El Larguero: Primera parte (13/06/2019)

Voz 1 00:00 muy buenas noches acaba de terminar el Mallorca dos Albacete

Voz 1375 00:38 luego marcaba Leo Suárez en el minuto veintitrés Dani Rodríguez en ochenta y nueve así ha comenzado el primer asalto de la segunda semifinal en el play off de ascenso a Primera División la vuelta será el domingo a las siete de la tarde en el Carlos Belmonte el domingo a las siete sabremos si Mallorca o Albacete se mete en la gran final que le enfrentará al ganador del Málaga de porque se juega la vuelta el sábado a las nueve después del cuatro dos ayer en A Coruña enseguida estamos en Mallorca enseguida estamos ahí con Pedro Morlán y con Juanma Sevilla enseguida con algún protagonista de ese partido iba ganando el Mallorca uno cero y que luego Dani Rodríguez con un golazo ha marcado el segundo que le da más tranquilidad a los de Vicente Moreno además hablando del Deportivo de la Coruña anoche le preguntaba aquí en el Larguero al técnico a Pep Lluis Martí en si tenía algo que decir con respecto al expediente que le habían abierto a Íñigo López apartándolo de la convocatoria del partido por parte de la Federación pues el Deportivo de la Coruña ha confirmado que también le abre expediente y aparta al jugador de la plantilla independientemente de lo que diga la Federación de lo que diga la justicia el Depor apartado ya abierto expediente a Íñigo López por cierto que el Valladolid ha hecho un comunicado donde rechaza eh los hechos que denuncia el Girona y con los que la Federación abrió un expediente disciplinario se sienten dicen Valladolid muy perjudicados con todo este asunto del que hoy no ha habido grandes novedades más que el asunto de Íñigo López pero el gran protagonista del día ha sido Eden Hazard ha sido presentado esta tarde a las siete en el Santiago Bernabéu ante cincuenta mil espectadores más que en algunos partidos de Liga en pocos pero ha sido una gran entrada aunque no ha superado los ochenta y cinco mil que se juntaron se reunieron en el Bernabéu cuando fue presentado Cristiano Ronaldo en en el dos mil nueve así que Hassan con cincuenta mil es el segundo futbolista el segundo fichaje de los blancos que más público convoca junto a Kaká los dos con cincuenta mil eh algo más que cuando se presentó a James Rodríguez en dos mil catorce con cuarenta y cinco mil con Gareth Bale hubo treinta mil con Benzema veinte mil bueno sigue siendo Cristiano de largo el que más público atrajo con ochenta y cinco mil hoy con Hassan cincuenta min veintiocho años el belga ha presentado con una camiseta también sin dorsal e imaginamos que hasta que no quede claro quién se va y quién va a salir va a ser traspasado o cedido no va a quedar claro quién va a llevar yo bicho qué número va a llevar Hassan pero ha vuelto a ser un día de ilusiones para el madridismo y para los madridistas aunque hablando de ilusiones esto le han pedido los madridistas al presidente cuando terminando el acto de la presentación de pasar le pedían esto a Florentino Pérez

Voz 1 03:39 queremos en papel que vemos en papel otra petición que el presidente del Real Madrid en el acto repito de presentación de de Hassan

Voz 1375 03:47 por cierto hoy tenemos debate de los jueves en el novecientos cien ochocientos ya puedes llamar teléfono gratuito del Larguero para debatir quiénes mejor Antoine Griezmann o Eden Hazard ya puedes pedir cita en el novecientos cien ochocientos ahí está esperando Antonio Romero Jesús Gallego Jordi Martí y Marcos López para ti quién es mejor Ismael que lo tiene fichado al Barça hoja SAR que acaba de presentar hoy el Real Madrid novecientos cien ochocientos también ha hablado hoy Serra Ferrer después de marcharse del club verdiblanco ha dicho que se ha sentido humillado y que tomó una decisión que no deseaba haber tomado renovados Santi Cazorla en el Villarreal lo anunciado Fernando Roig además alemán José Manuel Alemán desde Valencia cuenta que acaban de nombrar a Manolo Salvador de nuevo director deportivo del Levante Unzué Juan Carlos Unzué nuevo técnico del Girona y fuera del fútbol dos apuntes polideportivos en esta portada de El Larguero el cántabro Juanjo Cobo que ha sido desposeído de la Vuelta a España en dos mil once después de revelar la UCI que consumió sustancias prohibidas entre dos mil nueve y dos mil once así que el nuevo ganador de aquella Vuelta pasa ser Chris Froome esta madrugada a las tres de la mañana segundo match ball para los Raptors de Toronto Si ganan en Auckland en la cancha de los Warriors Camps peones sino Nos iríamos al séptimo y definitivo partido eso será a las tres de la mañana hora española las once y treinta y cinco una menos en Canarias vamos a Mallorca

Voz 3 05:15 la semana que viene me caso no que mala suerte justo el mismo día que llegue al de Tour de Volkswagen

Voz 0231 05:21 con la ilusión que me hacía ir

Voz 4 05:24 pues ya me dirás qué tal el banquete de Tour

Voz 3 05:26 tu ciudad con los modelos más potente este pues Baker Golf GTI TR tuareg doscientos ochenta y seis

Voz 1375 05:31 a Bayona ardieron doscientos cuarenta caballos

Voz 3 05:34 Juan R Line y muchos más no te pierdas esta oportunidad entre en Volkswagen de Tour punto eso

Voz 1375 05:47 acaba de terminar el partido todavía hay jugadores en la zona amistad sabiendo de los vestuarios y por ahí está Pedro morlaco un gran protagonista del choque hola Pedro

Voz 5 05:55 qué tal muy buenas y yo diría que el protagonista del partido autor de un gol y hoy ha hecho un partidazo contra su exequipo como es Daniel Rodríguez qué tal buenas tardes buenas tardes bueno te escucha ya en el Larguero de dos escucha Dani Rodríguez

Voz 1375 06:10 la Dani buenas noches buenas noches como las pero eh despegaba si has metido a muchos así no la verdad que no maquinadores imanes con la zurda y menos colas Bruce la has pegado con el alma pero

Voz 6 06:21 sí sí sí la verdad que sí muy contento y sobre todo por por mis compañeros no que que que hemos hecho un partido redondo y creo que es un buen resultado pero bueno

Voz 1375 06:30 con cautela que se queda el partido de vuelta pero este dos cero hombres bastante mejor que el uno cero Ya has pegado además en el ochenta y nueve ni un minuto en el que ya casi casi daba por bueno el uno cero pero en el último minuto de partido eh

Voz 6 06:42 sí sí sí ya te digo creo que que el equipo

Voz 1375 06:45 pues hizo méritos antes para para para ir dos cero tres cero pero bueno

Voz 6 06:50 ya te digo llegó en ese momento y muy contento a nivel individual hay sobre todo por mis compañeros duro

Voz 1375 06:55 primer año en Mallorca los dos anteriores si no me equivoco estuviste en el Albacete sí sí sí sí y que te han dicho tus ex compañeros que no les hagas eso no se la ve

Voz 1 07:03 el que has hecho pero bueno

Voz 6 07:06 contento no la verdad que es una pena porque porque lo único lo lo lo que menos quería él cree que nos tocaba pero bueno ya te digo a competir a jugar

Voz 1375 07:16 es una pena pero pero bueno yo tengo que luchar por lo que está claro ahí también demuestra esto y Dani la las Garay segunda vuelta que habéis hecho no empezasteis un poco más irregulares pero la segunda vuelta ha sido buena o terceros después de de Osasuna Hay de Granada que ya han ascendió directamente pero es un poco el partido de hoy la confirmación del buen momento del del último tramo de Liga no si yo creo que que el fútbol es un poco estados de ánimo al final nosotros creo que llevábamos

Voz 6 07:43 lo de ánimo es muy bueno a nivel de juego y todo oí creo que que hay que aprovecharlo oí bueno

Voz 1375 07:49 hay que ser inteligente en el partido de Albacete no es también inteligente ha sido Salva Sevilla como sea tumbado en el suelo para evitar males mayores en esa falta eh tío como se ha tirado eh sí sí

Voz 6 07:59 sí es un es un grande un grandísimo futbolista el

Voz 1375 08:03 y un ejemplo bueno para la vuelta que he dos cero muy importante no haber encajado no

Voz 6 08:08 sí sí muy importante y sobre todo que si eres capaz de marcar allí pues ellos tienen que que hacer cuatro goles no que es bueno se les pone muy cuesta arriba no vale ser ser inteligentes ha visto

Voz 1375 08:18 ya el gol repetida no no lo has visto ha jugado yo no lo he visto bueno te vas a ver si te vas a hinchar de si un abrazo un abrazo gracias enhorabuena tío gracias Dani Rodríguez en micrófono de Pedro Morral afición contenta pero evidentemente Pedro esto no está resuelto ni mucho menos

Voz 5 08:33 no es lo que dicen todos los jugadores que están saliendo por aquí por la zona mixta que esto no está hecho que se ha dado un gran paso ya hay una estadística Manu que se sigue cumpliendo somos que es increíble que lleva seis meses sin perder en este feudo somos además que en todos los partidos que ha jugado esta temporada ha marcado por lo menos un gol en este caso hoy dos osea que se siguen cumpliendo las estadísticas bueno pues así

Voz 1375 08:59 comprendo la estadística buena racha la de el Mallorca en su casa ahora habrá que jugar en el Carlos Belmonte el partido de vuelta el domingo que viene está por ahí Juanma Sevilla no sé con qué ánimo han salido los de tu Albacete Juanma después del segundo gol del Mallorca en el ochenta y nueve hola

Voz 7 09:14 hola qué tal buenas noches bueno pues caras de decepción rostros acontecidos en la expedición del Albacete que ya sube al autobús pero no tiran la toalla confían en remontar la eliminatoria el próximo domingo en el Carlos Belmonte así lo expresaba el técnico del cuadro manchego Luis Miguel Ramis haciendo un llamamiento a su afición que escuchamos

Voz 8 09:31 bueno esto cierto oí ellos lo han tenido nosotros no

Voz 0239 09:34 la primera parte ha sido de ellos la segunda Un poco más nuestra hotel

Voz 8 09:37 tenemos que seguir peleando para él el Belmonte que somos fuertes pues disputar la eliminatoria insistiremos en recuperar buenas sensaciones hemos tenido durante todo el año el partido es ya la vuelta importante ahora recuperar bien físicamente y bueno y esperar el Belmonte lleno no que a nosotros nos ilusiona mucho

Voz 7 09:53 la remontada está complicado mano pero no imposible la cita el domingo a las siete de la tarde en el Carlos Belmonte es pues

Voz 1375 09:58 ahí será el partido de vuelta y el intento de remontada de Albacete un abrazo Juanma Sevilla tropas Azziman hasta luego luego Juanma y cerramos en Mallorca algo más Pedro no de momento esperando a que salgan protagonistas no no salen de momento así que bueno esperando esperando algo protagonista más en somos parece Mallorca dos Albacete cero primer asalto de la segunda semifinal del play off the bueno he acaba de terminar este partido casi casi en directo casi abriendo el larguero pero como decíamos el gran protagonista hoy ha estado en el Santiago Bernabéu que en qué ganas Se les ve a los madridistas de nombres nuevos de caras nuevas es lo decíamos ayer con Djokovic hoy con Hassan se ha desatado evidentemente la locura había colas desde desde primera hora de de de del medio día a las doce la ya se veía la presentación era a las siete de la tarde es uno de esos futbolistas qué tienen algo en el campo también fuera con personalidad con galones con experiencia llega con veintiocho años y con un fútbol Espe de anular que seguro que va a enamorada a los madridistas como lo ha hecho hoy en el en el Bernabéu en esa presentación en la que han está un Mario Torrejón y Antón Meana hola Mario muy buenas noches ante el Carreño buenas noches está también Antonio Romero hola Antonio muy buenas olas

Voz 0239 11:15 qué tal muy buenas a todos eh

Voz 0231 11:17 en locura oye si la habrá que hacía tiempo no

Voz 1375 11:20 me veía una presentación si la cifra es eso aproximadas

Voz 0231 11:22 de cincuenta mil espectadores pero el ambiente era festivo desde primera hora de la mañana como Twitter gente en la puerta del Bernabéu en mete puede ser deportivos a las cuatro de la tarde la línea diez parecía un día de partido lleno de gente el metro entrando y a la gente como si fuera eso un domingo de fútbol con camisetas de Ramos de cualquier jugador blanco la gente estaba ilusionada no sabía bien la gente cómo hacer cola que puerta iban a abrir que Puerta no iban a abrir y a las cinco y media ya ante el clamor han tenido que empezar a abrir poco a poco a las puertas del estadio empezó como una pequeña grada da en el fondo norte se amplió el segundo anfiteatro el lateral de Castellana abrieron en el fondo sur prácticamente todo lo que el Madrid hoy ha puesto a disposición de la gente se ha llenado no estaba lleno el lateral de los banquillos pero estaba habilitado para prensa para el palco para los directivos así que yo diría que de lo que el Madrid ha abierto practicamente lleno salvo el cuarto anfiteatro la sido una locura absoluta lo que hemos visto hoy en

Voz 1501 12:20 el Santiago Bernabéu cuando llegado pensaba que el partido sólo que no estaban cortadas y la única diferencia estaba lleno completamente la gente va desde Cuzco o incluso subía desde Nuevos Ministerios con las camisetas bufandas puestas era prácticamente día de partido hoy si al final el VRAC esa empezar retrasar no sabíamos mano y sabíamos porque yo yo cuando intentaba aparcar me he encontrado con una marabunta de gente que era imposible incluso entrar en el que no ha sido ha sido tremendo cuando llegaba a las siete de la tarde tenía toda la pinta de que se va a retrasar y efectivamente no ha sido tanto como se esperaba porque había algunas provisiones que daban ya las ocho de la tarde porque todavía no había entrado todo el mundo pero al final a las siete quedaran treinta y seis minutos más

Voz 1375 12:59 poquito de retraso era tarde ha llegado hay que pareciera día de partido es que ha habido más gente que en el Real Madrid Leganés de Copa aquí hubo cuarenta y cuatro mil más gente que en el Real Madrid Villarreal de Liga que hubo cuarenta y seis mil o más gente que en el Madrid CSKA de Champions que hubo cuarenta y siete mil más gente que en en Madrid hace de Liga que hubo cuarenta y ocho mil cuatrocientos imagen de que el Madrid Huesca que hubo cuarenta y nueve mil dos

Voz 0231 13:20 bueno pues hoy cincuenta mil claro que parecía había partido si se vendían bufandas con su cara ahí con su nombre y número pero da igual a la gente le da igual la sensación es que es una súper estrella que se mueve muy bien en el campo pero también fuera comportamiento con la gente del club con los medios de comunicación por la mañana iba a Sanitas a pasar el reconocimiento médico ya antes de pasar con los doctores pedía por favor unos segundos para firmar autógrafos

Voz 1375 13:45 mando así da ha lanzado balón

Voz 0231 13:47 les han dado la vuelta de honor el Bernabéu saludando a la gente haciéndose un selfie con un micrófono como si fuera casi un cantante diciendo a la Madrid en el centro del campo y luego hay de la sala de prensa pero no se considera galáctico no no no se considera galáctico es el titular de la jornada el

Voz 1375 14:03 el sabe que lo es pero no

Voz 0231 14:06 pero eso es decir es decir huele Wole estaba eso muy bien trajeado traje gris al lado de Emilio Butragueño en primera fila su padre encantado su madre feliz sus tres hermanos futbolistas también unos recién fichado por el Dortmund pero que tendría que estar aquí porque no es normal ver a tu hermano ser la máxima estrella del Madrid y cuando le ha preguntado Quirante en el Dortmund

Voz 10 14:29 habrá preocupa cuando haya visto otorgan habrá ha dicho el presidente el quitado dos eh da an

Voz 1375 14:35 el contenido más la respiración cuando dicho viene Kilian Gillian que Gilliam que uno de los hermanos dice pero Jesús que es uno de los hermanos vítores sobre galáctico que le han hecho

Voz 0231 14:45 Pregunta Sergio Quirante ya estado así de bien Eden Hazard te consideras un galáctico

Voz 9 14:51 no no se ha

Voz 1375 14:54 no no no no soy un galáctico todavía no

Voz 0231 14:58 espero convertirme en uno algún día soy casar todo lo que he hecho en el pasado no vale aquí empiezo de cero intentaré jugar bien y ganar trofeos con el equipo no me considero galáctico sino un jugador muy bueno como ya se vende en la tienda del Real Madrid su camiseta sin número sólo pone Hazard luego la pone lo proponer esto pasa igual con la de Jobbik entras en la tienda está puesta Jobbik pero sin ningún dorsal y es que lo del número tiene su gracia le han preguntado si ya ha hablado con algún compañero para ver si puede llevar el diez y ojo que la respuesta es interesante

Voz 1375 15:33 he tenido la oportunidad de hablar con Modric a través de Cobas de broma Le he dicho que si me dejaba el diez pero me ha dicho que no no es importante para mí el número lo importante es jugar con este escudo y con esta camiseta a bueno de broma Romero pero si cuela el diez no

Voz 0239 15:50 sí

Voz 0231 15:53 no le convence me lo quedo

Voz 0239 15:55 quiere decir que no no pero es difícil ver un jugador que despierte tanta ilusión tanta expectación y que no se equivoque no se equivocado esta mañana como decía Meana en en el reconocimiento médico o cuando ha tenido el detalle de firmar no se ha equivocado porque muy bueno vestido de futbolista tocando la pelota besándose el escudo con el ritual y luego que te hagan cuarenta y cinco minutos de rueda de prensa hay hay considerar te el fichaje estrella de la temporada no equivocarse para mí es muy difícil yo creo que Hazard ha caído de pie en el estadio Santiago Bernabéu yo lo de hoy sólo lo recuerdo con Cristiano Ronaldo con Kaká y en menor medida con James Rodríguez y me parece que hoy es una conciliación evidente Manu de que ganar títulos está muy bien de que respetar la jerarquía del vestuario en el Real Madrid es casi una obligación pero que la gente tenía muchas ganas de caras nuevas y de jugador aptos y este lo es

Voz 1375 16:48 el jugador desde dos mil catorce que se presentó a James Rodríguez no había ocurrido desde dos mil catorce han pasado cinco años para que yo creo que

Voz 0239 16:55 sí un poquito más que James Rodríguez cree en sí sino por eso sí

Voz 1375 16:57 pero mucho en el tiempo y si el a dejarles fueron cuarenta y cinco mil cincuenta y algún cinco mil

Voz 1501 17:01 pero la sensación como que con Kaká ya que el escenario estaba en un fondo estaba como todos a otra manera daba una sensación quizá más de lleno estábamos a lo mejor la gente no sé cómo más más acumulada daba sensación un poco de lleno pero yo tampoco creo que este que le falte mucho para lo de decíamos que empate cincuenta y cinco también hay por ahí

Voz 1375 17:17 pero incluso un poquito más eh ha hecho una confidencia

Voz 0231 17:19 la interesante muy interesante porque le han preguntado si en estos meses recibió una llamada de Florentino Pérez y no fue llamada cara a cara hablaron Florentino le dijo

Voz 9 17:30 consejo con once

Voz 1375 17:32 el presidente y yo nos dimos una vez en Londres por una gala de trofeos si hablamos tranquilamente me dijo que era el momento de que viniera que me dijera eso el presidente me puso muy contento ya estoy aquí y espero conseguir muchas cosas juntos

Voz 0231 17:46 está jugando cumplen también sabe que los penaltis los tira Sergio Ramos que los tira muy bien y que si algún día lo que va tirando como lo lo tira es inteligente porque sabe que los tira el capitán no ha querido hablar de la última temporada del Real Madrid el prefiere quedarse con las cuatro Champions en cinco años y el otro nombre del día de manera indirecta ha sido el de AP por esos cánticos del Bernabéu diciendo queremos en va P queremos en va P así que Hazard es el protagonista a Hazard preguntado por el PP dice que le encanta que es muy bueno también Pogba pero que él no se mete en tema de fichajes momento no es director deportivo

Voz 1375 18:22 está por ahí alguien que fue director deportivo del Real Madrid y que ahora comentarista de la Ser esa suerte que tienen los oyentes y que tenemos don Pedja Mijatovic muy buenas olas bueno

Voz 11 18:30 ya hacía tiempo que no llegábamos

Voz 1375 18:32 mucha gente de este nivel al Madrid

Voz 11 18:35 sí lo decía tú cinco años cinco años si bien hoy y la verdad que yo he disfrutado de Estado porque dinero ha venido un gran jugador experto ya veintiocho años y ha ganado títulos es un jugador que va a aportar muchísimo es un jugador que marca la diferencia eso sí que es clara

Voz 1375 18:53 contentísima y luego un vestuario Pep ya se nota no quién es quién tiene madera de líder también no aparte de sus condiciones futbolísticas estéticos y así lo dicen los entrenadores que han tenido es líder en el campo en el Vestuario no

Voz 11 19:08 bueno sé si exlíder líder de verdad pero sí que tiene grandes cosas que seguramente hubiera al una vez un líder que Sergio más eso lo tengo clarísimo Ancic pero bueno este chico puede aportar muchísimas cosas pues han hecho una gran rueda de prensa pues como decíais no se equivocó en nada digno gran jugador un jugador que sabe lo que quiere alegro mucho de que esté con nosotros

Voz 1375 19:34 en donde te lo imaginas jugando en este Real Madrid

Voz 11 19:38 bueno todos esos años en Chelsea le gustaba mucho caer por la banda izquierda ha cambiado pues su poder muy fuerte uno contra uno que queja de meter bueno sí que sabe marcar goles también su cuadro muy de verdad y es un jugador que marca la diferencia es una cita así que yo estoy contento por este fichaje de verdad un antillano

Voz 1375 19:58 a y con diferencia no el el fichaje más hablábamos hace unos días contigo cuando todavía no estaban cerrados todos eh todos estos Jobbik Mendi y tal pero con diferencia el que es titularísimo en este equipo

Voz 11 20:10 sí sí ese vacío sea titular indiscutible lo demás es una apuesta decidan también lo quiso desde hace años así que yo creo que ese chico tiene todo para para poder triunfar en este club no lo tendrá que darles otros compañeros evidentemente pero es un jugador que que marca la diferencia a ver los partidos donde juega este chaval no porque había visto muchos partidos este año todos estos años de Chelsea siempre ha sido uno que han sido sino mejor del partido uno de los mejores fichajes

Voz 1375 20:39 Nos decía hace dos noches Roberto Martínez el seleccionador de Bélgica su seleccionador que estando Cristiano y Messi ahora mismo sólo para él en su opinión nos decía para mí sólo hay un jugador que se puede igualar con con es que es en va P

Voz 11 20:54 bueno pues hablando ahora de si es el momento en que estamos ante un jugador que que que seguramente tiene mucho futuro pero bueno ahora parte pertenece el ántrax lo vio creo que deberíamos disfrutar de azar decidió desgastar de verdad porque hemos hecho un gran fichaje con con su con su llegada no lo ven de Pep pues no sabemos que a ofrecernos el futuro pero es un jugador que también un día seguramente acabará jugando aquí

Voz 1375 21:22 convencida está convencido pero ya de que acabará jugando aquí en el Real Madrid para terminar pecho una frase y un mensaje que tú viene repitiendo desde hace ya tiempo que viene insistiendo en que lo más difícil van a ser las salidas de del Real Madrid de momento sigue atascado eso te ha tocado

Voz 11 21:39 como para resuelta este tema por qué porque nadie quiere ir con lo con lo que cuesta llegar a imaginar ahora restando aquí pues alguien te dice que no cuentas con no cuento con contenido pues vamos buscando una buena salida sino de buscar una vida muy buena pues yo no quiero marcharme ese era el problema de este veranos les espero yo que se va a resolver pero al final lo tenemos muchísimos jugadores alguien tendrá que salir quién sabe ya de Arenas

Voz 1375 22:08 veremos en qué momento nadie de momento nadie sí sí

Voz 0231 22:10 nadie quiere entrenar bien

Voz 1375 22:13 el presidente dio Djokovic en la presentación de ayer

Voz 11 22:16 muy bien pues un chaval joven pues estaba un poquito como como todos los jóvenes pues llegas a un club tan importante tan grande que ha sido su sueño ha escuchado al que que no tiene mucha experiencia pues su su participación en su presentación nacido muy cortita pues algunas declaraciones todo lo contrario de un jugador experto como Jafar pero es un jugador que tiene tiene sus cualidades un goleador nato es un goleador goleador de verdad vamos a ver si se adapta bien sí sí tenga que jugar como hemos escuchado en el área de vacaciones pues subir titular Benzema pero yo creo que va a tener muchas oportunidades hay muchos partidos hay muchos competiciones es un chaval que tiene que estar muy preparado para para aprovechar las oportunidades que se elevan presentar yo tengo confianza de que que puede ser muy útil no pero hay que darle un poquito de tiempo porque tiene solo veinte años sin mucha experiencia ya que tiene paciencia con él

Voz 1375 23:12 la semana que viene se presentará Mendi el lateral izquierdo de el de el Olympique de Lyon petición de Zinedine Zidane crees que le va a venir bien a Marcelo una competencia tan tan importante y tan seria como la de Mendi

Voz 11 23:25 yo creo que sí yo creo que si esos hasta todos los jugadores importantes una competencia sin fuerte fue seguramente eleva a espabilar un poquito no Marcelo como en muchísimos jugadores del Real Madrid de España

Voz 12 23:38 en un año difícil

Voz 11 23:40 pero sigo diciendo que es un jugador que que que puede recuperarse sin ninguna duda Zidane lo tiene clara también así que bueno hay dos laterales izquierdos bueno vamos a ver qué va a jugar yo creo de un principio sino hay ningún alguna sorpresa pues empezará Marcelo pero luego ya vendía apretará así que vamos a ver vamos a ver

Voz 1375 23:59 lo interesante es muy importante

Voz 11 24:01 importante competitivo es tener muy buenos jugadores en cada puesto no que nadie puede bajar

Voz 1375 24:08 pues nada la semana que viene Mendi hoy Hasan ayer Jobbik pero ya has visto lo que ha evitado el Bernabéu no queremos queremos y es que ya está tan Vicent pero este verano

Voz 13 24:21 difícil que te dice tu distintos

Voz 11 24:24 bueno pues este verano Ahora Madrid con todos esos jugadores que han llegado pues ahora tendrá que salir por eso es porque es lo que va a permitir trabajar con más tranquilidad no vamos a ver quién va ser el primero

Voz 12 24:38 si el Madrid pues está

Voz 11 24:40 ya están fichando bien pues aquí no sale y tener un equipo competitivo eso de eso se trata porque Asia este año sí que ha sufrido demasiado después de unos años de gloria que ha tenido Real Madrid y ahora pues hay que salir de de las salidas vamos a ver qué sucede no es fácil no es fácil trabajar no es fácil trabajar en Real Madrid dando las bajas pues no es fácil no es verdad créame

Voz 1375 25:07 ya lo he vivido

Voz 11 25:10 complicada porque primero no pesa contentar a todo el mundo tienes que tomar algunas decisiones que son son poco populares pero las tomar con un sentido no sabiendo lo que quieres es importante no y luego con el tiempo pues a lo mejor el tiempo le dará razón no pero no es fácil hacer

Voz 1375 25:28 hay tiempo todavía eh aunque están llegando todos los fichajes casi nada más acabar la temporada hasta el treinta y uno de agosto vamos a ver si cae el gordo de la lotería de Navidad

Voz 0231 25:36 no o o se guarda para el año que viene

Voz 14 25:39 decía opciones el pero no ahí por ejemplo no está hasta ahora estoy mira yo no me muy este verano no es cierto

Voz 11 25:48 va ser muy complicado porque pertenece a un club que necesita la mejor otras cosas pero el dinero no sé que complicadísimo Pedja Mijatovic

Voz 1375 25:56 Feeri un abrazo como siempre un abrazo hasta hasta luego amigo bueno analizando la actualidad de los fichajes del Real Madrid Pedja Mijatovic y siete a los madridistas ese gordo de la vida este año perfecto y si no ha dicho pero ya está escrito que acabará jugando en el Real

Voz 0231 26:09 sí pero difícil que sea este verano así

Voz 1375 26:12 que no sé si aparte del centrocampista Romero a los madridistas yendo más o menos o imaginando dándole vueltas al que puede ser el once de Zidane de la temporada que viene

Voz 0239 26:22 bueno yo creo que el centrocampista muy importante porque galáctico que todos quieren en el Bernabéu no no era mayoritario el cántico pero sorprendía no

Voz 1375 26:30 la gente se acordará en papel

Voz 0239 26:31 en una tarde tan festiva como la de hoy que galáctico que quiere Zidane el centro del campo se siendo poco va yo creo que si llega Pogba en el centro del campo el el equipo más o menos más o menos baila a lo mejor uno dos puestos eh y luego los estados de forma está prácticamente prácticamente hecho pero ahora mismo realmente en la parrilla de salida sólo ha firmado el Real Madrid un titular indiscutible Hazard

Voz 1375 26:55 si todo lo demás no quiero decir Melitón

Voz 0239 26:57 los pero yo creo son futbolistas que de inicio no va a ser titulares me parece que he militado va a estar por detrás de Ramos y de momento me parece claro me parece que Rodrigo vamos a ver cómo llega me parece que que que Djokovic está claro que va a ser suplente de Karim Benzema titular sólo está eh Jafar independientemente de lo que pueda pasar hasta el treinta de agosto con el pelotazo gordo el pelotazo intermedió tiene que estar en el centro del campo ese tiene que ser poco

Voz 1501 27:20 ah no yo esta eh yo creo que ahora es un tiempo de dejar en remojo como decía el otro día que se fríe los ánimos en cuanto a la negociación Bellver también que compra otros equipos que que precios de mercado ahí lanzarse directamente muy seriamente porque es prioridad de Zidane como un revés a veces el que está configurando la plantilla asegurando la plantilla ya había que era pues va lo mismo con las bajas se lo ha dicho a ellos claramente los que cuenta con ellos y los que no luego es verdad que el verano es muy largo que pueden pasar muchas cosas porque vienen muchas ofertas el jugador del Real Madrid Si no salen unos que pretende es que salgan a lo mejor tiene que salir otros lo dijo el otro día y lo y lo repito pero es verdad que que que lo de pop va va

Voz 0231 27:57 más que en serio que va a hacer yo creo

Voz 1501 27:59 esto importante ahí que luego lo consigan bueno decía lleno de todo menos dinero pues hombre el Manchester United a otra escala pues tampoco necesitamos no la verdad tiene una inversión muy grande y es difícil que te vendan pero yo creo EPO va también la sensación de la última temporada gesta de de salida y que lo va a forzar esa es la sensación que yo tengo ya veremos si sí sí sí

Voz 1375 28:18 según da la impresión Meana para terminar que sea un éxito o un fracaso será el Madrid de Zidane sí sí

Voz 0231 28:23 por todo ese llega Pogba creo que es una piedra muy importante en el camino lo ha pedido ya dos veces con fuerza el primer verano que fue Canadá lo pidió se intentó pero él cree que no se intentó tanto y que al final se marchó rápido al United cuando estaba en la Juventus Él quiere que venga Pogba Easy llega el francés del United sí que con Hazard y con Pogba será claramente el Madrid que Zidane tenía en su cabeza cuando cogió el equipo en el mes de

Voz 1501 28:47 hoy apunta y Manu sí que aparte de la semana que viene de la de la Vivendi Un día antes aquí a la de Rodrigo el malagueño expedida en el se como bueno lo joven que se pero lo han despedido como si eso fuera la estrella al equipo que que es lo que es así que el martes presenta haciendo

Voz 10 29:03 apuntado apuntada la de Rodrigo Rato a Borja Mayoral queremos hablar con él antes de que haga la maleta Mario se vaya a Italia al Europeo sub veintiuno Antón un abrazo a Romero hasta entre un ratito con el debate