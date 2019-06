El Larguero: Segunda parte (13/06/2019)

Voz 1 00:00 el Larguero con Manu Carreño

Voz 2 00:05 enseguida vamos a ir al debate de este jueves que ese

Voz 1375 00:08 llevan a tenían Romero y Gallego con Jordi Martí con Marcos López aquí en El Larguero de la SER sobre quién es mejor así de fácil para ti Griezmann que la ficha el Barça aunque lo había hecho oficial hojas que acaba de presentar hoy el Madrid novecientos cien ochocientos teléfono gratuito de puedes llamar y hay un montón de personas ya oyentes esperando para el día de novecientos cien ochocientos quienes mejor baladí Griezmann hojas ar

Voz 3 00:31 enseguida el debate antes Serra Ferrer

Voz 4 00:34 que ha sido noticia en las últimas horas porque ha dejado de ser el vicepresidente deportivo del Betis y hoy

Voz 3 00:40 ha dado una rueda de prensa para decir adiós cómo estás

Voz 4 00:43 eso

Voz 1310 00:44 hola buenas noches bien dentro de lo que supone un en aguantar un poco esta situación que no era esperada han deseado muchos años

Voz 4 00:56 te agradezco tu tu presencia en El Larguero y sobre todo que los oyentes de la SER y especialmente en Sevilla escuchan Tous explica

Voz 1375 01:02 tienes que Ollas dado alguna ya pero pero quería preguntarte

Voz 4 01:05 sí

Voz 1375 01:07 te hubiera gustado que alguien del club tuviera acompañado en esta despedida

Voz 1310 01:12 bueno es que es verdad que el presidente pues me dio la libertad para poder elegido vienen en las instalaciones del club en el estadio Benito Villamarín con él acompañado sin él pues yo he decidido estar solo no no ha sido un problema que no me haya querido acompañar nadie lo quería comprometer a nadie quería tener la libertad para poder expresarme con corrección y con respeto hacia todos esto ha sido no

Voz 4 01:50 decisión tuya también ha sido decisión tuya irte del Betis pero yo decía el otro día Serra Ferrer no sé si estás de acuerdo no que a mí me sonaba como que el Betis te ha invitado a irte

Voz 1310 02:04 sí porque yo que no es que me haya ido yo como muy bien apuntas que me han invitado a salir porque yo quería seguir con los dos años de contrato que me quedaban en relación a a ser el responsable máximo del área deportiva pero el planteamiento que me han hecho los consejeros no no es correcto para mí ahí claro ellos han tomado la decisión de que siga pero realmente yo quería seguir claro que sí

Voz 4 02:36 tú ya me imagino que Haití ya a mí y a cualquiera que no esté viviendo en su trabajo cuando vienen tuvo

Voz 1375 02:42 prioris de dicen oye mira que vas a dejar de hacer esto

Voz 4 02:44 todo esto yo estoy va a ganar menos tanto esto esto estoy te te ya ahí sabes que estoy has acabado pero pero cuando se rompe la confianza entre Serra Ferrer y la directiva el Betis porque es obvio que algo ha pasado cuando ocurre

Voz 1310 02:59 bueno pues se yo creo es que en el fondo no es todo el consejo de administración sino los dos consejeros los que han tomado esta determinación concretamente señor catalán con el presente he tenido un buen buen feeling siempre desde el momento de que yo creo que Quique Setién no tiene que continuar porque el proyecto ya no aporta grandes cosas que nos puede hacer crecer aquí se crea un problema de opinión no problemas en enfrentamiento porque enfrentamiento en ningún momento pero la diferencia de opinión y de criterio pues esto fue el momento

Voz 4 03:47 ya sea tú piensas que se piense tiene que ir catalán piensa que debe seguir el pulso los ganas tú el pulso la decisión la ganas tú

Voz 5 03:55 y ahí tú piensas que

Voz 4 03:59 el hecho de que Setién se marche te va a poder costar el puesto

Voz 1310 04:04 pues no no lo pienso y ahí aparte que no es solamente a la opinión mía toda la la secretaría técnica encabezada por Alexis también está de acuerdo que es muy difícil poder continuar con el entrenador porque esto era un hándicap bastante grande porque había prácticamente en la gran mayoría de la afición que estaba en contra ella era una situación difícil de soportar

Voz 5 04:30 cuando Serra Ferrer

Voz 4 04:31 piensa y decide que no debe seguirse Étienne no es por el tema deportivo o también por el tema deportivo

Voz 1310 04:37 claro todo todo va ligado es un tema deportivo y también social que esto quiera eso no repercute en el rendimiento del futbolista si tu ya empiezas con un handicap de esta de esta envergadura es complicado poder competir

Voz 4 04:52 tienes la sensación de que ganaste la batalla de Setién pero perdiste la guerra

Voz 1310 04:57 no de ninguna alarma no no no no juego niega batalla guerras a mí me preocupa el Betis que esté en mejor disposición para para poder competir rendir o de alguna manera así se decide otra cosa pues también lo tendría que haber afectado

Voz 4 05:21 crees que el Betis está en buenas manos está con esta directiva

Voz 1310 05:27 bueno yo creo que el consejo de administración es muy capaz con presidente brillante

Voz 6 05:35 si bien después

Voz 1310 05:37 gestión deportiva es evidente que se escapa un poco de la posibilidad

Voz 6 05:44 de de tener un conocido

Voz 1310 05:46 miento más completo diríamos que conozcan bien lo que es el beticismo pero sin duda que tienen experiencia suficiente porque yo creo que es el quinto año que están al frente

Voz 4 05:59 en algún día te gustaría volver a a estar al frente del Betis a formar parte te gustaría volver si no con esta directiva que es obvio que te han abierto la puerta para que te vayas pero te gustaría volver otra vez al Betis

Voz 1310 06:13 bueno yo no cierro puertas siempre medidas de que se cruzó el Betis hace veinticinco años pues siempre le tenía le he tenido ha presidido un cariño muy grande entonces si Buendía aparecer esta posibilidad lo que me ofrecen tenía grado y puedo colaborar y ayudar porque no

Voz 4 06:35 en está por ahí Florencio Ordóñez que nos cuenta cada noche en El Larguero y en Carrusel y en la SER

Voz 1375 06:42 bueno no ha venido contando lo que se venía cocinando no y lo que se venía cociendo a fuego lento

Voz 4 06:46 es Ettien luego nos dijo cuidado con lo de Serra Ferrer

Voz 1375 06:49 hola Florencia muy buenas qué tal buenas noches Manu de una gran parte de la masa verdiblanca de aficionados estaba en contra

Voz 4 06:55 Setién hoy ha quedado claro que muchas están

Voz 1227 06:58 a favor de Serra Ferrer no hay un porcentaje altísimo no yo diría un noventa hay mucho por ciento no está a favor de Lorenzo Serra Ferrer no dejan agradecer públicamente al bueno es vicepresidente ya de el Betis

Voz 7 07:11 eh su comparecencia aquí en el Larguero ahora

Voz 1227 07:14 bien hoy en rueda de prensa durante más de una hora con preguntas de todo tipo algo que agradece el periodismo y que desgraciadamente todavía no hemos podido hacer con la otra parte de esta guerra absurda que ha provocado el propio Betis desde dentro esperemos que podamos preguntarle también al presidente al vicepresidente no solamente han hablado la televisión del club pero ha dicho algo Serra Ferrer ha mostrado una distinción muy clara entre Haro hoy en catalán y ha señalado principalmente a catalán ha hablado de de no enfrentamientos sí de diferentes opiniones pero no sé si el día que Lorenzo recibe usted eso cinco seis folios y al que le envió catalán diciéndole las cosas que había hecho mal que era todo según ha dicho usted mismo ha sido el día que peor lo lo pasó el día que hubo más tensión y sobre todo el día que se sintió humillado palabras le llegó incluso a utilizar hoy en esta Rueda de prensa de la mañana

Voz 1310 08:10 bien es cierto que en era más de siete eran más pero bueno es verdad que un hombre esto me molestó porque quiera sonó uno ya lleva muchos años también por lo que yo he colaborado en relación a lo que es el crecimiento del Betis no solamente en este etapa sino también en las anteriores estuve como entrenador no esperan espera como un respeto no que que las cosas se pueden plantear que las cosas siempre se pueden mejorar sin duda esto no hay que no hay que pensar que todo pues es el mejor ninguno sabe más que nadie pero sí es verdad que me molestó muchísimo la manera la forma las propuestas que me hacían etc

Voz 5 09:04 te parece una humillación

Voz 1310 09:07 un una humillación a una falta de respeto dile como como tú te guste más a mí no me gustó

Voz 4 09:16 anoche aquí mismo Lorenzo teníamos a Ruby el nuevo entrenador que le pregunté por curiosidad me imaginaba que sí pero lo dije fue Lorenzo Serra Ferrer quién te llamo para liderar este nuevo el banquillo y reconoció que efectivamente habéis hablado yo tú le habías va curioso que ahora esté en el banquillo tú estás fuera

Voz 1310 09:38 un perdidos es verdad

Voz 8 09:41 pero bueno yo creo que al menos te lo tomas con humor no

Voz 1310 09:44 no tiene que es así porque es una paradoja poco complicado de encajar rubia es muy buen entrenador yo hace mucho tiempo que lo conozco es un entrenador comprometido con un con el buen juego qué puede continuar esta idea hay este criterio que siento que se empezó con Piqué y estoy convencido que pondrá el punto de equilibrio yo creo que le falta un poco a este equipo a esta plantilla que él mismo ha calificado de muy buena yo estoy también convencida de que este equipo que hemos sido capaces de de montar es es es fiable fuerte que seguro que se puede mejorar algunas posiciones y seguro que se va a hacer así que le deseo lo mejor sin duda hizo éxito evidentemente lo consideré que en bien un poco de de parte mía por no sé el bético su socio intoxicación esta

Voz 5 10:46 en

Voz 4 10:47 entre otras cosas en esa plantilla están Lo Celso hoy canales que se han revalorizado bastante no en los últimos tiempos

Voz 1310 10:54 sí aparte que también hay otros futbolistas que se han revalorizado hoy solamente estos dos grandes futbolistas pero mismo Pau Junior muchísimas muchos jugadores Mirian Carvalho que son internacionales son futbolistas que tienen un nivel bastante alto

Voz 1227 11:15 son etapas la que ha cubierto exitosas dos como entrenador una como como director deportivo no ha hecho las veces de director deportivo el yo le he visto hoy bastante ilusionado oí pensando en cumplir una cuarta etapa va a ser pronto cree que va a ser pronto que va a volver pronto al Betis

Voz 1310 11:36 pues no yo ahora no me podía imaginar un futuro tan cercano que yo pueda que que yo pueda volver pero ya saben la vida el destino te puede se puede cruzar a favor o en contra así que vamos a dejar pasar el tiempo apoyar desde la posición que estén fuera pero como socio abonado intentar ayudar y apoyar al lo que podrá hay además después

Voz 5 12:04 yo Elvira para terminar Lorenzo en que te has equivocado porque da la sensación oyéndote de que

Voz 4 12:12 todo lo han hecho mal otros pero nada Lorenzo Serra Ferrer ha hecho mal algo Lorenzo Serra Ferrer

Voz 1310 12:18 claro que sí aparte yo empezado y supongo que esto no ha informado que empezado la rueda de prensa asumiendo y haciendo autor crítica ya asumiendo cualquier decisión y cualquier opinión que haya podido tomar ahí ahí ahí que me haya equivocado tanto pero soy

Voz 4 12:41 volvería a trabajar con catalán en el mismo club

Voz 1310 12:45 sí sin duda supone si se pone las cosas en diríamos orden claras y cada uno se respeta en el terreno que cree que puede aportar porque no he tenido ningún problema más allá de la diferencia de criterios que había a la hora de hacer las cosas

Voz 4 13:05 pues te agradezco mucho tu explicaciones insisto y sobre todo seguro que los béticos la las agradecen además del que hayas hecho hoy en una rueda de prensa que que haya sacado un ratito para atender a la Cadena Ser ya Larguero no sé qué va a hacer hasta que vuelvas al Betis lo dice Florenci que goles pronto ahora que que va a hacer Lorenzo Serra Ferrer

Voz 1310 13:22 pues marcharme al Mallorca estar con mi familia y los amigos sin un poco de aire fresco vivir bien ha ganado dos cero al Mallorca muy buen partido está viviendo dos todos estamos

Voz 4 13:41 pero luego viene Lorenzo Serra Ferrer muchas gracias y mucha suerte

Voz 1310 13:45 muy amable mucho había censados hasta luego

Voz 1375 13:48 pues nada Florencio se fuese Tien se ha ido Lorenzo Serra Ferrer de aquella manera no uno salió por una puerta de otro salio por la otra

Voz 1227 13:56 a ver si es incongruente no que el hombre que defendían Haro y sobre todo catalán saliera a las sale también el oro pero ojo ojo manual a última responde a la penúltima respuesta que te ha dado

Voz 8 14:07 sí volvería a trabajar catalán sí

Voz 1227 14:10 por qué no ojo porque esto es lanzarán la patata caliente al al Betis las redes sociales Hardenne Serra Ferrer un símbolo del Betis es un referente él va a conservar sus acciones bastar in vigilando digamos toda situación pero la Manel la mejor manera de apagar el fuego posiblemente sea una rectificación por parte del club volverá a hablar con y a tenor de lo que acaba de decir ahora en El Larguero que es lo que querría la gran mayoría de los afilados el Real Betis Balompié el club a reaccionar pronto va anunciar fichajes seguramente mañana ya en las próximas horas posiblemente mañana anuncia el primer fichaje de futbolista para la próxima temporada a mí de la Real Sociedad está fuera precisamente el Lope catalán el hombre que va a llevar ahora el peso en en el tema deportivo fuere contábamos el martes también aquí el acento en el local de Radio Sevilla que seguramente se anuncie un fichaje de cierto nivel algo mediático para intentar contra Chari de un poco también la atención al fútbol que también necesita el Beti pero desde luego el el rejonazo sí que sólo han dado a la gran Valle ha firmado un noventa y mucho por ciento de repito que que está sufriendo muchísimo por la salida de un ídolo un símbolo como Lorenzo Serra Ferrer

Voz 4 15:18 mañana floreció hasta mañana un abrazo las doce y dieciocho no estás

Voz 1375 15:22 Brando en Italia Borja Mayoral jugador del Real Madrid que ha estado cedido en el Levante y que ahora está con los cinco sentidos puestos en el Europeo sub veintiuno que arranca para España el domingo contra los anfitriones contra Italia vámonos allí

Voz 0530 15:34 Ramón tenemos el mensaje para ti de Luis un oyente del programa Ramón que me dejarles dormir en tu salón los ocho meses que me duró el bajón por Margarita es algo que nunca podré pagarte Ramón tienes algo que decirle a Luis

Voz 9 15:50 pues si con el voto el viernes del oro Jack porque así me lo paga

Voz 1227 15:53 vamos yo ahí lo dejo va a favor

Voz 10 15:55 es que sólo cincuenta y cuatro millones de euros pueden devolver este viernes bote de cincuenta y cuatro millones en el feudo ya

Voz 1375 16:01 lo de la once millones para dar y Tamada

Voz 11 16:05 si fuera una película habríamos ganado once Oscar once Pulitzer si fuera un periodista Easy fuera un científico once premios Nobel pero como es para muchos el mejor motor gasolina del mundo hemos ganado once premios al Mejor Motor Internacional del Año de las últimas siete ediciones la última dicha que este mes estamos de celebración de uno de nuestros quinientos Ford Kuga Eco Boost por dieciocho mil ochocientos euros

Voz 1375 16:26 con recompra garantizada financiando conforme

Voz 11 16:28 EFE que hasta fin de mes condiciones en punto es

Voz 12 16:31 céntrate Luis que hemos venido por el colchón le das la vuelta al colchón demasiado tienes un colchón económico alguna hoy has tenido un colchón sentimental colchonero que es tener espíritu colchonero te gusta dormir en tu colchón en tu lado del colchón

Voz 13 16:48 me que el colchón muy duro Tula anotados volcando

Voz 14 16:53 ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el whatsapp del programa el seis hecho uno cero uno seis siete tres uno esta noche hablamos de colchones en el Faro de la SER

Voz 1 17:05 el Faro con Mara Torres

Voz 15 17:18 las doce y veinte cuando te vas a Italia morritos Romaña

Voz 1375 17:22 Ana melodía mañana

Voz 16 17:24 Polonia que va a jugar los dos partidos el primero y el tercero la selección sub veintiuno el segundo se juegan Reggio Emilia que es setenta kilómetros muy cerquita nada ya están esta mañana los internacional de Luis de la Fuente XXIII ya lo sabes la última baja fuera de pero Porro sus suplida por Paul Iraola Ibai ya entrado ya esta tarde entre

Voz 1375 17:43 el que ganas el primer partido contra Italia lo contaremos en Carrusel deportivo con Dani Garrido con todo el equipo de la SER los veremos en Mediaset en cuatro vamos a ver los partidos de esta selección en la que está Borja Mayoral que ahora mismo están habitación descansando y atendiendo al larguero hola Borja muy buenas

Voz 17 17:57 hola buenas noches qué tal cómo ha sido la llegada Italia bien bien muy bien hallado ganas de estar aquí de entrenar

Voz 8 18:08 como muchos total una cancha para

Voz 1375 18:12 por esto tiene preparar el partido zona tranquilita buena temperatura y cómo han recibido como qué tal pinta tiene donde estáis

Voz 8 18:21 la verdad que el entrenamiento estaba bien ha hecho una buena

Voz 1375 18:31 bueno si ganas de debutar en Italia contra Italia no que que es el país que más Eurocopas tiene después estamos nosotros con cuatro ellos con cinco no está mal para empezar no plato fuerte

Voz 8 18:43 sí un plato fuerte como Twitter pero bueno el acuerdo el también ganamos con esta generación que el primer partido no tocó Alemania hay yo también decían como como ahora no que vaya a partido

Voz 1501 18:58 en el fallo

Voz 8 18:59 pero bueno yo creo que mejor así mejor

Voz 1375 19:02 empezar con con uno de los favoritos

Voz 5 19:05 sí sí porque no eso es

Voz 1375 19:10 si ganas no me imagino que el grupo está igual o es una sensación sólo tuya o es que el resto compañeros va por el mismo camino

Voz 8 19:17 no yo con los compañeros que habla un poco habla una vez sin que que no se ha tocado una una de las más fuertes no del del campeonato el el primer partido

Voz 1375 19:32 tenéis la sensación Borja de que la gente os ve como también otro de los favoritos no

Voz 8 19:38 sí en España siempre está ahí no está claro que que también está en están Francia pero España siempre está ahí no se les he siempre va a ser una de las favoritas

Voz 1375 19:51 cómo llegas tú digamos que una temporada difícil no no ha sido la temporada en la que más minutos ha jugado pero cómo llega a Borja Mayoral a esta cita

Voz 8 20:00 pues bien la verdad que bien tranquilo confianza con con ganas no jugar otros lo entiendo no la verdad que bueno como tú bien dices la temporada ha sido tampoco muy irregular pero pero al final yo pero es que qué hago un balance positivo de todo doy bueno lo que yo quería era pues a tener oportunidad de tener minutos si yo creo de que de los he tenido la suerte al final en la parte más importante ahora tiempo Nadal al final pues contento no de en el Levante y ahora pues contento de estar aquí con con muchas ganas de que esto

Voz 1375 20:42 ahora luego te te pones la camiseta Mario siempre se ponen la camiseta Borja de la selección de ahí p'alante los bárbaros siempre te digo estas de estos días

Voz 1501 20:49 somos hablando con ellos que que hay muchos con con la vitola de titular porque es que son muy jóvenes lógicamente pero pero muchos tienen mucha experiencia ya no hay tira mucho de este equipo de esta generación que hablaba de del de sub diecinueve pues hablamos el otro día con Vallejo que tiene la vitola claramente de titular y con muchos galones júnior Firpo tiene la vitola de titular Oiarzabal por supuesto uno de los jugadores del equipo Mikel Merino es que es que no Ceballos por ejemplo que va a ser titular seguro de todos los titulares indiscutibles aparte de por ejemplo Carlos Soler es Borja Mayoral que que aparte Jato efectivamente con la camiseta de la selección hay jugadores que tenéis algo especial que tengan más minutos son menos siempre los seleccionadores confían en que que tiene Borja Mayoral que que ofrecer a la a la selección

Voz 8 21:30 bueno yo llevo muchos años viniendo a la selección no insitiendo era sobre todo un paso muy importante en el Europeo que quedan a la generación no ganamos el Europeo fui máximo lado de pues vine a las juventino no jugando en Castilla La muy joven mi he seguido viniendo noble entonces también yo creo que mi estilo de de fútbol se encaja no con el con el culo lo establecido entonces yo creo que eso pues también me ayuda a mí ayuda al alza con una botella para mí representar a mi país es es es algo muy grande y ya hacerlo tantos años pues aún más

Voz 1501 22:13 es que nos olvidamos mano que este tío que ya lleva ya viendo la cara muchos años en Primera División y con el Real Madrid que cuando llega el salto de de tener que ser titular en el Real Madrid es un complicadísimo de del mejor equipo del mundo con miles de fichaje cada y muchos cambios sí mucha calidad parece que que que se de desviar el camino pero este tío ha estado batiendo récord en la cantera del Real Madrid marcando goles uno detrás de otro no yo yo te pregunto Borja sí sí el salto es tan difícil como parece desde fuera exalto ese ya de llegar al primer equipo Easy cuando llegas a esa altura ya tienes que buscar minutos tienes que tienes que mirar Portillo y dejar a un lado el sentimiento de haber estado marcando goles como churros durante toda tu vida con el escudo del Madrid

Voz 8 22:58 hombre está claro que es difícil no porque al final el Real Madrid es el mejor club uno tú te formas en la cantera y después he jugado en el Castilla y luego pues yo pienso que hay muchos jugadores que tienen capacidad hay mucho talento para para jugar en el primer equipo no pero sí que habrá que como ha pasado en muchos casos pues tiene que salir fuera para pues para formar para coger experiencia para coger minutos si después volver no como han hecho muchos otros yo creo en el salto no se debe del Real Madrid filial al primer equipo como para ser titular au para tener muchos minutos pues es difícil no a partes somos muy jóvenes y yo necesitamos planeó estamos minutos de hacernos no hacer nada

Voz 1375 23:52 en en esa lista

Voz 4 23:54 de de veintitrés en la que está Borja Mayoral

Voz 1375 23:57 que no renuncia por nada del mundo a este Europeo Sub veintiuno por supuesto aunque era temporada no haya sido la mejor se han caído Alenia hay Qurei ha por por porque fueron los descartes ya ha caído luego Pedro porro por lesión pero Asensi Rodri renunciaron a ir porque no encontraban preparados mentalmente según dijo el técnico de De la Fuente te sorprendió esperabas que estuvieron a ellos en la lista contabas con eso

Voz 8 24:23 bueno lo de Rodri si no sorprende un poco porque pensaba que iba que van a nadie lo ha no tanto porque no había jugado no había estado en una alteraron nosotros dice él estaba con con la absoluta en en todas prácticamente entonces y no ponen operaba poco no lo de Rodri no pero pero bueno a lo que él lo dijo no que ellos no se encontraban en perfectas condiciones el otro día prefiero un jugador que que vengan perfectas condiciones aunque no se lo pero yo creo que aquí lo que tenemos que estar en perfectas condiciones físicas no

Voz 4 25:04 oye Borja hay después del Europeo

Voz 1375 25:06 minivacaciones la pretemporada dónde con quién ya lo tienes claro con los club tiene que ser serlo tiene que ser la leche no no saber a quién vas a empezar la temporada en nada en muy poquito tiempo

Voz 8 25:22 bueno creer casi todos me han que ante ella

Voz 1375 25:25 te has acostumbrado ahora

Voz 8 25:28 tendrán en el Europeo después veremos no

Voz 18 25:31 eh hace poco en una entrevista que hiciste para deportes Cuatro que nos dice hay hablabas de que bueno ha habido conversaciones con tu representante la Real Sociedad

Voz 1375 25:42 que es un buen club un pedazo de club Boko lo que te decía Mario ahora es más importante jugar minutos por ejemplo un equipo como la Real que seguir siendo suplente en el Madrid no evidentemente que Borja Mayoral tiene que crecer como futbolista no

Voz 8 25:55 sí está claro que me gustaría sentarme con puede tener tener todos hacerme más como como jugador y después ya se verá no quiere tú eso está tranquilo no en un sitio a soltarme hay que tener minutos no tener minutos ganan un puesto en el equipo donde donde y cuando ves que llega

Voz 1375 26:22 lo Jobbik en algún momento te por la cabeza te pasa es decir jo ese podía ser dio es que es muy dado minutos podía ser yo el que estuviera ahí esperando la oportunidad

Voz 8 26:32 bueno pues se puede no pero si hubiera que yo en en el en el árbitro no lo ha marcado muchos goles no es mi caso

Voz 1310 26:45 sí

Voz 8 26:46 pero bueno es un jugador joven también igual que yo nunca se sabe no cuando jugador puede puede explotar por eso digo que que quiero jugar quiero mi mi espacio oí seguir seguir

Voz 1375 27:00 o sea si tuviéramos que apostar apostamos por Borja Mayoral en la Real el año que viene como Le apuestas legales que

Voz 8 27:14 a que es algo al Madrid

Voz 1375 27:16 claro eso sí que Segura no yo creo que sí y encabeza está a la Real

Voz 8 27:23 sí en la delantera a la cómo vive la delante

Voz 15 27:27 sí

Voz 16 27:27 pues no te veo fin no te voy a decir es que es verdad que es un pedazo de clubes un pedazo de ciudad adiós

Voz 1501 27:34 es fantástico que ese fenomenal aparte que la relación entre los clubes es muy buena yo creo que no va a haber ningún problema al abuelo ya veremos al final ahora mismo a día de hoy está citado el ocho de julio la pretemporada con lo demás es verdad que si se llega más más tarde de lo europeo puede tener alguna idea más pero yo me da la sensación de que no va a llegar ni el caso se va bien tanta pues nada

Voz 1375 27:54 lo primero la camiseta roja que empiece viene el sub veintiuno que empiece bien ese partido contra los anfitriones contra Italia ojalá que esa camiseta que siempre que te pones acaba dándote goles pues vuelva a pasar lo mismo por qué no soñar con ese título otra vez no Borja el último fue en dos mil trece vamos a intentarlo unos Juegos Olímpicos y los Juegos Olímpicos

Voz 8 28:10 pues ojalá y también tenemos la espinita clavada es otro digo aunque hay varios jugadores ya estuvimos bien en ese grupo dice que que empecemos a todo pero

Voz 1375 28:24 un abrazo Borja a descansar y gracias por estar en El Larguero muchas gracias a vosotros hasta luego adiós hasta luego

Voz 18 28:31 sí pues nada la cabeza puesta de la tienen las

Voz 1375 28:34 selección juventino pero también tienen en se totalmente es un club que que atrae mucho oí que

Voz 1501 28:40 no al principio parecía un poco más tímido para decir todo pero es que la realidad es que Juanmi además es un sitio donde yo creo que va a tener mucho minutos que podría triunfar yo creo que va a ser como te decía antes de los titulares indiscutibles y que va a hacer espero que lleva el gol metido en la sangre