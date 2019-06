SER Aventureros: Mujeres viajeras (15/06/2019)

Voz 1 00:00 comienza la Cadena SER

Voz 2 00:03 sí era aventureros José Antonio Ponseti

Voz 4 00:09 ah

Voz 5 00:29 tú Kurt de que tú de que es no tienen nada que le

Voz 6 00:46 pues bien

Voz 7 00:49 sí

Voz 1025 00:53 qué pasa aventureros buenos días cómo estáis bienvenidos a ser aventureros un fin de semana más una mañana más gracias por madrugar con nosotros por acompañarnos por sintonizar la cadena SER o por hacerlo a través de la doce sesenta de Radio Caracol en la costa este de los Estados Unidos gracias a todos y la la vida es tan maravillosa que con toda la excusa esta del del Vuelo diecinueve el libro muchos de vosotros estáis acercando a verme en los distintas en las distintas ciudades en las casetas que estoy firmando el libro esta semana pasada me llevé una sorpresa sí en toda la la cola enorme que había la fila como la queréis llamar bueno pues el cincuenta por ciento Hernando oyentes desde la aventureros gente maravillosa que además me habló bien de Ángel Colina de José Luis Angulo de porque hablarme bien de Joan Vives buenos días Ángel con José Luis Angulo mucho

Voz 1055 01:48 en mi caso que hablan bien quizá pues yo

Voz 1025 01:51 pensé lo mismo dije que hablen bien de pero ha llegado tarde quizás alguien de mi bien a la gente que estaba en la cola de la feria lo diciendo si hoy por cierto vuelve a estar a partir de las doce en un rato a las doce de la mañana voy a estar en la caseta de la casa el libro que es el ciento sesenta y uno ciento sesenta y dos A quién le apetezca acercarse a mí me veréis yo no pude ir ese día pero es que no se podía entrar pero es una maravilla

Voz 3 02:16 la gente voy a través de la cantidad de gente accidente por eso Permach

Voz 8 02:20 no hay señales estante Ponseti todo

Voz 3 02:23 está queremos pero sí

Voz 1025 02:27 es es alucinante la cantidad de gente que nos escucha como sabe lo que me hace más gracia que que hablan bien de todos los todo el rato o sea que que la percepción que tenemos nosotros hay alguno que dice que si estamos todos muy picados y que signifique hemos y le dije que

Voz 3 02:42 yo la verdad la segunda que estamos picados

Voz 1025 02:47 la leyenda de que bis un personaje ese llevando una decepción cuando lo digo que no que existe y que es así que osea que no salió defectuoso de fábrica ahí ya ya nadie cree que pueda ser así Navy cree que puede ser así y es así hoy en su tierra no te quiero contar en donde cuando estuve en Donosti vamos ahí apostó la foto llave en caza y captura avispero da muy bien

Voz 3 03:12 ocurrió yo te voy a Madrid una foto

Voz 9 03:15 tú ya hay firmando que tenía mucha gente no te digo para que no ningún comentario José Luis porque te va a costar

Voz 3 03:22 claro claro

Voz 10 03:24 en la última semana y otra vez el ahí la presión a la próxima feria esta vez delante que es mentira

Voz 1025 03:30 aparte de eso os voy a decir una cosa la primera persona que vi en la Feria de Madrid la semana pasada fue Carlos Barrabés el primero con su hijo y estamos ya entonces os voy a decir una cosa todo lo que ha montado mañana en pie

Voz 3 03:46 bueno bueno bueno de mañana hay que hablar con él

Voz 1025 03:49 sí pero me me consolida absolutamente como

Voz 9 03:54 que él es el que poner sensatez a este programa Más si cabe es que estás con el lobo habla

Voz 1 04:01 las sales la pone Carlos Barrabés en Ser aventureros

Voz 1025 04:08 sin ninguna duda osea sin ninguna opción a discurso de duda de no no no dando

Voz 3 04:16 es está Carlos Barrabés ahí está Carlos Barrabés cómo está de rodillas y saludando osea hoy como cómo va esto Carlos que la gente se pase por la caseta ciento sesenta y luego se va para Ifema claro bueno no has acabado haya acabado ya que pena yo pensaba que seguía ya

Voz 0322 04:34 era una pero lo de la caseta voy a decir una cosa osea realmente una de las cosas más bonitas de ver pues cómo quiere la gente aconsejó mira

Voz 0258 04:42 que yo de verdad que habérselo

Voz 0322 04:44 agradezco todo lo que fuera

Voz 3 04:47 vale algo propio no es verdad

Voz 9 04:49 eh eso es cierto que el libro es buenísimo

Voz 0322 04:52 encima que yo creo que esto es una oportunidad de darle un abrazo se llama El abrazo

Voz 1025 04:58 el abrazo a Shetty mañana digo mañana no hoy que mañana domingo hoy que estoy hoy sábado a las doce en la caseta ciento sesenta ciento sesenta dedos bueno cuéntame por qué no del mañana a Zarra Sau tío me acuerdo que damos en el día que estuve en tu oficina en la primera presentación a ver qué tal la gente cómo reacciona hoy ha sido un exitazo Carlos

Voz 0322 05:19 bueno la la verdad es que yo creo que es el inicio de un proceso

Voz 9 05:23 sí

Voz 0322 05:24 ya estaba con Ángel no el otro día ya

Voz 1025 05:26 yo estoy alucinando todavía de lo que he visto

Voz 1893 05:28 esto allí montado porque has sido espectacular lo tú es decir yo porque claro él él no se va

Voz 3 05:33 no se va a tirar flores porque no es su estilo

Voz 1893 05:36 pero bueno además para una cosa muy muy graciosa de repente estamos ahí tal en mitad de una charla que ya aparece la Carmena le sabe mal no

Voz 1025 05:47 ya no sé si decir ex alcalde

Voz 3 05:50 todo bien pero eso ya no

Voz 1893 05:54 fue de incógnito estuvo estuvo la ministra en la presentación pero ella fue camuflar camuflada es que luz luego de repente es bueno pues yo estuve haciendo pero hay unas fotos por ahí pasando de Charlene Charley tal

Voz 9 06:07 sí y me la encuentro allí participando entre la gente

Voz 1893 06:09 te ella sola bueno me pareció maravilloso e muy bonito y me pareció maravilloso

Voz 0322 06:14 sí yo creo que que los los chulo es que ya está la plataforma hay más plataformas pero esta yo creo que es una plataforma muy completa muy grande con con la ambición no necesaria para que el mundo sea para todo el mundo no que la gente tenga oportunidades y opciones hirió salió muy bien cosas por ejemplo una cosa muy interesantes todo lo referente a la despoblación y mundo rural que yo creo que se está realizando como como uno de los problemas de nuestro tiempo como qué qué vamos a hacer con eso que hay muchas muchas ideas muchísimas ideas la verdad lo que cuanta más gente conoces en la vida más te das cuenta que que tú no tienes la solución sino que la gente tiene ideas buenísimas siquiera hacer cosas para para desarrollarse no muchas veces los lugares Tino sabéis bien José Luis Cabezas están miles de país en todos los países que que al final muchas veces el problema los lugares es que no hay la plataforma My la manera de salir y por eso yo creo que un poco la obligación es responsabilidad de todos es crear crear plataformas crear accesos tener posibilidades para que la gente se desarrolle no tanto de decirles que tienen que hacer no que yo creo que eso como una costumbre que me quiera mucho de China Estados Unidos no puede usted tiene que no se queden como que oye mira aquí tienes todo esto no tira p'alante yo yo creo que eso es un posicionamiento mucho más mediterránea

Voz 1055 07:35 yo voy a hacerle una una crítica y una sugerencia nuestro amigo Carlitos Guardado

Voz 3 07:39 mí me mal Carlos

Voz 1055 07:42 a este país cada vez hay menos gente que trabaja

Voz 0322 07:45 sí

Voz 1055 07:45 algunos trabajamos en horario no viene fatal entonces las urgencias coño el año que viene hacerlo en fin de semana

Voz 0322 07:53 sí

Voz 0258 07:53 sin duda es una sugerencia que todas las consecuencias la más la que más tarde Lorezo empieza a las siete de la tarde y hay gente ocurra hasta las ocho

Voz 0322 08:01 eh yo creo que uno de los Farnés así de Ifema yo creo que conseguir la bomba

Voz 3 08:08 así que ya conseguir

Voz 0322 08:10 todo el año que viene yo creo que lo tendremos estoy convencido porque mira una cosa que he visto yo me he ido con la familia del metro por la mañana para ya con los niños Si yo creo que este puede ser un evento para que para muchas familias también en fin de semana hay muchos profesionales muchos pero muchas veces tú tienes el pensamiento de que hacer que va a hacer tu hijo que va a ser tu hija no yo sólo pienso muchas veces no ya aquí es un lugar donde pues venía ven gente ven roles Si son son investigadores del CSIC son no son gente que detrás tienen un interés enorme eso no te quieren decir lo que tienes que hacer no que esto es importante si tú puedes ir construyendo tu criterio no yo creo en este mundo al que vamos el criterio tener criterio va a ser lo más importante en eso consiste en que vayas interactuando no tienes que aprender a tener criterio nadie nace enseñado

Voz 1055 09:05 en cualquier caso tu que eres un hombre tecnológico las charlas estas quedan colgadas en algún sitio se van a poder ver para los queremos tener la oportunidad de ir au como sabes

Voz 0322 09:12 sí vamos a hacer como manifiestos va a haber también vídeos va a haber de todo es la página web de mañana cero pero yo creo que lo que tenemos que hacer es que no sea un evento anual sino que haya muchos manitas Si de tal manera que todo el mundo pueda participar interactuar yo qué sé a ver si para el próximo podemos ya entrar a hablar de de de nuestras montañas también y el turismo responsable de muchas cosas que hablamos todos los días aquí

Voz 1893 09:39 Carlos que que no te entendido ahora mismo no va a ser anual va a ser algo más que anual no

Voz 0322 09:44 sí

Voz 0258 09:44 sí sí tiene que yo creo que tiene que ser así no algo más que esto iba a ser más queda claro

Voz 0322 09:50 a ver a mi idea también es que sea que que nosotros queremos un futuro en España no para mí lo mejor de esto sería que que un gran país quisieron mañana si lo hiciéramos también no esta es la prueba bueno no sé no debería decirlo pero para mí está es la prueba del éxito

Voz 3 10:08 oye mira Ser aventureros Belletti cinco años llevamos ahí creando mañana creando mañana como estamos muy cerca del pasado mañana sí está un poco más allá que todos los más de pasado mañana

Voz 0258 10:24 habiendo a Ponseti ahí se jugó el mayor batalla que es maravilloso la verdad que yo creo que no sé si somos conscientes no si yo también lo creo pero real es que no lo soy yo creo que tenemos una familia fuera sí sí sí

Voz 3 10:38 si hay una familia maravillosa era el año que viene o la próxima vamos toreros vamos no vamos a ir con con Paul con Carlos Barrabés a mañana claro ya ha pasado mañana pero ya se

Voz 0258 10:55 hoy empieza mañana de todas maneras última del aventurero ya están todos los lados pues si es cierto como madre mía madre mía que festivales estamos haciendo este año eso está muy bien no acercarse si quiero queda verdad fíjate la semana

Voz 1025 11:09 a qué viene estamos en la quebrantahuesos en Sabiñánigo el viernes haciendo el programa desde allí la siguiente semana estamos en una en un encuentro de moteros que se hacen Motorland estábamos viendo si las siguientes estábamos en Santander que probablemente lo pasemos a final de verano porque es que no nos da la vida osea no no llegamos

Voz 3 11:29 pero todos están pidiendo un montón de ciudades

Voz 1025 11:32 sí es un lujazo porque es como una Tourné como uno tiene claro ya somos los Rolling

Voz 3 11:37 es decir pues sabes

Voz 1055 11:40 alguno de Hacienda estás escuchando solamente unos que no cobramos

Voz 3 11:42 tampoco lo ven velado menos porque no ha gastado ni en La Maddalena es que nadie se quede en treinta pero ahí no

Voz 1025 11:53 los gastos obraron quería Barrabés

Voz 3 11:55 el beso enorme un abrazo usted muy feliz igualmente que a ver mañana el mañana empieza hoy empieza de verdad me experiencia maravilló

Voz 1025 12:04 esa con Carlos Barrabés esto Ser aventureros como un montón de cosas por cierto vamos a hablar de un libro pero nos han mandado que queríamos hacerle un guiño en el arranque no San mando uno que se llama playas de España que no te puedes perder un libro que ha hecho José Alejandro Adamuz que es dada ya playas es precioso sólo hay marea alta marea baja pero esto son playas preciosas sí pero preciosas con que en España otra cosa no pero playas

Voz 3 12:34 pero pero fíjate que buena idea y fíjate qué fotografías tanto es muy bonita donde está la playa donde pues en ese libro de Orense

Voz 1055 12:42 igual que saber hacerlo

Voz 3 12:45 sí en Lita viajar sabes lo que me gusta

Voz 9 12:47 ocho de las fotos que tiene este libro que no ves chiringuitos chiringuitos chiringuitos ni construcciones feas

Voz 13 12:54 al lado de la valla playa entonces esa noche

Voz 3 12:57 es verdad que las fotos

Voz 14 12:59 ahora muy bien es muy recomendable esto esto es te digo cada pregón

Voz 3 13:06 Honda en Menorca bueno es que haya barca amigo no al que pasen por caja no está claro

Voz 14 13:14 mira sabía esas billetes desde Formentera pero luego hay playas maravillosas aquí hay Canadian Moraes

Voz 3 13:22 en Alicante donde estará el de Cantabria que pasa que ya no habrá que buscar gracias

Voz 14 13:28 pero no es decir aquí playa Castell vamos a ver acabado amén a todas las partes

Voz 3 13:35 el País Vasco dos es que esta vez mira playa Laga vascos si va por comunidad va por y estas estas que tengo aquí o ya de Cantabria me ahí estamos los primeros hombre claro Daniel I

Voz 1025 13:49 a Asturias muy bien esto esto y un libro maravilloso que no sé

Voz 3 13:54 llegado el metro de Madrid que lo Tito ahí José Luis

Voz 9 13:57 hasta aquí en mil novecientos diecinueve dos mil diecinueve siesta cien años sudando perdón cien años viajando

Voz 3 14:02 viajando ahí celosos dando lo era el metro

Voz 9 14:05 ya el metro de Madrid bueno todo el libro es una preciosidad que coger el metro que incluso la línea uno y claro

Voz 3 14:11 dándolo todo en los de usted como fue en las entradas de Cuatro

Voz 1055 14:16 en la Puerta del Sol que bueno es es la historia de nuestra historia así que Metro mil novecientos diecinueve dos mil diecinueve

Voz 3 14:22 Madrid y señora ha dicho lo dicho a este ya Domi sintonía ahora ahora vas tú ahora pero bueno porque hay una invitada aquí

Voz 9 14:30 a es también es pero que la invitada además no es la primera vez que viene por eso

Voz 1025 14:35 susto pero menos como que ya viene mentalmente preparada no

Voz 9 14:37 exactamente pero esto ya como es cosa mía exijo mi música por favor

Voz 7 14:44 aventureros viajar desde el sofá

Voz 15 14:49 los líderes de

Voz 16 14:51 José Luis Angulo

Voz 1025 14:53 a ver señor Angulo aunque hecho invitada a poner cara de sonrisa está disfrutando con todos los libros que les estamos enseñando aunque ella también creo que viene a hablar de su libro

Voz 1055 15:03 lo bueno es que cuando tenemos en este caso a Pilar Tejera que ya ha estado varias veces en el programa pues

Voz 3 15:07 hola buenos días Pilar qué tal estaba buenos días gracias por venir una vez más a sobrevivir va a intentar salir vivos

Voz 1055 15:13 te porque es más fácil porque ya nos conoce sabe cómo va el programa entonces aunque no mira sonriente no Conca el susto ya antes hablamos de esas playas de España bueno vamos a dar un saltito bastante grande miles miles miles de kilómetros y nos vamos a ir a a los mares del Sur a ese referente bueno si hablamos de los de los hombres pues el referente del paraíso terrenal las doncellas bailando semidesnudas y demás pero también fue maravilloso viajar por los mares del Sur las mujeres ediciones casi europea de la que Pilar Tejera ex directora la que barre la que fría a la que escribe la qué

Voz 3 15:47 a su modo a caballo iba en bicicleta parece un anuncio

Voz 1055 15:49 todo pues ha escrito viajeras por los mares del Sur así que bueno que qué pasó en esos más de su para qué tanta gente en este caso mujeres han decidido irse para allá

Voz 9 15:59 a ver de sorprendan Pilar son las mujeres que a los fueron ahí hacia los mares del Sur sois tres contra una

Voz 1025 16:05 no no no no no era era tú defiéndete como te has defendido siempre hablando del viaje era el maravillosas que por cierto en la fotografía se ve alguna viajera no pero no no era lo normal que era

Voz 9 16:18 mujeres fueran las aventurera sendas en lugares tan remotos

Voz 12 16:23 pues llega con una veta que siga explotando desde hace años veinticinco años es sorprendente la cantidad de viajeras que se perdieron por ahí por el mundo hace ciento cincuenta años la que está en la foto de cubierta es Fanny Stevenson

Voz 9 16:36 se con Robert Louis Stevenson

Voz 12 16:39 cuando se van a ir a Asamoah donde pasan casi cinco años del muere

Voz 1055 16:44 mi casa preciosas precinto gay que se puede visitar

Voz 9 16:49 que nosotros tuvimos la suerte yo no estuve con

Voz 1055 16:51 no Ángel contigo en Samoa en la casa de dentro pues estuvo

Voz 9 16:55 que en el año que hicimos el Camel Trophy dos mil último gol dos mil eso no lo dice ella me inmersos

Voz 17 17:02 el sitio maravilloso que tengo unas fotografías en esa casa preciosa porque aparte de la vista es maravillosa has estado en esa casa no

Voz 9 17:09 oye te si algún día llegara a Zamora miradas poesía algún día pues si algún día

Voz 1893 17:16 la

Voz 17 17:16 es aparte de unas señales señales fantásticas

Voz 1025 17:21 donde les recomiendan a los conductores que punto uno no se puede obviamente beber alcohol y conducir punto dos no se puede ir fumado marihuana conducir y lo pone claramente en los carteles donde acababa aludía el punto tres no conduzcas

Voz 3 17:37 bueno claro

Voz 1025 17:39 bueno desde ahí son como son pero bueno vueltas amó Samoa

Voz 9 17:42 te vas a casa maravillosa de estos dos personajes

Voz 12 17:46 pues eran lugares casi casi como vida inaccesibles porque no tenías mucho dinero o tenías mucho tiempo tenías las dos cosas que lógicamente bueno pues los viaje serán durísimos en aquellos barcos Si antes abrían los canales correspondientes claro que no sabían si llegaba pero bueno la subo a verlas hubo

Voz 1055 18:11 eso es mucha Pilar hablabas de tiempo de dinero ideas agallas porque están hablando de mujeres en el siglo XIX es decir hoy en día saca un billete aquí tenemos un montón de chicas que viajan por el mundo qué bien nos cuenta sus aventuras pero está en esos años

Voz 12 18:26 el viajaba complicado pero viajar mujeres era practicante una locura pues una locura y además es que no se lo ponían nada fácil las tildaban de lo casi de excéntricas y hasta que no empiezan los cruceros las grandes compañías a explotar los viajes en crucero en aquellos vapores pues es muy difícil ver a mujeres que por el simple afán de conocerse metían en barco Si ponían a la proa pues a destinos como las islas del Pacífico Sur

Voz 1025 18:55 por ejemplo Fanny Stevenson cuando estuvo en

Voz 12 18:59 pues Fanny Stevenson llega con con Eli llega con en mil ochocientos ochenta y ocho ya están recalando claro en porque ellos parten de San Francisco cuando sean casado y han recorrido algunos destinos buscando y más proclives a curarla tuberculosis sí sí que él tiene en mil ochocientos ochenta y ocho ya están llegando a los atolón es de la Polinesia hijo Louis Stevenson muere en mil ochocientos noventa y cuatro están ahí unos cinco años en lo que esa Moha que es donde yace es que se instalan definitivamente ir luego cuando él muere ella eh que paso una depresión tremenda pide que cuando ya muy la que es veinte años después sus cenizas sean esparcidas encima de la tumba de Luis Stevenson como se hizo

Voz 9 19:50 así lo sabía la casas preciosa es una casa de dos plantas de madera que por cierto es obligatorio para todos los que la visitamos de ir descalzos no te dejan visitar la casa con calzado si no la casa es una bueno Samoa es una delicia pero la casa es maravillosa

Voz 12 20:11 pues cuando ellos llegan son los únicos blancos que se ponen de lado de los Reyes y de los jefes tribales y por eso los adoran los acaban adorando cuando él muere en diciembre de noventa y cuatro empiezan a oir sonidos de machetes y voces Ia empiezan a ver antorchas por la selva están abriendo un camino para llegar hasta Villa va de Lima que se ha quedado con el nombre del camino de la gratitud y son los a que recogen el cuerpo de Louis Stevenson Ny lo alzan en hombros y lo entierran en lo alto de la montaña sagrada de ella

Voz 9 20:51 qué piensa montañés donde están me dice las cenizas

Voz 12 20:55 de ella porque ella quería es una mujer atractiva o persona interesantísima según la casa con un chico veinticinco años más joven que ella sí ahí cuando ella muere veinte años después que Luis Stevenson N el marido de o en olvido de ella que se va a casar con la hija de ella luego para sentirse cerca de Fanny Stevenson porque era hija de Iván Stevenson

Voz 1055 21:21 bueno también muy parecida

Voz 12 21:23 y viajan a esta asamblea efectivamente a espacio de las cenizas de día encima de la tumba de él

Voz 1025 21:29 alucinante pues esta zona las mujeres pero hay más

Voz 1055 21:32 eso iba a decir que Fanny Stevenson quizá por el marido pues tienen bueno no sé si más importancia pero más reflejo y demás pero hay algunas para nosotros y latinos totalmente desconocidas toda inglesas au y hay algunas absolutamente bueno espero hablar con pinceladas pues muy brevemente yo

Voz 12 21:52 yo en seis historias una de ellas es una norteamericana que es Fanny Stevenson una es una trotamundos victoriana muy conocida entre los que nos gustan estas tareas de Seaman constan como que recorrió el planeta viajó muchísimo y pintaban acuarelas paisajes que estuvo en fin es una navegante que esa Nebraska que también es victoriana inglesa que circunda navegó el planeta a bordo de su propio velero que estuvo o perdida por la Polinesia una irlandesa que es una botánica he científica Lucía desmán una inglesa eh bueno escocesa que es Beatriz Greer show que fue enviada como corresponsal del Daily Graphic hice quedó prendada de Fiti donde estuvo en unos años cuando regresó a Inglaterra la volvieron a enviar para hacer publicidad de aquellas islas de los mares del Sur recaló en paz pues le gusta tanto aquello que se queda a vivir allí veintitantos años

Voz 9 22:55 que esa zona

Voz 12 22:58 en aquella época que estamos hablando de mil novecientos cinco hay que una plantación de café ahí luego se quedó a vivir define de activamente en Australia donde está enterrada eh bueno hay es maravillosa porque es realmente la compañía Kunar es la que la contrata estamos hablando de las pioneros de la publicidad de destinos exóticos estamos viendo cómo eran aquellos destinos antes de que las grandes cadenas

Voz 18 23:24 él era de You Tube de ello Tale Ricard efectivamente

Voz 12 23:28 de hecho los barcos llenos de turistas

Voz 1055 23:30 claro si es una maravilla la última cero

Voz 1025 23:33 pues venga bueno la última quién libres un libro con

Voz 1055 23:36 para soñar para leer para bueno pensar por qué no vamos a irnos a sur yo me quedo con una frase que dijo pues una de una de nuestras protagonista del libro a veces pienso que todo lo que he visto debe ser sólo un sueño y que muy pronto me despertará a la fría realidad pues yo creo que leyendo el libro no sé si despertaremos a la fría realidad pero podemos pensar que a Nebraska que vio contó experimentó muchas cosas pues nos puede abrir esa puerta cita para lanzarnos a Soros sur o viajeras por los mares del sur ediciones casi UPA Pilar Tejera autora

Voz 9 24:10 pegaron un lujazo no gracias a que va a ser un feliz día gratis no vas a estar en la Feria del Libro por ahí o algo así ya estado pero volveré volverás que luego muy gracias hasta luego seguimos

Voz 19 24:31 hasta dejarlos por perderte

Voz 20 24:35 es más el Robinson ha hecho dicho fue hecho a conciencia al Milan

Voz 21 24:48 usted candidato tiró los bizcochos borrachos pues cada uno unas gotas de amoniaco

Voz 19 24:59 será aventureros en Twitter arroba ser aventurero

Voz 22 25:14 le cheques párame en arameo acepté que Kennedy prohibido y vivo Burkina en nada

Voz 4 25:47 todos

Voz 1025 25:57 seguimos en este Ser aventureros esta mañana antes de

Voz 14 26:00 que se me olvide de felicidad desde tiene me he reído mucho sabéis que estábamos cogiendo

Voz 1025 26:07 nombres para acompañar al equipo de Ser aventureros en la quebranta si pues el primer nombre que me salió dentro del concurso porque metimos todos los nombres ahí fue el de Pablo Casado y eso es Pablo Casado pero no tiene nada que ver con el Pablo Casado político

Voz 3 26:23 no que no lo vi el chaval sabes sabes

Voz 1025 26:28 para el político que hombres del equipo ser aventurero tú crees Aznar como

Voz 3 26:33 este año la dar ahí músculo en el maillot rojo rojo Cabrero una chica Caron López que estamos encantados

Voz 1025 26:47 claro que este año han participado varias chicas afortunadamente dentro de del sorteo salió una bella va fantasmas bien que Jesús Bermejo Álvaro Bravo y David que firmaba o firmado con pic nic el

Voz 3 27:03 ya está el equipo entonces ya sabemos dónde son no den pues hay de todo de todo hay de todo lo oye pues me gusta que

Voz 9 27:13 que por fin bueno es el segundo año tampoco eh ya tenemos una chica está muy bien caló pero que es que este año había como en el bombo no Texas

Voz 3 27:22 Jerez eh pero había como siete chicas pues mete mete

Voz 9 27:24 otros diez que va de verdad que que

Voz 1025 27:27 fue casualidad puré dure me alegré un montón porque qué bien que que salga mujeres porque era algo que siempre que sea en las tú que también practica la bici tú sabes la cantidad de chicas que se ve ahora mismo en carretera año peniques Daniel por cierto un abrazo enorme Daniel cuidado que que te has dado un gol

Voz 3 27:47 sí las penas baja

Voz 1025 27:50 interrumpe

Voz 3 27:52 a mí me mientras que ESK Ángel Colina en el estudio todo todos vamos a Australia Burdeos a todo el tobillo

Voz 19 28:01 las antiguo o un delito John muy cuerdo querido yo

Voz 3 28:11 muy bien muriendo da risa ahora mismo porque se ha roto la silla

Voz 14 28:15 pues que tiene Ángel Colina ahí

Voz 1025 28:17 se ha roto los dos tobillos pero está muy gracioso como está ser mandó todo bien preparado disfrutando de Australia estás en Australia o en dónde estás

Voz 1241 28:26 se se vivimos en siete

Voz 3 28:28 bueno si bien se te está muy emocionado y contento eh que bien entusiasmo ya llega el invierno además ahora

Voz 1241 28:38 sí ya te hacer frío hace frío

Voz 3 28:41 sí sí

Voz 1893 28:43 once hace hacía haces en invierno víspera qué haces allí en invierno

Voz 1025 28:47 pues hacer deporte igual y eso o te mucho más

Voz 1241 28:54 pues eso

Voz 3 28:54 está bien pero no piensa te llamamos la saga se practican más sexo que en verano o lo deja todo le pregunten a las cosas

Voz 1241 29:05 no se puede se puede hacer algo de deporte igual incluso igual es más fácil porque no hace tanto calor para lanzarlos usadas

Voz 3 29:13 el sexo ya vamos

Voz 1241 29:18 estamos bien estamos bien estamos bien son semanas duras porque se trabaja poco

Voz 3 29:27 la semana natural para que ahí abajo poco trabajo ahora es una

Voz 1241 29:35 la boca de no trabaja casi nada Hasina sabes

Voz 3 29:40 pero toda la pasta que ha quedado claro

Voz 13 29:42 tampoco de todo lo que te deseaba crudo durante todo el mes

Voz 1241 29:45 no no te digo ya te digo pero bueno

Voz 3 29:48 ya ven despegando ofertas esto

Voz 1241 29:50 cuando ofertas allí seleccionando funcionando lo que voy a hacer lo que no voy a hacer ya sé lo que no voy a hacer ya se pero no sé lo que voy a hacer

Voz 3 30:03 en esa época

Voz 1241 30:05 se esperaba todo eh

Voz 3 30:08 dónde voy llegaron no sabes nada a cocina cocino mucho pero que a algún tipo de plato en especial

Voz 1241 30:16 yo cocino siempre los mismos platos a cada semana

Voz 3 30:19 poco repitiendo ahora estarán contentos de acuerdo que éste

Voz 1241 30:24 no no no no no sí si continuaba garbanzos con no sé que mañana toca garbanzos con pues no ves a lentejas buenos compatriotas este para atrás albóndigas ese tipo de cosas

Voz 3 30:41 pero oye víspera aquel curso que el curso lo hiciste de de piloto de máquinas peligro

Voz 9 30:46 no sé qué pasó al final con que no nunca más

Voz 23 30:50 cada vez que viene yo aquí no no era

Voz 1241 30:53 no ellos peligrosas no podía haber seguido con los cursos sí pero solo y se les que trabaje solo que no no estoy pensando en volver a retomarlo volver a retomarlo porque no necesita un plan B la canción corrida

Voz 9 31:13 o eso espera un plan B porque si tu trabajo

Voz 3 31:16 cómo te va fenomenal

Voz 1241 31:17 no me me va bien pero estos días me aburro sabes te aburren que si tengo que entrar en acción

Voz 1893 31:24 siempre he dicho yo no me crees claro es que es el momento

Voz 1241 31:28 pero bueno tengo tengo algo entre manos

Voz 3 31:31 cuidado cuidado porque el timón que esto era un chiste y basta

Voz 1241 31:36 hasta no tener he hasta no tener el oso el oso cazado cazar Azaña

Voz 3 31:46 ya sí bajar hermano

Voz 1241 31:48 germano no pudo vender la piel de los entonces no puedo decir nada pero estoy tramando algo importante muy importante

Voz 1025 31:57 eh en Australia o no pueden tampoco es no

Voz 1241 32:00 no puedo decir nada porque si lo digo me da mala suerte

Voz 3 32:03 claro que sí

Voz 1241 32:06 sí se me va a Rafa no lo voy a decir lo voy a decir

Voz 3 32:08 pero sí puedo decir pienso en Australia uno de junio y julio se nada en en quince días podríamos deja resuelta esta incógnita que ahora mismo están ha paralizado la gente está ahora se está de la cama ahora mismo ya ahora mismo

Voz 1241 32:25 el debate El debate aquí es os acordáis que lo que los que los jugadores aborígenes de RACC Bilic no cantaron

Voz 3 32:34 el himno nacional

Voz 1241 32:37 ah de Australia antes del primer test macho del estado de origen de las series del Estado elijan bueno pues algunas voces dicen pues deberíamos de someterlo a referéndum debería hacer un referéndum para cambiar parte de la letra o no y entonces si hay quedó la cosa la polémica duro un par de días nada más se ha olvidado ya se ha olvidado ya

Voz 3 33:03 pero volverá surgir en el segundo test mal

Voz 1241 33:05 es que es la semana que viene

Voz 3 33:08 porque la semana que viene pero lo curioso es que hacemos son son nativos de los solos son dos

Voz 9 33:15 desde fuera y les quieren imponer un componente no

Voz 3 33:18 bueno efectivamente al Tierra que efectivamente usted si acaba con él no levante la voz contra eso pero sí ha levantado la voz y entonces lo estoy denunciando es que no se entera coordinar de verdad desde que te has ido

Voz 1025 33:34 aquí este chico lo hemos venido político suerte

Voz 1241 33:38 al colina colina llamas borrado definitivamente de Facebook

Voz 3 33:42 sí sí sí

Voz 1893 33:44 si quieres escuchar desapareciera te escucha

Voz 3 33:47 pero antes era ganar uno pero informado

Voz 1241 33:50 mis dos últimas publicaciones bis P

Voz 9 33:53 una haber informado vale pues he perdido el teléfono Bleda es yo soy acabo de coger uno tiene dos días pues que que he perdido todo he perdido todo sea borrado todo

Voz 3 34:02 yo no la tengo que les espera le aparte de que ponen muchas burradas eso es cierto sí sí sí

Voz 1241 34:13 tú qué tal

Voz 23 34:14 tú no no no no lo aceptas no

Voz 3 34:18 a criticado cero

Voz 1893 34:21 eh tú sabes que yo te quiero mucho sí pero que no tiene de ideario está perdido

Voz 3 34:27 bueno no para nada que pueda dar noticia de actualidad si se quiere ir a entrevistar a Sevilla ya que contaba Ponseti que sí bueno verdad a José Luis no con criterio aunque Serbia clave

Voz 1055 34:42 dar una ley a la que puede multar a la gente hasta con veinte mil euros por cualquier atentado contra la bandera o contra el signo es decir utilización el mal de la bandera del himno a volver incluso eso en España que ponemos el torito

Voz 3 34:57 se pueda eso no estaría no estaría permitido

Voz 1055 34:59 sí no sí sí porque lo lo

Voz 3 35:01 no yo digo que no tengo las noticias del serbio mil euros algo que atenta contra una protesta remata remata vamos que está Sarah aquí esperando BM

Voz 1241 35:15 Ponseti dime has puesto el audio de Nadal que yo te pasea

Voz 13 35:20 sí sí que lo opuesto ya ya está en la máquina Juan leído no podía te lo pondremos no te de estos que este te no he querido pues me que no me queréis porque su nombre de poco creer pero deberías creerme Dime que me quieres yo que me voy hecho polvo galo se checa

Voz 3 35:38 no le cuesta le puede estar de acuerdo

Voz 10 35:40 a ello ha habido una ruptura

Voz 3 35:44 ahora a las ocho oye interesantísima la entrevista que vine ahora yo que tú me quedaba así quédate porque igual igual te te deja claro algo no escucha eh

Voz 1025 35:54 Sarah Sarah DOT una viajera que ya que ha estado antes aquí en el programa que extraído a África Occidental que le ha pasado de todo y cuando te digo de todo eh de todo un claro bueno Sara ante pero si quiere le le podemos hacer hasta el Android también problema porque ya

Voz 9 36:12 hola buenos días que estábamos hablando de ti parece que no estés aquí como está Sara buenos días

Voz 6 36:16 a endémica

Voz 9 36:18 venga será podemos aprender

Voz 3 36:21 claro que sí

Voz 9 36:24 oye ya te están preguntando espera Sara que ahora vamos a hacer yo voy traduciendo le ha preguntado de dónde sale

Voz 6 36:30 yo soy de Arkansas

Voz 9 36:32 se pregunta en inglés que ya te contesten que está no anda anda que se te da bien viste

Voz 1241 36:37 Arkansas en auge en estado

Voz 3 36:40 por eso en Albacete Norte Sur Este Oeste

Voz 9 36:45 norte sur si queréis

Voz 6 36:47 sí sea la de Texas bien

Voz 1241 36:50 ya me vas dando más información que procesar en mi cerebro

Voz 1025 36:53 muy bien bien si ya es difícil que tu cerebro procese eso bueno quédate ahí que voy a hablar con sala de pared ve más de avión P la última vez que esto Sara de visita por aquí Salado todas las cómo estás de nuevo en dos decías me voy para África quiero ver África occidental al menos estar en tres meses y lo has hecho

Voz 6 37:22 de hecho estoy viva

Voz 1025 37:25 Irán contentado in nunca mejor dicho beban porque empezamos a ver imágenes tuyas en un hospital y que hemos pero que

Voz 6 37:33 como días no estoy muy muy enferma en una Iberia

Voz 1025 37:37 porque vamos a ver vamos por principios donde empezaste

Voz 6 37:40 yo fui de Canarias Netania Tania Senegal Gambia Kenny pisado Kenny cierra con la Iberia tomar fío poco Ghana Benin Ghana se tu Matt

Voz 1025 37:58 de ahí la tenéis una chica de Arkansas que os voy a describir para que para cae la fotografía rubia edita por el sol

Voz 3 38:08 delgada rubia ella

Voz 1025 38:11 pero quizá de todo esto bueno de momento el el viaje empezó bien para ti

Voz 6 38:17 pero bien es que iba sola totalmente sola

Voz 9 38:23 sí como si todo no aprende

Voz 6 38:25 ciento tres países Soba ahora entonces quiero ser pues todo a mundo a todos los países Soda

Voz 1025 38:33 no no bien mí ya sabes que yo te apoyo te protege todo lo que puedo y más porque pronto empieza el viaje maravilloso

Voz 9 38:41 desaparece desde las redes durante un rato y yo digo qué ha pasado con Sara que raro

Voz 6 38:48 pues estoy tres días en un votado me sentía muy mal no podría camina mucho tenía poco en Axarquía estaba con fiebre Tobago con mucho frío

Voz 1025 38:59 en guía no no sabías que te pasa o que no

Voz 6 39:02 yo pensaba que sólo necesitaba beber un poquito más mejor porque es muy fuerte ahí pero después de tres días estando muy mal no me di cuenta de que bueno

Voz 9 39:15 no había bajado muchísimo

Voz 6 39:17 no más enganches fui a os has pitado casi no que porque ella estaba muy bien ir a la T2 prueba vez Mary Ann que tenían malaria te reúna Madaria bastante grave no es

Voz 1025 39:32 no todos no Novés uno

Voz 6 39:34 estar bien en dos guías de nivel tres semanas pero muy mala o muy mala

Voz 9 39:41 sabes tú no te pilla este la malaria

Voz 6 39:43 quería preguntarles cómo fue como me sí

Voz 9 39:46 si no sabe si es que está mal alimentada en ese momento no influye en la debilidad tu estuvieras débil

Voz 6 39:53 no dos se dirigieran que fue Iberia que por qué mueren detectar dónde está escrito

Voz 9 40:01 sí porque antes estuve en

Voz 6 40:03 no hay ninguna parte en Sierra Leona durante un mes entonces yo pensaba bueno mejor es de verdad

Voz 9 40:12 Zelaya no delibera sí pero

Voz 6 40:14 quería que quedase ingresaba si es veintidós días ingresada ido Vigo después esquí tenía muchísima ansiedad no has pitado no porque va merecían es muy fuerte casi no podría tumbar miran una cama es ir al médico es que tengo que ir es que mira ahí de esquí tengo que si estaba loca totalmente evoca ido a Mary Jo que no es que te habrías Starsky yo no no es que me voy

Voz 18 40:43 yo voy a alguna claro fue buena

Voz 6 40:47 esta esta vez en esta casa durante una semana más Soba pensaba que iba a marean mete lloraba mucho por la noche porque pensaba que no iba a otra verdad

Voz 18 40:59 pero bueno estoy viva

Voz 1025 41:03 aparte el capítulo la malaria cuéntanos qué tal como ha sido el

Voz 6 41:06 pues veladamente a Siro supo bien dice todo ese viaje todo charra sin aviones Essex las zonas

Voz 1025 41:16 esto Bush en bicicleta en moto buena música

Voz 6 41:19 estas no fueron entregadas sí sí pero bueno hablamos hecho público aquí pensamos un taxi ni loca en África dos setenta estamos hablando de él siente va tras donde se pone tres personas ponen seis can cayendo Cana animado de es que estuve en un viaje quedan seis personas atrás ante ando con mira una llena toda Rato un mango porque estaba haciendo mucho es toda Rato

Voz 18 42:00 con mira pero bueno

Voz 3 42:02 eso es un rito

Voz 1025 42:10 has sido gallinas nuestra vida cero

Voz 18 42:13 no estamos

Voz 6 42:15 las trece horas Cani gente y encima de Haití con niños iraquíes claro pero es que es muy veces es toda una más complicaron en toda España hasta ese

Voz 1025 42:29 la gente te ha ayudado has tenido problemas no pero

Voz 18 42:33 es que yo no hablo francés tu casa es bueno pero Sara di la verdad tú vas a África para viajar así si fuera para viajar cómoda no iría

Voz 9 42:40 es allí

Voz 18 42:41 no se diera una claro no quiero ver un adiós a gusto la gallina

Voz 6 42:50 siempre entre dos países dejan todo hay treinta puntos puede costar mil euros mío desde debería diez mil euros es ochocientos seiscientos locura entonces si quieres viajar a catorce países

Voz 18 43:13 no puedes pagar Catorde Juancho Pérez

Voz 3 43:17 mire se vivían Business de hecho es el bueno diecinueve escaños

Voz 1025 43:22 sí sí cuéntame me decía es que la gente en general te ayudó porque has estado en zonas conflictivas en zonas que nosotros

Voz 6 43:30 ante Hinault esquí como digo fue muy complicado porque France es que no Abdo iba a gente habla en inglés sino antes es otra manera de decía que no se necesite un erial Roma para viajar la gente tiene miedo eres viajar porque no hablan inglés español pero no necesita ver de comunicación la gente me ayudaba mucho además a dos todo Poirot Sierra lo visteis SO2 a medio de de una página web dan de encontré gente educado Panero a mí ahora en su casa estaba en una casa africana todos das día es menos unas guías de malaria estuve en un resultado pero todos dos días de un referente innovador una casa como en España con ganado con una lucha

Voz 18 44:24 bueno aquí aquí tampoco me baño no estamos hablando de un agujero para hacer era bueno varias cosas

Voz 6 44:32 hay un cubo de agua ir supo en como ahora

Voz 9 44:38 es lo que yo sé todo objetivos

Voz 6 44:41 viajar o visitar todos los países del mundo todos los países

Voz 9 44:44 pero sola sola bueno pero solo

Voz 1055 44:47 a la pregunta es si uno

Voz 9 44:49 la sola porque nosotros nos hemos ofrecido acompañar de hecho no no pero yo te francés

Voz 1025 44:55 a tu pregunta es la sí

Voz 9 44:58 es eso es una obsesión

Voz 6 45:00 sí es una meta yo soy bastante cuando tengo una meta en mi era tengo que cuando estoy obsesionado con mis metas es que quiero hacer porque la tira es demasiado cuenta ya que era a tope como desconoce si tienes de una mete no pues recesión o es que o si es que tengo un poco de micro es que no tengo tiempo es que son excusa vez hay que hacer más cosas

Voz 3 45:31 tienes una regañando lo está dejando bien clarito

Voz 1055 45:37 te hablo desde las canas igual no es necesario recorrer todos los países

Voz 6 45:43 no ese mundo pero ya veremos lo que pasa a él como Jet países que habían poco bueno no doce pero todo era como

Voz 18 45:58 cuatro países

Voz 9 46:00 decir ahora esta mañana

Voz 18 46:03 ahora te quedas debo moverme y jugar al país en el mundo está aquí hicieron el próximo noche

Voz 6 46:12 en onírica pero voy a Bush insistió dando en no hace frío voy allí durante dos meses pero otra meses cuatro meses nunca más porque quiera omitió mucha y muy poco Noor

Voz 1025 46:28 además es muy bien pues Sara que la podéis seguir por revés a través de sí

Voz 6 46:36 Dreamers como no Maras soñadora si pones en se Crumb no Marek Dream o a Facebook o a la página web no Marek punto com Kodama me pues se encontraban hiper es escribe un mensaje hizo ser te he escuchado en Cadena SER

Voz 1025 46:56 ahí está encanta escuchar

Voz 6 46:58 mensaje por cierto te agotarse más chicas viajar

Voz 9 47:01 no sólo abandona este viaje ni ni ni

Voz 6 47:04 una Davy nadie de hecho eso es todo un ERE África no había terroristas yo creo que en cuatro meses yo vi cómo cinco viajeros chicos siempre y merecía pero está loca que esta esta siendo por cierra estás buque incapaces de es todos las noches pero yo no haría pero cómodo Bassas hacer todos chicos piense que soy muy muy loca

Voz 9 47:32 cuántos seguidores tiene en Instagram por curiosidad más

Voz 6 47:34 cien mil euros de la pregunta

Voz 9 47:37 estás loca porque no te vienes conmigo

Voz 3 47:40 eso no lo dice no

Voz 1025 47:43 gracias mucha suerte Sara sabes que estás tú

Voz 6 47:45 sí a muchísimo scratch

Voz 18 47:48 el heredero de mentira contamos con él cuando termine comedia Heather delante y seis países pero antes no existe otra para mundo gracias seguimos

Voz 4 48:20 Tanto Mc Fly dos viajaron al futuro en un Delorean por qué no regresar al pasado en un sofá a sonora Un viaje a la historia de la música oyentes este sábado a las tres de la tarde una hora menos en Canal

Voz 16 48:36 días sorpasso con Alfonso Cardenal

Voz 18 48:45 si lo consigue uno se puede ir

Voz 19 48:47 sí es pronto Ser aventureros está en Twitter y en Facebook en Twitter arroba Ser aventureros Facebook busca nos por ser aventurero

Voz 1025 49:09 seguimos desde el aventurero Sarah nos ha ido porque la vamos a tener otra vía porque dice que se ha quedado por contarnos la mitad de las barbaridades que pasó o lo cual eh

Voz 3 49:20 Sara vuelves eso está ya es oficial señor Javier hola buenos días a todos qué tal déjeme déjeme segundo ahora

Voz 24 49:31 el espacio la última frontera hasta alcanzar lugares donde nadie ha podido llegar

Voz 3 49:41 a ver señor Gregorio dónde nos lleva por Dios mira en vez de

Voz 0882 49:44 nosotros al espacio el espacio viene a nosotros porque toquemos madera pero hay un nuevo Asteroide

Voz 3 49:50 ha calificado como peligroso

Voz 0882 49:52 te sientes que no hay peligro nos dio no digáis que nos avise va pasar Nos va a visitar el nueve de septiembre es una roca espacial de cuarenta metros de diámetro es decir si cae sobre Madrid si cae sobre Madrid en el mapa vamos a ir mira hay ahora mismo una

Voz 3 50:10 ya sería mala leche que no no te ya toda la obra de aquel país

Voz 0882 50:18 de tirantes en principio hay una posibilidad una probabilidad entre siete mil de que caiga en la tierra pero es que fíjate que te toque bueno eso verdad histórica que te toque la lotería el gordo de Navidad

Voz 9 50:30 la fase una entre cien mil es decir

Voz 0882 50:32 dicho hay más fácil que caiga un asteroide sobre la Tierra o de que te toque el gordo

Voz 3 50:38 o sea que hay una cosa que vemos Chacón jugó ojo cederían

Voz 0882 50:43 bueno eso es Madrid cuarenta metros es cuarenta bombas de la próxima media

Voz 1025 50:49 a medio Zabaleta

Voz 0882 50:51 bueno puede caer en Rusia por ejemplo no puede caer en cualquier sitio a la suerte

Voz 3 50:55 oye que te estoy viendo desde hoy viendo la suerte que tomar una

Voz 0882 51:02 la atmósfera terrestre que lo frenaría bastante dos tres cuartas partes del planeta Tierra es que llamarse agua no cierra totalmente lo que pueda caer en el agua entonces puede provocar un enorme tsunami tal pero bueno de momento se puede complicar el tema el último cálculo de la Agencia Espacial Europea es qué va a pasar a seis coma siete millones de kilómetros de distancia pero una de siete mil y cuál sería el día exacto del mismo

Voz 3 51:33 no no no

Voz 8 51:37 si eso va a ser el mes de septiembre cuando tenemos empezar inquietan el seis el siete de Dios yo soy de

Voz 0882 51:42 Armando de momento no hay que inquietarse

Voz 3 51:44 da igual todo lo que hay el nueve eh

Voz 10 51:48 adónde va más porque a ver si te vas perdiendo

Voz 0882 51:51 si vas con paraguas tiene gestos de Managua ya como siempre os traigo estos temas para que ves que las matemáticas juegan malas pasadas dedica ahora mismo tenga más posibilidades de que te caiga un asteroide en la cabeza que ganó en el Gordo de Navidad eso creo que es una idea más importante tú has been por importante

Voz 3 52:07 es a través de Tanzania

Voz 0882 52:09 cerca nunca hizo dos bueno lo que demuestra es que hay que autorizar estas horas peligrosas las Killers que llama la NASA de hecho ya hay dos ensayos en Internet que no confunda ya la NASA este año dos ensayos un asteroide que choca contra Nueva York ya han hecho un ensayo hasta ahora sólo un ordenador pero que si alguien lo había pues que chocaba contra Nueva York y otro que también que era anterior a éste lo hizo la semana anterior un congreso internacional que al final caía en el Pacífico pero que también tenían hablar

Voz 3 52:40 o sea que mala leche cuando mira que puede caer en cualquier ciudad no a Nueva York

Voz 10 52:47 la biblioteca nacional congelada

Voz 1025 52:52 que ahí tiene me da la estancia en Nueva York en Nueva York bueno pues lo vamos dejando aquí informando eh por favor estaremos pendientes de tira saque viene no te vamos a escuchar que estaremos en la quebranta pero te vamos a echar de mala suerte si querer venir a otra que vamos a lo de los moteros estás invitado muchas gracias gracias haciendo muy bien como la tienes cuando nosotros la vamos ir dejando aquí la próxima semana estaremos el viernes grabando el viernes por la tarde en Sabiñánigo el programa porque hacemos un año más la quebrantahuesos con equipo de Ser aventureros en la quebranta os contaremos mil historias no sólo de la quebranta sino también de viaje y estoy preocupado con el tema

Voz 3 53:28 de la piedra déjame alguna cosa más tú sabes que nace que no se tiene hasta

Voz 1025 53:36 de septiembre quedan muchos se llama el nueve de septiembre José Luis

Voz 3 53:39 vaya

Voz 1025 53:40 lo dejamos aquí gracias por acompañarnos dónde te vas tú has dicho donde como yo ahora mismo voy para la Feria del Libro a las doce estoy en la Gaceta ciento sesenta ciento sesenta y dos

Voz 3 53:51 el libro está muy bien y me voy a ver venga has dicho que ya estoy por la tercera edición de época

Voz 10 54:01 ja que Ebro Pedro