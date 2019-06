Los ecuatorianos desayunan fuertecito

en España hay casi medio millón de ecuatorianos y me atrevería decir que ellos saben mucho más de nuestros desayunos que nosotros de los suyos al menos hasta

ahora me atrevo a ser felices

el plátano macho o plátano verde nunca falta me lo confirmaba Berenice Guayasamín

Voz 3

00:41

nosotros no tenemos tanta la costumbre de salida a desayunar pero últimamente veo que hay varios restaurantes pequeños hacen comidas osea desayunos con una cosa que nosotros hacemos que se llama voló de verde plata no BERD se Majo Se lo mezcla con que eso con chicha Ron hice fría luego on