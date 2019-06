Voz 2 00:00 comienza en la Cadena Ser y tú qué miras Mariola Cubells

Voz 3 00:36 puede que los hombres no quieren que las mujeres ser graciosas las quieren como audiencia no como rivales Christopher Hitchens ensayista

hola muy buenas tardes bienvenidos hay tú qué miras arrancamos otro año más el programa que les cuenta todo sobre la televisión mi compañera Marta Estévez yo hemos reunido a invitados que la hacen posible detrás delante de la pantalla con un propósito que al escucharnos disfruten ustedes más de lo que ven la tele puede ser un lugar fabuloso si se hace bien si se mira bien si se usa bien también puede ser un lugar espantoso está llena llena llena de mujeres que dirigen que presentan que actúan que programan que escriben empezamos la andadura estival con mujeres que si con las dueñas del show Iker está para representarla así para arrancar el programa Silvia Abril buenas tardes

Voz 1504 02:24 Silvia buenas tardes qué tal muy bien apoye que orgullo no que me inviten a mí para empezar a ver si lo tuvimos claro desde el minuto uno dijimos vamos a arrancar con los dueñas del So ibamos arrancar con

Voz 5 02:35 de abril pero que noté piel seguro que llevas más de

Voz 1504 02:40 veinte años hay en en la tele como cómica como actriz

Voz 5 02:44 como presentadora y como dueña del espectáculo

Voz 1504 02:46 así que teníamos que teníamos que arrancar contigo tú eres consciente de todo eso

Voz 5 02:51 la gente es que también atentamente no soy muy consciente de la gente me para veces me dice es que tú no sabes digo pues si no se no se casi que prefiero no saber porque eso me mantiene como con los pies en el suelo hace que no me lo crea mucho hoy

Voz 6 03:08 de seguir a lo mío seguirán mi rollo sabes en mi en mi mundo de

Voz 1504 03:13 es un poco fíjate que eso me lo dijo una vez Andreo hace mucho tiempo hace años ya me dijo es que Silvia va a subir a su plan Silvia vas a su ritmo no tiene prisa sí sí

Voz 5 03:27 yo me monto yo un poco toda mi manera de monto la vida me organizo mi tiempo a veces me falta un poco de ser un poco más dueña no tanto sino de mí

Voz 6 03:38 hay tiempo pero sí

Voz 1504 03:43 no soy muy consciente de lo que habla por tanto esto no estaba para nada planifica

Voz 7 03:47 todo absolutamente no sea

Voz 6 03:49 en mi vida ha sido una devenir

Voz 5 03:53 de indecisiones

Voz 1504 03:57 fíjate lo con lo cruel que puede ser la tele

Voz 5 03:59 pues sí me he hecho un hueco sin quererlo sabes me he metido casi sin querer porque fue así realmente yo estaba montada en la cresta de la ola en mi teatro viajando por el mundo con Comediants con él un grupo en el que estuve doce años

Voz 1504 04:14 de los más importantes

Voz 5 04:17 combinando con otros grupos de teatro pues yo tenía una una compañía que se llamaba La Parra luego ya ser tenía otra compañía en el Instituto del Teatro que nos llamábamos como buenos llamábamos la coctelera

Voz 6 04:30 yo estaba me mundo Happy de de teatro de eventos de

Voz 5 04:35 de movidas varias con con mis amigos o sea yo iba a pasármelo bien trabajando y de repente en una función de teatro cabaret en Barcelona aparecieron del Terrat porque había o no huido a hablar de ese cabaret y ahí hay unos cogen no se no secuestran y se nos llevan a la tele quién pieza mi andadura en la FAPE

Voz 1280 04:57 sí cuando nos morimos nos convertimos en polvo cuántos muertos hay debajo de mi sofá así es como reflexiona sobre el fin de la existencia humana nuestra invitada de hoy lluvia bienvenida hola buenas noches buenas noches y las cosas fueron azúcar se requerían con mi nombre sin azúcar tendríamos todos diabetes lluvia velas voy sí fue

Voz 1504 05:17 Trenor

Voz 8 05:19 ha dado un programa que hace nos

Voz 5 05:22 la villa y a la vez una escuela televisiva maravillosa de la mano de José Corbacho que también es un uno de los grandes en esto de del humor y del show que hablábamos no

Voz 1504 05:33 mira hay una de las frases que más oigo sobre qué es es que Silvia todo lo hace todo todo lo hace bien tuvimos hace poco estuvimos hablando con con Leonor Watling y con Cayetana que yo siempre digo que Leonor también busca está necesitando ya aun so en televisión Cayetana ya lo tiene Cayetana Guillén Cuervo Nos decían esto sobre la amo

Voz 9 05:55 eso no es super amigas ya desde hace tiempo cada vez que nos vemos decimos que Cayetana no era borde que eran ahí mutación y entonces ya nos unimos ahí en esa en esa cosa Leonor tediosas

Voz 7 06:05 es una pregunta para Silvia que cuando lo piensa como se como hace bueno también mucha energía además una energía buena diría Freud Hero Sosas todo vida

Voz 8 06:18 todo el obús todo arriba todo impresionante

Voz 1504 06:22 esto lo decían muy seriamente yo me preguntaba esto que te decía al principio si todo eso no es mucha presión parece que no no lo es no lo es porque porque carece de conciencia de mucha urgencia

Voz 5 06:35 no no tengo otra manera de plantearme el trabajo siempre derrocha energía ya veces te es un problema en la energía porque a veces no controlo mi lesión no me hago daño con David Fernández nos hemos hecho muchísimo daño actuando pero tenemos un le Márquez todo por el gag iba igual si te cuesta la vida o te cuesta un miembro igual toda el

Voz 6 06:57 no no se otra manera de encarar

Voz 5 07:00 los trabajos se poniendo toda la carne

Voz 1504 07:03 en en la en el asador yo no sé si tú querías ser actriz quería ser presentadora tenías claro lo de la comicidad pero nada más

Voz 5 07:11 yo era muy gamberra muy payasa a mí me castigaban en clase me ponían contra de cara a la pizarra las monjas esto te hablo con ocho años yo lo que hacía era me ponía de cara a la pizarra había una repisa de madera en las pizarras donde se acumulaba el polvo de borrar yo con ese polvo blanco me pintaba la cara ser pintaba la cara cuando la monja no miraba me giraba hacia la clase que era mi audiencia sea mi primer público fue en mi clase Ia hacía pues caras caras para provocar la risa no sea siempre sido siempre he necesitado audiencia para mis payasadas ese hilo tirando de ese hilo es cuando apareces la Silvia actriz

Voz 1504 07:56 mira tirando tirando de ese hilo salen porque vamos a ver te vamos a escucharte en acción en en imitaciones sonadas hay una de ellas que es el personaje de Netflix de maricón dado que no se lo pueden perder

Voz 0277 08:08 oye que sea Malí con dos pero sí la primera la primera vez que la adhesión española es la copia veloz y no al leves eso ya tiene el yo estoy mal y con dos no confundir con la versión española mal lío Conde que tambien se Nava limpia dormir yo Radico limpia limpio libre bueno

Voz 10 08:34 ahora tiene escasos

Voz 0277 08:46 música

Voz 5 08:51 bueno esta es una de las muchas que hemos visto

Voz 1504 08:57 hasta que usted es hasta qué punto eres consciente de que estamos en casa y entonces los que hemos seguido a maricón que yo no la puedo odiar más de pronto esto es un bálsamo fíjate

Voz 5 09:07 que yo a maricón no la he visto nunca nunca no lo creo te lo juro porque otra cosa de la que me da mucha vergüenza hablar es de la poca televisión que consumo que estemos

Voz 11 09:19 vez sí pero esa sí

Voz 5 09:21 entonces a mí me dicen es que imitar a Mali con como se llama maricón de humedad cuando quieras Maric hondo como no me digas que no las risas de yo

Voz 12 09:33 pero se ha escrito libros sintieron programa que lo PETA bueno cuéntame quién es y dejar ya de recriminar que no he visto

Voz 1504 09:39 te quiero decir que esta esta imitación la hace sin haberla visto la

Voz 5 09:43 no sin haberla visto entonces cojo Youtube corriendo me pongo a ver qué hace y pregunto pregunto pregunto mucho que hace que hace veo que tiene una voz muy aguda Hideo cómodos cositas que ya ATP cuando al Goliat

Voz 12 09:55 el Rey no sé qué hace honor y me acuerdo

Voz 1504 10:01 yo a veces y nadie ha visto a cuando lo que recomiendo es que vean a Silvia porque con eso ya es suficiente para no ver a la otra mano y cuando hay un personaje que con que has compuesto para la tele que compusiste Barberá Tele que tengo entendido se te ocurrió Nati que se ha quedado ya en la televisión como nuestra niña recto

Voz 13 10:18 yo he madurado yo soy mayor que la última vez que tal pero bueno no ha sido ningún mérito sea el tiempo ha pasado yo de alguna manera pues me adaptado eso no voy a oler tus dedos

Voz 0277 10:32 bueno veo que tu tu tu nuevo yo también me he hecho mayor eh eh quedaron en otros pues bueno las quiero hacer juntas

Voz 14 10:50 pero eso qué qué baremo SS

Voz 0277 10:53 muy te junto a los viejos sí pero le Dollé

Voz 1504 10:58 hemos hablado de este personaje alguna vez contigo tengo entendido que se te ocurrió no luego ya hay una parte de guión y demás pero cómo se le ocurre alguien la niña de Renfe

Voz 5 11:09 pues yo creo que la niña estaba en mi yo no lo sabía Solbes se esos te Revilla es terrible pero yo soy yo funcionan muy sin filtros ya al final es una niña en en el pleno despertar sexual que no tiene filtros no tiene filtros para confesar que están sudando de nervios y que le huele el sudor huele fuerte cuando pasas nervioso entonces esta niña va como sin filtro lo cuenta a saco sacó a sacó entonces es surgió una moza con los personajes que eran los no

Voz 1504 11:40 carismáticos Jose decía que ingiere

Voz 5 11:43 a hacer hoy un anónimo Igor Le dije por favor déjame hacemos una niña pero fea que un poquito de asco y mejor tira plante el que había que validó el parodiar a la ruleta no la máquina de la verdad que lo presentaba Alicia Senovilla en aquel entonces era una niña que buscaba a su padre que era David Fernández vestido de chino en chino yo aquel fin de semana Silvia había visto regla primera película hay quede como fascinante

Voz 15 12:12 ya sabemos donde está la Princesa donde estará Froome a este personaje que era una

Voz 5 12:22 poca friki de Israel porque realmente me quedé impactada osea que puse algo de mi vida real ahí insurgente monstruo que José cuando arrancamos el el el sketch vio que funcionaba y me hizo continuar y continuar y continuar y continuar ahí nació ese personaje al que luego ellos se encargaron de nutrir de alargar en el tiempo

Voz 1504 12:46 claro porque luego tú lo creas pero no tiene que haber alguien que detecte que eso puede ser una bomba televisiva

Voz 5 12:53 dice que afrontar más a esta niña vamos a volver a sacar vamos a volverlo a sacarse acaba Homo Zapping bien señor Andreu Buenafuente o otro con otro pedazo de olfato me dice porque ahora compramos la niña en la metemos en programa y ahí hemos el personaje pero muchísima muchísima improvisación ítems claro porque parece imperar

Voz 1504 13:14 visado yo no sé qué pum que parte de eso hay que te siempre dices que te cuesta escribirlo tuyo que te gustaría poder reescribir lo una espina que este año además vamos a verte en breve este ver Cano presentando Ahora caigo que que que va a ser también otro pelotazo de los tuyos has protagonizado diríamos que ha sido tu años protagonizaba tu primera película que que arrasado en taquilla también

Voz 16 13:39 que esperamos que sea

Voz 5 13:46 que esa bajo el mismo techo ya has presentado la gala de los ellas ya ha salido bien parada de la verdad

Voz 12 13:52 para mujer debe presentar los Goya es la manera más fácil de conseguir un trabajo en el cine español verdad especialmente emocionante estar aquí con la persona que más me ha apoyado en mi carrera con alguien que estás siempre junto a mi a mi lado cuando me acuesto cuando me levanto cuando me caigo me tropieza Él siempre me ha ayudado

Voz 17 14:19 gracias Javier Ruiz Caldera

Voz 1504 14:24 bueno la gala yo te decía que esa lista seis bien parados los dos supongo que no me digas que tampoco tenía expresión con eso que he conocido gente a al borde del

Voz 5 14:34 de del suicidio antes de presentar no mira en absoluto y aunque da rabia eh pero me sentía muy segura por andar acompañada con André número uno punto número dos soy especialista en quitarme presión de encima eso me lo ha dado la edad ha aprendido a a los nervios que no me sirven sacarlo Almussafes pues no lo sé yo creo que es a base de de estar a punto de hiciera de suicidarme por nervios al final es quitarle importancia las cosas me decían pero como pueden estar contestando de whatsapp si estamos a cinco minutos de empezar la gala yo hoy sí lo he hecho toda la vida sea hay que quitarle importancia a las cosas porque es una de las maneras para poder disfrutar en algo porque claro si sales con esa presión yo no hubiera disfrutado yo tenía claro que me lo tenía que pasar bien sino no tenía sentido presentar eso fue una gala que estuvo

Voz 1504 15:32 muy bien fue una bala que de la que eso yo decía que bueno tú sin despeinarse saliste ahí airosa este año ha sido también fundamental un programa de televisión de un mito tuyo también que has estado allí vamos a escucharle

Voz 11 15:48 pero el descaro es soltero es que bien

Voz 12 15:51 Juan

Voz 18 15:54 sin tiempo Italia

Voz 12 15:57 correcto

Voz 18 16:00 correcto vale

Voz 12 16:02 sí

Voz 1504 16:06 por favor puedes contarnos ese momento americano de un programa que allí bueno que ella es la yo siempre lo digo ella es nuestra Silvia

Voz 5 16:14 Abril bueno pero ya tenemos poco en común porque ella es muy contenida yo si todos lo contó

Voz 1504 16:20 Dario bueno para la Teleno no es tan bueno sí sí sí esto tengo y con bueno estamos hablando no hemos dicho que sí

Voz 15 16:27 a hablando y lo la adoro

Voz 5 16:30 a contención porque todo está basado en el guión quién lo que dice lo que dice son perlas continuamos estuvo muy brillantes todo muy tiene mucha ironía ironía fina y a mí me encanta y a mi me encantaría dos uno Souza

Voz 1504 16:43 cuando de verdad absolutamente pero

Voz 5 16:46 de esta sobriedad es que a mí lo que me flipa es que es desde esta sobriedad también cuando me proponen presentar juego de juegos yo dije yo no puedo hacer de él en sea llorar y mi versión y me dijeron sí sí adelante tire pero la experiencia allí en Los Ángeles conocerla pues surgió de la manera más tonta yo de repente vio un hueco en mi agenda hay Andrea un me dice Si te vas a Los Ángeles a conocer a Ellen te yo dije pues rabia pensado bueno como sifón tan fácil como si fuera tan fácil también hay entonces me dice oye pues intentarlo me fui me dijeron mejor el miércoles yo yo como iba sin ningún plan más que presentarme haber el show estaba allí mi mi Recre y amigo ancho hicimos pues pues claro que sí te acompaño Melle de una amiga de Barcelona que adora Ellen Nos presentamos allí fuimos a ver el sol yo cuando entré por la puerta de evite el productor me dice vas a grabar esta pieza para juego de juegos España como que voy a grabar yo dice no no con Ellen yo que sea me enteré de todo cuando llega al programa de hecho yo iba no llevaban y ropa yo iba con lo puesto esto hice aquello con lo puesto es que Nine maquillaron y me peinaron ellos fueron Anfaco al trapo hay me la presentaron obviamente nada todo muy correcto ella muy light eh ya está a casi fue el episodio de la manera más fortuita Villa fortuita es que a veces cuando no fuerzas mama

Voz 1504 18:21 te sale todo fluye hay más mujeres en la televisión escribiendo dirigiendo yo te lo lo decía al principio presentando yo quiero que escuchemos un pequeño resumen de de las mujeres que tenemos

Voz 19 18:44 la les Tubalú

Voz 20 18:45 la salarial sigue existiendo las mujeres siguen teniendo muy difícil el acceso a los cargos directivos

Voz 15 18:50 el techo de cristal atonía podemos hablar con las personas que que este esto

Voz 19 19:02 las como

Voz 20 19:09 Justo lo que son millennials milenios los millennials son las generaciones nacidas a partir de los ochenta

Voz 21 19:17 es decir gente de treinta

Voz 12 19:21 sí

Voz 15 19:25 hoy arranca el festival que espera una asistencia récord lo hace con novedades por primera vez habrá más mujeres artistas que hombres guía ya saben que nosotros intentamos siempre habla con ellos que es difícil tener a Vox en los medios estaba hablando con un megáfono entonces cuando paró de hablar pensamos caña

Voz 20 19:47 la música es una palabra todopoderosa de género femenino ellas añadas siempre rol fundamental que a día de hoy las diferencias desvaneciendo poco a poco

Voz 22 20:07 he venido de Podemos la crisis de Podemos usted está poniendo algunos ejemplos a veces da la sensación de que las calles de Podemos también son culpa de la prensa no sé si

Voz 15 20:18 tiene nada menos el pasado de la gente que estuvo en el tienes que mirar hacia adelante y no te amargas el presenta lo digo prescrita tuvieras que mostraba algo a alguien aquí decirle mira esto es lo que yo te señora apuros tal culpa a este y sureste satírico Evelyn Ferrán delantales vuestros os lo habéis ganado vox que iba a tener sesenta escaños y entonces el XXIV está muy abajo el siguiente paso es que aquí quedamos en la educación al mismo nivel que los hombres que es la educación la que crea personas independientes y autónomas y por eso unos pocos se encargan de que la Gran Vía sí de tres mujeres en esta zona

Voz 1504 21:53 hace un repaso fantástico hay muchas más de las que parece sobre todo detrás esto yo siempre lo digo escribiendo oí programando

Voz 4 22:01 hay más y cada vez hay más y mejor si vamos con nada

Voz 1504 22:05 lección que te decía que necesito que me respondan tienes que elegir entre cuatro cosas que te voy a participar en Gran Hermano dúo con Andreu o con quién

Voz 4 22:16 mientras que una ex pareja tuya acuda a un programa rosa a contar intimidades abrir o cerrar con un monólogo un programa presentado por Bertín Osborne o sentarte a esperar la muerte en una cuneta

Voz 5 22:33 pues yo sí que me metería a hacer un monólogo

Voz 17 22:36 para abrir y cerrar un programa presentado por

Voz 12 22:38 ventiló Bertín Osborne en el que me metería con él Le cantaría un poquito las cuarenta las sesenta y las ochenta

Voz 7 22:46 sí

Voz 12 22:47 como el que no quiere la cosa mataría ser en riguroso directo para que no pueden evitar que ya me conozco lo de la edición te quitan y te meten cosas que tú no quieres

Voz 1504 22:57 no daríamos Barber ese momento o Silvia Abril ha sido un placer vamos a acabar con uno de los que yo creo que ha sido el momento televisivo del año que creo que estás conmigo que estarás conmigo que fue

Voz 5 23:10 ese cierre de leitmotiv

Voz 1504 23:12 con Concha Velasco en el homenaje que se le

Voz 23 23:17 mi habitación votado por una H ya entrado el mes de diciembre

Voz 4 23:22 él ha sido un placer recibirte aquí no

Voz 1504 23:26 queremos verte más en la tele más y mejor

Voz 4 23:28 te está esperando eh vamos a continuar el programa

Voz 1504 23:32 las mujeres espero que ustedes estén ahí para escucharlas porque tienen todavía muchas cosas que decir

Voz 4 23:37 Silvia Un beso querida se enorme Félix y por ello Concha Velasco

Voz 23 23:50 a mí del BOE investiga como él a mí me está con las trenzas una flor pintado a mano la busca

Voz 12 24:13 el balón

Voz 24 24:14 vale

Voz 11 24:18 te quiero no

Voz 15 24:30 a quemada es que ya están aplaudiendo las montaje tuvimos no se puede evitar a este momentazo Anabel Alonso buenas tardes bienvenida mire mire estamos en verano error tengo la piel de Itziar Miranda llorando de los momentos televisivos más interesantes en importantes del año Virginia Yagüe guionista

Voz 1504 24:52 cómo estás muy bien estoy muy contenta de que estéis aquí las tres en este programa y tú qué miras que vamos a dedicar que estamos dedicando a las mujeres Itziar Miranda esa actriz es escritora

Voz 11 25:04 interpretan personajes que ya ha pasado a la historia

Voz 1504 25:06 la televisión que es Manolita en Amar es para siempre

Voz 25 25:09 mientras hijos empeñen gastar pero como quien gastar por gastar porque me tiene que tu creo y la mujer más cerca estorbaba más dañino no metas el dedo en la llaga Casino vas mejor no hay nada que mejorar si es verdad que si te callos hoy gracias a mitad queda ha sido muy bien en la vida propuesto así pues sí lo soy yo también habían pues explica creo cree que arregle hemos seis ha superado

Voz 26 25:26 quiere ser lo necesito tío

Voz 11 25:34 yo quiero que me diga si la tele

Voz 1504 25:37 visión te ha colocado dónde estás

Voz 11 25:40 hombre todo todo pero pero también como escritora eh yo siempre digo que si no hubiera interpretado a Manolita no esta mujer que luchaba por sus derechos en en los años cuarenta no oí quería Un mundo mejor para sus hijas seguramente lo habría escrito mi colección de cuentos infantiles feminista les recomiendo desde aquí con Miranda es una es una delicia de cuentos si yo le debo a la tele todo primero que es un una escuela a esto se dice siempre pero reales y más a esta serie en la que cada año entran actores nuevos actores a los que has admirado siempre actores jóvenes que te dan toda la energía del mundo y que no te dejan conformar te y tirar de oficio que nos exigen no no exigen seguir estando ahí todos los días al pie del cañón buen interpretar un personaje tan mítico llano

Voz 1504 26:27 Manolita Itziar Miranda y Anabel Alonso

Voz 7 26:30 como Benin coinciden en esta serie Nobel tú eres benigna una mujer también muy particular muy singular en esta serie estará que contra lo que le ha pasado porque mire cómo estás

Voz 0152 26:43 todo empezó con máximo Pedrosa Elías iba a ayudarme vengar Nedved sólo queríamos plumaje nada más ya pero Elías no entendía la inquina que yo sentía hacia máximo sí que hay que contarle todo lo que me había hecho

Voz 1504 26:59 Virginia Yagüe que es guionista de la señora de catorce de abril la repugna k de esta serie está detrás de estos personajes de estos dos personajes

Voz 11 27:08 bueno es guionista de esa serie ya comentó

Voz 1504 27:11 esto esa especie es de mundo coral que atraviesa la historia de España y que es una serie fantástica

Voz 5 27:18 sí haría con un ritmo frenético que yo reivindico sí

Voz 1504 27:21 hombre desde desde el mundo de la tele tú estás detrás de ellas

Voz 11 27:26 sí sobre todo en tiempos revueltas que arrancamos con el cuatro dos mil cinco Si bueno cinco quince años casi fuera mil setecientos siete capítulos de Amar en tiempos revueltos y ahora estamos

Voz 27 27:43 la octava temporada mares para siempre ya damos por

Voz 11 27:46 en mil setecientos diez hemos librado

Voz 12 27:50 ver Penín yo no voy a permitir que dejemos de ser amigos por una tontería

Voz 28 27:54 ah claro por eso te has vuelto a hacer el moño no pues que sepas que ellas

Voz 11 27:57 la perdóname nada más

Voz 12 28:00 pues de mi intención que querer quitar protagonismo

Voz 29 28:03 triste que fuiste tú la que dijiste que la televisión uno

Voz 12 28:05 Iñaki más moderna y como tú siempre ha sido más

Voz 29 28:08 azada Puyo tu hija me lancé para imitar

Voz 28 28:10 este comida te equivocas de de medio a medio además eso no es motivo para no dejarme meter ni una palabra de canto pero que el Consultorio no lo haces tú sola Anabel

Voz 1504 28:19 pero lo hacemos antes de ser benigna este personaje que además casado también un punto de inflexión en la serie que a mí me parece no se Virginia si tú eres consciente de eso estamos hablando de de de esta serie que además tiene personajes femeninos muy muy carismáticos muy potentes todo eso eres consciente a la hora de crear la serie de de de colaborar

Voz 27 28:40 que siempre fue una una voluntad como muy integrada dentro del equipo desde el arranque con Rodolfo Sirera al frente de los guiones siempre hubo mucha presencia de los personajes femeninos en contar las historias en las tramas que fueran realmente mujeres potentes que tuvieron capital de acción que esto en una serie diaria a veces es muy difícil de conseguir por los condicionantes lógicos la opción era una voluntad muy compartida por todos los equipos tanto en Spa siempre como en tiempos revueltos diseñamos hicimos un trabajo y seguimos haciendo un trabajo muy apuesta por la oposición de las mujeres es que yo creo que contar el desarrollo de nuestra Historia sin contar el potencial de las mujeres

Voz 1504 29:27 yo no sé Anabel cuando llegas tú a esta serie no vamos a a contar momento Anabel viene ya de otra serie mítica que ha pasado también a la historia de la televisión

Voz 12 29:36 en exclusiva que el nuevo éxito del verano la canción que le hará olvidar su artrosis a golpe de cadera

Voz 30 29:49 sí

Voz 1504 29:54 Anabel Alonso era esa diana de siete vidas Freire sí que tantos momentos fantásticos nos ha dejado en la tele Anabel hombres que tengo

Voz 0152 30:03 eso tengo la suerte la fortuna de de haber participado de estar participando en unas series míticas no porque siete vidas

Voz 6 30:09 quién fue muy pionera I

Voz 0152 30:12 yo decir transgresora pero pero tampoco es eso no alardes

Voz 7 30:15 que contar también la historia de las mujeres

Voz 0152 30:17 es la primera vez que se puso en en una pantalla en una boda homosexual ya que Diana se casaba con con una teniente del Ejército que era Elisa Matilla muy normal que si a esto y la verdad es que eso también dio visibilidad a ese colectivo de mujeres que que es que pasa pasa así no nosotros somos discriminadas a todo nivel incluso también en el tema de la homosexualidad de por lo menos en Alex en a través de Historia del cine la televisión

Voz 7 30:46 aunque fuera parecer arquetipos hemos sexual masculino salía pero el femenino ni se contemplaba o sea no no no no existía entonces siete vidas pues pues rompió una lanza en ese sentido más allá de unos guiones maravillosos y unos personajes estupendos y un reparto

Voz 1504 31:00 que que que yo creo que dentro de

Voz 7 31:02 de mi generación es es mítico también

Voz 1504 31:05 no sé si tú en la en la seria también defiende sexo a mi me gusta mucho hablar de el punto de vista el guión Virginia lo sabe porque es verdad que sin un marcado interés desde la parte del guión por sacar adelante determinados temas de la tele no sería la que es no esto que hablaba Anabel de siete vidas

Voz 11 31:24 hace muchos años de esto sí porque acabamos en el dos mil seis

Voz 7 31:29 el personaje de Viena pues en dos mil uno a dos mil una cosa

Voz 11 31:32 sí yo quiero escuchar a Itziar como Manolita en un momento también de la serie en el que quiero en el que quiero entrar ella ellas manifiesta por la igualdad

Voz 20 31:42 sí es el momento reserva previo honor Gómez Luna hacemos mujeres mujeres esto dijo una vez Simone de Veu ir y no se equivocaba el sexo los una categoría cultural el sexo se convierte en género cuando la familia la sociedad los inculquen unos impone que somos diferentes Devil in crea que estas ideas estos sentimientos son nuevos engaños Concepció Arenal ya habló de nuestro injusta situación

Voz 1504 32:15 la igualdad la homosexualidad la política llevada a la a lo doméstico es una seré que ha atravesado yo decía momentos muy complicados esas desde la guerra civil y la posguerra y la dictadura dura la dictadura tremenda la transición en la que estamos Virginia quiero que nos cuentes cómo se crean esos papeles femeninos para contar una historia tan complejo

Voz 27 32:41 su XXXVI la primera temporada tenía un salto el primer capítulo ya entramos en la inmediata posguerra

Voz 11 32:48 sí sí

Voz 27 32:48 ya lo estamos en el setenta y siete setenta es el XXXVII la última temporada claro te da para recorrer muchos espacios sociales donde intervienen personajes sustanciales en esas historias en esas tramas necesidad un peso específico al punto de vista y a la participación de la mujer porque ya os decía que era una voluntad desde el inicio porque además es un material dramático riquísimo nosotros vivimos de contar el conflicto

Voz 5 33:15 de poner el conflicto en primer plano para

Voz 27 33:18 a las puertas otras dos guionistas los autores para dar la potencialidad dramática no de lo que contamos pero es que la mujer por coyuntura social estructural se enfrenta a ese conflicto de muchas formas y en muchos niveles por tanto es un material

Voz 31 33:33 para trabajar desde lo dramático espectáculo

Voz 27 33:36 la espectacular y ahí hemos yo creo que es una serie muy valiente que ha abordado muchos temas muy complicados muchos niveles desde muchos frentes con mucha valentía con mucha

Voz 7 33:50 y además una cosa muy muy complicada poniéndolos en el contexto es decir no visto con los ojos desde ahora no sé qué sino sino realmente como se veía en ese momento por la Sociedad Española de ese momento cosa que a mí también me parece como como muy muy complicada no no no no no no intentar opinar en ese sentido sabes no decir hoy que sin a decirle a los hechos eran estos hechos serán esto si la mujer no podía abrir una cuenta bancaria no podía salir del país ahora la relación que tienen en este momento Luis Hita hay Amelia pues pues realmente eso tratada desde los años setenta que tampoco hace tanto que parece que es un que es que es un abismo no ahí ahí eso me parece me parece admirable es que es muy importante

Voz 27 34:33 de yo creo e integrar ese ese discurso de Manuel Cano en para llegar ahí desde lo conceptual porque es un discurso sólido desde lo intelectual y desde lo teórico pero para llegar ahí tú ya estás con el personaje ya has hecho tú vínculo emocional dramático personaje con lo cual el discurso te llega hay pecan las de otra forma

Voz 11 34:55 sí de hecho ha pasado una cosa muy bonita con todo esto hace poco nos contaron que una amiga iba en el autobús escucho cómodos chicas muy jovencitas decían es que yo no sé cómo decirle a mi madre que me gustan las mujeres ta ta ta ta es que sea tu madre que vea Amar es para siempre para que vea cómo Manolita lo acepta esto pasa ahora en el dos mil diecinueve cuando Manolita lo estaba aceptando en en los años setenta no quiere tienes que decir porque como Manolita Caetán bien seguro que tu madre va a aceptar más la homosexualidad

Voz 1504 35:25 lo que entraban en un hilo de Twitter se lo contaron que bonito hastiado ostras qué bonito esto que pasa no es bonito y es real yo veo la sería con mi madre muy a menudo más siempre dice clase en esa época era muy complicado pero es verdad que tu personaje consigue meterse en los salones de las casas de una manera distinta a como lo conseguiría otro personaje hay un momento de frase de Manolita a su hija al visita que luego tiene su seguimiento en Twitter que yo quiero que lo escuchemos

Voz 12 35:53 más inmediatamente

Voz 32 35:57 que esa es la frase esa frase

Voz 1504 36:01 a continuación en Twitter en el caso de ahora entraremos en tu Twitter Anabel Alonso nuevas a escapar en el caso de de Itziar ella

Voz 8 36:11 tu tu tu punto

Voz 1504 36:14 eso sí o también y reivindicativo en Twitter diciendo esta frase es la frase sal del armario animando esto es que claro del armario en el caso de de benigna no de Anabel Alonso Anabel Alonso sin los que no lo sepan por favor sigan en Twitter

Voz 11 36:31 no no porque si hay alguien que no la regala salté arregla era porque ella entra a todos

Voz 1504 36:39 los trenes no sólo a este es absoluta

Voz 11 36:42 veinte demoledora es divertida

Voz 1504 36:44 lo tiene todo para para hacer en Twitter

Voz 11 36:47 Gines trataron fatal de Madrid tenemos próximas de Papa plataforma proyecto pero estoy entregadas tu hija

Voz 1504 36:55 la la la tuitera titiritero claro

Voz 11 36:58 yo quiero saber en qué momento tú decides que esto va a formar parte

Voz 1504 37:01 de ti de tu personaje como actriz

Voz 11 37:04 cómica como presentadora como todos pues la verdad es que no fue premeditado ni pensamos que fue fluyendo la cosa yo

Voz 7 37:11 empecé a ver a leer cosas como que no me podía callar y bueno pues afortunadamente pues como tengo cierto sentido del humor y tal pues pues pues esto es lo que llaman ahora casi iba diciendo cosas pero realmente lo que pienso siempre desde desde el respeto sabes de no tener insultar y faltar a la gente que es lo que

Voz 11 37:30 si es que lo lo milagroso que hacen lo que hacen muchos

Voz 7 37:32 no perder la paciencia yo cuanto más se calienta más risa me da ya digo que sí que sí que hay que callar las bocas que uno no puede decir impunemente lo que quiera Iker darse como que como que no pasa nada no si pasa pero yo tampoco sabía que tenía esa cosa así como entre contestataria reivindicativa

Voz 11 37:51 mediático y social no

Voz 7 37:54 no sabía yo este gen de verdad méritos alientos

Voz 1504 37:57 me estoy desarrollando como este programa habla de mujeres de mujeres creadoras mujeres que están detrás delante de la pantalla yo querido introducir una una nueva voz que es Diana rojo que es guionista también de la de la serie Diana Rojo buenas tardes guionista Amar es para siempre qué tal

Voz 11 38:16 andas pues nada estamos aquí

Voz 33 38:18 este plato ahora estamos aquí para otra más y tramas tomando como siempre

Voz 11 38:23 yo he sido yo lo decía Virginia Yagüe que lote

Voz 1504 38:26 porque a mi lado que es un ejercicio la verdad primoroso de de guión de escritura con esos personajes femeninos tan estupendos insólitos bueno supongo que tenéis eso claro no a la hora de escribir a la hora de crearlos

Voz 33 38:39 sí sí es muy consciente también es que nosotros estamos en el equipo eh muy hay mucha diversidad de todo tipo de gente también pues al final entre las historias de unos de otros hay tantas aportaciones que si des también es lo normal no que que haya personaje yo creo que no habría que que forzaba no calla personajes femeninos interesantes como cualquier otro

Voz 34 39:05 no debería ser así siempre pero bueno yo

Voz 7 39:07 llevo muchos años en la tele IED reconoce que los equipos de guionistas yo la primera que hice fue Los ladrones van a la oficina no había ni una mujer en el equipo de guión yo he ido también viendo esa evolución de cómo las mujer sí hacía muchísima falta se han incorporado al al a los guiones a las estos días se nota mucho a la hora luego de interpretar y de la temática y todo yo también incluso en siete vidas el porcentaje era por ejemplo de diez hombres y dos mujeres en este equipo que también ha ido ha ido creciendo a lo largo de los años y cambiando yo creo que hay yo no lo sé Virginia pero no cincuenta cincuenta Pero una cosa si no como como La Biblia o Nayo

Voz 11 39:46 pero que estamos librado si si sigue por ejemplo en diálogo somos más mujeres que que hombres pero en general el equipo está equilibrado Virginia cuenta de esto el dialogo porque la gente habléis muchas veces como dando por sentado que la gente sabe que estamos hablando no hay guionistas que dialogan guionistas que en tramas esto como él no pasa en todos los formatos pero el formato y tiene un volumen muy muy grande lógicamente capítulo de sonido

Voz 27 40:14 no hay que hacer divisiones de equipo y esto

Voz 11 40:16 doctorar los equipos ahora está

Voz 0812 40:19 la coordinando con Borja González Santa Olaya

Voz 27 40:23 ahí junto a otros compañeros y entonces nos dividimos esas partes ellos trama no hacen las tramas después de que esas tramas las convierten en secuencias escaleta conviertan secuencia

Voz 11 40:36 es cuando sí pero estas dos no

Voz 27 40:38 la vida es lo vais llena de los tres veces su trabajo en cadena muy estricta es

Voz 0812 40:44 muy de tiempos muy muy medidos muy estrictos muy una producción muy muy exigente

Voz 27 40:52 pero a mí es que el formato me gusta tanto me parece que es tan reivindicable el formato a diario

Voz 7 40:58 eh a mí me impresiona eso es la la la cantidad de de secuencias de texto de diálogos de tramas porque hacemos en cada temporada trescientos uno tres estos capítulos cuántos hacemos

Voz 11 41:09 eso sí Piqué trescientos y pico no de

Voz 7 41:11 cincuenta minutos de duración es lo que todo se basa en la palabra porque aquí no podemos irnos a hacer secuencias de acción y que pasen tres minutos sin que alguien diga fuera aquí todo es es todo está basado en el diálogo y en que lleguen enganchar la gente entonces yo a mí la labor de los guionistas me parece que que nunca nunca estará lo suficientemente valoradas más hace poco han recibido un precio alto

Voz 1504 41:35 el hombre muy abierto cierta Diana rojo mucho

Voz 32 41:37 es gracias te dejamos trabajar tanto porque no te hemos hecho mucho caso

Voz 33 41:42 que todo es me parece muy interesante que es verdad servicios

Voz 1504 41:48 la banca los espectadores lo agradecemos mucho

Voz 7 41:51 las actrices también mucho mucho vamos

Voz 1504 41:54 de Diana a otra persona que forma parte de esta serie que es otro de esos personajes entrañables esta vez no es una señora es un señor un caballero

Voz 35 42:05 pero mira después de tantos años juntos porque aunque de vida que es una trabajadora siempre está pendiente de todos es que pues mira esto como un barco que decir en la Bella que sujeta todo esta familia y ahí los agarramos todos porque dice que no

Voz 15 42:19 horas Manu Vaquero que también bueno ya ya hemos empezado mal la es hemos empezamos

Voz 6 42:30 mano Manu es mar fe en en la Serie A

Voz 1504 42:34 no no te hemos invitado aquí porque yo quería sólo sólo mujeres pero hemos de te te reconozco que tu papel es vital para

Voz 6 42:42 qué para qué y fiar y Anabel puedan brillar también porque es una réplica sí sí sí sí

Voz 32 42:51 para eso me han contado es suele verla

Voz 11 43:03 pero pero tú me tuve potencias mano unos retroalimenta Itziar está aquí es como Manolita que está de árbitro

Voz 34 43:10 sí la verdad es que tienes ahí a a dos PSOE de compañeras que además pero que son parte del alma de esta serie así y creo que es una serie además muy femenina cuya personajes femeninos muy potentes sin ir más lejos este año pero las tramas más importantes yo creo que han estado todas metidas pues exigía fija el personaje de Anabel Benita yo veo y un punto muy femenino muy muy interesante no y creo que es un gran ejemplo en este caso está sería

Voz 32 43:38 la la mala malísima en Azcona también es verdad la matriarca Mari Mar

Voz 36 43:44 si Manolete

Voz 1504 43:47 esta Manu muy Itziar yo quiero saber cómo es estar en una sería tanto tiempo claro porque eso tiene también su supongo que tendrá su parte su revés

Voz 11 43:58 bueno en realidad eh yo creo que el éxito es de guión osea es que al final uno no se puede aburrir si si te están dando por guión regalos constantemente no si tu personaje crece realmente contigo yo me di cuenta de que claro Manolita y Marcelino tenían dieciocho años en el año XXXVI eran unos niños que no se habían casa

Voz 27 44:19 dado que no sabía nada de la vida Hay como les hace mella ha impregnado en ellos todo la posguerra al tener hijos pasarán

Voz 11 44:29 hombre calamidades

Voz 6 44:31 bueno también alegrías

Voz 11 44:33 si los guionistas te siguen dando regalos que al final son ellos los que crean la historia es imposible aburrir te manuscrito es aburrido no

Voz 34 44:42 no es además no me atrevería a decírtelo

Voz 32 44:46 no

Voz 27 44:49 perfectamente cómo llegaba a tu vida Manolita Manu enjambre de lo escribirte no lo escribo dice sí

Voz 11 44:57 que había un tema ahí no estaba todavía decidió pero la mesa de guión decimos que no

Voz 27 45:03 Nos hacía mucha ilusión yo siempre recordado una historia que contaba mi madre lo de la Libia de luto que me llama muchísimo la atención el Alivio de luto la lía de luto y entonces mi madre me contaba la historia de un atril día una prima que no se casaba porque si el iban murió

Voz 15 45:19 es cante

Voz 32 45:21 jornada estoy perfecta funeraria

Voz 34 45:25 acuerdo y fue divertidísimo muy todo aquello y además eso Atrápalo pasa voy yo creo que fue cuando realmente empezamos a descubrirnos porque además es curioso que quiere yo acabamos de hacer un corto con Rodrigo Soro Goyo en como yo que sé Ichi que fue como un besazo

Voz 11 45:44 meses antes hacíamos de matrimonio

Voz 34 45:47 hacíamos de matrimonio muy muy muy mal avenido alerón cortos acercó duro agresivo me acuerdo llegará maquillaje ver la foto de llegar ahí ahí Ibero Manolita Vigo momento pero estaba ser mi mujer sí

Voz 32 46:02 ya pero si acabamos de todos los trastos a la cabeza vamos de divorciarse

Voz 34 46:06 a usted pelearnos hay una escena muy violenta todo cámara en mano la langostino Ryder respecto acaba ahí fue estupendo e retomando un poquito lo que decíais que me parece interesante creo que por otro lado la suerte que entre comillas tenemos suerte y a la vez desgracia en el caso pues ya también por supuesto

Voz 12 46:24 qué más limpio

Voz 7 46:25 no

Voz 32 46:28 así es que eres tú el que me el que que nos da pie sobre todo lo que quiero decir es que es verdad que tal como está establecido

Voz 34 46:36 serie aparte de que yo creo que hay unas evoluciones en los personajes muy interesantes y claro al final la a ver Icíar Sanz nos encontramos trabajando cada año con con gente con distintos profesionales es como si te cambian de colegio cada año porque quieras o no

Voz 11 46:52 cambiar a veinte personajes caballo

Voz 34 46:55 los es esto yo creo que hemos refresca mucho interés pues eso incluso la casa espigado toda la vida de que viene muy fuerte joven que es que hay que talento otra de chicos

Voz 11 47:09 entonces estamos todo el rato cambiado

Voz 34 47:11 lo mejor si fuésemos los veinte actores no

Voz 32 47:13 la temporada es que no no

Voz 34 47:16 mejor para que a través de trabas hubiese tanta evolución

Voz 32 47:18 para animar a los guiones también estaría no soy yo creo que eso va clave importante

Voz 1504 47:23 Acayro pues muchísimas gracias por atendernos yo personalmente deseo te deseo muchos éxitos porque también te has colado

Voz 11 47:32 todo en mi casa

Voz 36 47:34 en mi salón Sotelo

Voz 1504 47:37 lo vamos eso ya está ahí muchísimas

Voz 11 47:40 gracias a un beso cariño mira antes

Voz 1504 47:42 venga estado estáis hablando de del guión hace poco tuvimos a a Leonor Watling y a Cayetana

Voz 7 47:48 yo en Cuervo Nos acción esta sugerencia sobre todo Leonor que me parece muy interesante Virginia que escuches no debería haber premios a los actores debería haber premios a los personajes

Voz 6 48:00 a mí me parece un una una

Voz 7 48:03 la cosa que además se retroalimenta nuestra enfermedad nuestra autoestima descompensación porque uno cuando hace un personaje maravilloso en una película maravillosa es que forma parte de un equipo de sesenta personas con una mala peluca da igual lo que hagas no te cree ni tu madre con un mal guión guión da igual con una dirección de foto donde nosotros agrega igual con un montaje que vaya a pasar no es un premio al actor es un premio al Personaje debería tener el nombre

Voz 1504 48:31 personaje bueno ya dejó lo dejó

Voz 7 48:33 sí yo no sé a Anabel está poniendo una cara un poco rara hombre no sé es qué dices sin sin quiere decir que en ese punto de hace veces la peluca bueno también hay premios sea peluquería

Voz 9 48:42 viaje premisa fotografía Tembleque premios

Voz 7 48:45 yo creo que ya hablaba mucho más concepto ya ya lo sé

Voz 6 48:48 te pases que fíjate yo no estoy

Voz 7 48:52 yo no estoy muy de acuerdo porque es como siempre ese personaje según quién lo interprete puede que sí puede que no sé lo que hablábamos ese día era ellas reivindicaban es la parte del día

Voz 1504 49:01 on que muchas veces nos ahora sí que está más presente pero no siempre ha sido así Virginia

Voz 27 49:07 es que además vivimos una época de las series muy muy vivas que sobretodo pivotan en el dibujo de los personajes por supuesto hay una carga en lo incidental en lo que va a ocurrir en las tramas pero yo creo que es esencial en el punto de vista moderno de las series y las propuestas que se hacen el peso específico que tiene de los personajes como están dibujados otra cosa es que dibujamos los personajes sino una idea de cásting de quién lo va a interpretar personalmente profesionalmente me gustan mucho

Voz 7 49:37 es decir yo prefiero crear

Voz 27 49:39 ser muy sólidos los personajes sin ponerle cara

Voz 11 49:42 luego entran compañeros y compañeras María

Voz 27 49:44 Ellos son los directores y directoras de casting hacen propuestas de trabajas manos no con los directores o directoras esa luz sin ante porque esto es lo más bonito que te pueden pasar como profesionales que tú tengas el guión que llegue el directora directora es una cosa mucho mejor pero que es que esos personajes tengan una carne específica y aporten el talento que aportarais

Voz 31 50:06 te llevas cada alegría

Voz 11 50:09 tan satisfactorio verlo desde la zona nuestra

Voz 1504 50:13 en interprete algo bueno tú has creado

Voz 11 50:16 yo no bebe digamos lo hacen mejor cuándo es mejor cuándo es mejor este es el momento de orgasmo tú me descubres a tu propio personaje no yo tengo que decir que a mí no a mí que a Manolita habían dado varios premios como Manolita sea no a mí yo a veces estado nominada la Unión tal por el personaje de Manolita pero Manolita le han dado varios premios y algunos muy importantes en Cannes le dieron un premio estuvo nominado a un premio en Nueva York y luego les dieron un premio en Teruel de los Amantes de Teruel a Manolita como símbolo de todas las mujeres de la posguerra osea que ya está estamos en ello

Voz 15 50:55 estamos que esto ocurre también

Voz 1504 50:58 tenemos que ir acabando yo no quiero que se nos olvide esta reivindicación que yo quería hacer de aquí de las series diarias de esa

Voz 6 51:06 se maravilla televisiva

Voz 1504 51:08 qué supone además una fidelizar muchísimo crea mucha industria yo siempre lo digo y lo digo porque a veces no siempre se ponen en

Voz 7 51:17 no no no no no están están un poco o estamos un poco denostados yo no no yo he de reconocer que a ver nuestras producciones mucho más rápido y tal pero yo veo series de pregunta

Voz 11 51:26 eh

Voz 7 51:27 que tienen los mimbres mucho más endebles que que que los nuestros es decir tienen más tiempo para pararon plano para la fotografía para eso para para contarte desde distintos puntos de vista nosotros bueno pues tenemos lo que tenemos si lo contamos así pero yo he de reconocer que tanto el guión como interpretación como dirección artística nuestra serie porque habla de la nuestra en concreto no tiene nada que envidiar a se supone grandes producciones de de pleitos

Voz 20 51:59 en Tengo una pregunta para el final una cosa que te ves que les eh

Voz 1504 52:03 si podréis elegir un personaje femenino para interpretar tres que quedaros con el de Thelma y Louise cualquiera de las dos con el de Meryl Streep en los puentes de Maison o con el de Julia Roberts en Erin Brockovich

Voz 0152 52:16 Anabel Giulia Rovers yo los puentes de

Voz 11 52:20 madison hombre ves más

Voz 14 52:24 y para allí

Voz 1504 52:25 ya tienes que como creadora hayan Keaton en Annie Hall el de Frances Mc Dormand en Fargo o The Wife

Voz 0152 52:33 qué difícil a la a la

Voz 11 52:38 ves es que es que ella es muy romántica máxime hablarles que me encanta pero depende de cómo Giulia si el conflicto no pero con lo que piensa Thelma y Louise digo las dos pero si es que ya es así y se queda en casa tú querías quisiera Instituto

Voz 15 52:52 al revés algo hacerla antes Elvira al revés Itziar Miranda

Voz 1504 52:58 la Anabel Alonso Virginia Yagüe pues muchísimas gracias por estar aquí de verdad de verdad de verdad que dice

Voz 0152 53:05 notamos mucho con vuestro trabajo yo sólo percibo en la profesión y os deseamos todos los éxitos del mundo falta vosotros que lo los que estáis escuchando ya también

