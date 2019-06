Mijatovic: "Hazard lo tiene todo para triunfar en el Real Madrid"

Voz 1375 00:00 está bien que fue director deportivo del Real Madrid lloras comentarista de la Ser esa suerte que tienen los oyentes dije tenemos don Pedja Mijatovic muy buenas bueno hacía tiempo que no llegaba un fichaje de de este nivel al Madrid

Voz 1 00:13 sí lo decía esto cinco años cinco años oye oye la verdad que yo he disfrutado de Estado porque primero ha venido a un gran jugador inexperto ya veintiocho años y ha ganado títulos es un jugador que va a aportar muchísimo es un jugador que marca la diferencia eso sí que es clara si bien contentísima

Voz 1375 00:33 y luego un vestuario Pep ya se nota no quién es quién tiene madera de líder también no aparte de sus condiciones futbolísticas este Dios así lo dicen los entrenadores que la han tenido es un líder en el campo en el vestuario no

Voz 1 00:46 bueno sé si exlíder líder de verdad pero sí que tiene grandes consolas que seguramente voy a la vez y tiene un líder que Sergio Lamas eso lo tengo clarísimo AMS pero bueno de este chico puede aportar muchísimas cosas pues ha hecho una gran rueda de prensa pues como decíais no se equivocó nada digno gran jugador un jugador que sabe lo que quiere alegro mucho de que esté con nosotros

Voz 1375 01:12 de dónde te lo imaginas jugando en este Real Madrid

Voz 1 01:16 bueno el todos esos años Incheon y le gustaba mucho caer por la banda izquierda cuantías cambiado pues un jugador muy fuerte uno contra un jugador que que que de meter bueno asistencias un jugador que sabe marcar goles también su cuadro muy completo de verdad y es un jugador que marca la diferencia eso sí que yo esté contento por este fichaje de verdad

Voz 1375 01:36 o y con diferencia no el el fichaje más luego lo hablábamos hace unos días contigo cuando todavía no estaban cerrados todos todos estos Jobbik Mendi y tal pero con diferencia el que es titularísimo no en este equipo

Voz 1 01:48 ese va a ser sea titular indiscutible además es una apuesta de Zidane también lo quiso desde hace años así que yo creo que ese chico tiene todo para para poder triunfar en este club no lo tendrá que darles otros compañeros evidentemente pero es un jugador que que marca la diferencia a ver los partidos donde juega este chaval no porque yo he visto muchos partidos escaño todos estos años de Chelsea siempre ha sido uno que has sido sino mejor del partido uno de los mejores dicha

Voz 1375 02:17 Nos decía hace dos noches Roberto Martínez el seleccionador de Bélgica en su seleccionador que quitando Cristiano y Messi ahora mismo sólo para él en su opinión nos decía para mí sólo hay un jugador que puede igualar con con Hassan que es en va P

Voz 1 02:32 bueno pues hablando ahora de ceder si es el momento que estamos ante un jugador que que que seguramente tiene mucho el futuro pero bueno ahora parte pertenece al ántrax lo vio creo que deberíamos disfrutar de Hazard de que hemos hecho un gran fichaje con el con su con su llegada no lo ven de P pues no sabemos que a ofrecernos el futuro pero es un jugador que también un día seguramente acabará jugando aquí estoy convencida

Voz 1375 03:01 está convencido de que acabará jugando aquí en el Real Madrid para terminar ya una frase y un mensaje que tú viene repitiendo desde hace ya tiempo que viene insistiendo en que lo más difícil van a ser las salidas de del Real Madrid de momento sigue atascado eh

Voz 1 03:16 atascado oí como para resuelta este tema por qué porque nadie quiere ir con lo con lo que cuesta llegar a imagínate ahora estando aquí pues alguien te dice que no cuentas con no cuento con contigo pues vamos buscando una buena salida sino de buscar una realidad muy buena pues yo no quiero marcharme ese era el problema de este verano pues espero yo que se va a resolver pero al final lo tenemos muchísimos jugadores alguien tendrá que salir quién sabe Arenas veremos no de momento nadie de momento nadie

Voz 1375 03:48 nadie tiene entrenar bien y qué impresión tedio Djokovic en la presentación de ayer

Voz 1 03:54 muy bien pues un chaval joven pues estaba un poquito como como todos los jóvenes pues a un club tan importante tan grande que ha sido su sueño ha escuchado al que que no tiene mucha experiencia pues su su participación en su presentación nacido muy cortita pues algunas declaraciones todo lo contrario de un jugador experto como Jafar pero es un jugador que tiene tiene sus cualidades es un goleador nato es un goleador goleador de verdad vamos a ver si se adapta bien Si tenga que jugar como hemos escuchado en el área de vacaciones pues subir titular Benzema pero yo creo que va a tener muchas posibilidades hay muchos partidos hay muchas competiciones es un chaval que tiene que estar muy preparado para para aprovechar las oportunidades que se elevan presentar yo tengo confianza de que que puede ser muy útil no pero hay que darle un poquito de tiempo porque tiene solo veinte años sin mucha experiencia ya que tiene paciencia con él

Voz 1375 04:51 la semana que viene se presentará Mendi el lateral izquierdo de el de el Olympique de Lyon petición de Zinedine Zidane crees que va a venir bien a Marcelo una competencia

Voz 2 04:59 tan tan importante

Voz 1375 05:01 han sería como la de Mendi

Voz 1 05:03 yo creo que sí yo creo que si esos hasta todos los jugadores importantes una competencia sin fuerte fue seguramente eleva a espabilar poquito no Marcelo como en muchísimos jugadores del Real Madrid

Voz 3 05:15 no no ha sido un año difícil

Voz 1 05:19 pero sigo diciendo que es un jugador que que que puede recuperarse sin ninguna duda Zidane lo tiene claro también así que bueno hay dos laterales izquierdos bueno vamos a ver qué va a jugar yo creo de un principio sino hay ningún alguna sorpresa pues empezará Marcelo pero luego ya Mendía apretará así que vamos a ver vamos a ver qué muy importante por un equipo importante competitivo es tener muy buenos jugadores en cada puesto no que nadie se puede rebajar

Voz 1375 05:46 pues nada la semana que viene Mendi hoy Hasan ayer Jobbik pero ya has visto lo que ha evitado el Bernabéu no queremos queremos no es que que está tan Vicent pero este verano

Voz 2 05:59 difícil que te dice tu distintos

Voz 1 06:02 bueno pues este verano Ahora Madrid con todos esos jugadores que han llegado pues ahora tendrá que salir algo colores oscuros porque eso te va a permitir trabajar con más tranquilidad no vamos a ver que llamase al primero y luego pues en Madrid pues está están fichando bien pues quién sale ir tener un equipo competitivo eso de eso se trata porque Asia este año sí que se ha sufrido demasiado después de unos años de gloria que ha tenido Real Madrid y ahora pues hay que salir de de las salidas y que sucede no es fácil no es fácil trabajar no es fácil trabajar el Real Madrid dando las bajas pues no es fácil no es la que te hora crean ya lo he vivido oí es un trabajo complicado porque primero no pesa contentar a todo el mundo tienes que tomar algunas decisiones que son son poco populares pero las tomar con un sentido no sabiendo lo que quieres eso es importante no y luego con el tiempo pues a lo mejor el tiempo se dará razón no pero no es fácil hacer

Voz 1375 07:06 hay tiempo todavía eh aunque están llegando todos los fichajes casi nada más acabar la temporada hasta el treinta y uno de agosto vamos a ver si cae el gordo de la lotería

Voz 4 07:14 la de Navidad o ose guarda para el año que bien

Voz 1 07:17 te refieres es Le pero no

Voz 5 07:19 o por ejemplo no está hasta el treinta

Voz 1375 07:21 he oído yo no me muy

Voz 1 07:24 este verano en este verano va a ser muy complicado porque pertenece a un club que necesita la mejor otras cosas pero el dinero no sé qué complicadísimo