Hora 25 Deportes: El día de Hazard...y de Florentino (13/06/2019)

Voz 2 00:08 buenas tardes buenas tardes a presentación por todos los altos no fichaje del Real Madrid ven Afar sido dicho Florentino que se pronuncia nada le llevaba muchos años descargando le Hazard pero ahora donde belga

Voz 0919 00:20 a más belga jugaban el Chelsea aquí tiene que haber alucinado porque ha habido en el Bernabéu una entrada de casi cincuenta mil personas para ver al chaval ponerse de corto lanzar unos balones a la la grada Hay dar un pequeño discurso en francés el discurso que se esperaba era el de Florentino Pérez porque hacía nueve años desde el día en el que presentó a Cristiano Ronaldo que no se veía tal multitud en la presentación de un futbolista el mismo Florentino dice que tenía muchas ganas

Voz 3 00:56 queridos amigos hace tiempo que deseaba pronunciar estas palabras hoy damos la bienvenida a uno de los mejores jugadores del mundo hoy ahora es donde querías estar hoy se cumple uno de los grandes sueños de tu vida eres jugador de Real Madrid y formas parte de este estadio para defender este escudo elevan es desde hoy tocas aquí vas a sentir la emoción y la pasión de quiénes quieren disfrutar de tu talento tu creatividad el primer momento que lo mejor de este club son sus socios sus aficionados

Voz 0919 01:36 sus seguidores vamos al Bernabéu donde está Eden Hazard ahora mismo Antón Meana buenas tardes Gallego

Voz 0231 01:42 buenas tardes en el vestuario ha terminado ya ese acto en el césped y en breve vendrá para la sala de prensa completamente llena va a ofrecer aquí su primera comparecencia ante los medios de comunicación y como te digo cambiados en el Vestuario ha sido presentado con nombre Hazard en la espalda pero sin dorsal

Voz 0919 01:57 bueno pues es la noticia del día que además tiene otras citas como por ejemplo dentro de veintiocho minutos ida del playoff de semifinales ascenso a Primera División en Mallorca Mallorca Albacete después de que ayer el Deportivo de la Coruña alegrarse ganarse cuatro dos al Málaga en la ida de la otra semifinal una noticia de ciclismo la organización de la Vuelta a a España ha desposeído del título y ganador a Juanjo Cobo que ganó la Vuelta en el año dos mil once al parecer la Agencia Mundial Antidopaje ha detectado problemas con el pasaporte biológico relacionados con el doping en aquel año en Juanjo Cobo le quitan la vuelta y le ponen una sanción de tres años pero bueno como ya estaba retirado Juanjo Cobo eso les va a afectar menos el ganador de la Vuelta del año dos mil once es Chris Froome que entonces fue segundo y luego empezó a ganar Tours it URSS Tours ir desde hoy es el ganador la vuelta del año dos mil bueno pues enseguida vamos con todo con la resaca de la derrota de la selección española en el segundo partido del Mundial femenino de Francia hoy juegan a las nueve de la noche las otras dos rivales de grupos perdimos con Alemania uno cero y juegan China y Sudáfrica las españolas se jugarán todo el próximo lunes a las seis de la tarde en el partido que jugarán ante la selección de China pero como siempre en el inicio del programa vuestros mensajes de App que va de presentación del Madrid pueda tarde

Voz 4 03:23 no lo que te digo el Luca Jobbik este que no lo han traído para ir de farra con él de cachondeo no lo veo eh fue una cara de alquiler tiene una cara de killer

Voz 0919 03:36 la abrazo crack no no para irse de juerga el mejor Eden Hazard dejado vuestros mensajes

Voz 5 03:43 queremos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis parte de él Nos lo que quieras mandando tu nota de voz en el Whatsapp seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta

Voz 6 04:00 hola Gallego mira me gusta mucho este niño yo vivo si se ayer en la presentación lo observé me me gusta me gusta mucho eh centra o más centrado parece eso concentrado parece concentrado hay nosotros lo veo sería lote me gusta gustar de cien tonterías sin tontería Bud algo tiene que él concentrarse ya marca muchos goles Neira me está por varios niños bueno bueno pues nada que qué es lo que más gustó mucho yo está hasta

Voz 5 04:43 la edad y el Guaza de Hora veinticinco Deportes se hizo echar nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco exprésate

Voz 0919 04:55 no no pero si el coche XXXV empezamos no sabemos todavía el número oficial de asistentes a la presentación de Eden azar pero desde el año dos mil nueve cuando Cristiano Ronaldo fue presentado no se había visto otra cosa igual en el estadio Santiago Bernabéu y ahora ya esperamos a que vaya a la sala de prensa Antón Meana y Antonio Romero han sido los compañeros que lo han vídeo en directo buenas tardes Romero hola qué tal Gallego buenas a todos bueno el discurso de Florentino el discurso cazar muy breve por ahora lo que le hemos oído no

Voz 0231 05:35 sí se ha dicho que era su sueño desde pequeño que ya está aquí y luego les dieron el micrófono en el centro del campo como se fuera un cantante y ha dicho que Hala Madrid allí un discurso muy breve buenas tardes ya la Madrid y la cifra oficiosa que no oficial todavía habla de más de cincuenta mil espectadores en el estadio Santiago Bernabéu Hazard con su padre con su madre con sus tres hermanos futbolistas y con un cántico en la ganada que ha marcado la previa de esta presentación Queremos Gallego gritaba la gente en el Santiago Bernabéu queremos a bueno han dicho no me encanta o no no no no todavía no estaba previsto a lo mejor el miércoles vendido cantan pero hoy sólo han dicho queremos vez Romero

Voz 0919 06:13 cuenta mil espectadores ha habido partidos de de la Liga al final de temporada que no había mucho más en el Bernabéu es decir que tirón pegada Ale ilusión indudablemente Hazard train

Voz 0239 06:25 yo yo he alucinado ahora como a las cinco menos cuarto el estadio Santiago Bernabéu flipado con la fila de gente que daba la vuelta de manera generosa todo el estadio ha habido cierto caos a la hora de organizar la entrada de los aficionados el resto del acto ha estado a la altura de un club grande acostumbrado aunque hace tiempo que no las tenía presentaciones de este tipo el resumen de lo de hoy da igual que las de la cifra oficial al final sea cincuenta cincuenta y cinco mil sesenta cuarenta y cinco eh recuerdo que ha habido partidos con cuarenta mil cuarenta y dos mil por ejemplo el de Melilla de la Copa del Rey pero también alguno del campeonato nacional de Liga y el resumen es que la gente quería caras nuevas y caras nuevas de crack hija azar desde que ha llegado al antepalco del estadio Santiago Bernabéu desde que sea puestos a camiseta sin número del Real Madrid tiene pinta de jugadorazo se ha metido a la gente en el bolsillo desde el primer minuto y esperemos que hasta el último bueno evidentemente es un futbolista contrastado en el Chelsea ha hecho grandes temporadas esta Lima con el título de la Europa League ha marcado veintiuno goles con la selección belga en el pasado Mundial ya dejó

Voz 0919 07:27 actuaciones impresionantes ahora hay que ver Romero qué papel tiene en el Madrid qué papel

Voz 8 07:33 la era Zidane y a ir

Voz 0239 07:37 Ikea ascendencia va a tener en el juego del equipo no porque hasta ahora en el juego del Madrid primero era Cristiano Ronaldo se fue Cristiano Ronaldo no ha habido nadie que cogiera esa bandera vamos ha sido Benzema este año que no era su papel él está llamado a cogerla no bueno yo creo que coger la bandera de Cristiano Ronaldo complicado porque Hazard es un gran futbolista pero no esta vez cincuenta goles por temporada a partir de ahí a mi me parece que Zidane le va a crear un hábitat perfecto para que pueda rendir le va a colocar en banda izquierda eleva a colocar con libertad de movimientos en ataque liberar del trabajo defensivo yo creo que es como la de casi todos los cracks el la pata por donde más cojea que alguna Hazard pero me parece que sea un entrenador en el mundo en su llegada al estadio Santiago Bernabéu le pueda crear un hábitat perfecto para que desde el primer minuto de partido sea importantísimo en el equipo es el Hazard Si la comparación es Cristiano Ronaldo olvidaros porque cincuenta goles en la botas el belga no tienen son las ocho y treinta y ocho esperando

Voz 9 08:35 lo al azar o Hazard que le vamos a llamar de todas las maneras posibles Hazard el me sale Hazard todo el rato eso me quita azar azar azar Hazard bueno da igual

Voz 0919 08:44 en cuanto a pareja por la sala de prensa volvemos al Bernabéu seguimos en Hora Veinticinco deportes en la SER

Voz 0919 10:46 hace de Antequera acciones invitan no bueno terminado el culebrón ya ex del Real Madrid el culebrón del momento es Griezmann quedan quince días para que termine el mes de junio el francés pase a costar ciento veinte millones de euros que sepamos dónde va ir aunque Miguel Ángel Gil Nos contábamos ayer hasta ahora en una tarde plácida de toros ayer en la ventas dijo que él ya lo sabía adónde va a ir Great Man ha remarcado el Barcelona lo tengo claro hace ya tiempo desde marzo al Barcelona la pregunta es el Atlético de Madrid dice esto para fastidiar dice esto porque quiera amenazar al Barça con denunciarle que hace el Atlético de Madrid porque sale esto Miguel Martín Talavera buenas tardes

Voz 1576 11:38 qué tal Gallego buenas tardes día antes incluso que Miguel Ángel Gil Marín lo dijo Manu Carreño en El Larguero lo que está claro es que todo el mundo en esta película sabe que Griezmann va a acabar en el Barcelona que ya se ha comprometido hace tiempo y en el Atlético de Madrid están tranquilos en ese sentido están recopilando toda la información les consta que hay hay pruebas en las que ya estaba contractualmente ligado Griezmann de Barcelona hace algunas semanas incluso un par de meses por lo tanto van a utilizar toda esa artillería y no se descarta que sea a través de denuncia o presionando al Fútbol Club Barcelona para que o bien además o bien pueda facilitar alguna operación como por ejemplo en Nelson remedo lateral derecho que gusta mucho a Simeone para suplantar o en este caso para suplir la baja de Juanfran Torres

Voz 0919 12:24 las palabras de Gil Marín presionan al Barça alguna reacción Sancio Valle la reacción gallego es que no va a haber reacción no van a responder a Gil Marín no vana entrar al juego nos dicen desde el Barça admiten eso sí el interés por Griezmann pero dicen que ya lo tenían el año pasado que no es una cosa nueva pero aparte de eso nada más dicen que no tienen nada que comentar sobre este asunto y que no van a responder no vana entrar al juego de filmar tenemos quince días de culebrón todavía como mínimo vamos a Sevilla hoy se ha despedido Lorenzo Serra Ferrer del Betis presentó su dimisión no estaba de acuerdo con lo que querían que hiciera a partir de ahora los miembros de la junta directiva el presidente y el vicepresidente

Voz 8 13:10 y Serra Ferrer

Voz 0919 13:13 se ha marchado dejando algunos mensajes que tienen que es cocer en la directiva Santi Ortega buenas tardes

Voz 16 13:20 qué tal muy buenas triste y enfadado si un personaje histórico del Betis uno de los grandes de la historia del club se va por la bajada de atribuciones de sueldo propuesta por el club Se marcha dolido sobre todo con el vicepresidente José Miguel López catalán se refiera al como Josemi por el tema Setién como espoleta principal seguro de haber sido un buen director deportivo de haber hecho un buen trabajo pero habla de golpe bajo

Voz 17 13:44 hombre sí si ese sentido un golpe bajo un duro y doloroso que me ha afectado mucho esto es cierto

Voz 0919 13:57 vamos a ver qué qué o cuánto de larga es la sombra de Serra Ferrer en el Rudy por cierto dijo ayer en El Larguero que él está feliz porque Lorenzo Serra Ferrer ha contribuido a que él firmara para el banquillo del Betis y además Serra Ferrer ha dicho que Rubio es un gran entrenador play off de segunda se juega a las nueve de la noche la ida

Voz 16 14:19 la semifinal entre el Mallorca Albacete vamos a somos saber cómo está el ambiente que seguro está por todo lo alto Pedro Morla buena

Voz 0919 14:26 más tarde qué tal muy buenas tardes

Voz 16 14:28 a GISA la mejor entrada de la temporada con el objetivo de cobrar ventaja en la ida de la fase de promoción a Primera ante un rival que le ganó los dos partidos de liga regular el Mallorca no pierde en la isla desde hace seis meses esa solidez en casa es una de las principales bazas del equipo que dirige el técnico Vicente Moreno actos novedades en el once del Real Mallorca las entradas de Abdón Prats Hideo Suárez por parte del Albacete destaca la entrada de Gorosito por Álvaro Arroyo uno de los habituales se pierde el playoff por una rotura de menisco en su rodilla derecha lo contaremos cómo hay dos de partido como contamos que

Voz 0919 15:03 ayer el Málaga perdió cuatro dos en Riazor con el Depor y eso que los chicos de Víctor se adelantaron dos ocasiones en el marcador ya sabéis partido de ida cuatro dos queda la vuelta el fin de semana y supongo que el ambiente que va a haber en La Rosaleda para ese partido de vuelta Justo Rodríguez empieza a calentarse desde ya

Voz 1259 15:24 hola buenas tardes catecismo así es va a estar llena La Rosaleda se han vendido todas las entradas más de treinta mil personas para presenciar el partido el sábado a partir de la nueve de la noche comunicado a la Federación de Peñas animando para todos los aficionados que acudan al al estadio que no cejan en su empeño que van a intentar conseguir la remontada le hace falta al Málaga dos cero y que no metal deportivo por lo menos para intentar estar en las

Voz 0919 15:46 siguiente eliminatoria se ha puesto la cosa difícil

Voz 1259 15:48 pero muchos creen que se puede realizar vaya ambientazo y

Voz 0919 15:52 Deportivo con esa renta de cuatro dos como Baby

Voz 16 15:54 dejar a Málaga Adrián se dice el día después en Coruña

Voz 1385 15:58 bueno pues la gente ni se lo cree euforia total el de porque estaba muerto y fuera incluso el play off hace un par de semanas icono hasta con mucha viuda con mucha vida además con con ese cartel de favorito viaja mañana si lleva veintiuno que queda puerta fuera Mary el central y al final un once plagado también de jugadores que están tocados pero ahora mismo podría total en Coruña

Voz 0919 16:17 por cierto el Depor apartado a Íñigo López después de que este jugador reconociera en una entrevista que el año pasado Amazon partido

Voz 1385 16:25 sí le han molestado muchísimo al club a los jugadores la decisión primera por es abrirle expediente lo ha apartado de los entrenamientos no está en la convocatoria no va a jugar nunca más en lo que queda de Liga porque también es bastante poco el Valladolid Cano Rodman

Voz 0919 16:38 en ese defiende de ese expediente que le ha abierto el Comité de competir yo no he buenas tardes Gallego el Valladolid vuelve

Voz 0760 16:44 frente se como dices por segunda vez de forma pública con comunicado con siete puntos en el que incide sobre su intención de personarse en la causa algo que ya ha pedido al juzgado número cinco de Huesca ID emprender acciones legales contra terceros para proteger su imagen pero sobre todo califica de interesada iba basada en recortes de prensa la denuncia de Girona ante la Federación el Valladolid sigue sintiéndose muy perjudicado en todo este proceso su departamento jurídico recopila toda la documentación para moverse en el momento que crea oportuno

Voz 0919 17:13 Nos vamos a Francia mundial femenino el día después de la derrota de la selección española ante Alemania cero uno como es para el equipo español Sonia Lus hola

Voz 1914 17:22 hola Gallego muy buenas pues un día para recuperar piernas y cabeza después de una derrota que ha dejado sentimientos encontrados la tristeza por el resultado es la oportunidad perdida hay satisfacción por el juego y lo cerca que se empiezan a ver ya de las grandes potencias toca porque el lunes todo a una carta contra China Alexia botellas en la SER

Voz 18 17:38 no no no es que compense al final queríamos ganar ahí bueno estamos con un poco de rabia también por el hecho de cómo se dio el partido porque lo tienes muy cerca yo creo que la vez más cerca de ganar a Alemania al final no lo consigue no pero bueno toda derrota te hace aprender y seguro que nos va a servir para China tenemos que estar tranquilos porque cinco vamos porque

Voz 0919 18:00 a las nueve es decir dentro de doce minutos se juega el otro partido de nuestro grupo en la segunda jornada Sudáfrica China que mirar a las chicas que son nuestra siguiente rivales en el Mundial que hay sorpresas hoy a Australia le ha ganado a Brasil tres dos vaya remontada de las australianas vaya derrota de una de las grandes favoritas del Mundial las brasileñas seguimos en Hora veinticinco Deportes en la SER

Voz 12 18:25 hola Moore que esas conmigo ordenan mirando alarmas y eso pues para que nos proteja para que no nos roben para que no son los meta metan a vivir cuando la dejamos sola para irnos de vacaciones sin pensar en la casa para activar la por las noches mientras dormimos para vivir tranquilos te parece poco

Voz 11 18:39 en Securitas Direct protegemos lo que más importa llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calculan la INEM Securitas Direct punto Ares recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 1 19:57 hora veinticinco Deportes

Voz 6 20:01 que sus Gallego

Voz 0919 20:04 enseguida polideportivo pero antes nuevo pasó por el estadio Santiago Bernabéu

Voz 9 20:08 tú toma asiento en la sala de prensa azar

Voz 0919 20:12 como no con Emilio Butragueño que supongo que los hará su figura en la presentación Meana

Voz 0231 20:19 sí pues a todo vaya la palabra de Emilio Butragueño está el padre de Hazard en primera fila agravando la intervención de Emilio Butragueño

Voz 13 20:26 que está hablando en inglés ingerido es real española días eso estamos que estoy contra nosotros su talento oí tu mentalidad ganadora te ha convertido ni bueno de las mejores jugadores del mundo logras entonces sueño de formar parte de este club y el madridismo has comprobado su cariño está está muy ilusionado ya que estamos convencidos de que vas a ser un jugador fundamental que nos ayudará a afrontar con éxito todos los desafíos que nos esperan esta es tu nueva tasa y haremos lo posible para que tanto tú como tu familia

Voz 0919 21:17 ha es muy feliz escucha atentamente Azahara Emilio Butragueño ya los resumimos luego en El Larguero porque seguro que se va a alargar un poco John a esta noticia Juanjo Cobo ganó la Vuelta en dos mil once y hoy la organización de la Vuelta el día desposeído de esa victoria porque parece que la Agencia Mundial Antidopaje detectado que había problemillas con su pasaporte biológico la sospecha del dopaje y demás Íñigo Marquínez ya han pasado ocho años buenas tardes

Voz 0802 21:44 muy buenas así pero ha sido una muestra congelada lo que han tomado y donde han visto que hizo trampas así de claro Juanjo Cobo en aquella Vuelta el dos mil once espectacular con un final en Peña Cabarga Un duelo mano a mano con un tremendo pero claro el Bisonte de la Pesa había hecho trampas se lo han descubierto repito son ocho años lo que han pasado de aquella jornada bueno pues lean desposeído de ese título pasa a Chris Froome que es el nuevo ganador de esa vuelta del dos mil once el corredor británico Wiggins pasa a ser tercero y lo dicho hizo trampas al final a todos a él escaza Juanjo Cobo le han pillado ocho años después pero le han cogido por esas muestras anomalías en el pasaporte biológico de los años dos mil nueve y dos mil dos

Voz 0919 22:27 te tenían que devolver algo con aquellas voces que pegaba que si el bisonte esto que si el Bisonte lo otro y luego el boxeo te iba el bisonte señalas el piso

Voz 0802 22:33 yo creo no puedo puedo puedo reclamar daños y perjuicios de todas formas más seguros

Voz 0919 22:38 qué ha pasado hoy en la Dauphiné Libéré

Voz 0802 22:40 ojo a este chaval es un Humbert se llama Banhart viene del ciclo cross ganó ayer la crono de hoy se ha impuesto en el sprint de la quinta etapa superado a los grandes velocistas tampoco es que haya demasiados pero sí ha sido el más rápido Jake sigue de líder no hay cambios en la clasificación general mañana la sexta etapa de esta cine una etapa muy larga doscientos veintinueve kilómetros con un puerto segunda categoría muy cerca de meta

Voz 0919 23:04 gracias Marquínez Pau Gasol está en Barcelona todavía con muletas recuperándose de su lesión en el pie izquierdo ya sabéis no va a estar en el Mundial con la selección española que ha dicho en el día de hoy en Barcelona Xavi Saisó

Voz 1982 23:15 hola Diego posee un acto en Barcelona Pau Gasol tiene ahora dos grandes objetivos recuperarse bien de su lesión en el pie izquierdo para seguir jugando en la NBA jugar con la selección española en los Juegos de Tokio dos mil veinte dice que la Final ACB será muy reñida porque el Barça se ha recuperado la final de la NBA

Voz 13 23:33 así prepara esta noche cuando expectativa con expectación igual emoción con muchas ganas de que de que lo haga bien y que lo hagan bien y puedan encerrarse el campeonato hasta esta noche ojalá que vaya todo bien no pudo ser el quinto partido me hubiera gustado

Voz 0919 23:52 eh por qué esta noche Toronto tienen la oportunidad de proclamarse campeón de la NBA juega en casa ante los Warriors gordo que tiene la baja encima de Kevin Durant que ha confirmado la lesión Javi Blanco es el mejor escenario con el que podían

Voz 20 24:06 soñar si gallego pues eh anoche se confirmó la lesión de Kevin Durant bueno de hecho fue operado ya en Nueva York la rotura del tendón de Aquiles entre nueve meses y un año va a estar en el dique seco es el sexto partido se juega en el hora con la arena de los Warriors en es el último partido tras cuarenta y siete años de la ola cola Elena en Auckland porque ya el año que viene de Juan si van a jugar en el pabellón de San Francisco es el segundo match ball para Toronto ya en el quinto partido

Voz 21 24:33 mira ha ganado hubiera conseguido el anillo ahora vuelven a tener

Voz 20 24:36 otra opción ir Si hoy los guardias ganan empatan a tres el séptimo partido Lacy serán en la década donde ante su público podrían conseguir ese anillo eh hay que decir que aparte de el problema de Kevin Durant tiene un problema y también guardias importante hay que estar atentos porque Drummond Greene que es un jugador muy caliente sobre la pista ha visto ya seis técnicas en lo que va de play off Easy hoy venga una técnica

Voz 0919 24:59 además les será una técnica más a la séptima supone sanciones

Voz 20 25:01 decir se perdería en caso de ganar los Warriors el séptimo y definitivo partido en la cancha de Toronto a partir de las tres de la madrugada sexto partido entre Toronto y Golden State con tres dos de momento para los Raptors que hubiera séptimo partido se disputaría en la madrugada en la madrugada del domingo

Voz 0919 25:17 gracias Jara veinticuatro horas de Le Mans primeros entrenamientos cómo le ha ido a Fernando Alonso recordemos la pruebas eh corre del sábado al domingo

Voz 1385 25:26 Manu Franco buenas tardes hola muy buenas tardes desde el imán de verdad que no estamos ahora mismo insta va segundo otras otras ociosas y luego después de diez a doce de la sesión clasificatoria pero todo eso rueda de prensa de Fernando Alonso a preguntas de la Cadena SER sobre Ferrari sobre una posible Alonso en la Fórmula uno no ser respondido

Voz 0629 25:48 no hay que hablar del web ahora una muy buena pregunta que no voy a responder con tanto yo sé lo que voy a hacer en esta segunda parte del año se lo que voy a hacer en el dos mil veinte pero no sea no es que un piloto esté tirando una moneda al aire a ver lo que hago el año que viene no

Voz 0919 26:07 a que te suena Manu

Voz 1385 26:09 pues años una vez aquí esperando Alonso las cosas no salen demasiado mal incluso el moño volviera a la Fórmula uno y volver al equipo titular bueno bueno bueno bueno

Voz 0919 26:19 salía fenomenal gracias Manu y este fin de semana tenemos Gran Premio de motociclismo en Cataluña hoy Mar Márquez que es el líder del Mundial y que tiene de compañero a Jorge Lorenzo que el hombre está pasando un calvario en este inicio del Mundial con Honda le ha querido echar un cable ya dicho esto de Lorenzo porque es uno de los pilotos de las personas que tiene

Voz 22 26:39 el ego o más alto Diéguez vio conocido hoy esto pues en situaciones así es un punto fuerte que tiene porque confía en en sí mismo oí y no pierde la la moral no pero estoy centrado en

Voz 23 26:51 en mi voz Igor sí que está

