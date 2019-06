Nadie Sabe Nada: Sensaciones personales ante situaciones de la vida (15/06/2019)

Voz 1 00:00 ni un día en el nadie sin inmigración

Voz 0169 00:02 de chatarrero en la calle

Voz 1104 00:05 ahí viene como siempre de la furgoneta un viejo amigo

Voz 2 00:11 me refiero a toda la familia venga

Voz 0169 00:19 en chatarra

Voz 4 00:41 los

Voz 1104 00:52 par de horas todos bienvenidos a mediodía era hacer lo que hago

Voz 0169 00:57 yo espero yo bien yo bien y ellos también que me han comentado antes que también te digo que yo espero que toda esta avalancha sonora no no te eche del programa Severo que que la radio acaba hoy hoy que está pasando tranquilito

Voz 5 01:13 a P B M P veo a ruido es como como las jalonado un loco no balancín bueno estaban muy animados como puede ver

Voz 0057 01:25 Andreu lo del chatarrero en tu barrio que está pasando

Voz 0169 01:27 bueno pues lo que te he comentado que pasa cada día ir la novedad que os traigo hoy es que a esto fue bueno en esta semana ha pasado dos veces el mismo día la misma mañana por una calle que no tienen salida que es un culto

Voz 1104 01:44 no te ha gustado eh has visto Chernóbil eh no

Voz 0057 01:49 la serie no tiene relación con chatarrería un poquito no es tanta gente retirando escombros igual tienes un reactor nuclear al lado

Voz 0169 01:57 no es que es una calle que no tiene no lleva a ningún lado cerrada viene otra vez entonces qué pasa una vez cada día yo ya lo ha aceptado no lo entiendo ya lo hemos hablado mucho aquí no hay no hay chatarra para tanto viaje pero la segunda vez que pasó ahí yo me levanté edición bravo bravo

Voz 6 02:14 guardado Andrés yo creo que por por

Voz 0057 02:16 audiencia por mí por ti mismo oí por España

Voz 0169 02:19 en líneas que hablar con él chip preguntarles pero es que me da un poquito de vergüenza bueno pues te la comes de las obras lo que sí está Gloria hace rato pero da vergüenza hablar con la gente los reportajes que no Kristofferson pero mira que ella que pues es una pesada con todo el bocadillo en el mundo no no quiso lo que a lo mejor me llevo un micrófono de la SER que esto siempre impone con su capitán ya de las tres como hecho en la placa de Sharif se de la la que yo creo que este chatarrero será va a apelar bastante pero bueno ya no SCO ni con el móvil claro porque también eso va a cambiar un poco los códigos

Voz 0057 03:02 la SER no ha hecho nunca preservativos Control luego

Voz 7 03:05 los amarillos que ponga ser de toda la información sí

Voz 0169 03:11 qué voy cambia el se te viene el boletín de ser no ser ser los serlo no pero si te fijas ahora a cambio también otro protocolo otra estética que es cuando alguien da unas declaraciones a una persona a quien sea eh se propiciada antes se veían todos los micrófonos con lo pone Il Dottore sancionados y ahora se ven móviles que hay se puede colar uno que pasa por la calle que dice nada un imputado en la Gürtel y le ponen

Voz 1104 03:40 pero para mi madre por favor eh esto es eh

Voz 0169 03:45 la clave está entrevistando iPhone jugado Wade pero yo me me fijo en eso cómo se o de School e del School hombre tira me envió se va a salir este tema pero a mí me afecta que no tener el el micrófono oficial tal que me acredita me ha cuando tú con micrófonos y capaz de todo opinar acerca que lo viejo que no funciona como con lo viejo uno viejo uno uno de de pega experto él no graba da los menos

Voz 1104 04:15 no te voy a trabajar

Voz 0169 04:16 pues yo te digo una cosa a mí me es este micrófono como Tiko cogidos de ahora como la Estatua de la Libertad de yo con esto hago lo que migas claro motor con el martillo no si martillo tú me dices instar a Charles Manson ahora no me apetece a ha muerto e sino ha muerto

Voz 0057 04:34 la muñeco ya seleccionadas ya está Pere muertes ya bueno pero vive está pidiendo Cuando ella me dice

Voz 0169 04:40 la sede Charles Manson a tomar un café a diversas manzanas

Voz 0057 04:43 he hablado con él últimamente no dice

Voz 0169 04:46 en que no lo tienes confirmado no seguro murió ya bueno pues acoge a tu serás más la noticia todavía son ha resucitado

Voz 8 04:56 yo hoy he oye que ni me inmutó pero me

Voz 0169 04:59 es eh mirando no llega el micrófono ves con tu teléfono al uno no ya entonces me da vergüenza acabamos del tema que nombre mal puesto agresivos no Manson

Voz 1104 05:11 ya para para bueno a hablamos ya de la de La Nucia

Voz 0169 05:17 el Space ese ese es ese

Voz 0057 05:20 eh señor negro maravilloso que sale dice mira tú hombre mirarme a mí me hombre lo huele como yo estoy yo nunca voy a caballo es es mítico no saca todos nos ha conquistado

Voz 9 05:31 es el equipo y el equipo de de Presidencia de

Voz 0057 05:35 nadie sabe nada de abaratamiento de Presidencia departamento presidencia mía a FON Joan Grau guionista enterrar se han hecho una versión e versión nadie sabe nada

Voz 0169 05:45 vamos a escucharla

Voz 10 05:46 persona cárnica mira Andreo ahora mírame a mí a ver todo ahora mírame a mí que a los siendo ellos no soy yo pero sí deja de oler a guión izado hice cambiados de podría oler a él

Voz 11 05:58 dónde está en un barco que huela en Finito de Córdoba que podría oler como en años desaire que tienes en la mano en la mía hay una rana con dos pases para el programa que te encanta mira otra vez las entradas se han convirtieron Sámano te sólo todo es posible cuando titubeó huelen a su amante óleos chatarra

Voz 1104 06:26 bueno pues esto es todo lo que teníamos preparado que tenemos tenemos que mucho me por ABC lograba

Voz 0057 06:33 eh You yo yo yo tengo otra cosa si el cuando reviso las preguntas que me envían para para Consultorio de Berta reciclaje leitmotiv alguna digo va esta lo envió a nadie sabe nada orgánico no entonces me envía a una aquí pero no sé no me acuerdo de que hablaba es para mí es una es una sorpresa

Voz 0169 06:51 todos tenemos cosas preparadas que sabíamos ahora cosas preparadas que no nos acordamos ir luego ya salimos a mar abierto no venga venga

Voz 12 06:59 eh

Voz 13 07:04 qué le día hola qué día

Voz 0169 07:31 a maravilloso vendiendo planta se Guidia hasta aquí la preparación de no pues no no puede ser que a lo mejor Sabina en sus horas

Voz 1104 07:48 que también te digo yo que

Voz 0169 07:49 la orquídea un una de las más delicadas preciosas rayando lo poético porque a la horquilla Mena que el bonita eh

Voz 0057 07:57 ya es una es un órgano sexual femenino total bueno espera no menos lleves hacía

Voz 0169 08:02 ella

Voz 0057 08:03 la horquilla parece esto no es algo que ahora es de todas estas personas podía haber regalado

Voz 0169 08:10 bueno a Silvia

Voz 0057 08:12 a una una una ya que hizo la reconocido así la me suena

Voz 1104 08:15 no

Voz 0057 08:16 sí claro como mi mujer no es así

Voz 0169 08:19 no hables así en mi mujer como que nuestra si observó

Voz 0057 08:21 ahora no pues le regalé

Voz 0169 08:24 pensé joder qué bonita es porque es que son muy chulas lo digo porque qué qué qué casualidad también que Bull una planta un producto tan delicado esté en manos de un señor que

Voz 1104 08:34 ya

Voz 14 08:36 enviar en llamar eh yo Jaume

Voz 1104 08:39 quería a pondría a vender orquídeas

Voz 0169 08:42 te voy a qué va yo ya tengo

Voz 1104 08:45 vengo Flores mira tú Flores miro de la mejor verdad

Voz 0169 08:49 en todo

Voz 1104 08:52 mira tu Cactus mil no

Voz 8 09:00 muchas gracias aprovecho para para agradecer ese ese ese grado

Voz 0169 09:03 acción de audio y por supuesto es decir tiene cuál quiere grabación de venta ambulante será bienvenido si hasta que no sabemos eso pero me parece que es infinito y fritos que comercio

Voz 1104 09:14 eh

Voz 7 09:19 vamos con las preguntas clásica sitio

Voz 1104 09:21 parece claro que si en preguntas

Voz 0057 09:23 que recordáis podéis enviar a través de Internet a al programa Andrea Moira desde Barcelona dice hola haberte Andre vosotros creéis que los jóvenes de hoy en día cuando sean mayores se pone a bailar reggaeton en las orquestas al igual que los ya ellos lo hacen con los boleros me imagino la escena de perreando con el bastón

Voz 1104 09:42 mira que ya suenan nuestra canción da me pasa a mí me María José ponte ponte en lo que se cule ahí la carrera María José no Maragall ya como se llaman ahora Vanessa

Voz 0169 09:58 libanesa especie puede llamar María José una persona joven también ahora haga pero si lo hacemos una menos Joseph igual ya haya visto que es una distopía o no una distopía pues serán los de ahora con lo con chándal con todo con su estatus se va a ser muy qué lástima que no lo no al que bonito va a ser cuando tras esta gente que entre tanto estatus y siete años y claro claro con los agujeros de los Pearce inicial sin el pienso la Peña diciendo que puede colocar un canario

Voz 1104 10:24 pues claro todos esos estará ya liberado serán unos señores

Voz 9 10:30 la diferencia de trato esta a cara de de tu bebé y ahora es un el elfos

Voz 1104 10:35 ahora se pierden y Lorca enhorabuena enhorabuena toda una generación bueno

Voz 8 10:41 sí Richie which Mitch Richi

Voz 0169 10:44 bueno hay que respetarle porque

Voz 1104 10:47 tirón

Voz 0169 10:48 yo creo que de Girona el único Richi Pixie de Girona el semejante este con vosotros y con vuestro espíritu mejora gracias también contigo amigo sería imposible imaginar o crear un color nuevo sí sería imposible Bengasi

Voz 1104 11:01 la carrera

Voz 0169 11:03 hombre existen ya todos los colores un abrazo a los dos pero si la gente ve colores distintos mundo hombre no es todo mundo ve con éxito muy pesada con eso y cada vez que me lo dices discrepo no puede discrepar de esa mira esa pregunta donde las dejado luego la vuelven a meter en la urna

Voz 0057 11:19 a ir dicen que soy yo

Voz 0169 11:22 mi madre hay Peña diciendo en los comentar

Voz 0057 11:24 Ellos de Youtube que me lo han dicho porque yo no los miro que me iba me sube la la bilis Rubio Xavier a Vicky Rubina que que yo vuelvo a meter las las preguntas en la urna no eso no es verdad

Voz 0169 11:38 están levantando falsos testimonios lo están

Voz 0057 11:40 están haciendo bueno yo las que leo las pongo allí y las que no leo efectivamente vuelvo a meter dentro made y acallar El bueno Quino

Voz 1104 11:52 venga vamos colocar pinta sus desde Barcelona hola soy Queen desde la qué tal con con no que no

Voz 0057 12:03 pues sanguíneos tiene los perros se donan sangre entre ellos se pueden trasplantar órganos entre perros y humanos amante

Voz 1104 12:12 ay madre mía de verdad es que no no no nos pagan los suficientes

Voz 0057 12:20 Ramón J no no es verdad que se hacen trasplantes entre ellos los perros eh pero llegó un veterinario aquí no aquí lo que pasa que como no tienen dedos sino garras cuando se ponen de trasplante de haberlo manipulado colgarlo han destrozado

Voz 2 12:32 hice con lo de

Voz 0169 12:35 carne picada entonces nuca la nuca Construmat

Voz 0057 12:38 a sobrevivir

Voz 0169 12:41 pues mira me quedo un poquito con la duda eh porque la veterinaria avanzado mucho también en enero se paga sea pagada bien si bien veterinario amigo que no se te pongan un perro no sé a mí que yo pago yo pago Mi pero otras veces yo tengo tres perros es uno de un caballo tengo tres perros eh mira para saludar si el veterinario me dices y lo otro día decir eso perros tienes un perro dice el al veterinario a buscar al perro

Voz 8 13:13 ya hay ya líquida eh

Voz 0057 13:16 lo emitidas que entra allí mata todos los que a tu perro y mata todos los otros llevase el rifle llevó el rifle

Voz 0169 13:23 no no voy allí en total tienen muy poco encantador y creo que os hablaba árabe de él que que besa mi perro le besa así se lo oye pero

Voz 15 13:31 no me contaste otro doctor que tenéis que ves

Voz 0057 13:33 va

Voz 0169 13:34 a tu mujer cada vez que siempre igual ahora tendrías que separar campos entre el veterinario que a mi perro y el doctor que besa mi mujer no pero yo lo que veo es que tú siempre vas a especialista de Medicina son muy debe estar muy cariñosos y ya busco siempre que tenga el epígrafe cariñosas eh entonces voy a al perro lo recojo tan no tener que pasar

Voz 1104 13:57 tengo un cartel que fue tengo regalos para estar haciendo Kiko lavar el cartel riendo

Voz 16 14:10 solo momento Abel ladrón yo

Voz 1104 14:13 este tío parece que te encuentras cuando llega sonoro portazo que lleva siempre nunca entonces yo no puedo acabar de contarlo vale vale venga vamos a gracioso acá que no quiero contar lo mío habiendo un regalo hola buenas tardes buenas muy bien

Voz 1115 14:35 ahora lo primero que nos llama la atención con un cartel Casamance SS

Voz 0169 14:40 una afición que practica más eh

Voz 1115 14:43 ahora bien poquito más

Voz 1104 14:45 dado hoy vuelve vuelve a contar hasta al perro de verdad es vuelve vuelve es un tipo ocurrente

Voz 12 14:52 es siempre lo dice que sí a mí o Yuyu

Voz 0169 14:59 uy estos que son unos libros que pone el cáncer de los cojones

Voz 1104 15:04 pero qué pero René Moraleda el autor eres tú René

Voz 1115 15:11 luego Jímenez el prólogo con eso ya me lo dices todo también aquí con humor y con humor sí sí bueno mucho

Voz 0057 15:18 la gracia de Asturias más René

Voz 1115 15:20 yo tenía una tortuga que sí la conocía era muy oye veo que tienes Castedo varios oye mejor pero te lo tomas todo a chufla si vas a hacer ya todo importa poco vale diques que sí pero estoy libre para nosotros para uno para mí para ver todo para marca muros un compañero que ya no trabaja aquí pero tú trae lo igual Se lo bueno lo voy a dar por supuesto cuando lo vea para Raúl Cimas que todavía trabaja aquí muy bien tío oye cuéntanos algo de eso no porque porque este libro vale pues muy fácil eh un catorce febrero fui a un hospital que una cirujana y la cita me costó un huevo con mira como un veterinario de mi perro

Voz 0057 16:01 el PSOE por lo menos antes de de extraer te no te digo pero no le perdona que antes de extraerlo si te besó ciertas caricias

Voz 1115 16:12 el grito era cariñosa sí sí sí tocó la bolsa de mandarinas vio que un hijo las propio Halle mira tú tú eh bastante al islote conoce superficialmente desde arriba que por cierto se debe un poquito de cartón el pelo después de todo esto me basta tener pelo no quiero que me rape yo

Voz 1104 16:38 cómo te llamas yo a tu eres el autor recibe gracias a los pocos días un crack hombre aportará la aportará del mira eh es tu perro que unánime

Voz 6 17:03 me a ver mi perro después de esto

Voz 0169 17:06 el plano no pero lo que te quiero decir no lo sablazo es ya

Voz 12 17:10 sí

Voz 0169 17:10 digamos a normalizados Los Abrazos rotos resumo sablazo rotos

Voz 8 17:15 te dan en en los veterinarios

Voz 0169 17:18 yo voy a buscar el perro para una cosa rutinaria dice Jesse puedes también liquida todo eso Vigo vale vale no me acordé pero en el cuando llegue allí así retiró al perro comecocos éste sí un sitio donde eso es que habla con musiquita

Voz 8 17:30 sí me lo dicen son los setecientos euros

Voz 6 17:37 y digo pero que eso

Voz 0169 17:40 es un iPhone

Voz 8 17:42 Sitti cientos euros unas placas que teníamos aquí todo todo explicable pero

Voz 0057 17:50 pero todo sea por nuestros amigos peludos eso sí claro claro dormirá mi perro hablando de amigos peludos un libro de esos que Vega

Voz 1104 17:57 de ahí que bueno esto nombre no mucha gracia seguimos

Voz 7 18:14 mira esta pregunta que ahora llega

Voz 8 18:17 los traslada las costumbres de los pueblos

Voz 2 18:21 tiene un punto de introducción

Voz 1104 18:23 la acoso

Voz 8 18:24 con Ramón J Santos dice en mi pueblo sigue la costumbre de que cuando alguien abre un negocio vino un cura y lo bendice pero el cura de mi pueblo le falta un ojo así que cómo queda el asunto site bendice el negocio a la vez que te lo mira un tuerto

Voz 1104 18:53 pues bueno tenemos pendientes a un chico que les va que no hablamos de esto no no hablamos vas tú ya tienes la atención de un perro también te lo he dicho muchas veces eh no no no oye son pelotas detengo no

Voz 0057 19:05 escúchame cuando me equivoco me equivoco ya clara vamos a hablar de eso vale

Voz 0169 19:14 claro tío porque es que el tema Mola hizo cuando levantan una mano para ti es como una pelota de tengan así si es que tiene está razón vale vamos a hablar de eso a ver yo creo que se anula yo también

Voz 1104 19:25 no quieres hablar ha venido para esta mierda no quieres hablar

Voz 0169 19:29 si no quieres hablar de eso no te voy a ser sincero no no me venía nada para para este tema hayas dicho pregunta y a otra cojo la variante se va de respeto admiro respeto también te admiro gracias y veo que que tú me has hecho volver porque lo veinte tenían vale vale pues yo sólo de respeto te digo eh y te digo es bastante interesante la situación que dibuja este señor pues la verdad ni cura tuerto que ya hiciera nada por la calle mira estaciones es tuerto ya dices y me interesa son poco que va a bendecir un negocio sabiendo que la cultura popular dice que está mirado un tuerto es que te va a ir la cosa sabemos eso sí vale entonces qué qué le pasa al cura con superpoderes no hace nada

Voz 0057 20:21 por un lado bendice por el otro lado maldice lo único que está haciendo es mojando un poquito negocios está pegándole un poco de humedad del negocio con él

Voz 9 20:31 isótopo Sopo que recordemos que esa esa especie de se de de pequeña Vara

Voz 0057 20:37 se va a proponer el fatídica como para poner en una bolita en la que mojan

Voz 12 20:42 bendita Il la disparan se llama ni Sopo joder como sabías cosas Bishop tienen aunque no Sopo creo no o la déjeme padece que vi Sopo

Voz 0057 20:55 piel y él lo usaba como metáfora sexual te me voy a sacar guiso por sí sí se sí

Voz 1104 21:03 hombre muy feo mucho más a la vez no no culpemos a mi padre porque lo hacía

Voz 0057 21:12 como en petit comité en ya sea nunca quiso ofender

Voz 0169 21:15 les te voy a bendecir les llamas ya murió Si queréis castigar lo y le dice a tu madre le decía te voy a bendecir lo mejor lo acompañaba de una no no

Voz 1104 21:23 no

Voz 0169 21:24 ah vale pero si lo hacía no me lo contaron

Voz 1104 21:27 claro

Voz 0169 21:28 bueno lo hicieran lo hicieron los dos ojos se a él solo bendecía vale el botafumeiro eh Un botafumeiro sería la madre de todo lo que isótopos

Voz 6 21:38 no no lo no no no

Voz 0057 21:40 sí especialista en esto eh no

Voz 0169 21:42 no en liturgia un poquito eh en liturgia religiosa pero en fin

Voz 1104 21:46 vale la pena vivir en esta pregunta verdad estás esperando que ir allí si se sigue con otro no no asuma o eh a suba uno ocho el aliento bueno pues sólo tabaco Betty Payá pero vuelve en que sufría el plato

Voz 0057 22:02 venga no hay si es que tengo que está encima de todo porque desmadrado madre haber debe amigo qué tal de amas enano

Voz 1104 22:10 Nano Mariano Mariano Mariano ni o muy bien

Voz 9 22:16 que nada que los pero sí que tienen grupos sanguíneos tienen ocho en Beas porque es el antígeno trocito

Voz 1104 22:35 diciendo pero Obama hago

Voz 0057 22:40 así por ejemplo el el día once es mucho

Voz 9 22:43 aunque porque reacciona con cualquiera el perro no soy veterinario selecciona productora de vez en cuando hacemos una productora de queda

Voz 1104 22:51 los perros se produce perros masa protectoras

Voz 0169 22:55 a ver yo yo yo sí que estoy una productora de P

Voz 1104 22:58 Rossi

Voz 0057 23:00 once grupos sanguíneos pero es que lo en los números cero puso algún gracioso entonces seis tres seis once esto cada vez es mejor los perros ya en ocho grupos sanguíneos pero los números hablo no no son del uno al ocho la verdad es que muchas gracias Nano de verdad sabes más cosas de otros temas que no te con su ocupación pues voy a estar pendiente de sin levantar la mano aquí me tienes otra vez

Voz 1104 23:29 bueno pues nadie nos da esta sorpresas Ical que deberíamos hacer una pequeña pausa para la publicidad ha

Voz 17 23:47 persona nadie sordina Ozu mía como salida tienen pocos

Voz 18 24:06 nadie sabe nada

Voz 1104 24:13 no aporta nada claras ya que lo

Voz 0057 24:17 en este tipo de radio porque no no aporta nada como bien le gusta Elvira rememora volvemos a René Moraleda momentos fíjate te importa con este libro que ha escrito el cáncer de los cojones en la

Voz 9 24:26 en el que trata pues desde la comedia

Voz 0057 24:31 un un cáncer que que hizo que te para no acabó con la extirpación de un testículo yo tiene una duda siempre con eso IS existe prótesis verdad no voy a hablar contó

Voz 19 24:43 no existe prótesis para para llenar digamos la bolsa para que quede por porque estéticamente pues pueda tener dos vaqueros que tampoco hace falta porque la tengo entendido que la capacidad reproductiva hasta un ochenta por ciento igual con uno solo hago total

Voz 1115 25:02 bueno da igual la cuestión es que si eh terminan de dar la quimio pasas todo eso

Voz 6 25:08 Bassat

Voz 1115 25:10 hoy te dice bueno René vamos a ponerte una prótesis no vale yo quiero ver las formas porque que cuando apareces como en los juguetes

Voz 1104 25:18 eso es la cosa hay hay hay que haga Cabero eso existe o no

Voz 12 25:25 no

Voz 0057 25:26 pues que eso es otra cosa porque yo siempre fantasea fantasear nunca con que me estoy un testículo móvil claro puedes hacer una competición en plan me ha puesto cinco mil euros que me puedes apretar un huevo

Voz 1115 25:44 no pasa nada bueno yo yo estoy sin poner yo voy impar porque porque meterme al mar y que algo flote más que yo

Voz 0057 26:00 que está perdiendo un pequeño nicho de negocio haber afortunadamente no no son muchos los compradores de este tipo de prótesis pero si hubiera alguna por ejemplo La Marsellesa

Voz 1115 26:15 sería más divertido pero no es un es un trozo como me lo explicó el el oncólogo muy serio después de que eso que es una como el regalo de los huevos Kinder hijo yo qué coño quiero eso sí algo así clavo qué sentido tiene que te toque en las mandarinas y que ya otra no

Voz 0057 26:37 a ver muchas gracias es por momentos sintió que había que ahondar en este caso

Voz 1104 26:43 muchas gracias bueno pues nada ya sabemos a

Voz 0169 26:47 sabemos algo más y me encanta que la gente se lo tome en fueron ellos Jesús en el listo eso que la listo bueno ya pero te podría esa es que se mira Alejandro Cano desde Huelva dice buenas tardes Andreu y Berto al buenas tardes buenas tardes alguna solución para el estudiante que está en piso compartido llega el último el piso se ha quedado con la peor habitación como convenza que tiene la buena habitación para cambiarme da diciendo que me queda un añito nada más amante hermano invasión bar yo invasión violenta

Voz 0057 27:16 si alguna vez en un usurpador compartido

Voz 0169 27:19 eh pues mira no estudiante no no he tenido esa has estudiado el estudio poco tenía poco de compartir también no sea que no tú si yo sí yo vivo en un piso compartido entonces Viveiro da pero con la Pino no

Voz 0057 27:34 en realidad no no hay ninguna bien dotadas simplemente era en el creo que el piso más sucio de la zona euro ya me dio escucha gente decir tú no sabes lo que es la suciedad hasta que vayas a casa de estos

Voz 0169 27:45 y efectivamente no fue terrible porque es eso que pasa no nombra un chaval chavala limpiadores

Voz 9 27:50 a esa edad hay una época de

Voz 0057 27:55 descubrimiento también y de poner a prueba tus propios límites yo a veces me ha ahora él siendo mayor están a un poquito potencia con con con sistema no mira yo tengo cuarenta y cuatro años eh observo lo parece no no parece más parece más observo una higiene personal no estricta pero sí regular y constante

Voz 0169 28:19 pero a veces pero es la que te Cortés te parece que el programa este lo llamemos sensaciones

Voz 6 28:25 pues no lo veo es extremadamente adecuado pero

Voz 0169 28:30 pero aquel título mola aunque no se no se diga demasiado con el contenido

Voz 1104 28:36 la gane

Voz 7 28:41 sensación se tienes personal se eh

Voz 0169 28:47 es personales ante ante situaciones de la vida se va a llamar

Voz 12 28:52 E S S P A

Voz 0169 28:56 Seur España

Voz 1104 28:59 en la querella se España fue adelante que la gente se pierde

Voz 0057 29:07 aún a día de hoy no si por ejemplo estoy en casa ahí es una semana en la que no tengo pues ninguna cita durante en previsión dos o tres días y me gusta coquetear un poco con la falta de higiene estoy dos tres días en que me tocó una gota de agua porque de alguna manera eso me recolecta con la parte más animal más zoológica de mí mismo CSS entonces empieza

Voz 1104 29:35 es a tu familia no

Voz 0057 29:38 bueno mi familia me conoce lo entiende hilos respetan pero como grande pieza coquetear con lo agrio Módena un poquito de vinagre de Módena y entonces también

Voz 6 29:51 ocurre que cuando cuando digo

Voz 0057 29:54 venga hasta aquí porque a partir de aquí a lo mejor de ahí llaga o ya eh

Voz 0169 29:58 perderme la frontera emocional sensitiva y sensitiva es leerte optimismo

Voz 0057 30:05 sí lo que pasa es que oler osea tú mismo te vas de alguna Belén inmunizado

Voz 0169 30:09 ya pero cuando teólogo y mismo es que está saliendo ya con mucho toque

Voz 1104 30:15 entonces

Voz 0169 30:16 te quiero decir ahí cuando dices bueno esto ya se está notando voy a caballo mira Andrea Isabel que no

Voz 0057 30:21 el que no lo practica no lo sabe ya ya ya hiciera el tercer cuarto día quinto alguna vez no ducha cuando yo entro en la ducha me Gabo bien pero bien tú me corto Torá Suñol me afeitar salgo esa sensación de usted ha vuelto a nacer renacer

Voz 1104 30:39 eh

Voz 0057 30:40 pero ha sido un hombre nuevo incluso yo noto que mi mujer me mira con un ojo con los sones el que yo me enamoré no

Voz 0169 30:48 no ese señor que que estaba aquí hace un rato no yo no

Voz 0057 30:51 a recomiendo dos recomiendo a todos

Voz 0169 30:54 un poquito de urticaria también puede pasar que

Voz 0057 30:56 eh soy soy un adulto y también cuando veo que me estoy empezando a pasar pues ya hay sereno e sabes que el

Voz 0169 31:02 pero tiene una capacidad de de auto inmune de auto limpieza como los perros siempre vamos a los perros no sé por qué soy músico ha visto un perro ducharse

Voz 12 31:12 no apoyaría que ahí lo tienes

Voz 0169 31:14 el pruebas agregando como unos unas serios eh que que se va limpian no se va a limpian no entonces velocidad escucho una entrevista con con un escritor que perdonar no me acuerdo del nombre que dice Vargas Llosa no por lo que te ves bueno Álvaro Vargas Llosa nombre provisional que dice que lleva tres años y lavarse el pelo

Voz 0057 31:34 el Vargas Llosa

Voz 0169 31:37 no porque su mujer no le deja perder la cabeza tiene una tesis muy buena muy desarrollada sobre eso a mí me interesó porque también esté un poquito en Tour no tanto a lo mejor pero en tu tesitura hija hay Pare Pare mucho la atención inicial el hombre que a partir del segundo tercera

Voz 0057 31:56 de no de de no tocar agua de no tocar pelo de no tocar pero yo creo que salvable

Voz 0169 32:02 mi adolescencia no no no no yo creo que sacan baño Chacón ya checo porque hay un momento de ofensa muy grande pero el peligro le ofende entonces ahí va a quedar

Voz 8 32:13 no con bueno como depósito de pelo no y dice que no que ya a partir del tercer mes de verdad que lleva tres años Jabbar

Voz 0057 32:23 el pelo pues tendrá rastas ese señor

Voz 8 32:25 no

Voz 0169 32:26 un serio ya hace vida normal y es un muy buen escritor ya me vendrá el nombre

Voz 0057 32:32 bueno vale pues hasta aquí la de la sección algún sensaciones e noticias Sapa venga vamos a seguir

Voz 2 32:49 un tema agradable que viene desde Sevilla

Voz 8 32:52 acá Cachemira año dícese un maquillador de cadáveres está hasta arriba

Voz 0169 32:56 de no se puede llevar al trabajo a casa

Voz 8 32:58 vamos a esta mañana la este he visto mucho la peste que se rodó en Sevilla

Voz 0057 33:04 contado a mi mujer que llevó al médico

Voz 20 33:06 a mi hijo mayor aquí lo han hecho una revisión y tal Dinio está bien dice oye por cierto tu otro de José sigue mareando en el coche

Voz 0057 33:14 hombre claro porque si no voz porque es que nunca te he dicho es que lo escuches fue la radio

Voz 1104 33:21 los largas ha dado una Biodramina para niños

Voz 0057 33:29 tras este es este señor si te más Iker no no es Nano es decir ahí Nano Iker todos los nombres West

Voz 1104 33:39 han aquí primera verás tú cómo te llamas Aitor Nano bueno yo que perdonan René también mola bastante René te puedes cambiar con María

Voz 16 33:53 ir acompañada la no

Voz 0169 33:56 que viene acompañada hombre de coches acompañante

Voz 1104 34:01 Andrea tú te tienes que quedar aquí René nombre olores para este María a veces parecen así además los violentado

Voz 0057 34:12 el pote eh no loteras Aitor no Iker va a decir que que te pasa

Voz 15 34:17 es que me ha hecho mucha gracia porque con donde puesto en nombre de la sección como sensaciones hace relativamente poco que cumplido los dieciocho email

Voz 2 34:25 sí

Voz 1104 34:34 era nuevo pueda pensó bueno huele tú también explora un poquito y que hay que fíjate este escribe libros también eh

Voz 15 34:45 oye qué camiseta más volverá con un corazón ahí en medicina aclara a todos los que estoy convencido llevar esta camiseta

Voz 1104 34:53 no

Voz 15 34:56 entonces mi madre hizo una cosa mucho que es regalar dieciocho sensación las evidencias

Voz 1104 35:02 eh qué sensaciones hay no sé lo qué es pero creo que hay es Hyde

Voz 0057 35:11 está arriba naipes la subido no no la anticipación cuándo esperas algo con

Voz 0169 35:16 la expectativa de Skype es diferente expectativa quedaron que anticipación eh

Voz 0057 35:20 bueno vale pues expectativa que a lo mejor me he equivocado perder vale vale vale pero te espero puesto Andy es Trending lo que quería decir es que es Trending porque me dices más palabras

Voz 15 35:30 sensaciones es trending topic entonces no son regalos físicos sino que son cosas que te generalizaciones y una de estas tú dio tu padre mola mucho

Voz 1104 35:39 si no ha venido a tu madre no quedó tiempo para un examen ahora ahora te esté

Voz 0057 35:46 intentando hablar Nano ante nada

Voz 1104 35:49 no queda tiene tu madre e a cincuenta ahora Knight y cuenta

Voz 1115 35:55 a su madre el más joven que yo hay mucha más

Voz 0057 35:59 en tema

Voz 1104 36:01 el alambre porque con su madre qué quieres que te diga he visto una madre con un hijo así ya bueno en fin osea una de las sensaciones era venir aquí advirtió

Voz 0057 36:09 diecisiete sensaciones más aparte de esta no

Voz 15 36:12 sí bueno estará la diecisiete a uno

Voz 0169 36:15 la puso al final es también te digo eh pues comentas no

Voz 1104 36:18 no hay una hay una más importante

Voz 0057 36:20 estás tan por orden de menor por ejemplo las primeras sensaciones pues yo que es un un recoge tu habitantes

Voz 1104 36:28 con sabedores de madre ser

Voz 0057 36:32 la alguna otra sensación hubo una

Voz 15 36:34 templo que este este verano yendo hacia el pueblo de mi abuelo preparó una queda con un amigo del pueblo que hacía mucho tiempo que no lo veía estuvo buscando pues eso el teléfono y tal y quedó con él y nos juntamos y me dio la sorpresa

Voz 12 36:47 fue como otras sensaciones no

Voz 1104 36:50 habré no podría ser mira madre una madre que educa sensaciones

Voz 6 36:55 eso es lo mejor del mundo no con una con otra cosa

Voz 0057 37:02 vamos a volver a la mesa porque mi compañero estas entrando y una alarmante falta vocabulario

Voz 12 37:07 esperemos es que me estoy quedando sin eh

Voz 15 37:10 a palabras palabras nada y entonces bueno desde aquí darle las gracias a mi madre y también ya que estamos daros las gracias a vosotros a las Cámaras a la dirección a luces Giotto

Voz 1104 37:21 perdona perdona perdona la vida a los operadores de cámara en las cámaras

Voz 15 37:27 vaya igual pero por montar siempre este programa ahí hacernos dignos a todos siempre mira tío tú eres tú vas a Molas

Voz 1104 37:46 otra cosa es el hijo que nunca tuve

Voz 8 37:50 y luego dicen es que los jóvenes están preparados es que pasen in

Voz 1104 37:57 habla bien

Voz 0169 38:00 quizá no es el mejor alega que insultaba al al que doble hubiera

Voz 0057 38:04 quizá no es el mejor día para que le pidas alguien que hable bien

Voz 0169 38:06 ya Benito que verdad tío bueno vamos con las pruebas me repito no vamos con más preguntas y con más que nadie venga

Voz 21 38:20 nadie sabe nada la Cadena SER desde el teatro Lara estamos en la sala donde ya yo creo que cuando fallezca vámonos van a enterrar

Voz 8 38:28 ahí y luego en Essex suma ni Dios

Voz 0057 38:33 eh a colación de lo que lo precisamente lo que has dicho vamos a hablar de del más allá e Íñigo Urreizti

Voz 0169 38:41 la vertidas perdona a lo mejor debemos hacer nuestra sección de

Voz 8 38:44 eh misterio Finito Misterio Finito no montará una sección en la que hay que hablan como finita ha les llamamos y así nos obligamos verdad

Voz 6 38:56 yo igual hago de otro colaborador para que no tengamos nosotros

Voz 0057 39:00 pero este infinito sí pero siempre tienen algo siempre tienen algo especial a hablar

Voz 8 39:04 defecto

Voz 0057 39:06 vaya vaya puede llamar defectos yo también me gusta llamarle peculiaridad duda eh

Voz 8 39:12 bienvenido sea infinito en los medios días de la SER

Voz 1104 39:21 no

Voz 0169 39:24 coge el nombre si la de del Gezi Íñigo el resto

Voz 12 39:29 hola Bertone me preocupa que son fantasmas

Voz 0057 39:37 no hay fantasma Pávez quejándose en el cambio climático los mascotas dejan toma entonces también se me puede aparecer el fantasma de un dinosaurio

Voz 8 39:47 estamos muy curioso que que es así que esta cubre esta pregunta es tener el programa misterio Finito entendiendo por lo tanto desde el título que todo fenómeno tiene un final claro está metiendo en Filosofía barata también han modelo que uno se va a hacer aquí

Voz 0057 40:04 se va a hacer un nudo vamos directamente pero eso barata cambios salto pero me voy con la voz esta si te parece John yo prefiero que Adeje aquí eh

Voz 1104 40:12 yo prefiero que se queden bueno otra

Voz 0169 40:14 de nada me llevó la voz pegaba cometen si tú te queda yo me voy saltamos de Aragón estamos Jean

Voz 5 40:25 hola bienvenido sea filosofía barata usted

Voz 8 40:29 el infinito si soy pero fíjate que más alegre

Voz 1104 40:33 lo mismo te llamas eh Pino obviaba la que pasa cabrón no que habrán de no no es una broma muy básica que me tomo las cosas aparecieran no pasa de todo eh

Voz 5 40:51 yo yo pago cuando hago misterio no

Voz 0057 40:55 yo pondría era arte difícil de tragar

Voz 0169 40:58 debe ser muy muy cerdo sí pero ahora soy recordemos que usted recordemos los cojones cazar

Voz 1104 41:16 pero qué ha pasado aquí me río emigró a engañar a beneficio también actriz venga venga de punta

Voz 0169 41:27 aquí aceptará cualquiera bueno qué pasa aquí recordad intentaré controlar B pero es que me sale a recordemos que esta es la

Voz 0057 41:33 John que Andreu Buenafuente Normal Nole hoy ha podido venir se rompen la cabeza si no podía venir e quizá usted es mejor que Andreo

Voz 0169 41:43 hombre hombre hombre yo le doy sopa con ondas

Voz 1104 41:47 no sé lo que es

Voz 12 41:50 tiene te quiere

Voz 9 41:51 Eva que nada de repente me me haga mejor

Voz 0057 41:54 me ha invadido un pensamiento con mucha fuerza sin la gente que está acusado programas lo está pasando tan mal como yo

Voz 8 42:02 así es este desde Vigo

Voz 5 42:08 eh vigor no más

Voz 2 42:18 me interesa a esta pregunta

Voz 5 42:22 que nadie

Voz 1104 42:24 yo no yo no soy de la radio yo no sigo Fer ya eh Fez

Voz 0169 42:38 eh es que de verdad es que no haya asideros para que no te das cuenta estoy jugando un papel que he dejado que un personaje que él vive en otra sección que no te puedes seguir y seguir eh yo hago yo no yo hago el personaje pero estoy detrás

Voz 1115 42:57 las

Voz 0169 42:57 me entiendes lo que piense el ejercicio no

Voz 0057 43:02 Andreu debería ver no no es enviar una pregunta que es la de que si hay fantasmas animales etcétera lo estamos tratando la sección misterio Finito Peyron

Voz 0169 43:11 Nos hemos sido y me pide que hagamos otra sección

Voz 0057 43:13 sí es la que que vamos a hacer la sección ya no lo sabemos si metes a este personaje que además viene a reventar lo que no entendemos nada que a lo mejor no estoy haciendo Froilán usted disparar verduras y soy de Vigo yo no puedo seguir has tenido no entiendo nada pero yo en este momento no sé qué hago aquí no saben gestionar no claro

Voz 0169 43:36 te gusta un poquito no reconoce al principio me gustaba ya pero ahora no estoy muy incómodo entonces quieres que volvamos a la filosofía con con el Finito o que se haya

Voz 0057 43:47 a dejarlo todo esto me pero se quitó la más regular pero la gente no da crédito a la gente que no de crédito yo tampoco quiero pagar nada bueno pues nada como tú quieras yo no digo incomodar aborto radiofónico hasta aquí seguimos nadie sabe nada entonces yo qué hago ustedes pues para

Voz 2 44:07 la batalla hacia usted

Voz 22 44:17 bueno lo pongo debajo de la mesa eh

Voz 1104 44:24 bueno está bajo la mesa bueno cuando Maricarmen acabe de guardar los muñecos de Le pongo un plato de agua un poco de paté

Voz 8 44:35 ya estaba semana Vega esquivos

Voz 0169 44:39 María González desde Twitter conocéis alguien que al hablar con el hombre más vulgar también te quiero decir es en serio e es seguramente es una buena persona pero José María González cuántos hay claro que al hablar por teléfono tarde más en despedirse que lo que te ha contado mi mujer mi mujer y su familia tienen una especialidad y lo digo de verdad que es despedirse unas seis veces es acojo la entendía lo voy a grabar que ya lo sabe estaba hablando bueno bueno bueno pues nada pues e instituía intuyes que están acabando muy a mano no lo disimula mal no pues nada ya te vuelvo llaman oye Isaac otro tema pues decretara que yo ir a otra en la UE no voy a despedirse es sacar más temas yo no pero antes eh hacen como la escenificación de una despedida vale vale todo lleva una despedida que bueno bueno bueno bueno pues nada

Voz 0057 45:40 oye Isaac otro tema así hasta seis

Voz 0169 45:42 yo hasta seis mira esta mañana me ha llamado mi mujer

Voz 0057 45:46 hay ya Inma empecé a explicar cosas oye que hay que hacer esto mañana que no sé qué qué tal interiores piensa te a ver qué hacemos con aquello que ya he mirado el reloj veinte minutos tú yo sólo iba diciendo si no como Gila no que si cariño que te dicta que todavía tenía cosas muy interesantes y que había que contarlas claro claro pero a lo mejor es el final porque digo bueno ahora tengo que ir a al programa ya ya algo más y me dice no sólo te llamaba porque quería escuchar un rato lo de los señores yo estaba hablando de la te das cuenta que yo no he dicho nada no me hacen escuchar todas las ha hablado todo y hacer cargar más parecido simpático se se eso

Voz 0169 46:34 es el amor

Voz 6 46:35 sí sección no

Voz 1104 46:40 precisamente de amor Alexei Simon indicó vale que seis Simonet conmina a José María González aprendes galo a Simon en monegasco tenemos un artefacto pues dos Simon elenco o Mónaco

Voz 0169 47:00 es Alexis Simon dejamos ver acabaremos antes

Voz 12 47:04 ah vale muy vulgar

Voz 0057 47:07 Alexéi si te parece vulgar creía que Alexei si Alexei si como nombre y luego Mónaco como Patrick Swayze que le llaman toda la vida ha sido Patrick Swayze ahora es Patrick Swayze se como Álex tuvo que morir no el pobre

Voz 0169 47:22 que subo que

Voz 0057 47:25 para llamar la atención dice hola soy una pareja está en los prolegómenos de hacer el amor sí es acción se extienden más de la cuenta y al final deciden que es un falso inicio Aisha amante para más o con el falso inicio tienen bastante estamos hablando de llevar eh de convertir el Petin en el en el en el plato principal lleva hombre sea amante ex amante está intacto ya te he dicho muchas veces que no

Voz 0169 47:49 no no se destruye es como como la ira

Voz 0057 47:52 siempre está ahí el antes el aire si se destruye si de verdad la energía La energía es amante no se destruyen pueblo

Voz 0169 48:00 se transforma lo puedes usar para el pueblo luego menos pero está más recomendado para la culminación bueno yo desde aquí recomiendo prolegómeno mucho prolegómeno epílogo cuanto más Epílogo que sería el estilo

Voz 0057 48:12 todo un acto sexual pues llegar

Voz 0169 48:14 no es que lo de fumar después de que sexual bueno fume estuvo

Voz 1104 48:20 Juma ahí en la cama y a eso de las películas de antes a los guarros que ahora ya no se acceso que será muy feo

Voz 0057 48:27 te sale al balcón ahí en pelotas

Voz 1104 48:31 mujer madre se va por vosotros chatarrero a ver si te queda así de cambio la ahí tienes un misil ganar explotar del todo

Voz 16 48:46 allí como un obús Kobe conoces eh

Voz 0169 48:50 sí pero me Flickr mucho las películas de antes que fumar estaba totalmente e incluso era obligada porque hay un momento tú que sabes más de cine que osea fumaba o no no estabas en la época no sé tanto de decir a lo mejor no bueno buena eh

Voz 0057 49:05 porque es la que todo el mundo fumaba como fumaban las habita

Voz 8 49:08 en este cerradas eso cigarro negros que son huele como el tubo de escape un autobús pum pum estaba el tío la tía a ella parecido ya el PSOE no puedes dormir hay después

Voz 0057 49:21 y ahí dado te ha gustado sí pero ahora me hago hijo de puta

Voz 0169 49:26 voy a caballo bueno oye estamos en la recta final del programa de hoy pero todavía no es caben algunas preguntas y calculen al me

Voz 2 49:33 buenos métodos Jos desde Twitter

Voz 0057 49:37 habéis visto que hay firmas de gente famosa en la Wikipedia de gente muerta viva qué pasa con los vimos que su firma es pública puede abrir un crédito Cofidis a nombre de Jack Black

Voz 7 49:48 no sabía que había firmas famosas que soldados todo un poco

Voz 9 49:53 por si alguien ha cambiado en Wikipedia el perfil de Peter Ding Yates el eh

Voz 0057 49:57 el actor enano de Juego de Tronos demuestro que nació en Jaén ya lo digo para que veáis la fea la fiabilidad que tiene un poquito Wikipedia e Peter digna AIDS Jaén no sé qué día de mil novecientos sesenta y nueve

Voz 0169 50:12 hasta que alguien lo vea lo que esto les sale a él también hombre si él se buscan Wikipedia pero tú has visto la versión española o es para todos igual

Voz 0057 50:20 sí pues la he visto la la versión española así que lo presentaba Cayetana

Voz 0169 50:25 menos estaba metida en la web no bueno vamos a acabar con una cuestión que dejó ahí colgada Si queréis para que la comente durante la comida se bonito y la gente mira socialista claro eh hablan hablan entre ellos dice Marta Jiménez Sánchez también nombre vulgar y ya perdón por qué siempre cojo las cartas del buzón de mi casa con los de chicos por la ranura aux sabiendo que llevo la llave del buzón en el llavero porque tiene los del muy finos la ranura muy gorda porque

Voz 1104 50:55 eh

Voz 0169 50:55 dice es instinto animal toma de Hong poquitas si no se porque lo dice lo de hurgar hurgar no claro porque a lo mejor como uno que busca busca hormiga como ese hormiguero que busca hormigas no en fin está bien hagas el buzón que te corresponde y no el de los vecinos es un delito e sabes que es un delito yo lo de delito feo eh Barek además

Voz 12 51:19 sí sí sí sí no hagáis eso eh yo lo he hecho me miráis así

Voz 0169 51:23 Berto no soy vuestro padre e Berto yo lo he hecho para que para para pasar para pasar el rato de joven de joven cuando estaba en esa todavía no tenía el neo córtex formal todo ello hacía cosas se Gaines de cogiera las cambiaba todo entonces

Voz 12 51:39 bueno eh

Voz 0057 51:42 qué bonita historia e como una persona que la carne de delincuencia

Voz 12 51:45 sí

Voz 6 51:46 acabado bueno así así es