Los problemas de la gente: ¿Negociaciones o sillones?

mientras Pedro Sánchez sí rellenando el sudoku de los posibles apoyos de cara a su investidura al que hoy suma la intención de Esquerra Republicana de Cataluña de no bloquearla aunque no aclare si al final se va a abstener o no mientras él va haciendo esto las negociaciones en comunidades cientos Se aceleran sobre todo para la formación de los consistorios que se va a celebrar este mismo sábado y es muy curioso observar en estas negociaciones como se pone sobre la mesa la alternancia en la alcaldía en el caso de Madrid donde ciudadanos le ha propuesto al PP turnarse dos años Martínez Almeida dos años Villacís a lo que el PP en principio se niega no son los dos únicos partidos que aparecen cuando se habla de esta fórmula en otras ciudades como Albacete por ejemplo Ciudad Real el reparto este sí aceptado por ambas partes coloca en la alcaldía un tiempo en socialista un tiempo en representante de Ciudadanos y se da la circunstancia además que en alguna de estas ciudades base de alcalde temporal a alguien que ha conseguido una representación ínfima le va a costar a la gente ver que en las negociaciones de estos días se habla de sus problemas o de programas les va a costar a los políticos explicar que esto no va de un reparto de sillas porque esto es lo que parece y esto da igual el partido esto en donde se negocia porque donde ya se ha negociado en Andalucía queda clara la influencia ideológica de Vox en el Gobierno lo maquillan como lo maquilla en PP y Ciudadanos están comprando el programa Vox y lo hacen con la mejor de sus sonrisas Ángels Barceló