Teresa Conte: "Salimos adelante con mucho esfuerzos, con ayudas de vecinos, amigos y familiares"

Voz 1

00:00

seguimos adelante con muchos esfuerzos con muchas ayudas de vecinos amigos familiares que nos ayudaran en todo lo que pudo en todo lo que pudieron estoy muy agradecido a toda la gente del pueblo porque todo se volcara mucho con nosotros para que los niños no les faltase de nada son unas niños magníficos no me puedo quejar de ellos han salido unos niños muy bien educada pueden darse sentarle en cualquier sitio no es porque lo diga yo que su abuela la gente me dice que como hecho para sacarlos adelante insertan formales como son tan buenas personas trabajadores y estoy muy orgullosa de ellos