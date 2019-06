Parece una tontería (1983), de Raymond Carver

Voz 2

00:08

el sábado por la tarde fue a la pastelería sin centro comercial después de mirar las fotografías de pasteles pegadas en las páginas de una especie de álbum encargó unos de chocolate el preferido de su hijo estaba adornado con una nave espacial su plataforma de lanzamiento bajo una rociada de blancas estrellas Icon Un planeta escarcha a dos de color rojo en el otro extremo el nombre de niño Scott iría escrito en letras verdes bajo el planeta el pastelero que era un hombre mayor con cuello de toro escucho sin rechistar mientras ella le decía que el niño cumpliría ocho años el lunes siguiente El Pastelero llevaba un delantal blanco que parecía un guarda polvo los cordones Le pasaban por debajo de los párrafos se cruzaban y luego volvían otra vez delante donde los había estado bajo su amplio vientre se secaba las manos en el delantal mientras la escuchaba seguía con la vista fija las fotografías me deja hablar no la interrumpió acababa de llegar al trabajo irse iba a pasar toda la noche junto al horno de modo que no tenía una gran prisa