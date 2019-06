Voz 1 00:00 un Madrid de de entiendes

Voz 2 00:14 bueno hoy nos metemos en el tema del misterio durante los últimos minutos del de este viernes

Voz 1704 00:19 hoy por Hoy Madrid con David Zurdo que sigue con nosotros les gusta tanto el misterio a nuestros actores Juan Gea y Ángel Rielo qué han dicho Nos vamos a quedar a ver que cuenta David Zurdo estáis preparados Juan Gea les cantara una cosa que no está contando es que hay que hay que seguir emitiendo durante las pausas de publicidad bueno a ver que no es que me has contado

Voz 0510 00:41 es es una leyenda de Madrid de las más típicas y más famosas de Madrid pero que no tiene tanto nuestra en de miedo sigue aprender

Voz 3 00:46 Nos a bueno a lo que más o menos ocurre no es la de la casa del duende la casa del edificio el siglo XVIII que está relativamente cerca de aquí pero está más o menos bajando hacia Plaza de España un poquito más adelante el palacio de Liria bueno pues en esa zona en esa zona se levantaba una casa que se creó se construyó origina Clemente para albergar a una parte de el de los criados de del Rey de aquella época bueno viven allí ahí no hay problema pero un tiempo después la casa Se vende entonces la compran además algo que está muy de moda otra vez unos personajes que montar una casa de apuestas una casa de apuestas en aquel momento por las noches juegan apuestan italo hacen mucho alboroto una noche de pronto aparece pues un pequeñito con barba que para él pero no parece que asusté mucho pero les manda callar a todos y lo hace con tanta autoridad que lo consigue desaparece

Voz 0740 01:33 nadie sabe donde se ha ido este pequeñito no saben lo que eso quiénes ya lo los que estaban allí reunidos para jugar vuelven a montar escándalo pues a los diez minutos entonces no aparece un enano solamente un pequeño sino aparecen seis con garrotes

Voz 1704 01:47 dame una paliza está bien narrado en las crónicas de dónde y las crónicas madrileñas más

Voz 0740 01:54 ansias está todo esto porque además tiene un final completamente histórico irreal sea que tiene una parte de de leyenda o de interpretación de una historia y otra parte completamente completamente reales recogiera no en en los anales vamos a decir de la ciudad bueno pues estos señores pequeñitos les dan una paliza lo que están allí les ponen en fuga y con el miedo además una época bastante más prestigiosa que la que la actual ya no vuelve allí en nadie a instalarse todo esto claro va aumentando porque la casa la adquiere una marquesa la marquesa no llega a vivir en la casa pero durante la durante el traslado la mudanza que diríamos hoy ve que desaparecen algunos objetos claro a quién echa la culpa pues a sus criados está echando la bronca veces tachando una bronca tremenda de pronto aparecen otra vez varios

Voz 1704 02:35 que nadie con lo bates Barbados además llevar esta es alguien que se disfrazaba para crear un poco era leyenda

Voz 0740 02:41 bueno los llegan los objetos que habían desaparecido en en en brazos y claro también el susto que se pega Marqués ahí sus criado pues es también salen huyendo siguiente personaje que vive en este caso todos estos en unos pocos años no es un periodo muy muy muy amplio es un un calor un clérigo no de de Jaén que compra la casa si llega a vivir en ella cuenta con uno de estos seres pero él no sé si a lo que se siente protegido por lo divino algo así lo persigue por toda la casa se le escapa no sabe dónde se ha metido no encuentra vamos levantó la casa de arriba abajo pero no encuentra a nadie yo cuando un paje que tiene que lo hace también de monaguillo B A o o a otro o el mismo

Voz 1704 03:20 de estos enanos Barbados que se tomaban en aquella época repartían

Voz 4 03:26 el yo digo algo tomaba su un cuarto de setas de la verdad podría podría ser ya sea entre de muchas cosas

Voz 1704 03:33 de déjame que es una cosa que que nos la han contado durante la publicidad ya que tenemos la suerte de tener a Juan Gea que nos cuente lo que le pasó hace ocho años en el teatro a Natalia Millán

Voz 5 03:44 a pasé compañeros Anatael Alberto Vázquez y otra compañera haciendo

Voz 6 03:47 en un musical estaban

Voz 5 03:50 bailando en el escenario la el fondo de atrás una pared no había espacio para nadie una cortina plateada de pronto la taquillero sacó una foto digital osea no había dado tiempo y cuando cuando

Voz 0510 04:03 la foto resulte que están los tres las chicas con las manos

Voz 5 04:06 los arriba bailando el cantando con los buenos por delante pero en el centro en el costado derecho del apareció una mano clara

Voz 0510 04:14 ente dibujada traslúcido que está como como apartando le apartándolo si estas cosas

Voz 5 04:21 Manuel se sabe qué pasa por ejemplo en el Lara estaba la costumbre Biel el busto de Ibex es que siempre se tiene que ver Un besito a la entrada de los salida porque si no parece que se veía a alguien porque hay muchos teatros

Voz 1704 04:33 me lo han contado en La Latina del propio Pavón Kamikaze también esto lo dando alguna vez en el programa Israel Elejalde oye termina lo de los docentes que terminó diciendo la verdad llena de ropa

Voz 0510 04:43 materialización es el matrimonio Curie las estudio a principios de siglo XX Palin sacralidad una acción muy sería qué ocurre

Voz 0740 04:49 bueno los los los estos en al nuestros seres estos pequeños Barbados vamos a decir siguen apareciendo en el momento del canónigo resulta que él tiene arrendada la buhardilla que en aquel momento era lo peor pero hoy sería el ático no del edificio de la casa a una la bandera tira la bandera claro dice mira tú te irás tendrás miedo a los enanos pero yo tengo he pagado el arrendamiento yo tengo un contrato y efectivamente se queda hasta que se le aparece también lo serán los claro Isabel huyendo y esto ya llega un momento que la Inquisición aquel momento claro cuando algo no se podía explica

Voz 1704 05:19 porque nada está

Voz 4 05:21 por eso son siglos después de Torquemada parece por ahí

Voz 0740 05:24 si se llevan hasta un obispo muchos curas balones agua bendita de todo tipo hacen un exorcismo a la casa parece que bueno que la cosa está bien aquí la leyenda se divide a veces se convierte en historia pero la historia tiene dos versiones que son que o bien los vecinos de la zona destruyen la casa la quema ni la lo destruyen posiblemente que se derritió para hacer un edificio más moderno el caso es que cuando esto se hacen aparecen de una trampilla de un sótano secreto nueve

Voz 0510 05:49 enanos eran personas nueve nanas con barba

Voz 6 05:54 las autoridades porque

Voz 0740 05:56 Italia investigar que que que hay ahí en ese sótano lo que había y esto ya digo que es totalmente histórico es un grupo de falsifica

Voz 0510 06:02 Flores de manera nombre a diálisis

Voz 0740 06:05 me han contratado a estos enanos que no eran los falsificadores propiamente dichos eran una especie como de ayudante de los falsificadores para atemorizar a la gente porque claro era una acción que no se podía hacer en público