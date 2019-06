¿Quién es mejor, Hazard o Griezmann?

Voz 1201 00:00 pues ya te contamos aquí en el Larguero hace unos días que el Barça tiene fichado Antoine Griezmann verdad y además ayer lo ratificó Miguel Ángel Gil Marín en la

Voz 1375 00:10 la plaza de toros en Las Ventas así que Griezmann jugará en el Barça todo parece que va a ser así hizo pasar hoy ha sido presentado en el Real Madrid pero la pregunta es quién es mejor de los dos

Voz 1 00:21 porque el otro día Roberto Martínez seleccionador de Bélgica decía que

Voz 1375 00:23 después de Messi Cristiano los mejores son en va Pe hija la que tiene que no que ahí está Griezmann que lleva tiempo queriendo comer en la mesa de Messi Cristiano bueno enseguida

Voz 1 00:34 los oyentes fuera ahí está Antonio Romero o la Antonio de

Voz 1201 00:37 hola hola Jesús Gallego hola

Voz 1 00:39 la noches yen Barcelona Jordi Martí qué tal qué tal buenas noches también Marcos López hola Marcos hola qué tal cómo estamos los futboleros oyentes El Larguero quieren saber podía Experience es mejor podía saber llama también al al seleccionador francés también es verdad es verdad de llámale al Racing claro

Voz 2 00:56 sí sí van Martínez dice lo que dice la razón del mundo porque estamos hablando de dos jugadores que son extraordinarios me imagino que desean pensará lo mismo también de Grecia

Voz 1201 01:05 no he dicho eso

Voz 2 01:09 no no no no no sé a mí me encantó la conversación porque además es una persona que da gusto Glide que que que da gusto

Voz 1201 01:16 vamos que no no no no no no no en absoluto porque creo que aquí en este Betty debería estar Talavera más que nosotros sí está está en Francia y no se lo se lo Talavera ya desde que el Barça ha dimitido ha dimitido ha presentado la dimisión pero bueno esa bueno yo yo creo que por incidencia en el juez

Voz 0239 01:33 algo mejor momento de forma por momento mental

Voz 3 01:37 eh

Voz 0239 01:38 por capacidad de interpretar el juego me parece que es Hazard es un futbolista ahora mismo mucho más completo de lo que esgrima Griezmann es un pedazo jugador un futbolista de tres cuartas partes de campo hacia delante que es fantástico pero creo que Hazard es capaz de interpretar mucho más lo que necesita el equipo es capaz de echarse el equipo a la espalda cosa que de Griezmann Giotto no dudas luego para ser un crack de verdad hay algo que tú tienes que tener muy amueblado dudo que lo tenga Griezmann por lo que lo ha hecho o por lo que ha hecho Griezmann en las últimas dos temporadas por lo que he visto de Hazard y por lo que he leído y escuchado de Hazard en los últimos días creo que Hazard lo tiene y es la cabeza yo creo que futbolísticamente Hazard eh tiene más influencia puede participar de muchas más cosas en el fútbol en un juego de lo que participa Griezmann y luego fundamentalmente tiene en la cabeza bastante mejor amueblada creo en opinión de lo que lo tiene Griezmann yo yo creo que sobre todo es más líder que que Griezmann Griezmann va al Barça donde sabe que va a tener un papel secundario a lo mejor Terciario pero no va a ser el principal protagonista del equipo no va a ser la estrella el líder el que diseñe el juego el que tire del carro no lo va a ser lo tiene asumido mientras que Hazard sabe que aquí en el Madrid va a tener que hacer lo que hacían el Chelsea seré mejor del equipo que el juego y la construcción y lo que va ella a ser este proyecto va a depender de Hazard y es el liderazgo no lo tiene Griezmann Si yo tuviera que fichar alguien para mi equipo fichó a bajar

Voz 1201 03:06 en Barcelona cómo lo veis mira yo vaya por delante déjame hacer bueno pero no vaya por delante

Voz 0239 03:10 que no quieren a Griezmann y a partir de ahí todo lo demás no

Voz 0985 03:12 perdona el Barcelona para fichar a Griezmann como que no tiene misma

Voz 0239 03:15 no no que vosotros habéis dicho aquí en este programa entusiasmar digamos que sin entusiasmo después de lo del año pasado que Grima ahora ya desde que Manu dijo que que estaba hecho que había contratos firmados a tal parece que la la tortilla dado peli la vuelta pero por reseñar que a lo mejor me aparto un poco del debate hasta hace dos meses vosotros no queréis salir prácticamente hablar de Griezmann para el Barcelona no no pero no no pero el debate perdona Jordi el debate es quién es mejor dicho apartado del debate darle no no desviado sí yo también te del debate el debate quién es mejor si entramos en eso que tantos sueños al que hay que mejor no lo quería para el Barça no pero bueno apartando a través de los ojos del debate evidentemente es que si tú me preguntas yo creo que también podía podía entrar en este debate claro aun obteniendo veintiún años yo las condiciones que debe veo Belén me parecen extraordinaria otra cosa es que luego nuevas traslade sobre el campo a a eso que tanto gusta el Balón de Oro me voy a ir muy rápidamente donde no no no no eso no pero como ya rápidas

Voz 2 04:16 gente de aquí a los próximos seis meses Eden Hazard o asar o como a veces pasa algo como dice Antonio Delgado no no no Antoni ya lo dijo el otro día en Carrusel que el J y con ese peso exactamente y por lo tanto yo me voy a la clasificación del Balón de Oro que en la última referencia que tenemos en la cual Messi es el quinto imaginaros Griezmann ese tercero Eden Hazard es el octavo

Voz 0985 04:42 mira yo ahora Jordi pone un poco de orden no no no es que yo no tengo nada contra Hasan ya te dije anoche que me parece un gran futbolista es más hoy el escuchado decir que es fan de Messi o El escuchado decir que él jamás se podrá comparar con el incomparable que Messi marca en cada partido y es un jugador que realmente le tengo mucho aprecio fija tras insinuar además hoy ha pasado mal trago eh porque en el día de su presentación Manu tener que escuchar queremos a en papel no tiene que ser plato de buen gusto bien hecha este Pedro escucha eso no lo escucho

Voz 0239 05:13 bueno pues no lo que hay que estar allí presente no que él estaba dentro del estadio así como un cántico una dura o cuarenta y cinco segundos que ha sido un cántico que se ha escuchado pero minoritario

Voz 1 05:22 el azar no estaba en el campo cuando se llama

Voz 0239 05:24 los cánticos sólo por puntuales

Voz 4 05:27 dar respuesta esto sí es esto

Voz 1201 05:30 pero sino que están todos estar todavía estará todavía siguen todavía si claros

Voz 0985 05:35 bueno pues casarme que habrá escuchado pero está aquí está la cinta no Antonio pasa si quieres ir lo podrá escuchar bien a corto plazo quién te vas rendir mejor mano es es es Griezmann porque entre otras cosas lo principal es que conoce muy bien la liga española la Liga española no es fácil no tiene nada que ver con la Premier ni el ritmo ni el entorno ni por la manera de jugar por lo tanto ojo a esta cuestión de la adaptación quién conoce mejor la liga española es Griezmann por lo tanto pronostico que va a rendir mejor y es más si tú quieres Casares más vistoso pero Griezmann más efectivo más completo con más matices capaz de defender de sacrificarse yo juncos muy importante Manu la versatilidad te puede jugar en varias posiciones por lo tanto creo que a corto plazo si empezamos

Voz 1201 06:23 qué Almería posiciones en posiciones

Voz 5 06:25 eh de Griezmann Griezmann cuál es en punta media punta de referencia

Voz 1201 06:31 puede acceder a dónde puede jugar hacia Espantax no perdona en punta mediapunta referencia será de punta de lo mismo no ya son dos puede jugar de acompañante arriba de media en que ya tuvo lugar para llevar puede amén Lima puede jugar de delantero o acompañando el delantero nosotros no puede jugar

Voz 0985 06:48 pero Hassan es Hassan sabes que siempre te va a arrancar desde la izquierda

Voz 1201 06:52 yo no me siento más cómodo desde la izquierda dar jugar de mediapunta puede jugar de diez puede jugar exactamente más de jugar en los dos Antonio lo vamos a Griezmann siendo mucho tiempo la Liga española jugar banda puede jugar diferente dice fue en España dos señores

Voz 0239 07:07 dices en punta de mediapunta de referencia es decir de punta de segunda apunta decirle mediapuntas dicho

Voz 1201 07:13 puede jugar en horas has dicho exactamente

Voz 0985 07:15 por lo tanto seis cuatro otros en ya compañera Franca por lo tanto al fíjate que dentro de los jugadores es el que tienes más Pernando el más matices más completo más que Hassan

Voz 0239 07:27 a esta hora de la noche bueno se nota Jordi que no está entusiasmado con uno está enamorado enamorado mostró como estabas que selló con con Coutinho que ibas

Voz 1201 07:36 decía Te lo enamorado que está

Voz 2 07:40 yo veo lo que creo es que a mí

Voz 0239 07:43 cómo miramos futbolísticamente a los dos gris Griezmann no saben Jesús déjame de no no que mete más goles Griezmann ojalá hombre es que es que te genera más juego Hassan Salazar de largo quién quién Eden Hazard Nahar sí pero líder de un equipo el Chelsea que ha quedado tercero eso pero es tercero en la Premier se espera vender tantos del City ya garantía seis puntos se ha ganado la Europa League sí ha ganado el campeón es campeón de acuerdo o no que con el Athletic ha ganado la Europa League lo que hagan solito lo mismo pero vimos los lo mismo lo mismo

Voz 6 08:25 pero pero en el Real Madrid a donde viene para liderar y repito Griezmann

Voz 1201 08:31 sin él no tienen claro

Voz 0239 08:34 a tener un papel secundario o peor va a perder categoría iba a perder el Poli el poco Erazo de por favor si si el poco liderazgo que ha demostrado tener en el Atlético Madrid

Voz 6 08:46 a Griezmann en el Atlético Madrid no ha sido líder nunca pero absolutamente nunca ha metido goles sí pero líder tirar del carro hacer jugar al equipo nunca mientras que Hazard Chelsea y si lo hacen en el Madrid

Voz 0239 08:59 pues si no lo era en el Atleti

Voz 6 09:01 en el Barça no va a salir de la zona mixta

Voz 0239 09:04 luego luego me gustaría una prueba del algodón para calibrar la ilusión de porque nosotros tenemos nuestra opinión y cada uno la nuestra es difícil ganar la cambien pero para calibrar realmente la ilusión del barcelonismo espero que repita vamos a este debate el día que presenten a Griezmann como futbolista se interesa si ese día abriendo las puertas de una siete da cincuenta o sesenta mil personas podemos ver si la gente del Barcelona equipara la contratación de Griezmann con el Barça con la de Hazard y el Real Madrid

Voz 1201 09:33 ese tiempo tiene otra

Voz 0985 09:36 pero es que ya anoche te conté Antonio Nadine que hicimos que se está un poco dando un vuelco a la situación hace dos o tres semanas atrás es verdad que no primaba sobre el sí

Voz 1201 09:48 a la fuerza ahorcan pero no perdona pero yo vi

Voz 0985 09:50 visto en las últimas horas eso va cambiando no va cambiando Manu pero es que esto es lo que diga yo te vas viendo las encuestas vas viendo las encuestas que se hacen en la redes distintos medios vas viendo como el silla Griezmann va creciendo es verdad que ha sido la semana fantástica del Real Madrid sabes con el tema de Javi lema de mendigo lo que tú quieras pero realmente en la afición en la hinchada Se está produciendo un vuelco Si tú me pregunta es mi opinión personal yo tengo la espina clavada de lo que pasó pero la pasada pero aquí lo que no es pregunta advirtiendo es deportiva este deportivamente quién de los dos creemos que va a rendir mejor

Voz 1201 10:27 mire si vamos a las preguntas brevemente con la durante su primera intervención te gusta más Hazard intento defender no no no no nada no no no no no no por ejemplo Marcos

Voz 2 10:38 en a quién crees quién crees que elegiría Guardiola para su equipo lo cualquiera de cualquiera de los dos te lo digo en serio creo que no no porque porque porque le da unas cosas que no da Hassan Hassan unos no

Voz 1201 10:51 trampa Marcos Marcos es una trampa porque el Barcelona la preguntas trampa porque sí

Voz 0985 10:57 no quién te da desequilibrios Messi punto de desequilibrio de uno contra uno te lo da Messi es una cosa que tiene muy bien pero esta pregunta es tramposo

Voz 2 11:05 no no yo yo creo decir algo muy breve porque ahora vamos a escuchar a los oyentes las presentaciones afortunadamente no dan títulos midan Liga Champions ni nada porque aquí la mayor presentación que se ha visto en toda la historia en que yo recuerde de la de Ibra la Ibrahima Vic en el Barça que hubo cincuenta cincuenta y cinco mil personas en el Camp Nou y luego Ibrahimovic todos con vendremos que fue un fracaso como como delanteros siendo un jugador extraordinario como es dicho esto no ha sido la presentación de Ronaldo el estadio no estaba lleno y no por qué

Voz 7 11:40 no no no

Voz 1 11:42 que la gente sabe que no va Ronaldo la estrella

Voz 2 11:45 qué meta cincuenta goles al Berto muy

Voz 1 11:47 buenas noches hola qué tal está bien desde dónde nos llama

Voz 1375 11:55 desde Gijón si usted tuviera que fichar para el Sporting o para el equipo que quiera eh a Hassan Griezmann quién cree usted que es mejor

Voz 8 12:04 que son distintos raro eso sí escuche esto es esto escuchando ahí no vayamos ahora es un gran jugador por favor que me algo tiene más gol que es Ansar ya

Voz 9 12:15 sale más líder de tipo

Voz 1 12:17 sí

Voz 8 12:19 pero y mal muy mal es que estoy escuchando cosas en otras emisoras que más iban es un grandísimo jugador

Voz 1 12:26 bueno es que es difícil es difícil elegida en la Manhattan pero a quién elegiría de los dos Si pudiera elegir sólo a uno

Voz 8 12:36 al marido creo que es mejor dejar porque vive

Voz 1 12:39 al Madrid o al equipo que sea eh

Voz 8 12:41 para el Barça no hace falta que me

Voz 0239 12:46 Ipad deportiva

Voz 8 12:48 para el cuartel ficharía a cualquiera

Voz 1201 12:51 claro si le dejan los dos favoritos

Voz 0985 12:56 se decantaría Alberto y quién mejor conoce la Liga española líder que si no te decantaría es para alguien que conoce como Griezmann la conoce muy bien la Liga española quejas dar no la conoce

Voz 8 13:09 sí una conoce y además es que estamos sufriendo Guardiola guardó la tengo una opinión yo tengo la mía claro

Voz 1 13:15 exactamente qué tendrá que ver Alberto de Gijón con Guardiola entonces por concretar porque estamos un poco confusos a quién ficharía este hombre portavoz si sabe poco

Voz 8 13:26 ya lo tuve algún bar aquí tomando café yo escucho

Voz 1 13:29 nunca nunca

Voz 8 13:31 hay que jugar que pelea había sido un jugador un jugador aun pero que que que que no deje una cosa obtuvo muchas nunca nadie le hacían cuando lo mejor jugador de la historia tiene escuché a nadie que nunca nadie ya fue un jugador un jugador de de de sección algunos estamos fue Alberto cuando se escucharon su buenas claro Alberto

Voz 1 13:56 hace usted dudar a quién es difícil quién elegiría a Hassan II Griezmann perdón

Voz 8 14:02 es lo que está Marcelo no son distintos yo no

Voz 1201 14:05 sí es distinto ya ha dicho que ir concretando el día de la marmota pero no tiene al Barça no le hace falta

Voz 8 14:12 a mi hermana Nati no se conoce a ningún español

Voz 1 14:16 pero Alberto a ver si me entiende la pregunta para usted quién es mejor de los dos y solo

Voz 1375 14:21 elegir uno olvídese del equipo made in Barça Sporting

Voz 1 14:25 el jugador de los dos quiénes mejor ya de vive aún más

Voz 8 14:28 pero bueno yo veo más a mi me gusta más

Voz 1 14:31 estamos estorben ujier difíciles difíciles pero pero voto para para Jordi pero es un gran jugador y aquí o en y si hubo muchas gracias un abrazo para dijo le manda un abrazo fuerte Antón Meana que está por aquí también un abrazo Alberto pero usted es muy bueno no igualmente gracias por llamarnos y escuchar

Voz 0985 14:48 hola Alberto no anula eh

Voz 1201 14:51 no no no no no nos ha dicho cuando están tele no ahí ha dicho que iba que escuchó roto para cargar costaba abierto cuando vaya a votar es decir te admitiendo vamos a Ramos puesto entre las cortinas aquellos nos ha parecido muy bien su razonamiento totalmente y lo agradezco pero es que son hombres son preguntas difíciles hola feliz

Voz 1 15:19 P Felipe

Voz 8 15:20 hola buenas noches que paso

Voz 1 15:22 se nos llamas

Voz 8 15:24 oye te pero estoy cargando

Voz 1 15:27 a la gente se puede saber que estás cargando a Bimbo esta qué bonito el fresco en el pan fresco de cada día mejores hasta cada día o qué rico en esa sí

Voz 2 15:43 corteza

Voz 1 15:45 le dado clases de las dos clases pues nada que vaya bien la carga del pan Bimbo y además del pan Bimbo ha

Voz 1375 15:53 quién fichadas quiénes mejor Hassan

Voz 1 15:56 nada

Voz 8 15:57 Felipe ahora mismo ahora mismo está con lo que estaba comentando Giorgi del tema del jugador que conoce la Liga española es lo que más preparado para así echar bueno menos para mí en el Madrid y de no sé el tema haré eso sí

Voz 0985 16:16 bueno los dos son muy buenos los dos

Voz 8 16:18 soy moroso exactamente vale voy como Estado también con Gallego Romero claro son dos jugadoras Game Boy además como como has seguramente mi opinión el fichaje de Qatar pues no se me me me gusta me vale me entusiasma a ver tasas llevaba

Voz 1 16:34 pero que te pilla te Villa es mejor Nasar ligeramente pero mejor Hassan

Voz 8 16:40 sí ligeramente vale vale madres hubo jugador solamente ir a Madí pues no me ha sentado mal vistos

Voz 1 16:49 no no te queda por lo que sea no ha sentado bien voto para Romero y dígale que vaya bien la noche FETE

Voz 8 16:57 a ver qué pasa o no yo

Voz 1 17:00 gracias por llamarnos y por escucharnos chao

Voz 0985 17:03 el buen viaje buen viaje mejor dejarlo claro uno uno no no exactamente a pesar de que participen nada no no no

Voz 1201 17:10 en pan sí parecía a veces hasta que cambian al principio hasta que no se ha interrumpido parecía que se decantaba por el tema de conocer la Liga prácticamente pero Becker

Voz 1 17:19 lo que aclarará bien que esta pasar por eso ha quedado claro hola Toni

Voz 10 17:23 hombre hola qué tal tendríamos Girls Tenerife muy bien muy bien hombre bueno indudablemente venga vamos que decir que el otro porque Griezmann abrazo tremendo

Voz 1 17:36 tengo que ver nombres

Voz 10 17:38 lo que le hizo al Barcelona el año pasado con toda esta parafernalia que se montaron ahí pero hablar de fútbol este es ya pasar como puños madridistas ni nada usted quitan pues más el Barça pero tengo que decir que Assange es una más una maravilla del jugador para para el Madrid pero me crispa

Voz 1 18:04 no supo explicar mejor así así tenía que ser así de bueno lo explica su manera pero perfectamente explicado por Tony de Tenerife voto para Jordi Marcos él ficharía a Griezmann para él es mejor Antoine Griezmann un abrazo para Tenerife Toni un abrazo a todos ustedes chao chao hasta luego vamos a cerquita de Jordi de Marcos no sé por dónde estará hola Jesús muy bien bueno ni moral ni en qué zona de en Barcelona estás no

Voz 8 18:29 este martes de risa

Voz 0239 18:32 en Moncada es un pueblecito cuando Barcelona unas

Voz 1201 18:35 da ciudad pues no no es una ciudad la ciudad

Voz 8 18:38 es una ciudad como tal exactamente es el máximo de cantar yo soy de la selección española pues eso me simpatiza al español el Barcelona El Logroñés el Bilbao el Sevilla Alberdi

Voz 11 18:55 mira qué dices si es del Barça no pues

Voz 8 18:57 de él en España el pues si simpatizan

Voz 11 18:59 cero pues sería por ejemplo

Voz 1 19:02 en España miedo un Barça Espanyol con quién vas

Voz 8 19:05 es Numbers español lo bueno que gane el mejor derbi un desvío pero yo le un derbi es un derbi resuelto

Voz 0239 19:15 vota por Hazard

Voz 8 19:19 y lo voy a explicar que era muy fácil es muy fácil un tío que está contrastado en la Liga española Antoine Hazard que estaba en la liga inglesa yo yo yo no no yo no tengo más que decir

Voz 1 19:34 sí quedó meridianamente claro que tú para ti es mejor Griezmann y punto punto punto pues ya está punto

Voz 8 19:41 azares Pío vistoso Jafar esencial es eso Griezmann lo tira del carro como dicen no es un líder como dicen bueno no le hace falta el chaval mete goles

Voz 1 19:56 en un Barça Madrid Jesús con quién iría

Voz 8 19:58 bueno pues hay un mundo os voy a decir una cosa soy que no soy nada anti es pero soy anti madridista

Voz 1 20:09 pues bien como también soy fascista hombre eso eso todos claro por supuesto sabes

Voz 8 20:17 pero pero luego Barça Madrid viajó con el Barça

Voz 1 20:19 vamos a estar totalmente un Barça Madrid Barcelona eso es así voto para Jordi para Marcos un abrazo y gracias por llamarnos situaciones ahí al dedos real el marcador ahora mismo no no no no no uno Jesús anti nada pero si me acostaba liberal más costó

Voz 1201 20:41 pero has firmado Maradona por el Madrid hubiera firmado por ejemplo eh Santi madridista sí bueno estos todo esto hace gracia el argumento principal que os ha dado sí sí sí conoce el español

Voz 1 20:53 viene ya veremos la verdad que es un argumento eso

Voz 1201 20:56 así que no lo va a conocer el campeonato

Voz 1 21:01 a nuestros oyentes Última llamada ola Miguel hola qué tal muy bien y tú

Voz 8 21:07 por aquí esperando la entrada llevándolo a llamar

Voz 1 21:10 por aquí donde Saquín Tarragona donde Tarragona En Tarragona muy bien aquel hombre Nàstic claro que sí malos tiempos para las malos tiempos estimaron los tuvimos buenos pero pero volverán a subir claro sí sí si algún día sube yo estoy pudiera fichar a Griezmann bajas para el Nàstic a quién ficharía

Voz 8 21:31 pues con el tiempo con el tiempo puede pasar

Voz 0985 21:35 con el tiempo cuidado con mano ojo Manu sí sí porque fijaos la literalidad con el tiempo coma

Voz 5 21:41 agasajar en dos semanas oiga

Voz 8 21:44 ahora con el actualmente después de lo que hay que yo el año pasado Griezmann podría esperar otro par de años retirar a Messi sino pues no lo no conviene que ven Messi osea que iban vuelvo al Barcelona ya a Jafar no sabes que tampoco lo cogería la entrada

Voz 1 22:10 pero si hay que coger uno pues bueno Glenn

Voz 8 22:13 en los años no pero palabra palabra

Voz 1 22:17 para este verano usted tiene que fichar este verano

Voz 1201 22:19 a presenta esta tarde llegamos tarde ya

Voz 1 22:23 si usted tuviera que echar ahora mismo le di me dijeran tenga usted de aquí tiene usted Miguel cien millones de ciento veinte

Voz 1201 22:29 es que no es fácil hoy Manuela concisa

Voz 1 22:33 van a Griezmann muy bien pues mira cuatro uno gol del honor

Voz 1201 22:36 ya hay vacas capa casa Roberto oyente no quitando un oyente claro en el voto porque el resto hasta que Manu no ha conseguido que cambiara el voto no sí preguntado por qué porque tenía dudas no tenía duda para empezar diciendo Hazard y a tener empieza diciendo

Voz 1 22:59 Hassan no lo sé ahora mismo sería pero bueno os pregunto otra vez Miguel ahora tiene aquí a quién ficharía dígase lo Romero

Voz 8 23:07 a Griezmann perdido para Madrid que el que cojan el de alguien algo con

Voz 1201 23:13 sí claro ya se puede mejorar esta respuesta gracias Miguel por la llamada por el voto

Voz 1 23:19 hasta luego hasta luego gracias por llamarnos

Voz 1201 23:21 no os tras tengo aquí el voto Internet espérate que te has anti nada tampoco se en Madrid también

Voz 0985 23:27 sabe

Voz 1201 23:27 la una de la mañana por aquí el teléfono llamando

Voz 12 23:30 Javi Blanco todo internet aquí lo tengo

Voz 0985 23:33 tú tienes mejor

Voz 1375 23:35 el siete mil setecientos votos treinta y dos por ciento es mejor Griezmann vamos a sesenta y ocho por ciento es mejor Hassan