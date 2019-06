José María García Urbano: "Para mi, el programa electoral es un contrato con los ciudadanos"

pues la verdad que desde el año dos mil quince fui también el alcalde más votado de España con el sesenta por ciento de los votos esta vez pues el de hemos conseguido el mismo resultado pero con diez puntos más que como lo hacemos pues yo diría que es una mezcla de varias circunstancia la primera de ellas tener una afición muy seria muy rigurosa muy comprometida o programa electoral que desde el primer momento lo hemos cumplido a rajatabla para mil con el programa electoral es un contrato de es con los ciudadanos que tienen que cumplirlos una relación siga las báltica que te obliga bueno además lo hemos hecho de una manera muy decidido aplicamos aquí lo que llamo el concepto acción global de gobierno que desde el primer día tener completa determinación para poner en marcha absolutamente todo el programa electoral mira eso forma cuando poco a poco más poniendo pero todo a la vez el programa electoral la sensación de cambio se produce enseguida el cambio real de la vivienda esta tarde se espera en el mismo pues una acercaría la cercanía que había que entenderla haya sentido moderno las redes sociales pues puede que no sean un mecanismo de convicción social o política pero sí que las de comunicación que permite llegar si te permite observar multitud de extras en contacto en las redes sociales con la gente a través de Internet esa cercanía internautas hace también que te tienta muy presente la añadiría pudo haber diseñado un modelo de ciudad que sí ha convencido a los ciudadanos que podemos hecho un cambio profundo en el casco histórico hemos cambiado el modelo de ciudad que teníamos eso habría sido posible simpatía sino que aceptaran todos los vecinos se lo han hecho y lo han aprobado como usted acaba de decir de un abierto de madera muy mayoritarios

Voz 0672

02:14

te lo hemos visto pasar de de dos mil once del cincuenta al sesenta sesenta en la última al setenta por ciento no es verdad que Estepona como él dice ha tenido una transformación extraordinaria es un José es un hombre ver tantísimo Pepa para el que no lo conozco su nombre de tres oposiciones notaría registro y abogado del Estado campeón de ajedrez en fin un hombre realmente brillante en los últimos tiempos le ofrecieron ir Francisco de la Torre Le quiso traer de número dos al Ayuntamiento de Málaga para que fueran definitiva a su sucesor y otros le promete estaban ofreciendo la Diputación de Málaga donde podría hacerle la misma labor que en Estepona fue el Congreso pero regresó que que qué tentación le puede llegar a José María García Urbano para salir de de Estepona Isabel Tara a otros escenas otro niveles políticos