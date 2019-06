Crimen y castigo (1866), de Fiodor Dostoievski

Voz 2

una tarde extremadamente calurosa de principios de julio un joven salió de la reducida habitación que tenía alquilada en la callejuela de ese con paso lento e indeciso se dirigió al puente acá había tenido la suerte de no encontrarse con su patrona de la escalera su cuartucho se hallaba bajo el tejado de un gran edificio de cinco pisos más que una habitación parecía una alacena en cuanto a la patrona que Le había alquilado el cuarto con servicio y pensión ocupaba un departamento del piso de abajo de modo que nuestro joven cada vez que salía se veía obligado a pasar por delante de la puerta de la cocina que a la escalera estaba casi siempre abierta de par en pan en esos momentos experimentaba invariablemente una sensación grata de vago temor que humillaba y daba su semblante una expresión sombría debía una cantidad considerable a la patrona por eso tenía encontrarse con ella no es que fuera un cobarde ni un hombre abatido por la vida por el contrario si hallaba desde hacía algún tiempo en un estado de irritación de tensión incesante que hallaba en la hipocondríaco se había habituado a vivir tan encerrado en sí mismo tan aislado que no sólo temía encontrarse con su patrona sino que rehuía toda relación con sus semejantes