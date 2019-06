María: la calidad del sistema noruego

Voz 1491 00:00 cinco diecinueve cuatro diecinueve en Canarias

Voz 2 00:13 María Vázquez que soy lectora de bachiller aquí en Oslo estudié en España una gran parte de mi eso estudios pero luego me marché a hacer un aparte el doctorado a Gran Bretaña en Cambridge viví también en Estados Unidos volvía a España en principio para quedarme sobre el año poseía los mueve más o menos y resulta que que llegó la crisis y empezamos a ver tanto yo como mi pareja L un investigador científico yo químico todo trabajar yo en educación y en investigación pues te ves en una situación que si te cortan fondos pues verte que tarde o temprano su te afecte a tu currículum a tu capacidad de proyección

Voz 1491 01:10 no estaba preparado pero precisamente hoy estamos hablando de buenas de la decisión del fondo soberano de Noruega de apostar por las renovables y empezar a sacar dinero del petróleo precisamente hoy nos marchamos en vayas donde vayas a la capital a Oslo para conocer a María Vázquez lectora de bachiller decía que es una especie de

Voz 1249 01:28 apoyo de los profesores de idiomas como un apoyo de comer

Voz 1491 01:31 estación no Marina García buenos días efectiva

Voz 1249 01:33 ante Marina buenos días chicos buenos días marina porque además se intuye también que es un alma viajera no era la primera vez que estaba fuera de España aunque

Voz 4 01:41 al final es la crisis la que le lleva a tener que

Voz 1249 01:44 que fuera efectivamente María es una asturiana de treinta y ocho años en dos mil nueve se fue de España y aunque ambos tenían trabajo sea realmente no se iban a Oslo a buscar un trabajo porque en España no tuviesen sino que buscaban un horizonte más esperanzador laboralmente que les permitiese prosperar se fueron a la capital noruega la ciudad más grande del país que tiene un millón y medio de habitantes en la conversación con María que era vais a escuchar se revela como una de las ciudades más avanzadas de Europa en La Vanguardia un montón de cosas allí se plantaron ya llevan seis años usaron la siguiente técnica buscamos trabajo ambos el primero que lo fue

Voz 5 02:17 dicen Nos vamos a ese país el otro lo sigue Éste fue el resultado

Voz 6 02:23 no lo buscando un trabajo tuvimos una conversación y quedamos en en probar a buscar trabajo fuera el primero que lo que lo consiguiera pues no seríamos ahí en el que nos dirán las mejores condiciones eh a Nacho le ofrecieron llevarse su trabajo a creo que fue a cuatro laboratorios Nancy San Diego París ido son Noruega non Tromso de Troncoso y me dijo que que eligiera yo yo elegirlo pues una grande para los dos por una parte porque claro noruegas son país nacionalista entonces aunque a mí me habían dicho que que con mi currículum no tendría trabajo problemas para trabajar primero tuve que estudiar no el alto para poder trabajar en el caso de Nacho El shock fue pues cree que de repente tenía tiempo libre tenía la posibilidad de conciliar trabajo y familia tenía un montón de medios y tuvo que son

Voz 1491 03:31 impresionante que María hable de que su pareja Nacho ha tenido que adaptarse a la conciliación a investigar con medios a tener facilidades que ha tenido que adaptarse a lo que debería ser normal en cualquier parte

Voz 4 03:43 sí dicen mucho de de como en este caso se hacen las cosas aquí en este caso en la ciencia y me encanta el modo que deciden irse no al primero que les salga trabajo Nos vamos y el otro Le sigue desde luego es la actitud total en pack ahí la pareja hicieron lo están estudiando proyectos nuevos no

Voz 1249 03:59 efectivamente se encontraron esa situación él con su nuevo trabajo y las condiciones laborales como decíamos muy buenas María aprendiendo noruego en esos primeros meses y lo que un principio se se podía bueno podría parecer un obstáculo

Voz 4 04:14 ya no tiene que ser nada fácil no tienen que no es fácil no

Voz 1249 04:17 uno nuevo idioma como noruego que es muy distinto al español pero en realidad se convirtió en una puerta abierta de facilidades para para el sistema hay para María vais a mayo entenderlo

Voz 6 04:26 lo que tarde en empezar a trabajar en realidad fueron cuatro menos este curso intensivo noruego a los cuatro meses Gian ofrecieron una plaza de prácticas para ayudarme con la lengua para que empezará a conocer el sistema educativo noruego en a partir de ahí en realidad fue todo bastante rápido de hecho recuerdo que yo estaba trabajando en vez de trabajando en educación infantil con la música para para empezar a hacer de porque ya empezar a trabajar ya y a los seis meses me llamó por teléfono un agente del que es algo así como una mezcla de INEM me Ignacio voy a social y me dijo bueno que me sale aquí en la base de datos que tú tienes una educación muy alta y entonces que tenemos que encontrar que a lo mejor yo me quedé que no sabía qué contestar porque no entendí la pregunta no entendía que me estaba llamando a alguien para ayudarme a que tuviera mejor salario y mejor sueldo porque a ellos les parecía que

Voz 2 05:26 ese nivel de educación tenía que estar siendo explotado de otra manera

Voz 4 05:35 María no entendía lo que le decían y no porque no hubiera aprendido noruegos porque le parecía algo vamos

Voz 1491 05:40 es imposible de creer es verdad que noruego no tiene que ser fácil pero también es cierto que bueno es una exigencia mínima

Voz 4 05:48 que hable la misma para trabajar en en un país total

Voz 1491 05:52 que además una vez superada resulta que la propia Administración de ese país que te busca un trabajo mejor un trabajo acorde con con tu currículum como le ha pasado a María seguro que estamos hablando de Noruega

Voz 4 06:06 lo Planeta no no puedo demostrarlo no podemos demostrarlo que está en Oslo pero no sabemos si está en este sistema solar lo hasta aquí todo bien conciliación condiciones laborales pero la sociedad no sé su día a día también está vemos no eso es una sociedad feminista sin discusión

Voz 6 06:27 pues mira lo que más me llamó la atención es una sociedad mucho más femenino mediterráneos y a la vez lo hacen todo con mucha normalidad no impostado no hay no hay discusiones sobre cuestiones formales digamos es un feminismo la raíz y hay muchas cosas que no se discuten son nadie nadie discute la posibilidad de poder despedir una mujer embarazada o nadie discute que si tu hijo bueno enfermo tiene fiebre pues tu madre te tienen que dejaron libre en el trabajo porque el caso de las mujeres que los hombres de hecho en el en el caso de Mi caso como mi marido se investigador yo soy profesora es decir para él es más fácil librar cuatro obras que para mí cancelar cuatro clases lo normal es que no hay el día libre están menos en los bares sí que está mucho en la calle pero por ejemplo en los parques los parques nada más que salir solos porque se llenan de gente las terrazas se llenan de gente pero sí es verdad que a la hora de pues eso celebrando cumpleaños hacer una cena con los amigos

Voz 5 07:34 el mantiene pasaron las cajas insistimos esto

Voz 1491 07:37 está pasando a unos cuantos kilómetros no tantos de de aquí la igualdad es la norma

Voz 8 07:43 sí porque además en este caso es evidente antes comentaba las posibilidades de conciliación no por ejemplo que tenía que tenía

Voz 5 07:50 el chico pues que acude a su chica

Voz 4 07:53 ala dura así que eso es lógico porque su tipo de trabajo

Voz 1491 07:56 también comentaba María y que es muy habitual en la zona esa cultura de disfrutar de la naturaleza hay de estar al aire libre cuando el tiempo lo permite porque estamos hablando de un país nórdico

Voz 8 08:08 sí y además que ese tipo de políticas o incluso conciencia vamos a medio ambiental ya suele ser un síntoma de una sociedad pues un poco más progre au que está más conciencia

Voz 4 08:18 la con lo que le rodea pero bueno M tendrá sus sombras Noruega no basta ya digo nada ya no sé qué hacemos aquí es verdad que de María es algo

Voz 1491 08:28 menos de España pues mira echa de menos la sanidad

Voz 1249 08:30 a mí me decía que ese echan mucho de menos el funcionamiento de la sanidad a médico que haya pasado un MIR que te de esa esa tranquilidad porque hay el sistema funciona de otra forma la vocación de los profesores españoles porque decía que allí se accedía a ser profesor a un colegio de una forma mucho más fácil que en España no más a una oposición que tenía muy buen salario entonces realmente un trabajo que quería tener todo el mundo porque económicamente les beneficiaba pero que hay que no hay tanta vocación que la gente lo hacía muchas veces incluso por interés económico

Voz 1491 09:02 pues dos de las joyas de la corona desde luego de España la sanidad pública y la educación pública que no se nos olvide que a veces lo perdemos de vista

Voz 4 09:09 lo que nos recomienda pues un plan muy noruego

Voz 6 09:12 pues son plan noruego que a mí me parecía está súper bien y que es muy especial y que a lo mejor no se consigue tanto en otros sitios son su a alguno de los barcos de ambas el puerto no es verle unos veleros precioso su cuando es la temporada de las bambas

Voz 2 09:29 te vas allí

Voz 6 09:31 por un precio bastante razonable que recorre el cielo de sí

Voz 2 09:35 no comiendo gambas lloviendo

Voz 9 09:44 bueno

Voz 4 09:44 por si no era suficiente con la conciliación

Voz 1491 09:49 en concreto bosque un trabajo mejor desde la Administración con la igualdad pues es que además de vas en un velero comiendo gambas por los fiordos

Voz 4 09:56 qué pero sí que ahora me pasa el teléfono Nacho no voy a pasa el teléfono del detrás para cuando vayamos a a pero venga recomiéndanos que tienen que hacer otras María sitos natos para contar su historia aquí en en vayas donde vayas

estamos esperando vuestro contacto para conoceros por ejemplo pues el juez