Joan Ribó: "Hay muchas formas de liderar el Gobierno y a mi me gusta el de la participación"

Voz 1727 00:00 mañana de vísperas día de vísperas en general de la constitución mañana de los ayuntamientos en toda España hay gente que no sabe todavía si va a ser alcalde o alcaldesa oscile puede caer por chiripa pero hay que lo tiene clarísimo Joan Ribó

Voz 1 00:15 bon día buenos días bon día buenos días

Voz 1727 00:18 Calde de Valencia de Compromís mañana será reelegido para un segundo mandato con los votos del Partido Socialista del País Valencià también hace cuatro años en su investidura se resistió a sujetar la vara de mando porque según dijo nevar animando mañana tampoco lo hará

Voz 0942 00:35 bueno pues mira Navarra de mando a mí me recuerda un me recuerdan cuadro de un mariscal al tiempo de Napoleón y no me gusta esta forma demanda prefiero la forma de debate de participación evidentemente hay que mandar pero hay que hay muchas formas de liderar un gobierno el de la participación y el diálogo y el de llegar a consensos creo que lavar la Adela de mando pues de alguna manera simboliza al menos históricamente pues otras formas demandar un poquito de otra manera que la que yo quiero ser

Voz 1727 01:06 qué diferencias hay entre aquel Rivo hoy el Ribó de mañana que aprendido en este tiempo que le ha enseñado el ejercicio del mando

Voz 2 01:14 la primera cosa que me ha enseñado que el tiempo pasa que esos cuatro años

Voz 1 01:17 yo afortunadamente afortunado

Voz 0942 01:22 la segunda que que me han enseñado evidentemente experiencia me ha enseñado que el tiempo de la administración es un tiempo mucho más lento Nos geológico pero es un tipo mucho más lento que los deseos y los proyectos que llevan a las personas y los grupos políticos por lo tanto es muy importante planificar con mucho siendo el administración sobre todo cuando los problemas a resolver hay que resolverlos con una yo creo que eso es la gran enseñanza otras muchas otras muchas que son importantes y es que la participación de las personas que la ciudad es de todos tenemos que decidir entre todos ni los técnicos y los políticos sino que tiene que ser una decisión de esto

Voz 1727 02:07 una última cosa a usted se le mete en el grupo de los ayuntamientos del cambio aunque hay quien asocia ayuntamientos del cambio sólo a Podemos en realidad se refiere a todos los ayuntamientos que fueron renovados en el año dos mil quince en aquel momento de mucha en excedencia política en nuestro país largo han tenido un resultado muy malo salvo en Cádiz y en Valencia usted y además en partidos diferentes el resto de los ayuntamientos del cambio practicamente no van a renovar pasado tiene alguna explicación usted para lo que ha pasado en este país

Voz 0942 02:42 para la primera explicaciones que no somos las aldeas galas de Asterix y Obelix Cádiz y Valencia yo creo que lo que ha pasado en el caso de Valencia el caso que Cominos caso de Valencia es que en Valencia ha habido una coalición de Gobierno que siempre hemos gobernado yo creo que con eficacia ni siempre hemos gobernado teniendo los presupuestos aprobados el prime la primera ciudad de España Nickon unos planteamientos que discutíamos las cosas pero luego sí yo creo que es el elemento ha sido fundamental aparte evidentemente de introducir cambios profundos en la ciudad muchos niveles desde la parte disipación hasta la movilidad desde los servicios sociales hasta el urbanismo pero ese elemento quizás más decisivo no así no el quién nosotros nos hemos basado en una coalición mayoritaria formada por Compromís el Partido Socialista y el grupo afín a Podemos eh que de alguna manera ha dado estabilidad a un Gobierno de izquierdas y foros

Voz 1727 03:40 Joan Ribó enhorabuena anticipada e feliz

Voz 2 03:43 las gracias yo espero que se confirme porque estas cosas siempre hay que verlo camposanto tomate