Olvidado Rey Gudú (1996), de Ana María Matute

Voz 1

00:44

no hay insinuarlo en su presencia no deseo o no pudo repetirlo jamás desde temprana edad tío dejó sentado que no se trataba de una criatura tímida paciente ni escrupulosa en el trato con sus semejantes su valor y arrojo tanto como su naturaleza no conocían el desánimo la enfermedad la cobardía la duda el respeto ni la compasión pronunciaba estrictamente las palabras precisas para hacerse entender no solía escuchar a no ser que se refirieron a su persona su caballo lo que decía los otros