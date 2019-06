Espinosa de los Monteros rechaza repartir la Alcaldía de Madrid: "Nos tocaría 8 meses"

Voz 1727 00:00 a las ocho y treinta y seis minutos de la mañana siete y treinta y seis en Canarias está Ramos semana con Teodoro León Gross periodista profesor de Periodismo en la Universidad de Málaga que está en SER Málaga buenos días buenos días junto a mí en Radio Madrid Jesús Maraña director editorial de Info Libre buenos días Jesús hola buenos días Pablo Simón politólogo profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid buenos días buenos días esta mañana nos acompaña también Iván Espinosa de los Monteros que es portavoz parlamentario de Vox muy buenos días buenos días para los oyentes bienvenida la Cadena Ser el ex vicesecretario también de Relaciones Internacionales de su partido en el Europarlamento ayer supimos que finalmente los diputados de Vox se van a integrar en el grupo de los conservadores y reformistas es así se llama no del que forma parte la Nueva Alianza Flamenca que es el partido que ampara defiende y protege al huido de la justicia Puigdemont porque están juntos en el mismo

Voz 1 00:54 porque el comparte vamos a ver ese es el partido que montó el partido europeo digamos europeo que montó el Partido Conservador el partido de Astori perdió Margaret Thatcher es decir un partido institucional serio grande impactantes también el partido en el que está integral vertido Gobierno en Polonia es también el partido donde está el futuro creo presidente de Gobierno de Holanda que tiene camino es un joven que llevan camino ascendente imparable es nunca es un partido donde hay gente muy sensata está Georgia melón y la italiana y Italia es su partido está llena de gente muy sensata muy prudente y luego hay un grupo efectivamente flamencos donde hubo en su momento dos personas que ya no están que apoyaron a a la causa independentista catalana por desgracia prácticamente todos los grupos europeos tienen hago algo de esto el grupo al de por ejemplo el que está Ciudadanos no es que tenga es claro el Partido Popular europeo pues están los comunistas polacos en fin hay cosas muy peculiar en todos sitios en todo caso el acuerdo que nosotros tenemos con este grupo y que caracteriza a todos los miembros del grupo es que se respeta la soberanía de las acciones ajena ya saben que mientras estemos nosotros ahí desde luego jamás en nuestra presencia se podrá hablar mal de España hay muchísimos menos mentir sobre Cataluña y si alguno siga ocurriera ya se lo hemos vertido según eso ocurriera aparece un lazo amarillo que no creo porque los diputados elegidos este año por ese partido no parece que sean ese talante pero si ocurriera alguna amarillo puedes nosotros a pareceríamos con una foto el duque de Alba en la sola pero bueno

Voz 1727 02:19 ya lo vayamos pero cuando le organicen un homenaje a lo han hecho eh lo amparan lo protegen lo llevan a sus teles les es prácticamente un héroe para este partido con el que ustedes van a compartir así

Voz 1 02:31 no no no por este partido para los dos eurodiputados que ya no está pero insisto en esta el propio el propio Hernando o del Partido Popular hay gente también que que ha defendido posturas absolutamente indefendibles El problema es que uno no puede elegir todos sus socios de gobierno

Voz 1727 02:45 decía que había gente muy sensata en ese grupo en el que se va a integrar también está efectivamente Ley y Justicia al partido que gobierna Polonia que tiene abierto un expediente de la Comisión Europea por faltar al respeto a la independencia judicial me quería alguno

Voz 1 02:57 eso sí eso es estupendo igual que en el partido europeos e inició un expediente contra su propio miembro Viktor Orban de Hungría por cierto iniciado por una eurodiputada que a continuación nada más conseguir que se reprobar a Viktor Orban e inició otro dentro pero contra España pero faltaba democracia con el tema claro Bruselas lo que ha pasado ante demasiados edad años es que los españoles os eurodiputados españoles con una aproxima excepción estoy pensando ejemplo en algunos eurodiputados UPyD esta última que Calvet Maite Pagaza que hoy son ciudadanos como eh no no me ciñe a los míos eh pero con alguna excepción en España en Bruselas pedían España no se ha defendido bien no se ha explicado bien no se ha hecho un esfuerzo pues probablemente porque hemos tenido gente que no hablaba idiomas que no tenía experiencia nacional que no tenía muchas ganas de defender algunas ideas y principios y valores hoy con la llegada de tres eurodiputados españoles por parte Vox y espero que aún nosotros otros partidos eso va a cambiar nosotros vamos a dar la cara por España en todos los ámbitos y eso es una gran noticia para España

Voz 1727 03:53 no le preguntaba si le inquietaba la compañía de alguien que está expedientado por no respetar la independencia judicial que es la base de la democracia

Voz 1 04:00 el mismo que me inquieta que hayan expedientado Viktor Orban que es parte de Partido Popular pero estos son juegos que se producen en Bruselas todos los días pero usted comiendo les sugiero que vaya a Polonia será una vuelta de idea que es la nación que ha acabado con el paro más deprisa que más crece económicamente donde las Prosperidad donde hay más igualdad donde hay yo pasan mucho tiempo en Polonia por otros motivos etapa profesional yo que es un país modélico en muchísimos aspectos sobre todo en la transición del comunismo que has eso sí que ha sido un pasado la mente carente de derechos humanos y carente de progreso y carente de crecimiento del comunismo a un libre mercado donde las cosas funcionan extraordinariamente bien donde yo he tenido la suerte de trabajar y donde yo he visto una enorme prosperidad

Voz 1727 04:40 pues aquí quiere que la Comisión Europea lo persigue por algún motivo espurio

Voz 1 04:44 bueno yo creo que hay en Bruselas un un claro enfrentamiento entre dos modelos no no es izquierdas derechas en este caso su modelo de mayor integración europea en los que quieren a crear los Estados Unidos Europa que es un concepto legítimo mi abuelo fue el primero que habló este en España es decir no no voy a denostar el concepto en sí mismo pero pero parece que no es quién forzar a eso y que tienen que las naciones soberanas y que las naciones cedan muchísimas competencias para unos burócratas o euro burócratas que hay en Bruselas de franco alemanas franco alemanes que nadie elegido que nadie conoce que se perpetúe en el poder este su modelo y en ese modelo pues de partidos izquierdas y derechas en España todos menos Vox igual que otro modelo que si cree que tiene que haber una Unión Europea que sí que cree que tiene que haber una libre circulación de personas y bienes y servicios que si cree que tiene que ver también de cooperación pero que no cree que tengamos que deja nuestra soberanía en manos de unos burócratas que nadie elegido en esa batalla como digo que no es izquierda derecha en esa batalla pues unos intentan aplastados otros que todavía son minoría pero que van creciendo a estas elecciones

Voz 1727 05:45 a propósito de Europa Italia en Italia circula ya la propuesta de crear una moneda propia ustedes avalaría en eso sa decirme que algunos defienden el euro y el euro creo que el euro ha tenido mucho sentido claro que hay cosas que habría que ajustar y claro que justamente vuela Polonia

Voz 1 06:01 yo estuve en Polonia durante los años dos mil diez hasta el dos mil dieciséis aproximadamente en esa época estaba esperando a que Polonia se el euro para dos mil doce coincidió además con la Eurocopa si no me equivoco en Polonia y Ucrania era una medida o era un objetivo que todo el mundo quiere acatar cuando vinieron las crisis del euro con en las crisis de la moneda pues varios países decidan de incorporarse yo creo que eso ha sido perjudicial para ellos Polonia como digo que es un caso de éxito si se hubiera incorporado el euro hubiera disfrutado de tipos de interés más bajos ve disfrutado de de mayor y mejor circulación de esos bienes servidos en Europa está en el euro yo creo que ha sido un éxito para todos hay ajustes necesarios creo que los hay yo soy partido ni yo ni nadie noruega de invierten

Voz 1727 06:41 petróleo apuesta por las renovables defenderán eso cuando llegué a Bruselas

Voz 0237 06:46 defenderemos lo que haga Noruega si las renovables

Voz 1727 06:49 sí la desinversión en petróleo y la inversión en renovables

Voz 1 06:52 lo que no hay que defender la inmersión en nada que sea rentable lo que tenemos España tiene es un país de muchísimas virtudes muchísimos activos y muchísimas fortalezas pero también tienen algunas debilidades entre las debilidades se encuentra que no tenemos hoy por hoy fuentes energía propia que nos permita sustentar ustedes claro que España tiene que hacer una apuesta bonencia renovables porque el sol es uno de nuestros activos pero hoy por hoy no podemos sustentar no sólo por lo tanto España tiene que hacer una apuesta por un mix energético la mezcla de distintas fuentes alternativas de energía porque como digo no somos ni productos de petróleo productor de gas atravesamos importados de petróleo importadores de gas y la energía renovable las entorno es todavía no dan para sustentar más autónomas desde el punto vista depósito prolongaría entonces la vida de la

Voz 1727 07:33 nucleares sí hasta qué edad hasta

Voz 1 07:36 bueno mientras sean técnicamente yo operativamente factible nosotros hemos tenido ocasión de algunas centrales que han decidido no ser renovadas por qué pues porque las digamos que las trabas políticas que se han puesto lo hacen prácticamente imposible pero es que España tiene dos escenarios que es todos los riesgos que uno quiera pensar que tu energía nuclear derivada del hecho de que somos vecinos de Francia que está atestado de plantas nucleares si uno piensa en una planta nuclear tiene ciertos riesgos que sepamos que en España el riesgo sea asume igual concentrar es que sin ellas porque porque están en Francia y una una crisis nuclear en su de Francia no afectaría exactamente igual sin embargo vamos en detrimento nuestro propio interés a base de cercenar el desarrollo o la implantación energía nuclear en España que es sin duda la más evidente era más barata la que más bajaría los precios de energías

Voz 1727 08:21 le voy a poner un corte del Papa Francisco del migrante ante un mandato bíblico pero acoger inmigrantes esto mandato bíblico dice el Papa Francisco lo comparte porque parece un buenista progre que además es un aliado de las mafias

Voz 1 08:36 mire yo no voy a esos calificativos pero me parece muy bien que el Papa acoja en el Vaticano cuántos inmigrantes ilegales que llegan sin papeles quiera nosotros pensamos que las naciones tienen la soberanía de decidir cuántos inmigrantes tienen que recibir porque sino como Europa efectivamente es un país de de este es una contienda de destino de inmigración del mundo tenemos una capacidad limitada pues aquí podríamos efectivamente si abrimos si tiramos las fronteras y decimos es lo que decía Mariano Rajoy de que no cree en las fronteras pues en vez de recibir cientos de miles de inmigrantes al año podrían estar recibiendo decenas de millones de inmigrantes al año creo que hay que poner una cantidad que somos capaces de recibir y además me dice otra cosa es que creo que también tenemos el derecho a decidir cuales inmigrantes viene porque no es lo mismo un inmigrante hispanoamericano que tiene pues una tradición una cultura un idioma una fácil la integración que otros que la tienen en menor medida claro

Voz 1727 09:25 o sea que podríamos discriminar por razón de tu que en cuestión de origen claro otra cosa que está también está está recomendando al Papa que acoja a directamente ha dicho como nosotros respetar como nosotros respetamos la soberanía las estaciones y el Estado Vaticano estaba pendiente yo respeto muchísimo la decisión del Papa de acoger el Vaticano a los cientos de miles a millones de inmigrantes que de ese es su soberanía mira que tengo aquí tengo una entrevista en El Mundo en la que dice Teodoro García Egea hoy que Vox está mejor es más útil fuera del Gobierno de la Comunidad de Madrid claro que es para el Partido Popular es mucho más útil estamos fuera lógicamente están fuera no apoyaran su candidato

Voz 1 10:04 nosotros estamos estableciendo una relación todavía incipiente con con el Partido Popular y contenedor que yo tengo la mejor opinión hasta ahora pues todo lo que no que ha ido comprometiéndose se ha cumplido

Voz 1727 10:15 no yo estoy absolutamente seguro

Voz 1 10:18 de que en los próximos días y semanas pues podremos ofrecer noticas tan buenas como las dos noticias que hemos ofreció esta semana primero la constitución de las mesas de la cuna a Madrid la Comunidad Murcia gracias a la colaboración de tres entre tres partidos que han hecho una cosa lógica sensata prudente que han hecho lo que se esperaba de ellos lo que sus votantes esperaban de ellos después en los presupuestos Andalucía donde después de un proceso de negociación que sea dirimir en de ámbito local pues también ha llegado una pregunta los tres partidos para unos presupuestos que probablemente no serían los que quería al Partido Popular años que quería ciudadanos que quería Vox pero son unos presupuestos suficientemente aceptables pero los tres lados pues con esta filosofía es con la que yo espero que mañana sábado se constituían ayuntamientos en toda España y en el futuro se constituyan comunidades

Voz 1727 10:59 qué va pasea de Madrid dice ustedes sobre la alcaldía que se reparta por turnos qué opinión tiene

Voz 1 11:04 bueno eso tocarían unos ocho meses hemos calculado eso es una broma es que entiende no vamos a estar ocho meses con Javier Ortega Smith dieciséis meses con Begoña Villacís veinticuatro meses con con José Luis Martínez Almeida yo creo que no yo creo que lo que tiene que hacer lo que estamos intentando es poner de acuerdo a Ciudadanos Partido Popular a veces no

Voz 1727 11:22 pero lo Ciudadanos ha hablado ya con Albert Rivera Arturo bueno

Voz 1 11:25 la yo creo que no está en en estos estas cosas como no está tampoco Santiago Abascal ni Pablo Casado

Voz 1727 11:31 el día a día entre ellos han hablado Santiago Abascal y Ribera d'Ebre Ribera se hace muchos años

Voz 1 11:36 tenía una una reacción de muy atrás no diría que es muy intensa yo también conozco di un poco una vez es hace mucho daño poco y ahora que estaremos en el Parlamento cruzarnos con frecuencia pues yo creo estoy seguro que

Voz 1727 11:47 hablaremos más le parece un caprichoso adolescente como dice Francesc de Carreras bueno si eso lo dice el fundador supo

Voz 1 11:52 sido yo no yo no vaya a comentar sobre ello lo que sí me parece es que hay gente que tiene un comportamiento más previsible y otros menos yo creo que Boston compartimento muy previsible a uno puede gustarle pueden dar pero en otros no somos nada más que claros a veces contundentes puede pero somos muy claros no engañamos a nadie el camino que tratamos es absolutamente R

Voz 1727 12:10 me consta lo que dice Juanma en la mete el periodista hoy en el mundo que dice que Ciudadanos ha pedido que se firme por escrito que ustedes no van a estar ni siquiera en los segundos y terceros niveles de la Administración del Gobierno de Madrid

Voz 1 12:22 no me consta

Voz 1727 12:24 esa es la condición

Voz 1 12:27 si alguien quiere formar un gobierno dejando de lado a Vox no lo va a conseguir si alguien quiere formar un gobierno en colaboración en cooperación en cohabitación como se quiera llamar con Vox pues entonces nos sentaremos a negociar y encontraremos las condiciones adecuadas para cada caso no siempre es lo mismo en un sitio que en otro hay sitios donde tenemos una representatividad más escasa en otros mayor hay sitios donde tenemos candidatos como esperanza Gobierno que merece la pena que me da pena o de gestión no de amistad de otras cosas que me da pena que esté en en otros menos bueno depende cada caso

Voz 1727 12:55 para gobernar Madrid han echado cuenta a usted desde el dinero que se ha ido por la Gürtel la Lezo la púnica la Gürtel madrileña espías Ciudad del ajuste

Voz 1 13:03 eso eso eran cosas todo eso más el caso ERE más los casos de

Voz 1727 13:06 no hablo nada de lo que digo es que todo eso es lo que te quiero

Voz 1 13:09 a cada uno esos partidos nosotros somos un partido nuevo expediente que están tampoco dejó ninguna experiencia en corrupción más bien lo contrario lo que tenemos es experiencia incorporar a gente que es la máxima luchadora contra como parece

Voz 1727 13:20 no señora pedirme atrapa

Voz 0237 13:23 no es que es que hemos presentado porque es que no

Voz 1727 13:25 en sin experiencia de gestión se que han criticado las es en otros campos de la corrupción han hecho cuentas son

Voz 1 13:31 pero no le quepa duda mire esta misma semana hemos presentado un proyecto ley creo que es el primero que se presenta en esta legislatura para para acabar con la corrupción y lo que pedimos es una ley o lo que proponer una ley que proteja a lo que los ingleses llaman los huesos o sea los que es lo que toca en el silbato como un árbitro cuando ven falta bueno pitan falta mano los que están en un ambiente donde se palpa la productora no son conscientes de corrupción denuncian que porque en España hasta ahora los que han con los que han denunciado corrupción han sufrido atropellos han sufrido las consecuencias subidas y nosotros lo que proponemos justamente que aquel que denuncia corrupción sea considera un héroe y por lo tanto le protege incluso fíjese Le premier le premio como pues con un diez por ciento de los recursos que sea consigue recuperar porque no basta sólo con denunciar y que haya gente a la que hacen gala hay hay que recupera el dinero que se recupere el diez por ciento para que lo haya para el que lo haya

Voz 1727 14:19 señalados que él ha comentado Santiago Abascal de su experiencia en el Gobierno de Madrid durante todos estos años que todo esto pasaba no se veía algo intuía algo raro un Escadio

Voz 1 14:28 tuvo unos pocos meses en una fundación intentando levantar la fundación que tenía una actividad creciente cuando vio que no tenía actividad posible fue al verla a la Asamblea de Madrid está grabado se puede ver dijo que aquello no tenía mucho sentido propuso su cierre se fue fue a su casa yo no conozco a otro partido con otro político que haya pasado de ser en este caso tenía rango de general Comunidad Madrid con suele bastante bueno el mismo que todos los directores generales de a Comunidad Madrid de cualquier color fuera a su casa después meses pues montó partido por cierto una startup eso no lo ha hecho nadie en España todas las manos

Voz 1727 14:59 levantadas aunque no se había todos quieren pregunta pero yo tengo una última pregunta Casado sigue siendo la derecha cobarde al PP hoy no

Voz 1 15:06 nosotros ahora estamos en otra manera todos los políticos distintos registros en distintos momentos una cosa es lo que uno dice en un mitin otra cosa es lo que dice en una charla con amigos de otra cosa comunidad en el Parlamento yo no voy a profesor del colegio de lengua que decía que que el inteligente era saber hablar en distintos registros en distintos momentos para cada momento pues hay registro distrito hoy no estamos eres hoy estamos a intentar componer gobiernos no en intentar atacar a a los que han sido nuestros rivales y hoy tiene que ser nuestros socios de gobierno

Voz 1727 15:33 eso no se Gemma engañar al electorado no tiene otro nombre en inglés has hemos puesto anterior entrenador

Voz 0237 15:42 eso se llama yo creo contra tal transparencias y lo digo en abierto de la sonda lo veía claro que en los mítines habla de una manera cuando

Voz 1 15:48 no se tiene que formar gobierno se habla de otra pero es que sea lo que pasa que nosotros no venimos a engañar a nadie decir que es mejor decir abiertamente es mucho mejor así hacíamos una pues si seguimos hablando eh

Voz 4 15:59 picas Bankia ahora tocaría leer rápido legal pero como no lo ocultamos lo recita un poema

Voz 5 16:05 sin obligación de contratar otros productos con Bankia para acceder al producto concesión sujeta a autorización de Bankia para una decisión así

Voz 4 16:14 si no puede haber letra pequeña hipotecas Bankia más información en Bankia punto es

Voz 6 16:19 en Hyundai pensamos que el movimiento se demuestra cambiando por eso durante los Monteys si cambia esto antiguo coche nuevo tienes hasta un treinta por ciento de descuento en una gran selección de modelos muerte cambia con las Day sólo durante el mes de junio descuento sujeto a financiación ofrecida

Voz 7 16:36 el Banco Cetelem sea o consulta condiciones en John Thain punto es empírico de pro tenemos un buen plan para tu casa esta semana vamos

Voz 5 16:44 ahora rectangular Onega con perfil de aluminio cromado por sólo ciento diecinueve euros con EPO precios bajos todos los días

Voz 8 16:53 esto ahora tengo un sexto sentido en ocasiones veo ofertas dos por uno

Voz 3 17:00 cazas graduadas más sol graduadas por sólo setenta y nueve euros informa del sol óptica al punto com Soro explica sor grandes ópticas ya me veo como entrenador

Voz 9 17:12 qué Class soldadito de Ronda

Voz 1727 17:15 sí

Voz 9 17:17 hablando de Rueda voy para

Voz 10 17:19 que aprovechan los descuentos lazos del verano hasta un treinta por ciento en neumáticos por ejemplo Michelin doscientos cinco cincuenta y cinco dieciséis por sesenta y nueve euros todo incluido muy para

Voz 3 17:30 de Close Sexto sentido en ocasiones veo ofertas dos por uno gafas graduadas más sol graduadas por sólo setenta y nueve euros informa tenso adopte ical punto com Hoy por hoy con Pepa Bueno

Voz 1727 17:47 con Pablo Simón Teodoro León Gross Jesús Maraña y esta mañana invitado aquí a Hoy por hoy Iván Espinosa de los Monteros portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados Jesús Maraña director de Info Libre cuando quieras

Voz 2 17:59 sí mire voy en Info Libre mi compañero Ángel Munárriz corresponsal en Andalucía publica una historia sobre el coordinador de Vox en Sevilla se llama Ángel Bordas que supongo que usted lo conocerá este hombre que proviene de Democracia Nacional un partido de carácter neonazi pues ha dicho cosas como calificar a las feministas como zorra las macho horas del aborto libre o a Izquierda Unida como panda de comer rabos ya un candidato de Izquierda Unida a la Alcaldía de Sevilla también Izquierda Unida pues lo califica dice que le gusta poner el Purito a usted le parece que su coordinador en Sevilla tiene los rasgos adecuados para tener una responsabilidad en un partido político demócrata

Voz 1 18:44 el primero no me consta nada todo eso que dice usted que se ha publicado en segundo no está documentado cómodo suscribe bueno es que aquí se documentan tantas cosas y se han dicho tantas cosas incluso en esta casa que a mí en fin me gustaría verlo en detalle pero en cualquier caso

Voz 0237 18:57 evidentemente usted me dice hay que usar esa expresión

Voz 1 19:00 me han formulado en el ámbito privado saca de contexto pues una cosa es este me dice que ha dicho no sé pues si en un ámbito parlamentario pues me parece una cosa muy distinta en cualquier caso obviamente pues ese tipo de de afirmaciones las hayan hecho no no describe presenta la voz de ninguna manera osea que usted se remite digo la respuesta anterior a Pepa de que en cada registro un político puede decirlo que no voy a volver pero si acaso sean sean mire las mismas cosas se pueden decir muchas maneras si es que veo que van a sacar ustedes cuenta de algo que no es lo que yo he dicho yo que he dicho es que en distintos momentos a distintos registros yo repito las cosas diciendo es una manera de mañana una manera distinta en un mitin en elecciones en campaña a las ocho y quiere decir que son cosas estamos dicen cosas contradictorias no quiere decir que el tono que es empleo que el vocabulario que emplea el registro que se emplea para decir lo mismo es distinto pero eso es un señor Espinosa de los Monteros en qué momento en qué registro se puede calificar las feministas de zorra más me pregunto si le coge su teléfono de busco whatsapp estoy seguro que el enciendo la cara de color rojo yo les deja usted mi Whatsapp pero sobre todo mis redes públicas no encontrará usted un insulto en ningún momento

Voz 1727 20:06 insisto yo no soy político es decir si estoy con quién señor Espinosa de los Monteros que eso es así ese coordinador sale del Vox

Voz 1 20:15 Saldaña no lo mío es que tampoco sé lo que es un coordinador porque es que este esa figura de coordinador no existe es coordinador de Sevilla según su propia organización que también está documentado pueden entonces ustedes está remitiendo a años muy anteriores porque hoy no existen coordinadores de ciudad no no que esto es desde ayer perdónenme los títulos de ayer el título de coordinador que usted hace referencia no existe ayer por la mañana era el coordinador

Voz 0237 20:37 no sé yo yo le insisto que que estas expresiones no

Voz 1 20:40 eso sí hasta ese interesa una pregunta más que que no está en relación con esto pues me parece importante como periodista y como ciudadano ustedes siguen vetando a periodistas y medios en actos que organizan en sus sedes no cuando dar una rueda de prensa en el Congreso pero en su sede siguen vetando medios periodista eso es ir contra el derecho de la información en España primero no en contra el hecho de España porque está garantizado con la presencia de todos los periodistas que quiere acreditase y especialmente es que en dos medio ya especialmente las agencias de noticias que dan información a todos los medias ha habido un caso de un periodista y que ha sido absolutamente insultante mentiroso tal que es uno de La Sexta si ha habido un caso ahí se quiere hacer una categoría que no existe estética podría citar cinco seis medios ustedes

Voz 0237 21:28 pero si lo hace mucho tiempo pero no no no le des me dice usted con seis me dígame cinco seis medios que Castro dígame están prohibido el acceso a actos en sus sedes hay me lo están diciendo a presidentes de Sindicatos de Periodistas pero si el saber

Voz 1727 21:43 en

Voz 1 21:43 sí hombre ustedes es convocan a veces encuentros en sus sedes o por ejemplo

Voz 0237 21:47 elimina cualquier informativos para nosotros estaré aquí pero es que encima tenemos que ser amigos por todo el país le puedo citar el día quince del país clientes las es verdad si bien casi la sexta en laSexta voy a estar hoy el diario en cualquier caso iba bien

Voz 1727 22:01 espero salón Montero la libertad de prensa no admite excepciones verdad es un derecho pero sí pero es tener gente Un derecho

Voz 0237 22:07 como la trata de una mismo para hablar de ese no admite excepciones tampoco

Voz 1727 22:12 es un whatsapp lo que se está haciendo lo piensan Whats es facilitar la labor a los pericos

Voz 1 22:16 es que no siguen habitualmente si de esos periodistas hayan

Voz 1727 22:19 bueno que no insulta de manera inminente sobre nosotros de manera continua y que tiene cero interés por contra la verdad pues también tenemos interés por seguir mantener ese periodista en libertad de prensa que ustedes a qué no

Voz 0237 22:34 podemos decir con quién hablamos no poder yo tengo que tener de whatsapp a todo el mundo del derecho a estos ámbitos Bhutto el derecho a la información ya no ante los periodistas en la defensa