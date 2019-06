El Apartamento en 10 segundos

ver si son las únicas tres películas en las que al salir no he pegado al taquillero eso ya es bastante se que te dan

muy pedagógica muy pedagógica porque enseña algunas cosas que que no conocíamos como cuando el mismo eduqué cuenta que destruyó meteorito del tamaño de Texas que amenazaba con chocar contra la Tierra es muy interesante si te van los documentales realistas muy bien un seis coma siete y medio de Le pongo seis coma siete y medio

Rocket Man ver no hay visto los hermanos Sister vamos

no

la película biográfica sobre los creadores de Matrix no los hermanos Lacoste aquí durante su conversión en hermanos Kaczynski la peli es normal normal sin alardes pero sin alardes y normal lo anormal pero sin alardes sino como dato curioso aparece que no Reeves interpretando sea así mismo damos e interpretando a la nada como siempre

no no

Voz 5

01:42

lo que he dicho antes seis coma siete y pico sin el y pico Vega hablando percibiendo de Keanu Reeves se ha estrenado la tercera esperadísima parte de John Lennon which has visto