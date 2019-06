Acento Robinson: 'El aventurero Nacho Dean' (16/06/2019)

Voz 1 00:00 sí

Voz 1546 00:59 hola bienvenidos a cientos lo proclama vamos a abordar con es un argumento torero malagueño con sangre irlandesa desde siempre practicó deportes como escaladas sus o el ciclismo de montaña siempre ha asumido que en su vida había retos que superar desde este año se ha convertido en el primer español en unir a nado

la primera

Voz 1546 01:27 la persona en el mundo en recorrer el planeta a pie nado malagueño de treinta y ocho años pensó en comentar estén maravilloso locura de cruzar el mundo andando nadando extrasolar realizar el Camino de Santiago en dos mil once en ese Trayectoria pensó en cambiar su vida y abrazó por lo que él realmente quería lana Letta hilos viajes a partir de ahí tomó la decisión de dejar todo al tras abandonar su trabajo como socorrista su sueldo medio su barrio de Legazpi en Madrid para poner rumbo nada más en nada menos

bueno te el deporte con Michael Robinson Nacho como el cuerpo

Voz 1290 03:00 pues ahora mismo muy bien hablando contigo no puede estar mejor

Voz 1546 03:03 pero sólo que se trate de un malagueño con sangre irlandés y griego que socorrista del PP sólo eso muy fascina que esto ya es un pop con pues es socorrista Hydra Gazprom

Voz 7 03:18 bueno la vida da muchas vueltas y en una de esas vueltas pues me fui a dar la vuelta al mundo caminando

Voz 1546 03:26 y además de sangre griega irlandesa o lo y me toca quien también tenemos un poco de sangre irlandesa y lo tuyo venir del padre supongo o la pido

Voz 8 03:38 sí tengo tengo ascendencia irlandesa por parte paterna hay ascendencia

Voz 7 03:43 oiga por parte de mi madre así que cuando se sorprenden de porque me voy a viajar tan lejos les digo

Voz 1546 03:49 pues así estado viajando desde tu infancia no

Voz 8 03:52 sí sí Mi padre además es marino y por esa razón hemos vivido siempre buscando el mar en muchos lugares diferentes ya bueno cuando creces con esa costumbre con ese hábito se vuelve casi una necesidad continuar viajando y descubriendo el mundo

Voz 1546 04:07 supongo difícil de poner una dices no tienes treinta y ocho años nuestra hacia o si para poner raíces Si estate tranquilo supongo que se Espirito no no mando no pero te hace querer visitar ir a lugares no

Voz 8 04:26 es una necesidad la verdad que el hecho de haber cambiado tantas veces de de residencia de lugar lo que he vivido tiene sus cosas buenas y sus cosas mal hasta hace una persona de esa arraigada no tengo raíces en ningún sitio pero hace que sea muy fácil desprenderse de cosas de lugares e incluso de personas buscando nuevas aventuras

Voz 1546 04:48 el Camino de Santiago que tapan muchas cosas no en tu caso no nos un recto sino dónde empezaba a gestar estos años no de esas lo locuras fascinantes

Voz 8 05:03 sí locura es maravillosa es la verdad había hecho diferentes variantes del Camino de Santiago había hecho otras rutas a pie como la transpirenaica y me encontraba también llegando a los sitios por mi propio pie en contacto con la naturaleza que dije oye en vez de esta

Voz 5 05:18 por sólo unos días son unas semanas volverá

Voz 8 05:21 pasa por qué no

Voz 5 05:23 soñar a lo grande dar la vuelta al mundo caminar

Voz 1546 05:26 no estoy suponiendo que no bueno como sea hacerle no

Voz 1290 05:30 no es que normalmente la gente que hace el Santiago a lo mejor os dejo de fumar pues voy a tener saludable no este me daba la vuelta al mundo parece como en qué momento dijiste que momento cruza tu cabe decir me voy a marcar el reto de cruzar el mundo fue un camino concreto

Voz 8 05:47 o fue cómo fue esa esa ocasión la idea vino a mi mente haciendo la variante norte del Camino de Santiago a la que recorre España por el litoral cantábrico vino una cosa vino a mi mente pero una cosa fue tener la idea y otra tomar la decisión tardé casi dos años en tomar la decisión no era una decisión fácil tenía que dejarlo todo tenía que dejar la casa la familia el trabajo los amigos hacerlo solo además fue una vuelta al mundo en solitario desprenderse también de todos los miedos no hay lastres que tenemos mentales qué será de mí volveré Si vuelvo quién seré pero creo que es un milagro estar vivos que es la vida merece la pena luchar por nuestros sueños fuera aquello en lo que creemos

Voz 7 06:33 y con esa actitud tomé la decisión y al cien por cien me puse a con los preparativos

Voz 5 07:34 como dice el lema pero no solamente precise sólo lo hicisteis en GPS de Red sí sí fue fue bueno pues el como viajaban los eso son conscientes no simplemente te olvidas de de del GPS no no no no que arranca sí sabe que hoy si ocurre que que el GPS necesita pilas pesa más que un mapa te lo roban o lo pierdes

Voz 7 08:09 pues te duele bastante más que que llevar mapas

Voz 5 08:11 pues ha viajado con mapas en cada país según cruzar una frontera me hacía con un mapa del país que iba a cruzar que es más ligero y con eso viajado

Voz 1546 08:22 saliste en marzo de dos mil trece rumbo a donde se traslada al mundo pero por lo demás pues mira la primera noche la pasó entre Pinto Valdemoro

Voz 9 08:33 así dice como se dice la verdad que cuando viaja mito cuando viajas caminando la primera noche no llegas muy lejos es muy romántico dar la vuelta al mundo caminando pero luego llevando las cosas a la realidad la primera noche duermo San Martín de la Vega entre Pinto Valdemoro la segunda noche llame a un poco más luego recorrió Guadalajara posteriormente atravesó Teruel llegó la costa del Mediterráneo a la altura de Tarragona

Voz 7 09:01 cuando llevo un mes y medio más o menos caminando ya cruzo la frontera con Francia

Voz 1290 09:06 a la altura de Port Bou ya luego un poco más en algún momento de la verdad en algún momento cuando arrancas dijiste esto no

Voz 10 09:15 lo que yo pensaba

Voz 7 09:17 no no no tenía muy claro qué es lo que quería pero la verdad que hasta que no te pones en camino te das cuenta de que por mucho que hayas Plane ADO imaginado y soñado es imposible saber cómo es realmente ese paso a paso ese segundo a segundo contigo caminando con la lluvia acampar por las noches levantarte con los pájaros ese día a día

Voz 5 09:40 qué es lo que llevamos encima llevaba un carrito

Voz 7 09:44 hay zonas del mundo que son muy desérticas y he tenido que llevar mucho peso de agua y de comida para poder sobrevivir en ese carrito llevado material de supervivencia una tienda de campaña un saco de dormir una esterilla un camping gas

Voz 5 09:56 he llevado algo de ropa no mucha dos mudas que tenía que ir constantemente la banda mano agua comida

Voz 7 10:03 y cuatro cosas más un teléfono móvil un frontal un cuchillo un cuaderno ahí lo básico cuando va caminando cada kilo que tienes cuesta mucho empujarlo

Voz 1546 10:15 claro es que Asanda treinta y tres mil kilómetros con cincuenta grados de calor en Australia en menos trece en los Andes no has has pasado un poco

Voz 7 10:27 no he pasado por todo así una de las dificultades es tener la capacidad de adaptar

Voz 8 10:32 de

Voz 7 10:33 a entornos ecosistemas tan diferentes a los de tu lugar de origen que por mucho que yo me hubiera entrenado aquí te vas a encontrar en el sudeste asiático con mucha humedad en el desierto de Atacama con cincuenta grados de día te vas a encontrar atravesando desiertos como en Australia temperaturas si altitudes como en el Cáucaso en los Andes y esa es una de las dificultades ir cruzando ecosistemas y países tan diferentes

Voz 8 10:56 cuál es el más el más difícil

Voz 1290 10:59 es extremo calor o el frío o la humedad o qué es lo que más te incómoda para para ir andando

Voz 7 11:05 para mí lo peor es la humedad para mí es lo peor es la humedad el calor si es seco no es tan incómodo como puede ser en el desierto de Atacama que es el desierto más árido

Voz 5 11:14 mundo

Voz 7 11:15 pero en el sudeste asiático como en Tailandia Malasia o en Centroamérica Panamá Costa Rica la humedad hace que tengas que beber hasta siete ocho litros diarios de agua estar dentro de la tienda de campaña por las noches sudando

Voz 1546 11:27 no

Voz 7 11:28 sea tumbado boca arriba sudando literalmente y por las noches verte uno dos litros dentro de la tienda sólo del líquido

Voz 1546 11:36 estás perdiendo también que pasa más cosas por ejemplo te ha mordido perros que han robado distintos bandos y eso que los perros

Voz 8 11:48 bueno son miles los perros que me he cruzado

Voz 7 11:51 pero a lo largo de mi camino durante toda la vuelta al mundo caminando en ocasiones con hacer el gesto de agachar T coger una piedra y hacer que es el a tiras basta para que se den la vuelta pero me crucé con un perro en la frontera entre Honduras y El Salvador en vez de hacer que le tira una piedra lance una patada ISI gesto karateca salió caro me mordió el gemelo

Voz 5 12:15 tuve que caminar dos días hasta que llegué a un hospital con la mordedura del perro en la pierna y en una región bastante delicada por las maras las maras que hay en Honduras El Salvador bueno fue uno de los percances ingeridas hospital pero te piden para eso algo así haya

Voz 1546 12:36 las administraciones por dónde vas pudiste viajar con tranquilidad meramente con tu pasaporte

Voz 7 12:43 en esta ocasión me atendieron muy bien en el hospital de San Miguel en en Salvador pero por ejemplo en Chiapas en Méjico contraje la fiebre chikungunya es un virus africanos tuvo con cuarenta grados de fiebre y ahí no me atendieron he viajado también sin seguro médico internacional y hete tuve bueno pues que quedarme en casa de un amigo con cuarenta grados de fiebre dolor de articulaciones es una enfermedad para la que no hay remedio ni vacuna hasta que los síntomas

Voz 5 13:12 dieran

Voz 7 13:13 yo no sabía si me iba a curar en fin con el pasaporte podido atravesar todo en regla avisando las embajadas de los países que voy a cruzar dejándoles constancia del itinerario que voy a seguir también por motivos de seguridad

Voz 1546 13:26 dos bandos también te han atracado

Voz 7 13:30 sí sí sufrió un atraco en Lima en la capital de Perú en el barrio de El Callao estuve un mes sin caminar celebrando las segundas navidades de mi viaje y cuando retome de nuevo el camino había viajado había bajado mucho Laguardia

Voz 8 13:44 me había relajado olvide las máximas que hay que seguir que es caminar siempre por grandes avenidas a la luz del día pensando en lo bien que me lo había pasado me adentro en el barrio de El Callao en la zona de los barracones cuando me quise dar cuenta tenía encima a cinco tipos agarrándome Random el pantalón robando me lo que llevaba encima fue un una situación bastante dramática y una señal de que tienes que volver a subir la Guardia otra vez que vas solo caminando y que a pesar de hablar el mismo idioma como se hace en América no que habla español pues me voy a enterar en unos países donde la delincuencia es esta del

Voz 1546 14:24 el te llevan todo el dinero

Voz 8 14:27 no no no no me robaron el carro yo creo que porque pensaban que llevó un bebé en el carro y gracias a eso pienso que que puede salvarlo

Voz 7 14:37 salí corriendo de ahí bueno

Voz 1546 14:39 no que que llamas la atención no

Voz 5 14:41 de alguna forma mucho mucho

Voz 8 14:44 vas caminando que es el medio de transporte más lento que hay te ve todo el mundo pasar no todo el mundo y más aún con un carrito azul entonces tienes que ir muy muy muy alerta he viajado sin compañía sin coches de asistencia con lo cual tienes que solucionar todos los problemas que representa el camino también he podido disfrutar de la de la hospitalidad de la inmensa mayoría de la humanidad

Voz 1546 15:15 en nunca vio momento cuando decías a lo mejor me ha ido la mano a lo mejor con lo bonito que sería islámica Maura

Voz 7 15:25 sí sí lo he pensado bastantes veces hay momentos en los que está mojado por la lluvia estas con hambre con con frío con Chente sólo hice es qué necesidad tengo estará aquí pasando penurias verdad pero pienso que después de un día malo viene uno bueno si un día estás mojado mañana estará seco se hoy tienes hambre mañana comerá con ese pensamiento va superando las dificultades si llega un día en el que en el que estás efectivamente viene acompañado

Voz 3 15:59 caliente

Voz 5 16:56 qué país está sorprendido

Voz 7 16:58 el que más te podría hablar muy bien de muchísimos países te podría hablar muy bien de Australia si te gusta la aventura si te gusta el deporte si te gusta la naturaleza salvaje Australia sólo va para mí apasionante te podría hablar muy venta de Eslovenia Eslovenia es un país pequeñito que está muy cerca pasa de Italia gente muy acogedora con mucha naturaleza podía hablar muy bien de Costa Rica por ejemplo una gran biodiversidad para hay exnúmero uno felicidad poder hablar muy bien de muchos países

Voz 1546 17:30 muy mal

Voz 11 17:32 lo que quería preguntar mal mal me cuesta hablar me cuesta hablar a ver habido

Voz 8 17:39 Caixa es difíciles de cruzar caminando como la India por ejemplo solo cruzar India caminando es un libro

Voz 5 17:46 la película ahí

Voz 7 17:48 en una atmósfera muy agresiva hay mucha

Voz 5 17:51 miseria enfermedades como la malaria

Voz 7 17:53 la fiebre tifoidea conseguir cosas tan básicas como comer beber o dormir se vuelven Moon prioridades fundamentales atravesar regiones de jungla donde hay tigres donde rinocerontes donde simplemente encontrar un lugar para pernoctar es un es un problema podría también hablar de los percances que tuve en El Salvador me intentaron asaltar varias veces miembros de las maras con machetes algunas regiones de México ha sentido miedo he sentido miedo por supuesto miedo de el de ver mi vida peligrar la aventura está muy bien ponerte a prueba a buscar tus límites subir montañas cruzar desiertos el hambre el frío pero rebasar una línea en la que tu vida está en juego eso eso ya es otra historia y ahí

Voz 1546 18:44 hay pasa es bastante claro no puedes reclamar al árbitro no es que hay contra contra el machete no es que se se eses

Voz 5 18:54 no pensar hablar de la moralidad de la ética

Voz 1546 18:57 no en absoluto en absoluto no no no a es la lucha salvaje por la vida por cierto es que son cinco personas que han trazado del mundo de es decir que hay más gente que pisa la Luna temor no es que Aimar que han pisado la Luna que han hecho lo que tú has hecho sólo trazar el mundo de pie luego hablaremos de la experiencia del nado pero es una niña de que cuando estás cuántos cuantos daños a haciendo esos trazando el mundo

Voz 5 19:33 tres años tres años

Voz 1546 19:36 cuando llegas una vez más Madrid sientes alivio felicidad euforia a cómo cómo es tu sentimiento al regresar

Voz 5 19:49 sí

Voz 8 19:49 sí bueno ahí un final anterior para Mel final psicológico del viaje es en Nueva York cuando termino América ya es el cuarto continente ya ya sé que voy a regresar a Lisboa la vieja Europa después de tres años caminando por el mundo ir recorrerlo

Voz 5 20:06 el último seiscientos y los metros y las reglas

Voz 1546 20:09 las que conoces no efectivamente

Voz 8 20:11 el entorno es conocido ya empieza a recibir visitas de amigos de familiares para mí una vez que ya alcanzó Lisboa

Voz 5 20:17 ah

Voz 8 20:18 para mí ya determinado el viaje el final psicológico párame están American Nueva York cuando yo me planteo

Voz 5 20:23 vuelvo os sigo caminando por el mundo

Voz 1546 20:27 por ejemplo también medio me sorprende que no tienen arrestado no porque tú merece esta arrestado simplemente hay lugares que ETI Begin sus vidas sus reglas son suyas y muchas veces no sabemos si estamos metiendo la pata o no metiendo la pata haciendo algo no

Voz 5 20:44 sí sí de hecho me ha pasado me ha pasado unas cuantas veces cada cultura es diferente entonces cada vez que cruza una frontera voy a entrar a un nuevo país intento estudiar qué situación política económica está que ecosistemas de atravesar que culturas por ejemplo la frontera entre Armenia e Irán cada vez que cruza una frontera me hago una selfie junto a un cartel para demostrar que entrado ese país andando que ya estoy dentro es zona militar está prohibido hacer fotografías me sorprendieron unos militares haciendo esa fotografía

Voz 8 21:18 allí intenté disimular

Voz 5 21:21 dándoles la cámara de fotos is haciendo mediante gestos a ver si eran tan amables de echarme una foto junto al cartel cosa que no coló

Voz 1546 21:31 me sorprende porque Irán no tiene nada que esconder supongo no

Voz 5 21:36 Irán es un Papa Irán es un país muy muy muy hospitalario muy acogedor que ocurre que yo tenía pocas noticias de Irán y las pocas que tenía eran malas para mí este este viajes como una escalera en la que va subiendo peldaños de dificultad cuando llego a Irán siento que haya un cambio importante ya cruzar Irán Can

Voz 8 21:55 Nando

Voz 5 21:57 ya ya son palabras mayores tengo este percance en la frontera donde estoy a punto de acabar en en prisión acusado de espionaje por estas fotografías donde casi me requisaron el ordenador portátil la cámara de fotos el teléfono móvil y una vez que salvo ese percance ya puedo disfrutar de la hospitalidad de la cultura persa supone

Voz 1546 22:17 algo que no es muy conveniente cuando tú dices a cabo ahí que te está hablando de no no lo que pase no me entiendes lo que esta haciendo es que estoy trazando planeta Tierra de pie no convence sabes que está coartada que algo ya claro mis padres que no es cuesta explicarlo más aún

Voz 8 22:45 cuando no hablas el mismo idioma yo en este Pérez

Voz 1546 22:47 once fue la primera vez que me alegré de no hablar el mismo idioma

Voz 7 22:50 nos hablaban inglés español yo no hablaba farsi

Voz 1546 22:53 gracias a esa circunstancia no no son una uno de mis muchos defectos

Voz 6 23:02 una cosa que no te preguntaba delante Cesc cuando cuando termina tu viaje estabas aliviado o estabas dentro un bajón porque ya no tenías otra ruta

Voz 1546 23:13 hacer o cómo te sentías si que tiene que hacer mentalmente estaba feliz

Voz 8 23:22 estaba satisfecho estaba de nuevo

Voz 1546 23:24 de vuelta con los míos cuando realicé un viaje así aprecias luego todo muchísimo más la seguridad

Voz 7 23:34 el estar de nuevo con los tuyos el agua y una cama caliente en fin pero físicamente

Voz 5 23:40 me costó mucho adaptarme

enseguida volvemos con más acento Robinson

con acento Robinson

Voz 1546 28:28 no por ciento son dieciocho bares y zapatillas que has gastado supongo que no salir de casa con dieciocho pares de zapatos no entonces ya tenía económicamente andamos Salgado

Voz 7 28:51 económicamente no andaba Holgado no

Voz 1546 28:54 es esto de de comprarte unas zapatillas por un lado dices pues los Carlos los Oscar a lo mejor no lo para todo mejor me fastidia pie eso sí sí

Voz 7 29:06 si realmente bueno la inversión en calzador a alguna de las mejores inversiones Si he llegado a apurar tanto las zapatillas que han llegado a tener agujeros en las suelas he caminado gasta siete mil ocho mil kilómetros con el mismo

Voz 1546 29:20 eso es porque no tenía aquí Kikes o que eran cómodos

Voz 7 29:24 eso era que no tenía un gran presupuesto para financiar toda la expedición entonces viaje Fun viaje rozando la supervivencia con lo mínimo

Voz 1546 29:33 ya claro iría Lemmy está encantado de estar con los suyos sentir feliz realizado lo que lo que mira todo empieza tú caminando haciendo el Camino de Santiago caminando pensando que para cambiar el mundo ya caminando por el resto del mundo dices por todo el mundo dices pues me gustaría unir los cinco continentes a nado eso es como fue no porque acto seguido

Voz 5 29:58 sí es como si ha olvidado algo no

Voz 1546 30:01 no es que claro es que iba caminando por la Tierra olvidado de los mares

Voz 7 30:08 sí ocurre que vivimos en un planeta donde el setenta por ciento es agua y bueno pues ya sabes mirando mapas mirando el globo terráqueo me di cuenta de que una parte importante me he dejado por recorrer de Chávez es me preguntaban bueno esto de la vuelta al mundo caminando pero en el mar

Voz 8 30:25 de hecho

Voz 7 30:27 como queriendo ser Membrilla

Voz 1546 30:29 quién es quién

Voz 27 30:33 pues bien Asanda por el mundo entero Lakua el agua que no me que aquí press subiendo Chema tú tienes que cambiarlas amistad me estoy ya no es amigo

Voz 7 30:46 ah bueno edades tenía una deuda pendiente con los océanos aquí dije bueno pues voy a voy a intentar unir nadando

Voz 5 30:54 los cinco continentes sólo pensaste cuando

Voz 1546 30:57 está más poquito daba tiempo no sé cuándo trazando del mundo la idea entonces

Voz 7 31:05 sí sí durante la propia vuelta al mundo caminando ya fantasea con nuevos desafíos este era uno de ellos

Voz 1546 31:12 lo llamaste expedición se pasa Lemus buscar tenemos

Voz 7 31:16 pues sí la verdad mira sabes lo que ocurre que al anterior la vuelta al mundo caminando lo llame es un nombre que no entendía que aquí

Voz 1546 31:27 bueno no todo el mundo habla inglés yo yo no yo ir a hay que ahora decir lo con cuatro cervezas bastante bien es difícil así que no esta vez no

Voz 1290 31:39 aquí se complicar mucho dirige expedición Nemo pues mira la la la pregunta que te dirá todo lo que es más difícil

Voz 8 31:48 pues esta última ha sido algo más difícil si cabe porque el agua no es nuestro medio caminar todos sabemos caminar desde que tenemos temprana edad pero nadar yo no sabía nadar además sabía nadar unos largos en la piscina te iba a decir risa pero no

Voz 11 32:12 no tiene nada que ver nadar pero desconocen hace ya tiempo que no es bueno que

Voz 8 32:18 no es lo mismo nadar unos largos en piscina que nadar veinte

Voz 7 32:20 a unos metros en mar abierto

Voz 1546 32:24 además qué bichos bichos que que iban por debajo esta vez decidiste en en llevar ayuda no fuiste gran equipo no sé lo que gano y tú vas con tu mapa tú no puedes nadar lo máquina de sabemos nadar Cronomap en el mar en la mano no algo etc

Voz 8 32:48 gente en cada estrecho de cruzado con dos embarcaciones una que iba delante marcando el rumbo a seguir puesto que en mitad del mar no hay referencias y una zódiac más

Voz 7 32:59 a mi lado que me daba el avituallamiento iba por razones de seguridad eso en el mejor de los estrechos el estrecho de Gibraltar donde hay una logística muy bien montada con Lagunair Asociación para el cruce a nado estrecho Gibraltar pero hay otros estrechos como en el estrecho de Bering

Voz 5 33:15 o en Papua donde ya

Voz 7 33:18 así tienes una barca

Voz 1546 33:20 te puedes dar con un canto en los vean pero sí que estoy ver en qué es Rusia Alaska eso hay agua tremendamente poco Rivero río fresquitas animalicos por debajo no

Voz 7 33:36 eso es el agua está a tres grados de temperatura

Voz 5 33:39 hay fauna marina como ballenas jorobadas Morse las orcas focas es un estrecho muy poco profundo sólo tiene trescientos metros de profundidad ponga trescientos Sedano anima al debajo tuyo está muy cerca te ve TVE hay nada con la sensación de que en cualquier momento podía salir algo constante

Voz 7 34:04 no es una travesía que no disfrute nada hasta que no volvía a poner de nuevo el pie en tierra la parte que el agua está tan fría que vas constantemente con el corazón el pulso acelerado luego es un agua muy oscura muy densa

Voz 8 34:17 cada estrecho tiene unas características

Voz 5 34:20 y aquí apenas ves el fondo luego se

Voz 7 34:23 a la niebla está sólo nadando

Voz 5 34:25 la sensación de estar nadando en el fin del mundo al lado del océano Ártico sobre el Círculo Polar Ártico no estas cosas

Voz 7 34:31 estas en las inmediaciones efectivamente

Voz 5 34:33 muchas corrientes viento no

Voz 1546 34:36 hay consejos o no tal vez no

Voz 5 34:39 para

Voz 1546 34:39 es algo que tienes que hacer para espantar a este fauna hay debajo

Voz 5 34:46 dicen que si hay tiburones por ejemplo

Voz 7 34:52 te pongas pases de la posición horizontal de nadador a la posición vertical inmuebles los pies

Voz 5 34:58 IS comportamiento les me parecen vacile bueno

Voz 1546 35:05 qué dices eso es que en esta misma Antena de la cadena ser escuche mi son hablando acerca que tenemos osos en la sierra y que si un coso debe iba corriendo hacia Ci de lo que tienes que hacerle quédate quieto que quiero yo que ser que tomemos que si viene el tiburón

Voz 5 35:25 sí

Voz 1546 35:26 te pones vertical cuando pies no

Voz 7 35:29 es un comportamiento tan raro en el mar que por lo visto confunde al tiburón y la sensación de desconfianza ahora cuando se de la situación hay que ver si tienes la sangre fría

Voz 1546 35:40 a poner de verticales bueno estamos igual funciona pero luego ya me atención a la mofa

Voz 5 35:45 pero bueno ha visto un tiburón

Voz 7 35:49 en nadando no nadando no afortunadamente

Voz 5 35:53 de todas formas creo que no son

Voz 7 35:56 tan peligrosos no

Voz 5 35:58 no pero no sonaba sarcástico pero momento por ejemplo en el mar de en Papúa hay había tres animales bastante peligrosos el tiburón y el cocodrilo el cocodrilo de agua salada La medusa Irún

Voz 7 36:16 a mí ser Ocaña es una medusa muy pequeña pero muy venenosa muy venenosa

Voz 5 36:22 entonces tenía que elegir en sí

Voz 7 36:25 nadaba cerca de la costa estaba el cocodrilo de agua salada con la zona de manglares así que decidí nadar dos kilómetros mar adentro para evitar la zona de Costa mejor efectivamente tuve que atravesar una zona de del de

Voz 5 36:39 atravesarlo una desembocadura de un río el río Mora también que bajaba de la jungla lleno de troncos de barro ahí me picó una medusa me metí

Voz 7 36:49 por esa razón algo más mar adentro sale al final tienes que elegir entre tiburón Medusa algo

Voz 1546 36:53 no no no porque claro nada arena armadura supongo muy cómodo en como pecho lata nada nada cuando vas si te hubieras

Voz 7 37:06 es repetir

Voz 5 37:07 una de las dos Verino Papúa no ha devuelto al mundo caminando expedición Nemo repetiría la vuelta al mundo caminando

Voz 1546 37:17 por otra ruta diferente claro y combinarlos pues también se vea porque dice es que me que me haces muchas gracias pero junto con el respeto le espetó no total pero los dices con Amaiur naturalidad la cosa más tranquila y como personalmente él es un súper héroe es que pero lo lo cuentes como si fuese pues no sé si volveré a hacerlo pero claro lo haré de otra forma es como un tipo que yo conozco que para sus vacaciones daba con vuelta del mundo claro lo fastidiado donde va al año que viene porque siete del mundo volver a hacer la vuelta el mundo supongo que evidentemente tendré que hacerlo o que si deforme distinto sino te aburre días no

Voz 7 38:13 sí bueno soy una persona

Voz 8 38:15 la de carne y hueso como todos

Voz 1546 38:17 bueno no no eres muy especial de hecho que más en el mundo en la historia que no ha habido un ser humano que has hecho lo que se hecho tú pero me igualito que nosotros no lo es

Voz 5 38:34 bueno a mí me ha dado por por este camino no muy bueno

Voz 7 38:39 creo que cada uno tenemos nuestro camino en la vida sin duda pero bueno me apasiona la aventura me apasiona la naturaleza y creo que la clave está en en el esfuerzo la constancia y en el día a día si tuviera que volver a dar la vuelta al mundo pues tendría que ir por otro sitio para conocer muchos rincones que todavía me queda por conocer

Voz 1546 40:04 norte a sur a los dos polos opuestos

Voz 7 40:11 bueno hay muchos lugares muchas expediciones que tengo en mente me quedan muchas cosas pendientes todavía por ejemplo los polos te iba a decir que el juez de montañismo el Everest pero claro viendo un las fotos que voy

Voz 1546 40:24 no ya está la puerta me de ellos sino con las que que me ha desanimado velas colas para tengo algún nuevo desafío en mente lo estoy planteando hacer una vuelta al mundo sin motor cruzar alguno sino a remo en fin tengo cosas por ahí

Voz 1290 40:47 entonces a todo esto tú lo que una de las cosas que más te es el premio fue el Mediterráneo sí que está aquí al lado y si qué partido queremos ampliarla oí el resto del mundo tenemos aquí aquí mismo todo sí sí efectivas

Voz 7 41:01 antes he realizado dos travesías el estrecho de Gibraltar uno de Europa con África la travesía Mescada de desde Grecia hasta Turquía uniendo Europa con Asia y me sorprendió pues por la gran contaminación en que hay es el mar más contaminado del planeta justo ahora que hemos celebrado el Día Mundial de los Océanos el pasado ocho de junio creo que va como como anillo al dedo de hecho las

Voz 8 41:24 edición Nemo

Voz 7 41:25 la dedique para lanzar un mensaje de conservación de los océanos denunciar entre otras cosas la contaminación por plásticos y el mar Mediterráneo debido a la actividad industrial

Voz 8 41:34 el clases lo ves el agua por los plásticos que ves es que que que te sorprendía más severa visualmente ves mucho la contaminación por plásticos

Voz 5 41:42 pues

Voz 8 41:43 ves mucho el tráfico marítimo también el estrecho de Gibraltar es el punto de entrada junto al Canal de Suez en Egipto de de ese tráfico marítimo tienes que estar constantemente esquivando barcos con vertido de hidrocarburos luego ruta migratoria de mamíferos marinos hay delfines cachalotes Sí Se está bien

Voz 7 42:00 es muy mermada la población de de estas especies

Voz 8 42:04 y luego hablando con gente local biólogos marinos especialistas pues ya te hablan de que hay especies invasoras por el calentamiento global la subida del nivel del mar en fin que que vienen del mar Rojo y que está afectando pues a especies locales como como en el área marina protegida Recas allí Turquía

Voz 1290 42:20 tú crees que estamos que de verdad estamos concienciados en el Estado que está todo

Voz 5 42:27 tú habiéndolo visto no no no

Voz 8 42:29 yo creo que cada vez hay más conciencia cada vez hay más información también a los medios el tiene más presencia pero el hecho de recorrer el mundo caminando posteriormente nadando es la mejor manera de ver con tus propios ojos el estado del planeta y creo que no somos conscientes de la gravedad

Voz 7 42:50 que está la salud de los ecosistemas sobretodo los

Voz 5 42:53 eso Ciudadanos

Voz 1546 42:55 no sabemos lo que vivimos sobre la tierra mil era mucho lo que estás contando o utilizando la alcachofa amarilla nada que hacer para eh para decirlo porque es muy necesario que escuchamos tu mensaje pero sí lo hicimos mucha información pero en cuanto que vivimos sobre la tierra pues mira esto les queda un poco lejos no yo pienso que si hay no hay conciencia que alguien estamos hablar cuando de que en la Barcelona en Palma de Mallorca a lo están padeciendo de esos grandes transatlánticos desde hoteles que flotaba lo que esta cántamela contaminando los mares el aire con su famoso pero claro que vienen con suculentos cantidad de dinero para dichos lugares realmente acaba más dando clase lo de siempre no el dinero

Voz 8 43:53 sí sí pero bueno realmente si es si dos consideramos seres inteligentes como creemos que somos deberíamos cambiar el sistema no el clima no puede ser que el modelo económico que seguimos suponga la destrucción de la casa en la que vivimos pues mira este que

Voz 1546 44:10 de momento vivió en la Casa Blanca que salió Game colgándolo de Paris no sale de protocolo de

Voz 5 44:16 sí es Barei porque se ha acabado el murió

Voz 1546 44:18 la dentro de unos años sí dejará Aaron para otro si hemos ido viendo durante generaciones donde los que mandan deje el problema siguiente estamos sino una situación ahora mismo que es verdaderamente de emergencia

Voz 1290 44:36 de ella es visto en otros países

Voz 5 44:39 que la gente está concienciada bueno

Voz 8 44:42 realmente es algo a nivel global de hecho aquí en Europa hay más conciencia de la que puede haber en otros países en vías de desarrollo se atraviesan países de Asia te llevas las manos

Voz 7 44:54 a la cabeza por la contaminación es que yo estuve

Voz 1290 44:56 Ben Nasser hace un mes Emile Hirsch Felipe con los mares la cantidad de plástico y la poca conciencia que tienen la gente de ahí SAS son ellos mismos que que que tiran todo el plástico sí

Voz 7 45:11 como anécdota hundía iba con una bolsa de plástico

Voz 8 45:14 caminando por Asia Central India

Voz 7 45:16 Bangladesh y me acerqué a un paisano que estabais sentado pues a preguntarle dónde habían a la basura una papelera para tirar la bolsa la quitó de la mano y la tiró al suelo como diciendo ese es su sitio el suelo no hay una cultura de gestión de residuos no

Voz 1546 45:32 y no conversar con las malas no hacer que el estado del planeta no en absoluto es el mundo el mundo occidental tal que preocupa de eso o o son palabras para simplemente son palabras visto pero yo voy siguiendo contaminando condominio donde ves tú que la gente está más concienciada

Voz 7 45:59 bueno yo creo que en el cuidado del planeta y toca

Voz 5 46:04 diferentes agentes toca desde luego a empresas toca apolíticos toca Ciudadanos a pie como nosotros son muchísimas las acciones que podemos hacer como individuos si quieres cambiar el mundo cambia Tucker

Voz 1546 46:19 hay uno que podemos hacer el individuo es votar

Voz 5 46:23 por ejemplo luego hacemos política también con nuestras acciones que compramos donde está hecho quién lo fabrica que hacemos luego con ello cuando nos desprender hemos no somos conscientes del poder que tenemos como individuos con nuestras acciones

Voz 1546 46:41 los cómodos que somos de vez en cuando

Voz 5 46:43 sí sí somos somos cómodos por eso me fui a dar la vuelta al mundo caigamos darte para

Voz 7 46:49 no no para incomodar me sino para predicar unos valores con el ejemplo para demostrar que si alguien normal de carne y hueso puede dar la vuelta al mundo caminando

Voz 5 46:58 todos podemos hacer pequeños cambios a mi me gusta motivar a la gente demostrarle que que que tenemos un tremendo potencial que podemos hacer muchísimas cosas tenemos una gran luz los humanos somos capaces de lo que nos propongamos

Voz 1546 47:16 Ito es capaz de de de mucho para mí es una ten Tiko placer tenerte a mi lado izquierdo y escucha hace It Has hecho un libro sobre libre un libro libre esa baje la clara aventura ante la vuelta al mundo a pie a una foto contigo ahí muy elegante con tu cargo azul y un canguro que en el fondo no ha vistas ya en la quinta edición hemos esperaba otro sobre juntando uniendo los contendientes sonado

Voz 5 47:55 efectivamente ya he comenzado a escribirlo verá la luz a principios en abril de dos mil veinte nuevo líder de la expedición de moho y en esta ocasión vamos a hacer un documental también me he llevado a cada estrecho que cruzado nadando a dos cámaras estamos ahora mismo haciendo un documental lástima que no iba a ser cámaras

Voz 1546 48:15 la vete andando por el mundo porque claro el tema a ver dando dando brazadas

Voz 7 48:23 vamos a contar se si vamos a contar muchas cosas

Voz 1546 48:25 entre veremos de pie pero vamos a ver de pie

Voz 7 48:28 eh vamos a entrevistar a gente local ahí no hemos estado allí comiendo con ellos en sus casas en el estrecho

Voz 5 48:34 sin aborígenes en Papúa vamos

Voz 7 48:36 ver auroras boreales como senos comió el dron un cocodrilo en en Pando a Bigas

Voz 5 48:42 sí sí no lo gracioso es bueno se liaron las aspas del dron con en un árbol cayó sobre una zona en la que había muchos cocodrilos antes de que cayera al suelo salto un cocodrilo sólo me madre mía la gracia está en que el dron seguido grabando dentro del cocodrilo no me fastidia la Cámara sigue funcionando tenemos esas imágenes hay muchas cosas peor sí promete Abed comido Atila por suerte

Voz 1546 49:10 bueno es que Nacho eres un súper héroe el único hombre del mundo que ha dicho eso cazar el mundo de pie unir los contendientes ganado eh gracias por este rato gracias por pregonar lo que esos pregonando hemos de salvar y cuidar más a optan en tierra esos mares sin el planeta en su totalidad

Voz 5 49:37 a tus pies Nacho muchas gracias todo el rato es un placer muchísimas gracias a vosotros es un placer

cada humano del deporte con Michael Robinson

escribe no en Facebook acento Robinson

bueno despuntado mucho escuchando a Nacho habla como sus afanes ferrum paseo cualquiera lejos están hechos al alcance de poca gente de hecho hay más gente que haya pisado la Luna que han dado la vuelta a la Tierra luego a unir a los cinco continentes ganado le convierte en el primer ser humano en cumplir semejante travesía es un ser único con humildad de cualquier vecino de la sociedad quizá es ahí es donde se halla la clave de su éxito gracias Nacho gracias a ustedes por estar ahí al otro lado de la alcachofa

Robinson

