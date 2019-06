Superhéroes de barrio: Horizontes abiertos

Voz 3 00:00 intrusos

Voz 4 00:17 no ser sólo nunca

Voz 5 00:20 una que está que nunca hagas nada

Voz 6 00:23 así esta canción que está sonando

Voz 0313 00:26 en La Ventana tiene enemiga hace siete años un grupo de personas sin techo sin hogar se reunió para dar visibilidad a sus problemas el ocurrió pues apelar a la música y a la gente de la música por eso estuvieron allí pues los de casi siempre Pedro Guerra Raimundo Amador Sole Giménez Pastora Soler y otros se ellos aportaron lo suyo bueno pues ahora que acabamos de conocer el último informe de Cáritas sobre pobreza y exclusión social contratos brutales por cierto les quiero contar otra historia de esas de arrimar el hombro llames acuñado hace tiempo aquí en La Ventana el concepto superhéroes de barrio los de hoy llevan treinta años ejerciendo como tales esta tarde les hablamos de la Fundación Padre Garralda Horizontes Abiertos que trabaja en los colectivos que sufren esa exclusión social a través de distintos proyectos uno está en Villanueva de la Cañada a cuarenta kilómetros de Madrid hay hay hay una casa que en realidad es es un hogar Matilde Suarez no ha visitado

Voz 7 01:17 y merece la pena compartir ese viaje

Voz 3 01:22 Sáenz

Voz 8 01:24 pues aquí viven catorce personas hombres en su mayoría pasan de los cincuenta años pero sobre todo habitan historias de supervivencia como la de Francesco

Voz 6 01:36 Omari logró muy bella o Francesco soy napolitano que me marché de Nápoles que tenía todo trabajo hoy sea he llegado hasta aquí aquí llevo dos meses y poco más no es fácil no es nada fácil por eso digo una pesadilla pero que no estás acostumbrado a un tipo de vida que nunca había conocido ni imaginado hay que acostumbrarse poco a poco de la nueva

Voz 9 02:04 realidad pues venía que año noventa primeros años pues bien duros pero joven con futuro

Voz 7 02:18 los

Voz 9 02:21 es decir tenía muchos problemas vivía en la calle los daños problemas de salud pero lo hemos dado todo y ya ha estado aquí venía aquí me cogían de laca

Voz 10 02:31 hay viva aquí

Voz 9 02:34 no sé si me dio ahora estoy mucho mejor personas que no tienen dónde voy líder

Voz 8 02:43 suena esta canción en la radio que ahí en la cocina mientras un rayo de luz recorre cada rincón de esta casa cuando aparece Rocío rehabilitada en otro centro de la organización hoy es una trabajadora más de la plantilla

Voz 4 02:57 soy lo que yo me verdaderamente era antes de conocer el mundo de la droga yo gala sus activos ojala pudiera borrar de la memoria de hijos de la memoria de mi madre divisas mano tantas cosas está yo misma quisiera me acordarme lo puedo padre de de mi marido en traficante se me conseguiría me daba la droga y yo no miraba en ese momento el daño que está causando Glass nombre gobernada Campeche claro a consumir imagínate maestra que prohibe la cocaína fumar entonces ya un día no sé muy bien y la pequeña vino carne dicen yo venía de de conseguir a dos ICSA y a voy me encontré que encontró digo que me ves ahora digo pues esto va a cambiar hija ida repite sientes esa Manu sabe que tarde Moon te saquen y te digo míos pues es estos son ellos a mi salvación está habla poco doce mientras la Fundación los educado es mira te ayudan psicológicamente automedicación están a veinticuatro horas del día no sé a mí que no sé es que ocultan hace

Voz 12 04:34 porque aquí dicen hablar sana somos como amigos

Voz 9 04:38 si no trabaja siempre hablan preguntan

Voz 13 04:42 la anterior fue en la calle nadie no me preguntaba pero te pasa usted porque es nuestra situación

Voz 8 04:52 ellos sienten que nadie se preocupa estás que te pasa como ha llegado aquí y es verdad que desde el centro Se habla mucho con ellos non despacho osan no es cuestión de meter un despacho muchas veces a través de una partida de dominó por ejemplo o un acompañamiento hacer una gestión es cuando nosotros aprovechamos a iniciar eso no lo cuenta Vanessa trabajadora social del centro porque es un camino que no pueden recorrer solos como confirman los voluntarios los monitores o Maricarmen que es enfermera y las personas

Voz 14 05:22 llegan después de un proceso de estar muchos años en la calle la mayor parte la red que tienen son amigos no familia y la mayor parte también son gente que se ha ido conociendo en albergues hay gente con mucha historia de albergue ir en situación de calle claro cuando tú estás en la calle no existe los horarios lo primero que hacemos aquí es darle hay horarios hay rutinas hay tareas y todo eso te va dando salud de alguna manera y ellos lo cogen aquí hice no tal cambió muchas veces nos preguntan qué qué les damos no también surgen amistades no te crees que es fácil le porque personas de cincuenta años a veces y con una historia tan dura cuesta mucho confiar cuando estás en la calle

Voz 15 06:02 y ahí hay muy pocos amigos más esto

Voz 4 06:08 algunos ya han encontrado ese horizonte yo

Voz 8 06:11 otros están en busca de un camino en el que se habían perdido tantas lágrimas

Voz 4 06:16 pues ahora de lo que trato es de arrancar por Soria

Voz 6 06:19 esas mismas más bueno salir de aquí como nuevo proyecto una nueva vida pero teniendo siempre un puede que desde aquí o sea cuando quemarse no sé qué día robo Muller aquí para saludados con los compañeros no porque se vea malo que los otros compañeros se quedaran aquí pero el personal Si me gustaría saludarlo agradecerlo nada es más por todo lo que han hecho para bien