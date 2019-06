SER Consumidor: "Comer carne roja y procesadas aumenta la mortalidad"

Voz 2 00:00 eh en SER Consumidor

Voz 0927 00:19 sin coge pero en otras muchas cosas vamos no para adelante sino para atrás el Defensor del Pueblo ha denunciado la existencia de comisiones bancarias intolerables para los más desfavorecidos esta semana también ha dicho que hay que activar de verdad el bono social eléctrico que beneficia a quienes menos tienen y que todas las administraciones deben implicarse la justicia y la policía detectan nuevos indicios de la estafa en tal se llevaban el dinero ahorrado por sus pésimos servicios que conocían las administraciones a sus bolsillos la banca vacía cada vez más los pueblos de sucursales y cajeros un organismo que seguramente sobra dice que hay que cerrar oficinas de Correos ir reducir sus servicios la España más insensible sigue campando a sus anchas solo vale la cuenta de resultados empezamos

bienvenidos muy buenos días gracias como siempre por estar aquí

Voz 7 02:06 subirán las hipotecas con la entrada en vigor de la nueva ley de créditos hipotecarios

Voz 8 02:11 esta nueva ley están bastante ventajas pero decente

Voz 9 02:13 das ventaja Sayez alguna manzana envenenada que puede acabar suponiendo hipotecas más caras o hipotecas más difíciles de conseguir

Voz 7 02:21 se imaginan libros sobre terapias naturales escritos por autores que no existen pues los hay contaremos cómo es el fraude

Voz 10 02:30 había pero te naturales se tiene que estar basado

Voz 11 02:32 las demostraciones científicas no en opiniones de personas muchos de sus libros los que hemos visto de que escriben falsos autores hay que tener mucho cuidado

Voz 7 02:40 hablaremos también con Miguel Jara autor de un libro en el que habla de alimentación sin trucos ni mentiras

Voz 0217 02:47 de verdad es la comida de toda la vida en la que nos enseñaron nuestros padres y nuestros abuelos y abuelas a a comer los pues yo qué sé las legumbres las frutas las hortalizas la carne el pescado

Voz 7 02:57 cierto tiene algún peligro nacerá que ponen en algunas frutas para que sea el más atractivas

Voz 10 03:03 trizas enteras para recubrir manzanas y otras frutas pero eso no debería preocuparnos porque su sus seguro

Voz 0927 03:08 sí responderemos a una duda habitual

Voz 12 03:11 a qué contenedor van los tetrabrik

Voz 0139 03:13 el chat también se reciclan el proceso de reciclaje consiste en que se recogen a través del contenedor amarillo se lleva la separación de residuos

Voz 0927 03:21 en hablaremos de las cosas de El Mundo Today y por supuesto de comer carne procesados eleva el riesgo de muerte prematura bueno pues bueno lo cuenta Julio Basulto

Voz 1981 03:32 el nuevo sistema operativo permite poner al niño en modo avión y ser consumidores como ir al oculista siempre intentan que tenga

Voz 0456 03:41 somos los ojos muy abiertos con las supuestas bondades de algunos alimentos light yo no conozco ningún rodaballo la eh

Voz 0927 03:47 con productos con polémicos como la homeopatía es cuando estás enfermo tu Tomás homeopatía o no

Voz 10 03:52 no prefiero o restarle a ensamblar la diferencia es que rezagados hablas es mucho más barato que la homeopatía

Voz 4 03:58 con ciertas clínicas que te la puede jugar estamos pagando el veredicto clínicas están grabadas con pirámides alimentarias sospechosas

Voz 13 04:07 quiénes son los patronos de la fundación de la dieta mediterránea

Voz 8 04:10 son alcohólicas y de alimentos procesados

Voz 1251 04:13 en su gran mayoría pese a todo siempre

Voz 4 04:15 Nos acaban dando gato por liebre

Voz 10 04:18 hace muchos años que ya suelen Diane toneladas de rabo de canguros

Voz 0927 04:34 bueno ya sabes que aquí somos también muy guerreros con todo esto de la Seu de terapia sigue los engaños con algunas medicinas naturales bueno pero os imagináis libros de terapias naturales la idea es pseudo ciencias escritos por alguien que no existe y si están inventado los autores qué pasará con los contenidos bueno pues aunque os parezca una broma ha pasado está pasando

Voz 14 04:55 la denuncia

Voz 0927 04:58 te vamos muy buenos días un médico de familia profesor de patología médica y salud Pública miembro del círculo escéptico ha estado aquí ya en más de una ocasión nos ha llamado la atención que esta última semana contabas en las redes sociales que paseando por la Feria de del Libro de Madrid te habías encontrado un montón de libro

Voz 15 05:18 que curiosamente sobre

Voz 0927 05:21 además de naturales seudo es todo eso que critica tanto y que aquí criticamos también te encuentras IT llamó la atención el que los nombres de los autores no

Voz 1251 05:32 sí era una cosa hacía muy vistosa

Voz 8 05:34 si bien presentaba que todo hace titulaban igual tratamiento natural de la otitis del insomnio de la demencia del cansancio al deporte por ejemplo todas tenían una autor de nombre rimbombante anglosajón bueno me llamó la atención no porque realmente Ojea alguno de ellos vi que todos tenían currículos impresionantes no eran profesores de unidad ya desde Estados Unidos habían estudiado este luego otro cosas a veces muy sorprendentes como la nutrición la física cuántica bueno ahí ya empezamos a sospechar un poquito no y bueno me llamó la atención me quedé con las referencias posteriormente me puse a investigar quiénes serán esos brillantes autores

Voz 16 06:13 de sobrantes autores no existían todo

Voz 8 06:15 a una simulación llega a una tomadura de pelo en base a personas inventadas currículos inventados y un poquito más grave con fotos de personas que no tienen nada que ver que ante fueron cogidas al azar de una manera de Internet que les ponían esa cara a esos rimbombantes currículos órbita es realmente pues una cosa pues bastante ridículas

Voz 0927 06:37 bastante ridícula bastante vergonzosa de una cara impresionantes claro porque bueno demuestra un poco en que está basado muchas veces todo esto que estáis criticando de las sido ciencia las medicinas naturales y todo eso no

Voz 8 06:50 sobre todo porque algunas cosas tiene riesgos no digo un libro a tratamiento natural de la diabetes tipo uno con la diabetes tipo uno es una ausencia absoluta de insulina es decir no hay cosa más natural que está a un paciente de la insulina te tratarle adecuadamente entonces que que nos iba a decir no que conlleva Hervás iban a es que iban a aplicar alguna otra técnica mágica ese realmente hay enfermos que llegan a creer que esos tratamientos de ese sentido puedan ser posible con lo cual puede ser hasta un posible daño a su salud

Voz 0927 07:21 claro tiroides lupus para la rinitis sinusitis la hernia de ella Beato sea ahí absolutamente todo pero te consta entonces vigente

Voz 8 07:32 más de treinta patologías que tenemos aquí

Voz 0927 07:34 muchos que me han puesto en en la mesa Sonia pero te consta entonces que no es que algunos libros estén escritos por alguien que no conocemos autores inventado todos los libros no se sabe quiénes han sido los autores que ponen el libro están inventados

Voz 8 07:48 todos los querido investigue si que era lo que tenían la foto porque luego la editorial ha ido borrando no desde la web no pero realmente todos si hay un patrón común a todos ellos probablemente hay una persona que los ha podido escribir a alguno de ellos algunos incluso descaradamente está puesto incluso de la portada de uno no es decir una personaje que se llama Adolfo Pérez Agustí que en un propio libro que ponía tratamiento natural de la otitis ponía el doctor Jerry Renan ponía debajo autor Adolfo Pérez Agustí una manera reconocer el mismo de que no existía que su currículo ha inventado y que lo había escrito eso era lo único ejemplo en arresto ni había esa dignidad de al final reconocer que que el escritor real era otro

Voz 0927 08:35 libros como vemos muy fiables Vicente vamos como siempre muchísimas gracias por abrirnos los ojos también con todas estas historias encantado un saludo a Francisco Hernando muy buenos días muy buenos días director de la editorial dilema haber explica usted esto que acabamos de hablar con Vicente vamos tratamiento natural de esclerosis múltiple escrito por un tal Rudolf expreso tratamiento natural de las enfermedades de tiroides escrito por un tal Tomás les Flor tratamiento natural de lupus y así hasta treinta libros que estaban expuestos estos días en la Feria del Libro resulta que estos autores no existen tiene usted alguna explicación

Voz 8 09:16 son los mismos

Voz 0927 09:18 ánimos

Voz 8 09:20 y en el en el en el IES Ben en la Biblioteca Nacional tiene quién es el autor

Voz 0927 09:27 hombre ya pero cuando alguien compró un libro no está no a la biblioteca nacional a ver quién es el autor no estará usted conmigo no

Voz 8 09:35 si usted ha hecho una pregunta

Voz 0927 09:38 sí sí esto que le digo

Voz 8 09:40 la explicación son seudónimos

Voz 0927 09:42 ya pero usted le parece serio que un libro esté escrito puesto el nombre de ánimos no salga realmente la referencia de quién es el autor porque si ustedes quieren dar credibilidad a sus productos y están en su derecho y a todas estas terapias te el auto en el que compra el libro tendrá derecho a saber si ese autor pues no sé tiene algo lo tengo claro es profesional a ver a mí esto sinceramente me parece un engaño

Voz 8 10:08 a ver vamos a ver el seudónimos tienen todas las Editorial eso casi todas las editoriales pero bueno igual eso es una una metedura de pata que dije en el dos mil nueve el teclado intenta corregir a partir del dos mil once junio del dos mil los he retirado la colección completamente de Internet estoy pidiendo ya la devolución de los libros a ha no sé a los distribuidores a los libreros y es una colección que a mí no me dan ningún beneficio y me está dando más disgustos que beneficios entonces como tengo muchas otras colecciones muchos otros libros ya seguir sin ese sin ese producto por decirlo de alguna manera cuando la chica del diario punto es me pregunto yo le dije que era una broma la broma nosotros lo entendemos tres mil nueve era poner

Voz 10 11:03 somos amigos porque los textos pero vamos a ver ya ya ya

Voz 0927 11:09 a ver es que claro es que no no es una broma es que suena a broma porque porque de verdad esos autores son fiables son serios pero sólo poner los nombres de algo tan serio como curar con algo tan con tantas sospechas de curar determinadas enfermedades tan serias de las que estamos aquí

Voz 10 11:29 no no no no no no no no momentito no se habla de curar no no debe

Voz 0927 11:33 sí pero usted pero usted sabe que mucha gente que está desesperada con esos problemas médicos usted sabe que recurre a estos a estos libros que no sabemos por quién están escritos dejan los tratamientos médicos y a veces se lo llevan a la muerte

Voz 8 11:48 lo que es que es que esto no va de eso hay indicios y me lo es que no espere usted ha visto alguno de esos libros yo yo si se hubiera visto esos libros están divididos en dos partes todo un tratamiento convencional de la Seguridad Social Media libro un tratamiento naturista otro medio ya todos los libros todos los libros de esa colección para que la gente vea simplemente mucha gente que pasa por la Seguridad Social atiende en cinco minutos Lady están les dan las medicaciones no sabe qué que tiene yo creí que hacía pues al tratar el tema desde las dos partes de la enfermera pues

Voz 0927 12:30 sí sí sí sí pero pero no pero ahora dígame usted otra cosa osea que el mismo autor que no conocemos y que está de no sé donde el autor ha escrito la parte médica Il aparte de medicinas naturales

Voz 8 12:42 vamos a ver este es un libro de divulgación hasta un periodista por escribir un libro de divulgación de cualquier tema que se lo propongan a ver estos sale en todas partes desde los libros de texto de medicina que te describe básicamente lo que es una patología y eso es lo que nosotros reflejamos luego pues cómo lo trata un médico de la Seguridad Social osea que medicamentos que eso esa era nuestra intención además es en la primera parte donde se ve claramente que el que la intención era otra a la metedura de pata es utilizado demasiados ánimos la haber puesto incluso fotos eso sí que me arrepiento muchísimo Soraya estilo

Voz 0927 13:25 que usted ponga fotos como en un libro que nos han dicho que está escrito por no sé quién que heredó Noruega y que creo que es el director de Comunicación de una empresa naviera hombre de verdad se lo digo con toda sinceridad señor Arnal sea Estudis de un rostro vamos es que no es sólo por el autor que usted les pongan fotos de supuestos autores esto es querer engañar a la gente tomarla por tonta

Voz 8 13:48 a ver vamos a ver si si ya es cosa que ya ha reconocido la entrevista vale de todos modos hay una cosa que sí me ha llamado la atención se han hecho en el en el artículo de el

Voz 0927 14:07 perdona perdona no no no no no pero yo no le yo no le estoy llamando para que usted aprovechen la situación para hablar de otro medio usted si quiere quejarse a cualquier remedio les llama ellos se lo cuenta

Voz 10 14:17 dale el señor os dado el que ha hecho esto no te visto acaba de hablar libro no he visto un solo unos sólo insólitos no

Voz 0927 14:27 lo acaba de contar si pues pues

Voz 8 14:30 se ha comentado siente porque hace afirmaciones sobre de qué qué quiere que le diga hay una hay mismo un conflicto tremendo con lo que se llaman belicistas alternativa desde hace dos años se le está dando mucha caña por decir

Voz 0927 14:49 le quiero decir nada muchas cosas de las que se dicen en en libros por parte de todos los defensores de las medicinas naturales y evitar no le quiero decir nada lo que se dice fíjese si es de dice que a ustedes les están persiguiendo ya hasta el Ministerio Sanidad fije

Voz 8 15:06 yo me he tirado la pela eh a la colección no creo que a mí me suponga mucho en mi resultado comercial de hecho a me da igual tengo quinientos libros editados los cincuenta que voy a traer quinientos cincuenta me van a quinientos genes sí bueno pues yo creo yo haberme disculpa

Voz 10 15:26 hoy no lo sé

Voz 0456 15:30 pues nada que todo es que él agradecemos mucho señor Francisco Hernández director de la historia el dilema que no que haya tenido nuestra llamada eh porque sabe que agradables seguramente no iba a ser ya lo sabía

Voz 17 15:40 muchísimas gracias buenos días buenos días

Voz 18 15:42 las

Voz 17 15:53 vida

Voz 0927 16:15 bueno que nadie me asusté pero mañana entra en vigor la nueva ley de crédito hipotecario y como casi todo lo nuevo viene con su vida pues seguramente habréis podido barruntar que es muy probable que suban las hipotecas verdad o mentira vamos a saberlo

Voz 19 16:31 las cuentas claras

Voz 0927 16:34 sí

Voz 20 16:36 la Xunta se estén

Voz 21 16:38 ah

Voz 20 16:42 hay tres veintitrés

Voz 22 16:48 y luego

Voz 0927 16:52 vamos Ferran muy buenos días nuestro economista de cabecera hola qué tal bueno escuchábamos ahí cómo se manejan algunos estas cosas sucias de los cambalaches desde el dinero diez mil veinte mil treinta mil cuarenta mil los que estamos pagando hipotecas no estamos metidos en esos rollos crees que van a subir o no van a subir con la nueva ley

Voz 1690 17:10 a ver en la Ley cinco barra dos mil diecinueve y sobre todo lo que da es derechos que antes no estaban regulados o mejorasen en condiciones de las hipotecas a los a las personas físicas que contratan una hipoteca sobre un inmueble residencial evidentemente en el momento en que se está cargando con más trabajo burocrático por decirlo de alguna manera con más obligaciones a los bancos en materia de formación Ia además está el incluyendo cláusulas como el vencimiento anticipado que ya no pueden a dar por vencida las tres cuotas sino las doce etcétera etcétera También se les hace asumir los gastos de alguna manera la banca va a intentar que te estos incrementos de costes directos indirectos se carguen en los intereses de las comisiones de las hipotecas ahora bien ahora bien dudo de que sean capaces de trasladar esos costes de forma lo que ya no han hecho ahora a las hipotecas que se firmen el lunes y el martes y el miércoles desde Sir que no lo van a tener fácil donde yo creo que van a intentar y de hecho ya está ya lo están haciendo donde creo que van a intentar subir los los precios en que el sin que el cliente lo vea tan claramente de los productos vinculados en esos seguros en esos planes de pensiones de esos fondos en esa la alarmas que ahora los bancos están colocando

Voz 8 18:34 que la ley no lo prohibe

Voz 0927 18:36 ya sí bueno hay algún punto que es por lo menos se limitan a los límites a los productos vinculados como tarjetas etc ya ya recuerdo vamos a ver que a recordar un poquito para que la gente se aclare que cambia con esta nueva ley hipotecaria cambian algunos pagos sea la gestoría el registro la notaría la copia de escritura lo tiene que pagar el banco el cliente paga ahora sólo la tasa ción y su copia de escritura se prohíben las cláusulas abusivas las cláusulas suelo las amortizaciones limitan también habrá un máximo de doce impagos para que puedan embargar la casa ese regulan las hipotecas multi divisa lo que decíamos que se ponen ciertos límites a los productos vinculados quiere donde tú dices qué crees que pueden tratar de arañar algo los bancos no

Voz 1690 19:23 sí porque la la la idea de de la idea que se supone que tenían que hacer que era vivir o limitar al máximo los los productos vinculados en realidad así como ha acabado siendo la ley Se se permite la venta vinculada lo único que al cliente hay que darle a la opción de contratar la hipoteca si los productos vinculados con los productos vinculados a los productos vinculados hay que especificar el coste de cada uno de ellos pero no se prohiben y al no prohibirse a ser una ley tan en este aspecto tan ambigua que mi mi predicción es que los bancos van a seguir colocando productos vinculados con mucha intensidad yo el otro día estaba con un banquero o bancario y me dijo que el el negocio de de su oficina ya no era vender hipotecas o vender depósitos era vender unos coches que habían comprado a buen precio que ellos financiaban al tipo de interés cero quién tiene hay ganaban dinero es decir los bancos ya han cambiado su línea de negocio ya no ganan pues los intereses ganan por lo que venden asociado a esos productos financieros

Voz 8 20:30 la hipoteca al final es la

Voz 1690 20:32 excusa por decirlo de alguna manera para después colocarnos del resto de productos ya no es un producto que les haga ganar mucho dinero sino que es un producto que les permite captar clientes

Voz 0927 20:42 bueno van a cambiar las cosas así que lo que haremos será un seguimiento de cómo evoluciona todo esto en los próximos meses para ver por dónde sale la banca eh porque siempre hay que tener mucho cuidado con la banca eh pues sí sí muy muy atento tomo Serra nuestro cronista cabaretera muchísimas gracias como siempre gracias un abrazo

Voz 0927 21:41 a comer de forma saludable correcta no es siempre sencillo ya lo vemos que tampoco comprar libros porque a veces no sabemos ni quién los ha escrito bueno entre otras cosas porque tampoco nos lo ponen fácil hay muchos trucos muchas trampas ahí un libro que destapa muchas de estas mentiras hablamos con el auto

Voz 4 22:04 alimentación y nutrición

Voz 18 22:06 sin letra pequeña

Voz 25 22:08 Miguel Jara muy buenos días muy buenos días autor de comida de verdad bueno periodista escritor y comida de verdad

Voz 0927 22:16 alimentación sin mentiras ni trucos y leo un párrafo de el comienzo de libro dice las cerezas extremeña se exportan a los países del norte de Europa mientras entran en nuestro país naranjas del norte de África las patatas de los campos castellanos sobran al tiempo que compramos tubérculos holandeses en los supermercados el pescado puede venir de Senegal la fruta de Brasil todo esto tiene una consecuencia no sabemos lo que comemos tal es la comida de verdad Miguel la comida de verdad es la comida de toda la vida

Voz 1984 22:43 que nos enseñaron nuestros padres y nuestros abuelos y abuelas a a comer los pues yo qué sé

Voz 0217 22:48 tres las frutas hortalizas la carne el pescado

Voz 1984 22:51 todo sea la materia prima digamos es que lo que estamos viendo en los últimos años o los últimos decenios casi es una avalancha de de productos ultra procesados de combinaciones surrealistas ya de alimentos para para digamos vendernos algo que llevarnos a la boca y eso no es la verdadera alimentación que tiene más que ver con la nutrición a raza

Voz 0927 23:10 hoy en los últimos años dicen las marcas están intentando acercar sus productos al gran público cada vez más preocupado porque su alimentación sea saludable pero detrás hay un grupo de científicos por ejemplo citas a Nestlé que consigue que el chocolate tenga el treinta por ciento menos de azúcar citas otros ejemplos no citas el ejemplo de de Coca Cola también tiene trampa mucha de la alimentación que hoy tenemos en los supermercados en las tiendas en las estanterías

Voz 1984 23:33 hay mucho marketing hay mucho marketing porque si tú te vas a comprar un buen tomate no hay casi nadie que gane dinero con un tomate no no veras anuncios en la televisión de de tomate pero sí veremos muchos anuncios a la hora de comedia a la hora de tener sobretodo de comida muy elaborada ultra procesada porque eso luego nos lo cobran con la excusa de que lleva una Petit Toxo trabajo detrás pues eso que cobrarlo pero lo que nos importa Isora todo lo que quiero destacar con el libro Comida de verdad es que tenemos que apostar por la comida de verdad por comprar un productos de buena calidad sobre todo vegetales pero complementando con proteína animal y vegetal cocinar más nosotros ir más nosotros a la compre en la cocina sí deja en no dejar tanto en manos nuestra alimentación de las grandes marcas porque nos están dando productos de de de poca calidad que cuestan bastante caro para lo lo lo barato que es producir hablando

Voz 0927 24:22 de marcas dices por ejemplo uno de los de los páramos dice Pepsico yo ha reducido el contenido de sal en sus aperitivo pues hasta un doce por ciento pero claro primero dices inventan la guardería luego reducen

Voz 1984 24:33 pero al final no se están llevando a su terreno no si es un es como una lucha entre consumidores y empresas y pasa en todos los ámbitos de las empresas lo que quieren es es legítimo hacer mucho dinero yo lo que siempre critico es que se atente contra la salud pública y contra contra la inteligencia de las personas a mí que las empresas hagan dinero me parece estupendo pero que fabriquen buenos productos que alimenta bien que que se distribuya también en la riqueza y que que la alimentación llegue a todas a todas las personas que eso no es así que el vuelo lo que critico también es un poco y luego la globalización de un modelo productivo que consideró erróneo y equivocado y que no nos está alimentando bien pero si está siendo un gran negocio es decir

Voz 0927 25:13 la sacar los ríos que estuvo hace poco aquí con su nuevo el libro Illes citas porque dice Si está envuelto en plástico Si el paquete tiene colores fuertes y brillantes y la etiqueta de ingredientes tienen más de cinco miembros desconfía

Voz 1984 25:26 yo a veces entro en un grandísimo supermercado no vamos a ninguna marca Iggy he dicho venga a ver a ver honestamente me voy a comprar lo que lo que yo considere comida de verdad empieza a pasear hipotecarse de recorrer kilómetros por estantes con con bolsa Si IU y cartones de múltiples colores súper seductores con marcas con nombres muy atractivos pero no encuentro la comida de verdad encuentro cosas que que sí que pueden ser Peit usan un momento que tienes hambre pero estamos hablando de alimentación de conseguir buenos productos con los que alimentarnos para nutrir Nos para que nuestro el organismo tenga los ladrillos con los que se tiene construir no se trata de ingerir Se trata de alimentarnos para nutrir nosotros

Voz 0927 26:03 qué hará cosas que citas en el libro que resumimos un poquito mercurio y otras cosas en el atún y otros pescados patatas fritas Conakry la mida arroz y arsénico aceite de palma huevos con insecticidas problemas de salud problemas medioambientales ahí es donde la industria alimentaria ya empieza torcer un poco es decir madre mía te has estar metiendo con nosotros eh aquí también nos metemos mucho con estas cosas

Voz 1984 26:27 es lo que lo por terminar de contestarte lo que decías antes no que la industria tira para su lado y luego los consumidores que cada vez estamos prestando más más atención a la información no estamos informando mejor y hablando entre nosotros y comunicando sobre todo gracias a la existencia de de Internet que infunde muy rápido y bien la la información estamos siendo más críticos y las industrial no son tontas hoy él enero se mueve una velocidad brutal es una empresa lo hace mal está ya al día siguiente en Twitter o en Facebook o en salta un telediario te montan una una campaña sin que tú te enteras en contra que que que que la competencia te puede rebasar al día siguiente saque las marcas están prestando mucha atención a la crítica que hace la ciudadanía yo lo que digo es ser más inteligentes hacer las cosas bien desde el principio no con tanta codicia y siempre pensando en en poner el dinero antes que que que al alimentación de calidad y la salud pública hace las cosas bien de una

Voz 0927 27:15 pero tú sabes que luego muchos de estos supuestos alimentos que tienen componentes que pueden ser dañinos para la salud hay gente siempre que sale diciendo no es para tanto no hay investigaciones que lo demuestren a ver qué pasa con esto comenta

Voz 1984 27:28 bueno siempre tenemos allí un un pseudo escepticismo no porque bueno lo hablábamos antes antes estábamos poniendo el ejemplo de un científico que conozco yo Nicolás lleva toda la vida investigando sobre el bisfenol A Illa luego pues será voz también a otras personas que Bani te niegan rotundamente esto lo tiran por los suelos al hombre Isona gente que a lo mejor no no no investigado nunca sobre Sony tiene idea y opina pues abiertamente también porque las redes sociales tienen su cara también negativa y te te echan por los suelos y nos está pasando desde hace algunos años a todas las personas que somos críticas críticas pero rigurosas entiende y con documentación en la mano con cómo están funcionando las cosas como él él el sistema que se dice el establishment no

Voz 25 28:07 tan antibióticos en la carne pollo en la en la reses en la en la en la carne de ternera

Voz 0927 28:14 todo eso igual lo mismo luego sale gente dice pero es que esto está controlada o está vigilado y eso no existe sólo se utilizan a los animales como con fines terapéuticos pero no significa que estemos comiendo antibióticos tú en el libro dices que sí yo yo este libros yo te lo cuento es yo he publicado seis libros y este es el único que ha es que es

Voz 1984 28:34 encargó me lo ha pedido un editor porque quería precisamente

Voz 0927 28:37 y que un periodista es una colección que seamos fondo con periódico

Voz 1984 28:40 esta entrase a fondo en todas las polémicas que estás citando y todas las que se han provocado en los últimos años con palabras sencillas

Voz 0927 28:46 ellas entrase a fondo a a explicarle a la gente que hay de cierto entonces esa es mi verdad pero como dijo el el humorista que él

Voz 1984 28:54 ustedes tendrán la suya otros tendrán la suya pero yo documento mi verdad y lo que pretendo es que el lector

Voz 0927 28:59 por pues pues bueno la comparta con conmigo pero

Voz 1984 29:02 respeto las opiniones enfrentadas las opiniones que que digan que no es

Voz 0927 29:05 cierto pero vamos yo yo yo me esfuerzo en Mostar verdades aquí hemos criticado muchas veces a muchos colectivos médicos que están detrás de la industria alimentaria detrás de colectivos importantes económicamente muy importantes y la FIAB la industria alimentaria es muy importante que hacen vernos por ejemplo pues que el alcohol es es bueno que el es bueno que la cerveza y lo hemos criticado mucho tout cien estas también en este caso pues e industrias alimentarias porque dices que hay científicos que están a la carta significa que hay científicos que están diciendo cosas contrarias a los consumidores en este caso para favorecer a industrias que evidentemente les pagan muchas veces y muy bien sí sí

Voz 1984 29:44 yo volviendo un poco a la persona que citábamos antes es un científico que yo considero del de verdad le conozco de toda la vida lleva toda la vida entregando su su ciencia hay y su talento a demostrar que muchos productos químicos tóxicos nos están haciendo daño a esta persona es independiente de las industrias hay otros científicos que siembran dudas que fabrican dudas están luego diga digamos a sueldo de las grandes empresas y los utiliza para confundir a la población con informes y contra informes ICREA sí eso dudas que que que no nos que no nos hagan ver la verdad facilmente y mientras se sigue produciendo el negocio es un fenómeno que inventaron las en las industrias tabacaleras luego lo copió la industria farmacéutica maravillosamente que lo hace muy bien y la industria alimentaria está el dedico un capítulo entero a como está copiando las estrategias de la industria farmacéutica para confundir a la población para hacer lobby conflictos de intereses puertas giratorias las clásicas estrategias que las industrias están desarrollando nuestra sociedad para controlar la información y por tanto tener el poder

Voz 0927 30:41 aparte muy importante en el que citas a Bayern Aventis Novartis Monsanto dice es por un lado producen plaguicidas y fitosanitarios de gran impacto ambiental susceptibles de enfermar a las personas y por otro se postulan como adalides de la medicina moderna es

Voz 1984 30:58 brioso hay hay producto hay empresas vamos a citar nombres que produce que creo que tú has citado

Voz 26 31:04 dice el refrán que en el libro está estamos dando el círculo vuelta para que comernos la cabeza no

Voz 1984 31:13 hay empresas que que pero que que produce con de esos productos pueden son potencialmente cancerígena Nos luego pues temen de medicamentos para tratar el cáncer y y hay empresas que te perdón que que que presumen de hacer una agricultura moderna personalizada para alimentar al mundo lo que están haciendo negocios con con productos agrotóxicos contaminando los campos y contaminando nuestros nuestros carritos de la compra entonces bueno el las empresas que juego Lanata todos los palos quieren sacar dinero por todas partes yo creo que en en resumen lo que lo que lo que me gustaría hacer reflexionar si me dije es es una sola idea que quieres comunicar por Miguel es sólo una sería que creo que hemos llegado a un momento en el que tenemos que elegir o reducirlo mucho entre dos sistemas alimentarios uno el de las grandes empresas y las grandes marcas que es que cada vez tienden a concentrarse más iba a vendernos productos y de poca calidad al mejor precio para ellas y un sistema que sea Agro Ecológico que sea sostenible que será ver verdaderamente verde que apueste por la alimentación agricultura ganadería ecológicas lo más ecológicas posibles no entendido por ecológico es lo más natural lo más ecológico posible no sólo el etiquetado que también a mí me parece muy correcto o lo que es la alimentación vi orgánica psicológica en la defiendo en mi libro sin lugar a dudas eh pero pero yo tengo la mente muy abierta apuesto por porque la por por la ecología verdadera agro ecología porque la alimentación parta de de de de la verdadera tierra de lo ver Dolors campesinos Irán maderos que han que han existido todavía hay que están desapareciendo del del mundo por la presión del de de Saint gran industria alimentaria que también está muy relacionada con la productora con los productores agrícolas grandísimos con los grandes productores de de Fito sanidad varios agrotóxicos más o menos está concentrando mucho o está dividiendo la sociedad entre esos dos modelos los que los que apuestan más por por dejar un poco llevar y no informarse bien estar alimentándose con con antes lo citaba estuve son muy fuerte la la palabra Bronson son guarderías son productos de mala calidad a las personas que están apostando por la ecología por un modelo que sea verdaderamente ecológico para alimentar a las personas del mundo

Voz 0927 33:15 de todas formas ya para terminar ahí está detrás al marketing las presiones la la industria alimentaria de la que hemos citado sino por ejemplo en una parte del libro creo que citar un un libro que es come bien hoy vive mejor mañana e hice textualmente todos esos anuncios que te salen al paso en las paredes del metro en la red estas y en las vallas publicitarias de las ciudades presenta Justo lo que no hay que comprar intentan tratarnos como a consumidores idiotas si es

Voz 1984 33:42 muy buenas son un oncólogo francés que ha escrito un libro buenísimo en el que por cierto apoyo la la alimentación lo más ecológica posible viene a decir lo que yo te contaba al principio si ves es estas cenando o cómo estás comiendo pones la tele los anuncios que estás viendo alimentación es lo que no tienes que comprar esa es la comida que no es de verdad esa es la alimentación con mentiras y con trucos la alimentación de verdad apaga la tele termina te ese plato de lentejas que seguro que te estás alimentando con esa comida de verdad Ivette a un supermercado o vete aún un mercado donde nadie buenos productos lo más ecológico posible la comida eso es lo que tenemos que hacer recuperar este este libro no tiene ninguna magia es lo que reivindico es volver un poquito al paso dado con con los saberes modernos pero volver un poco al pasado Alimentario de nos enseñan nuestros padres nuestras abuelas porque Nos estamos

Voz 0927 34:29 perdiendo no estamos caninos rumbo Miguel Jara comida de verdad alimentación sin mentiras ni trucos editado por Akal muchísimas gracias y mucha suerte muchas gracias a todos los autores que pasan por aquí les deseo mucha suerte por supuesto a Santi

Voz 1984 34:43 sin vosotros sería imposible Miguel un fuerte abrazo

Voz 0927 34:46 abrazo de han engañado

Voz 27 34:59 Julio Basulto muy buenos días buenísimos vinos o Jesús

Voz 0927 35:03 mirado Julio Basulto oye vienes que al pelo porque hace muy poquito hablábamos de tu libro lo dieta y cáncer escrito con Juanjo Cáceres esta semana leíamos la noticia que tenemos colgada en nuestra web el aumento del consumo de carne roja especialmente a la procesada se asocia con mayor riesgo de muerte prematura a ti no te ha sorprendido

Voz 1251 35:24 no no yo eso BMG es un ve MJ son brindis

Voz 0139 35:29 Collor non

Voz 1251 35:30 es un estudio riguroso y que tiene en cuenta los llamados factores de confusión que lo que significa que en esta clase de estudios en muchas ocasiones lo que ocurre es que no es la carne roja Navidad Carles procesadas lo que se relaciona el aumento de mortalidad sino el hecho de que quien suele tomar carne roja progresaba son personas que suelen fumar porque tiene más posibilidades de jugar de ser sedentarias de beber más alcohol o de tener alguna enfermedad puede padecer obesidad entonces qué es de verdad es la carne o es otra cosa no puede cribar esta clase de estudios hice ha visto que sigue siendo la relación pues sin ir estadísticamente significativa dicen ellos y clínicamente relevante es decir lo suficientemente preocupante como para que tomemos en serio y se suma pues a lo que ya decíamos cuando tú dices el libro de de cáncer no se suma a las pruebas que indican que el elevado consumo poblacional que es nuestra casa en España de carne roja y procesada pues es arriesgado

Voz 0927 36:27 datos más importantes de la muestra cincuenta y tres mil más de cincuenta mil mujeres casi veintiocho mil hombres que dice concretamente mayor consumo de carne roja especialmente la procesada se asocia con un mayor riesgo de diabetes dos enfermedad cardiovascular ciertos tipos de cáncer incluidas incluidos los de colon recto la muerte prematura

Voz 1251 36:51 si se han que la relación fue consistente entre los participantes independientemente de la edad de actividad física tal tal tal es decir ha encontrado bien los posibles factores de confusión en el riesgo cardiovascular todavía hay discusión sobre este tema de estudio más pero hay otros que no Benestar relación pero en el riesgo de cáncer de colón más pesados de las evidencias son muy fuertes de hecho gatos de Cancer Research Chillida Kay no dicen que han dado veinticinco por ciento menos de los cánceres colorrectal es son directamente atribuibles al consumo de carnes rojas procesadas a la suma de carnes rojas y procesadas claro el cáncer de colón es muy prevalente no sé si es el segundo mi sino el tercero cáncer más frecuente en hombres después del cáncer de pulmón y mujeres después del cáncer de mama también es uno de los más frecuentes entonces yo creo que está bien enviar a la población el mensaje de que disminuyan su consumo de carne roja y desde luego que eviten en la medida de lo posible el consumo de carne procesada carne procesada son

Voz 0927 37:53 sí hombre es óptimo atentar que es que es porque la gente sólo piensan en tu letón no es más cosa

Voz 1251 37:58 claro efectivamente que es clave porque hay que es carne roja que la gente lo dijo muy claro que lo tiene muy clara como tú sabes mejor que nadie en este mundo en gran medida por la presión de la industria alimentaria

Voz 28 38:09 que nos quieren confundir

Voz 1251 38:12 hay un libro muy comestible no

Voz 8 38:15 que se llamaba la duda es el producto no

Voz 1251 38:17 pues este libro muy bueno habla sobre cómo la industria alimentaria manipula estudios científicos titulares periodísticos para que la población tenga dudas y cómo tienes dudas al final acabas comiendo de todo hijo viendo lo que sea en mi caso no

Voz 10 38:33 sí como siguiendo con hábitos que no te correcto

Voz 1251 38:35 anden porque claro como no está claro no ve entonces la duda su producto es muy bueno para total volviendo al tema que como digo pues ahí plica grandes intereses para que pensemos por ejemplo que la carne de cerdo no es carne rosa seguro que has escuchado quizá lo hemos hablado en alguna ocasión no la carne de cerdo es carne roja carne de ternera es carne roja y la carne de cordero es carne rosa sea lo que sea la parte del animal que te estés tomando en cuanto a los Carriegos procesados son fiambres embutidos y eso incluye por supuesto al fiambre de pavo a las jamón de york que no sean de Llor no jamón dulce

Voz 10 39:13 eso incluye desde luego encerrado eso te iba a decir que lo he dicho muchas veces por mucho que algunos no les guste el jamón

Voz 1251 39:18 efectivamente hermano ya me dirán tómate el jamón serrano si te apetece Dahl pero se conscientes de que a forma parte de ese grupo de alimentos que los expertos en salud pública el Fondo Mundial de la investigación del cáncer recomienda evitar el consumo pues habitual no debería ser pues pocas veces al mes pocas veces al

Voz 0927 39:35 ya oye la solución pocas veces ese tipo de carnes evitarlo en la medida de lo posible como solución habla una disminución de todo este tipo de carnes me introducir mucho más en nuestra alimentación dice el informe este frutos secos pescado aves de corral lácteos huevos cereales bueno todo eso que no he dicho mil veces aquí en Ser Consumidor

Voz 10 39:56 tú dices bueno sobre todo cuando alguien no se escucha

Voz 1251 39:59 seguro que a mí como cada día aire me llama talibán o ayatolá pues fíjate otra cosa que los quitan al final no podremos comer nada de viviremos de la ira no no tocabas es decir unos cuantos grupos de alimentos que sí que puede es decir que han dicho que no tomes derivados cárnicos au cárnica cero pesados que eso sí que lo han dicho en cuanto a la carne roja no en dicho nadie ha dicho que no la tomes lo que han dicho son dos cosas uno que uno puede vivir sin Carnero también si no es imprescindible tomar carne roja para seguir una dieta sana o para tener buena salud dos que reduzca su consumo que en el caso de España convendría reducir unos ciento cincuenta gramos nuestro consumo de carne roja a la semana eso supone que Tomás una o dos raciones menos a la semana de carne roja de lo que estás tomando de media población habitualmente no si lo volvería a repetir si me lo permites cuál es la clave de una alimentación saludable por si alguien no nos escuchando anteriores entregas de Ser Consumidor la clave hoy de una dieta saludable

Voz 16 40:58 países como España a consumir más vegetales

Voz 1251 41:01 menos animales pocos o ninguno cárnicos procesados alimentos superfluos

Voz 15 41:07 muy bien como siempre gran sabiduría hay que no

Voz 0927 41:11 nos arrojan mucha luz con todas las dudas que tenemos habitualmente con el tema alimentación más cuando salen este tipo de estudios que asustan por lo menos algunos Julio Basulto repito autor de dieta cáncer que salió creo que en el mes de mayo

Voz 29 41:23 eso junto a Juanjo Cáceres y que sin duda les va a abrir mucho más los ojos sobre esto que estamos hablando y otras muchas cosas como siempre un fuerte abrazo gracias

Voz 0927 42:19 lo toleran bueno hablando de trampas en la alimentación y dudas sobre algunos alimentos qué pasa con lo de la cera que ponen en las frutas en las manzanas creo que en otros productos también para que parezcan más bonitas más atractivas es un bulo que puede ser realmente peligroso es perjudicial lo podemos comer tranquilamente bueno pues lo vamos a trasladar a uno de nuestros expertos en seguridad alimentó

Voz 19 42:43 no te lo creas noticias falsas mentiras

Voz 0927 42:47 pseudo ciencia Miguel Ángel Urueña muy buenos días

Voz 27 42:52 hola buenos días doctor en Ciencia y Tecnología de los Alimentos

Voz 0927 42:55 si están ustedes en las redes even gominolas de petróleo pues aquí tienen ustedes autor estábamos hablando con él la semana pasada precisamente seguridad alimentaria hay algún peligro es realmente en esa acera que ponen las manzanas y creo que en otros productos para que estén más bonita más atractivas para que nos llama la atención a los consumidores

Voz 16 43:14 en absoluto no hay ningún peligro hoy podemos comer fruta tranquilamente porque bueno a veces se pone a esto es uno de esos bulos que tiene parte de verdad parte que no es tan verdad la parte de verdad es que las frutas tienen será de forma natural al igual que muchos otros organismos vivos pues la sabes que tienen será en las plumas nosotros mismos tenemos cena en los oídos hijas será sirven de protección en las frutas pues sirven de protección frente a la luz ultravioleta por ejemplo frente a los daños físicos y sobre todo pues evita la transpiración excesiva en la ira pérdida de gases bueno pues a veces se aplican ceras también después de recolectar las manzanas pues se lavan y se cepillan y ese cepillado retira parte de esas ceras entonces se vuelven aplicada otras eras bueno pues que pueden proceder de diferentes fuentes pues por ejemplo será de abejas o cera de diferentes plantas pero no hay ningún peligro con eso no eran Robles

Voz 0927 44:16 es decir que es veíamos un vídeo donde se ve a alguien con limpiando con un cuchillo sacando un montón de cera esa cera pasa algo si nos la comemos y no lo vamos o no la limpiamos vine lo eliminamos pasa algo no

Voz 16 44:27 no no desde luego que no además es que bueno ese ese efecto puede suceder incluso con una manzana que no haya sido nada conceder a los más natural que tiene la la manzana ir bueno pues ya digo no pasa nada esto no debería evitar Nos comer fruta que ya pues nos cuesta encima hay entorno a esto pues esto es una práctica que ya digo no siempre se hace que una manzana brille no depende de sí ha sido tratada con será eso no depende sobre todo de la variedad porque en unas que brillan más que otras y bueno es algo que se lleva haciendo para alargar la vida útil que es para lo que se hace para alargar la vida útil de las frutas se lleva haciendo desde el siglo XII ya hace menos de un invento de de madre

Voz 0927 45:14 mi ex todos los bulos que hablábamos la semana pasada eh que peligro eh que peligro el problema es que mucha gente mucha gente se lo cree

Voz 16 45:21 sí sí que voy es el problema del problema es lo que más preocupa ahora mismo en seguridad alimentaria yo creo SAD desinformación y esos bulos que hay

Voz 0927 45:29 somos los alimentos bueno pues gracias por aclara nada yo yo pelo las manzanas pero vamos que que todo el mundo sepa que se las puede comer perfectamente por con esta tercera Si lleve no no lleven porque no hay ningún problema bueno cuando no llevan limpiarlas y correctamente por lo que pueda tener algún pesticida alguna cosa eso sí no

Voz 16 45:47 hombre lavarla siempre pero vamos no por el miedo a los a los pesticidas tampoco altera controles Niall aceras simplemente pues bueno posible microorganismos pero vamos comerlas sin problema y con piel pues mejor todavía

Voz 0927 46:01 que cuánto más mejor Miguel Ángel Urueña doctor en Ciencia y Tecnología de los Alimentos gominolas de petróleo como siempre muchísima gracia un fuerte abrazo

Voz 16 46:08 muchas gracias un abrazo

no nos metemos ya en el mundo apasionante de las redes ya ven que también tiene sus cosillas esas cosillas malas que yo algunas veces critico

Voz 4 46:25 desde el consumo

Voz 0927 46:30 Soria buenos días venga cuéntame a ver cosas que haya visto en las redes

Voz 31 46:33 bueno pues lo que más revuelo ha causado en la reses semana así una entrevista que tuvimos con Rubén Sánchez portavoz de Facua que nos contó que es ilegal que nos nieguen entrar a un espectáculo con alimentos o bebidas

Voz 0927 46:44 a los cines con palomitas y eso es bueno pues José María

Voz 31 46:47 comentó que lo justo sería un cartelito en la entrada que diga que se permite la entrada de comidas bebidas hará piña citó el festival Sonorama Ribera para que leyeran el artículo que publicamos sobre esto les dijo espero que este año no tenga que pedir las hojas de reclamación porque al parecer otros años ha pedido refleja las hojas

Voz 0927 47:05 está muy bien cambiamos de tema pero seguimos con real

Voz 31 47:08 es al anterior ya que la tertuliana Beatriz Robles Miguel Ángel Urueña hablaron sobre la Seguridad Alimentaria dejaron tranquilos a los oyentes como Ales que dijo he tenido dudas los aditivos los antibióticos me han dejado más tranquilo

Voz 0927 47:20 muy bien bueno yo y también con ceras de las de las manzanas venga la encuesta que hemos planteado esta semana

Voz 31 47:26 como el Defensor del Pueblo ha criticado algunas comisiones bancarias preguntamos crees que pagamos mucho en comisiones bancarias demasiado mucho lo normal o poco

Voz 0927 47:34 ya está colgada en nuestra web los resultados de la encuesta de la semana pasada

Voz 31 47:38 la semana pasada planteamos crees que disfrutamos de Seguridad Alimentaria y la mayoría de la gente cree que hay poca exactamente el cuarenta y tres por ciento de los que han votado sólo creen que hay una total seguridad el ocho por ciento aunque el veintiséis por ciento cree que hay bastante

Voz 0927 47:53 hay mucha seguridad alimentaria lo que no significa que todo esté perfecto que no puedan pasar cosas pero muy muy poquitas

Voz 32 48:03 eh ahora

Voz 33 48:16 no

Voz 0927 48:32 bueno hacer de los oyentes una cosita cortita porque la semana pasada fue la semana del boicot a los plásticos la otra fue el Día Mundial del Medio Ambiente y ha habido muchas dudas tan Mike nos han trasladado por ejemplo sobre los BRIC donde ese reciclan dónde van porque tienen cartón aluminio plástico al contenedor azul al contenedor amarillo

Voz 23 48:52 ecología buenas prácticas queremos ser sostenibles primera consulta Arsenal se lo hemos planteado

Voz 0927 48:59 Harinas Sánchez que es portavoz de Tetra Pak la principal o el principal fabricante de Brick del mundo

Voz 0139 49:05 muy buenas enlace tipo tetrabrik han hechos en su mayoría a partir de cartón que es un recurso natural y renovable y entre que utilizamos en el sello Sesé que garantiza su procedente de parqués responsables y controladas el arte contenidas materia prima de origen vegetal hace que los diferentes análisis de ciclo de vida que hemos realizado los envases de Petra PAC son los que menos tienen los emiten a la atmósfera en comparación con otras alternativas de envasar también contienen polietileno plástico entorno a un veinte por ciento que es necesario para que el envase sea estanco hipotecas también tiene un cinco por ciento de aluminio que es la barrera principal contra la aludía al aire lo que permite a los alimentos que los alimentos conserven sus propiedades sin necesidad de de conservar nuestro pero también se reciclan el proceso de reciclaje consiste en que se recogen a través del amarillo sería la entrada de separación de residuos después se mezclaron el color agua agitan las fibras en suspensión que era dan se separan mediante teniendo aluminio hice convierte en papel picado de alta calidad cuando el que se fabrican cartones cajas de cartón bolsas tipo CRA secreta según los datos oficiales de reciclado de Ecoembes en España se recicla actualmente en torno al ochenta por ciento de los cartones para bebidas por lo que animamos a los consumidores tenemos están escuchando a seguir depositando los cartones para bebidas en el contenedor amarillo para que puedan ser reciclados y evitar así que puedan acabar en nuestros campos ruidoso océanos

Voz 0927 50:27 bueno pero hay algunas dudas Si otros planteamientos por parte por ejemplo de los ecologistas por eso lo hemos planteado también a la otra parte a Julio Barea que responsable de plásticos de Greenpeace