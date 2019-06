La Ventana de la cultura y el ocio | Los "amerimaños" de Zaragoza

Voz 1 00:00 en La Ventana con Roberto Sánchez

Voz 1826 00:06 hoy ya nos hemos adelantado una semana al inicio del verano y ahora llega el momento de asomarnos a nuestra Ventana de la cultura y el ocio

en La Ventana de la cultura y el ocio

Voz 1826 00:25 este es el lugar desde el que cada viernes en mayo Espinós qué tal buenas tardes buenas tardes nos ofrece planes y propuestas en los que invertir nuestro tiempo libre este fin de semana un recorrido que hoy empezamos dónde con qué

Voz 0564 00:38 con La Fura dels Baus en Madrid

Voz 1826 00:52 sí porque inconfundible vuelve Carmina Burana

Voz 0564 00:56 sí lo hace tras viajar por tres continentes una producción que ha cumplido ya una década ahora puede verse en el Teatro Calderón hasta el treinta de junio la puesta en escena es espectacular con la música en directo y un coro de dieciséis integrantes en el escenario un cilindro de ocho metros de diámetro que envuelve literalmente a los músicos Antonia Torres es el barítono protagonista se incorporó al espectáculo cuando éste llevaba ya un tiempo de rodaje le hemos preguntado que sintió cuando recibió esa llamada para formar parte de Carmina Burana

Voz 4 01:24 te prometo que es unas de las alegrías más grandes de mi vida porque yo escuché hablar de La Fura como tenía catorce quince años fue mi profesor de Literatura de teatro el que el que me habló de La Fura editarlo cuando cuando me llaman para hacer Carmina Burana que además es una obra que yo cantaba por todo el mundo pues pues de verdad que fue una alegría de hecho me me preocupe de buscar a ese profesor lo encontré decirle a no imagínate yo orgullosísimo

Voz 1826 01:50 musical evidentemente pero es un espectáculo muy visual no

Voz 0564 01:54 eso es la furia juega siempre mucho con todo lo visual en otros espectáculos Novés lo vives Alvarito no le hemos preguntado si Carmina Burana y La Fura dels Baus estaban condenados a encontrarse

Voz 4 02:05 inevitablemente y afortunadamente no estará gira llevas a esta producción lleva diez años ya yo creo que que incluso antes tienen que verse en contra o La Fura

con con honor y termina Burana tanto los los texto

Voz 4 02:21 es lo que se propone en los efectos de la Edad Media como la música que después se hizo yo creo que está muy el universo Forero el espectáculo redondo yo creo que entre otras cosas por eso

a ver a ello

Voz 1826 02:51 Laurie que ahora nos vamos a ir a Zaragoza al menos mal ahí sí que eh

Voz 0564 02:56 en el centro de historias de la ciudad puede verse hasta principios de julio la Exposición Zaragoza americana Un recorrido por la historia de la base americana de la ciudad que cerró en mil novecientos noventa y dos de su influencia en la vida de sus vecinos en todos los aspectos los a Mary maños es como se conoce a aquellos estadounidenses que acabaron haciendo vida en Zaragoza muchos de ellos enamoraron tuvieron Familia y se quedaron en España pero Zapatero es periodista en el Heraldo de Aragón y uno de los comisarios de la muestra cómo era aquella Zaragoza americana

Voz 7 03:24 pues sin duda un choque y un contraste entre aquella España en blanco y negro ahí aquella cada acción militar que era una pequeña ciudad norteamericana construida en Zaragoza había desde el colegio hasta no leer a iglesia para todo tipo de confesiones tienen campo de gol había muchos militares que se integraron se mezclaron con con la ciudad y con sus gentes ya es como poco a poco nos fuimos impregnando también de de esa cultura americana que que se iba iba pitando

Voz 1826 03:58 se va filtrando ir en qué tipo de cosas dejaron huella como influyeron en la ciudad

en muchos aspectos por ejemplo la pasión por el baloncesto o la música el jazz el rock luego el funky hip hop del rap los discos llegaban antes a la base americana que las tiendas

Voz 7 04:11 una cosa muy curiosa era que aquellos jóvenes zaragozanos que habían tenido la oportunidad de trabajar entrada trabajar en una base como personal civil se puedan empapando de ya que ya música difícil músicos ponernos primeros Roques de España fueron los primeros que actuaron en el Club de Oficiales de la base americana porque a los americanos les hacía mucha gracia escuchar rock'n'roll en español no sólo grupos de Zaragoza por ejemplo de toda España a Niki de micro de Micky y los Tonys pues estuvo actuando en por las americanas

Voz 1826 04:52 hice zaragozanos vamos a Barcelona al Teatre Romea eh

donde hasta el domingo puede haber

Voz 1826 05:08 la obra la partido a ESCAC la partida de ajedrez

Voz 0564 05:11 sí una obra basada en la última novela de Stefan Zweig que escribió en mil novecientos cuarenta y uno y que nunca antes se había representado en los teatros de nuestra país un texto que tiene humor pero que es también todo un retrato de la locura del mundo una pieza teatral que protagoniza sólo el actor Jordi Bosch que interpreta todos los papeles de la obra es la historia de una serie de personajes que viajan en un trasatlántico justo al principio de la segunda guerra mundial rumbo a Latinoamérica uno de los personajes está obsesionado con el ajedrez y consigue organizar una partida con el campeón mundial y un tipo un desconocido que juega asombrosamente bien hemos hablado con el director de la obra con Iván Morales

Voz 1889 05:48 pues es lo que más me impresiona esa capacidad que tiene es para desde la distancia pues como desde ahí el tío en el fondo sin poner sin ser nada evidente y sin

Voz 9 05:59 SER nada violento

Voz 1889 06:01 su narrativa guau ningún fondo te está abriendo las puertas de de uno de los lugares más oscuros del alma humana ni en el fondo hay algo ahí muy triste pero también hay algo muy muy luminoso es una sola pieza literaria muy complejas

Voz 2 06:23 nos quedábamos en Barcelona

Voz 1826 06:25 a él Caixaforum acaba de inaugurar la exposición construyendo nuevos mundos

Voz 0564 06:28 un recorrido por las vanguardias artísticas e históricas de las primeras décadas del siglo pasado a través de la colección del IVAM fueron décadas bulliciosa hiperactiva y artísticamente brillantes el arte nunca volvió a ser el mismo encontramos desde la obra pionera de Man Ray o Marcel Duchamp hasta el futurismo el constructivismo y los orígenes de la abstracción hemos hablado con Josep Salvador el comisario de la muestra porque los artistas tenían aquella necesidad de huir de la realidad

Voz 11 06:54 bueno porque por un lado pues con todas las tragedias el Mundial todos los conflictos de poder se estos Arvydas pensaban que bueno espera posible y que Iker sino en esa nueva sociedad ellos tenían que tenían que participar en intervenir porque ya no quería estar encerrados en su torre de marfil de las academias y dos salones privados

con

Voz 13 07:24 no te quedes inmóvil al borde del camino con geles el júbilo lo quieras con desgana no te salve es ahora ni nunca Notes Alves no te yenes de calma

Voz 1826 07:37 los reservas del mundo sólo un rincón tranquilo que manera de ganarme enemigos en este momento si esto fuera Twitter batiría el récord de sus hombres como me cortara Benedetti mientras recita Notes Alves lo siento pues si me equivocaba

Voz 0564 07:53 BP es tal vez es uno de los poemas más conocidos del poeta uruguayo Mario Benedetti celebra rendir homenaje en el espectáculo Notes aldeas que la compañía a tiro hecho representa este fin de semana en el espacio inestable de Valencia fue el primer montaje de la compañía hace ya ocho años y siguen subiendo la los escenarios porque De Benedetti el público no se cansa Carla Chillida es la directora del espectáculo a ella le hemos preguntado que es que no es no te sales

Voz 9 08:19 es una propuesta de teatro físico porque es un poco el código que lleva a la que llevamos con la compañía a tiro hecho inglés es un recital pero es un recital teatral no como tienen toda esa poética de Benedetti pero pero llevado un poco al cuerpo no no sólo desde lo intelectual sino a partir también de la vamos a todo el teatro físico

aquí podríamos decir aquello de que a rey muerto rey puesto porque tras el final de Juego de Tronos ha sido una serie como Chernóbil la que ha ocupado su lugar

Voz 16 08:52 si esta semana proponemos un fin de semana de series con las recomendaciones de José Manuel Ron

pero compañero de el cine en la SER

Voz 1084 09:00 dice hay que darles tiempo es más importante el desarrollo con buen primer capítulo la ficción británica sabe mucho de eso está viviendo una primavera dorada con propuestas como la víctima

Voz 17 09:08 este goteo hecho a saber dónde está en realidad no lo lo tiene mató a mi hijo ILE dieron un nuevo nombre yo una nueva vida puede acercarse a Milla mi familia y ni siquiera los habríamos

Voz 1084 09:20 el Min emite esta miniserie de cuatro capítulos que plantea un interesante dilema moral Kelly Mc Donell interpreta a una mujer que quince años después de la violenta muerte de su hijo es acusada de desvelar en Internet la identidad del asesino una reflexión sobre la reinserción la justicia y el papel de los medios de comunicación también desde Reino Unido en HBOS puede ver gente mal ya

Voz 18 09:39 nadie te conoce mejor que yo habría es que no me Castilla con un hombre jamás nunca bajo ningún concepto sería absurdo

Voz 1084 09:47 drama de época que narra la historia de una mujer que desafió las convenciones sociales haciéndose cargo del negocio familiar y manteniéndose soltera Annie Lester reivindicada ahora como icono es considerada una de las primeras lesbianas modernas y para los que prefieran una comedia

Voz 1826 10:01 sí lista una ser imprescindible reformar catalán

Voz 2 10:06 sí sí sí

Voz 1826 10:11 la segunda temporada de está disponible

Voz 1084 10:13 en Amazon Prime Video la ficción creada Porfirio Bridge la voz más valiente feminista de la comedia actual es un relato amargo que rompe la cuarta pared para conversar con él

Voz 3 10:22 público

Voz 1826 10:28 ayer nos contaba precisamente José Manuel Romero nuestro compañero en La Ventana que las series están robando tiempo a la lectura centrémonos que hay tiempo para todo no nos vacía sólo con una de las alternativas aquí nos gusta dejarnos recomendar también por los libreros y esta semana le hemos pedido un título a quiénes más

Voz 0564 10:46 al presidente de la Asociación de Libreros de Teruel Tomás cirugía edad él regenta la decana librería escolar

Voz 19 10:52 eh

Voz 0577 10:53 eso tardes les voy a recomendar un libro que es una jaula de oro de la autora Camila Lambert bueno se atreve con este nuevo libro no que es dentro de de lo que es novela policíaca misterio suspense y ahora se mete en el universo de del género de suspense psicológico con una nueva protagonista que es falle que es una nueva heroína que bueno que va a quedarse ahora en sus en sus próximos libros no

Voz 20 11:21 eh sí

Voz 1826 11:27 una jaula de oro de Camilla las ver editorial Maeva

una jaula de oro de Camilla las ver editorial Maeva

tomamos nota hito vamos aire

Voz 0564 11:41 protagonizada por lo que suena a Pedro y el lobo la Orquesta Metropolitana de Madrid dedica a las familias el último de sus conciertos de esta temporada interpretando este sábado a las siete y media en el Auditorio Nacional el carnaval de los animales y Pedro y el lobo dos obras clásicas pensadas para niños que nunca han escuchado una orquesta en directo en el caso de Pedro y el lobo tiene en cuento que el carnaval de los animales una introducción de cada animal para que los niños lo reconozcan antes de escuchar la música a Silvia Sanz directora de la Orquesta Metropolitana de Madrid le hemos preguntado qué relación tienen los niños con la música clásica

Voz 9 12:14 pues la verdad es que no malamente penemos que estar un poquito más contentos sobre todo por los padres porque creemos que hay una un acercamiento mayor al monto de la música clásica e de los papás que intentan que los hijos estén más acostumbrados a escuchar qué haces por hacer Carles también al mundo de la música ya no solamente con clases de instrumento sino también a la hora de buscar o se tenga que ver con la música

Voz 1826 12:55 pues venga más música vamos ya con los conciertos para este fin de semana

Voz 0564 12:58 a Iggy Pop el que suena estará mañana en el Festival au son de Camiño que se celebra en Santiago de Compostela entre hoy y mañana pasarán por allí Rosalía de pista Morla e Iván Ferreiro Xoel López estará mañana en Toledo

más eh

Voz 1826 13:32 terminamos con con Silvia Pérez

Voz 0564 13:34 Ted Cruz y el pianista marcó Mesquida que estarán el domingo en el Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria

Voz 23 13:43 ah

