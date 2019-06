Jorge Drexler: "Hay que dosificar la presencia de uno mismo en los museos"

Voz 1 00:00 en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 00:07 seguimos paseando por este museo digamos hasta un cuadro espectacular solo por su calidad técnica sino también por sus dimensiones mide más de dos metros de alto uno ochenta de ancho en más o menos como Marc Gasol que ayer por cierto de nada el anillo de la NBA Jorge Drexler muy buenos días buenos días aquí tal me ayudas a escribirlo

Voz 2 00:27 es un cuadro bueno está antes que nada muchas gracias por habernos al museo es un es un privilegio venir aquí esta pasar una mañana casi que muchas gracias Toni estamos frente a las tres gracias de Rubens este es un es un un una oda a la piel a la carne a la delicia no es como es como esas tres figuras femeninas hay al a punto de iniciar una danza este con conectadas por las miradas que que qué qué maravilla de de exuberancia no que

Voz 1995 01:09 que es curioso que estoy escuchando el Jorge están pasando unos niños justo por delante donde estamos rutas pasan unos niños ahora pienso que ver anillos cuando ellos pasen por delante del cuatro aparte de estar saludan hola qué tal saludando a dos señores con el micrófono que ver anillos en el cuadro ahora mismo les también treta

Voz 3 01:26 mira lo esta haciendo tres de si les la señora siempre pelotas y mira mira enseñando el culo la verdad es que es que

Voz 2 01:37 que que que bueno yo

Voz 4 01:40 yo

Voz 2 01:41 estuve haciendo un poco los deberes yo soy yo leyendo un poco de del cuadro porque venía muy impresionado la verdad no no no no no soy una persona que tiene una formación sistemática en artes plásticas sé que tengo que tengo que siempre volver a a releer y volver a a remover cosas eso es una él él es el último periodo de la vida de Rubén se él ya estaba mayor casado con una mujer de treinta y siete años menor que él no está para y lo llamaban nadie porque la Ruben de él claro el tipo estaba en una celebración de

Voz 4 02:23 de del cuerpo femenino no

Voz 2 02:25 el autismo de hecho y cuadro te lo tenía él en su casa no era no no no lo pintó ponen ningún encargo es un tipo que pintaba muchísimo por encargo y éste se lo hizo para él este con bastidor de madera para que le dure para que quede bien y lo icono y con y para para verlo Él en su casa por lo que dices a que murió lo tuvo en su casa por lo que dices que siendo pintor era lógico fuera un viejo verde

Voz 1995 02:50 eh

Voz 3 02:51 ya lo sé que decirte pero dice que he dicho

Voz 1995 02:55 dice que está representa su mujer de ese momento el anterior también el mono simbolizan como saben el amor la fertilidad a la sexualidad también la generosidad y la amistad que no suele unir esas atribuciones nunca la misma frase pero la generosidad y la amistad no solemos asociar la saga sexualidad hay mucho menos a la fertilidad pues no hay mejor sexualidad que la sexualidad generosa en general

Voz 3 03:16 en mi en mi humilde opinión se muy bien en mi humilde opinión pero no sé muy bien a qué te refieres con la generosidad

Voz 1995 03:25 no que uno debe ser generoso con su compañero este tal cómo están siendo las las gracias generosas unas con otras en su gestualidad que

Voz 2 03:32 Lara no estará están como todas

Voz 1995 03:35 con haciendo contacto de las miradas unidas por los el velo unida por las manos no entiendo tu músico seguramente ya sabes que en abril del año pasado el Museo del Prado organizó un concierto titulado precisamente la play list de Rubens en el que proponían recuperar canciones de su época de la época que el pintor podría haber escuchado hicieron Félix los algo así como los hits del siglo XVII como esta que vamos a escuchar la que acoja de Claudio Monteverdi bueno Gemma hay algo maravilloso que hacéis los artistas porque es inspirar a los demás seguramente ahora hay alguien en su casa en algún lugar de España de Méjico de Colombia intentando hacer una canción al estilo Jorge Drexler el arte es una figura en movimiento el tema fantástico último de tu último disco artesanía

Voz 2 04:28 en El bueno el viste con todos todos tenemos referencias de todo el mundo no todos basamos nuestros esta igual que se basaba en en Tiziano el tomaba referencias de de de de todos sus maestros la gente va va robando ínfulas influenciando ese por que tenemos al rededor eso este la verdad es que yo yo hasta hasta ser una hora de en mi casa acabando una canción de Radiohead en el piano que estoy estudiando porque es muy importante leer a los maestros no oí verlos mirarlos entrara dentro desarmar una hora ver cómo funciona Karma Police este desarmada en coro de cine estructuras no ver cómo está construida eso es lo que lo que a nosotros nos gusta mucho Nos dedicamos a hacer cosas de repente en el áreas del arte de repente es abrir el juguete ver cómo está hecho de ver cómo funciona no acercarte enterarse de cuáles son las referencias que había tenido el pintor de repente para él referencias técnicas porque era importante el bastidor de madera de repente en vez de ser un bastidor de tela de repente no es decir el el y esas cosas que que para él era en el día a día no

Voz 1995 05:43 gusta mucho entrar en la cocina de las cosas está nuca vemos esa parte científica osea para ellos para un pintores proporción para ti es armonía el fondo todo tiene una base científica lógicamente túnicas pinta

Voz 2 05:54 yo nunca he pintado he pintado muy poco cuando era cuando era chico perdido el contacto con con con la pintura que que bueno que nunca es tarde porque te digo estoy estudiando piano después de cuarenta años que había estudiado a a los cinco años de los cinco a los diez retomaba el estudio

Voz 1995 06:10 también que por fin sepan música un poquito

Voz 2 06:13 de porque hay que saber música para tocarlo poco te estoy si no pierdo la la la esperanza de un día ponerme a pintar mi casa se pinta mucho al a mi mujer Leonor Le gusta mucho dibujar Mis hijos todos pintan y todo está mi casa siempre la de de de de lienzos pinturas y de cara Yola sin papeles Mondo

Voz 1995 06:33 no sé yo si yo fuese un periodista caprichoso tengo el titular fantástica sede Jorge Drexler en mi casa Pinto

Voz 3 06:39 poco Jorge acaba eso lo en la indebida como es decir como Rubens y la generosidad sexual Jorge

Voz 1995 06:48 acaba de volver hablando de experiencias Raquel nos cuenta esta mañana está sacando negación de piano de convocamos en el museo y es un privilegio créanme para para mí para el equipo de este programa estar hoy aquí pero tú vienes de Brasil desea con Caetano Veloso que digamos que tienes una vida azarosa

Voz 2 07:06 tengo una vida muy generosa conmigo como tan generosa como la como como como las como las tres Gracias es decirme me la he tenido la suerte de que de que de que la vida me ponga por delante bueno experiencias estas me invitan el Prado un momento ver en una una mañana de primavera ver a ver cuadro me invita a Gaitano a Cantares y yo voy voy y no doy abasto para dar a ser las cosas que me pasan Toni ya hemos hablado de esto muchas veces tu yo de que de que somos gente muy afortunadas el hecho dedicarnos a lo que nos gusta y que podamos abrirnos camino con eso mosso menos

Voz 1995 07:41 yo yo siempre cito a Jorge cuando repito lo de es difícil que las cosas se pongan mejor debemos ser conscientes de eso cuando uno está feliz y contenta es difícil

Voz 2 07:51 cuando está muy bien digamos bueno a veces sí que se puede poner mejor pero estamos en una mesa de amigos nosotros que nos juntamos de vez en cuando a brindar ella cenar la vida hay que saber apreciar las cosas se dan también hoy levantar una copa en el momento determinado

Voz 1995 08:05 y lo de bueno tengo aquí los conciertos en las próximas semanas los viajes uno se cansa de viajar de conocer y descubrir si de

Voz 2 08:13 yo yo me canso de viajar no de conocer y descubrir pero sí de viajar el viaje en sí la experiencia del traslado el cambio horario el jet lag el sueño crónico uno que paso a veces durante meses estoy de gira eso sí que canceló el acto descubrir porque soy una persona realmente que habrá que muy curiosa hasta hasta soy muy muy curioso en muchos ámbitos de la vida me gustan muchas cosas diferentes me gusta gusta conocer cosas nuevas Si hurgar en la realidad y ver que hay en en los entresijos de la realidad

Voz 1995 08:46 tan descubriendo estos no hace más que pasar niños por delante nuestra IESA así lo niño pasan por delante de las tres gracias de Rubens zen yo les está mandando callar yo no les mandaría calla yo creo que los niños en los museos deben jugar y entender que este es un sitio divertido hacer muchas cosas pero cada vez que pasan por delante las desgracias señala el el culo

Voz 2 09:04 en España hay que hay que hay que tener hay que tener hay que dosificar los museos hay la presencia de uno uno tiene que venir poco y y dosificado yo tuve una experiencia en el ochenta y nueve que viaje con una días durante tres meses por toda Europa con la paz civil literalmente todos los museos europeos grandes en tres meses lo cual me durmiendo en trenes todas las noches cambiando de ciudad cada noche lo cual generó una relación distante con los museos un tiempo distante con los trenes por un tiempo muy distante mi novia compartida por un tiempo

Voz 3 09:35 no estoy pero hasta ahora se prorrogue hasta ahora ahora ya somos

Voz 2 09:38 amigo de vuelta pero pero me me dio una una

Voz 1995 09:41 Code de museos en en tres meses y bueno esperemos no lo recomiendo que estos niños hoy no duerman en un tren el nuevo espectáculo de Jorge se llama silente que son actitud perfecta para visitar un museo a pesar de que a nosotros nos están dejando hablar en todas y cada una de las a las que estamos visitando esta mañana es un privilegio estar aquí contigo amigo

Voz 2 10:00 la iglesia pero la mitad porque me encanta estar aquí en esta mañana maravillosa porque por encima de las gracias

Voz 6 10:10 es como un precio que suben para luego verte como un estandarte no encuentro nada más valioso quedarte nada más elegante que este instante

Voz 7 10:31 silencio

Voz 6 10:35 el índice vertical entre la boca y la nariz