Jesús Callejo bienvenido una semana más a SER Historia tal Nacho Ares bien hallado porque dice siempre mi nombre y apellido porque tú me lo dices yo pero ya ha escuchado las introducciones ya sabes que eres Natale igual que la gente ya sabe que son Jesús Callejo pero bueno yo creo que es una especie de pequeño que tenemos entre nosotros hace tiempo desde luego si es que el otro día escuchando lo de siempre dice siempre claro sí sí sí sí sí bueno el personal que traemos al Cronovisor esta semana para mí uno de mis preferidos tú me lo decías antes a micrófono cerrado yo publicó un artículo sobre él en la revista enigmas si hace años la Massip el al Massey in es un personaje al que yo conocí con la novela de Michael que luego se pasó a la al cine no con el título del paciente inglés que me ayudó a conocer esa parte del desierto olívico que no conocía de en Egipto abramos un poquito de él cuando hicimos el PRI mer Cronovisor de esta temporada dedicado al Tassili a esos descubridores del desierto hicimos una pequeña referencia pero el otro día te dije oye porque no dedicamos un Cronovisor a al Masri porque es un personaje alucinante aquí sí

Voz 1 01:14 Jesús Callejo esposa caso siempre hay algún despistado que sirviera de nuestros apellidos pues fíjate es un personaje el al Massey Ladislao palos amigos hotel de cómo llevaba a sus familiares que empieza a ser conocido gracias a esa película y y gracias a la novela la novela la habrá leído menos gente pero gracias a la película del paciente inglés pues bueno pues mucha gente empezó a saber de este hombre que es cierto que ha quedado bastante ignorado por sus actividades políticas de espionaje pero que estamos hablando de uno de los investigadores de los viajeros de los aventureros más destacados de principios del siglo XX se metió en todas las refriegas en todas las aventuras es un pionero también del automovilismo de hecho se puede considerar que tenía tres pasiones fundamentales que era el desierto sobre todo del desierto olívico y el desierto egipcio los automóviles que practicaba con ellos además los primeros automóviles Krall duros de pelar la aviación porque él era piloto entonces alrededor de esa vida tampoco poco poliédrica compleja polémica en algunos casos oscura en otros pues establece la vida de este Conthe Conde que no utilizaba prácticamente su título de que al parecer le dio el emperador Carlos IV pero que lo que sé no quería utilizar era una aristócrata venido a menos y le interesaba destacar por sus facetas de de aventurero por descubridor porque estamos hablando de una época de todavía había muchas cosas que descubrir el Sahara Yeles el que gracias a los descubrimientos has hecho menciona ese episodio ese Cronovisor dado hablamos de Tassili le donde el también descubre pinturas rupestres ida una teoría que por entonces fue de es la velada que le generó bastantes críticas pero que luego con el tiempo se demostró que era auténtico es que el Sáhara no se fue es desierto que cinco años para atrás era un auténtico vergel

Voz 1 03:14 no es una fecha clave como todas el cinco de noviembre de mil novecientos treinta

Voz 0772 03:42 a nuestros oyentes a pensar que siempre me lleva a lugares de perdición en estamos en un IVA cero en un bar pero esto es un poco esto antro también eh tiene su toque Hay

Voz 1 03:54 ese exótico pero donde hemos traído toque exótico árabe con un calor tremendo bueno estamos bastante Agustín bueno bueno pues estamos en Sudán en el bar Creek de Guadix Hall fan es un sitio que pasaría totalmente desapercibido sino porque gracias al diario de Basi nos enteramos de que aquí en este día se ha reunido con sus amigotes pero todos con una pasión que es la búsqueda de un oasis una ciudad perdida que bueno tú además lo mencionas en tu artículo que perdura

Voz 0772 04:29 esos lugares que

Voz 1 04:31 la gente busca una especie de El Dorado por fama gloria por poder por entonces esa leyenda corría por esos ámbitos donde los y los Guns pues ejerce su influencia maléfico calle espiritual bueno pues se pensaba que es una ciudad imagínate en plano distinto en el que había que estar preparado y tener pues los requisitos adecuados para acercarse a ella cada era una ciudad material pero a la vez también espiritual protegida por una serie de de jeans bueno pues los amigos son los los espíritus al espíritu del mundo islámico del Corán aparece como reseñados como esos espíritus que que protegen algunos lugares acompañen a personas en espacios determinados lo conoces muy bien Nacho pero es muy importante también esto tenerlo en cuenta porque luego en sus distintas obras hace referencia a estos espíritus que no se podría entender un poco la búsqueda de estos lugares cercanos sí lejanos sin entender que también estaban protegidos por una serie de maldiciones o de seres que están ubicados en esos lugares que son los genios la palabra Jade viene de genio el genio de la lámpara de Aladino iría por ahí porque se les menciona mucho por ejemplo las mil y una noches bueno pues a que está reunido con sus amigos entre ellos Rafa Vañó Le Ruper Harding Newman con Patrick Clayton por supuesto más con el tiempo se van reuniendo más gente más personas algunos egipcios este es el primer toma de contacto como denominador común la búsqueda todos ellos de una forma de otra han leído Issam preocupado por encontrar este os es partido de censura pero en este momento que estamos viendo que están brindando conté no con no con cervezas pero quieren hacer dos cosas que son importantes pero aparte proseguir la búsqueda de censura metiéndose lo más intrincado el desierto olívico hay por otra parte cartografiar fotografiar Mar ese desierto por qué todos ellos de una forma u otra están implicados en operaciones militares luego cuando llegue la Segunda Guerra Mundial fíjate que estamos hablando de entreguerras no él también participó la primera guerra mundial como piloto de la vía hace unos troncos pero en este momento intermedio él se dedica a dos cosas por una parte pues probar automóviles por otra parte pues organizar harías en el África pero entremedias está buscando poder y gloria esta ciudad cerradura es un hilo que le une a otros tipo de colegas que cuando se produzca la Segunda Guerra Mundial no todos van a tomar partido por las por los mismos lugares por una parte Hungría como bien sabe se alía en el eje no con Alemania tantos pasarían a un bando que no salían los ingleses o que no se alían pues otro de los participantes a este club Cerezuela como así se denomina por eso hemos elegido en este Cronovisor este momento importante porque va a dar pie a una serie de búsqueda esas búsquedas para a dar sus frutos como la Cueva de los nadadores estas pinturas rupestres de las que hacíamos mención en el otro Cronovisor y que ahora podemos comentar si quieres un poco Sara da pie también a que se produzca ese escenario de espionaje porque ya conoces el terreno para que cuando el África Kors de Rommel tome posición en esos lugares del África del Norte pues a quién toma como asesor pues al que más conoce ese lugar encima es aliado suyo porque formo parte del eje pues mucho mejor y en este caso certera y ahora diremos a ver si la encontraron la encontraron es como el detonante como la zanahoria que implica una serie de exploraciones el desierto pero que a su vez dan unos frutos militares de primer orden

Voz 5 08:10 en el desierto donde había que cubrir enormes distancias y desplazar grandes masas de hombres con rapidez el uso de los vehículos motorizados fue fundamental además un medio tan hostil requería de un grupo de inteligencia que guía a los ejércitos hasta sus objetivos por eso mismo en los servicios de espionaje de Rommel trabajaba un hombre que conocía a la perfección el desierto y era un apasionado de los automóviles Laszlo al Masri había sido un pionero de la exploración en el Sahara Occidental hice había ganado el respeto de los beduinos que lo apodaban Abu Rambla padre de Las Arenas

Voz 0772 08:57 Jesús Callejo coronó nota escuchábamos sufran dentro de un documental que tengo que decir fíjate Javier Sierra me dice muchas veces Nacho se agradece muchísimo que siempre menciones Lafuente el título el director la producción del documental pero esto lo tenían me archivo lo grabé hace unos años no sé el título del director el año producción y nada así que si alguien conoce este documental y en el que se habla de de alma así no puedo darle información pues aquí la la remitir hemos pero en cualquier caso es Jesús es una figura apasionante no en la historia de siempre que hablamos de descubrimientos de expediciones científicas casi pensamos pues en cruzar océanos selvas pero al Massey agarró el coche fue el desierto donde aparentemente no hay nada

Voz 1 09:46 te has dicho luego se sabe que hay muchísimas cosas entre ellas Cuevas pinturas rupestres y el vestigio de una antigua civilización eso es importante lo que también lo más importante desde un punto de vista científico y a nivel geológico pues es que alguien hizo aquello en una época donde no era desierto Se sabe por las investigaciones que evidentemente después de la última glaciación estamos hablando de más de diez mil años pues aquellos sí que por las precipitaciones por la lluvia por la humedad el auténtico paraíso un vergel donde convivían muchísimos pueblos tribus dejaron su impronta en las pinturas rupestres tocaron portantes Llanos que dejarán impronta en sus animales aquellos que vas a cazar a aquellos depredadoras que quieres evitar no porque ya sabes que las pinturas rupestres tiene también un fina es decir de protección de Defensa un ritual de magia simpática sino que están pintando seres ingrávido seres que parecen están nadando y no es que parece es que estaban nadando porque por entonces había Lagos esos lagos pues eso para refrescarse para beber para nadar claro que queda reflejado que se ha conservado de hoy con esa conservado hubiese lo sabes B porque el clima seco del desierto los habitado eso sobretodo por los abrigos rocosos donde no daba la luz

Voz 0772 10:58 porque el creo que lo comentamos la otra vez la todos los nadadores no es una cueva es un abrigo en una pared una una especie de hornacina gigante en donde aparecen dibujados en tinta roja estos personajes hombres y mujeres deambulando y sobre todo esos nadadores no haciendo gestos con los con los brazos es que indican precisamente que están en una zona la cumbre que seguramente pues hace miles de años diez mil años quizá un poco menos y todo aquello pues parecía señalar que allí había pues vegetación había Iowa nada que ver con con ese yermo desierto que podemos ver en la actualidad en el Sahara

Voz 1 11:35 claro pero eso le costó le costó serios disgustos de hecho cuando el publica su primera obra que tampoco el Sahara desconocido luego la ampliar el llama nadadores en el desierto pero bueno la primera obra la Laxe publica nunca pero el propio editor en su prólogo ponen una nota adicional como diciendo bueno esto son teorías de este hombre descabelladas pero que yo no participo en ellas no desde lo público porque yo creo porque le pago al editor para publicar pero se desmarcaba eso te da idea de que en aquella época y estamos hablando de los años treinta pues no se entendía muy bien esta teoría pero evidentemente Si esta cueva apareció porque no iban a aparecer otras qué raro que quedará como un hecho aislado insólito efectivamente en tanto el tiempo la suele sino lo ha podido ver pero se ha descubierto en el dos mil dos otra acuerdo otra cueva que es la cueva de las bestias el a dos porque el otro lo bautizó al más y a uno Wadi es Bayern Bayern ahora vive en sabes aquí en esta cueva en este abrigo rocoso también habría que decir de las bestias primero aparecen muchas más imágenes están hablando de más de cinco mil imágenes distintos colores no el que más predomina es el ocre quinientas manos y pies en negativo como dejando también huella de que aquí estado yo o estas Nicola aparte de que también aparecen algunos nadadores aparecen bestias por lo de la cueva de las ves las pero sin cabeza no se sabe si es por vagancia del pintor lo cual es muy extraño o por algún tipo de ritual o por sencillamente porque lo quería representar así a la hora de marcar o decirnos un código un mensaje oculto

Voz 0772 13:16 digo es egipcios en muchas veces con describieron un jeroglífico las figuras que formaban los fonemas las palabras completas de de su de su lengua y utilizaban bueno pues ideogramas que hacían referencia a animales peligrosos lo que hacían era presentarlos no no descabezadas pero con la cabeza separada del cuerpo por la idea mágica de que esa figura en el momento en que esas representa cobra vida pero claro si la representas con la cabeza separada del cuerpo tú lo puedes leer pero esa imagen no cobra vida no te va a atacar el ciclo pueda haber una referencia parecida para explicar un poco esto no la la representación de estos animales sin sin sin cabeza no

Voz 1 13:57 bueno pues mira yo creo que más da una explicación bastante coherente y convincente

Voz 0772 14:00 te va de gratis muchas gracias

Voz 1 14:03 pero por ahí tiene usted decía que es por algo simbólico por algún tipo de ritual o sencillamente porque esto que estás diciendo bueno pues ya está para indicar claramente a los animales que tienen vira de los que no tienen vida o los que tú quieres cazar a aquellos que no quieres que te hacen caso también es importante y se ve claramente las pinturas rupestres de Altamira o de Scott bueno pues esto también están poco relación con esa ciudad pérdida de censura porque claro es muy importante tenerlo en cuenta que gracias a ese periodo de entreguerras eh que se buscara a esta ciudad y además buscada pues con distintos manuscritos de la Edad Media entonces hacía referencia a este lugar que dice que era bueno llaman también el oasis del pájaro blanco porque dice que justo cuando tú logras ir a esta ciudad que estaría enclavada entre tres valles otros wadis Laszlo al al más se dijo que lo había descubierto mentira porque al final es como la búsqueda de Eldorado cada uno encontraba su dorado particular pero no Eldorado mítico pero para hacernos una idea la leyenda las perlas escondidas como denomina a este manuscrito antiguo lo que cuenta es que eh Un bueno pues Unido lo grabado en las puertas la muralla sea un pájaro que pudiera ser una paloma con mucho tonalidad blanca para eso lo es el oasis a Blanca que cuando tú entras te decía ese manuscrito dándote un poco las claves a seguir no tú te vas a encontrar con ese pájaro grabado de otra manera en el pico tenía una llave tú tenías que alzar la mano coger la llave abrir la puerta del Palacio en el Palacio ten contrarias al Rey a la Reina dormidos no tenías que despertarle no tenías

Voz 0772 15:39 que que los principios de

Voz 1 15:43 los cuentos de hadas pero podías apropiar te da una parte del Tesoro e ir te sigilosamente si era así no pasaba nada le encantamiento permanecía Illa mal diciendo que iba a aceptar dice Ayala ya alabado sea el Señor en este caso que te proteja es decir ese manuscrito lo toman como referencia no sólo los del cruce rezuman esté que hemos comentado al principio Chéreau muchísimas personas ya alrededor de eso igual que pasó con Eldorado igual que pasó con con el mito de la ciudad es decir bola se encontraron otras cosas entonces eso luego le le sirvió que le iba a decir a él como información clave para que cuando empiezan la segunda guerra mundial que ya sabemos que hay el eh el un papel importante que desempeñar un papel mucho más importante lo que imaginamos Él ya había hecho actividades de espionaje por ejemplo con la con la rebelión que hubo en Abisinia no donde se sabe que fue espía de uno de los generales italianos pero toda esa información cuando llega a manos del mariscal Rommel le contratan para entonces la ascienden a capitán le contratan para la Afrika Corps entonces desde ese momento tiene dos actividades muy importantes por la parte hacer de contraespionaje porque se sabe que también los ingleses estaba tras del por otra parte la operación Salam que fue clave que le dio un prestigio de tal envergadura que Rommel le concedió pues la medalla más importante casi concedían Alemania en aquel momento que era la Cruz de Hierro

Voz 5 17:06 al Massey puso su enorme experiencia al servicio del bando alemán del mismo modo que Bannon lo hizo del lado de los británicos como Rommel y Montgomery ambos reprodujeron un duelo entre caballeros en medio del horror de la guerra amante de los aviones y los automóviles al Massey era capitán en la reserva de las fuerzas húngaras al estallar la guerra años atrás como Being All y otros exploradores del desierto estaba obsesionado por encontrar el mítico oasis de censura aquella ciudad de fábula custodiada por un pájaro blanco

Voz 6 17:46 un nuevo fragmento de ese documental misterioso

Voz 0772 17:49 que no sabemos cuál es pero que estamos utilizando algunos de de los pasajes del del mismo hablando de ese vínculo de lo al Massey Ladislao al y con con los alemanes y la persecución de ese oasis de zarzuela o de censura el encontrado escrito de las dos maneras hay un libro antes cuando lo mencionabas está publicada en español yo lo leí hace veinte y pico años nadadores en el desierto publicado por Editorial Península yo es la la edición que tengo lo recomendamos desde aquí es es el libro de de además si en donde cuenta todas sus aventuras toda esa historia muchísimas fotografías del propio al Massip en blanco y negro de esa época de los años veinte treinta cuarenta en donde él realizaba sus investigaciones un libro Los qué tiene que estar en la biblioteca de cualquiera aventurero de cualquier apasionado de la de las historias de exploración pero tú eras es verdad eso es un libro que es una ampliación del libro que publicó en el Al Sadd

Voz 1 18:47 para desconocido entonces ya hablaba de el descubrimiento de de los nadadores en la descubren la XXXIII en el treinta y nueve cuando en fin ya ha pasado un poco la refriegas de la Segunda Guerra Mundial donde empezó a tener un poco más de tiempo para poner en orden sus ideas es cuando publica los nadadores en el desierto empieza a dar muchas más más datos más anécdotas de lo que le pasó o no entre ellos cuenta por ejemplo la sensación

Voz 0772 19:12 química y ardiente viento

Voz 1 19:16 sur no que te deja deja como la mojama pero de calor no de de de los sofocante que es también un poco explicaría según él eso es muy importante y en lo que le pasó al ejército perdió de pises el también estaba que Zarzuela no la puede encontrar

Voz 0772 19:32 yo la primera vez que leí una referencia del ejercito perdido de camisas fue elaborada

Voz 1 19:36 así pues se también estaba obsesionado le cantaba bueno claro como buen investigador explorador aparte no de sus veleidades políticas y de espionaje que le costó caro de hecho cuando terminada la II Guerra Mundial sabes con los soviéticos pues me forman un juicio juicio sumarísimo por el que está a punto de de ser ejecutado está a punto de ir al paredón que se se sabe sus implicaciones que tuvo con el mariscal Rommel estuvo o por supuesto que formaba parte de la del otro bando de las tropas enemigas sabe de las labores que hizo de espionaje cuenta hay una biografía del bastante interesante que se cuenta que es el MI6 británico el que les rescata el que hace todo lo posible para que no lo ejecute porque toda la información que él tiene del espionaje húngaro del espionaje alemán le va a venir muy bien al MI6 entonces cuerpos se salva pues alrededor de esto el tiene más tiempo para escribir la obra que al final se publica como nadadores el desierto pero ya te digo que es una ampliación de su anterior obra ir donde va contando cosas no por ejemplo cuando estuvo en Wadi sin agua lo mal que lo pasó el pensaba que iba a morir donde cuenta por ejemplo el sonido

Voz 0772 20:41 de estos jeans de estos

Voz 1 20:44 que son ruidos que en el fondo se produce por las dunas de arena que por la noche al enfriarse produce un sonido como bastante escalofriante

Voz 0772 20:51 eh que abiertamente en los Oscar

Voz 1 20:55 si se piensa que son los alaridos de los vecinos de los no que están protegiendo ese lugar o que se están dando algún tipo de mensaje en su idioma claro fíjate que es tan importante dentro de la mentalidad musulmana que hasta el le dedica un capítulo a ellos no les para dejamos una ida yo creo que esto es muy importante también tenerlo en cuenta dice el Corán que el hombre es creado por y con con agua hay tierras decir comprar bienes se parecería mucho a la descripción bíblica a Los Angeles los crea de luz ya los gin a estos genios los crea de fuego sin humo en una creación dos mil años anteriores Adán y Eva que siempre han estado ahí son como los Genius lo que de la mitología romana preservando ciertos sitios y tú lo sabes bien en las pirámides siempre es también ha hablado de estos espíritus protectores incluso anteriormente a que llegaran a los musulmanes no estaba al lado de las épocas dinástica incluso predica exóticas bueno pues una de las obsesiones qué tal las lo más y lo cuenta en esta obra también es buscar el Ejército perdido de Can Misses iba a buscar no lo encuentra

Voz 7 22:01 pues no sabía ya sabes esas cuatro vamos ha habido muchas expediciones árticas una de las últimas fue italiana parece que sí que han encontrado armas estandartes de

Voz 1 22:11 de ese ejército perdedor hay dos dos tú eras muy llamativas yo creo que ahora lo encontró primero porque hacia el desierto líricos muy grande y segundo porque los datos son de Herodoto que ya sabes que lo dotó de mezclaba fantasía con realidad es además muy bien y por otra parte porque hay una a última teoría también diciendo que posiblemente todo esto fuera una fabulación

Voz 0772 22:34 qué se hizo para para no

Voz 1 22:37 no no caer un poco en la humillación de lo que era una derrota es decir que Darío qué sucede a segundo pues dijo no iban a perder cincuenta mil de mil soldados en un oasis esas no son tan tontos además en un oasis que van precisamente a destruir el oráculo de amor no porque ya sabes que hay que destruir también los símbolos religiosos para que la conquista sea mayor paro pues al final parece ser que las tropas hace del Faraón de turno el que los vence pero para no decirlo directamente a su pueblo a los el pueblo persa sin patentó ya tuvo según esta última teoría siempre que habían sido absorbidas por las arenas del desierto

Voz 0772 23:12 el otro día en el programa que hicisteis desde el mar el Museo Arqueológico Provincial de Alicante estuvisteis hablando de de este tema porque no lo suelo decir pero cuando lo digo lo recalco Jesús Callejo dirige las como la de la brújula podcast de Podium podcast que recomendamos vivamente desde aquí que yo escucho cada semana cuando voy a correr con la bici haciendo haciendo cosas y el otro de visteis hablando precisamente de esa de los del ejército persa y si te parece vamos a tomar un poco el tema de la cueva de los nadadores con este nuevo fragmento del documental

Voz 5 23:44 sin embargo en uno de sus muchos viajes al desierto de Libia en mil novecientos XXXIII al Massey hizo uno de los hallazgos del siglo descubrió al oeste de Guill adquirir una cueva prehistórica que pronto pasó a ser considerada como la Altamira del Sahara con el descubrimiento de estas pinturas rupestres al Massey demostró que aquel yermo estéril había sido un asentamiento humano miles de años atrás pero lo más asombroso eran las figuras de hombres y mujeres nadando que evocaban un mundo de ríos y lagos de vegetación jirafas y leones un paraíso desaparecido que una vez existió en lo que hoy es uno de los lugares más secos de la tierra hoy de aquel mundo perdido sólo quedan como testimonio estas pinturas prehistóricas que ilustran la cueva de los nadadores en los acantilados de Guill Khider

Voz 0772 24:48 M B yo nunca he estado en al Kabir nunca he estado porque está tomar por saco en el desierto casi en la frontera con Libia al sur de Egipto y es uno de esos lugares que tengo marcado porque tengo que tengo que ir para ver la cueva de los nadadores bueno sacó esta abrigo rocoso la como decíamos antes en donde bueno pues es que si hay una fotografía de cómo era esta zona del planeta hace miles de años

Voz 1 25:14 el problema es que desconocemos quién hizo esas pinturas igual que pasa con Tassili donde se demuestra pues eso unos conocimientos zoológicos bueno in de todo tipo porque quedan reflejados los dos Samos hablando sólo de las pinturas que hacen referencia a aumenta y dos y animales pero hay muchísimas más cosas elementos que no conocemos es que no sabemos interpretar muy bien sencillamente porque hemos información por desgracia no sabemos muy bien que cultura Se desarrolló allí hace ocho mil diez mil años y que está muy relacionada con la de Tassili con todas estas cuevas que han quedado preservadas casi milagrosamente no en el espacio y en el tiempo pero otra de las cosas que descubre al y además de esta cueva lo cuenta en su libro es que descubres círculos de piedras como una especie de Crown les pero mucho más pequeños evidentemente en que está también indicando algo noble señalando un lugar o bien como pequeños observatorios astronómicos o a saber qué para todas sus desgracias ha perdido estamos dando descubrimientos que nace en los años treinta luego a raíz de la era totalmente abandonado y luego con las arenas pues se va esa va perdiendo un poco su rastro imagínate que hasta la propia esfinge no quedó enterrada durante siglos como no van a quedar enterrado estos pequeños monolitos que le encontró en piedra sea algún día se hiciera una investigación en serio además tenemos una tecnología tecnología puntera a nivel arqueológico podíamos descubren muchísimas cosas porque está claro que allí floreció en esa época pre dinástica egipcia algún tipo de Cultura por supuesto no tan desarrollada como hace cinco mil años para algún tipo de cultura que los dejó su testimonio de esta manera no donde hay animales que no con vemos muy bien plantas o incluso costumbres que de notaría muy bien qué es lo que pensaba no cuál era su cosmovisión entonces bueno pues hay quedan poco ese reto para arqueólogos del futuro porque yo creo que esa es una zona igual que la tesorería riquísima nivel arqueológico

Voz 0772 26:58 hay un hay un emplazamiento en playa al al oeste de Campbell que ahí había un círculo de piedras no es tan grande como el de Stonehenge ni nada parecido que ahora esas piedras están en el museo de de Swann es un lugar que ese visita muy poco pero recomiendo a la gente que nos está escuchando si tiene una mañana o una tarde libre en en Asuán al sur de Egipto en ese museo novio Museo de Asuán en el en los jardines tienes la reconstrucción de S de esas lascas de piedra formando un par de círculos que nos hacen pensar precisamente porque son piezas que están orientadas hacia los otros Equinoccio

Voz 1 27:40 no es una cultura muy sofisticada

Voz 0772 27:42 hace unos seis mil siete mil años y además donde comienzan a surgir los cultos que luego con el paso de milenio se transformaría en esos cultos solares en esas divinidades hay una piedra también que tiene forma de vaca enorme que ha identificado pues como un antecedente muy primitivo de la diosa vaca hardcore bueno pues todos esos elementos se pueden ver ahí en en Egipto y los conocía muy bien nuestro protagonista al más sino porque como conocía como nadie desierto conocía como nadie quién pudo haber estado por hace hace miles de años aunque como decías al principio nadie le creyó

Voz 1 28:18 sí bueno pero siempre suele pasar Nobel que se adelanta antes de tiempo pero suele caer varias pedradas y varias críticas Vermeer ahora voy a hacer yo de entrevistador te voy a preguntar aquí Nacho porque has hablado de ese museo de de Sudán las manos la Swank bueno es una pero se llevaron al museo también porque hemos hablado también de Sudán hay un museo en Sudán donde aparece un sino recuerdo mal estoy hablando ahora memoria una un huevo de avestruz donde estás señaladas como tres pirámides ocres montañas es el mismo Museu de Asuán es el mismo dar estaba yo ubicar

Voz 0772 28:52 el otro la en cuenta quien hay un huevo de avestruz en donde aparece tres triángulos tres triángulos que es muy típico muy típico de la decoración pero dinástica es decir no no es que esté haciendo referencia a las pirámides porque conservamos otra cerámica donde aparecen nos no tres sino O vos cuatro o cinco triángulos lo que pasa que bueno aquí un personaje hace veinte años practicamente no lo vamos a mencionar relanzó la teoría de que eso era una representación que demostraba que las pirámides ya estaban allí en miles de años antes de que se hubieran construido miles de años antes de lo que pensamos que se habían construido en que eran anteriores saqueos que frenó

Voz 1 29:31 no un objeto continuamente pero

Voz 0772 29:34 cómo es ese tipo de decoración triángulos con con una serie de de rayado en el en el en el interior aparecen pero vamos a cientos de miles en la de cloración de de cerámicas de de poca predijo mastica estaba pues nada más entrar en el museo de Asuán a la izquierda en la en la parte prehistórica con un bueno pues otro enterramiento de la época de denegada que hay en el suelo es un lo el museo es fascinante el Museo de Asuán es fascinante porque aparte que Asuán es una ciudad muy calurosa dentro hace muy bueno está se está muy fresquito está justo enfrente del de Lorca es hotel emblemático de donde estuvo Agatha Christie en en esta ciudad tiene verdaderas joyas verdaderos tesoros que que se puedan disfrutar bueno los que quieran conocer un poco más de cerca eso que yo cago Page nunca hago propaganda de mi página web ni de mis viajes que organiza Egipto ni nada pero en mi página web Nacho Ares punto com está el enlace al canal de Youtube dentro de la pirámide hay un vídeo en donde cuento toda la historia ahí sale las imágenes de de esta de estos círculos de piedra de nafta Playa que se pueden ver en el en el museo de Asuán se que lo recogen Buenos Aires le importa velado el misterio desvelado el gran misterio que hay de de de este lugar muy bien Jesús Callejo hemos hablado de una de mis figuras preferidas al Massey Laszlo al y que nació en mil ochocientos noventa y cinco y falleció en mil ochocientos cincuenta y uno porque era inglés pero de origen húngaro estuvo siempre hay deambulando pues se ciudad bueno del mundo practicamente inmoral de una forma

Voz 1 31:09 tinta como se dice en la película eso también ahí la película tiene una parte real muy poca en la parte totalmente inventada en fin con ese con ese

Voz 7 31:17 por ello no que tiene con enfermeras no entiende bueno la enfermera quien atiende deprime luego Herder de su amigo colega

Voz 1 31:26 bueno a un homosexual declarado eso no quita para que a lo mejor tuviera algún desliz de este tipo pero bueno me refiero que su vida luego privada no corresponde a mucho con lo de la película incluso su muerte al final en Salzburgo con los cincuenta y seis años y muere de una disentería fruto de pues de esas cazas mayor que organizó en Mozambique se ganaba la vida de esta manera bueno pues algo comió algo hizo y al final pues murió de esta de esta manera lo que que cuando conoces un poco la vida real a veces es mucho más fascinante que la propia película y a veces no tanto depende en qué parte

Voz 0772 32:01 hemos pero bueno la novela de Michael bondad ayudó un poco a conocer la figura de de las lo alma así El paciente inglés Si desde luego que bueno es mucha ficción pero la ambientación todo es una historia que merece que la la pena a tantos la novela como la película ya que tenemos un fragmento vamos a escucharlo no lo tenemos previsto pero vamos a escuchar el último corte que tenemos preparado que es precisamente un fragmento de esta película El paciente inglés de Anthony Minghella

Voz 9 32:27 señores me gustaría presentarle al conde alma sí qué tal en Jeffrey me enseñó su monografías sobre el desierta de es impresionante gracias tenía ganas de conocer al que escribió un ensayo con tan pocos adjetivos

Voz 1 32:40 pues una cosa es una cosa diferente

Voz 5 32:45 el coche

nuestra última recomendación esa película El paciente inglés que es ficción y la novela de Michael That's El paciente inglés homónima y sobre todo el libro que el público que está todo yo lo leí en inglés presta traducido al castellano está publicado por la editorial Península nadadores en el desierto de la actual Massey es una especie de diario de todas sus aventuras