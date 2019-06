Borja Mayoral: "El Real Madrid es el mejor club"

Voz 1 00:00 a las doce y veinte que cuando te vas a Italia moritos

Voz 2 00:13 la Bolonia que donde va a jugar los dos partidos el primero y el tercero la selección sub veintiuno el segundo se juegan Reggio Emilia que es setenta kilómetros muy cerquita nada ya están allí desde esta mañana los internacional el de Luis de la Fuente XXIII ya lo sabes la última baja fuera de pero Porro sus suplida por Paul Lola Easy ya entrado ya esta tarde entre sí

Voz 1375 00:33 qué ganas de ver ese primer partido contra Italia lo contaremos en Carrusel deportivo con Dani Garrido con todo el equipo de la SER los veremos en Mediaset en cuatro vamos a ver los partidos de esta selección en la que está Borja Mayoral que ahora mismo la habitación descansando y atendiendo al larguero hola Borja muy buenas

Voz 3 00:47 hola buenas noches qué tal cómo ha sido la llegada Italia bien bien muy bien fallado ganas de estar aquí de entrenar

Voz 4 01:11 la verdad que el entrenamiento estaba bien me he hecho una buena

Voz 1375 01:19 tu Botero y ganas de debutar en Italia contra Italia no que que es el país que más Eurocopas tiene después estamos nosotros con cuatro ellos con cinco no está mal para empezar no plato fuerte

Voz 4 01:32 sí un plato fuerte como Twitter pero bueno el acuerdo el también ganamos con esta generación que el primer partido no porque Alemania Hay que también desean como como ahora no que vaya a partido El en el hostal

Voz 5 01:49 pero bueno yo creo mejor así mejor empezar con con uno de los favoritos sí porque no lo es

Voz 1375 01:59 si os ve con ganas no y me imagino que el grupo está igual o es una sensación sólo tuya o es que el resto compañeros va por el mismo camino

Voz 4 02:07 no yo con los compañeros que hay alguna vez lo mejor eso que que que no se ha tocado una una de las más fuerte no del del campeonato el el primer partido

Voz 1375 02:21 tenía la sensación Borja de que la gente nos ve como también otro de los favoritos no

Voz 4 02:27 sí en España siempre está ahí no está claro que que también está en empieza Francia también pero España siempre está ahí no es siempre va a ser una de las favoritas

Voz 1375 02:40 me cómo llegas tú digamos que una temporada difícil no no ha sido la temporada en la que más minutos ha jugado pero cómo llega Borja Mayoral a esta cita

Voz 4 02:49 pues bien la verdad que bien tranquilo confianza con con ganas no jugar otros lo entiendo no la verdad que bueno como tú bien dices la temporada ha sido tampoco muy regular pero pero al final yo creo que qué hago un balance positivo de todo sí bueno lo que yo quería era pues a tener oportunidad de tener minutos si yo creo de que de los la suerte uno al final en la parte más importante de la temporada al final pues voy contento no de pero el Levante y ahora pues contento de estar aquí con con muchas ganas de que empiece esto

Voz 1375 03:32 ahora luego te pones la camiseta Mario siempre se pone la camiseta Borja de la selección de ahí p'alante los bárbaros siempre te digo

Voz 1501 03:38 pues estas de estos días estamos hablando con ellos que que hay muchos con con la vitola de titular porque es que son muy jóvenes lógicamente pero pero muchos tienen mucha experiencia ya no hay tira mucho de este equipo de esta generación que hablaba de del de sub diecinueve pues hablamos otro día con Vallejo que tiene la vitola claramente de titular titulares con muchos galones júnior Firpo tiene la vitola de titular Oyarzábal por supuesto uno de los jugadores de del equipo Mikel Merino es que es que no Ceballos por ejemplo que va a ser titular seguro yo todos los titulares indiscutibles aparte de por ejemplo Carlos Soler es Borja Mayoral que que aparte Borja efectivamente con la camiseta de la selección hay jugadores que tenéis algo especial que tengan más minutos o menos eh siempre los seleccionadores confían en que que tiene Borja Mayoral que que ofrecer a la a la selección

Voz 4 04:20 bueno yo llevo muchos años viniendo a la selección no y sobre todo la dando un paso muy importante en el Europeo que quedan a la generación no que ganamos el Europeo pues más hemos hablado de después vine a las urgencias uno no jugando en Castilla muy joven mi he seguido viniendo no entonces también yo creo que mi estilo de de fútbol se encaja con el con el culo lo establecido entonces yo creo que eso pues también me ayuda a mí ayuda al Alex con un para mí representar a mi país es es es algo muy grande y hacerlo tantos años pues aún más

Voz 1501 05:02 es que nos olvidamos mano que este tío que ya lleva ya viendo la cara muchos años y sobre todo ya en Primera división y con el Real Madrid que cuando llega el salto de tener que ser titular en el Real Madrid es un complicadísimo el mejor equipo del mundo con miles de fichaje cada y muchos cambios sí mucha calidad parece que que que se de desviar el camino pero este tío ha estado batiendo récord en la cantera del Real Madrid Barça marcando goles uno detrás de otro no yo yo te pregunto Borja sí sí el salto es tan difícil como parece desde fuera exalto ese ya de llegar al primer equipo Easy cuando llegas a esa altura ya tienes que buscar minutos tienes que tienes que mirar Portillo y dejar un lado el sentimiento de haber estado marcando goles como churros durante toda tu vida con el escudo del Madrid

Voz 4 05:48 hombre está claro que es difícil no porque al final el Real Madrid es el mejor club no entonces tú te formas en la cantera y después he jugado en Castilla y luego pues yo pienso que hay muchos jugadores que tienen capacidad hay mucho talento para para jugar en el primer equipo no pero sí que es verdad que como ha pasado en muchos casos pues tienes que salir fuera para o para formar para coger experiencia para coger minutos si después volver no como han hecho mucho jugando pero yo creo en el salto no se debe del Real Madrid Castilla al al primer equipo como para ser titular au para tener muchos minutos pues es difícil no a partes somos muy jóvenes y yo creo que necesitamos Planeta estamos minutos de hacernos no hacerlo no

Voz 1375 06:46 esta Borja Mayoral que no renuncia por nada del mundo a este Europeo Sub veintiuno por supuesto aunque la temporada no haya sido la mejor se han caído a ella por por porque fueron los descartes ya cayó luego Pedro porro por lesión pero Asensi Rodri renunciaran a ir porque no se encontraban preparados mentalmente según dijo el técnico de De la Fuente te sorprendió esperabas que estuvieron a ellos en la lista contabas con eso

Voz 4 07:12 bueno lo de Rodri si no parecen poco porque pensaba que iba que valen lo no tanto porque no había jugado no había estado en una alteraron nosotros lo de él estaba con con la absoluta en en todas las prácticamente entonces lo en otra poco no lo de Rodri no pero pero bueno a lo que él mismo lo dijo no que ellos no se encontraban en perfectas condiciones el otro día prefiero jugador que quede en perfectas condiciones aunque no sé pero yo creo que aquí lo XXIII tenemos que estar en perfectas condiciones físicas no tal no

Voz 1375 07:54 oye Borja hay después del Europeo minivacaciones la pretemporada dónde con quién ya lo tienes claro

Voz 5 08:01 no lo sé yo no tiene que serlo tiene que ser la leche no no saber a

Voz 1375 08:08 con quién va a empezar la temporada en nada en muy poquito tiempo

Voz 4 08:12 bueno creer casi todos menos que entonces ya ya está acostumbrado él tendrá en el en el Europeo después veremos no

Voz 6 08:21 hace poco en una entrevista que hiciste para deportes Cuatro que nos dice hay hablabas de que bueno ha habido conversaciones con tu representante la Real Sociedad

Voz 1375 08:31 que es un buen club un pedazo de club poco lo que te decía Mario ahora es más importante jugar minutos por ejemplo un equipo como la Real que seguir siendo suplente en el Madrid no evidentemente que Borja Mayoral tiene que crecer como futbolista no

Voz 4 08:45 sí está claro que me gustaría sentarme no puede tener tener todos hacerme más como como jugador y después ya se verá no quiere tú eso está tranquilo en un sitio a soltarme hay que tener minutos no tener minutos ganando en el equipo donde donde y cuando ves que llega por ejemplo

Voz 1375 09:12 Jobbik en algún momento te por la cabeza te pasa es decir jo ese podía ser yo es que se me han dado minutos podía ser yo el que estuviera ahí esperando la oportunidad

Voz 4 09:22 bueno pues pues se puede no pero si hubiera que yo en en el en el árbitro no lo ha marcado mucho goles no en mi caso pues pero bueno es un jugador joven también igual que yo nunca se sabe no cuando un jugador puede pues flotaba por eso digo que que quiero jugar quiero mi mi espacio oí israelí

Voz 5 09:49 sigue trabajando sea si tuviéramos que apostar apostamos por Borja Mayoral en la Real el año que viene sin duda que apostaba si como Le apuestas legal varias nada que es el Madrid es así que Segura no yo creo que sí y encabeza está la Real en la delantera está la como Lola adelante

Voz 2 10:17 renueve te veo fin no te voy a decir es que es verdad que es un pedazo de clubes la pedazo de ciudad que

Voz 1501 10:24 fantástico eso sí que ese fenomenal pero aparte de que la relación entre los clubes es muy buena yo creo que no va a haber ningún problema al abuelo ya veremos al final ahora mismo a día de hoy está citado el ocho de julio la pretemporada con lo demás es verdad que si se llega más más tarde de lo europeo puede tener alguna idea más pero yo me da la sensación de que no va a llegar ni el caso se va bien tanta pues nada

Voz 1375 10:43 lo primero la camiseta roja que empiece bien el sub-veintiuno empiece bien ese partido contra los anfitriones contra Italia ojalá que esa camiseta que siempre que te pones acaba dándote goles pues vuelva a pasar lo mismo por qué no soñar con ese título otra vez no Borja el último fue en dos mil trece vamos a intentarlo unos Juegos Olímpicos y los Juegos Olímpicos

Voz 4 10:59 sí ojalá y también tenemos la espinita clavada otro digno aunque hay varios jugadores ya estuvimos en ese grupo dice que que empecemos a todo pero