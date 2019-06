Santi Tabernero: "La vida no sigue ningún guión"

Voz 1 00:00 hola buenas noches pues por ejemplo así por ejemplo Carmen Palacios

Voz 1812 00:06 preguntamos siempre a nuestros Rato Pardos por su relación con el mar

Voz 1 00:11 mi relación con el mar es conflictiva de muchos respeto

Voz 2 00:15 y de mucho amor me

Voz 1 00:17 Piran muchas cosas el caso es que hace tiempo veinte años estuve a punto de ahogarse en el mar está con mi familia nadando cerca de la orilla no me di cuenta de que había una resaca importante y cuando me di cuenta ya estaba demasiado lejos del mar llevaba un flotador con forma de cocodrilo pero me puse nervioso y en vez de mantenerme aferrado al flotador que me mantenía también aferrado a la vida lo solté para intentar nadar más rápido hacia la orilla cada vez estaba más cansado además las olas me separaron de paz de mi de mi chica llegó un momento te lo juro que sentí que había llegado al final una sensación como de cuenta atrás diez nueve ocho siete aquí sacaba todo y de repente aparece era un día en en Lekeitio en el norte un día nublado gris aparece un piragüista fue a a salvar a Paz que estaba como a quinientos metros de mi Ipad que se encontraba más estable más segura de sí misma dijo no no por favor vente primero a por él vino salvarme me dejó en una isla que cuando la marea baja puedes cruzarla a pie pero en aquel momento estaba en mitad de un de un mar encrespado me quedé allí es cuando cuando llegué a la isla me me puse de rodillas prácticamente en una actitud de de Dios mío me salvado tengo una una segunda oportunidad una segunda vida por delante fue uno de esos momentos que te que te marcan toda la vida

Voz 1812 01:48 tú recuerdas que pensabas en esa cuenta atrás

Voz 1 01:55 pensaba que era el final Yllera un sentimiento aterrador una sensación de Asia acaba la película no estaba preparado yo algo tan tan tan eventual tan sencillo tan accidental como como una resaca que te aleja de la orilla yo creo que bueno que es una metáfora de la vida porque todos los días leemos noticias nos enteramos de de cómo la vida es así de así de de de fugaz de poco importante para la vida misma la vida puede vivir perfectamente si nosotros sí y te das cuenta de que el final llega puede llegar en cualquier momento

Voz 1812 02:31 llevas una camiseta kirghize no sigo

Voz 1 02:33 en la vida no sigue el guión la vida no siguen nunca el guión yo procuro no seguirlo porque luego la la historia de las personas de la civilización las civilizaciones son ya guiones pactados las relaciones de amistad y las relaciones de pareja o laborales la relación de uno mismo consigo mismo siguen guiones que suelen tener que ver con con la falta de arrestos con llegar a pactos sencillos que nos permitan simplificar la vida es la vida es un mal que de repente tienes resaca y te aleja ahí te te pone en peligro yo dentro de mis posibilidades intento no seguir el guión y ponerme en peligro detrás de

Voz 1812 03:18 este seudónimo Carmen Palacios está Santiago Tabernero director de cine periodista escritor director de los mejores programas que se han hecho en Televisión Española o de los mejores programas que he hecho en Televisión Española ir porque te has puesto de su duermo Carmen Palacios anti

Voz 1 03:39 esa gracias por todo lo que has dicho pues mira Carmen Palacios es el nombre de mi madre que falleció hace dos años y medio no lo supera no lo supera no hay noche que no aparezca ella en mi vida que aparezcan Mis sueños en muchas ocasiones de una forma angustiosa pidiéndome auxilio en una situación de máxima debilidad no sé qué tiene que pasar para que consiga mantener con la memoria de mi madre una relación equilibrada y positiva pero no lo conseguí es un fuego una persona que marcó mi vida Hay y la de todo su entorno es fuerte la verdad cuando desapareció sentí que que mi vida era era mucho más débil que que estaba mucho más a la intemperie siento me siento ahora desde que murió me siento mucho más frágil

Voz 1812 04:40 es la la primera vez entiendo en tu vida que te pones el nombre de tu madre a mano la verdad

Voz 1 04:55 nosotros somos una familia muy humilde mi padre albañil de barrio obrero de Logroño en la periferia de España en tiempos de mucha penuria de mucha miseria y mi madre como tantas mujeres de familias obreras se empeñó en a costa de mucho sacrificio sacarme adelante llevarme a estudiar a un colegio de pago llevarme a la Universidad de alguna forma proyecto en mí y la posibilidad de un futuro mejor para para el apellido para la Familia

Voz 1812 05:29 de hecho tu madre te acompañaba a algunos festivales de cine

Voz 1 05:31 no sé si he hecho dos películas hasta ahora ahí en las dos que se pasaron en la sección oficial de Valladolid ahí estaba mi madre provocaba muchísima ternura en todo el mundo porque para ella estar al lado de su hijo fue bueno en fin era fundamental

Voz 1812 05:47 hombre Vida y color ganó el premio del público en la Seminci que es el uso de la Semana de Cine de Valladolid de las más prestigiosas de este país presentimiento se pasó también como película en el festival

Voz 3 06:02 te Julito

Voz 1 06:03 la verdad

Voz 3 06:07 coches

Voz 1812 06:11 vamos a lo que siente Santi Tabernero la primera vez que se encuentra cara a cara con el cine como te recuerdas de espectador con el cine

Voz 1 06:21 bueno el cine aparecen Mi vida muy pronto yo me recuerdo pues con ocho años yendo a las sesiones de películas de aventuras de las matinales de los sábados en un en un cine de Logroño que se llamaba El Revellín con cine antiguo de estos de butacas que chirrían cuando te sientas y cuando las puertas batiente es hacen un ruido terrible cuando alguien sale uno de esos cines que forman parte de los paisajes mitológicos de de la infancia de la formación pues yo recuerdo por una parte esas películas el tulipán negro El Zorro las películas de aventuras las películas de Charlot de los hermanos Marx de todo ese cine popular y luego recuerdo muy vivamente a la primera vez que mi hermana que es un poco mayor que yo me llevó con sus amigas a haber una sesión de adultos de mayores en el cine comercial a las siete de la tarde era una película de los bravos que se llamaba dame un poco de amor para mí estar con mi hermana era mayor y con sus amigas y con en una sesión no infantil fue como un paso a a la edad adulta y luego recuerdo ese momento en el que uno dice aquí acaba de llamar mi vocación a a mi puerta fue viendo yo sólo una película en una tarde yo no sé si hice en el colegio en Jesuitas y fui a ver una película que se llamaba el otro señor Klein de Joseph Losey no entendí no porque me dormir es que es que no la comprendía una película para adultos Joseph Losey era era un director el cine intelectual lleno de metáforas y lleno de de de capas de relato no entendí dije tengo que entender tengo que aprender este lenguaje tengo que no solamente el cine es el zorro Ronnie el tulipán negro ni los bravos con Dame un poco por el cine también es autor es poesía es mensajes inteligentes que a mí todavía no me llegan porque no estoy formado quiero formarme

Voz 2 08:34 sí Santiago Tabernero Él es el

Voz 1812 08:43 el inventor de los grandes formatos define que se han hecho en televisión por ejemplo el creador de Versión española a un programa mítico helados uno de los fundadores de Días de cine creas te carta blanca que está considerado uno de los formatos más originales que se han hecho en televisión por lo innovador por ese cara a cara entre dos personajes que adquirían nuevos papeles el el creador del formato Torres y Reyes que que luego fue a las que coronas y después y segura que te ha dado la televisión

Voz 1 09:20 bueno yo me siento una persona muy afortunada como periodista siempre ha trabajado la especialidad de el cine desde la crítica desde el periodismo informativo pero aparte de esto he tenido la inmensa suerte en Televisión Española de de que me dieran la libertad para parir formato dos de riesgo como lo fue en su momento pues Versión española que de repente me encargaron que intentará crear un formato que empaquetar el cine español contemporáneo y al mismo tiempo lo viéramos un día de emisión una hora de emisión y pensé que esta tarea divulgativa de que fueran los propios autores los directores el equipo artístico creativo y técnico de la película Los que la presentaran mantuvieran luego un Coloquio que permitirá al espectador conocerles mejor y conocer mejor los argumentos intelectuales poéticos éticos de la película que podría ser muy interesante veintí pico años

Voz 1812 10:17 pues ahí sigue y además los domingos no es un orgullo dando mira no te preguntaba por los formatos que a mí también me ha me apasiona como espectadora en quiero que me cuentes como sí hacen que son los especiales con Serrat con cosa Gemma Alejandro son Shakira con Alejandro Sanz con Rafael vale cómo se monta un formato de esas características osea tú lo negocias con el cantante por ejemplo lo hablas con Alejandro Sanz con Rafael o con Miguel Bosé como dirige es ese tinglado

Voz 1 10:49 en cada caso es distinto quién me iba a decir a mí que iba a dirigir un especial Navidad de Rafael increíble pues en el caso de Rafael fue maravilloso porque él además claro era era un clásico de Navidad siempre firmaba la dirección de sus especiales firmado dirección Rafael entonces lo primero que dijo él fue que no que quién era ese ese chico que que va a dirigir la mano si quería pues lo coordinaba y tal pero que al final firmaba Rafael entonces yo o una una especie como de de duelo la alta sierra Le dije va a haber Rafael Mira sí lo tengo en firmar tú la dirección yo en este momento me marcho si confías en mí te aseguro que nadie ni siquiera a Natalia tu mujer te va a querer más que yo en los próximos meses me puedes vivir Portillo voy a hacer todo lo que esté en mi mano por que esté orgulloso de de trabajo de todo el equipo y te gusta el programa final al final confió nada más emitirse el programa me llamó por teléfono me dio la enhorabuena y me dijo que muchas gracias sí que había valido la pena la confianza que había puesto ni me invitó un día a comer en el en el Ritz y mantuvimos una hemos mantenido una relación que a día de hoy sigue activa en los vimos en los Premios Platino hace poco en Punta Cana ahí es una persona extraordinaria cada cada artista de alguna forma marca sus reglas en algunos casos poco se puede hacer cuando un artista insiste en que quiere que todo su Chow sea en play back a mí eso me Ripley la mi me gusta el directo me gusta la televisión en directo Torres y Reyes a las que corona salas que Segura esa bendita Trilogía de la y y que tuve la inmensa suerte en el caso de todos los reyes hacerla contigo

Voz 1812 12:39 Santi que podemos avanzar que vuelve no sí sí sí sí es una no sabemos todavía eran pareja será pero está claro que el Tour podemos confirmar que el formato vuelve en octubre a Televisión Española también entre dos presentadores que serán probablemente hombre mujer

Voz 1 12:58 exactamente yo un poco esa esa idea de Elogio de la televisión en directo del acontecimiento

Voz 1812 13:05 hicimos Santi este programa va del colchón esta madrugada como bien sabes preguntamos a los oyentes qué relación tienen con su colchón que es para ti un colchón bueno

Voz 1 13:20 hablábamos antes de de seguir o no seguir el guión de que las relaciones afectivas y las relaciones emocionales las laborales las relaciones económicas buscamos todos mantener un colchón por si acaso un colchón que amortigua en nuestra capacidad de riesgo y a mí me me me gusta pensar que que en ese sentido el colchón como metáfora es poco interesante ahora un buen colchón para dormir desde luego o para jugar no para saltar para para un colchón de agua para mantener una para mantener un juego erótico con la persona adecuada chica eso está muy bien pero en la vida yo prefiero caminar descalzo por un sendero de gravilla

Voz 1812 14:08 Santiago Tabernero quién dirías que eso ha sido el Faro de tu vida

Voz 1 14:12 sin ninguna duda paz Mi chica llevó con ella treinta y cinco años que se dice pronto evidentemente en treinta y cinco años hemos tenido tiempo de de visitar cimas Sima

Voz 5 14:27 has

Voz 1 14:27 hemos tenido momentos de crisis de desencuentro de alejamiento de desamor pero cinco años después nos casamos hace tres años treinta y cinco años después estamos enamorados está nuestro todavía diciéndonos cosas bonitas cuidando al otro en todos los sentidos no hay nada para nosotros más emocionante que la idea de llegar a casa después de la jornada encontrarnos para cenar y mantener una sobremesa rica yo creo en la cultura del amor creo que el amor es un un idioma sofisticado que exige mucha dedicación a veces no es fácil pero cuando has dado con la persona adecuada es tan claro de su XXXV años después Paz es el faro de mi vida