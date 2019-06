El guardián entre el centeno (1951), de J.D. Salinger

Voz 1

00:32

quisquilloso mítines además no creían que voy a contarles mi biografía con pelos y se furia hablarles de un acusa de Locus que me pasó durante las navidades pasadas antes de que me que hidratante que tuvieran que matarme tierra ponerme un poco ABB tampoco le he contado más y eso que el Mi hermano vive en Hollywood como no está muy lejos de este antro suele venir a verme casi todos los fines de semana él será quién me llevé a casa Nasar Arda quizá en el próximo acaba de comprarse un Jaguar uno de esos cacharros ingleses que se ponen en las doscientas millas por hora como una cerca de cuatro mil dólares le costa noreste azzurra pues si no saben quiénes les diré que ha escrito el PC Filho secreto que sus libros de cuentos fenomenal el mejor de todos es el que se llama igual que el libro trata de un niño que tiene un pez no sólo de Javier a nadie porque si lo ha comprado con su dinero es una historia estupenda TD está en Hollywood constituyéndose si hay algo que en el mundo es el cine