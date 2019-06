Voz 1 00:00 Buñuel

Voz 0874 01:22 en A Vivir cada sábado y cada domingo solemos decir que todo el mundo tiene una historia que contar hay que estar allí para saber contarla por eso procuramos semana semana acercar el micrófono a aquellos lugares por los que la inercia informativa hace que normalmente los medios pasemos de largo y que la educación es una herramienta de transformación social es una idea que ya pocos cuestionan lo que ocurre es que los resultados no son siempre tan rápidos tan evidentes como en los casos que vamos a escuchar a continuación en este primer episodio Valentina Rojo Bruce Rovira viajan por las carreteras secundarias hasta Pontevedra Málaga Castellón gracias a este viaje descubrimos que cuando la educación sale de las aulas y se extiende por las calles se pueden resolver problemas tan propios de nuestros días como la contaminación el sedentarismo la despoblación de la zona rurales o incluso la marginación social

Voz 0874 02:38 para niños y niñas creo que oigo Galego así que la estrella tendrá que ver con las cosas vamos a empezar por el principio Valentina estuvo es más marchas esa Galicia para trabajar en esta historia

Voz 0300 02:50 estuvimos en Pontevedra en el barrio de Monte Parreira no queríamos conocer lo que llaman la Ciudad de los Niños un modelo de ciudad inspirado en la iniciativa del psicopedagogos italiano Francesco

Voz 0874 03:01 entonces Luccin que defiende la idea de situar a los niños y a las personas en el centro de la planificación urbana que los niños jueguen un poco como seguramente jugamos tuyo de pequeños no en la calle y que puedan ir solos por su barrio a la escuela y que ganen también cierta autonomía

Voz 0300 03:16 entonces Ike el coche debe ser el Rey de la ciudad no en Pontevedra se inspiran esta idea en el año noventa y nueve hicieron una importante reforma urbana peatonalizar On varias calles del centro histórico y redujeron la velocidad a treinta kilómetros por hora gracias esto lograron rebajar hasta el sesenta por ciento la contaminación llevan ya ocho años sin ningún accidente peatones en las que

Voz 0874 03:37 fíjate así las personas sino los coches comenzaron a tomar un poco el protagonismo de esa ciudad pero el planteamiento de tono chinos solamente tiene repercusiones urbanísticas también educativas

Voz 0300 03:47 sí sí es un proyecto integral de convivencia de vecinos no se conoce como los caminos escolares un programa que persigue que los niños vayan solos al colegio como hemos contado que lo hagan en grupo los mayores acompañan los pequeños etcétera no

Voz 0874 04:00 Valentina Rojo y tú habéis estado hace unas pocas semanas como decía conversando con el presidente de la asociación de vecinos

Voz 0300 04:06 era una mañana bastante fría que amenazaba lluvia como como ocurrieron en Galicia no se esperaba en una esquina del barrio Carlos Diego

Voz 9 04:14 el balón

Voz 10 04:15 ahora no llueve ETA esperemos que no esperemos que nos dejen de hacer el trabajo del trabajo de la idea de los caminos es una idea amplia y larga no voy a decir son son varias cuestiones las que nos indujeron hacer los caminos escolares primero la cantidad de tráfico que de repente vimos en que se incrementaban el barrio y luego otra que a mí era la que más me preocupaba los niños los estábamos induciendo a ser auténticas máquinas a mí hubo una mañana que fue además yo creo que lo que colmó el vaso por decirlo de alguna manera delante del colegio un coche una señora conduciendo dos niños en los asientos de atrás jugando con una maquinita de videojuegos bien pues esa señora esperando a que los niños terminaron de jugar porque al bajarse del coche y entrar en el colegio a mí aquello me desmontó me desmontó aquí se trata de de todo lo contrario hay que socializar es decir los niños tienen que ser niños pero al mismo tiempo tiene hay que darle su su propia independencia no que ellos sean capaces de llegar al cole que vean su entorno en el barrio hay tres parques infantiles

Voz 6 05:27 parecía que no había ninguno

Voz 10 05:29 de repente desde que se montaron los caminos escolares los parques están abarrotados ves niños por la calle toda la tarde es decir fijaros cómo cambió la situación

Voz 12 05:39 el estaba consiste que los niños saben que bajando

Voz 10 05:42 son ahora se encuentran esto que el camino no es como una especie de de derribo que va fluyendo si bandas instituyó eran los caminos incluso hablamos con con distintos negocios en distintas partes del barrio para digamos para tener zonas de seguridad un niño le pasa algo que se encuentra mal que se ve encuentra perdido porque puede ocurrir no entonces dice mira tú te vas a la panadería Acuña te metes aquí allí había un listado de los niños que hacían el camino o los teléfonos de casa para oye cómo te llamas está ya más a casa

Voz 13 06:14 cero

Voz 10 06:15 yo creo que sobre todo lo que perseguía hemos la fundamental está conseguido es que no saquemos el coche del garaje para andar doscientos trescientos metros cuatrocientos metros porque ocurría lo ocurrido

Voz 14 06:31 Nos vamos a quedar por aquí por esta zona ahí empiezan a salir

Voz 9 06:39 niños buenos días

Voz 11 06:43 mucho camino sólo desde tercer yo te gusta

Voz 15 06:52 porque porque él es en no están vigilando mientras estamos cientos no

Voz 11 06:59 con Alba con la Adri con Ángel con Gabriel con Lady con Carla

Voz 16 07:04 bueno y con Julio que no obstante está ahí sus los mismo sí

Voz 12 07:09 yo dos para ella jugar de regreso tenéis tiempo

Voz 13 07:12 porque ahora debería eh

Voz 11 07:15 Nos paramos a hablar para ver cómo nos fue allí en el colegio así mientras esperamos poder para que hagan los otros han salido y luego quedáis no sé cuándo tenéis un rato aquí aquí a arriba jugando estoy ahí arriba donde yo soy una rotonda

Voz 16 07:33 siempre jugamos allí el escondite

Voz 13 07:35 si tú me cosas y barrios si todos los coches no

Voz 1365 07:40 es que vieron coche ya sean coches sí

Voz 11 07:46 mucho mejor que con los padres

Voz 17 07:49 pero siempre es que los diez al cruzar en mito

Voz 9 07:59 voy a lo que viene a ayudar

Voz 18 08:03 yo sí que desde el barrio yo soy así viva aquí porque le gusta hacer esto es que me gusta yo soy muy feliz con los niños tienden a tener más de los que tuve yo ahora setenta años siempre se el mismo sitio que a veces si falta alguien pues para otro sitio pero mi sitios aquí ya a me gusta estar así delante de los niños para los coches me riñe algunos de los que van dentro del coche pero

Voz 1365 08:32 mire no porque dice Gabe y digo yo con tranquilidad que primero soy yo primero los niños y después ustedes

Voz 9 08:43 ah vale

Voz 11 08:54 y tú vienes todos los días aquí yo único que tengo que ir al médico algo cómo te llamas antaño Antonio te gusta esto sí sí sí me encanta verlos los niños como yo no puede tener niños yo me encanta más te encarga siempre este paso tipazo pues algunos de los peligrosos no porque ahí el tráfico pero a veces me cabreo porque pueblos conductor a ahora desde cuando haces esto tú yo ya casi dos veces te levantas temprano para elevar temprano como el desayuno en la banda me he visto después desayuno y me vengo aquí a la sobre las ocho y media

Voz 9 09:41 pues nada gracias venga nada venga hay coches y no es que era una vez precisamente una

Voz 19 09:58 las funciones que pretendíamos con este programa era él eliminar los coches de la del área de influencia el colegio no también abona las diga ahora es el inspector jefe del Real Éste es el que ha diseñado un poco el tema urbanístico no no de tráfico si no yo colaboro esto es un proyecto interdepartamental Le puedo poner dos ejemplos por ejemplo que tiene que ver deportes con el modelo de ciudad pues tiene que ver mucho porque el modelo decida digamos que se basa en la recuperación de espacio para los peatones en detrimento de los coches pero si tú peatonaliza es ganas espacios desde esa perspectiva lo que va a ocurrir es que si no los llenas de gente el coche vuelve entonces qué tiene que ver deportes pues que en vez de montar un campeonato del mundo en un polígono industrial hayan medido el monte lo montas en el pleno centro de la ciudad con la finalidad de dinamizar esos espacios públicos en doce deporte hablamos de cultura o Podemos ha del departamento de Cultura es decir todo el mundo tiene claro cuál es la finalidad y a partir de ese departamento entonces la policía devolver a la ciudad

Voz 11 11:12 persona sastres serían esa yo usted como técnico la Policía Municipal

Voz 19 11:19 cuál era su labor que ha tenido que bueno pensar la la labor fundamental de la policía dentro de este modelo es la protección del espacio público recuperado al vehículo

Voz 13 11:29 que no lo vuelva imbatido

Voz 19 11:31 esta ciudad hay ocho años que no han muerto por accidente de circulación y eso es así por el diseño de la propia ciudad pero también para el trabajo policial obviamente estoy de que los coches son un problema antes yo creo que ya está asumido básicamente en ya hay muchas ciudades que ya hace tiempo intentaron ponerle coto a esto y entonces aparecieron e iniciativas como Londres Si quieres entrar paga toma sólo pueden entrar los residentes los demás no pueden entrar otras ciudades eh esto de las matrículas pares matrículas impares aquí sea bordó el tema de una manera yo creo que mucho más realista es actuemos sobre el espacio y todo ese espacio como el que acaba como el que estamos viendo Quique estaba diseñado para dos vehículos de repente a través de obras de rediseño se hacen unas aceras mucho más anchas el coche es importante pero no es lo más importante y entonces lo dejamos un carril de sólo tres metros los aparcamientos los dejamos de servicio

Voz 20 12:31 red que de repente de la vía

Voz 19 12:34 has ganado el setenta por ciento para las personas que caminan días dejado el treinta por ciento para los vehículos claro eso el cambio en términos de reducción de tráfico de calidad de vida es es realmente impactante

Voz 12 12:46 el tema seguridad precisamente se decía que los niños solos era un peligro y tal yo a usted hablaba de lo contrario contrario eso ya lo dice Francesco Guccini tú llena de niños en los espacios que esos espacios eran mucho más seguros y es verdad porque la inseguridad tiene mucho que ver con la impunidad con las zonas de sombra con las zonas no iluminadas con la ausencia de testigos entonces te sientes como más vulnerables sin embargo si andas por una calle que están ahí estos vecinos que está el bar la sensación de seguridad es otra y el espacio público es fundamental que había gente también Canfranc frágil no fragilidades que está ayudando a los semáforos esto

Voz 10 13:27 como lo han hecho y ahora mismo tenemos tenemos colaborando con nosotros tenemos a tres personas de eficientes pero como una integración total

Voz 21 13:35 qué tal se levanta todos los días con un objetivo

Voz 11 13:38 vamos a trabajar rutinas

Voz 10 13:40 sí sí sí además es que enseguida que que llevan dos días sin llamarlos te llaman oye que yo ya no tengo que ir no tengo quiero hacerle daño pues si si no te preocupes que mañana ya habíamos y lo trae lo traes porque sino si se sienten desplazados es decir no no de ninguna manera nosotros formamos parte del proyecto desde el primer momento

Voz 12 13:59 no tienen el niños de del entorno

Voz 22 14:02 de de su comunidad el niños

Voz 12 14:05 se va a acordar cuando sea mayor de quién era Antonio Ikea Antonio no era como los demás lo va a saber pero eso le va a servir también como elemento potenciador de la tolerancia y que ha recibido oí cuando recibes las esa tú por eso decimos que en este barrio El camino escolar es un proyecto de cohesión social pero es un proyecto también de integración de tenían esta visión de la Policía Municipal

Voz 9 14:31 aquí la directora la oye pues Daniel que los niños hacerlo

Voz 12 14:41 el camino que están más espabilados son la escuela

Voz 23 14:44 hombre vamos a ver no tenemos unas cifras que avalen eso o no ritmos son hicimos pruebas digamos pues sí que es verdad que tienen más espabilados porque quiérase o no ya salieron de su casa vienen con la atención puesta en lo que tienen que venir charlando más contentos también porque tiene más contenido vienen ya tienen ese ratito para compartir con sus compañeros y la verdad que venir hubiera más espabilados como veis somos

Voz 9 15:06 por eso no están contentos con este muy bien muy bien en que no

Voz 24 15:12 estoy viendo como diría yo no quieren yo no quieren saber nada de

Voz 13 15:16 les puede venir con los tabaco no no no no vienen los miedos de las son miedos eternos sus y la verdad es que todavía estoy ahí no me enteré

Voz 1365 15:26 a ver que empiezan a venir es una otras yo tengo una niña de once años lleva viniendo los cinco años el camino escolar genial el hermano tiene ocho ya ve a la hermana y quiere y no quiere que venga mamá alcoholes él es mal

Voz 13 15:39 sí bueno bueno

Voz 1365 15:42 que diga meramente no

Voz 13 15:46 yo no voy a decir que no yo al principio siglos no mira aquí el desde mi ventana

Voz 16 15:52 con un poquito entonces yo vigilaba vendiendo

Voz 1365 15:54 ya veces a la hora de venir porque ellos entretienen viendo jugar devienen tan contentos están entretenidos que de llegar a lo mejor edicte llegan ahí veinte pero porque porque separan hablar un poquito juegan miran el otro si con el paraguas entonces se

Voz 12 16:08 la idea colaborativa de las edades toros muy interesante no el mayor

Voz 1365 16:14 sí sí les ayudan se sigan ganando muchísimo a que ese es una pequeño ya están pendientes saben que van en pandilla aunque no han aunque no son de la misma clase se conocen ya en el camino escolar entonces esperan unos por otros así no será rol si Bill encanta tener la responsabilidad de los pequeños

Voz 18 16:31 no os habéis notado que en una escuela y sea de socio como se nota esto el espíritu de colegios siempre fue a abrirse al barrio el colegio nosotros somos encargados de unos niños estas horas pero los niños son de las familias del barrio entonces el cual es una mente más dentro de barrio tenemos que abrirlo

Voz 23 16:50 bueno eso es muy bonito la verdad apenas abierto

Voz 4 17:05 gracias es mentira

Voz 0874 17:21 en un pueblo como Morella que es relativamente pequeño haya dado a dos personas de tanta fama como Ximo Puig y sobre todo por encima de todo alguien tan famoso y tan importante como José Martí Gómez nuestro Josema

Voz 0300 17:35 es decir pues allí fuimos en los un tema que nos propuso un buen amigo de este programa fabrica Ivana fundador de Cuadernos de Pedagogía experto en educación correcto gratuitos nos comentó hace un tiempo que la comarca de morir eran precisamente un grupo de maestros y maestras luchaban para salvar las escuelas rurales ellos sostienen según comentábamos hace un par de semanas que salvar una escuela es es salvar un pueblo entero dicen algo más que quizás te sorprenda dicen que hay una pedagogía que se que muchas escuelas rurales puede ser un buen ejemplo para las escuelas urbanas en crisis dicen una enseñanza de Mallorca

Voz 0874 18:07 lo decías que este es un proyecto que se está desarrollando en Castellón en la comarca del Sport de la que Morella es capital

Voz 0300 18:13 es una comarca que no llega a los siete mil habitantes las cuatro escuelas rurales que hay colaboran entre ellas lo llaman CRA Colegio Rural Agrupado

Voz 0874 18:21 así con la caravana Valentine rojo y tú fuiste se hace un par de semanas a visitar algunas de estas escuelas en el pueblo de sin Torres que tiene poco más de quinientos habitantes bueno ya

Voz 0300 18:33 cuando llegamos al pueblo esté sin Torras los alumnos estaban en el cambio de hora entre clase clase y los pillamos jugando en el patio nos acompañaron al ver Garcés que es maestra de infantil Carmina escribe que es tutora de primar en la escuela de Portell Jordi Marín profesor de Física Química en el de Vilafranca Paula Castillero que es de la Asociación de Madres y Padres allí no recibió Nieves que es la profesora de Infantil

Voz 11 19:00 sí

Voz 25 19:15 pues empezamos por aquí hacemos aquí la Asamblea entonces tienen los niños pasan la lista escriben para las grietas estamos son la inicial del nombre que es el encargado por ejemplo llavero empieza con v

Voz 15 19:26 tienen que para las citas con v piensan y tienen que que la contenga que empiece ya tienen todas las citas que hacen por las mañanas está dividida así un poco más para que por ejemplo a la biblioteca tienen las hamacas y saben que en las hamacas

Voz 9 19:40 entonces es una escuela de pueblo antiguo era una pizarra negra blanca las mesitas individuales no

Voz 15 19:48 sí toros de cara a la maestra aquí están todos sentados están unos junto a otros yo no sé de hará otro porque tuvo sus frutos porque existan más cooperativos juegan ayudan unos a otros siempre tienes al al lado para poder mirar y que te ayude

Voz 12 20:02 qué habéis hecho esta mañana

Voz 15 20:03 han tenido que avión física inglés entonces también vienen especialistas también educación física lo hacen fuera el inglés también han hecho la Asamblea en inglés sea toda la Asamblea que pues pasar el la lista de los niños y los maestros que vienen se han venido clase osea como estar en casa los días de la semana todos los meses la estación en la que estamos después las emociones ver negro es el miedo el rosa el amor el azul la tristeza el amarillo la alegría el rojo el enfadado y en las que el tranquilos y cada niño se ponen la emoción que está en ese momento uno explica por qué sí son sinceros estamos enteros y se porque hoy ha dicho uno estoy enfadado porque la despertado puede venir al cole

Voz 9 20:41 pues bien triste porque estos triste

Voz 13 20:56 contentos ahí vamos Bale me vais White

Voz 11 21:13 si bien estaban el amor mala Akin quieres mucho mucho

Voz 9 21:27 para entonces han cambiado demócrata

Voz 13 21:39 la gravedad de la crisis

Voz 3 21:46 nosotros teníamos tradicional en la que nos encontramos por niños

Voz 1139 21:52 de diferentes edades conviviendo juntos en un aula trabajando un libro de texto que no tenía muchas veces nada que ver lo que hacían Bonillo de tercero como niños de cuarto y quinto pero convivían todos juntos en el aula cómo trabajamos así entonces decidimos buscar metodologías innovadoras que no son tan innovadoras porque hace ciento cincuenta años ya lo hacían pedagogos como John le Wii como Marisa Monte Soria como Freinet ya hablaban de que había que

Voz 9 22:19 sólo sí

Voz 12 22:20 eh eh tiene y ayudas explica un poco un habla de nada de ahí cinco niños de las diferentes el mayor ayuda al pequeño cómo funciona

Voz 1139 22:32 a ver como decía no en este caso tiene un lunes decía que los niños el tiempo impropio nivel de andamiaje muchas veces es el maestro el que puede alimentar la queja el que tiene que llevar el niño en este tipo de aprendizaje son los niños más mayores los que le ponen el siguiente nivel una de las formas de aprender que tenemos el ser humano la imitación

Voz 26 22:50 el momento que tú lo pones límites eso es una cosa por ejemplo que que que hacen los exámenes qué pasa que los alumnos empiezan a preguntarse cuándo hay pensando preguntan porque cualquier cosa que preguntan es susceptible de que aparece en un examen por lo tanto vamos a estar callados cuanto menos preguntemos reduciremos seguramente la materia que entran en el examen más fácil pasar el obstáculo yo me he encontrado en segundo de ESO explicando cosas que teóricamente son de cuarto o en cuarto de ESO explicando cosas que teóricamente son de primero de Bachillerato con hoy incluso de segundo de Bachillerato

Voz 27 23:46 mira eh ocho años no le nueve llamó puertos un anuncio que estás bien canina

Voz 28 24:13 este insiste lo hice

Voz 13 24:18 pues ya tiene el complots Aquino

Voz 28 24:30 comentado que una continuidad entre el

Voz 9 24:35 la manera de trabajar en una escuela y la manera de vivir en la calle

Voz 26 24:39 en el pueblo y en la escuela se potencia el trabajo cooperativo pero es que luego en la calle a los niños ven que efectivamente sus de sus vecinos de sus vecinas Copé

Voz 9 24:48 eran para arreglar la calle para preparar la fiesta de San Antonio para para para cualquier actividad

Voz 26 24:55 ven una a una lógica las ciudades Cataluña vio conozco más

Voz 29 24:58 está cambiando la configuración de la formación del profesorado y compartir de los libros de texto que cada porque se acaba confiando en que el niño es un ser que pregunta tiene la palabra y es curioso perfil eso sí organice bienes la potencialidad de los niños que ha sido infravalorada la escuela Memories de tal esta empresa está volviendo retomar el modelo de ciudad

Voz 1139 25:23 porque la innovación educativa casi siempre ha surgido del ámbito nada porque no nos encontramos con una clase de veinticinco niños de la misma edad en la que se les va a exigir a todos lo mismo cuando acaben el curso es decir somos nosotros los maestros los que nos tenemos que adaptar a esas circunstancias ah no quedarnos muertos detrás de un libro de texto esperando a que el niño haga ejercicio tras ejercicio tras ejercicio se lo corregimos son las propias características del entorno rural las que te invita a formar tu metodología tu forma de

Voz 13 25:59 me gusta porque amigo

Voz 27 26:12 sí podemos ir solos

Voz 9 26:24 miles

Voz 27 26:25 no

Voz 13 26:30 no me avisaréis si lo que usted tiene astucia de la despoblación de la comarca

Voz 30 26:46 un estudio demográfico

Voz 9 26:48 el de la comarca de los diferentes pueblos a partir de

Voz 31 26:51 eh de los datos del Instituto Nacional de Estadística INE lo que se observa es una una bajada de la población a nivel comarcal de un entorno del veinticuatro por ciento Además se se ve una un descenso muy acusado en aquellos pueblos donde no hay escuela llega a niveles del sesenta y cinco por ciento hay situaciones

Voz 9 27:14 en el pueblo

Voz 31 27:16 Sí Se podríamos ver que lo que hace es acelerar no acaba por digamos desaparecer el pueblo porque hay una población

Voz 9 27:26 en de gente anciana de gente jubilada que mejor

Voz 31 27:30 ha emigrado de cuando se jubilan vuelven al pueblo pero es que no hay opción de recuperación entonces en el momento que cierra una escuela de alguna manera se firma la la sentencia de muerte de de ese pueblo

Voz 13 27:43 pues sí

Voz 9 27:50 quiero decir

Voz 27 27:51 claro Rolling fútbol la buscó

Voz 9 28:04 su de

Voz 28 28:08 no nadie en el pueblo

Voz 18 28:12 sí sí el año pasado eran seis alumnos ido sacaba iban al instituto intentamos que venían familias a lo experimenta miento con empresas que hay al pueblo irse para ver si podían darles faena y así tener niños en la escuela

Voz 28 28:32 eso frotaba afrontaba a casa

Voz 18 28:35 trabajo entonces pues me llamaron muchas familias y han venido todos una familia de Valencia que tiene dos niñas que tienen tres y cuatro años trabaja en el Ayuntamiento y lo domina otra familia que tiene una niña que va instituto yo niñas que también les de cuatro años y éstos trabajan en este chico trabajó en una granja

Voz 9 28:59 el granjas estos dos familias sí tenemos que intentar es no llegar a esta situación es decir la la escuela que siempre le hemos visto en los pueblos como un elemento que hay que salvar a última instancia

Voz 31 29:16 cambiar la visión que tenemos sobre ella es uno la la escuela es un elemento que pueda actuar forman digamos pretenciosa de salvadora como un elemento clave que puede hacer que nuevos pobladores eh se establezcan en en la comarca por qué porque aparte de la calidad de vida que ofrece un pueblo tienes un una es una escuela de mucha calidad entonces la imagen de esta de la escuela rural del padre del pupitre vía lo idóneo Antonio no con la Bola del Mundo y el mapa de España detrás pues esto es eso solamente anacrónicos

Voz 13 29:55 no trabajamos en un ayuntamiento no

Voz 27 30:17 no sabíamos veterinaria

Voz 13 30:23 se ha

Voz 9 30:34 que estéis estudiando robótica pero que la robótica o niños

Voz 31 30:40 ahora mismo hemos iniciado un un proyecto a nivel comarcal en las cuatro escuelas de de la comarca en los dos institutos centrado en la la programación y la de la robótica

Voz 32 30:52 el motivo es doble por un POM

Voz 31 30:54 lado porque vamos hacia una sociedad cada vez más digitalizada ahí el pensamiento computacional va a formar parte del siglo XXI queramos éramos no pero es que además resulta que el todo el mundo digital está abriendo una oportunidad laboral en los pueblos que no había antes que es el teletrabajo y eso es importante hacerles ver que se pueden ganar la vida en su en sus pueblos de una forma diferente complementaria a las que ya hay

Voz 1139 31:27 si educamos a los niños como es educar a nosotros como dice Paulo Freire que les estamos robando su futuro

Voz 26 31:37 eso es la función de formación científica es la ley de la inercia ahí hay evidencia dice con con objeto no no cambia su estado el movimientos es un factor externo digamos no lo condiciona entonces si no hacemos nada todo seguirá igual entonces y nosotros queremos que cambie la escuela alguna cosa tenemos que hacer

Voz 11 31:58 estamos

Voz 26 31:59 a los niños ahora Orán serán cuente que están aprendiendo a pensar no memorizar Si los niños aprenden a pensar pondrán podrán tomar decisiones por sí mismos esos el éxito

Voz 33 32:16 y a Barack eh

Voz 34 32:31 ya

Voz 33 32:37 de Ares

Voz 28 32:39 a un buen amigo de este programa que es periodista Javier Sancho nos habló de un grupo de mujeres en Málaga que decidieron

Voz 0300 32:44 a organizarse para combatir el fracaso escolar en uno de los barrios más necesitados de esa ciudad se juntaron para ayudar a los niños de la calle a que hagan los deberes escolares al salir a la escuela no porque son niños del barrio La Trinidad y El Perchel que aunque son varios diferentes comparten la misma historia de marginación pues en él viven muchas familias pobres estructuradas tocadas por la droga incluso la delincuencia no les hacía falta esos niños a alguien que les recordara está ayudar a hacer eso es deberes una vez que acaba ese horario escolar es una historia de mujeres que empezó con un taller de costura por cierto en el año dos mil cinco lo lo promovido por la Fundación alta mar las mujeres empezaran a se juntaban para empezar a compartir experiencias y se dieron cuenta que sus hijos cuando salían del colegio se quedaban en las

Voz 12 33:28 calle jugando

Voz 0300 33:30 y que nadie les les ayudaba a hacer los deberes y ellas tampoco tenían la formación para hacerlo no dominan la educación los recelos en las demás y así es como nació esa asociación alta mar

Voz 0874 33:40 o como se convirtió en un proyecto de apoyo escolar integración para

Voz 0300 33:44 niños del barrio en el colegio los niños se reúnen en un local muy bonito de la asociación meriendas primero les dan la merienda y luego los voluntarios les ayudan a hacer los deberes hablan se conocen también se ayuda a las madres con cursos de alfabetización o apoyo para sacarse el graduado escolar por ejemplo así que te fuiste Málaga con Valentina Rojo para conocer los barrios de El Perchel Norte y la Trinidad y las historias de las personas que están detrás de este proyecto quedamos con Victoria Marín que es la directora de alta mar en el Corte Inglés de Málaga pero si te típico para querer bueno Abellán hostiles en el centro con toda la intención porque dijo ahora veréis cómo estos barrios marginados estado justamente al lado nuestro no desde el recorrido entonces y acabamos delante de la iglesia del Cautivo es el Cristo del del barrio donde nos espera María Carmen dos de las mujeres que llevan a sus hijos y sobrinos al repaso cornada

Voz 20 34:37 yo nací en un barrio que ha ido evolucionando pero sigue teniendo mucha necesidad no porque yo vamos yo personalmente vivo de setecientos euros de pensión de viuda y somos cinco en la casa entonces tienes que depende mucho de de tirar ayuda me encuentro decías que llevas ese aquí Sobrino sobrino tengo dos sobrino tengo doy mi hija en mi casa quiénes son tus sobrinos porque vivir contigo pues porque la madre tiene un problema de drogodependencia Jairo lo tengo desde que tenía quince días porque la madre tuvo una época mala ya después tuvo su tiempo bueno se quedó embarazada de de sequía y ahora está en un centro la puerta recae entonces pues me he hecho cargo también de la hermano de la madre cuando viene sin piedad con veintisiete años me quedé viuda con tres niños pues porque Nervión edema celebra

Voz 14 35:38 puedes ver no cincuenta y

Voz 12 35:41 por qué en alta mar que les ayuden a hacer los deberes

Voz 9 35:43 de qué hacía no que no ahora les

Voz 35 35:46 John lo que hacen es que cuando van a discutir no discute

Voz 9 35:49 hablan de su madre que dicen es que

Voz 20 35:53 Jairo que entiende lo que ser problema es sequía cómo querrá vivió pero no los quiere asimilada por dolor por lo que no quiere porque es que la echa mucho de menos entonces está la verdad que también se está sacrificando sacrificado como extra porque él lo primero que dijo era si me tengo que ir a un colegio interno porque iba a yo me voy para que mi madre se cubre con diez años no se ha él era capaz de llamar mejoró muchísimo su actitud su conducta entonces sí claro se les nota porque era un niño que no tenía puesto una disciplina colegio ni para levantarse ni para recoger a la hora de recogerse no tenía porque su madre estaba en la calle no tenía ha tenido un cambio vamos ahora no te puedes ocupar de los deberes yo ayudo en algo pero tampoco puedo mucho a tampoco mi estudio han dado paso no puedo yo hice primarias me salimos muy pronto porque mi madre tenía que trabajar ahí yo tenía un hermano menor tuve que cuida de entoces mi estudios sólo lo básico

Voz 12 36:58 cómo estás a la buena cuenta la historia de su barrio pero dice que ella no lo conoce porque el mapa la Trinidad Perchel os contaba que había mucha necesidad muchísimos pues económica trabajo la única es trabajo

Voz 36 37:17 trabajo y esperanza entrenarán trabado porque también mucha gente va a buscar trabajo en la que dice que lo aquí como que ya hay una frontera independientemente de lo que digamos aquí que tenemos apellidos que empieza pues nos gusta como ha pedido ha pedido Heredia Jiménez cuya dicho de la Trinidad ir con corté pues lo dejó claro la gente tienen una una máscara todavía de esto que no es la que hay al menos todo yo me veo a Martine no ibas a Barcelona entonces ya o como que salimos muy claro que no lo valoro lo Jurado a mí me cuesta mucho trabajo otra buscar trabajo enmienda que vivía en calle Pissarro sin embargo me he ido a ir a Barcelona o coincidencia eh que no es que yo está el mismo currículo la misma persona eh ya que allí no no yo soy discos en era ayudante de cocina que tienes hijos yo tengo cuatro hijos

Voz 11 38:17 con una parte y dos pero no puedes con tu segundo segunda pareja con cuatro niños

Voz 10 38:23 el primero estuve say I

Voz 11 38:25 yo con Hey

Voz 36 38:27 luego me di cuenta cuando era bueno y ahí me aprendí que todo fallos aprende

Voz 35 38:34 los conoceréis a todos esta tarde pero además de ello ahí supe en el primer año que hicimos los Reyes Magos describieron la carta era pues su novia y yo pido en la equipación del Málaga yo del Madrid yo no sé que yo la cita de Pini pon de pronto leemos una carta pues yo quiero un carrito de la compra para mi mamá y si sobra algo aussie puede ser una por una pelota de goma espuma entonces nos quedamos claro impactados con con la carta Jairo

Voz 18 39:06 el niño fue viendo cómo se regalaba más el primer año

Voz 35 39:09 es increíble lo regalazo es que que que se regalaron ID pronto les llamamos a él

Voz 20 39:14 el último eh eh tu regalo un carrito rojo de la compra el niño

Voz 35 39:20 es que se le iluminó la verdad le dio un abrazo o el abrazo más bueno

Voz 37 39:26 siento que he visto Illes e inteligente

Voz 35 39:29 eres feliz soy súper feliz con el con el carrito de la compra ahí y entonces ya adelante todos dijimos pues por haber sido tan generoso

Voz 15 39:37 les regalamos ya la equipación del Málaga la

Voz 35 39:40 la pelota de reglamento en vez de la de gomaespuma sea porque dice madre mía estos niños que pueden podía no pedir lo que quisieran porque nosotros ni consolas ni móviles ni cosas de están ni Play ni nada pero pudiendo pedir un regalo para él algo que él hiciera ilusión sólo pensó en su madre lo que él hacía falta un carrito de la compra nada más

Voz 13 40:03 sí pero ahí siempre hay alguno muy bonito también como madre ella vive aquí extranjero mismo

Voz 16 40:18 yo si enfrente en el ochenta y nueve que sigue siéndolo Chen tiene iban rompió data número yo cuando lo echaron abajo que yo ya vivía aquí tú no te puedes imaginar la cuando llovía de darle pues razón casa que sensación van mal en dispare debido dormitorio cuando yo que no lo pasé las viviendas no era bueno vi cosas preciosas hay insalvable

Voz 13 40:40 yo yo de verdad de Dios volvería otra vez aquí a tiempo de llegar al colegio y Anita hacía de corredores

Voz 18 40:49 y es que tantas vivencias tan bonito ya no

Voz 9 40:53 con mucha nos toque usted porque lo que no tengo porque queda claro que no tengo

Voz 38 41:05 Marta otra de puedo Herminia también claro

Voz 9 41:11 no cautivo en la calle

Voz 13 41:15 que tiene que ser cauto

Voz 9 41:18 no

Voz 20 41:19 que tiene cautivos

Voz 35 41:21 lo que has hecho cautivo tiene una túnica que no la tiene que llevar

Voz 16 41:24 pues porque lo hicieron sin túnica del Cautivo ida desnudo el cura y el escultor Martín Simón se quedó ciego Art terminara talla de cautivo se quedó ciego iba delante en la procesión y preguntó porque lo habían puesto túnica no lo vio

Voz 9 41:42 lo que te hace décadas de muy inventada no

Voz 16 41:46 no porque impresiona muchísimo desnudo pero lo visto como ha visto pueda la recomiendo porque yo era distinto sí y ojalá lo pudiera vestido años pero yo lo he visto desnudo porque te ingenió gente ahí en la cofradía ni hay entrado para ampliarlo y eso poquito jueces el interno muy buena madera igual no es impresionante el nudo porque es el hijo del escultor es un hombre muy bueno es un nombre es la piel es verle las piernas como o sea que no el típico Cristo talla o así si es que no puedo acercarme mucho de gravedad mucho esa sensación no se juntan celebran de tan penoso como de llamarlo yo cuando lo chic yo porque yo no sé cantar mucho Normaa como de su divos entero

Voz 38 42:39 deban dar varias yo no yo me hubiese atrevido a tiro vamos a una mujer de

Voz 13 42:48 hay que respetar Montilla aprendí caso señora aquí al dentista nada pero desplegando pasar nada hay a bordo

Voz 28 43:02 voy a decir palabrotas

Voz 38 43:04 yo yo yo nací aquí llevaba como siempre están en la calle todo lo mantenía la calle hay como yo lo que veo es lo que creo que no voy a unas dos horas no lo había creen bueno pues vamos a ver eh

Voz 13 43:25 el presidente de la comunidad

Voz 18 43:33 mucha pena porque cientos pero lo malo no por eso también hemos empezado a trabajar la fiesta de los cosas Alone estamos atendiendo al público a que pasen del puente pacas eso está muy acertado es que está como somos el centro

Voz 12 43:47 que hay una frontera no física psicológica exacto

Voz 18 43:51 se hacen a las personas que echamos de aquí nos cuesta mucho salir del cimborrio recuerda cuando empecé a trabajar pues unos diecisiete dieciocho años todavía te sentía muy muy pudorosa se me acuerdo que empezar trabajando había hombres y mujeres ella me se me pegaba las mujeres no la hombre era como no me hable esto porque no veía normal esa dinámica eso si sigue estando todavía hablamos de me va a mí cualquier quiero y ahora te digo que no me habla comete con la que sea que son cosas una frase muy típica que decía que si yo fuera un hombre fuera de que hiciera puede haber sabido de quisiera no se lo puede hacer multiplica no Vitale una persona que él es verdad que no ha sido aún más chicha no ha sido pero sí que es verdad que mi de la que llevaba la casa en el plan de casa de cocina de todo eso Mi bandera poder va el típico

Voz 13 44:53 siempre este delito me ese giro los yo me

Voz 18 45:01 cero que era un hombre maltratador estas cosas así un hombre aquí más de lo pudieran salino Inma he pudiera también ella queda pero imagino no iba yo no do no la solución es India podamos es todo lo mismo a ello estoy muy contenta de vida que lleva ahora mismo pero sí que perdáis hubiera tenido otra opción de vida para mejor me hubiera gustado también que no te das cuenta de que te han robado tío exactamente hora exacta de lo que no puedo yo no concibo yo pensar que una niña hoy en día contiene con doce poses trece te diga escribe madre claro que hito City es que además de pero yo no he escuchado decir es que quiero ser abogada de los médicos que quiero ser ya de las que se sacó el graduado escolar y también la eso porque quería pero a apostar por la eso y me hasta aquí también trabaja la pesca ya aquí o India

Voz 16 45:50 el que sólo ciclón

Voz 18 45:54 pues en la construcción lleva ese ya era creo que también pueden hacer turismo turistas entre los barrios sí pero también buscando

Voz 37 46:04 cosas que experiencia nada

Voz 12 46:07 es un verso era muy

Voz 13 46:10 la experiencia Experience dio la gente viene buscando playa

Voz 18 46:18 en este caso de la playa no porque la viven en Ebidem buscando a la me lo me lo sé o te invitamos las fiestas son de treinta y uno de mayo al siete de junio y quedáis todo el mundo invitado la verdad es que no ha hecho más de los calientes tía Gloria de eso es el gazpacho lo comido de duelo

Voz 13 46:42 Arrabal que se iba a ver yo estoy me daban las como

Voz 18 46:47 la tradición porque ponen anual mucha Valle en la caja cuando pelón iba bien no iban vaya a los vecinos incomunicados no me voy a comer hay que comer o para sacar no te va a dar de comer pero sí que es verdad que era multitudes pero come de todo y no aquí se pone muy cercanas muchas cien muertos tuyo no comer pero el de la familias de los pero si ya voy a no me tocan al pues yo tengo hambre yo como es que aquí seguridad

Voz 13 47:24 estoy trabajando

Voz 11 47:29 ya XXXIII les sumamos dos

Voz 13 47:37 en once años llamada cremita

Voz 15 47:40 no te cansas no la verdad es que no André cuando venía pues estaba en mi casa y hacían los ir por ejemplo fue el que no lo hacía porque me aburría

Voz 28 47:52 nada pues días bienes vengo lunes martes miércoles y los otros diez veces el otro día en casa estudiando no se qué haces deberes sola de vacaciones donde ciudad dice que si yo quiero ir

Voz 11 48:06 a a Estados Unidos de mayo

Voz 9 48:11 con la sala pasa tú quieres ir al Japón hacen de Barcelona Hacienda te gustaría ir cuando seas mayor al desierto alarma Bercy

Voz 13 48:27 pero si es que se está estudiando ahora dicho Mariola marroquíes porque

Voz 9 48:41 eh aquí hay de todo aquello que buenísima la verdad tú sabes dónde estás que iba yo había España conoces muy no donde está Teruel hizo clic lo que está Cuenca Málaga

Voz 13 49:11 lo acordado

Voz 9 49:15 delgado cuando te suena de algo hombre iba a Rajoy para mí que está tantas lo nunca visto cogió empiezas a buscar el mapa que tiene que estar ahora

Voz 11 49:37 no más

Voz 28 49:44 me llamó Jairo también trece años sabida queda alto porque viene porque me hace falta ayuda para Ancelotti ver porque soy muy vago Lauren trabaja bajo no me me cuesta ponerme a trabajar

Voz 12 50:01 el ser humano médico todo fue bonito es verdad porque antes actividades juntos porque ella bebía con mi tía ay él bebía con Paul

Voz 28 50:10 que en mi mi madre no podía como me abuela admitía que eso es lo que quedar juntos donde estoy seguro que está excombatientes en dos mil puntos la habitación no no nos turnamos día porque él sacaba muy incómodo al le a camas pero ésta rompió una cada día ir a la cama doce ir porque eso acaba mantener una raya en medio ya en cómo dormir la verdad te unas Brian May también tiene como puntitos que quejan como votado tal que me llevo criando con ella tú mi vida una misión secreta que no podemos contar la verdad lo abordado por qué no vaya a entrar ahí así sea porque no los que no lo era hace más de cinco años más creo yo mucho más las me dijo que la última película que vio fue Harry Potter sin que imaginan su secreto verdad por qué no sacar súper buenas notas vamos a invitar a toda la familia de sorpresa al cine semana AIS Carmen su hija Cubillos dos a esos en la feliz idea es gusta vivir en este barrio se eche precedía donde vive y donde vive Barcelona no sé por qué te quedas con calle está fuera todas las sin duda te rica casi

Voz 12 51:43 a lo que yo conozco no

Voz 28 51:55 tenían una perra que nos muerde los calcetines