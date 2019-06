El Larguero: Tercera parte (13/06/2019)

Voz 1 00:00 el Larguero con Manu Carreño

Voz 1375 00:05 pues ya te contamos aquí en El Larguero hace unos días que el Barça tiene fichado Antoine Griezmann verdad y además ayer lo ratificó Miguel Ángel Gil Marín en la plaza de toros en Las Ventas así que Griezmann jugará en el Barça todo parece que va a ser así hizo pasar hoy ha sido presentado en el Real Madrid pero la pregunta es quién es mejor de los dos

Voz 3 00:24 porque el otro día Roberto Martínez seleccionador de Bélgica decía que

Voz 1375 00:27 después de Messi Cristiano los mejores son en ba Pe hija la que tiene que no que ahí está Griezmann que lleva tiempo queriendo comer en la mesa de Messi Cristiano bueno en sí

Voz 3 00:37 a los oyentes pero ahí está Antonio Romero o la Antonio de nuevo

Voz 4 00:40 hola de nuevo hola Jesús Gallego hola buena

Voz 3 00:43 la noches yen Barcelona Jordi Martí qué tal qué tal buenas noches también Marcos López hola Marcos hola qué tal cómo estamos los futboleros oyentes El Larguero quieren saber bueno podía Experience es mejor podía saber llamó también al al seleccionador francés también es verdad es verdad de decirle al rape claro

Voz 5 01:00 sí sí van Martínez dice lo que dice la razón del mundo porque estamos hablando de dos jugadores que son extraordinarios me imagino que desean pensará lo mismo también de Grecia

Voz 6 01:09 no he dicho que no

Voz 5 01:13 no no no no no sé a mí me encantó la conversación porque además es una persona que da gusto glam sí sí sí que quede que da gusto

Voz 6 01:19 como que te rinde no no no no no no en absoluto porque creo que aquí en este Betty debería estar Talavera más que nosotros está está en Francia lo sé lo sé lo sé Talavera ya desde que el Barça

Voz 3 01:31 dimitido ante Madrid mana dimitida ha presentado la dimisión pero bueno esa bueno yo yo creo que

Voz 0239 01:35 ahora incidencia en el juego mejor momento de forma por momento mental por capacidad de interpretar el juego me parece que Jafar es un futbolista ahora mismo mucho más completo de lo que esgrima Griezmann es un pedazo de jugador un futbolista de tres cuartas partes de campo hacia adelante que es fantástico pero creo que Hazard es capaz de interpretar mucho más lo que necesita el equipo es capaz de echarse el equipo a la espalda cosa que de Griezmann yo tengo dudas luego para ser un crack de verdad hay algo que tú tienes que tener muy amueblado dudo que lo tenga Griezmann por lo que lo ha hecho o por lo que ha hecho Griezmann en las últimas dos temporadas por lo que he visto de Hazard y por lo que he leído y escuchado de Hazard en los últimos días creo que Hazard lo tiene y es la cabeza yo creo que futbolísticamente Hazard eh tiene más influencia puede participar de muchas más cosas en el fútbol un juego de lo que participa Griezmann y luego fundamentalmente tiene en la cabeza bastante mejor amueblada creo en opinión de lo que lo tiene Griezmann yo yo creo que sobre todo es más líder que que Griezmann Griezmann va al Barça donde sabe que va a tener un papel secundario a lo mejor Terciario pero no va a ser el principal protagonista del equipo no va a ser la estrella el líder el que diseñe el juego el que tire del carro no lo va a ser lo tiene asumido mientras que Hazard sabe que aquí en el Madrid va a tener que hacer lo que hacían el Chelsea seré mejor del equipo y que el juego y la construcción y lo que vaya a ser este proyecto va a depender de Hazard y ese liderazgo no lo tiene Griezmann Si yo tuviera que fichar alguien para mi equipo fichó a bajar

Voz 6 03:09 en Barcelona como veis mira yo vaya por delante de una vaya por delante que no quieren a Griezmann a partir de ahí todo lo demás

Voz 0985 03:15 no bueno perdona el Barcelona para fichar a Griezmann como que no tiene misma

Voz 0239 03:19 no que vosotros habéis dicho aquí en este programa entusiasmar digamos que sí

Voz 6 03:22 entusiasmo después de lo del año pasado

Voz 0239 03:24 qué grima ahora ya desde que Manu dijo que que estaba hecho que había contrato firmado a tal parece que la la tortilla dado pedir la vuelta pero por reseñar que a lo mejor me aparto un poco del debate hasta hace dos meses vosotros no quería salir prácticamente hablar de Griezmann para el Barcelona no no pero no no

Voz 5 03:42 pero el debate perdona Jordi el debate es quién es mejor dicho pido perdón por haberme apartado del debate plenario no estaba claro yo también te del debate el debate quién es mejor si entramos en eso que tantos

Voz 6 03:55 al que hay que mejor no lo quería para el Barça

Voz 5 03:57 no pero bueno apartándolo de otra vez el mejor del debate evidentemente es que si tú me preguntas yo creo que también podía podía entrar en este debate aun teniendo veintiún años yo las condiciones que veo a Denver M

Voz 0239 04:08 parecen extraordinario otra cosa es que luego nuestra

Voz 5 04:11 la de sobre el campo pega a eso que tanto gusta el Balón de Oro me voy a ir muy rápidamente donde no no no no eso no pero como ya rápidamente de aquí a los próximos seis meses Eden Hazard o azar o como como por viernes

Voz 3 04:26 o como dice Antonio Delgado no

Voz 5 04:28 si no no Antonio ya lo dijo el otro día en Carrusel que Lonja

Voz 3 04:31 esta exactamente

Voz 5 04:34 y por lo tanto yo me voy a la clasificación del Balón de Oro que en la última referencia que tenemos en la cual Messi es el quinto imaginaros Griezmann ese tercero Eden Hazard es el octavo

Voz 1375 04:46 mira yo ver Jordi pone un poco de orden no no no

Voz 0985 04:49 es que yo no tengo nada contra Hasan ya te dije anoche que me parece un gran futbolista es más hoy le he escuchado decir que es fan de Messi o El escuchado decir que él jamás se podrá comparar con el incomparable que Messi marca en cada partido y es un jugador que realmente le tengo mucho aprecio fíjate la sinceridad además hoy ha pasado mal trago eh porque en el día de su presentación Manu tener que escuchar queremos a en papel no tiene que ser plato de buen gusto bien hecha este Pedro escucha eso no la escucho

Voz 6 05:17 pues no lo que hay que estar allí presente no que él estaba dentro del estadio que así como un cántico ha durado cuarenta y cinco segundos que ha sido un cántico que se ha escuchado pero minoritario queja azar no estaba en el campo cuando se ha producido ese cántico solo puntualiza esto esto esto es esto es esto ahí sino que están todos estar todavía estará todavía siguen todavía si encantan claros

Voz 3 05:38 bueno pues pasarnos habrá escuchado pero esto aquí está

Voz 0985 05:40 cinta no Antonio pasa si quieres ir lo podrá escuchar bien a corto plazo

Voz 3 05:46 quién te va a rendir mejor

Voz 0985 05:48 porque entre otras cosas lo principal es que conoce muy bien la liga española la Liga española no es fácil no tiene nada que ver con la Premier ni por el ritmo ni el entorno ni por la manera de jugar por lo tanto ojo a esta cuestión de la adaptación quién conoce mejor la liga española es Griezmann por lo tanto pronostico que va a rendir mejor y es más si tú quieres Casares más vistoso pero Griezmann más efectivo más completo con más matices capaz de defender de sacrificarse una cosa muy importante Manu la versatilidad te puede jugar en varias posiciones por lo tanto creo que a corto plazo si empezamos la ley

Voz 6 06:26 Almería posiciones en mejores posiciones

Voz 0985 06:29 en el carisma la de Griezmann cuáles son en punta mediapunta de referencia

Voz 6 06:35 puede hacer referencia donde puede referencia Espantax no perdonan

Voz 0239 06:38 punta media punta referencia Sara de punta

Voz 6 06:41 bueno ya son dos puede jugar de acompañante arriba de ya tuvo lugar para puede con amén Lima puede jugar de delantero o acompañando el delantero vosotros puede jugar gritan

Voz 0985 06:51 pero Hassan es que es casar sabes que siempre te va a arrancar desde la izquierda

Voz 6 06:55 posición no me siento más cómodo desde la y dar lugar de mediapunta puede jugar de diez puede jugar exactamente hemos de jugar en eso oye dos Antonio lo vamos a escuchar a Griezmann siendo mucho tiempo

Voz 0985 07:06 española jugar en banda puede jugar de frente

Voz 6 07:08 te lo dice fue en España los señores dice

Voz 0239 07:11 es en punta de mediapunta de referencia es decir de punta de segunda apunta decir mediapuntas dicho

Voz 6 07:16 puede jugar en marear

Voz 0985 07:19 por lo tanto seis cuatro incluso en banda ya compañeras por lo tanto fíjate que dentro de los jugadores top es el que tiene es más versátil

Voz 3 07:27 el más matices yo más completo más quejas

Voz 0985 07:30 dar

Voz 0239 07:30 a esta hora de la noche bueno denota Jordi que no está entusiasmado con uno está enamorado enamorado como estabas que selló con con Coutinho que ibas

Voz 6 07:40 es aquella de los enamorados

Voz 0239 07:43 esta

Voz 5 07:44 yo veo lo que creo es que a mí

Voz 0239 07:46 no miramos futbolísticamente a los dos

Voz 5 07:50 gris Griezmann no no no no no confirman que me Jesús déjame de no no que mete más goles Griezmann ojalá hombre es que es que te genera más juego Hassan algo que va líder Hasan Alcazarén sí pero líder de un equipo el Chelsea que ha quedado tercer por eso pero es tercero en la Premier hace espera vender tantos del City ya garantía seis puntos se ha ganado la Europa League sí ha ganado el campeón es campeón de acuerdo o no Griezmann con el Atleti ha ganado la Europa League lo que haga solito lo mismo pero vimos lo está en lo mismo lo mismo

Voz 0919 08:29 pero pero en el Real Madrid a donde viene para liderar y repito Griezmann pero él no quiere claro de va a tener un papel secundario o peor va a perder categoría iba a perder el Monopoli

Voz 0239 08:44 poco declararlo Marcos por favor si si el poco liderazgo que ha demostrado tener en el Atlético Madrid

Voz 0919 08:49 a Griezmann en el Atlético Madrid no ha sido líder nunca pero absolutamente nunca ha metido goles sí pero líder tirar del carro hacer jugar al equipo

Voz 0239 08:59 nunca mientras que si lo hacía en el Chelsea

Voz 0919 09:01 sí lo va a hacer en el Madrid pues si no lo eran el Athletic en el Barça no vas a línea la zona mixta

Voz 0239 09:08 luego luego me gustaría una prueba del algodón para calibrar la ilusión de porque nosotros tenemos nuestra opinión y cada uno la nuestra es difícil ganar la bien pero para calibrar realmente la ilusión del barcelonismo espero que repita vamos a este debate el día que presenten a Griezmann como futbolista se interesa si ese día abriendo las puertas de una de una siete da cincuenta o sesenta mil personas podemos ver si la gente del Barcelona equipara la contratación de Griezmann con el Barça con la de Hazard y el Real Madrid

Voz 6 09:37 sí pero esa es otra

Voz 0985 09:39 pero es que ya anoche te conté Antonio en el Dean que hicimos que se está un poco dando un vuelco a la situación hace dos o tres semanas atrás es verdad que no primaba sobre el sí

Voz 0239 09:51 a la fuerza ahorcan pero no perdona pero yo vi

Voz 0985 09:54 visto en las últimas horas estaba cambiando no va cambiando Manu pero es que esto es lo que diga yo me gusta hacer

Voz 6 09:59 el uno de julio tú vas viendo las encuestas

Voz 0985 10:02 vas viendo las encuestas que se hacen en las redes distintos medios vas viendo cómo el sí a Griezmann va creciendo es verdad que ha sido la semana fantástica del Real Madrid sabes con el tema de Javi lema de mendigo lo que tú quieras pero realmente en la afición en la hinchada Se está produciendo un vuelco Si tú me preguntas mi opinión personal Giotto digo la espina clavada de lo que pasó a pasar pero aquí lo que no es pregunta director deportivamente deportivamente quién de los dos creemos que va a rendir mejor

Voz 5 10:30 yo muy breve pero a las personas brevemente con las dejó claro en su primera intervención te gusta más Hazard tras tocar aceptando

Voz 6 10:37 no no no no pasó nada no no no no no no por ejemplo Marcos

Voz 0985 10:41 aquí

Voz 5 10:41 en a quién crees quién crees que elegiría

Voz 0239 10:44 Guardiola para su equipo lo cualquier

Voz 5 10:46 cualquiera de los dos te lo digo en serio creo que Almodóvar no no porque porque porque me da unas cosas que de arrasar hija tiene

Voz 6 10:54 es una trampa Marcos Marcos una trampa porque el Barcelona preguntas trampa porque en el Barcelona

Voz 0985 11:01 a quién te da desequilibrios Messi no sea el punto de desequilibrio de uno contra uno te lo da Messi es una cosa que tiene muy bien pero esta pregunta es tramposo

Voz 5 11:09 no no yo yo creo decir algo muy breve porque ahora vamos a escuchar a los oyentes las presentaciones afortunadamente no dan títulos midan Liga Champions ni nada porque aquí la mayor presentación que se ha visto en toda la historia en que yo recuerde es la de la de Ibra la Ibrahimovic en el Barça que hubo cincuenta cincuenta y cinco mil personas en el Camp Nou y luego Ibrahimovic todos tendremos que fue un fracaso como como delanteros siendo es un jugador extraordinario como es dicho esto no ha sido la presentación de Ronaldo el estadio no estaba lleno y no por qué

Voz 7 11:43 no no no no

Voz 3 11:45 la gente sabe que no es Ronaldo la estrella

Voz 5 11:48 qué meta cincuenta goles al Berto muy

Voz 3 11:51 buenas noches hola qué tal está bien de dónde nos llama desde dónde nos llama desde Gijón si usted tuviera que fichar para el Sporting o para el equipo que quiera eh a Hassan va Griezmann quién cree usted que es mejor

Voz 8 12:08 son distintos y eso se escucha entonces estoy escuchando ahí no vayamos ahora decir que es un gran jugador vamos de mal gol tiene más gol que Ansar ya sale más líder de equipo

Voz 1692 12:23 pero y mal muy mal

Voz 8 12:25 es que estoy escuchando cosas en otras emisoras que me Iman es un grandísimo jugador

Voz 3 12:30 bueno es que es difícil es difícil elegida lo que usted fichó bajan pero a quién elegiría de los dos Si podían elegir sólo a uno

Voz 8 12:39 al marido creo que es mejor dejar porque vive

Voz 3 12:43 Madrid o al equipo que sea eh

Voz 8 12:45 Al Barça hablaron hace falta mes y me iba

Voz 0239 12:50 Ipad deportiva

Voz 8 12:51 para el cuartel ficharía a cualquiera

Voz 9 12:54 la inspire deja los dos

Voz 0985 12:59 se decantaría por quién mejor conoce la Liga española o que si no te decantaría es para alguien que conoce como Griezmann la conoce muy bien la liga española quejas dar no la conoce

Voz 8 13:13 sí una conoce y además es que estamos diferían no Guardiola guardó la tengo una opinión yo tengo la mía

Voz 10 13:18 a la gente que tendrá que ver Alberto de Gijón con Guardiola entonces por concretar portón que estamos un poco confusos

Voz 3 13:25 quién ficharía este soy de la Cadena Ser

Voz 10 13:27 hombre portavoz si saben que escucha Tucker

Voz 8 13:30 por aquí tomando café que escucho nun club escucha nunca iba con con mi mujer y mi hija que jugar que pelean había sido un jugador un jugador aun pero que que que que no deje una cosa autismo muchas nunca nadie le hacían preguntas lo mejor jugador de la historia

Voz 3 13:47 a nadie un escuchen

Voz 8 13:50 gané fue un jugador un jugador de de excepcional

Voz 10 13:55 vamos a fue Alberto cuando escucharon aún más claro Alberto me hace usted dudar a quién edificios azar John elegiría a Hassan II Griezmann perdona es la de Barcelona son distintos

Voz 3 14:08 sí es diciendo que ha dicho que a Hassan ir concretando el día de la marmota pero no tiene la pasa no le hace falta

Voz 10 14:16 a mi hermana unos que otros pero Alberto a ver si me entiende la pregunta

Voz 3 14:22 para usted quién es mejor de los dos y sólo puede elegir uno olvídese del equipo made in Barça Sporting un jugador de los dos quién es mejor más

Voz 8 14:31 perdono yo veo más a gusto

Voz 3 14:35 estamos urgir difícil es difícil pero pero voto para para Jordi nada más pero un gran jugador menos aquí tiene muchas gracias un abrazo Palace dijo le mando un abrazo fuerte Antón Meana que está por aquí también un abrazo Alberto esperaban usted es muy bueno no igualmente gracias por llamarnos y por escuchar hola feria Alberto no voto nulo eh

Voz 9 14:54 no no no no no nos costó pues si no más sí que escuchó el voto para equiparar la verdad costado acostaba Alberto cuando vaya a votar a las selecciones colegir electoral admitiendo vamos a Ramos entre las cortinas aquellas

Voz 3 15:17 nos ha parecido muy bien su razonamiento totalmente y le agradezco la llamada pero es que son hombres son preguntas difíciles hola Felipe Felipe

Voz 10 15:24 hola buenas noches que paso de donde nos llamas

Voz 11 15:28 oye vamos a este pero estoy en Madrid cargando

Voz 3 15:31 a la gente se puede saber que estás cargando a Bimbo hasta qué bonito el fresco en el pan fresco de cada día mejores hasta fresco y cada día o qué rico en esa sí corteza lija dos clases de las dos clases pues nada que vaya bien la carga del pan Bimbo y además del pan Bimbo a quién fichar más quién es mejor has Haro Griezmann nada

Voz 11 16:01 Felipe y ahora mismo ahora mismo estaba con lo que estaba comentando Giorgi del tema del jugador que conoce la Liga española es lo que nos parece sólo para fichar por lo menos para mí es el Madrid había fichado de no sé el tema de la bestia

Voz 3 16:18 es que son muy buenos los dos son muy buenos los dos

Voz 11 16:22 son muchísimos exactamente vale voy como estado también con Gallego Romero claro son dos jugadoras eran bien como como has seguramente mi opinión el fichaje de Qatar pues no se me me me gusta me vale me entusiasma a ver tasas llevaba

Voz 3 16:38 lo que te pilla te Villa es mejor pasar ligeramente pero mejor Hassan

Voz 11 16:44 sí ligeramente y además es un jugador realmente vale ir Ahmadi pues no me ha sentado bien

Voz 10 16:51 es que eso no te has estado por lo que sea no te ha sentado bien voto para Romero y galletas que vaya bien la noche CNN gracias a Dios gracias por llamarnos y por escucharnos

Voz 6 17:06 buen viaje buen viaje mejor dejarlo claro exactamente a pesar de no no no no

Voz 3 17:14 a veces hasta que cambian al principio hasta que no se ha interrumpido parecía que se decantaba porque querían por

Voz 0985 17:20 el tema de conocer la Liga netamente pero he querido

Voz 3 17:23 que ahora bien qué va a pasar porque eso ha quedado claro hola Toni

Voz 12 17:27 hombre hola qué tal tendríamos guía Tenerife muy bien muy bien hombre bueno indudablemente venga vamos que decir que el otro porque Griezmann un abrazo tremendo aunque tengo que ir no me gustó lo que le hizo al Barcelona el año pasado Collado toda esta parafernalia que se montaron ahí pero hablar de fútbol eso es a pasar como puños madridistas y nada usted quitan pues más el Barça pero tengo que decir que Assange es una más una maravilla del jugador para para el Madrid cero me crispa

Voz 3 18:07 Nos hemos explicar mejor así así tenía que ser así de bueno bueno cada uno lo explica a su manera pero perfectamente explicado por Tony de Tenerife voto para Jordi Marcos él ficharía a Griezmann para él es mejor Antoine Griezmann un abrazo para Tenerife Toni un abrazo a todos ustedes chao chao hasta luego vamos a cerquita de Jordi de Marcos no sé por dónde estará hola Jesús muy bien organiza Bonhams en qué zona de en Barcelona estás no

Voz 8 18:32 en Barcelona R

Voz 3 18:35 en Moncada es un pueblecito está tocando Barcelona es una

Voz 6 18:38 da ciudad no no es una ciudad una ciudad

Voz 8 18:42 es una ciudad como tal

Voz 10 18:44 también yo pero es máximas de cantar

Voz 8 18:47 yo soy de la selección española hombre me simpatiza al español el Barcelona El Logroñés el Bilbao el Sevilla al Betis

Voz 13 18:58 mira que dice si es del Barça no pueden ser del del español pues sí me simpatiza no puede ser

Voz 10 19:04 pues sí y en España hay un Barça español Numbers español el bueno que gane el mejor es un derbi desvíos

Voz 3 19:14 sí

Voz 10 19:15 un derbi es un derbi exacto al fútbol

Voz 0239 19:18 a Hazard

Voz 10 19:23 y lo voy a explicar que era muy fácil explica los es muy fácil un tío que está contrastado en la Liga española Antoine Hazard está en la liga inglesa yo yo no no yo no tengo más que decir quedó meridianamente claro que tú ti mejor Griezmann

Voz 3 19:41 esto

Voz 10 19:42 punto punto pues hasta qué punto eso juego vistoso

Voz 8 19:47 es eso Griezmann lo tira el carro como dice él no es un líder como dicen bueno no le hace falta el chaval mete goles

Voz 1375 19:59 en un Barça Madrid Jesús con quince días

Voz 8 20:02 bueno ves hay un mundo os voy a decir una cosa soy que no soy nada anti es pero soy anti madridista

Voz 10 20:14 como también como también soy fascista hombre eso eso todos loro por supuesto sabes pero pero el Barça Madrid viajó con el Barça vamos a estar totalmente un Barça Madrid Barcelona pero eso sí voto para Jordi para Marcos un abrazo y gracias por llamar

Voz 3 20:29 dos situaciones real el marcador ahora mismo Battle según Carrusel no no no tres uno a Jesús yo estoy anti nada pero si se acostaba liberal me costó

Voz 6 20:44 pero has firmado Maradona por el Madrid hubiera firmado por ejemplo eh Santi madridista sí bueno esto es todo esto hace gracia

Voz 0985 20:52 momento principal que os ha dado sí sí sí

Voz 6 20:55 el español viene

Voz 3 20:57 mire ya veremos la verdad que es un argumento es claro

Voz 6 21:00 no no conocer el campeonato

Voz 3 21:04 a nuestros oyentes Última llamada ola Miguel hola qué tal muy bien y tú

Voz 10 21:11 porque aquí espero no lo estaba esperándola

Voz 3 21:13 nada por aquí donde aquí para gonna donde Tarragona En Tarragona muy bien aquel hombre Nàstic claro que sí malos tiempos para las malos tiempos para la lírica estimaron estímulos ya bueno buenos pero pero volverán a subir claro

Voz 1375 21:29 sí sí si algún día sube yo estoy pudiera fichar a Griezmann bajas para el Nàstic a quién ficharía

Voz 10 21:35 pues con el tiempo con el tiempo puede pasar

Voz 0985 21:39 con el tiempo cuidado humano ojo mal

Voz 3 21:41 sí sí porque fijaos la literalidad con él

Voz 0985 21:44 tiempo coma agasajar en dos semanas oiga

Voz 10 21:48 ahora con el actualmente después de lo que hay que yo lo vive el año pasado Griezmann podría esperar

Voz 8 21:57 otro par de años ya que a la vez

Voz 10 22:00 si no pues no no conviene que Messi osea que iban vuelvo al Barcelona ya os a Jafar no bueno tocó lo cogería la entrada pero si hay que coger una pulmonía Griezmann pero para dentro de dos años no pero palabra ahora para ahora en este verano usted tiene la empresa

Voz 0239 22:23 da esta tarde llegamos tarde ya señaló

Voz 3 22:26 si usted tuviera que escuchar ahora mismo Le di no dijeran tenga usted de aquí tiene usted Miguel cien millones de ciento veinte es que no es fácil Manuela quién ficha por eso van a Griezmann muy bien pues mira cuatro uno gol del honor

Voz 9 22:41 acá acá acá hay vacas capa casa Romero tenemos un oyente no quitando un oyente claro en el voto porque el resto hasta que Manu no ha conseguido que cambiara el voto pero sí lo estoy

Voz 3 22:57 preguntado por qué porque tenía dudas no ha empezado diciendo Hazard y ha tenido el velo no ha empezado diciendo que casar no lo sé ahora mismo sería pero os pregunto otra vez Miguel ahora tengo aquí a quién ficharía dígase lo Romero

Voz 10 23:11 a Griezmann que para Madrid que él el que cojan el de habita algo con

Voz 3 23:16 sí claro ya que se puede mejorar esta respuesta gracias Miguel por la llamada por el voto hasta luego hasta luego gracias por llamarnos tras tengo aquí el voto Internet espérate que usted anti nada tampoco se en Madrid también nazi

Voz 0985 23:30 sabe

Voz 14 23:31 la una de la mañana por aquí teléfono llamando Javi Blanco

Voz 3 23:34 de todo Internet aquí no tengo ganas

Voz 1375 23:37 quiénes mejor siete

Voz 3 23:39 mil setecientos votos treinta y dos por ciento es mejor Griezmann vamos ahí sesenta y ocho por ciento es mejor Hassan

Voz 6 23:47 en fin chavales así un placer el año que viene este debate aquí no lo repetimos esté en mayo de venga en mayo repleto se repiten debates y nuestra pareja ya no juega el Tomelloso de descenso primeros quiero ver a los dos con la bandera del Barcelona entusiasmados en la presentación no no entrenador no es mi trabajo igual

Voz 4 24:10 un abrazo Romero Gallego adiós Jordi Marco luego la una de la mañana nos queda media hora antes de que llegue Mara Torres con el Faro

Voz 1375 28:12 recta final del Larguero Lagunair cinco una menos en Canarias mañana arranca la Copa América es verdad que ha Neymar y que eso le ha quitado bastante brillo al torneo pero ahí está la selección argentina con Messi que sueña con profanar el territorio brasileño y levantar por fin ese trofeo que ha perdido en dos finales también esta Uruguay hay un montón de futbolistas que pendientes aquí en España vamos a disfrutar a partir de mañana está por ahí Javi Sánchez en Brasil enviado especial de la Cadena Ser y también de Dobleu Colombia hola Javi muy buenas qué tal mano buenas noches cómo estás que arranque uno de los grandes estrellas ganar Eurocopa no hay mundial pero hay Copa América

Voz 28 28:53 sí sin duda hay Copa América y que hay que está pendiente de ella arranca mañana dos y media de la mañana hora española arranca en Sao Paulo entre Brasil IVIE Olivia en el estadio de Morón como le digo a las bueno pues dos y medio a de la mañana la ceremonia de apertura tendrá lugar apenas veinte minutos antes del inicio del partido tan sólo diez minutitos de ceremonia de apertura con Leo Santana en la cantante de reggaeton caro le allí Se espera unos cuatrocientos bailarines hicieron banderilleros que estarán por ahí como bien decías no están Aimar pero sí que está Leo Messi

Voz 33 29:27 casi nada bastante sobre todo para los brasileños e tener enfrente a la Argentina de Messi en la ausencia

Voz 1375 29:33 de Neymar Javi ha hecho que baje mucho la atracción la atención de aficionados y medios de comunicación

Voz 28 29:41 de medios de comunicación no sobre todo porque bueno pues al disputarse la Copa aquí en Brasil todos los medios de Brasil están pendientes y sobre todo bueno pues porque la otra gran favorita digamos que es argentina ya sabes que los argentinos siempre mueven pues a muchos a muchos medios pero lo que sí te puedo decir es que no hay tanta expectación en cuanto a la afición Si tú pasas por las calles de Salvador de Bahía donde yo me encuentro donde hoy sábados Gora ese Argentina elegido mal

Voz 1375 30:08 sitio no

Voz 28 30:08 no no elegido hermano no te quiero dar envidia pero ahora mismo estamos a creo que son veintiocho grados de sensación térmica de casi treinta la humedad es fuerte está espectacularmente esos sin noche ya cerrada pero como decía bueno pues los aficionados por la calle tranquilos apenas hay hay hinchas apenas hay hinchadas poco un poco raro no se ve un poco frío uno espera que cuando va a Sudamérica claro vea esa torcida que se dice siempre la brasileña o las barras de los otros países pero por ahora está todo calmado pues no

Voz 1692 30:37 el Brasil Bolivia para abrir

Voz 1375 30:39 poca de país anfitrión juega Argentina contra Colombia Vaya partidazo también en fin el espectáculo de la Copa América mañana queríamos contando cada día también en la Cadena Ser tras una vuelta me imagino

Voz 28 30:50 sí pero ahí estaremos también por el Faro

Voz 1692 30:52 en este punto mito que bonito

Voz 28 30:55 te cuento una muy rápida a mano y es que son el portero sea lesionado en el día de hoy por lo tanto será titular Allison el portero del Liverpool Manchester City sale sonado una lesión muscular no han confirmado que músculo era pero Rodrigo las plasmar ha dado la rueda de prensa junto con Casemiro IT así que bueno pues siguen las malas noticias no para para Brasil

Voz 3 31:16 no paran de llegar Mala Rodríguez para los brasileños

Voz 33 31:19 qué pasa a partir de mañana que empieza el espectáculo de esa Copa América hasta mañana Javi Sánchez un abrazo

Voz 1692 31:24 un abrazo a mano el debut de

Voz 35 31:27 Brasil repito contra Bolivia y el partidazo en la primera jornada del Argentina Colombia además hoy a Uruguay Ecuador Paraguay y Qatar que está también en esta Liga Venezuela Perú

Voz 1375 31:39 y bueno en fin está por ahí Íñigo Marquínez y con una noticia que hoy ha sorprendido qué tiene que ver con esa Vuelta Ciclista a España que ganó en dos mil once Juan José Cobo pero que hoy ha sido descalificado qué ha pasado exactamente hola Íñigo Marquínez muy buenas hola

Voz 0802 32:00 Manu muy buenas pues que le han analizado una muestra congelada del año dos mil once Si Caixa trampas así de claro que el Bisonte de la Pesa

Voz 1375 32:10 no lo hago sacó hizo trampas

Voz 0802 32:12 eh vamos que que iba dopado y le han quitado como dices ese ese título de campeón de la Vuelta Ciclista a España del dos mil once serán dado a Chris Froome yo recuerdo Emmanuel en una etapa en Cantabria además la tierra de del bisonte la tierra de Cobo ese subía a Peña Cabarga fue una etapa antológica por segunditos dándose de palos todo el rato Chris Froome Cobo bueno pues al final cómo consiguió aguantar la diferencia para mantenerse como yo te pero claro lo hizo con contra iba drogado

Voz 6 32:44 Pau

Voz 0802 32:45 hoy han descubierto han quitado ese ese podio es una noticia muy mala para el ciclismo parece que a algunos que no se han enterado de qué va el tema entre ellos Cobo que a propósito ha dejado la bici hace un tiempo tiene un mes para para recurrir pero que que va a recurrir a nada por el estilo

Voz 0985 33:01 pues va a quedar como eso de

Voz 0802 33:03 han ayer ser un hombre que tenían el mar es una Vuelta a España y un día después pues ocasión trapos

Voz 3 33:09 de la la duda que yo tengo Marquínez

Voz 1375 33:11 porque esa prueba se hace ahora en dos mil diecinueve de una muestra de sangre congelada de dos mil once porque ahora pero años después es la

Voz 0802 33:21 si no descartes que dentro los años vuelvan a aparecer pruebas ojalá no sean demasiadas pero seguro que aparece alguna prueba dentro de algunos años ha dado positivo pero la UCI funciona lleva sus propios ritmos pero es incomprensible ya sea una una prueba de doping tiene que dar positivo si O'Shea en cuanto acaba la o no en cuanto acaba la carrera no puedes no no

Voz 3 33:46 es de recibo no que nueve años después

Voz 0802 33:48 se analice y se diga que es positivo que dio positivo hace pues es un montón de años yo yo tampoco lo entiendo pero bueno

Voz 3 33:55 así que manejan los biorritmos en fin pues nada

Voz 1375 33:57 dice a triste para el ciclismo español Juan José Cobo descalificado por dopaje en la Vuelta a España de dos mil once se conocen dos mil diecinueve así que en aquella Vuelta al que fue segundo Chris Froome se le adjudica el triunfo volviendo a la actualidad en la Dauphiné hoy se disputa la quinta etapa ha ganado Bud van a ver que ha dado un recital en el esprín ante grandes velocistas curiosamente después de ganar ayer la contrarreloj margine

Voz 0802 34:20 jugaste Chavanel es un belga muy joven que viene del ciclo cross que como dices ayer ganó la crono yo ya ha ganado al esprín tampoco es que están los mejores sprinters del mundo y nada por el estilo en la Dauphiné

Voz 3 34:31 tampoco es habitual contrarreloj no es normal no es normal

Voz 0802 34:36 hay muy pocos elegidos han conseguido ganar cronos además colonos como la de ayer de veintiséis kilómetros y luego imponerse en un sprint masivo pero este chaval tiene muy buena pinta ese belga se llama

Voz 0985 34:48 yo creo que va a hacer cosas

Voz 0802 34:49 muy importantes en el mundo del ciclismo no hay cambios en la general mañana tenemos una etapa muy larga con un puerto de segunda categoría muy cerquita también de la línea de meta Adams que sigue vistiendo el jersey de líder vamos a ver si luego anda mañana en principio sí pero lo que nos espera sábado y domingo es realmente duro con unos auténticos está ponerse

Voz 3 35:07 Cañas cuánto queda para el Tour

Voz 0802 35:10 pues el seis de seis de de julio arranca en Bruselas ya queda muy poquito para seguir país comenzará a vivir una carrera que va a ser extrañada porque sin Froome claro el Tour es seguro que es diferente

Voz 3 35:23 lo contaremos en la Cadena SER que quiere decir equipo de enviados especiales de la SER a esa ronda francesa momento pendientes de la Dauphiné de esa noticia

Voz 1375 35:32 Juanjo Cobo que se queda sin la Vuelta de dos mil once hasta mañana Marquínez a cuidarse esta mañana un abrazo chao hasta luego ño bueno la aún hay doce en para terminar el larguero teníamos ya hace tiempo ganas de hablar con dos mujeres con Astre indicaron dos mujeres como tantas que nos estáis escuchando luchadora así valientes que se empeñaron en sacar adelante un proyecto el proyecto juntas en el camino que pretendían que pretende con ese proyecto juntas en el camino pues lo que pretenden es que la gente participe en su reto para recaudar fondos para apoyar la lucha contra el cáncer y eso merece por lo menos un ratito de atención para todos están por ahí Astrid Álvarez Karol Beneyto

Voz 10 36:16 hola muy buenas hola buenas noches Manu o la cara

Voz 1375 36:19 él

Voz 10 36:20 hola buenas noches juntos

Voz 1375 36:23 por el camino ya hay seguís no recorriendo y andando el camino no

Voz 1438 36:27 pues sí ella estamos eh

Voz 36 36:28 eh dándolo todo para demostrar que hay vida después del cáncer y que hay que seguir luchando y que ya hay que seguir teniendo ganas de vivir

Voz 1375 36:38 eh hasta sectores deportista de waterpolo Carol de natación las dos habéis estado incluso la selección española de natación no

Voz 1692 36:46 sí sí por qué por qué

Voz 1375 36:50 lo visteis forma a esta iniciativa juntas en el Camino de donde parte todo

Voz 1438 36:55 bueno pues vídeo trucado claro si pues en nada nos conocemos el mundo de la natación como bien ha dicho el año pasado fuimos a Santiago porque tenía una cuenta pendiente con su marido que desgraciadamente también paso por la enfermedad del cáncer pero no pudo superarle falleció entonces decidimos que íbamos a hacer un reto pero para colaborar y para dar voz a esta enfermedad y este año pues hemos decidido hace un reto para lapidar a una sustracción de me Canarias que pequeños valientes contra el cáncer infantil ahí bueno el reto va a hacer allí en Canarias que como nuevos de otra manera

Voz 1375 37:46 después se retrasaría exacta Annie vais a todos los que quieran participar y que ayuden para esa lucha contra el cáncer pero el reto en esta ocasión en qué consiste en recorrer las Islas Canarias como cuando

Voz 36 37:55 pues consiste en recorrer las en agosto

Voz 1438 37:59 yo he y es atravesarla todas las ir

Voz 36 38:01 el asumirlas todas de norte a sur a través de un sendero interna bueno un sendero que se llama gr siendo XXXI que quieren conectar vamos a andar internacional L siete que parte desde Hungría hice conecta con Lisboa y quieren conectarlo con las Canarias entonces bueno Nos ocurrió íbamos buscando un camino de Santiago y al final hemos caído en ese camino

Voz 10 38:25 no por lo visto un poquito lejos no pero un poquito

Voz 1438 38:28 lejos sí

Voz 1375 38:30 bueno el este recorrido GR ciento XXXI Se tardará en hacer recorriendo las Islas Canarias de norte a sur cuanto más o menos

Voz 36 38:38 pues en principio queremos hacerlo en quince días Ése es el reto hacerlo en quince días y hacer una media de unas treinta y cinco kilómetros por etapa

Voz 1375 38:48 y además tengo entendido que que que la intención es ir visitando también en la medida de las posibilidades en cada isla aquellos centros hospitalarios donde haya a pacientes con cáncer no pacientes oncológicos

Voz 1438 39:01 sí sí ahí vamos a estar bueno la fecha vamos a decirle del tres al dieciocho de agosto

Voz 3 39:07 del tres al dieciocho de agosto

Voz 1438 39:10 empezar en Lanzarote Fuerteventura de Fuerteventura pasamos a a Tenerife Tenerife El Hierro La Gomera Gomera La Palma de La Palma Las Palmas hacer va a ser muy bonito luego tal queríamos decir qué es esto son dos dos retos en un reto personal si queremos hacer de supera los acompañarán los canarios y luego hay otro reto que es unir Canarias con la Península y donde la gente en la península no tiene que que ayudar a unir lo que son dos mil cincuenta kilómetros hice reto se puede hacerlo andando caminando montando en bici cada uno como como pueda Sloane su kilómetro un euro cada uno Heron nada lo que lo que pueda pero su cuentakilómetros en la página web si hay ido hiciera sumando el cuenta kilómetros de bueno

Voz 1375 40:10 por cada kilómetro un hito un euros

Voz 1438 40:13 todo un proyecto de Se llama casa hogar

Voz 1375 40:16 oye y cuál es la página web para que la gente pueda meterse hay apuntarse voy a hacer lo que quiere

Voz 36 40:21 pues en eso estamos ahora porque vamos a hacer una rueda de prensa porque todos vamos de todo esto es gracias también al apoyo que estamos recibiendo de Génesis creer que es una empresa que se dedica al tratamiento del cáncer que es donde yo hice mis tratamientos ahí gracias a mi oncóloga que fue la que me me animó a presentar el proyecto oí ya y la empresa pues ha decidido apoyarnos y que seamos como si dijéramos la cabeza visible de de no de demostrar que que hay que luchar y que que siempre que tener esperanza Hay que se puede eso

Voz 1375 40:55 siempre siempre que hablamos con alguien que ha pasado por pues por algo como esto que es que es el cáncer que parecía muchas veces una palabra prohibida siempre sacamos la misma conclusión no hay nada mejor que escucharos a A G a deportistas como vosotras por ejemplo que se puede superar

Voz 37 41:12 de pelear y combatir así competir

Voz 1375 41:14 también con ello no

Voz 36 41:15 sí sí claro al final el deporte es lo que te enseña no cuando uno se cae y hay que levantarse y hay cuando te toca esta enfermedad pues ese espíritu deportivo o ese espíritu de saber lo que es la lucha el sacrificio la constancia pues te ayuda

Voz 1438 41:34 ah cuando la vida te da un revés pues decir pues venga

Voz 36 41:39 tengo que levantarme tengo que seguir y si la vida me da otra oportunidad pues tengo que aprovecharla

Voz 1438 41:45 sobre todo no hay que esconderse hay que salir a la calle de todos los días Si ya hacer dentro de lo que puedas tu vida normal hay no no tenemos que esconder porque no no no hemos matado a nadie simplemente es una enfermedad que te toca vivir y ahí está y hay que salir a la calle dar voz aquí no se mueve te frente al cáncer mueve te cuenta cáncer nosotros queríamos no contra sino frente creemos que tienes que he hacerle frente a esta enfermedad luchar irreal con desigual pero más digas la palabra cáncer más te lo crees y más lo puede superarlo

Voz 3 42:28 claro que esconde sobre todo me imagino que

Voz 1692 42:31 también a la hora de

Voz 1375 42:33 echarse p'alante y de decir venga vamos a hacerlo supongo que también cuando las visto tan de cerca a lo mejor si no hubiera tenido tan de cerca pues en el marido en una misma a lo mejor cuesta más no pero viviendo lo tan cerca es como que vamos para demostrar que se puede no

Voz 1438 42:50 sí sí yo creo que también en lo emocional fundamental la cabeza estar animada dar normalidad a la enfermera encerrarse porque al final si te cierras todo es peor yo te yo tengo dos niños muy pequeños lo pasé con dos niños muy pequeños Eden primer minuto intenta explicárselo con toda la normalidad con con lo que es muy bueno creo que que fue bastante bien

Voz 1375 43:23 pues bastante bien ha ido bastante bien bastante mejor que irá seguramente del tres al dieciocho de agosto eh ya sabes quién quiera recorrer las islas Canarias norte a sur a través de ese recorrido GR ciento treinta y uno pared visitando también en todas las Islas Canarias centros hospitalarios con pacientes oncológicos y luego unir las Islas Canarias con la Península unos dos mil cincuenta kilómetros todos aquellos que queráis

Voz 1438 43:45 tenemos muy cáncer a las redes en Facebook de

Voz 10 43:50 que se metan a dicho informe sí sí

Voz 1438 43:53 sí sí sí oí me daros las gracias por esta oportunidad por dar voz a esta esta enfermedad que todos estamos en un buen número pues igual que es deportista de élite totalmente

Voz 10 44:09 bueno pues dar ánimos a todo el mundo tres tapas

Voz 1438 44:11 a que sí que se puede que a que tenemos una entonces ejemplos sí que estamos con ellos y que a tope

Voz 1375 44:18 pues nada nosotros estamos con vosotros también Astrid Álvarez muy cara al Beneyto me alegro escucharlo Si nada que vaya bien ya no sale la aventura que seguro que muy bien

Voz 10 44:27 por su pues la manos nada vosotros a dos chao a Luis Bárcenas no tenía claro

Voz 1375 44:33 dedicaron el reto

Voz 1692 44:35 ese verano el reto

Voz 1375 44:38 que al final tiene un único fin que es el de recaudar fondos para luchar contra el cáncer y eso siempre es una gran iniciativa que aplaudimos y con el deporte como vehículo como como instrumento he pues habrá que ir echando el cierre a este este Larguero

Voz 3 44:51 Álvaro Benito nos quedará algo por ahí todavía pues sí hola ejemplo que dentro de hola a una hora y cuarenta min

Voz 28 44:55 votos para medio Estados Unidos ha mediado Canada especialmente con el duelo entre los Warriors y los Raptors está con uno de los expertos se lo viene bien que cada día pues nos cuenta noticias del mundo en Estados

Voz 3 45:06 lo que hay que decir que lo primero que no está aquí

Voz 0864 45:08 Induráin evidentemente porque ayer fue operado de el tendón de Aquiles va a estar de baja entre nueve meses y un año una baja muy importante para gordos que le perdieron el quinto partido hoy sexto partido tres dos gana Toronto tuvieron la oportunidad de ganar en el quinto con esa última posesión que fue un desastre absoluto sería el primer

Voz 28 45:27 anillo para Toronto que tiene una opción sino

Voz 0864 45:30 el siguiente partido sería en la madrugada del domingo al lunes ya sería el séptimo

Voz 35 45:33 definitivos llegarían allí con empate Andrés in Toronto en sí dispondría de

Voz 0864 45:37 poder hacerlo ante su público en el escote Avant Arena y otra cosa importante Manu es que Drummond Greene que es un jugador bastante caliente en la pista ha visto seis técnicas en lo que va de playoff Si hoy vieron una séptima don José María el séptimo en caso de que ganara los barrios pero bueno oportunidad de oro para los ratos que pueden ganar el primer anillo para la franquicia al

Voz 3 45:56 tres de la mañana Movistar Plus lo va a ver hasta Manolete

Voz 1372 45:59 porque yo hubiera aprovecha lo que me interesa de cinco supervivientes que él lo que tiene paralizado a toda España y como español a lo que pase en Estados Unidos me importa un bledo porque luego también el fin de semana alta ese Barça Real Madrid que lo que interesa de verdad y entonces supervivientes si te has de cinco a partir de que acabe eso

Voz 4 46:19 a mí me gustan el baloncesto el Real Madrid Barcelona baloncesto también me gusta incluso superior

Voz 28 46:25 yo no tengo noticia

Voz 4 46:27 si del Barça de balón como saben además tiene Álvaro Benito Juan el sábado Pau Gasol me permites Manolete que bueno Pau Gasol jugador del Barça por del Barça pero no parece que su hermano no puede ser campeón de la NBA

Voz 1692 46:40 no pudo ser el partido me hubiera gustado poder presenciarlo por eso lo dice el esfuerzo de de de ir para allá con las muletas que he visto que son importantes muy bueno no pudo ser pero ojalá que todo va bien esta noche estaré en el partido de cerca vienes de una manera especial

Voz 0864 47:00 dije por supuesto estamos muy pendientes de Toronto porque tenemos un Espanyol Marc Gasol de nacimiento dos españoles que hemos acogido como Serge Ibaka Sergio Scariolo el seleccionador español estará eso estamos con Toronto

Voz 28 47:11 los españoles Ibaka Marc Gasol Sergio Scariolo gracias Javi portado Estación pase a pesar a Fernando Alonso fíjate a pregunta de Manu Franco tenemos veinticuatro horas de Le Mans este fin de semana del sábado tres de la tarde al domingo a las tres de la tarde ojo la pregunta y especialmente a la respuesta

Voz 38 47:27 estoy dispuesto a Fernando Alonso no sólo a volver a las manos sino a volver a Ferrari

Voz 39 47:31 no lo sé una muy buena pregunta

Voz 6 47:34 vale

Voz 4 47:35 sí que me voy a responder con tanto en mi pregunta Ferraris estaba dispuesta a recuperar Alonso no es otra buena pregunta efectivamente

Voz 3 47:42 Maradona deja de ser técnico del dorados

Voz 28 47:45 y resulta que se va a ir Argentina a someterse a dos cirugías en el hombro en la rodilla deja dorados deja de ser entrenador del equipo mexicano además yo es Open de golf ha comenzado con dos españoles Sergio Rami Sergio García Jon Rahm bastante cerca de los líderes han firmado una tarjeta de menos dos en la primera jornada vamos a escuchar para finalizar esta agenda como uno de los momentos más destacados del Larguero a Marc Márquez porque tenemos el Gran Premio de Catalunya de motociclismo le preguntan por Jorge Lorenzo y es curioso lo que lo que dice Marc Márquez

Voz 40 48:15 es uno de los pilotos de de las personas que tiene el ego más alto que dio conocido hoy esto pues en situaciones así es un punto fuerte que tiene porque confía en en sí mismo oí no pierde la la moral no pero yo estoy centrado en en mi voz Si bueno sí que está en un momento difícil pero pero lo importante para mí es que que la Honda está adelante

Voz 4 48:36 es el ego tiene parte positivas partían mal está Lorenzo con la Honda pero bueno hay que darle tiempo malos usted dirá estamos esperando a ver qué dices