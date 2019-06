Antonio Muñoz Molina: "Había quien decía que los reyes tenían que tener cuadros de desnudos para despertar su sensualidad y engendrar reyes"

Voz 1 00:00 en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 00:05 los que hasta ahora no lo vimos pensar la tremenda responsabilidad de pronunciar una sola palabra delante de algunos de los cuadros eso es lo que estamos haciendo esta mañana nuestra mirada continúa en directo les del Museo del Prado y estamos bueno siempre lo es pero el privilegio de estar haciendo este programa que indirecto y créanme es difícilmente superable estamos paseando por el Prado lugar que se inauguró en mil ochocientos diecinueve se cumplen doscientos años puramente en aquella época con menos turistas surcoreanos pero con gran éxito en esa fecha llegó al museo la obra junto a la que nos encontramos Las Meninas finalizada por Diego Velázquez en mil seiscientos cincuenta y seis es uno de los comienzos más complejos más estudiados y más trascendentes de la historia de la pintura algunos dicen que es el mejor y aquí estamos con Antonio Muñoz Molina Antonio muy buenos días hola buenos días qué responsabilidad e madre no sé qué preguntarte da igual lo que te pregunte no vamos a estar a la altura no nunca esas cuántas veces has venido a ver este cuadro

Voz 0234 01:09 mucha muchísima nieve lo he visto he venido muchísimas veces he procurado venir a una hora temprana en la que hubiera menos gente no he procurado también leer o informarme sobre sobre el debate sobre el misterio de la de la composición de este cuadro no porque un cuadro que que todos estamos muy familiarizados con él no pero cuando lo miras con un poco de atención dice que se ve aquí siempre

Voz 1995 01:37 día aquí en esta pintan claro

Voz 0234 01:39 claro yo creo que hay ahí el cuadro es una es sobre todo una afirmación de la importancia de la trascendencia de la pintura de la importancia social de la pintura no el cuadro representa a Velázquez en su en su estudio en el Alcázar está pintando está afectando a las baja estaba la infanta Margarita ahí están todos están mirando en el cuadro momento una instantánea es como una foto instantánea no porque están mirando al a los que acaban de entrar que son los reyes no claro es verdad es que está vestido no está vestido de pintor estaba vestido de gala no está pintando está con la con el pincel en la mano eh los Reyes les están haciendo el honor de visitar su estudio con lo cual está está mostrando la importancia que los reyes Don al al al estudio de al trabajo del pintor y él está imaginando el cuadro la verdad es que está imaginando viola la

Voz 0234 03:11 hay otra cosa también sabes que es que el el ese Infantas la esperanza de la de la continuidad de la dinastía eso es esa niña esa niña que esa niña pero lo peor sobre esa niña depende la continuidad dinástica no la que la que se aburre si sino porque ha muerto había muerto el el el Infante el descendiente varón acercarnos no entonces ella está en el centro porque ella está en el centro de la del porvenir de la de la monarquía

Voz 1995 03:45 no no sé si son ustedes capaces de tender la situación porque estamos delante de Las Meninas Antonio Muñoz Molina explicando unos el cuadro como unos visitante más la gente cree que nosotros somos obras de arte también Antonio porque esto está lleno de gente en fin en este cuadro supone también el triunfo de la intelectualidad

Voz 0234 04:03 por fin

Voz 1995 04:04 la pintura se reconoce como como un arte de hecho esa

Voz 0234 04:07 eh

Voz 1995 04:08 esa cruz de Santiago la pintó mucho tiempo después de acabar el cuál es el triunfo de la intelectualidad

Voz 0234 04:12 eso es lo que te iba a dar lo que estaba diciendo te ante es decir es en esta época de bases muy piensa que es una época en la que el trabajo manual se considera despreciable es decir trabajar con las manos lo último que puede hacer una persona entonces los pintores tienen que demostrar que ellos no hacen un trabajo manual no hay el sueldo de verdad es que Francisco Pacheco escribió un tratado de la de la pintura muy importante en el que demuestra que pintar no requiere esfuerzo físico sino que requiere sobre todo esfuerzo mental pero te digo verdad es que está pensando en este momento no eso tiene consecuencias en una sociedad en la que el trabajo manual es despreciado eso tiene consecuencias simbólica no pero también tiene consecuencias fiscales porque si tú haces un trabajo manual pagas impuestos sí estamos haciendo alusión al programa PADRE de la época hacia la fiscalidad entonces es una eh él él dice que que es lo que se ve en el cuadro que está pintando está pintando nada estoy imaginando el cuadro que tinta aparte de la de la ya dejando partir la belleza formal decir ese prodigio ese espacio que se pierde hacia el fondo no con esa puerta que se abre no esa puerta que se abre al fondo pues la que entra pues dentro la claridad no porque ese espejo en el que se ven los Reyes no o con las figuras cada una de las figuras que está está mirando al la a la irrupción de los Reyes que se ve en el espejo sólo hay una figura que no se da cuenta todavía que es la la criada que está a la izquierda segundo controla a la izquierda del cuadro la que él estaba ofreciendo baja Rita con el con con con el agua de azar parece ser a a la infanta no todos los demás salvo esa criada y el perro el perro está como acaba de medio despertarse no entró al fondo hay una señora que no para de hablar tampoco se ha dado cuenta no es la pareja de la Izquierda al fondo no el hombre es una pareja un hombre y una mujer una mujer con unas tocas como le como de monja no en Londres ya se ha dado cuenta las señoras sigue hablándole no es de esas personas que están tan que hablan tanto que no se dan cuenta

Voz 1995 06:26 la radio tenemos experiencias al vamos a hacer una pequeña pausa no solamente se abre un espacio viendo ese cuadro maravilloso sino que sea una cátedra de la que es responsable

Voz 0234 06:36 Antonio Muñoz me gusta lo que Antonio Muñoz Molina

Voz 1995 06:38 sí yo creo que lo podía no con mi nombre articula cátedra nombre artístico vamos a hacer una pequeña pausa y seguimos en este Hoy por hoy especial en directo desde el Museo bueno recorriendo los no él recorriendo el Museo del Prado cuánta gente fantástica seguimos en unos segundos

Voz 1995 07:00 estamos ahora mismo en el corazón de este museo estamos en la sala más importante dice un amigo que este es uno de los sitios más importantes de España estamos en compañía del escritor Antonio Muñoz Molina frente a uno de los cuadros más importante de la Historia del Arte de la historia de esta pinacoteca Antonio Muñoz Molina con Sabena más escritor experto en arte mi base es el director de la Cátedra del Prado dos mil diecinueve que lleva por título rondas del Prado en el jardín de las imágenes que por primera vez y con motivo de la celebración del Bicentenario será una actividad gratuita para todos los alumnos que se inscriba

Voz 0234 07:37 pero antes de entrar en el mismo tipo que te gusta andar tanto las todo el día andando Antonio M porque yo que además está comprando zapatillas para verse es una forma de conocimiento a la andar es una forma de conocimiento y de pensamiento no en la mente humana está hecha para animar piensa que la especie evolucionó caminando no caminando sobre dos patas no entonces yo sólo puedo pensar si voy andar no se está completamente en contra de esa máxima que dice tú sabes qué hace falta para ver viene un cuadro que un así bueno eso dice eso eso eso dice algún pintor que yo conozco no Juan Genovés siempre dicen porque las películas ven sentado y los cuadros piden a ciertos de verdad tiene tiene su aquel no porque requiere un cuadro como éste no qué es para para menos que tiene una cosa como de de tour de force no a Velázquez fíjate lo criticaban mucho de Felipe IV le dijo que era sólo pintor de cabeza firmó una cosa un poco de perspectiva por qué pintaba sobre todo retratos y el retrato aunque parezca mentira es porque es nuestra muy valorado lo que estaban abonados son la descomposición con argumento entonces aquí está haciendo una género nuevo porque está haciendo retrato y al mismo tiempo está contando una historia que era lo que se valoraba entonces no es una composición completamente original esto es como la novena sinfonía una vez que existe

Voz 1995 09:11 sí hombre claro tenía pero esto en un momento en el que no esto se la inventó alguien clásico instantáneo dicen los americanos lo que pasa es que clásico hace que a mí no me gusta llamar a las cosas clásica porque en el momento que la ya clásica parece que son indiscutible que Sanz

Voz 0234 09:28 sacralizada que ya en realidad no tiene nada que decir no pero esto es una cosa que vibrantes en una pintura de vanguardia no vale

Voz 1995 09:36 dices dices claro son sacralizada fíjate hace hace un par de años par de jóvenes hicieron un trapo con Las Meninas una música que sonaba así nos vamos a atrever a poner esa música estando donde estamos mira

Voz 6 09:51 qué porque siempre hálito y el Papa que yo no sé Cuba dime guapa guapa Rafa

Voz 1995 10:06 brilla María Pita da como héroe couché directo Yola TP de las situaciones las siguientes Antonio Muñoz Molina escuchando el Trapp decenas y decenas de gente frente a Las Meninas en el corazón de de este museo Velázquez cómo sería hoy haría área Trapp sería un Xicola

Voz 0234 10:29 es es que me lo es que era un hombre que hacer muchas cosas aparte de tiene no él tenía el puesto día pues entradón aparte de organizar cuestiones de de protocolo y todo su también se se dedicaba mucho organizar la disposición de los cuadros en el Casón del Buen Retiro en las que hacía instalaciones como como se dice ahora no es verdad es que responsables de la organización de los cuadros de batallas probablemente en el Casón del Buen Retiro que creaba no sólo creaba espacio a espacios de de tránsito de de caminata no espacio ceremoniales no es un personaje muy muy peculiar no además tenía la suerte inmensa que no dependía de los conventos de los Frailes para pintar no la al pobre de Zurbarán y muchos pintores españoles de la época estaban fatalmente destinado a pintar Santo porque los únicos clientes que tenían eran Fraile mientras que Velázquez trabajar para la Casa Real puede permitirse una libertad de que que que el permitirse hasta hasta pintar desnudos como el de la La Venus del espejo eso una libertad que para un pintor de esa época en España es inaudita no tener un privilegiado

Voz 1995 11:44 pero fíjate que una de las grandes obras una de las gentes obras maestras de la haciendo esta aquí en este Museo están Roma el Inocencio en la en la galería pan filial Fang Feli ese cuadro que puramente es el primer retrato de verdad de la historia de la primera vez que alguien pinta más por dentro que por fuera y si no está aquí pero se adelantaría éxito abajo para la Iglesia si bueno pero fue eso lo hizo

Voz 0234 12:08 tenía mucho que ver con la diplomacia el estaba allí como representante del Rey Felipe IV no entonces él quería hacerse una quería hacerse una carrera de de de pintor allí no entonces el pintar un retrato como el de como el del Papa era era un avance muy importante previamente había pintado el retrato de eso esclavo de Juan de Pareja no que está ahora en Nueva York no claro lo lo habías puesto para mostrar lo que sabía hacer lo que él podía hacer

Voz 1995 12:37 tú y mucha gente como ustedes escucharán hay mucha gente en esta sala es la sala probablemente más importante de del museo innova en gustos mucha gente ahora está llegando aquí este museo y iba a ser la primera vez que vea la Meninas que a muchos de los que están aquí con nosotros es la primera vez han venido desde muy lejos de otros países es la primera vez que están viendo las Meninas tú recuerdas la primera vez que tuviste

Voz 0234 12:59 si iba a mente una vez cuando vine a Madrid por primera vez con tenía catorce años catorce era un cuadro muy oscuro este cuadro era muy oscuros antes si antes de que se restaurar pero ochenta y tres no se veintiuno sobre todo que te trajo hasta aquí con catorce porque vine con mi abuelo entonces lo que los paleto cuando veníamos Madrid quiere decir que vamos a la feria del campo Escorial al Valle de los Caídos a comer gambas un sitio que había vuelo al Museo del Prado

Voz 1995 13:30 tú claro eso tiene yo creo una analogía con tus libros no con los libros en general el cuadro que tuviste entonces ese animo de ahora porque tus libros evolucionan conforme yo evolucionó yo me aproxima a tus libros y son distintos ese cuadro Party es ahora el mismo cuadro que tuviste cuando tenía catorce años

Voz 0234 13:48 no no en absoluto es el misterio de la de la obra de arte no yo creo que un cuadro cuánto cuánto más sabe sobre él con tomarlo admirado más cosas no iba descubriendo sobre él el cuadro el cuadro va cambiando según va cambiando uno no imagínate cómo ha cambiado desde que lo este cuadro lo fascinante es que durante la mayor parte de su historia no volvió casi nadie porque estaba en una habitación privada a la que sólo tenía acceso sí no o cortesano muy próximo no he claro nosotros pensamos en los cuadros como destinado a los museos pero te piensa que este cuadro empezó a verse algo cuando cuando llegó manía aquí mil a la segunda mitad del siglo XIX a España no venía nadie no yo estoy museos abrió el el diecinueve de manera muy restringida y todo eso pero he estado pintura maravillosa no conocía a nadie

Voz 1995 14:47 tremenda bueno estamos frente a las medicinas frente a obras de Giacometti ese extraordinario que privilegio Antonio estar esta mañana

Voz 0234 14:55 aquí contigo en la carretera cuando comienza en noviembre todos los más de noviembre

Voz 1995 14:59 pese a consiguiendo con el todos los jueves de noviembre

Voz 0234 15:03 cómo va a ser cuéntanos un poco cómo va a ser la carrera va a ser una tentativa de de mirar los cuadros como fueron mirado cuando se pintaron cómo los veían los que lo encargaban o los que los rezaban ante ellos no va ha sido una reflexión sobre cómo lo que para nosotros son objetos que cuelgan en un muro en un museo eran eran servían para cosas servían para rezar servían para hacer propaganda política servían para provocar incluso deseo erótico no es decir no cuadros que ahora los cuadros de desnudos de todo eso octavos

Voz 1995 15:40 muy reservado incluso Carlos III quiso que se quemaran los desnudo Es los lo que ahora conocemos como por James

Voz 0234 15:47 es sí claro de ahí ahí ahí un tratado dista muy muy gracioso el siglo XVII que dice que los reyes tienen que tener el cuadro de desnudo en su dormitorio para engendrar Caixa les anime a la sensualidad reggae para engendrar descendiente la eh

Voz 1995 16:03 creo que alguno la la Casa Real el hecho falta mira están pasando ahora mismo un montón de niños que a medio seguro por primera vez al Prado y pensarán Se van aire de Egipto en el recuerdo mira el cuadro en sitios de cuadros y hemos visto a dos señores con un micrófono mixtas manda riñas Toni Garrido y Antonio Muñoz Molina Antonio es un verdadero privilegio un verdadero placer compartir han CD me cuenta puede hacer hacerle que te vela gana Antonio

Voz 0234 16:28 no saludar al programa como desafiante Bescansa se oye mucho este programa Izquierdo de decir aquí delante de Ci en el Prado que vamos a echar muchísimo de menos este pero

Voz 1995 16:40 gramos más gracias Antonio ya verás que no las radios una bueno las radios como el Museo del Prado está vivo dentro de doscientos años seguirá viva y seguir estando donde tiene que estar en sus casas en sus coches Endesa Jones escuchen Antonio qué placer ahora muchísimas gracias a las líneas digitales habrán de

Voz 7 16:58 hay que dárselo