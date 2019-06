Flash deportes SER de las 14:30 (14/06/2019)

los Raptors hacen historia atando su primer anillo de la NBA los canadienses se imponía en esta madrugada por ciento diez a ciento catorce consultado ajustado en una gran final que pasa de Historia con Toronto proclamándose campeón de la NBA y consiguiendo además que por primera vez en la historia un equipo que no es estadounidense sea el campeón final además que arrancaba con los Warriors como claros favoritos pero donde han podido más las ganas que la experiencia y con una ventaja de cuatro dos los Raptors se han llevado la final equipo donde están los españoles Ibaka Marc Gasol Éste último consigue otro récord porque junto con Paul Gasol se convierte en los primeros hermanos en atar el anillo escuchamos a Marc Gasol

es un equipo cuatro veces muy deficitaria tienes que es el mejor equipo no tiene que ver ninguna duda en todos los niveles primera ronda segunda ronda tercera Roma demente y luego la final soy mejor equipo en en en todas las eliminatorias si Jabbar arriba pero para mí ya te digo eso más difícil tanto mental como físicamente que jamás ha hecho muy feliz de haberlo disfrutado de haberlo vivido

así de contento escuchábamos al español hablábamos con el fútbol en el Santiago Bernabéu leyese vivió una tremenda locura con la presentación de ETA se jacta del belga fue presentado ante cincuenta mil aficionados que no quisieron perder la llegada de la estrella el club blanco y que desde horas antes hacían colas en las puertas del estadio superando todas las expectativas además el Real Madrid gana la batalla al Barcelona y consigue fichar a Tucker puso para el filial el jugador es una de las estrellas del fútbol japonés su estilo hacía que tanto Barcelona y Real Madrid hayan peleado por tratarse al jugador y finalmente es el club blanco quién ha ganado la batalla e incorporada al jugador a sus filas por cinco temporadas cobrando uno coma dos millones de euros en cada una de ellas íbamos con otro de los fichajes porque en las últimas horas conocíamos que Santi Cazorla renueva por una temporada más en el Villarreal el mismo equipo que hace tan sólo una hora hacía oficial la marcha de Pablos jornal al West Ham al margen de todo esto la selección sub veintiuno ya está en Bolonia ayer fue el primer entrenamiento de la selección en suelo italiano para disputar este domingo el Italia España Un partido que no deja indiferente a nadie y a falta de dos días ya han venido a todas las entradas para ver a las dos favoritas para este Europeo en baloncesto primer partido de la gran final de la Liga ACB Barcelona Real Madrid Gran encuentro que se disputará este sábado quince de junio en el fin Center además tenemos fin de semana de motor con el Gran Premio de Cataluña de Moto GP séptima cita del campeonato en el Circuito de Cataluña donde en estos momentos están en marcha los segundos libres la gran carrera el domingo a las dos y cerramos con las veinticuatro Horas de Le Mans donde Fernando Alonso se medirá en la prueba de resistencia a la carrera mañana a las tres