La energía nuclear no es machista

Voz 1 00:00 más Schubert Especialistas secundarios

Voz 2 00:09 bueno es visto va a ser alguien en la serie Chernobil ha visto visto pero no está bueno pues el éxito de la serie de Chernóbil ha resucitado el miedo atómico la paranoia nuclear vuelve a estar de moda pero hay para tanto con la energía nuclear vamos a desmentir mitos nucleares con un experto un experto aficionado a atómico Él es el señor Josep senador Josep qué tal buenas tardes como veis es experto en el tema o Joaquín físico e ingeniero nuclear pero no titula

Voz 3 00:39 dado tú no cortan ahora

Voz 4 00:42 para la unos atrapan te va a personal de que no creo la universidades Opel realidad está así me parece en cárceles mentales vale pero si me paren bueno lo que me parece pero en lo demás estoy capacitada para disipar cualquier duda nuclear te deseos ocupe

Voz 2 00:55 bueno vamos para tranquilizar al personal la energía nuclear dicen que es la más limpia barata es eso cierto ya está de que ya está

Voz 4 01:07 es una novedad no no no no voy a tiempo explicando cosa que son tan evidente los vamos a subir un poquito el nivel por favor

Voz 2 01:14 vale pues sí claro que sí que vale vamos vamos a derribar mitos que usted dice que hay que acabar con ellos

Voz 4 01:20 por ejemplo la energía nuclear es machista yo es verdad falso la energía nuclear las absolutamente feminista igualitaria a la energía nuclear no atiende a cuestiones de género es inverosímil si eres hombre mujer o lo que sea el mito derribado la elogió nucleo no es machista otro la energía nuclear es reaccionaria sí pero no pero no sea reacción reaccionaria físicamente todo los núcleos de los átomos son los que reacciona políticamente no reaccionaria contrarios progresista lejía nuclear no salidas a nadie reserva pero tiene a su cuarto toma la energía nuclear no reaccionaria voluntad de acuerdo venga pues alguno otro quinto invento que quiero disipar hoy estaríamos a la energía nuclear viene de fuera Kitano los trabajos a los que se falso falso absolutamente la energía nuclear viene de dentro no fuera desde el mismo átomo de un país no quita puesto de trabajo al revés un trabajo ahora enferma ya sabes a un sitio para otro redistribución de trabajo pues su derribo estos mitos sentado vamos con algunos Ollero decía nuclear tres Resto del Mundo ahí estamos

Voz 3 02:29 algunos oyentes nos han mandado no dudas nucleares a aguas del programa

Voz 2 02:34 eso es escuchábamos pues se disiparía las dudas que tengan

Voz 3 02:38 pero a finales de julio o Picasso con una persona

Voz 5 02:42 sí quisiera saber si hay alguna posibilidad de que la energía nuclear arruinó está boda imposible estaba no me hago

Voz 3 02:50 nada de finales de julio

Voz 4 02:54 bueno pues lo largo de este hombre cuando totalmente ninguna posibilidad la energía nuclear no va molestarte a ti y a tu esposa en el día más feliz a vuestra vida a no sé qué has Cascais cerca una central que tome adiós adiós adiós a Alicante

Voz 3 03:09 ya bueno vamos con la segunda

Voz 6 03:12 consulta bueno saber cuál es la cantidad límite de exposición a la radiación que separa al superhéroe del cadáver

Voz 3 03:23 la gran cuestión en cuestión de la ciencia lleva décadas

Voz 4 03:29 línea que separa morir te de tener un unos superpoderes no con la redacción tantas cosas tiempo peso si eres fumador homosexual hormigas y mira la Hormiga Atómica estuvo expuesta a una redacción que mató a ochenta y siete millones con b millones con Beckham B

Voz 3 03:50 mira levantando piano soy está última consulta última queda plantea este otro oyente pueda es cierto que los esos que miden la radiación

Voz 4 04:03 como es rigurosamente yo sí dentro de la cajita el grano de maíz ya escuchar

Voz 7 04:09 estamos

Voz 8 04:11 eh la radioactividad general calor ese Madrid explota librando escojo siga ese sonido olor de las palomitas son tan característicos saque cuando buenas a palomitas en una central nuclear

Voz 4 04:22 date por jodido Fokker