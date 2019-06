David Trueba: "A este cuadro le sigue la decadencia del imperio español"

Voz 1995 00:00 seguimos paseando por el Museo del Prado estamos concretamente en la sala cero cero nueve

Voz 1995 00:08 programa Atón privilegio pero estos cansado esto empieza ya a ser un poquito ordenante cierta porque yo estoy en muy buena forma eso es así

Voz 0488 00:18 pues Cullen pues aguanta porque de de aquí con las musas estamos inesperados Pablo yo pero tú tienes que estar ahí enfrente todas esas obras de arte tiene que menos mal que has el deporte porque para agua clara de ETA

Voz 1995 00:35 ahora mismo frente a tres cuatros que representan grandes victorias españolas no está la de Sudáfrica Felipe IV encargó a los mejores pintores de su época que decorarán su Salón de Reinos el Palacio del Buen Retiro con once pintura es sobre las victorias marítimas y terrestres de sus ejércitos durante la Guerra de los Treinta Años y que además ensalzaron la magna NIDA de la monarquía hispánica somos muy buenos somos los mejores el más presidente de todos estos cuadros es La rendición de Breda de Velázquez que curiosamente se llama así que no se llama la la victoria Brett sino la rendición de contexto que es muy importante contexto este cuatro estaba en la sala donde ser recibía a las delegaciones extranjeras en la espera en los pasillos tenían la oportunidad de comprobar como en teoría los españoles sabemos ganar y por eso curiosamente estamos con alguien que siempre nos enseñó además a los demás hacerlo ha sabido perder David buenos días

Voz 0488 01:35 buenos días ese libro es saber si espera haber sabido ganar también pero sí sí saber perder lleva a las danzas que qué maravilla sí bueno este cuadro precisamente yo creo que hay que se debería así más saber ganar por qué es la representación de de que has tomado una ciudad no me las ha arrasado en este caso y aún así digamos tienes esa especie de de deferencia de de inglés trato digno con el derrotado no algo que que nos retrotrae a los tiempos de la caballerosidad en el en lo que eran las las disputas militares las disputas entre países no es decir estaba había que solventar el asunto pero había luego había que reiniciar el día siguiente

Voz 1995 02:26 estoy pensando que justo justo saber perder sería un buen titular para mañana en los periódicos con todos los pactos en ayuntamientos y comunidades saber perder sería un buen titular para mañana en en en la prensa como estamos en la radio nos hemos imaginado el sonido de las lanzas que es como se conoce popularmente adecuadas lance este cuadra suena así

Voz 3 02:59 tú crees que realmente los españoles sabemos ganar

Voz 0488 03:03 bueno yo creo que que es difícil siempre hablar de generalizaciones no

Voz 1995 03:09 por suerte las España de muy distintas haylo toda tipo

Voz 0488 03:14 y creo que muchos de ellos muchos de ellos ya están educados en para saber ganar hay que haber perdido alguna vez y haber querido ser tratado de la manera en que en que te gusta tratar a alguien cuando le derrotas para eso creo que los españoles obviamente eh de la historia no ha dado oportunidad para ganar y para perder y es un lujo que que debemos disfrutar no veré como director tiro palentino Diego sin ahí tienes una una escena épica fantástica no si eso es uno de los cual quizás más perfectamente para adaptar al cine no

Voz 0488 04:05 lo que pasa es que no sé si el cine también abusa cuando hace estas representaciones de la de la figura del ganador porque se lo ponen muy fácil no me siempre me ha gustado es el cine que habla de dos iguales en disputa y en general el cine que se hace últimamente bélico o de aventuras suele pero uno muy malo muy malo muy malo y uno muy bueno muy bueno muy bueno y entonces el bueno no tiene nada que de verle al malo cuando acaba sino que lo que pide el público es el exterminio total

Voz 1995 04:33 en cierta este cuadro tiene menos una maravilla es una obra maestra pero tiene una particularidad además y es que la derecha está pintada o el propio Velázquez se pinta tú crees que tenemos una percepción correcta de nosotros mismos

Voz 0488 04:47 bueno Velázquez eran un poco Hitchcock en ese decir le gustaba meterse en algunas escenas no hay a estar en Las Meninas que es el el ejemplo máximo pero de nosotros mismos es muy difícil yo creo que que la pintura precisamente las las todas las artes son las representaciones de nosotros mismos a todo el mundo necesita verse y verse en otra época no esto este cuadro has contado tu antes esto de la del de la sala que que pretendía hacer Felipe IV para recibir a sus a sus a los emisarios de otros países es un poco como la sala de trofeos los del Bernabéu no cuando para la gente que que ahora si no le hablas de fútbol entiende que es el segundo museo más visitado de esta claro fíjate que luego extranjeros el Museo del Jamón mira qué maravilla ballet pues eso lo dice todo de nuestros visitantes no que hay que ayudarles un poco más también pero es una sala de trofeo remite claro que ese aserto Mata Se trata de de que cuando vienen a hablar contigo cada vienen a jugar contraté hagan un paseíto por un pasillo quizás les va recuerden de todas las ocasiones en que has ganado no aunque te diré que este cuadre supongo como tantas historias tiene su segunda parte no quiero eh a este cuadro Le siguen la decadencia del imperio España

Voz 1995 06:01 bueno que que capítulo siguiente que llega hasta nuestros días como director de cine

Voz 0488 06:05 no no por suerte no en la primera parte del tiene un segundo en la segunda mitad del siglo XX

Voz 1995 06:14 que es un ejemplo recibía básicamente a a un tipo concreto de desea decías en cualquier caso David como director de cine claro este cuadro todos los cuadros cuentan historias condensada en una en una fracción en en un solo se en un solo segundo en una décima de segundo tienes una historia es un gran reto contar tanto en en espacio en este caso es un espacio reducido pero con una sola imagen contar tanto es un reto realmente extraordinario

Voz 0488 06:39 sí fíjate que yo he contarte una particularidad mía mi quizá porque soy o me he educado en mucho en el cine no me gustan demasiado los cuadros narrativos me gustan mucho más los cuadros sugerentes no hay unos cuadros que no pretenden representar o contar nada sino simplemente llevarte hacia hacia una sensación no hay este cuadro que que que es formidable sin embargo claro lo lo lo pones en situación con algunas otras incluso piezas de Velázquez y son yo creo más vocativas para un para un espectador actual porque fuera de la narración del del suceso el cuadro es de lo de lo que te acabas enamorando es de la mano que tiene Velázquez para hacer las Pedrizas las motas los pelos no esas cosas tan difíciles de hacer cómo las hace no con una además facilidad impresionante no entonces al final no es tanto lo que narra el cuadro sino la mano con la que está hecha no es lo que uno ve el Guernica hay algún día olvidaremos que fue Guernica y quedará el cuadro no sé lo que lo que la gente apreciará es la mano y que Velázquez

Voz 1995 07:53 lo firmara que simplemente pusiera un trozo de papel en el cielo soy Velázquez es un poco el Cristiano Ronaldo de la época hombre ya quisiera más

Voz 0488 08:03 tener que que la gente quedaba miramos

Voz 0488 08:09 Nos hacen foco pensar sobre lo que admiramos irreverencia más ahora no cierto quizás sea donde más estamos cometiendo más errores que un pintor como Velázquez no tenía detrás a nadie insulta dándole por trabajar para la Corte no tenía a nadie despreciando les sino que tenía el aprecio de las que lo conocían obviamente el y en todo el mundo eh porque fueron pintor que muy rápidos expandió su su Fame venían de todas partes de hecho el Museo del Prado es como una escuela de pintura no hay no hay nadie que pinte que no pase por aquí ya sea por ejemplo

Voz 5 08:42 Daly que puede ser el pintor más alejado a esto era un hombre que se encargaba de rodillas aquí Bacon Perico copas encima venía Madrid nacen las estrellas sobre Inocencio X son increíbles

Voz 1995 08:53 estoy pensando en otro hoy te queda muy bien la música medieval o sea yo te estoy oyendo en esta que es un privilegio pero David Trueba partida deberías ir en serio con alguien detrás de Tito mira oye ese saques al alza en hablando ahí detrás

Voz 0488 09:07 hipertensa vas dando cuenta que no estaba dando como el Tona que teníamos que

Voz 1995 09:11 hablar no qué era desea David eres serio muy medieval te queda muy bien esa cosa barroca te quedas viendo Vicente la a cosita eh que el pero

Voz 0488 09:21 no me has oído nunca hablar con Heavy detrás pero la gente que me ha habido también me aprecia mucho

Voz 1995 09:25 David tú eres de Madrid cuántas cuentas veces cuántas veces habría este ahí d'Esquadra estrecho estrecho barrio además le gusta mucho el va en barrio anales no no yo soy y no te digo

Voz 0488 09:37 eso porque yo por ejemplo hasta los quince dieciséis años no fui nunca la Plaza España por ejemplo se porque para mí la plaza más importante que había era la de Cuatro Caminos eso era

Voz 1995 09:47 y acaso no lo es todavía

Voz 0488 09:49 aseguró que los chicos que viven ahí que los los que me han digamos sustituidas son son hijos de dominicanos de filipinos que viven en en mi calle seguramente para ellos que tampoco tendrán mucho dinero para gastar y mucho el Mondeo sacarla en Cuatro Caminos en Plaza Castilla

Voz 1995 10:05 pero cuando fue la primera vez que tuviste extemporánea

Voz 0488 10:08 la primera vez que viene este museo fue cuando mis padres trajeron a una visita sabes esa esa institución que había antes que era la visita que diferentes se instalar en tu casa o fin de semana tres días que era alguien pues pueblo de alguna te quedas en una aquí con ellos y entonces para acompañarles vamos al Prado para que vea que está para que la visita que nosotros somos gente cultos no no sé si para eso aprovechando ya veremos que a una familia como era ya de ocho hijos no creo que tuvieran mucho tiempo para ir a museos pero sí me acuerdo me acuerdo de esas primeras veces ID obviamente de la pesadilla que era para un niño porque son museo demasiado grande para un niño es verdad pero luego yo con mis hijos he tratado de ofrecerles la oportunidad de entrar a este museo a ver sólo dos escuadras eso es lo que irse y luego volver de otros meses después gamberradas a tres

Voz 1995 11:02 David Trueba es uno de los tipos más brillantes e aunque nos duela mucho conocerlo es uno de los tipos más brillantes y más guapos de este país siempre es un placer y ahora ya en este tono medieval yo nunca mejor dicho rendido a tus pies David Trueba gracias por acompañarnos en este paseo

Voz 0488 11:20 por el Prado ha al revés gracias

