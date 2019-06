Miguel Falomir: "Los cuadros nos recuerdan que somos la consecuencia de lo que ha venido antes de nosotros"

Voz 1 00:00 eh

Voz 2 00:03 en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 00:11 sincero ante yo creo que me dedico a esto por por estas cosas muy buenos días hoy les hablamos desde el Museo del Prado son y cinco minutos una hora menos en Canarias doscientos años de historia tiene el suelo que estamos pisando ahora mismo Iker doscientos esta mañana durante un ratillo no mucho nos vamos a olvidar quiénes somos para concentrarnos en quiénes queremos ser que de eso va a los museos amigos este museo y todos los museos del mundo sirven para recordarnos que la felicidad se llega por el camino de la indulgencia ILD mismo no solamente estamos en el lugar uno de los lugares más bellos del planeta es que además es viernes no ha sido fácil y sencillo pero hemos llegado al viernes todas la vida oyendo eso de que hay que tener los pies en el suelo cuando los realmente recomendable es meterlos en el lago el caso es que van a subir este fin de semana las temperaturas en todo el país recuerden las Termópilas Lepanto Waterloo Stalingrado la del Ebro y por fin la batalla del termostato se cuentan entre las más terribles de la historia Ojo cuidado con eso amigos son ustedes los mejores oyentes que nunca hemos tenido lo que tampoco dice demasía hoy tenemos muchas muchas cosas que contarles así que recuerde que les vamos a hablar de este depósito del pasado de esta inspiración del futuro

Voz 4 01:55 de abrir las puertas

Voz 1995 01:57 el del Prado con estos ha llenado de los confundimos creo que son surcoreanos pero siempre sí asiáticos para estar muy buenos días tocarle mola buenos días lleva Alarte no han dejado esto fantástico que anfitriones tenemos sitio precioso un lugar maravilloso Miguel Falomir el Museo del Prado Miguel muy buenos días buenos días y bienvenida a doscientas madre mía quién lo diría doscientos años con cómo lo llevas B yo tengo algunos menos estaba

Voz 5 02:28 sin in extremis el museo esto

Voz 6 02:31 no obstante buena forma para tener esta edad no yo pues un poco agotado ya porque son unos cuantos meses sí mucha actividad pero muy contento porque está todo saliendo bastante mejor de nuestras más optimistas previsiones

Voz 1995 02:43 Miguel no se canse la pregunta cuál es la correcta necesita para qué sirve un museo director o al revés para qué sirve un director museo

Voz 6 02:52 me un director en un museo pues es un poco como el como el eh el director de una orquesta no ayuda a coordinar una manera puede imprimir su sello pero vamos eh el sólo es incapaz de mantener un museo abierto funcionamiento son los trabajadores los que realmente hacen eso posible ir un museo pues bueno yo creo que un museo es una institución que lo que hace es preservar un legado cultural asegurar su paso a generaciones futuras y mientras tanto pues servir de un activo revulsivo cultural en la sociedad en la que está

Voz 1995 03:25 Miguel se dice que unas ciudades y algunos lugares uno tiene la sensación de andar pisando piel piel de todos los que antes pasaron por ahí la la que se dejaron muchos para defenderlo en el Prado estamos pisando PIL

Voz 6 03:38 sí sin duda yo creo que además en la en la cultura hay una metáfora que están dados de de Musas clásicas en una metáfora que viene de la mitología que yo creo que es muy bonita que es la de el paso de la antorcha al conocimiento no os podemos decirlo ya que ya que estamos a hombros de gigantes no es verdad que nosotros somos la consecuencia de lo que ha venido antes de nosotros no todas esas generaciones anteriores son las que han hecho posible que el que el que el Prado cumple doscientos años

Voz 1995 04:02 te lleva veintitrés años trabajando aquí veintidós veintidós veintidós de de yo

Voz 6 04:08 Gerardo no tiene tanta experiencia de esa foto son sólo veintidós años trabajando aquí usted los cuadros igual porque cuando llego aunque los cuadros evolucionen con un no me yo creo que sí yo creo por lo menos tu percepción de los cuadros evoluciona pero es que tampoco hay que ir a un abanico así cronológico tan amplio a lo largo de una semana después también varía tu percepción porque depende también mucho de cuál es tu estado de ánimo en cada momento no

Voz 1995 04:33 eh pues esto me gusta sí discutido en casa hoy voy a si uno tiene un mal día

Voz 6 04:39 de ahí está muy pesimista pues no te metas en las pinturas negras porque

Voz 5 04:43 puede agravar mientras que el momento

Voz 6 04:45 es de intensa felicidad que lo que te gusta es pues bueno regó de arte no en el mundo este sensual de Rubens de Tiziano yo creo que yo siempre digo que lo te Copito de las favoritas depende mucho y a lo largo de este tiempo pues va variando

Voz 1995 04:57 pero hasta ahora no hagamos terapia en el museo como estas se te viene bueno es que yo creo que hay estudios muy serios

Voz 6 05:04 que hablar sobre el efecto terapéutico de la contemplación de la pintura como sucede con la el escuchar música no

Voz 1995 05:10 claro usted vive en Madrid ustedes de Madrid y de Valencia de Valencia pero pero lleva unos años vale es casi de Madrid entonces temen tratan su despacho su oficina es envidia a la que millones de ciudadanos siente el privilegio de verdad todos los días con lo normaliza nombres un privilegio sin duda eso soy soy un privilegiado

Voz 6 05:29 ahí todos los días pues pues pues muchas gracias por deporte de este puesto también es una responsabilidad y hay veces en que uno se cansa pero sí hombre me imagino que hay museo ocurren muchisimos trabajos pero es que

Voz 1995 05:41 unos cuantos son las diez y once minutos una hora menos en Canarias ya abierto el museo Nos vamos a ir hasta la puerta donde se encuentra Pablo González Batista palo muy buenos días muy

Voz 7 05:51 buenos días Toni Mira la

Voz 5 05:53 al entrar Pablo no mental que teniendo la cola Flamenco Amaral con

Voz 7 05:57 Miguel Falomir mientras salía y he visto que tenía cara de menuda oficina tengo este es un día más para mí Mundial nuevo un día más en la oficina pero es verdad que me lo he cruzado ha tenido que pasar una cola yo calculo que tendrá uno cien metros fácilmente de longitud hay muchísima proporciona hay una producción altísima de público oriental todos llevan su teléfono móvil en la mano así que tenéis que poner guapos porque vais a salir en la foto ya ya lo anticipo ir hay días un día magnífico la verdad es humorista deportivo diría que hay un día fantástico para la práctica de la visita museística a tendremos unos dieciocho grados y un guitarrista tocando clásicos de la de la música españolas de Falla Albéniz Itt como digo pues eso siempre son cien metros de cola que empiezan a entrar ahora despacito despacito con una cara de ilusión tremenda porque no tienen la suerte de Miguel Falomir de entrar aquí todo todos los días y además yo creo que hoy Tony es un día fantástico para entraron al Museo del Prado porque a lo mejor hay dentro en los habéis dado cuenta pero aquí fuera todos estamos pendientes de las cosas que nos diferencia Noise con ese conforman los ayuntamientos y todos estamos muy muy pendientes de centrarnos en las diferencias y ahí dentro dentro de los museos de de los muros enormes de este Museo da igual si se gobierna en coalición cooperación o la nueva fórmula que se inventen en el Prado hay total unidad entorno algo que es mucho más grande mucho más eterno que todas las legislaturas juntas y además estáis vosotros así que yo estoy en la cola si me dais yo calculo que pues diez minutillos que son muy grande nos vemos dentro

Voz 1995 07:21 luego nos vemos Pablo pero evitan algo tres que todo el mundo viene Miguel con el teléfono móvil en la mano usted tiene pero igual de insta la

Voz 6 07:28 yo no tengo o no tengo en cuenta ni de Instagram de Twitter el museo la tiene y funcionar espléndidamente viene por ahí en la persona encargada de de llevarlo no pero pero no yo particularmente no lo tengo un bueno este museo mi predecesor tome una decisión que que genera cierta polémica es el de prohibir el el tomar fotografías pero que que digo es decir hay gente que la critica pero hay muchísima gente que no es lo agradece porque hace la visita bastante más placenteras

Voz 1995 07:58 y sobre todo los influencer se quedan en la puerta bueno vamos a hacer una pequeñísima pausa enseguida volvemos

Voz 5 08:05 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 8 08:08 con Toni Garrido

Voz 1995 08:10 no da cuenta Miguel que gente que harán los está viendo a nosotros pensando que somos también parte la obra como obras de arte vamos que a lo mejor piensan que necesitamos Volcker exploración diecinueve estaba rodeado de musas pues pueden pensar que estás sano pero me gusta usted usted esta posición no pasa aquí ente hoy les estamos hablando en directo desde el Museo del Prado estamos con subdirector es el segundo centenario de uno de los temas el mejor museo del mundo verdad Miguel tampoco exagerar pero bueno uno de los mira dónde estamos si no podemos decirlo aquí donde se mire es el día que ha venido las era tocar sin duda sin duda dos años de la galaxia puede que que bueno el día diecinueve de noviembre todos estamos un poco telefoneado la gran fiesta porque realmente el día diecinueve de noviembre se cumplirán doscientos años la dinamización de de este lugar cómo será ese día

Voz 6 09:06 bueno ese día lo que se va a hacer es inaugurar la última de las grandes exposiciones del bicentenario que hemos querido dedicarla al gran artista español que estaba vivo cuando el museos inauguró que fue que fue Goya y entonces ese día pues vendrán los reyes y habrá una una inauguración de una exposición sobre dibujos de Goya y luego lo que será también es saldar una deuda histórica El Musel Prado no siempre ha sido muy agradecido con aquellos que han contribuido no va a engrandecer sus colecciones y precisamente en esta sala Se van a desplegar los nombres de todos aquellos que él

Voz 1995 09:38 colaborado no de hacer de Prado bloques sí y abrirlo todavía no cuenta que la idea la idea es esa la la fuerza la idea fuerza

Voz 6 09:47 tras del Bicentenario es

Voz 1995 09:49 recordar que esto es de todos y no te gustaría Tito meses llegar aquí la sala Tom de nórdicas siglo XVI algo de expectativas pero a lo mejor me va a decepcionar pero no no está no está nada mal bueno otras exposiciones que tiene usted después programadas es muy interesante porque casi está recibiendo están obligando a todo un país a fijarse encuadra no en una pintura para una nación el fusilamiento de de Torrijos que va a estar hasta el treinta de junio esto cómo se decide porque obligan a la gente mira a quien fíjate este estamos contando una historia

Voz 6 10:22 pero este este año son los doscientos aniversario de la fundación pero también es el ciento cincuenta aniversario de la nacionalización de las colecciones no esté museo abre como como museo real los cuadros son propiedad del del Rey siguen siendo propiedad de la Corona hasta la hasta la revolución de mil ochocientos sesenta y ocho cuando se convierte en Museo Nacional no cual lo que de alguna manera simboliza eso son Los fusilamientos de Torrijos que es el único cuadro que tiene el Prado que fue encargado expresamente por un presidente de Gobierno por por Sagasta para colgar aquí para celebrar además la conquista de las de las libertades no es un cuadro que ha tenido además un una significación política importante antes del Guernica era el gran cuadro de la la de la de la de la progresía en en en España la gente tenía en su casa reproducciones del cuadro como en los años sesenta y setenta pues pues la gente tenía reproducciones del Guernica y creo que es un cuadro fabuloso y que los españoles pues no lo conocen tanta como debieran y creo que esta es una oportunidad

Voz 1995 11:18 sea hacerlo ha dicho algo muy importante y es que hay que recordar que el Museo del Prado se basa en el criterio de los regentes de reyes y reinas que conforme sus gustos era más de Ruben son más de B de de Velázquez iban conformando su colección es una colección privada quieres que ahora es de todos pero que es el criterio de una familia real que si vas

Voz 6 11:40 lo que lo cual explica en gran medida pues la naturaleza

Voz 1995 11:43 el museo no es decir no es no es un museo

Voz 6 11:46 enciclopédico en el sentido que está diseñado por por historiadores del arte no que quieren pues ofrecer un panorama exhaustivo de toda la evolución a Pedro accidental sino que es pues está hecho básicamente por unos Reyes coleccionistas que que intentan acaparar cuantas pinturas pueden de los artistas que les gustan hidrógeno les gusta pues no no tiene interés en tener ninguna no eso explica los tremendos aciertos pero también

Voz 1995 12:07 en algunas lagunas que tiene una colección de algo hay que quiénes son los que más business más bien esta misión por por nacionalidad

Voz 6 12:14 pues por nacionalidades este año por primera vez han sido los italianos seguidos de los estadounidenses que han sido los primeros los seis años anteriores y en tercer lugar es sorprendentemente surcoreanos vienen más surcoreanos que que franceses ingleses alemanes esto no

Voz 1995 12:29 hace pensar siempre lo mismo habrá gente decir en Madrid que no haya venido nunca que venga un señor de Corea del Sur se kilómetro seguro que lo noventa la gente de aquí

Voz 6 12:39 bueno una una de las cosas en la que estamos empeñados es en en en abril del Prado a todo y cuando iba a todos en no se trata sólo de geografía Se trata también de de de estructura social aquí hay claramente los museos e pues por desgracia pues tienen un público

Voz 1995 12:54 con con que proceden de un eh

Voz 6 12:56 espectro social muy muy determinado no y hay zonas de todo el Madrid Sur por ejemplo que son pocos los que vienen no hay que hacer pues una labor adicional para conseguir que vengan hablamos

Voz 1995 13:07 los segundos con con el jefe de comunicación de Prado con Carlos aguacero que viene mucha gente tenemos un problema nosotros gastos esto está siempre masificada o gente todo el rato no pues verlos jugar sino viniera nadie diríamos que me el que está pasando en el Prado que no que no miren nadie pero habrá un punto intermedio en que podamos disfrutar de de en el look según por ejemplo en París en luz ya eso es imposible

Voz 6 13:29 eso ya es más cuando yo creo yo creo que por un lado me como responsable de la institución cultural e nunca me voy a quejar de que venga gente yo creo que eso está muy bien no otra cosa es que ciertos museos en los últimos años se han convertido en destinos turísticos de masas cosa que antes no sucedía siempre ha venido la gente a los museos pero nunca en estos números aquí también es cierto que en estos momentos uno de los grandes o probablemente el principal reto que tienen estos museos no del top veinte anotó treinta es como seguir haciendo compatible una visita placentera de la colección con numeros cada vez más crecientes de Vicente

Voz 1995 14:05 pero el año pasado por ejemplo el Miguel ese momento fue Beyoncé bailando delante de la democracia esa imagen que ha hecho que mucha gente podido voy a ir donde Baez donde va la billón sea un Goyo una acción así aquí no tenía por aquí

Voz 6 14:18 aquí aquí El museo ha estado abierto y constantemente hay hay que hay conciertos además de de pues desde música clásica esta música actual la hay hay micro Performance de de teatro de bailes decir eso está abierto yo creo que aquello era algo escandalosamente busca y ese tipo de público que al final cuidado hay que recordar que hace dos semanas el museo del Louvre estuvo cerrado porque los vigilantes se pusieron en huelga de aquello era insoportable no la presión de tantos de tantos visitantes yo creo que hay que tener un poco saber manejarla

Voz 1995 14:53 y la gente que viene aprecia realmente el el patrimonio tenemos aquí venga de donde venga lo aprecia lo valora

Voz 6 14:59 pues yo creo que como en todas partes unos la ofrecerán más de uno lo ofrecerá menos yo creo que es es es no podemos pedirá que todos los tres millones de personas que vengan aquí pues sean no se conviertan tras la visita en unos amantes del arte con que haya unos cuantos que lo que tú primero que todos tengan una visita lo más lo más placentera posible y en segundo lugar pues siempre

Voz 1995 15:20 las pues de alguna manera inculcando pues un cierto amor por la pintura en seguridad pero habría que evitar que que los museos del Prado fuese como pasear por la Gran Vía en las Ramblas no digo cuando vayan a entrar hagan ustedes un examen pintores españoles del barroco pero sí deberíamos yo creo un poco que el gente antes de llegar aquí conozcan un poco mejor

Voz 6 15:41 apenas se tienes que dejarlo a la iniciativa de cada cual no de todas formas hay mucha gente que viene que no sabe nada precisamente una vez dentro Espando experimenta de esta especie de conversión entonces yo creo que eso sería una actitud un poco elitista si quieres no dejaría fuera el museo los museos durante mucho tiempo venían pocos y además eran gente normalmente de una clase social alta muy culta hecho no había carteles en los cuadros no se necesitaba bastará con identificaron había que explicarlo porque la gente pero bueno como digo pues venía de cierto ahora yo creo que había una democratización de los museos el publico es cada vez más variopinto yo creo que eso es bueno tampoco hay que poner barreras

Voz 1995 16:18 bueno usted usted es el que a las células T digas lo que vamos a hacer

Voz 9 16:22 el otro aspecto de esto es que las tiendas en los pues ser mucha gente and the

Voz 1995 16:27 es una de las obras pero es llevar venimos aquí el director del Prado para hablar de la tienda del museo

Voz 9 16:32 pero yo estoy imaginando en estos indudablemente los directores los grandes museos del mundo en esta cena en Navidades donde estáis todos sentados hablando de lo suyo seguro que tema de la tienda también porque hoy en día

Voz 5 16:45 por llevar un algo del Prado a su casa

Voz 1995 16:48 el baile un detallito a los directores de los museos les lesivas un detallito latiendo

Voz 6 16:52 a de las tiendas son importantes en una fuente de ingresos para el museo y también es cada vez más de hacer visible y dar una visibilidad lo que es los el museo y su sus objetos eh

Voz 1995 17:03 bueno hoy Miguel Falomir es el hoy no quieren Torpedo pero hoy va a ser nuestro directo y nos ha dejado entrar no hemos pagado además a que por el momento esto Miguel hoy es importante para nosotros es hace mucha ilusión en la Cadena SER a este problema estará en este en este museo durante doscientos años el mundo entero ha tenido la oportunidad de visitar este museo sino lo ha hecho hágalo y lo ha hecho hace poco repita merece la pena siempre visitar este extraordinaria colección de arte Miguel muchísimas gracias a vosotros vamos a intentar dejar luego todo recoge vive en ese momento que nosotros Laser somos limpios de otros no puedo hablar de la SER buenísimos Miguel muchísimas gracias a vosotros y placer seguimos en Hoy por hoy hoy en directo desde el Museo del Prado