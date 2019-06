Andreu Buenafuente: "Nos recuerda la incapacidad de estar de acuerdo casi en nada y llevar la discreancia hasta la violencia. Algo muy de actualidad"

Voz 2 00:00 hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 00:06 esta mañana hemos decidido pasear por el Museo del Prado seguramente la pinacoteca más importante del mundo que como saben insisto este año cumple doscientos años iba la entrevista no sé cómo va a ser Andreu Buenafuente muy buenos días pues las llegadas al que yo estoy ahora mismo un poco este y nervioso Jaycee sí claro claro estaremos

Voz 0169 00:26 a la altura no en la historia contempla eh sí sí puedo entender si yo ya estoy nervioso cuando no cuando vengo solo

Voz 1995 00:33 va siendo adinerada que es la primera vez por cierta a mí siempre me originan una sensación muy especial los museos si Miravet verán ustedes estamos delante de un cuadro maravilloso dolor garrotazos esta mañana más no nos hemos atrevido e y ahora siento una responsabilidad tremenda pues si no estamos a la altura Nos hemos atrevido a mirar los cuadros en la radio y Yeste concretamente suena así tú estás viendo estamos viendo los dos el mismo cuadro pero no sé si estamos viendo los dos el mismo cuadra

Voz 0169 01:15 bueno es terrible su cuadra terrible ahí yo creo que no es nos conecta con casi lo peor de nosotros mismos no como como comunidad no como sociedad que es esa incapacidad de estar de acuerdo casi en nada y además llevar la discrepancia a los más alto los índices de violencia desgraciadamente muy de actualidad también he leído últimamente o hace un tiempo que no estaba tan claro hay voces discrepantes sobre esa tendencia que tenemos a que este cuadro Nos defina como españoles no los dos las dos Españas pero en fin creo que triunfa todavía esa tesis de fíjate no siempre Hugo que si los cómo eran los liberales con en esa época y bueno siempre ha habido dos España en fin que valía tanto como hay los absolutistas estos son liberales y absolutistas luego viene la Guerra Civil y dice sí pero igualmente esperar dos España

Voz 1995 02:14 a mí me entristece un poco este cuadro la verdad pero desde luego un poco más a la izquierda tenemos Saturno devorando jugadores que ya bueno bueno bueno yo ya lo que Filippo también de esto es cómo se trasladan de de la pared de su casa no la mayoría de estos hay hay una técnica que se me escapa que no puedo entender simplemente respeto inmediato bueno no si tú lees esto está pare si aplicara unas técnicas hice llevan alianza a ella me pierdo es como cada uno ve lo que quiere decir mientras estamos dando concepto y esto esto como lo sacan de la saga y seis cero que las cosas cambien

Voz 0169 02:51 aquella época no para ponerlo para poner la Quinta del Sordo no a perder las formas qué suerte que han colocado garrotazos al lado de perros perrito sacando cabeza que soy maravilloso maravilloso

Voz 1995 03:04 muy cuya es un personaje muchas veces llevado al cine lo hizo en su día Carlos Saura la pradera de San Isidro al lugar donde se reunían los madrileños de todas las clases sociales para festejar las amigas Luna de hecho en la famosa Jamón jamón hay un gran homenaje precisamente es cuatro que tenemos aquí delante cuando Javier Bardem y Jordi Mollá empiezan a darse jamonero tienes la sensación de que una y otra vez volveremos siempre al mismo sitio da igual por años que pasen volveremos salimos City dentro de doscientos años o otra vez volveremos a extraer las mismas estamos hablando de museos o de Sociedad ambas cosas en el fondo es un reto

Voz 0169 03:53 dijo lo uno de lo otro sí sí es es muy descorazonador yo no quiero transmitir bajón era en en una mañana viernes un viernes explorando no no arriba pero es muy descorazonador el otro día estaba hablando con con una invitada del programa y le preguntaba que es de mi generación Italia tú te puedes imaginar que los que tenemos ya cincuenta Hay pocos que que realmente involución ambos porque yo me acuerdo cuando cuando empieza la transición en España yo era un chaval hito yo dije bueno esto es ir aplicando unas mejoras democráticas que van a ir a más no como una carrera artística pues el pintor cada vez pintan mejor pero que un país cada vez se gobierne peor yo no entraba en mis planes no tampoco tenía mucho pero entonces como que un patrón atávico ancestral se repita me parece que es un triunfo de la irracionalidad no es realmente muy el espeluznante de ver que este en ese momento le marcó esta pinturas terrorífica los colores ese atardecer esos señores casi sin expresión fíjate que no se les venía las bocas es todo violencia Easy dices bueno pues esto del pasado se pero es creemos muy modernos que los antiguos eran un símbolo nacional pero ahora ahora me parece que otras veces estamos por ahí pero bueno

Voz 1995 05:19 hemos estado hace un rato que estás escuchando la entrevista con Miguel Falomir nos contaba que venía gente de todo el mundo Devine muchos surcoreanos

Voz 0169 05:26 sí eso claro yo he me pierdo no sé

Voz 1995 05:29 tú has vivido que tantas veces ha vivido aquí al lado si yo lo tuve cuando me estaré

Voz 0169 05:34 Madrid hace unos pocos años vista lepra que cerca un una suerte tremenda tenía mi carne y no viene todo lo que quería pero venía venía con mi niña pequeña que fue muy emocionante le encantaba ver las pinturas del señor que huela señor que vuela es según la terminología

Voz 4 05:51 de mi niña eh es el

Voz 1995 05:54 los a cara a El Greco

Voz 0169 05:58 el Greco pintura religiosa que hay bastante que al señor que vuela y claro ya veía eso cuéntale en el año dos mil dieciséis a una niña de cinco años non terrorífico ella dice que vuela de que os dije pues no parece que está bien hecho

Voz 1995 06:14 por supuesto eso que que a veces no valoramos lo que tenemos cerca que dice que que venga gente de ella e inocente mil kilómetros y que aquí no seamos capaces de Luis Manuel lo que yo creo que sí

Voz 0169 06:24 ahora más de lo que creemos el Prado ya estar como en una en una nómina de ocio de de de de interés seguramente por aquí tendrán datos fiables no pero mucho más que hace años parecía que esto eran cosas rancias a acumuladores de de una cierta cosa iba con nosotros ahora por ejemplo las escuelas yo cuando era pequeña mi no mayor a ningún museo ahora a los niños les introduce en los museos un el dijo un amigo mío dice estaba en el museo miró de miro y digo así dice que el señor del museo no está porque porque yo

Voz 1995 06:58 todo ese con tres años dije no porque bonito no eso va va a traernos algo bueno no no no no todo lo que quisiéramos pero hombre fíjate la pregunta que tengo que hacer Andreu estando donde estamos rodeados de obras maestras de los cuadros de Goya más excelsos de sus pinturas negras tú pintas no si yo ocho ojalá tenía treinta Thiago donde estábamos poco cuidado

Voz 0169 07:24 como madre mía yo pero no pero pues mira te voy a hacer una cosa yo soy muy impresionada hable me impresiona y me inspira todo lo que me gusta o de alguna manera me da un cierto puñetazo en el estómago cada vez que esto te lo digo de verdad eh no cada vez que voy a un museo salgo corriendo para casa pintar la la cosa es que claro se va perdiendo como la espuma de cerveza sabes pero por qué pintas por qué pinto pues me lo he preguntado muchas veces seguramente porque es como una necesidad vital yo dibujo mucho tengo mi despacho ya en despachos de la mesa de pintor con la rotulado acuarelas mientras hablo por teléfono Pinto es una necesidad Imperio claro adaptado a mis medios no y a mis tiempos no te he dicho que

Voz 1995 08:09 hablas por teléfono pintando si es que eso cuando escena Radio no es como conducir que nutrición no puede usted o no no por favor es un vicio que cogí cuando empecé aquí en la Ser en el año ochenta y tres los hacer mayores taninos nosotros mayor eso hay uno estaba yo no había nacido no había nacido todavía

Voz 0169 08:28 tengo grandísimo no que un compañero mío me decía pero oye haces estábamos en una relación muy pequeña pues yo qué sé chico convicción vicio mide y ahí seguía entonces me inspira los maestros eh es lo más bonito del mundo para mí la pintura es inabarcable cuánto crees que sabes algo se abren veinticinco puertas más IT conecta con tu dimensión real que es muy pequeñas entonces dices pues

Voz 1995 08:55 a mí me tranquiliza pues se estoy pensando que mientras estamos haciendo esta entrevista la gente sigue el museo lógicamente hemos abierto nosotros estemos celebrando pero la gente que piensan estos dos señores que están ahí de asiáticos no te puedo decir es que están viendo que dice mira lo normal en España que hay dos señores con un micrófono en la mano clara que va en cuanto vuelva digo cuando llegan ella a Corea del Sur probablemente la estadística ya que hay probabilidad de que sean de cuando huelen no pues ahí los museos en España hay dos señores dos micrófonos hablando

Voz 0169 09:23 yo creo que esto también sería una mil una cura de humildad para nosotros no nos están viendo ni Nos bueno va esta o que ya no ganan por goleada así que qué tal

Voz 1995 09:35 el hombre seamos al menos nada amables Andreu hemos iniciado un camino un recorrido por estemos se lo hemos hecho contigo delante de queremos hacerlo además delante de de los garrotazos mañana como hay mucho pacto ahora de hoy mañana ya los ayuntamientos mañana por fin se conforman bueno que pasaran por aquí primero haciendo yendo vayan esto de los pactos obligado suba a firmar mañana a las once años se constituye el aislamiento era muy bien a las diez pase usted por la la Sala del Prado vean ustedes los garrotazos y después vaya susto sí sí y fíjese Caldera

Voz 0169 10:07 lo tazas hay un hay un perro perrete sacando una cabeza mirando no sabemos muy bien que es como la incertidumbre la vulnerabilidad también esta hayan que vieran en este este cuadro que igual representa más de un votante de este país totalmente absorto y asombrado ante una cierta racionalidad de la política pero

Voz 1995 10:28 bueno vamos a ver hay que tener esperanza pero sí hombre yo soy muy positiva de los viales están en mejor día de la semana sin duda los sábados llega unas cotas de optimismo realmente espeluznante el domingo por la tarde ida Mingo ya vaya fatal ya entonces la Volvo a rearmar son las elecciones no habría que hacerlas nunca antes las elecciones y que hacerlo en los viernes a partir de ahora sí desde este museo pedimos que las elecciones sea lo viernes no lo y con buen tiempo y si puede ser

Voz 0631 10:55 Andreu Buenafuente oye nada placer muchas gracias a vosotros y enhorabuena por el que habéis hecho sé que hay muchos cambios y tal y me gustó mucho tu tu pieza en la que contaba es con normalidad lo que es una lectura muy muy interesante muy inteligente muy normal la verdad que no habrá cambios en este museo modere mi madre mía doscientos años Andreu Un placer igualmente extractos adiós seguimos en Hoy por hoy desde el Museo del Prado

Voz 5 11:18 no