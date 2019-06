CONTIGO DENTRO 15/ JUNIO/ 2019.

Voz 1 00:00 M

Voz 0401 00:59 el año pasado el Partido Popular defendió una legislación LGTB específica y única dudo que todos los diputados de ese partido sepan lo que significa el acrónimo LGTB pero presentar una ley presuntamente el eje de digo desde presuntamente les porque lo que pedía ni siquiera demandaba lo que exige el colectivo la ITB que son los que llevan todos estos temas

Voz 0401 01:31 los populares no quieren que el proceso de reasignación de sexo de las personas transexuales se haga a través de la Seguridad Social exactamente igual que Vox además la propuesta que presentó en el Parlamento el Partido Popular ignoraba la diversidad en las aulas cambio no prohibía las terapias con inversoras de homosexuales

Voz 0401 01:55 otra coincidencia con la ultraderecha para el Partido Popular las lesbianas no deben acceder a la reproducción asistida a través del Insalud y considera enfermas a las personas transexuales al no de espátula esta identidad sexual lástima que para presentar esta ley el Partido Popular pues no preguntara a los que llevan años negándose desnudando sea a finales de junio porque celebran poder decirlo este empeño en intentar convencer al ITER hechizo vecino del quinto S al que le molesta tanto que yo pues una bandera arco iris en mi balcón no vayan a creer en el barrio que que es maricón ese llega el orgullo con sus culos al aire sus risas su juerga y sus beneficios de más de cien millones de euros por edición y entonces los conservadores quieren que se les vea en los informativos de todo el planeta salir en todas las fotos quieren y exigen su minuto de gloria lo quieren porque es rehén

Voz 7 03:11 porque Contigo Dentro en Twitter arroba

Voz 16 04:34 mira voy a empezar con lo que estamos el tema pero es que si nos dan pie nos dan pie Vox o ha dado de baja a la concejal electo en el Ayuntamiento de los molinos de Torremolinos perdón Lucía Laga por enterarse que había participado el pasado sábado uno de junio en las celebraciones del Orgullo Gay

Voz 6 04:56 a la que le han dado de baja de de de esta señorita

Voz 16 05:01 señora no tengo el gusto había obtenido on eh su acta de concejal en las elecciones de dos ser sí vale ir inmediatamente después una sana es pues pues decidió participar en el en el orgullo que se celebraba en el día

Voz 6 05:16 se han eliminado de la lista de la formación

Voz 16 05:19 ha dicho que la edil participó demostró su apoyo explícito a un evento promovido por el lobby LGTBI sin contar con la autorización explícita del partido

Voz 6 05:28 vos califica de a dar permisos para poder hacer las reivindicaciones LGTBI

Voz 16 05:35 a ir al baño Bosch califica de desleal la decisión de Queen a la que se les solicitó la devolución del acta de concejal por entender que de no hacerlo supondría una grave traición a los lectores de su formación en Torremolinos la formación que había logrado dos concejales en Torremolinos el pasado veintiséis de mayo habla de comportamiento desconcertante poco claro de Queen el partido concluye que muestran su a profundo respeto hacia todas las personas de cualquier orientación sexual pero no así el apoyo a iniciativas politizadas sesgadas ideológicamente promovidas por el colectivo LGTB y que tampoco representan al colectivo homosexual en su conjunto

Voz 17 06:18 que no representa en fin estos señores no tienen idea de lo que significa el orgullo ni porque salimos a celebrarlo no saben la de veces o no quieren saberlo sí lo saben si lo saben porque eran los que lo provocaron si saben la de veces que hemos tenido que estar callados encerrados en armarios simplemente por eso merece que hagamos toda esta exhibición de Nuestra Belleza nuestro colorido

Voz 16 06:40 esta señorita ya sabe que o es de Vox o valor te voy a contar ahora una cosa así más alegres

Voz 6 06:47 venga

Voz 16 06:48 Botsuana Un país ahí a en África

Voz 18 06:51 a mí me metía pone la misma tesitura que aérea dime eh

Voz 6 06:55 los límites de Botsuana porque bueno es un país que este límite

Voz 16 06:59 ninguno mira yo creo que está hacia el sur pero de África son conscientes como eran muy estructurado sí que mucho para no pues mira hay otros países que ser donde está ante los que te voy a decir después por ejemplo se dónde están pero este en concreto pues mira se ha despenalizado la homosexualidad Guille lleva en vigor desde el año mil novecientos sesenta y cinco ha habido un juez Michael le gurú que bueno pues que ha emitido a raíz de una de una denuncia de una persona pues estoy evolucionando y acabado habiendo una conclusión de este juez despenalizado en las actividades de este tipo que bien

Voz 6 07:48 pues sabes además una de las cosas que más me gusta mira Botsuana limita con Zambia Zimbabue con Namibia creo recordar que Zambia también no

Voz 16 08:00 Zambia es de las que al revés a hablar eso si sabía dónde estaban algunas pero justo es buena

Voz 6 08:04 es Cuéntame

Voz 16 08:06 el juez leer que es muy bonito en que ha basado su sentencia ha dicho que las minorías no deben ser excluidas ni marginadas y que ha llegado la hora de que la sexualidad entre personas del mismo sexo sea discrimina licitada así nos han quedado en tan ancho el magistral a gusto que para su estudio a ver si esto provoca un efecto dominó en África si donde las relaciones entre personas del mismo sexo sabemos que está muy perseguida si penalizadas hasta con la muerte hasta situaciones tan extremas como Sudán es que es un país que sigue manteniendo un pena de muerte y se cumplen eh que hay otras que la tienen pero no pero luego es que hay una retahíla de países que donde la pena es de quince años de prisión por tener relaciones Porter relaciones homosexuales zanjando de África te quiero decir el mundo árabe así igual pero vamos te en esta esos países que todavía tienen penas altísimas de quince años de cárcel Tanzania Etiopía Zambia y Mauritania

Voz 6 09:03 pues mira Zambia es limítrofe con Botsuana así que me gusta mucho que en este país hayan decidido esto porque se va contagiando de base inculcando si los tienes al lado no es que la tolerancia es una cosa pues a ver si ahora

Voz 16 09:18 era algo a nosotros que al fin a el concierne continente

Voz 6 09:21 por qué cosas están poniendo feas

Voz 19 09:24 he y ahora te voy a hablar de una noticia

Voz 16 09:27 qué ha sido lo que ha sido ha tenido mucha trascendencia esta semana en todos los medios que es un estudio sobre el consumo de pornografía de lo de los menores eh que lo lo ha realizado la red de jóvenes inclusión social en colaboración con la Universitat de las Illes Balears este informe es un poco demoledor asustado mucho

Voz 18 09:49 hasta el punto de que por primera vez y se habla de

Voz 6 09:53 se ha hablado de esto en todos los informativos en todas las radios y en todos los periódicos porque señores si vamos a empezar a mirar este este problema como como merece dinos qué dice el informe el informe

Voz 16 10:08 darnos datos sobre que la primera vez que los jóvenes se encuentran con la pornografía que se encuentran y con ella es viene a ser como hacia los ocho años esto llega a través de los móviles ya sabemos la Zuma

Voz 6 10:19 dejamos al niño en el bar mientras nosotros

Voz 15 10:22 estamos tomando la claro pero eso no pone culo

Voz 16 10:24 no en Google la primera hace cinco años culo en Google la primera entrada eh es son instrucciones para penetrar por el culo sea que claro Google no está capado ni en fin que es que claro hay que tener cómo son las cosas educación todo esto se soluciona con educación

Voz 19 10:41 venimos diciendo hace mucho tiempo tu lleva insistiendo desde

Voz 6 10:44 no queda otra pero sobre todo una de la base de la educación sexual recordemos siempre que es porque es la única manera que nadie puede decirle a nuestros hijos que una manera de poder demostrar cuánto les quieren es practicando felaciones que les recuerdo que eso pasa

Voz 16 11:00 y nada bueno pues los datos del informe vienen a decirte eso que la primera vez en contacto a los ocho años que la media suele ser de unos trece en los varones catorce dieciséis en las mujeres

Voz 19 11:11 que bueno pues que que es es que el casi el setenta y seis por ciento empieza a consumir la antes de los dieciséis años y en los hombres y que un treinta y cinco por ciento de las mujeres más o menos también a esa edad el asunto de es

Voz 16 11:26 pues que se consume un una pornografía además

Voz 15 11:30 lo de mierda porno en ahí mierda que es gratuito que es el porno en el que se remite a la mujer en claro sin nunca aparece

Voz 6 11:39 una relación mínimamente contadas sino que es simple

Voz 15 11:41 antes llegar follar y largarse

Voz 16 11:44 más un poco como violenta

Voz 15 11:46 dado cuenta lo que padecía

Voz 16 11:49 violaciones en grupo algunas cosas sometimiento de la mujer

Voz 6 11:52 esta semana esta semana sé gracias a que todo el mundo hablando de este tema esta semana

Voz 18 11:57 el vídeo más visto en Youtube

Voz 6 12:00 es o sea en redes no sé si es en Youtube en redes es una violación en grupo

Voz 18 12:04 por entonces

Voz 6 12:07 no nos queda otra sigo insistiendo en que nos sentemos como mínimo a ver porno o a educar a nuestros hijos respecto al porno

Voz 16 12:16 esto no se va a acabar aquí seguiremos hablando de educación por no como la próxima semana habrá tienes a uno de once años osea que si tú así que habrá que hablar bien

Voz 20 12:29 les eh la manda

Voz 21 12:39 a ha de Elsa

Voz 20 12:47 Aena

Voz 21 12:49 y es que si no

Voz 22 12:54 voy

Voz 23 12:59 eso

Voz 24 13:03 y ya vi guapa moneda de Juan a ir esto

Voz 14 13:31 tenemos una consulta hace cuentan nos ha llegado

Voz 6 13:33 me venga

Voz 25 13:37 os cuento mi caso soy una mujer de treinta y cinco años llevo casada con mi marido siete todo nos va bien en el sexo tenemos regularmente siempre satisfactoria hace un par de semanas volvía a casa del trabajo antes de lo previsto y me encontré a mi marido vestido con ropa delante del ordenador y masturbándose viendo porno transexual mi reacción salieron las horas siguientes lo pasé raro perpleja cabreada el caso es que él se sinceró no le quedaba otra me dijo que aunque yo era el amor de su vida le encantaba follar conmigo desde hace tiempo pero que había empezado a sentir atracción por los transexuales y que se sentía muy excitado poniéndose ni ropa y fantaseando con fue hallado por mí yo seguí flipando pero bueno después de la reflexión en días posteriores Mi cabeza le ha dado muchas vueltas después de una reacción inicial no puedo negar que no me seduce excite

Voz 6 14:34 la idea les seduce la idea de penetrar Somalia creo gusto él Peggy del que hemos hablado en alguna ocasión al mundo Ferrer Martínez perdóname Almudena Martínez Ferrer buenas noches hola buenas noches Celia Julián sexóloga irresponsable

Voz 26 14:57 cita

Voz 6 14:58 qué te parece que esta mujer se lance que primero le ha sorprendido lo de que su marido pues descubrirle vestido de mujer con su ropa masturbándose viendo porno de de personas transexuales pero ahora parece que la empezado a apetecer

Voz 26 15:14 pues me parece estupendo yo le cuando lo estabais leyendo decía pues todo bien en realidad todo bien y a muchos hombres a está empezando a decir reconocerse que igual les ha penetrado los entonces ahora tenemos este camino de aprender a penetrar a recibir esa penetración así que pues está bastante viento yo

Voz 18 15:38 pero colocado me me gusta lo que dices de debemos aprender empezará a aprender porque parece como que siempre se nos ha negado un poco cambiar esos roles

Voz 26 15:51 bueno es que hemos aceptado fíjate cuántas cosas hay que de construir esta mujer llega a su casa y encuentra su pareja viendo porno lo cual ya en muchos casos es que pasa no es suficiente conmigo parece que que casi de hemos fustigar unos enzimas un porno que no es del todo normativo entonces empiezas a entrar con muchas cosas que culturalmente parece que están mal jugando en el fondo si lo tiene colocados cada uno en su cajita de colocar pues no hay ningún problema

Voz 6 16:20 como les recomendarías a esta oyente que empezase a aprender a penetrar a su marido pues mira

Voz 26 16:25 esto es muy importante y lo primero es que ha llegado a este punto en el que no puedes decir oye mira que es para mi primo o

Voz 15 16:33 para el vecino del que tengo un amigo que

Voz 26 16:35 por qué tal entonces estamos en un de la conversación bastante abierta ahí bastante centrada con lo cual es oye mira nos vamos a tomar la tarde para ver cómo te gusta cómo puedo hacerlo porque nos pensamos que el sexo todo es intuitivo en el fondo es como la Ilustre y todo como el abre fácil que parece que tendría que ser muy fácil pero no lo es con lo cual pues cogemos esa Elano señores señoras por favor el lubricante las uñas si vamos a empezar con nuestras manos bien cortadas bien limpias que no tengamos pepitas ni tengamos cosas que raspa íbamos a empezar prosiguió y nos queremos por unos guantes de látex a penetrar con esos guantes

Voz 18 17:17 ir con un bidón de Louvre

Voz 26 17:19 el cante basado en mucho lubricante puede ser aceites si vamos a tener sexo anal con nuestras manos podemos empezar a utilizando aceites aceite de almendras aceites que nos gustan un poco

Voz 6 17:34 con mucho cariño poquito a poco y con mucho cariño despacito y buena letra que es impedir que viene a decirse pues mira

Voz 18 17:41 me gusta mucho además que éste es por aquí porque yo tengo hay un tema que me

Voz 6 17:46 lleva rondando desde hace tiempo porque lo hablemos una vez así así de pasada lo hablamos lo hablamos una vez de pasada Ike como tú estás muy puesta en esto de sexo oral para mujeres que hemos recurrido muchas veces a ti para que nos explicase es yo Últimamente estoy leyendo mucho sobre es algo llamado método Killing que una vez lo comentamos aquí el yo que era lo de cambiar de postura hacerlo de otra manera pero vamos a profundizar porque últimamente es tan efervescente en las noticias sobre este tema siempre pequeñas concisas pautas Almudena cómo se practica el sexo oral a una mujer

Voz 26 18:24 pues mira esto viene muy al hilo de lo que hablábamos antes parece que que se tiene que saber parece que además sobre la genialidad femenina hemos hecho un mapa con unos puntos que parece que más o menos los GEO posicionarnos pero no te creas que es tan evidente ni por presión me cadencia ni por cómo lo hacemos dicho lo cual si hablamos sobre sexo oral lo más evidente cómo cada vuelva es distinta como cada mujer como cada persona tiene una un mapa diferente lo mejor es ser pidiendo Edward Celia arregle se plan esto te hace cosquillas esto te gusta esto cómo lo vamos a hacer

Voz 18 19:07 entonces cogemos aquí pues

Voz 26 19:12 si te gusta mire hay mujeres que les molesta muchísimo que les toquen el clítoris

Voz 6 19:16 es verdad

Voz 26 19:17 es más muchas de hechos y talleres te dicen mira pues esto se supone que tendría que haber muchísimo placer en el fondo yo sobre el son incluso me da me da mucho me me duele me molesta entonces vale sí recubre uno para nuestros oyentes masculinos por favor no se toca el clítoris de abajo hacia arriba

Voz 6 19:43 retirando el capuchino es mejor con el capucha

Voz 26 19:45 han cogido valer en muy buena apreciación

Voz 6 19:49 esta es la de Super Coco más

Voz 26 19:51 más rápido no significa más fuerte es en doce recogemos cogemos el que abuchearon en el método

Voz 6 19:57 que cómo lo hacemos

Voz 26 19:59 Nos ponemos de lado a mí esto tiene partes positivas se partes negativas porque hacer sexo oral a una vulva no tiene por qué ser tan fácil es decir que un pene pues pues como es muy externo ya estamos muy acostumbrados a verlo para una vuelva es más es un poquito más complejo entonces nos ponemos de lado preferiblemente pues si te pegas a la parte izquierda así luego tienes movilidad con las manos tienes que tener ubicado el clítoris vale entonces coges el clítoris con el capucha con con la mano derecha y dedo índice y pulgar levantar un poquito el capucha on vale un poquito la hacemos una foto sí vale levantamos un poquito íbamos se chupando las zonas de la vulva laterales es decir como en este programa Feli haya explicado quinientos millones de veces como es un clítoris yo llevo ya hace cuatro años de O'Neill y tres como no lo sepamos vamos a pasar Nota vamos a suspender a nuestros oyentes o sea que aquí ya todo el mundo podría dibujar un lo tenemos una Huelva pues hacemos hay una superposición íbamos chupando los laterales como nos tenemos una manita además si tenemos dos manos pues la mano izquierda vamos a ponerla en la zona del Pirineo para más datos entre la vagina

Voz 6 21:18 ese trocito de carne que hay entre la vagina hielo

Voz 26 21:22 porque es curioso cuando se mueve y la nuestra vulva empieza a vibrar esa zona empieza a contraerse y es una forma de tener una respuesta que es bastante simpática con lo cual vamos a ser chupando y luego vamos a acariciar con nuestra lengua la zona del del clítoris de abajo para arriba no de arriba para abajo que esta es como que tendrán ganas pero no

Voz 6 21:46 oye pero hay tanta diferencia en en los cambios de lame Tones decirlo pues mira si te das cuenta

Voz 26 21:53 como el clítoris yo creo que el ya lo tenemos todos más o menos ubicado hay veces que nos ponemos en los centramos solamente en ese punto en el fondo el clítoris es una zona muy enervado pero si te das cuenta se expande es decir tiene esas Brad dados y además son nervios que se conectan al cerebro con lo cual tú vas notando cómo seguir Riga toda la razón

Voz 6 22:17 sabes lo que más me ha molestado de todo lo querido del método que bien Cuéntame pues que dicen consigue el orgasmo en tres minutos de las ramas se sienta fatal osea que perdóname si te vas a meter la cabeza entre mis piernas haz el favor devenir con la más firme intención

Voz 25 22:34 ves

Voz 6 22:34 estar todo el tiempo que haga falta

Voz 26 22:37 es muy mal y además es que parece una fórmula matemática

Voz 1950 22:41 aquí

Voz 26 22:43 y no estemos lo estamos tiempo pero la parte positiva yo pienso exactamente lo mismo tú la parte positiva es que ayuda a tener un mapa para recorrer hipo de cambiar porque es decir vamos a cambiar como comen

Voz 6 22:58 que siempre comemos aunque solamente sea pues la más firme intención de comer lo mejor

Voz 26 23:03 vamos a comer bien comamos

Voz 6 23:06 muchísimas gracias Almudena Martínez IMI de verdad da gusto hablar contigo de tantas comidas

Voz 29 23:51 la de veces que un comentario

Voz 14 23:53 en una conversación o simplemente una broma pueden tirar por tierra todas nuestras expectativas sexuales hay temas de conversación que deben apartarse siempre de de la pareja siempre

Voz 6 24:06 quién es triunfar por todo lo alto buenas noches Emma Arribas doctora ecología Sexología Clínica buenas noches buenas noches buenas noches esta noche de por teléfono porque te hemos pillado ahí en un quiebro porque es difícil es difícil que podamos conectar pero lo hemos conseguido

Voz 1950 24:25 si finalmente se tenga cada estará

Voz 6 24:28 y nosotros de que estés porque teníamos muchas ganas de hablar contigo de este tema porque oye hay temas tabú para esto del sexo

Voz 1950 24:37 qué más cago hay importan y sobretodo primero parte partimos de la base que la penetración no es lo más importante que en el sexo aunque tengamos esta creencia no ha sido haya sellando que así es entonces Arak también para que ellos la penetración es importante que la mujer esté abierta en un ambiente de confianza claros y hacemos algún comentario que la mujer encuentre o no me cambió el no

Voz 6 25:06 sí

Voz 1950 25:07 que el hombre ya se encuentra incómodo o si ofenda esto va a ser que nos cerremos no nuestra mente estar absolutamente ligada a nuestro cuerpo

Voz 30 25:17 el sexo depende mucho de nuestra mente

Voz 1950 25:20 hay heredamos mentalmente situaciones positivas agradable es creamos conexión con la otra persona es que se genere un buen clima puede acabar habiendo una relación sexual en cambio si metemos la pata en algún momento y la otra persona odioso confía o sentido de ser sentido herida es fácil que se baje la adicción o que de casa de la mujer

Voz 31 25:48 rechazo si el si

Voz 1950 25:51 ir con con el contacto y no hay conexión emocional

Voz 6 25:54 pero conexión emocional me gusta mucho como como las definido no que tiene que era una conexión emocional entre esas dos personas que quizás sean amantes pero partimos de la base de que están ahí un poco gestando lo no cocinando lo está

Voz 1950 26:08 el y sean pareja lo importante es que siempre se cree un clima una conexión porque a veces es vinculamos un poco no pensamos el es algo físico no no solamente tiene mucho que ver nuestras emociones también

Voz 6 26:25 en esto del sexo la empatía el interés intelectual o la admiración también cuentan es como tú dices no a alimentar en nuestro cerebro al fin al cabo favorece que podamos tener deseos hacia esas personas

Voz 1950 26:38 sobre todo también sentirnos entendidos por la otra persona sentir que la otra persona nos entiende que que no sí que no que está allí presente que el regalo de oídos también es decir cosas bonitas a PSOE expresar que la otra persona me gusta entonces esto va favoreciendo que vaya subiendo la la tensión sexual

Voz 25 27:06 entonces vamos a ver recapitular antes de todas las cosas que lleven a a a fomentar el clima que se había creado antes no porque comentar algo

Voz 16 27:18 la sacar de de Estado no

Voz 32 27:21 exacto lacónico su pareja ninguno

Voz 25 27:24 esos problemas que nos pueda venir acuciado si es una cosa puntual nada que le haga pensar que no quieres estar ahí osea todo desvelado

Voz 1950 27:32 el acto generar una un estado de intimidar una conexión emocional con la otra persona que era entendida y expresarnos la comunicación también esvástica ganó tener una buena comunicación seducir al otro

Voz 6 27:49 hablemos de las parejas de largo recorrido porque claro así dicho parece que solamente pensamos en ese desconocido o esa desconocida que dices no me lo voy a currar

Voz 1950 27:58 quince días fijaros sería exactamente lo mismo era expareja ya de largo recorrido pasa lo mismo que que pasa que muchas veces en las relaciones de pareja estables establecen no la días para tener relaciones sexuales acaba siendo todo muy monótono

Voz 0401 28:13 eh

Voz 1950 28:14 no se busca no como venga vamos a tener sexo entonces

Voz 6 28:18 hoy es sagrado más claro hoy es sábado

Voz 15 28:21 a los niños

Voz 32 28:24 sí es nuestro diario

Voz 25 28:27 hay que huir de eso no de las tareas hay que huir

Voz 1950 28:29 hay que huir porque esto pueden llegar a incluso yo ya tengo la consulta muchas mujeres que acaban teniendo sexo de esta forma órganos lleva síntomas bastante grave

Voz 30 28:40 es como pueden ser la verdad

Voz 1950 28:42 el sexo no porque al final no acaban acaban siendo como abusos sexuales consentidos no cobren no sexo como una estaría más me auto obligó por el otro día irracional el cuerpo acabará matando esto

Voz 25 28:55 entonces eso en cuanto al antes ahora pasamos al dura

Voz 6 29:00 sí porque durante el acto sexual hemos hablado de los temas que no deberíamos tocar antes de tener sexo pero eso que nunca debes decir mientras estás en faena

Voz 1950 29:13 dijo que mientras estás en una relación sexual no hacer nada o decir nada que al otro sepa que no le guste

Voz 6 29:24 es aquel que ya sabemos que molesta cállate

Voz 1950 29:28 por eso por ejemplo no caso de

Voz 31 29:30 que personas que

Voz 1950 29:33 no les al ver SM o parece por decir un suta a la otra persona claro si la otra persona no le gusta esto primero tengo que conocer a la otra persona le gusta hablarlo nos podemos encontrar con un con un corte brutal

Voz 6 29:49 claro que lo cual me recomiendas como mínimo que tenga una previa comunicación con esa persona para saber todas las cerradas que le puedo decir en la cama

Voz 32 29:57 exactamente cuándo eso sí claro ella por esta vía alma cuando es alguien a quien acabas de conocer

Voz 25 30:05 ver comentarios por ejemplo sobre el cuerpo de cada uno

Voz 32 30:10 qué hay que hacer si no sólo ves claro

Voz 6 30:15 o sea que a la gente que no conocemos mejor que que ve que les saquemos todas las cosas buenas que que nos han llevado que nos han llevado a claro

Voz 1950 30:22 de decirle todo lo positivo que tiene esto es decir va a generar en conexión cuando los dicen cosas agradables todos nos relajamos y estamos contentos felices no cuando lo positivo que tenemos nos sentimos mejor pero sea una relación de pareja de esta vez de hace muchos años que os a una narración en la que es la primera noche

Voz 6 30:44 yo reconozco que a pesar de relaciones así de estas de largo recorrido Si en el momento en el que acabamos de terminar yo que sé pues por ejemplo de practicar el sexo oral no hay cosa que más me gusta que me digan o le aunque lleve catorce años chupando Salario Mínimo

Voz 1950 30:57 exactamente claro que que valoren lo que hace o que la otra persona lo que sientes que era otra cosa le ha encantado

Voz 6 31:04 termina me fuera la primera terminamos terminamos el acto sexual hemos tenido un sexo

Voz 32 31:09 lo bueno o nota muy bueno o regular oportunista de hecho decía que sea pero

Voz 1950 31:15 lo que hacemos es virado en cuanto durante la comunicación no verbal

Voz 32 31:20 ahí eso es importante la comunicación no verbal también en

Voz 1950 31:22 porque no hace falta que sea sólo el decir sino a veces es mejor él hacer un no a un pequeño a una onomatopeya que llega mucha información hay otra persona le hace saber que voy por buen camino estoy guiando la otra persona que que no una palabra o una frase

Voz 6 31:45 cien puedes concentrar cierto oye hay temas que es mejor no tratar después de después del sexo es decir supongamos que ya lo he tenido y tengo que valorarlo tengo que hablar algo tengo que decir algo que temas no debería tocar

Voz 1950 32:00 después de sexo que tema es no tocar

Voz 30 32:08 yo creo que se puede hablar de todo

Voz 1950 32:10 es justamente lo contrario que después del sexo las dos personas están absolutamente

Voz 32 32:14 me bajara que son un buen momento para hablar de todo bueno yo creo que de todo de todo no

Voz 25 32:21 por qué por ejemplo si es si es tu pareja habitual no vayamos a a decir se ha estado mejor o peor que otras veces no que siempre comparando cada vez que termina se que ponernos

Voz 1950 32:32 es decir si era además todo de una forma constructiva y no nos quedamos con la idea de I hoy no me ha gustado decir lo vemos desde una forma constructiva porque no hay es pues me gustó mucho más el otro día que hicimos esto decimos lo otro o esto me ha encantado lo hablamos de una forma constructiva siempre se puede

Voz 25 32:52 si no es tu pareja habitual para nada comentar si ha sido mejor o peor que con otras osea ni de coña

Voz 1950 32:57 no no no no es comparable a otras personas no comparar pensaba que comparar dentro de la reglas

Voz 32 33:04 si no no hemos dicho las dos partes dentro de la dentro de la relación no comparar con otros porque claro es que el aumento de entendederas nunca nunca nunca

Voz 6 33:14 pues en más rivales que fácil y que bueno sería si sigues hemos semejantes consejos tan sencillos que seguramente favorecerán que mi sexualidad sea mucho mejor no

Voz 1950 33:25 exactamente pues

Voz 6 33:28 ha sido un verdadero placer Emma Ribas doctora en Psicología Sexología Clínica desde Barcelona y hoy por teléfono muchas gracias por enseñarme a hablar ya

Voz 32 33:37 a quién le encantaba estar hasta luego

Voz 6 33:49 imagínense que viven en Nueva York en mil novecientos sesenta y nueve y no son heterosexuales imaginen que tienen un lugar en el que reunirse en el que estar agusto con no tres como ustedes es uno de los pocos lugares de toda la ciudad donde pueden besar a su padre deja aunque sea del mismo sexo un garito infecto de esos que tanto ni necesitamos la noche del veintiocho de junio los clientes de les tongo plantaron cara a la policía cuando con la connivencia de los políticos irrumpieron en el local para detener a todos los Marica travestidos bollera si transexuales que hubiera allí

Voz 5 34:30 todo eso suena así

Voz 6 35:50 buenas noches Inma Claudio luz Lozano Víctor Manuel Gil qué tal

Voz 15 35:56 buenas noches buenos días buenas tardes

Voz 6 35:58 es más gracias por por canta Armesto porque esos disturbios generaron también lo que habéis cantado La Pasión según Marsá es el espectáculo que el próximo martes dieciocho de junio podremos disfrutar en el Teatro de La Latina de Madrid

Voz 15 36:15 Víctor Manuel y Luz sí que pertenecen a ese coro FELGTB de Madrid y Madrid tarde está hace que se te va se va a subir acompaña hoy Inma se ha venido porque habría aconsejan guitarra

Voz 6 36:28 porque como son sesenta las voces de este coro yo les dije

Voz 15 36:34 no me resultaba muy complicado aquí a sesenta personas para cantar Marsá fue una mujer transexual racial izada que

Voz 18 36:43 que defendió porque defendía

Voz 6 36:46 no ser exactamente igual que el resto de las personas siendo quién fuese es precisamente la Pasión según Marsal el titulo de de este espectáculo que el coro de FELGTB lo que va a hacer es cantarnos desde esos disturbios desde aquella manifestación salvaje cafés fue todo un cúmulo de circunstancias de peleas que derivaron en en la reivindicación de hecho

Voz 15 37:09 abordamos toda la trayectoria vital de Johnson normalmente suele dar mucha mucha importancia Silvia Rivera también su acompañante en la fundación de de una casa en para atender a las personas más desfavorecidas además del colectivo no estamos hablando del colectivo LGTB que vivía en la calle que claro claro la Diada de verdad no entonces estas dos mujeres junto con otra gente que no tenía nada que perder precisamente fueron las que empezaron a tirar piedras contra la policía haya liarla parda la noche esta no porque el resto de la gente que también era LGTB pero con una vida más normalizada se hicieron a un lado no vaya a ser que se publicasen sus nombres al periódico y cosas de estas pocos años

Voz 6 37:44 después la primera manifestación LGTB en España también tuvo a las mujeres transexuales ahí al pie del cañón así que parece que lo de ser mujer transexual y reivindicativa

Voz 18 37:57 Luz hombre yo la verdad sinceramente pienso que cuando tienes poco que perder y te da todo igual luchas hasta hasta que no te queda absolutamente nada como la dignidad es lo último que se pierde

Voz 6 38:12 pues hay que tirar hacia adelante oye como habéis masticado eso de que la derecha ha amenazado con que lo mismo no nos dejan celebrar

Voz 18 38:22 el orgullo bueno pues a mí me produce un bueno un cúmulo de sentimientos entre una parte de rabia y tristeza creo que se ha avanzado mucho como para para retroceder se ha quedado mucha gente fuera hay mucha gente en el camino para que ahora de repente volvamos cincuenta años hacia atrás

Voz 6 38:49 Víctor Manuel a mí me pasa un poco igual

Voz 15 38:52 a las las noticias la recibí con miedo pánico al principio no lo ha desde las los resultados de las elecciones no y luego pasó a restaurar Semel espíritu combativo que siempre he tratado de mantener vivo y el y el activista que llevo dentro manos a la obra osea no no queda más claro efectivamente bueno es contar conmigo para todo el Santa detectado incluso para la parte más

Voz 6 39:18 más activista de toda esta historia porque siendo es prohiben salir a la calle saldremos a la calle todos muchísimas gracias ya saben el martes dieciocho de junio Teatro La Latina La pasión según Marsal la pasión de Marsha la pasión de Malasaña donde yo me estaba convencida que era la Pasión según Martínez

Voz 15 39:38 tiene esta sí de come la pastillita gusta Mateo Heredia arriba muchísimas gracias adiós adiós

Voz 6 40:01 conforme iban pasando los años más fascinante es el mundo de la tecnología cada vez perfeccionados más nuestros asistentes virtuales cada vez están más integrados en nuestras vidas Sidi es el asistente por excelencia de la mayoría de los que recurren a uno de estos a para tejos porque viene ya de serie con todo aquello que tenga que ver con Apple pero qué tipo de relación pudimos llegar a alcanzar con todos estos asistentes virtuales buenas noches ángel Barbero emprendedor digital

Voz 0893 40:34 buenas noches ante cada vez que te presentado que es una

Voz 6 40:37 los a nuevo porque como cambias cada cada poco tiempo y cada vez vas a más a más a más y cada vez más deprisa mira que eres tecnológico tú

Voz 0893 40:44 menos

Voz 6 40:47 oye hasta qué punto los asistentes virtuales están en nuestra vida

Voz 0893 40:51 mucho más de lo que somos conscientes porque lo cierto es que siempre que pregunto a la gente sus alguno tiene alguna nadie me dice que sí pero todos llevan en móvil con Android con ellos todos ellos incluyeron una asistente que de momento bueno pues no es probablemente lo mejor para entrenarnos de él pero hacer muchísimas cosas que podríamos conocemos

Voz 6 41:15 es decir empecemos ya a conocer a los asistentes porque al cabo van en nuestro móvil

Voz 0893 41:20 totalmente los vamos teniendo ya también en casa en algunos electrodomésticos en algunos altavoces

Voz 6 41:25 Siri el GPS Alexa siempre son mujeres las voces de estos asistentes virtuales

Voz 0893 41:32 la verdad es que eso ha sido yo creo una de las claras claros ejemplos de de del Patriarcado porque y lo cierto es que ahora se está empezando a pensar que quizás utilizar sólo voces de mujeres para asistentes a lo mejor es algo sexista y lo cierto es que un asistente la realidad es que debería ser por lo menos para empezar neutro ya veremos si tienen uno personalidad habría que pensar para qué se quiere tener una personalidad y a partir de ahí entender si tiene ser hombre mujer

Voz 6 41:59 pero pueden tener personalidad estos asistentes podemos creer que tienen tienen su propio criterio

Voz 0893 42:07 nosotros tenemos que dar muchas cosas porque somos muy dados a imaginar y a rellenar los huecos con lo que nos gustaría que fuera los asistentes realmente tienen muy poco poder ahora mismo para generar algo que no sea reglas definidas pero lo cierto es que ha habido ya experiencias de gente chateando hablando con asistentes que tenían muy poca inteligencia o ninguna en las que se generan vínculos y no sé si afectivos no llamar objetivos pero por lo menos de empatía de la persona hacia la máquina

Voz 6 42:37 Patti es muy curioso porque a veces así pues eso en las redes sociales y todas estas cosas hay gente que cuelga pues reacciones de Siri no Siri coman el apoyo y entonces qué Siri se establece contestaba educadamente como puede pero existen asistentes virtuales que sean sexuales

Voz 0893 42:57 se están creando ya ha hecho en el mundo el porno ya hay muchísima gente trabajando alrededor de la inteligencia artificial para muchas cosas sobre todo porque uno de los objetivos de este tipo asistentas es personalizar la experiencia y adaptarse a a las personas con las que interactúa en el porno es imprescindible todo lo que tiene que ver con taxonomías etiquetado del contenido de las relaciones

Voz 6 43:20 así porqué porque cada uno

Voz 0893 43:23 cada uno a uno a pesar de que la que hay tendencias macro y que vemos siempre las tendencias que a veces Nos decepciona pues como qué tipo de contenidos que no deberían estar compartiendo aparecen toda redes de pornografía que acabamos de ver un ejemplo ahora lo cierto es que el sexo en cada uno es tan particular y tan personal que a partir de la Generalidad cada uno de nosotros lo lo orientamos a cosas muy concretas y con mil matices que en muchos casos pues no logramos en encontrar en la vida real

Voz 6 43:56 recuerda Sergi Santos no sé si si lo decirlo controlas pero es un ingeniero barcelonés que fabricó una muñeca hiperrealista y consiguió que tuviese inteligencia artificial consiguió que tuviese orgasmos nos contó que parte de la gracia de hacer estas muñecas era follar se lo reconoció él reconoció que es lo que tenían un repertorio de harén de mujeres que él se hacía a su gusto con su mujer lo sabía su familia lo sabía pero fue muy fue muy gráfico cuando lo entrevistamos y dijo no no yo cuando los presenté a mi familia a todo mi repertorio de mujeres deje Estopa follar follar solamente que pretendió inocular les ese inteligencia artificial para que pudiesen de alguna manera gozar hasta dónde podemos perfeccionar la técnica de estos muñecos y muñecas sexuales para que de verdad esa inteligencia artificial sienta y padezca

Voz 0893 44:56 es lo primero que habría que entender bueno definíamos que pensar si es ahora a día de hoy las la hay bastantes limitaciones para generar personalidad realmente ricas que entendamos cómo completas o como muy cercanas a una persona pero la planteándolo de manera contraria sí y de hecho lo que hizo Sergi que creo que es muy muy un ejercicio bastante bueno porque de hecho es empezar a a imaginar cómo son los sentimientos y como son determinadas sensaciones que creemos que son sólo humanas máquinas la el el el ese ejercicio demuestra que las personas tampoco necesitamos mucho para enganchar unos

Voz 38 45:35 alguien muy esa sí que es el fondo vamos centralidad con personas humanas

Voz 0893 45:43 son realmente ricas muchas veces el exigimos a veces a las máquinas una riqueza que nosotros no tenemos ni damos tampoco claro con lo cual era muchas veces simpatías en base a cuatro cosas que a nosotros nos resultan suficientemente cómodas como para establecer relaciones con las a máquina no es una máquina que puede cuidarte mucho que pueden saltarte siempre de repente encuentras una persona un rasgo de personalidad muy marcado que a ti te gusta que por poner un ejemplo extremo que te dé siempre la razón y a partir de ese momento es fácil de Sort desarrollar ese vínculo cuando por detrás no hay nada tampoco es simplemente un rasgo de personalidad que desarrollas de una manera más o menos artificial

Voz 6 46:19 pero bueno al fin y al cabo también nos enamoramos de mucho idiota no

Voz 0893 46:22 claro por eso digo que es que tampoco le podemos exigir a máquina que seamos inteligente de la denominada son las personas tampoco hemos demostrado ser

Voz 6 46:30 oye el tema de los muñecos lo muñecos que pasa que como claro evidentemente cuando pensamos en un muñeco sexual más allá de que pueda tener sus propios orificios a un hombre pudiesen satisfacer yo todavía cuando cuando ve más turbo necesito hundido necesitó necesitó algo los muñecos sexuales los hombres son más difíciles por esto o qué pasa porque tampoco o tampoco que hayan prosperado en el tema de los muñecos y sin embargo en las muñecas cada vez avanzamos más

Voz 0893 47:00 yo creo que vuelve a ser también un reflejo de la sociedad decide cómo estamos estructurados porque probablemente haya muchos más hombres pensando en esto que mujeres ahora mismo no desde el punto está en industria hay de de industrial usted

Voz 6 47:12 ahora se piensa se piensa así como se piensa como un tío

Voz 0893 47:15 sí sí sí el porno lo demuestra también entonces a partir de ahí también es es bueno entender para donde van ese tipo de muñecos para hay una parte que tiene que ver con la representación visual más o menos fidedigna pero realmente lo que intentas es representarse sensaciones y ahí también hay una parte sensibilización hizo un aparte mecánica robótica que también está en desarrollo que está empezando con lo cual de momento más allá de muñecas o muñecos en el caso de que existieran con cierta apariencia humana con texturas tacto humano que te puede parecer una persona a partir de ahí tampoco se pueden hacer de momento me mecánicas mucho más elaboradas está empezando a sensibilizar determinadas partes de los cuerpos ya mecanizarlo parte de los elementos pero los elementos propios darnos parte eso pero un poco más sea poco más de un poco más que poner hundirlo dentro de una muñeca o en un muñeco hinchable no

Voz 6 48:09 sobre todo paquetes uvas encima de Stubb oye Ángel tú te acuerdas de Hair no pelín Joaquim Phoenix terminaba enamorado hasta las trancas de asistente virtual a mí me gustaría saber si en todo este proceso de la inteligencia artificial de la empatía del general todo este tipo de reacciones que como tú me has explicado es está todo programado muy difícil cuando alguien diga esto Elbicho va a responder aquello no creo que sea mucho más allá pero se plantean a la hora de programar a todos estos bichos que quizás no sea bueno provocar semejantes rupturas de corazón

Voz 0893 48:48 de hecho yo creo que hay una una gran duda ahí asumiendo que si si partimos de la base de que Hair es algo viable en el futuro no cercano pero en un futuro entre diez veinte años en el que se haya desarrollado suficientemente la inteligencia artificial como para generar una personalidad que además sea adaptable y que ese personal hice de cara a la persona con la que está hablando y que coja todos sus elementos dibuje un patrón que sabe que va a funcionar por ejemplo de manera emotiva con esa persona todo ese trabajo para empezar requiere una primera parte que recoger esos datos entonces ya empezamos a pensar hasta qué punto es lícito e incluso ético que una máquina esté midiendo cada uno de tus aspecto

Voz 15 49:29 claro para luego adaptar porque lo podemos pensarlo

Voz 0893 49:31 para bien porque yo creo que porque bueno en el mundo del sexo probablemente todos los objetivos eran relativamente bueno y loables pero por otro lado vamos a tener también posibilidad de hacer lo paran mal no te puedes encontrar manipulación te puedes encontrar una serie de prácticas que están orientadas a otra cosa que no expresamente es facer la experiencia del usuario

Voz 6 49:53 para terminar crees que deberíamos también aprender a no enamorar nos de estos asistentes

Voz 0893 50:00 yo creo que sí yo creo que tenemos que definir mejor nuestra relación con las máquinas pero como personas nosotros mismos hacer una reflexión entender para qué queremos a las máquinas

Voz 6 50:10 pues Ángel Barrero espera un enamorarme nunca de uno de esos bichos

Voz 38 50:14 eso también hay que recurrir a ti para que salde hablamos dentro de diez años y muchas gracias a vosotros gracias

Voz 0401 50:29 anda que no sería

Voz 6 50:30 decir eso que fuéramos capaces de zanjar nuestro

Voz 0401 50:33 las disputas echando humo en polvo serían mucho más económico infinitamente menos doloroso y permítame que crea que serías tan narcótico

Voz 6 50:43 sí

Voz 0401 50:43 qué mitad una pelea de esas salvajes pudiéramos mirarnos a la cara darnos cuenta de lo mucho que nos gustamos lanzaran mosén picada desnuda Ross quizás a seis y salvarían matrimonios lástima que no sea un contrato lo que más me preocupa a mis años de historia de amor después de tantos años sólo se salva la complicidad esa que hace que a pesar de la bronca a pesar de que llevo dos días sin querer cruzarnos por el pasillo a pesar de que me tienes sarta de meterte con los míos sin admitir los tuyos la complicidad hace que no me parezca suficiente para reventar no quiero ser una sufrida ni tampoco con sentirte una relación sentimental entre otras cosas porque sabes que no puedes hablar conmigo si pretendes que quieras meterte mano lo de la torpeza ya no cuela lo del género masculino los reventamos aferra no no se enterrar el hacha de guerra con un buen polvo me cuesta siquiera afirmar que no quiera ver en poco más de sangre ni todo es es sexo tan sucio que hago contigo te va a salvar de me cabreo

Voz 14 52:00 parece mentira que te hayas dado

Voz 0401 52:02 lo que para apoyarme

Voz 14 52:05 mal ganárselo primero