Paparruchadas ocultistas nazis

en la Cadena Ser cualquier tiempo pasado fue anterior con Nieves Concostrina

Voz 1626 00:24 dieciocho de abril de mil novecientos XXXVIII cinco científicos de las SS parten de Alemania camino del Tíbet la región más alta del planeta Pakea dirán ustedes pues teniendo en cuenta que eran nazis para nada bueno en aquella expedición Se había invertido mucho dinero tanto logística como material pero sobre todo muchas esperanzas fueron hasta el Tíbet en busca de los orígenes de la raza aria ya empezamos mal porque la raza aria es un mito no existe pero bueno tampoco existe el Santo Grial Himmler no dejó de buscarlo ni la Atlántida existió aunque los nazis decían que sí que sí que sí ellos a lo suyo a recopilar pruebas para darle al mundo en los morros con la supuesta supremacía racial alemana de dónde sacarían que los tibetanos tenían todas las papeletas para ser el eslabón que explicaría el vínculo entre una antigua raza superior nórdica y los germanos irse al Tíbet a buscar el origen de la raza aria fue una de las muchas chorradas nazis esta especialmente chorro porque todos venimos de Lucy aquella hembra Australopithecus que se bajó del árbol y cuyos descendientes vinieron a poblar Europa Alemania incluida ya está demostrado que compartimos ADN mitocondrial con una africana señores nazis ustedes también vienen del mono puede que su mono fuera más rubio de lo normal puede que fuera Copito de Nieve pero era un mono asuman hoy toca una de ocultismo nazi de esoterismo porque esa loca idea que tenían los de la cruz gamada de que su inexistente raza aria pudiera tener su origen en el Tíbet tiene que ver con esas pamplinas ocultismo las cómo puede alguien inventarse una mentira y empezar a creérselo al minuto siguiente estaban enfermos sí basaban su doctrina policías estúpidas idioteces astrológico casi mitológicas alguien se imagina todo un país siguiendo a líderes como la bruja Lola Sandro Rey pues eso hicieron los alemanes con Hitler Goebbels Goering Himmler y tantos otros seguir a unos charlatanes a ver como contamos esto para aumenten viendo que son idioteces no nos lo tomemos risa porque ya sabemos todos la que liaron los nazis propagaron unas ideas que nunca hay que olvidarlo alemanes y austriacos siguieron ciegamente porque les apetecía creerse las les gustaba contemplar la posibilidad de sentirse superiores más listos más rubios y con los ojos más azules que el resto de la humanidad Se emborracharse con su propia locura esa borrachera ideológica lo que venía a decir es que con líderes adecuados poderosos carismáticos dotados de poderes ocultos los germanos podrían recuperar un pasado glorioso y someter al resto del mundo que miedo

Voz 1626 03:57 el osarios eran descendientes de los supervivientes de la Atlántida ese continente que no existió osea que si habíamos empezado mal vamos a peor porque la Atlántida es un continente imaginario he imaginado por Platón los que se pusieron a rastrear el origen agrio no eran cuatro idiotas Himmler reclutó a los mejores lingüistas y antropólogos filólogos arqueólogos geógrafos botánicos entomólogo historiadores lo mejor de lo mejor en todo que también les vale a los científicos algunos se vieron con mucha pasta para investigar el dijeron venga guay que hay que buscar y lo que había que buscar era adonde habían ido los supervivientes de la Atlántida cuando la Atlántida se esfumó así que Himmler fundó en mil novecientos treinta y cinco un organismo una especie de sociedad pseudo científica que se llamaba das han en Hervé un palabro que podría traducirse como herencia ancestral es decir un Departamento Arqueológico de las SS que tenía como objetivo estudiar y hallar evidencias del pasado germano y atesorar objetos y a que no sé cómo decirlo objetos como protector eso potenciador es del poderío nazi más claro estos pirado se creían que sí ejemplo tenían en su poder el Santo Grial la lanza de lonja y no el Arca de la Alianza el nacional socialismo sería invencible no se vayan a creer que lo de Indiana Jones y el arca perdida es todo ficción

Voz 1626 05:50 para localizar el originarios se montaron numerosas expediciones que tendrían que ir por el mundo a encontrar rastros evidencias pistas lo que fuera que sustentar a la existencia de esa raza superior germana incluso Canarias estaba en la lista de destinos lo que pasa es que liaron la Segunda Guerra Mundial la expedición canaria Se suspendió pero previo esto está no acabo de ver yo qué datos les pudieron hacer sospechar que quizás entre los guanches los bien baches son los majoreros pudiera estar el origen Germán Enric todas estas expediciones se publicitar mucho porque era una forma de ir calentando al personal con la milonga de la raza superior el siguiente plan una vez se descubriera lo que fuera que esperaran descubrir era difundirlo machaconamente por radio con documentales en prensa con conferencias machacar machacar machacar hasta convertir la mentira en verdad hasta que el pueblo alemán acabara convencido de que ninguna otra raza sobre la faz de la tierra tenía su superioridad racial mental intelectual y física lo que les daba derecho a ser los amos del mundo de todas las expediciones que organizaron los nazis Himmler tenía todas sus esperanzas puestas en la del Tíbet le daba a él en la nariz que allí sí a cinco mil metros de altura en las estribaciones de la cordillera del Himalaya los supervivientes de la Atlántida habían fundado una elitista y poderosa comunidad de donde surgieron los aéreos pues venga marchando una expedición para allá sin reparar en gastos lo que haga falta

Voz 1626 07:42 la expedición al Tíbet la integraban un botánico un zoólogo Un geógrafo otro científico que ocupó sobre todo de la logística y un antropólogo todos miembros de las SS el brazo armado del terror nazi de los cinco integrantes el más importante el antropólogo puede que también el más fanático en su equipaje científico llevaba muestras de cabello calibrado Lores para hacer cráneo me Trías una especie de catálogo con los distintos colores de ojos un muestrario de huellas dactilares casi un año estuvieron en el Tíbet midiendo cráneos comparando modelos observando a los tibetanos como si fueran monos realizando máscaras de yeso para estudiar los rasgos faciales se interesaron especialmente por la aristocracia de la zona no por los fastuosos porque como resultado cierto que los tibetanos era en el eslabón perdido entre los atacantes y los germanos sólo podrían ser los en los de las hélices por supuesto en resumidas cuentas querrán saber ustedes encontraron algo no encontraron nada que vaya en contra encontraron nada ni siquiera un mojón agrio fosilizado lo único que se llevaron de vuelta a Alemania fue un magnífico documental que grabaron sobre las etnias tibetanas y con unos paisajes hasta entonces nunca vistos pero cuando llegaron a Berlín Himmler les preguntó que habéis encontrado el origen de nuestra raza superior

Voz 1626 09:01 la y los tibetanos se nos parecen pues tampoco demasiado Morenito pues venga a otra cosa mariposa

Voz 1626 09:31 disco y las absurdas creencias esotéricas continuaron siendo la brújula con la que los nazis buscaban su norte racial y eso que no había en el mundo nadie más desnortado que ellos fracasos como las expediciones para buscar a los supervivientes de la Atlántida no los de Se animaban el propio Himmler ponía manos a la obra si hacía falta y ahora llega otro empeño propio de un desquiciado verán aunque los nazis rechazaban de plano la religión se obsesionarme por conseguir objetos bíblicos no porque los considera sagrados sino mágicos tomemos como ejemplo el famoso altar de Gante de nombre oficial La adoración del cordero místico un retablo del siglo XV pintado por los hermanos flamencos Van Eyck Se trata de un político es decir tiene muchos paneles que se abren y se cierran una especie de puzzle es una obra que casi merece su propio programa porque ha sido robada ni se sabe las veces en ocasiones en la llevaban entera o tras burlaban paneles sueltos y los devolvían no se sabía si eran reproducciones son los originales en fin Julio es una maravilla maltratada desplazada mutilada bien pues Himmler puso el ojo en el altar de Gante y cuando los nazis invadieron Bélgica el político fue su primer objetivo decía que en esa obra flamencas escondía el mapa con el que localizar los aparejos de la Pasión de Cristo no hace falta decir que por supuesto nada de nada ni mapa del tesoro ni leches lo siguiente fue plantarse en Barcelona para localizar el Santo Grial

Voz 1626 11:28 fue en mil novecientos cuarenta cuando vino a España a ver a su colega ideológico Franco para preparar la entrevista que el dictador iba a tener unos días después con Hitler en Hendaya digo colega porque no se puede decir amigo Franco para Hitler para Himmler para los gerifaltes nazis en general era un beato supersticioso inculto poco marcial bajito iba riguroso también un poco idiota a muchos les resultó extraño que Himmler viajar a Barcelona tras finalizar su trabajo diplomático en Madrid porque allí en la capital catalana aparentemente no se había perdido nada mucho más con toda la faena que tenía en Europa con la Segunda Guerra Mundial en su apogeo pero si tenía mucho que hacer fue a buscar el Santo Grial a Montserrat pero qué buscaba exactamente Himmler una leyenda porque esto del Santo Grial es un invento del siglo XII un mito que se menciona por primera vez en un libro que escribió Cristián de Troya es que se titula percebes o Parsifal también se conoce como cuento del Grial porque es eso un cuento dónde se menciona una vasija de oro y piedras preciosas en la que sirvieron la hostia eucarística a un rey anciano pariente del tal Parsifal y atentos ahora a como se valiendo la cosa este cuento de Parsifal lo agarró luego un poeta francés que se llamaba Robert de borrón montó su propia película la vasija acabó convertida en Copa donde antes había una hostia ahora hay vino de este nuevo cuento desaparece Parsifal entra en escena Jesucristo la última cena ya está José de Arimatea al que el guionista decide colocar los recogiendo también en esa copa la sangre que brotaba del costado del Crucificado el peliculón no puede ser más enrevesado pero a partir de ahí la famosa copa el famoso Santo Grial acaba unido al cristianismo

Voz 1626 13:35 pero como el cuento continuo corrigiendo se irá ampliándose resulta que en unos sitios el Santo Grial dejó de ser copa para ser solo una gran piedra preciosa con poderes mágicos por qué una piedra mágica porque es la joya que Lucifer llevaba en su corona y que cuando estaba pegándose con el arcángel San Miguel se le desprendió cayó a la Tierra toma Éramos pocos y parió la abuela es decir todo entorno al Santo Grial tiene su origen en las novelas de caballerías del siglo XII pero desde entonces está siendo muy útil a quienes lo utilizan para atraer al personal como en la Catedral de Valencia donde exhibe en una copa que es un fraude como útil les sería Himmler que estaba empeñado en hacer con ese objeto fuera Coppola fuera vasija o fuera piedra preciosa porque creía que sus cualidades mágicas convertirían a los nazis en invencibles ahora bien de dónde demonios se saca Himmler que el Santo Grial está en los subterráneos de la montaña de Montserrat bajó un monasterio pues dicho muy a las claras porque los nazis hicieron una paja mental

Voz 15 15:35 es muy nazi miembro de las SS que dice

Voz 1626 15:38 ni Mon según ánimos salvar el Grial está en Montserrat y ahí tiene el empeño de Himmler en llegar a Barcelona en aquel mil novecientos cuarenta para intentar que lo dejaran curiosear por las entrañas de Montserrat acceder a documentos y comprobar si aquélla era la mágica montaña que albergaba el objeto mágico que por arte de magia convertiría a los nazis en los mágicos dominadores del mundo todo muy propio de un perturbado pero lo dio igual porque los responsables del monasterio de Montserrat no lo dejaron entrar por eso en la Catedral de Valencia pueden estar seguros de que su Santo Grial es falso de haber sido auténtico Himmler se lo habría llevado

Voz 0564 16:37 hola Nieves hoy nuestras historias con sonidos tan protagonizadas por enemigos de los nazis una de las muchas cosas que odiaban los nazis era el jazz un género que llegó a prohibirse en las emisoras alemanas en los países que durante la Segunda Guerra Mundial cayeron en sus manos Hitler su tropa consideraban que el jazz era música de generada escuchar jazz interpretar jazz era un riesgo serio en sus territorios a lo largo de los años treinta y cuarenta Berlín había sido la capital europea del jazz a lo largo de los años veinte hay decenas de buenas historias sobre el jazz y los nazis hoy escucharemos un tema popularizado por los grandes del jazz Mc de naif el tema Cepal de la obra musical la ópera de los tres centavos escrita por Bertolt Brecht y el compositor Kurt Weill inspirados en una ópera del siglo XVIII la obra fue un éxito en el Berlín de los años treinta a partir de mil novecientos XXXIII que era judío los nazis empezaron a boicotearle sus representaciones y acabó exiliados en París brecha acabó huyendo a Dinamarca íbamos a escuchar la versión de Louis Armstrong del Magdalena

Voz 20 19:42 mis acercarme hace ya más de una década a los magos de la guerra Nook eran unos serie de astrólogos y ocultismo que como Carl María Willy o el Yang Janus en el al que llamaban el mago de Hitler habían estado prestando sus servicios al Tercer Reich hoy también en en la hora en Negra las SS en las publicaciones es que existían las escasas aportaciones en castellano sobre ese culturismo y bueno me sumergía en toda en toda esa vorágine de la que hay que hay que pulir mucho porque mucha leyenda mucha mucho mito mucha mentira pero que también es importante para la historiografía mi primer libro que escribí sobre el tema fue la orden negra el ejercito para ganar el tercer raíl y luego continúe pues con los magos de la guerra espías de Hitler y el último trabajo que publicado que ha sido experimentos secretos de la Segunda Guerra Mundial más centrado ya en espionaje y en operaciones secretas de guerra o piar por completo el ocultismo nazi es dejar de lado una una parte importantísima no sólo en las SS Ogino sino musas muchas otras facetas de ese de ese tercer Raich no pero después pues se ha dado rienda suelta a una serie de teorías que cogieron mucha fuerza en los años sesenta y setenta que quiere dónde cogerla con que son pura pura leyenda pura fantasía

Voz 20 21:06 estaba fascinado por la arqueología ya desde su niñez viva excavaciones se llevaba las mismas a veces a su consejero espiritual que era armonía Willy gusta al que denominaron el Rasputín de Himmler cree FIA fíjate entrar en comunicación psíquica con esos ancestros osea estaban bastante bastante mal de la cabeza en ese sentido ir de Himmler fue a muchos yacimientos arqueológicos se apropió de muchas cosas e incluso en el en el castillo e Bay Belles Burque lo convertiría que está en ves falle lo convertiría en el centro neurálgico de su orden negra una suerte de Camelot de las SS pues alrededor se realizaron unos serie de excavaciones que que sacaron a la luz objetos muy curioso es que él se quedaba para un museo que pretendía edificar en en una sala especial del museo no no nunca lo consiguió nunca lo logró que se cree que incluso hay quería llevar el Grial si es que lo había encontrado si es que existía nunca lo consiguió pues por por la el estallido de la guerra ahí porque puso en contra de los alemanes no pero estaba obsesionado con la arqueología y la mística

Voz 21 22:05 el último objetivo era como siempre controlar al pueblo lo que los nazis pretendían eran en el fondo crear una nueva religión

Voz 20 22:12 que lo que viene a ser el nazismo esa era convertirse prácticamente en una religión de la Rafael Assange no eso es lo que postulaba Alfred Rosenberg no en en en sus teorías pero lo cierto es que además ellos buscaban algunos de ellos que insisto en que entre ellos es sobre todo Himmler respiros de las SS pues quiso buscar en esos ancestros áridos que quién realidad probablemente no existieron jamás pero que unos situada en el norte de Europa otros en Asia en fin nadie se ponía de acuerdo quería como en restituir los ya para a ellos pues eh edificar una una nueva religión pagana no de hecho a la propia días es es es las ha denominado como el Ejército pagano del tercer Rayco buscando derrotar el judío cristianismo que tanto aborrecible y reivindicando un poco incluso la mitología nórdica y los dioses paganos que según ellos habían sido arrasadas por el cristianismo ahí barridos por personajes como Carlomagno no entonces toda esa mística e influyó muchísimo en un esa especie seudo religión de del raid

Voz 20 23:25 desde luego sí sí trascendió bastante al pueblo pueblo a alemán no porque eh eh se realizaron una serie de de ve ritos de celebraciones paganas concretas que el propio Ferrán se hizo coincidir con otras hoy en festividades que probablemente era antes eran católicas no igual que el catolicismo había hecho con con previas festividades paganas no o sea que todo eso se convirtió en objeto de culto y el propio el mayor culto fue el culto al líder el culto al Ciuca que ocultó a Hitler no como una suerte casi de Messi ha sido elegido del pueblo alemán no para avisarles es que lo se lo creían los nazis eso

Voz 21 24:03 y quién era el ejemplo para seguir tiene era el Mesías el Jesucristo del norte pues también lo tenían Concostrina un antiguo líder llamado Enrique el pájaro

Voz 20 24:12 en el pajar Hero fue un líder germano eh que luchó contra varias invasiones de de lo que antiguamente hace mil años era podrían ser las fronteras de Alemania no entonces el lo consideraban propio Himmler y otros a miembros del partido nazi lo consideraban un un héroe de su pasado germánico nada anterior a la he a quiere asentarse ahí el catolicismo no entonces eh lo consideraban un un auténtico héroe y conquistador de su pasado pues lo reivindicaban como como una persona muy importante el propio Hitler eh realizaba en qué lío en la abadía de que Eldin que era donde estaba enterrado el monarca realiza la ritos de meditación en los que decía incluso entrar en comunicación con él para que le le guiará en los pasos de lo que debían hacer sus ese número todo muy muy rimbombante mi delirante casi hay hay muchas hay hay incluso películas de como les da gran Leni Riefenstahl donde esa esas procesiones con las antorchas por la noche se ve que son ritual místicas no son ceremonias como la procesión de la sangre que se realizaba en Munich y que conmemoraba los héroes caídos héroes para los nazis claro no eran héroes de verdad en el pus de Múnich en el año veintitrés siquiera practicamente una fiesta religiosa como pueden ser hoy Semana Santa para lo católico

cualquier tiempo pasado fue anterior con Nieves Concostrina

Voz 1626 27:16 con Ibis Concostrina

Voz 1626 27:35 es una pena pero la esvástica ha quedado íntimamente unida a los nazis en cuanto se ve una cruz gamada lo primero que te viene a la cabeza es Hitler y su bigote pero la esvástica esa cruz con los brazos doblados es más antigua que la orilla del río está presente desde la Prehistoria en multitud de culturas es un dibujo geométrico que ha adquirido tan mala fama desde que se la apropiaron los nazis que algunas culturas han tenido que renunciar a su símbolo e incluso cambiar su bandera por culpa de los alemanes eso le ocurrió al pueblo alguna o cuna con K un pueblo amerindio que se localiza en Panamá y Colombia hace más o menos un siglo los gunners protagonizaron una revolución contra las autoridades panameñas porque ellos querían seguir con sus tradiciones y Panamá los quería occidental Izar en respuesta los amerindios crearon lo que se llamó la República de Tula diseñaron su bandera para identificar su territorio una bandera por cierto igual que la española sólo que la franja amarilla centrales mucho más ancha y las dos rojas una por arriba y otra por abajo pues más finitas bueno pues en el centro de la franja amarilla gorda de la bandera de la República de Tula pusieron una cruz gamada porque ese es un antiguo símbolo cuna que representa un pulpo el animal que creó el mundo es lógico que fueran pulpo porque tuvo que hace mucho en poco tiempo deberían tomar nota otras religiones y aceptar pulpo como creador del universo pero la cuestión es que esa bandera hubo que cambiarla en el año mil novecientos cuarenta y dos porque todo el mundo la asociaba a los nazis ya los pobres chicos indígenas cunas que no tenía nada que ver con los nazis todo el mundo los miraba mal vete tú a explicar que no que esto no en la cruz nazi que es un pulpo

Voz 1803 29:17 nada tuvieron que cambiar el dibujo contarte el arte tierra

Voz 1626 29:41 llega el momento artístico con Ana Vall tierra nuestra doctora en Historia del Arte particular nuestras sólo nuestra que algo traerá para iluminar no sobre este asunto del ocultismo nazi con una visión además más especializada

Voz 9 29:53 hola Ana que nos trae para el disfrute de la Nieves por supuesto que sólo vuestra os traigo a Hitler y sus obsesiones que a fin de cuentas es el programa de hoy porque cuando algo sale metía entre ceja y ceja el dictador iba por ello hasta sus últimas consecuencias ya fuera porque es el antojaban no Grial lanzaron Ogino o pues una obra de arte porque no eso es lo que le pasó con el arte de la pintura un óleo de Vermeer realizado en mil seiscientos sesenta y seis allá por mil novecientos XXXV Hitler dijo reproduzca su frase literalmente quiero ese Vermeer su empeño era que fuera luego

Voz 11 30:29 qué mérito tiene sí que lo tiene claro imagínate el miedo no

Voz 9 30:34 bueno su empeño era que fuera una de las joyas de un museo que estaba planeando construir en la ciudad austriaca de lince el Führer Museum el museo de El fiebre Air era otro más de los sueños locos y megalómano de Hitler tener su propio museo muchas de las obras que quería incluir en él pues iban a la carta es decir pedía explícitamente decía quiero esa obra señalaba con el dedo bueno pues en esa lista de la compra estaba este Vermeer claro tú imagínate Nieves la situación en estos años el fumado de Hitler ya había establecido que para ser funcionario tenías que ser de raza aria había legalizado la esterilización de las personas que ellos consideraban genéticamente inferiores había promovido el boicot a los negocios judíos que ahora Aponte cables Twitter por modernizar un poquito a la historia vamos se inglés que Hitler a Twitter quiero ese Vermeer

Voz 1626 31:25 yo lo hubiera tenido bloqueo verdad

Voz 9 31:28 pues eso es verdad

Voz 1626 31:31 sí

Voz 9 31:31 bueno imagínate con una foto de la pintura Nieves que tú tienes en el salón de tu casa no tienes bloqueado pero te enteras en que te lo manda a la gente que en Twitter te lo manda todo igual hoy a tu lado sentado en el sofá hasta tu marido que es más bien Morenito de pies fijaos qué haces porque miedito da eso fue más o menos lo que pasó

Voz 1626 31:49 cómo cómo consiguió hacerse con la con la obra

Voz 9 31:53 pues en aquellos años el propietario de la pintura era el conde lloró Mir ser name is simplemente Hitler pidió por esa boquita noble ese a la vendió eso sí a un precio bastante inferior de lo que valía en realidad aprecia de dictador loco al que tenía miedo y no quería enfadar sobretodo porque su mujer Alice May era judía de pedigrí fíjate nieta de un banquero judío y por tanto objetivo goloso para los nazis pues no sólo por su raza sino también por motivos económicos el pobre pensó que vendiéndola en la pintura a precio de saldo pondría a su familia salvó el exterminio racial pero nada más lejos de la realidad

Voz 1626 32:31 sí

Voz 9 32:31 de hecho les May fue declarada enemiga del Reich y le fue retirado el pasaporte

Voz 1626 32:36 P

Voz 9 32:37 para más inri la hermana de quien se había casado con un señor que se opuso al régimen de Hitler y fue encarcelado vamos que el pobre no se encontraba en situación de This

Voz 1626 32:46 no

Voz 9 32:47 eh bueno para negociar la venta Nieves en semejante situación pues para su casa uno los responsables de la compra de obras de arte para el Museo del Fiore directamente del precio a la baja con un mensaje Hitler conseguiría esa pintura fuera como fuera ya te queda eso así que bueno pues figúrate que tu se planta el enviado en tu casa mirándola pintura que tienes encima la chimenea te dice Hitler ha dicho que la va a conseguir con tu colaboración sin ella tú verás no

Voz 1626 33:13 en fin que aceptó sin rechistar que va pero eso no quiere averiguar cuéntanos cómo es esa pintura que tanto tanto fascinaba al del bigote lo cueste

Voz 9 33:22 es una pintura pequeñita mide aproximadamente un metro cuadrado aún así es una de las más grandes de la producción de Vermeer lo que vemos en primer término delante es una cortina verde que se corre detrás de Javier algo al pintor y su modelo en una habitación podemos distinguir el collage del Estado al fondo en grande está el mapa de los Países Bajos tiene a los lados las veinte vistas más importantes de las ciudades holandesas era un mapa que existía en realidad y que fue publicado en mil seiscientos treinta y seis está desactualizado porque la pintura tiene treinta años más no es lo único por ejemplo la lámpara de araña dorada que cuelga del techo tiene un águila bicéfala es el símbolo imperial de los Habsburgo se refiere a los gobernantes del pasado no los de época de Vermeer está pintura tiene mucho simbolismo Nieves y quizá por eso pues llamaba tanto la atención de Gil

Voz 1626 34:12 imagina que llamaba la atención cualquier cosa es de verdad es que no es imposible descifrar ese cerebro no que simboliza que simboliza esa pintura

Voz 9 34:21 pues para entender que detrás de esta pintura tenemos que prestar atención a los detalles que tiene muchos la modelo que de la que hablábamos lleva en la cabeza una corona de laurel un símbolo que suelen llevar las musas en la mano derecha sostiene un cuerno que representa la fama la izquierda un libro Se cree que sería una representación de

Voz 0564 34:40 Clío la musa de la historia

Voz 9 34:43 la nuestra no era la divinidad que cantaba el pasado de los hombres a la que tendríamos que invocar antes de empezar cualquier tiempo para que los inspirarse no dude vamos a empezar con el háblame musa no cabe ver a rezar no que yo no soy nadie no digo para que no si es verdad que si bien se lo merece bueno el pintor está en primer plano de espaldas a nosotros se cree que es un autorretrato de Vermeer aunque no le vemos la cara tiene delante el caballo siete en el que está pintando debemos que ya ha realizado la corona de laurel va vestido de manera elegante de negro con calzones cortos y medias naranjas es muy a la moda de la época por eso a esta obras el ha llamado también Alegoría de la pintura porque está ensalzando el arte de la pintura en mismo

Voz 1626 35:29 cómo

Voz 9 35:30 lo curioso es que en esta pintura no sólo fue muy querida para Hitler sino que el propio pintor Vermeer la tenía muchísimo aprecio de hecho nunca la vendió en y cuando estaba ahogado por las deudas

Voz 1626 35:41 como por las deudas expresión Vermeer pintor cotizado pésimo que dudas tenía

Voz 9 35:46 bueno pues Vermeer venía de una familia con muchos apuros económicos y que incluso pues llegó a cometer delitos en su padre y su tío se dedicaron a falsificar moneda lo que nos hagamos una idea su abuela participó en la estafa bastante sonado a un comerciante a rico

Voz 11 36:00 a sí no no a la perla no

Voz 9 36:04 la Familia al pobre el que sale un poco a derechas bueno su situación mejoró al casarse porque su mujer provenía de una familia acomodada ir a pesar de eso pues las deudas siguieron acuciado lo durante toda su vida quizá Nieves no ayudó mucho el tener quince hijos no presos y verdad es tal esto de comer a todos no los quince por eso sorprende muchas veces la paz que se desprende de sus pinturas siempre se ha dicho que las ubican habitaciones pequeñitas de su propia casa rebosan tranquilidad pero imagínate Neves con quince criaturas por allí corriendo mucha calma de verdad que no debe haber en esa casa no bueno estas habitaciones las va tuneado para cambiar el escenario allí pone a todos sus personajes casi siempre femeninos son mujeres leyendo o escribiendo y no quiere contarnos una historia normalmente sino que sus personajes están enfrascados en lo que están haciendo ajenos al ojo del espectador

Voz 1626 36:53 y finalmente qué qué pasó con con la pintura la pintura que nos ocupa

Voz 9 36:57 pues fue trasladada a la residencia de Hitler en Múnich donde no estuvo mucho tiempo la Segunda Guerra Mundial había estallado los rusos avanzaban hacia Alemania con intenciones poco amistosas bueno pues para protegerla la escondieron en los túneles de la mina de sal de alta usen en Austria hay había muchísimas más robadas o compradas a precio de risa con la idea de formar parte de este museo del que hablábamos antes pero Hitler perdió la guerra se suicidó en mil novecientos cuarenta y cinco las tropas aliadas recuperaron estas obras de arte en el caso nuestro Vermeer lo trasladaron al Museo de Arte de Viena donde sigue a día de hoy los descendientes del Conde llevan muchos años reclamando su devolución alegando que se vendió va a bajo coste con coacción pero sí a ver no pero que iba a hacer no el caso es que con poco éxito han perdido los juicios seguramente porque el Museo de Arte de Viana sabe lo que lo que ya sabía Hitler tan sólo hay treinta y seis pinturas de Vermeer catalogadas en el mundo y cada una de ellas es un pequeño tesoro yo no sé si la devolvería pero la quitaría encima de la chimenea de salón en la escudería no sea que vuelva a gobernar un partido de la ultraderecha siendo mujer morena y con esta pintura interesante los que la cosa está muy astuto Sagardoy no me mira Ana si esos fanáticos al poder el peor de nuestros problemas no sería tener una pintura me asomen Oscar no pasará no pasarán gracias Ana gracias niveles

Voz 26 38:45 nací si Berlín van unidos y quieran o no quieran tenemos hoy un día muy bueno además el periodista y compañero Juan Tortosa que ha vivido últimamente en aquella ciudad va a dar algunas claves para conocer la Berlín de hoy

Voz 27 38:59 de lo que más me impresiona de Berlín es atravesar prácticamente la vida cotidiana por sí que es donde antes no se podía transitar y que están todos ha indicado por por donde iba el muro no irá luego una zona que parece un parque temático que está por la calle

Voz 28 39:15 a nada pues Sesé

Voz 27 39:18 en la linde del muro iba de tal manera que él en la mitad de la casa estaba en el oeste y la mitad de la casa en el Este con lo cual cuando los vecinos se dieron cuenta de la dimensión de lo que estaba sucediendo aprovechaban esa casa practicamente para tirarse por la ventana poder escaparse hasta que ya bloquearon completamente todas La Ventana de todas la puerta de aquellos edificios que luego lo acabaron de riendo y ahora en esa parte del Adenauer Strasse hay una a una especie de memorial donde todavía se pueden ver pues cómo eran las casas la iglesia es que también se oyeron las torretas de los guardián de donde se vigilaba el tipo de luces con el que se denominaba es decir te haces una idea como el mundo estaba dividido y ahora tú te puede eres un privilegiado que pasa tengo la otro permanentemente

Voz 1626 40:07 ha tenido tiempo Juan Tortosa de patearse Berlín eh porque además no dejamos de recordarlo entre pasee hoy pateó allí escribió su magnífico libro periodistas se es una joya sin miedo a nada ni miedo a nadie porque también los periodistas sabemos

Voz 21 40:20 así es Juan Tortosa no nos cuenta Berlín típico y tópico por ejemplo ahora no ahora toca buscar y encontrar el búnker en el que se quitó la vida Hitler que no está fácil encontrarlo

Voz 1803 40:31 está muy cerca de la puerta

Voz 27 40:34 grandes Burgo muy cerca de ser el monumento que recuerda al Holocausto a base de bloques rectangulares que parecen ataúdes que te puedes meter ponen unas son más altos acoso más bajo aparecen bosque es muy impresionante viví la experiencia desde dentro y sobre todo si son día frío y con nieve todavía más impresa y muy cerca ahí es donde está da un párking Parking que a un descampado en donde en una de las esquinas del parking cuenta un letrerito muy pequeño que allí era en aquellos sótanos de es donde estaba edificado búnker donde se suicidó Hitler con Eva Brown lo que hay es un ineficaces un Parking reglado sino un sitio donde se aparca un desprecio de descampado en medio de una zona donde la discreción son también carísimos lo cual resulta un poco sospechoso no

Voz 21 41:21 vale bien seguimos nuestro paseo con Juan Tortosa asegura que el antiguo Berlín Este el Berlín Este sigue siendo lo más interesante para visitarlo

Voz 27 41:31 debutó lo interesante está en la parte belenes interesante hasta el extremo que desde el año dos mil ocho dos mil nueve acabaron tumbando un edificio que hay prácticamente al lado de los museo enorme queda un edificio del donde estaba el Parlamento de Alemania en tal teóricamente porque tenía luminoso pero es que ese edificio estamos justamente edificado sobre lo que había sido el Palacio Real ahora está terminando la reconstrucción piedra piedad de él con los planos de entonces de lo que era el Palacio Real yo estaba hace un año no estaba terminado no sé si ya ha terminado ya están en obras año dos mil nueve con un presupuesto librado por el Parlamento alemán increíble para que el Palacio Real vuelve a ser el que era en la zona de Berlín donde están todos lo museos en la Isla de los Museos donde está el Alexanderplatz con probablemente la torre de televisión Malta del mundo que la se hizo de Conesa dimensiones para que desde Berlín Oeste se que ahí había había poderío hay un restaurante subir te cuesta caro lo he aquí restaurante restaurantes es caro pero bueno una experiencia merece la pena no

Voz 1626 42:34 oye y hablaste hay salgo de cómo está de carita la ciudad porque parece que la cosa se ha disparado ya no es la ciudad asequible que era claro y aquí no da algunas claves

Voz 27 42:42 los precios se han triplicado incluso cuadruplicado otra en tanto en alquiler como en precio de compra había casa te enteras que eran casas okupas que eran verdaderos centros de arte el centro de encuentro cuando ya Berlín se encarece los movimientos alternativos juveniles con pocos medios y con creatividad hay una gran parte se trasladan a Baix y no estoy manera Berlín sigue siendo Berlín ahora ha crecido mucho en una de los barrios que hay en las afueras de la ciudad gracias fundamentalmente a que

Voz 28 43:14 que la gente ha decidido que les resulta muy caro sobrevivir

Voz 21 43:20 vamos a terminar con otra recomendación para conocer el actuar Berlín lo nuevo y moderno edificio del llamado anteriormente Berlín Oeste

Voz 27 43:28 hablando de la orilla del río el lo más llamativo en esa zona que hay en el hay que perderse es todas las reconstrucción del Parlamento yo creo que la cúpula de recta que es fundamental y luego todos lo edificio del Gobierno alemán que hay en torno al Parlamento desde la sede de la próxima que el de la misma canciller hasta todos los edificios donde trabajan los funcionarios todos los misterio son todos prácticamente están edificado en los últimos quince veinte años después de que ya la capitalidad pasar de Bonn a Berlín is toda la estructura administrativa se hiciera allí incluso en la SER Cope Strasse hay una zona enorme donde ese acoso el ruido durante casi diez años lo que traducido al castellano sería el CNI alemán todos los servicios de inteligencia que estaban fuera de haberle Piqué han trasladado y que eso también ha encarecido muchísimo porque eso no vienen a saber en entre cinco y ocho a mil funcionarios con sus respectivas familias que no estaban en Berlín y que al ponerse en marcha este centro también hizo que aquellos encarecerá mucho

Voz 1626 44:29 oye qué buen guía berlinés no ha traído Jesús además no ha hecho una visita distinta para ser de Almería nos ha dado un estupendo paseo o sin Jesús se dan quisieron

Voz 1626 45:04 cerca de Hannover hay un pueblo que se llama en el pueblo un castillo muy chulo muy germano desde el aire se ve su perfecta geometría triangular Himmler reunió en él una gran biblioteca sobre ocultismo pretendió convertir esa fortaleza en la médula espiritual del nazismo un centro de investigación de la raza aria para entendernos iba a ser la Universidad de los nazis ya hemos dicho al principio que la raza aria no existió que es un invento así que crear un centro de estudio en torno a una fantasía es como defender una tesis doctoral sobre la figura de Bob Esponja a quién se le ocurrió semejante majadería pues a un militar retirado un tipo que se llamó Carla María Billy Budd absolutamente perturbado con antecedentes psiquiátricos convencido de que su linaje procedía del dios Thor y que de vez en cuando decía él levita y este pirado nazi hasta las trancas fue el que convenció a Himmler para convertir el castillo de Belles Burt en el centro espiritual del nazismo

Voz 0564 52:11 pues Marlene Dietrich fue enemiga del nazismo tan tan enemiga que que Belles fabricó toda una campaña de desprestigio contra ella aunque también la quiso convencer para que volviera a Alemania coherencia nazis yeso Dietrich no lo hizo claro lo que sí que hizo fue renunciar a la nacionalidad alemana en el año treinta y siete impedirla estadounidense a lo largo de la guerra fue clara con su rechazo a los nazis a finales de los cuarenta al Gobierno estadounidense le otorgó la medalla por la libertad en reconocimiento a su contribución en la guerra en mil novecientos cuarenta y tres en el cuarenta y cuatro convivió con los soldados les dio su apoyo cantaba la canción que vamos a escuchar su Lili Marleen que acabó convirtiéndose en un himno para ambos bandos

Voz 1626 52:49 la escuchamos enseguida pero antes les recordamos que este esotérico programa has sido posible gracias a naval tierra a Jesús Pozo a Inma valles Pinós Pepe Rubio a nuestra técnica

Voz 15 53:00 de de sonido María Jesús Rodríguez Ia yo misma que venido también y soy Nieves Concostrina

Voz 36 53:07 no tengo nada que si no da dado un seguir se vaya a la estela de éste le eh vea has estado un halo de ese de de la IA leer le da era eso es que se ponga a la me lo que se debe nada de eh de de de es como si se te ven vestirse de de de de miedo

