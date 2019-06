El escándalo de los desaparecidos del Ahora Caigo

Voz 1 00:00 Especialistas secundarios Alfredo qué tal buenas tardes a todos

Voz 2 00:03 como cada vez que no

Voz 0802 00:06 hola estoy se estoy serio porque vengo con un tema serio que es la trampilla del Ahora caigo no si conocéis este programa un exitoso programa de televisión con más de cuarenta años en antena pues esta trampilla hace muchas gracias ya escucho la Rising y tal pero su origen poco tiene que ver con el uso que vemos a diario en el programa de televisión por ejemplo al profesor Nacho Masca chapas que el historiador de la Universidad de Maguncia no les gusta un pelo el uso que se hace Ramón Villa en televisión el señor Mas que recibe no buenas tardes recibo lo escucha buenas tardes no le gusta cómo sus a la rompía ahora mismo no

Voz 3 00:44 no no no absoluto se trata de una perversión del invento cuya finalidad pues era muy diferente ya de pasó por ejemplo que era un excelente material de construcción y chimeneas si alguien decidió que se tenía que comer jodió el invento la única que se ha joder invento

Voz 4 01:02 sí sí no no dieron leyendo el esquema la sangre no le cabalga la verdad

Voz 3 01:06 el profesor y tampoco tampoco fue muy mucho más

Voz 4 01:13 o que el profesor cuando se inventara la trampilla donde

Voz 3 01:19 a los quince a va muy bien que le balón de tu edad tuvo una nueva casa con muchas plantas Idle daba pues pereza usar las escaleras para bajar trabajan para subir curiosamente no

Voz 0802 01:29 para swing no pero para bajarse que se hundió

Voz 3 01:32 es positivo para acceder de forma rápida y eficaz de un desplante situada en un plano superior a una estancia situada en un plano pero Gemma inmediatamente inferior una trampilla vale vale no sirve más trampilla por cierto la llamó por cuenta de tiro

Voz 0802 01:47 la Puerta de Tierra era un invento para pasar de un sitio a otro lugar para que sea un invento hecho para el bien no y en qué momento se torció la cosa

Voz 3 01:55 bueno hay datos concretos alguien vio que era un método de deshacerse de la gente de una manera rápida Stalin y gente así no las avanzadas para bueno preguntaba alguien habla tranvía ya te va sacaba oro sí en la en la en la tele ahora sino hace ya años que se usa saben ustedes bien

Voz 1 02:15 quienes Lopetegui Lopetegui sí calla el próximo ex entrenador del Sevilla sí sí

Voz 3 02:22 pues la la famosa la tele fue porque lo quería fuera de plano uso

Voz 4 02:27 sólo lo que se cae por la trampilla me parece una vergüenza este uso le parte la vergüenza

Voz 0802 02:32 pues muchísimas gracias profesor de Masca chapas es la opinión de una experta Francino pero vamos el pasado seis y conocemos a pasar este trampilla pero vamos al presente a los desaparecidos en la trampilla de la hora caigo porque hay fuentes que estiman en cientos los desaparecidos hay incluso una asociación de familiares de desaparecidos por la trampilla de tener los a un superviviente de la trampilla del hora caigo hola buenas tardes muy buenas tardes hemos modificado su voz para que no para no ser reconocido porque evitar las represalias verdad mucha gracia porque la televisión es muy negativa

Voz 5 03:04 muy vengativa como o cómo fue tu experiencia en Enagas y Gamonal infernal no cae por la trampilla es malo pero la gente no sabe que debajo de esa trampilla hay otra ya luego ya hay otra y otra y otra cosa es cayendo por trampilla hasta que te desmaya joven yo puedo evitar una trampilla la de las última gracia que se había hecho de caderas son chute sí

Voz 4 03:24 tres inferir bajo no estaba oscuro pero serían lo lamento de la gente atrapada eso era dantesco

Voz 5 03:32 qué tal rapado de del programa perder una cosa pero una vez modificada la voz porque ya que no a todo no

Voz 4 03:40 no no no perdona no no es que me dice el técnico que espera Pepe ahora te lo modifica pero te ahora puede modificar sábado

Voz 6 03:50 ahora no pero

Voz 4 03:54 ya ya pero no te vayas Samuel hombre momentito espérate que te lo usemos no no lo he dicho bueno no te vayas no te vayas Samuel García seguido

Voz 0802 04:10 sí ya lo ves este es el miedo Francino El miedo que tienen los concursantes de la digo pensad en esto en la próxima es que ves a gente cayéndose por la trampilla