radio lindo

Voz 8 01:15 si la lindo buenas tardes hola buenas tardes versión tan hermoso y andaluces de Jaén tan distinto está verdad es lo que tenemos en la cabeza

Voz 3 01:28 sí

Voz 8 01:31 otro escritor tóxico Márquez y que tuviese

Voz 3 01:37 hizo eh

Voz 8 01:49 porque es elegido por varias cosas porque el último disco de Rocío Márquez canta contar una historia con Romeo que bueno

Voz 0545 02:00 hace años cuando yo vivía en Nueva York Rocío Márquez estaba allí actuando ir y yo la verdad hice cierta amistad con algunos artistas flamencos porque desde luego que en triunfo fuera de España son los flamencos eso era entonces sí sí es ahora no y entonces coincidió que un que un amigo nuestro que tiene dirige más o menos a la formación de una orquesta que Antonio mi marido atesora a a asesora por Dios pero también con su presencia también están bien pero bueno no lo haremos tantos méritos vamos a esta mañana Le dije a Pepe Rubio otra vez a tensó las esa palabra no me han bueno Freud igual dice algo bueno es ahora el caso es que estaban buscando una voz para El amor brujo que finalmente lo hizo Esperanza Fernández que os acordáis que la pusimos el otro día que estaban buscando una voz y lo que querían grabar en en directo en aquellos días con lo cual yo les dije pues tenía que conocer a Rocío Márquez porque

Voz 8 03:02 es una una voz maravillosa del flamenco y muy nueva no muy muy clara muy pura total que

Voz 0545 03:09 se presentaron los dos eh en mi casa no el apartamento John Horowitz que era una persona del entendido éste en música de experto

Voz 8 03:16 Rocío Márquez me pregunto dónde está el piano dio no yo piano no que ya no lo tengo

Voz 0545 03:22 pues nos quedamos mirando sin saber qué hacer dice Recio con sólo hacen Trillo se tan graciosa devuelva dice Rocío Bono Si queréis yo lo único que puedo hacer por este señor es cantarle a capella entonces allí en en una hora en la que había muy pocos Ruiz en una hora de las fiesta de repente empieza esta mujer con esa voluminosa que tiene a cantar fandangos de Huelva en una casa particular que yo decía pero si es que la tienen que estar oyendo yo vivía en un tercero tienen que estar oyendo hasta el sexto porque esas voces agudas que llevan muy lejos no fue un momento precioso ya al al escritor este de música le vimos con una cara parecía que iba a llorar porque era muy impresionante realmente alguien que de pronto utiliza la voz solamente sin instrumento éste es algo increíble ahí estaba Rocío Márquez

Voz 10 04:14 este disco es precioso es el instrumento que tenemos todos

Voz 11 04:17 cuando siglo VI una mano el pues sólo le van Tate sobre tú

Voz 3 04:37 no va con todo no hay

Voz 12 04:47 Andaluza SCA tú

Voz 3 04:54 tal luces así pero has desde aquí eh se espera eh

Voz 0313 05:12 en ese aval romper el encanto pero es que esa tarde Elvira ha venido muy contenta por contarnos esta ahí Historia de Rocío Márquez por poder comentar lo de este disco esta canción que cantan

Voz 8 05:23 con Kiko Veneno pero bien

Voz 0313 05:25 editada o indignada cabreada

Voz 8 05:27 de alguna manera la canción habla de trabajadores también de los trabajadores del campo

Voz 0545 05:32 sí que al parecer está pensando en ponerse en huelga en en Extremadura o porque no los nuevos empresarios del campo no les eh no les ofrecen un salario mínimo pero eso sería otra historia pero hablamos de trabajadores y hablamos de algo muy concreto de algo que que se que se está llamando la economía de la reputación es decir lo que los demás que Nati cuando cuando estás trabajando en el otro día como otras muchas veces fui a una gran pastelería de Madrid a comprar unas cosas y cuando me iba a ir me dijo la dependienta por favor cuando llegue a casa me puede puntuar en la web yo además me dijo pero por favor no me puntúe que hay cinco Cáritas no me puntúe con la tercera o la cuarta porque eso al final nuestra el problema sin va a puntuar puntuó en la excelente

Voz 0313 06:27 a los emoticonos Es usted el corteinglés

Voz 0545 06:30 pues sí es es es increíble porque hoy me he pasado la mañana leyendo sobre esto pues por eso digo estoy cabreado que es decía Naomi Klein que que en los tiempos de crisis la ciudadanía los trabajadores entran en estado de shock y es cuando se toman ciertas medidas ultraliberales para restar derechos a los trabajadores no entonces esto de los emoticonos además es como el el el está retan restando te derechos pero de una forma guay porque es con uno

Voz 0313 07:07 moderno modernos Hull yo

Voz 0545 07:10 estaba leyendo por ejemplo esta mañana cómo se le ocurrió esta cosa de la abrir el el el tablero de los emoticonos a me parece no sé si fue un noruego sí bueno pues ello Ellos inventaron este tablet este tablero que se llama happy or not me hacía gracia porque el tipo de que es que cuando era adolescente se había sentido muchas veces frustrado porque cuando iba a comprar yo qué sé de repuestos a la tienda de la consola él no podía decir lo que le había aparecido lo que le había para como le habían tratado como Le habían asesorado entonces esto les sirvió para enfrentarse el odioso aparatito que se ha extendido es está extendiendo por todo por todo el mundo ha duplicado desde dos mil catorce su facturación en España está introduciéndose en casi todas las grandes empresas no hasta el punto por ejemplo a mí hay cosas que me hecho Cameron Down chocante por ejemplo en AENA hay un montón hay un montón de aparatitos en los aeropuertos es curioso que en sitios que no sé si pensáis vosotros donde tantas veces socava nuestros derechos como es el espacio aéreo en los aviones en que no sabes qué ha pasado en el avión hay retrasos decir son sitios donde tienes muchos motivos para estar cabreado muchas veces dices no me entero de nada no soy cliente no tengo derechos los he perdido dentro y fuera del avión bueno sin embargo hay muchos departamentos en el aeropuerto que se valen de esto con lo cual tu cabreo quién lo va a pagar pues a lo mejor la señora de la limpieza de los baños que te hace el secado el el el gesto duro pero sí el que mira tu maleta etcétera no entonces a mí me parece una cosa perversa yo me acuerdo en mis primeros años de Nueva York cuando iban allí turistas españoles me decían bueno está aquí los camareros son muchísimo más simpáticos que en España yo simpatía la estudié durante muchísimos años yo era una simpatía completamente forzada porque la gente muchas veces no tiene contratos no tiene contratos au tiene contratos bajísimos vuelos los mexicanos que están allí para limpiar mesas no tienen nada entonces dependen absolutamente de la propina que tú les deje inicios claro entonces tienes que hacer un ejercicio brutal de simpatía Alvarado salir adelante no es es que es una cosa es ahora mismo puntúa al que te hace gestiones por teléfono

Voz 0313 09:47 sí al que viera instalar de la plataforma en casa del Movistar o de lo que sea

Voz 0545 09:52 sí hay hay un del Corte Inglés claro entonces las empresas dicen no pero eso a nosotros no lo tenemos en cuenta lo tenemos en cuenta a ver el el el servicio que es por eso que el grado de satisfacción etcétera pero a mí realmente me parece que estos iconos inciden además en gente que están con oficios muy precarios hoy precisamente no sé si es visto el estudio de Foessa que os nosotros

Voz 10 10:25 comentado somos hemos comentado esta tarde a las cuatro es brutal es brutal es brutal la crisis ha bajado casi dos millones más de personas en situación absolutamente límite dos millones eh claro ocho años entonces nosotros como clientes cuando estamos juzgando a una persona ya estamos juzgando en algo que

Voz 0545 10:41 puede absolutamente influir en su estado laboral no sabemos ni el dinero que tiene mi si está bien pagado ni como en su contrato no es que tengamos que saber todo eso pero al menos el a mí no me gusta a mí no me gusta juzgar a nadie tampoco me gusta que me juzguen cuando estoy aquí

Voz 0313 11:02 estamos para eso no estamos para eso entonces se crea

Voz 0545 11:04 una especie de Auditoría General en la que participamos todos

Voz 0313 11:10 cada vez cada vez me cabrea más Elvira los esos nombres rimbombantes que eligen y que está muy bien buscado se esto de la economía de la reputación por ejemplo si esto no suena mal sí pero va rascando va rascando y eso además que vale para todos los oficios para todas las situaciones Barà para nuestro por ejemplo que les van a pedir que nos pongan también unas caritas es y si no profesor es un juicio su valen timo

Voz 1826 11:36 la vez que aquí un el dependiente que Seat está prestando un servicio porque dice las empresas que no lo van a utilizar a ver lo malo la perversión es que no utiliza la media y ellos están acongojados por si tú le pones menos de un cuatro por qué es ese tres

Voz 0313 11:51 lado independientemente de la avería que le vayas hablamos a preguntárselo a Sofía Castillo que es portavoz de Comisiones Obreras y además trabajadora de contact center bueno Contact Center yo me imagino que es el tele marque tiene todavía no se Sofía Castillo buenas tardes

Voz 13 12:03 hola buenas tardes hola lo del interés tele Márquez nos que como no sé a lo mejor de de marketing bueno estaba toda la atención al cliente de las empresas del Ibex

Voz 0313 12:13 buenos hacía ha vivido en primera persona lo de las calificaciones y ahora defiende a los compañeros y compañeras de de sus efectos a ver lo que por lo que sepas este tipo de de de calificaciones normalmente recaen sobre gente que no son los que precisamente tomas las decisiones del servicio que se presta el una última el último eslabón de la cadena

Voz 14 12:36 directamente recaen sobre ellos no solamente por una sanción que te pueden sancionar por no haber atendido con una calidad que ellos marcan sus objetivos e como por ejemplo tu tipo de contratos y es un contrato a tiempo parcial pese a lo mejor se decide que pues no te aumente las la jornada por por ese tipo de llamar porque no llegas al al nivel de calidad que que se supone que tienes que llegar

Voz 0545 12:59 ha sido una formación Sofía hay hay hay una cosa por ejemplo que leía esta mañana yo es que claro muchas veces el trabajador juzgado está siendo culpado por problemas de la empresa yo qué sé porque por ejemplo si ha tenido que esperar una cola es porque a lo mejor había

Voz 15 13:18 ha sido una reducción

Voz 0545 13:21 deducción de de empleos porque alguien no te hayas sonreído por una sensación simplemente o porque ha habido recortes de personal porque hay genero defectuoso por ejemplo o no

Voz 14 13:31 claro pues por ejemplo si incluso del productos al cuando peste que piden una encuesta de calidad muchas es que quizá lo mejor lo que están pidiendo es la calidad de las de la llamada lo que está juzgando la persona es la calidad del producto sea pues de de que le han instalado mal servicio entonces Torre caso desde el operador al final somos la cara de de de las de las entradas principales críticas estábamos contratados por las empresas principales

Voz 0313 13:56 te has dicho que te has dicho que pueden sancionar es que antes comentaba Aronofsky dicen que no lo utilizan has dicho que pueden ser esto

Voz 14 14:03 sí lo debe cansino hay una cosa perversa

Voz 0545 14:05 además sí que es que a veces inconscientemente se juzga también el acento cuando son consultas por teléfono se juzga el acento o las palabras que nosotros no reconocemos no por ejemplo en en Estados Unidos ya se ha hecho un un estudio la ley no permite discriminar a nadie por razón de sexo religión origen etcétera Sin embargo al cliente el influye de repente el cliente se convierte en el que juzga y hay un estudio que demuestra que en usa a los negros por ejemplo en Uber les dan menos propinas que a los blancos

Voz 14 14:39 pero algo me he aquí aquí no nos eh no se puede hacer eso no no hay una discriminación salarial pero sí que es verdad que algunos clientes que no dejan que los que es las personas que tienen un acento por ejemplo un acento sudamericano que hay servicios que lo llaman como pues vi los vi pues no pueden recibir personas con acento sudamericano por ejemplo eh

Voz 0545 15:02 claro pero es lo que te decía que no te juzgan la empresa te Judea cliente

Voz 14 15:06 es hasta ya están dejando en manos de

Voz 0545 15:09 el cliente cualquier prejuicio racial o cualquier prejuicio de origen

Voz 0313 15:14 no está decía tú que lo ha sabido psicológicamente este tipo de presión hay muchas presiones en la vida y en el trabajo este tipo de presión este este escrutinio casi continuo como como como se vive

Voz 14 15:26 pues con una potencia con una cierta incertidumbre y angustia no porque al final dices él es es tan subjetivo por lo que se va a jugar que es que depende de mí porque si la persona que está llamando a llamado tres veces porque una incidencia que no se le ha arreglado yo hacinados y hacer la responsable yo lo estoy aprendiendo de una manera totalmente profesional y lo que estoy diciendo además es lo que le estoy dando a resolver pero claro la persona viene viene muy enfadada no o está muy enfadada pese al final me va me va a calificar mi llamada seguramente que no poner una calificación super baja en el caso de que tuviera es que le ha pasado compañeros míos no de de detener de contratos pues hay que ahora abundan los contratos a veinte horas pues a lo mejor no les no les suben las horas complementarias no le eh bueno pues el incentivo porque también hay muchos muchos servicios que se cobran incentivos no es bueno para el jueves el mes lo digo porque porque tiene tres calificaciones mal que encima no dependen de ti

Voz 0545 16:30 bueno y además todos hemos recordado nuestra vida mirar tiendas donde la gente tenía diferente carácter es decir que no estaba domesticado el carácter para que todo el mundo fuera de la misma manera agradable no yo te hago una pregunta Sofía sinceramente no creéis que los sindicatos tienen poca fuerza ahora en las empresas para esto que puede calificarse como una vulneración de los derechos de los trabajadores

Voz 14 16:57 hombre tenemos poca fuerza desde el es decir de la última reforma laboral no tenemos en la negociación colectiva nosotros intentamos intentamos paliar con convenio que bueno que que regula muchísimas cosas pues nuestro convenio aunque tiene un salario bajo regula bastante bastante situaciones lo intentamos atajar pero es verdad que nos es muy difícil en algunas situaciones porque incluso vicios que no solamente son telefónicos son telemáticos sea tu pues vueltas tu cara porque incluso en mi teléfono y que bueno no me saliendo a lo mejor puedo estar poniendo mala cara no aunque mi voz no lo no lo perciba pero eh bueno pues si estamos intentando intentando con eso con la negociación colectiva pero lo tenemos tenemos difíciles

Voz 0545 17:40 por ejemplo el cliente que podemos hacer los clientes porque si por ejemplo yo digo pues mira no porque en algunas en algunas empresas te hacen digamos votar mejor o peor por por un dependiente porque sino no te sale además la cuenta o no sé si uno bueno tú no puedes pero qué puedes hacer tú puedes negar te a entrar en ese sistema

Voz 14 18:05 te puedes puedes no calificarlo una muchos servicios no no lo calificar directamente dejar la encuesta sin nacer

Voz 0545 18:13 así que eso sí que se puede se puede dar

Voz 14 18:15 ver

Voz 0545 18:16 osea puede haber una rebelión de los clientes

Voz 0313 18:18 sí sí sí

Voz 14 18:21 la mente

Voz 0313 18:23 te inglés vamos es que antes de mirar ya Prieto la la cara sonriente ya estaba porque es que fin perder el tiempo que lo pusieron pero lo que más me da igual la abstención no cuenta en detrimento de la valoración que tenéis

Voz 13 18:36 no no no eso sí que es verdad que no es no que calificó pero con perdón pero no

Voz 0313 18:42 sesión me parece acojonado es una cosa que he dicho Sofía que los servicios vip de telemarketing no admiten acentos en ocasiones acentos

Voz 0545 18:52 claro por eso por eso yo ponía el ejemplo de los Estados Unidos que efectivamente hay digamos una sociedad que ha tenido muchísimo más racismo porque ha tenido gente de muy distintos sitios mucho más racismo que la española ahí precisamente es contra la raza pero aquí nos llega por el acento

Voz 14 19:14 claro porque aquí se impone incluso se ha dado el caso de que la gente no hay sudamericana simplemente porque de Canarias porque nunca me pregunto atento no

Voz 0545 19:24 el poder o incluso

Voz 14 19:27 que en Andalucía hay hay servicios que no se pueden llevarle una provincia a otra precisamente también contra otros ex frente a otros países no nosotros mismos eh

Voz 0545 19:39 aquel horror

Voz 14 19:41 Iker lo de Sudamérica bueno hubo una externalización bastante bueno se externalizado muchos con gentes porque por muchas causas no poner en Sudamérica porque porque es verdad que atienden una zanja horaria que nos que aquí sale más cara porque tienen que para algún club posee la llevaron a Sudamérica pero se lleva a Sudamérica pues al usuarios a los usuarios de a pie a las grandes compañías que que a las que les ofrecen el pues esos clientes vi eso se les atiende desde España

Voz 0545 20:11 pero gente ya ya no hablamos de los repartidores que tal vez más

Voz 15 20:18 Justo es el juzgar su trabajo no

Voz 0313 20:22 yo lo va a hacer el resumen es que no vamos bien y que hay que contar algo para para mejorarlo Sofía Castillo muchísimas gracias por este ratito pero gracias eso pero la verdad podía estoy cabreado que tú fíjate Nos es un par de cosas que no sabía esto del esto del de la discriminación por por el acento digamos esto es legal

Voz 0545 20:51 claro claro pero claro entonces la ley puede decir una cosa las empresas pueden decir nosotros seguimos la ley pero en el fondo pero en el pero el cliente está juzgando por estos asuntos

Voz 0313 21:02 el ir hasta la próxima semana bueno un a todos

Voz 0545 21:05 yo quiero acabar con esta canción