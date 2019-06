Entre Tiempos: Tras los pasos del Cid Campeador (16/06/2019)

Voz 0142 00:00 entre tiempos por primera vez en su historia el Códice del cante Mar de Mío Cid se expone en la Biblioteca Nacional y entre tiempos no podíamos dejar pasar un hito así porque saben que en el equipo pode el programa hay varios ratones de biblioteca además es que todos hemos estudiado esta obra en el cole sobre la huella que las aventuras y desventuras de Rodrigo Díaz de Vivar han dejado en la Fonteta de la Ser vamos a hablar hoy junto a mí estarán como cada semana María Romero para poner buena música llena Domínguez para escuchar a los oyentes Nos ponemos en manos de nuestro técnico Marcos Granado sepan que sin él este programa no sería posible y comenzamos

Voz 1 00:40 el consejo

Voz 2 00:57 síguenos en revés facebook facebook punto com barra entre tiempos Cadena Ser en Twitter arroba entre tiempos ser IN Instagram Instagram punto com barra entre tiempos Cadena SER

Voz 0142 01:14 tras seiscientos años de confinamiento de esta joya de la literatura española en conventos casas de eruditos y cámaras acorazadas el público por fin puede admirar el Cantar de Mío Cid expuesto en la Biblioteca Nacional el Códice tiene setenta y cuatro páginas de pergamino grueso y narra a lo largo de tres mil setecientos versos la última etapa de la vida del caballero burgalés Rodrigo Díaz de Vivar

Voz 3 01:39 mueren

Voz 0142 01:42 situados en la obra es momento de escuchar la adaptación que del Cantar de Mío Cid hizo el cuadro de actores de Radio Madrid en junio de mil novecientos cincuenta y cinco dramatización que arrancaba con una introducción de Ramón Menéndez Pidal su principal estudioso que lo definió como la partida de nacimiento de la literatura española

Voz 4 02:02 la Sociedad Española de redes difusión ha tomado el acuerdo es dedicar sus emisiones al cantar de me hice el Campeador este poema genial obra maestra con que se inicia la literatura española fue escrito hace ya más de ocho siglos y cada una de sus escenas capitales necesitaría algún comentario que salvase la gran distancia que de ella no separa pero sólo cabe hacer aquí una observación preliminar la idea capital del poema es el ensanchamiento de la nobleza de los propios hechos ir a la conducta personal sobre la nobleza arbitrariamente concedida por la herencia de los antepasados para esto el poeta tuvo que hacer un artista Tica selección en los confusos sucesos de la vida real de su héroe es sobretodo tuvo que hacer un mayor trabajo selectivo en los habituales usos del género épico que cultivaba los personajes no componen únicamente ejércitos de moros y cristianos sino que en la acción toman parte gentes ajenas a la vida militar mujeres niños monjes burgueses judíos todos los cuales en su obrar nos hacen ver la vida pacífica de las ciudades la contratación subraya las despedidas los viajes a través de muy varias tierras los saludos ya alegrías el encuentro las bodas las reuniones íntimas para tratar asuntos familiares o para bromear la siesta las entrevistas solemnes los oficios religiosos el héroe aparece revestido de elevación moral extraordinaria las luchas de dos pueblos y dos religiones se consuma con la mayor energía hay tolerancia tratas además un conflicto social que reflejan las aspiraciones democráticas de Castilla el choque de dos clases una en beneficia innoble mente en su poder y otras recia hay firmen sus conquistas que cesar una banda de mal calzados se eleva hasta a honrar a los reyes con su parentesco instan dura lucha social esas resuelven ordenados procedimientos políticos jurídicos escuchamos elabora como un excelente poeta de amigo de añorada memoria Pedro Salinas ha tendido un delicado velo de tenue modernidad sobre la arcaica dedicación del vetusto Cantar de Mio Cid

Voz 6 04:18 tras el prólogo como mandaban los cánones de la radio entonces fanfarria ya disfruta

Voz 0142 04:24 de las andanzas del Cid Campeador

Voz 7 04:30 enviar

Voz 8 04:31 el Rey Don Alfonso arritmia mío por las parias que tenían que dar los reyes de Córdoba y de Sevilla acabando al mutuamente a raíz de Sevilla Almudaina a raíz de Granada eran en aquella sazón muy enemigos se odiaban a muerte estaban entonces con Almudena a raíz de Granada unos ricos hombres que le ayudaban el conde García Ordóñez Fortún Sánchez el yerno del Rey don García de Navarra López Sánchez y cada uno de estos ricos hombres con su poder ayudaban Almudena Afar fueron contra el Rey de Sevilla Ruiz Díaz El Cid cuando supo que si venían contra el Rey de Sevilla que era pecheros del Rey Don Alfonso su señor lo tomó muy a mal le pesó mucho envió a todos cartas de ruego para que no viniesen contra el Rey de Sevilla miles destruyeran su tierra por la obligación que tenían con el Rey Don Alfonso y los decía que si a pesar de todo querían hacerlo supiesen que no podía estar ser Alfonso sin ayudar a su vasallo puesto queda pecheros suyo el rey de Granada y los ricos hombres no atendieron en nada las cartas del Cid fueron todos con mucha fuerza destruyeron al Rey ese límite a toda la tierra hasta el castillo de Ca cuando vivía reunió todas las fuerzas que pudo de cristianos y de moros y fue contra el rey de Granada para echarle de la tierra de raíz de Sevilla el rey de Granada y los ricos hombres que estaban con él cuando supieron que iban con ese ánimo le mandaron a decir que no se marcharía de la tierra porque él lo quisiera día cuando aquello pensó que no estaría bien el no a cometerlos fue contra ellos mucho con ellos en el campo Hydro la batalla campal desde la hora de tercia hasta la de medio día grande la mortandad que allí hubo de Moros y Cristianos en la parte del rey de Granada invenciones el kit sito huir del campo

Voz 9 06:39 en esta batalla

Voz 8 06:41 donde García Ordóñez le arrancó un mechón de la barba que otros muchos caballeros ya innumerables guerreros de a pie de allí en adelante llamaron moros y cristianos a este Ruiz Díaz de Vivar El Cid Campeador que quiere decir batallador a lo largo de los casos

Voz 0142 06:59 títulos se podían escuchar las voces de Enrique Diosdado Maricarmen día de Mendoza José Bódalo Antonio Candela y Teófilo Martínez como narrador

Voz 10 07:08 saber a los infantes de Carrión de día y de noche andan no serán descanso no en el robledal Decor que es entraron los de carrillón las ramas tocan las nubes muy alto los montes son muchas bestias feroces contaban al rededor con una se encuentran y un platillo de verdor mandaron plantar las tiendas los infantes de Carrión esa noche en aquel sitio todo el mundo descansó con sus mujeres en brazos señal les dieron de amor pero qué mal se lo cumplen cuando que al él solo mandan cargar las hacen y las con su rica Carcasona mandan plegar esa tienda que anoche les albergó sigan todos adelante que lo hubieran ellos todos esto es lo que montaron los infantes de Carrión no se queda nadie atrás sea mujer o varón menos las esposas de ellos doña Emilia hizo ya porque quieren solaparse con ellas a su sabor que eran sexo los los cuatro todo el mundo se marchó

Voz 8 08:13 tanta maldad meditarlo los fan de Carrión

Voz 11 08:17 escuchándoos bien esposa ahí

Voz 12 08:19 no

Voz 11 08:21 Baixas ser es decir en estos montes las todos nos marcharemos dejándose aquí a vosotras no tendréis parte en nuestras tierras del condado de Carrión luego con estas noticias irán al Campeador Iker daremos vengamos por aquellos León

Voz 13 08:39 allí los mantos y pieles les quitaron a las dos sólo camisa sobre el cuerpo les quedó espuelas llevan calzadas los traidores de Carrión cogen en las manos Tim que fuertes y dura

Voz 14 08:51 son cuando estuvieron las damas así hablaba Boya sol Boston tiene cabida un Fernando lo rogamos por sendas espadas tenéis de buen filo tajada por te nombre las dos espadas colado hay Tizona son contadnos ya las cabezas seamos mártires las los Moros y cristianos hablarán de esta acción que es lo que hacéis con nos lo merecemos no es tan mala por Cristo nuestro Señor si no Sultan caerá a la vergüenza sobre

Voz 15 09:28 quién juicio voy corte han de pedir hora

Voz 8 09:31 Larra mucho

Voz 0142 09:34 años después en dos mil siete con motivo de la conmemoración del octavo centenario del cantar de gesta aprovechando el vigesimoquinto aniversario de la emisora nuestros compañeros de Radio Guadalajara se atrevieron también hacer su propia dramatización escuchemos el inicio del poema que arranca con el destierro del Cid tras haber sido acusado de robo nuestro Rodrigo dicho

Voz 0277 09:56 ya que en bueno hora ciñó espada a campo en el Arenal que nadie lo acoge en casa lo rodean sus fieles amigos que allí lo acompaña de esta suerte a campo el CIC como lo harían montaña impidieran le compra en la ciudad castellana de cuanto allí necesitaban y les sirva de viandas ni a venderle si atrevían cuanto para un día basta aquel Martín Antolín de Burgos hombre cumplido a nuestro ya a los suyos les da su pan y su vino en la ciudad lo lo compra que lo lleva consigo de cuanto necesitaron bien lo subo abastecido se contentó de esto el Cid Campeador cumplido

Voz 16 10:44 ha habido Martín Antolín hoy lo que allí dijo Campeador en tan bueno ha nacido pasemos aquí la noche vámonos amanecido pues acusado señor de que os he servido en ira del Rey Alfonso por esto yo habré caído sí con vos tengo fortuna de salir con bien y vivo se que el Rey sino cuánto aquí dejo no lo aprecio ni en un higo

Voz 17 11:16 Martín Antolín sí que sois esforzada avanza si con vidas salgo de esta los doblará la soldada cuanto tenía gaste estoy sino muy claro lo veis aquí conmigo no traigo nada tanto como necesito para cuantos le acompañan y lo haría disgusto por las buenas no lo daban sí a vos os parece bien quiero aquí llenar dos arcas hasta los bordes de arena que así resulten pesadas cubrirlas con ricos cueros y más con clavos cerradas los cuero sean Bermejo Si los clavos bien dorados por Raquel y Vidas iraquíes en privado en Burgos nada compré pues me echó el Rey de su lado que más no puedo ya hacer lo que hago no puedo llevar mis bienes pues son muchos y pesados Se los quisiera empeñar por lo que fuese acordado lleven las arcas de noche que no las vean cristianos que Dios si tiene que verlo y con él todo su Santos yo no le puedo hacer más bien a pesar que no

Voz 8 12:24 no

Voz 9 12:25 entre tiempos de Ana Martínez Concejo

Voz 0142 12:29 volviendo al terreno bibliotecario desde que la Biblioteca Nacional lo adquiriera en diciembre de mil novecientos sesenta el Códice ha permanecido guardado en una cámara acorazada de esta institución la Fundación Juan March Se lo donó a los diez días de habérselo comprado a la familia Pidal por diez millones de las antiguas pesetas en dos mil siete el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua lo reclamó desde Burgos para una exposición pero la Biblioteca Nacional no dio el permiso oportuno para el traslado porque los expertos desaconsejaron cualquier movimiento del manuscrito que entonces era ministra de Cultura Carmen Calvo fue la encargada de explicar la negativa de la biblioteca

Voz 0277 13:08 el criterio no es político es más la voluntad política siempre la de cooperar pero la conservación del patrimonio histórico los españoles están por encima de otra forma hecho una petición muy importante para esta exposición hemos prestado muchas cosas pero esta los expertos indican que no lo hagamos yo desde luego no voy a ser la ministra que tome la decisión de los bienes del patrimonio como los españoles pero tengo que decir que tengo la la tranquilidad la satisfacción de la posición que ha adoptado el Instituto de la Lengua Castellana leonés está escrito que ellos perfectamente las razones técnicas que argumentar esto es de canastas

Voz 0142 14:03 aquel mismo año de celebración del VIII centenario del gran poema épico español en noviembre El Círculo de Lectores en colaboración con la Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales presentó una nueva versión del Cantar de Mío Cid en la que como en su día dijo la crónica del diario El País se aplicaron las nuevas tecnologías para la vieja épica Francisco Rico autor del estudio preliminar de la obra entusiasta se mostraba encantado con el resultado

Voz 5 14:30 qué está diciendo el cantar es decir es una locura es un disparate es una Quijote si ustedes quieren otros términos más coloquiales es una machada vamos todos locos porque sencillamente nunca se había hecho una edición de un clásico español comentada anotada tan exhaustivamente como este cantar del cine

Voz 18 14:53 ni la edición del Quijote que ya dirigía

Voz 5 14:56 las grandes ediciones de Torres Naharro o de la Dorotea que son hitos de referencia en la edición de clásicos españoles han prestado una atención tan minuciosa a todos y cada uno de los aspectos de un texto

Voz 0142 15:10 es que gracias a una novedosa técnica que combinaba vídeo microscopio se pudo leer incluso algún pasaje del códice que hasta entonces había sido ilegible

Voz 1490 15:49 esta canción es estabas con un tema serio que que es que es la nueva sintonía para introducir la boca

Voz 12 15:57 no pero es una canción bien Chus es la canción de una serie de dibujos animados que se llamaba Ruy el pequeño Cid una serie que relataba la infancia de el Cid Campeador que emitieron allá por los años ochenta y lo cierto es que yo no recuerdo haberla visto pero es que esta canción me suena totalmente de la boca arriba abajo es demasiado temprano para esta pues no

Voz 21 16:23 miedo no como decía la canción Mi ni la

Voz 1490 16:26 ha y tampoco hubo repetitiva

Voz 12 16:30 te digo

Voz 1490 16:32 yo te traigo tres pistas para la época de esta semana hay que bien jugó adivinanza bueno más bien voy a decir tres para una vena Icon esos quienes llevan eh que la secuestro súper difíciles que yo he si yo esto me lo he tomado muy seriamente necesito esto por los kurdos cuáles son que van venga jacuzzi

Voz 14 16:51 imperioso no digo lo que nos faltaba

Voz 12 16:54 Marbella fácil yo creo que me suena

Voz 22 16:58 algo que controla el Estado

Voz 23 17:02 el caso es que su tío diferente entre mil tanta súper

Voz 12 17:13 Jesús Gil en gira tan difícil no me lo has puesto ahí yo que me había un concurso

Voz 1490 17:20 los era para despistar y que pensarás que lo que no era la

Voz 12 17:24 yo Masó alguno de nuestros oyentes también lo adivinado pues que nos lo escriba las redes sino pues si tenían a otra persona en mente con estas tres palabras pues también que nos lo escriban sí sí que yo tengo curiosidad pues si han acertado también

Voz 1490 17:42 HBO vuelve a traer a la palestra el nombre de Jesús Gil y seguramente las tres palabras que utilizado yo no serían su primera opción para promocionar esta serie sobre él el que fuera presidente del Atlético de Madrid entre mil ochocientos ochenta y siete y dos mil tres el alcalde de Marbella entre mil novecientos noventa y uno y dos mil dos tendrá una serie documental en la plataforma que se podrá ver el próximo junio entre tiempos vamos a recuperar un fragmento de una entrevista que le hicieron en El Larguero el veinticuatro

Voz 17 18:10 hombre de dos mil tres hoy estoy de luto porque la llamó mi hijo Miguel Ángel Mota lo carreras creer todos somos salvajes con instinto y tal pero o me ha hecho llorar

Voz 0308 18:25 que han enterrado al tablas Lillo sabes quién alta habla de ello un hermano de imperios te digo una cosa el imperioso se irá de este mundo porque habla con el taxidermista de Talavera que lo imperioso la satisfacción que tengo que el taxidermista ya estamos salvable tal porque impreciso cuando bases lo voy a hacer entero antes otras dos de eh basta su figura ahí permanente ahí con la carroza vital

Voz 5 18:52 eh quiero hacerle ya

Voz 0308 18:55 al completo no solamente a la cabeza y tal eso es una cosa un animal

Voz 24 18:59 no no no no no a la cabeza al que le tengo la hacemos

Voz 0308 19:02 Leao completo que haga lo tengo hablado ya sé lo que me lo han referido a mejor estado un millón y pico de pesetas sólo hay que gastarlo en eso ir te voy a decir una cosa el imperioso lleva una calidad de vida única por eso todavía me vivirá un par de años yo creo bueno pues te decía hoy los cumpleaños de imperioso queremos ver eso eran cumpleaños de Ronaldo ya sé que que que llegaba usted con venga treinta llegó aquí venga pasaron a veces ante el salto dos kilos algunos me han pagado le trajeron Jaguar de Francia hizo de todo España ahí andan por ahí donde no tomamos a cachondeo estas Yeguas eran algunas vírgenes que la estrellan solamente y las de reservaban para imperios la de pero eso se ponía Morao íbamos los dos como John Wayne que yo ahora yo voy entonces mi sombrero y tal por el monte y la montaña decía Jodar imperioso como te has puesto hoy y encima del tú sabes que biológicamente un caballo es como multiplicó por cuatro en relación al hombre ahora este constatan

Voz 5 20:07 ten cuidado eh

Voz 0308 20:09 lo que hago es que ya no pueden montar porque una vez yendo por un río Bono amigo mio con otro le tiró a caballo Jaime de hogar no se qué pero eso me tira a mí y se queda allí conmigo pero yo creo que quería salvarme hasta aquí ya está aquí hay Avellino

Voz 0142 20:29 de todo lo que hablaba Jesús Gil en esa entrevista consta que hablaba de muchas cosas porque has destacan

Voz 1490 20:36 sólo de su caballo imperioso saber porqué mira me encanta que me haga esa pregunta pero ahora hablando en serio pues al escuchar la entrevista que es verdad que hablaba

Voz 25 20:48 de de todo de su día a día del Atlético de Madrid el Real Madrid el dinero

Voz 1490 20:52 L podrían ofrecer pues Memorias de las pensiones de ozono que recibía no me he quedado fascinada escuchando hablar todo de todo un poco pero me ha hecho mucha gracia cuando ha empezado a hablar de imperioso que aparte de este pues tenía más caballos y quería destacar algo más peculiar de él

Voz 0142 21:11 nada es que era todo un personaje y lo peor o lo mejor no sé cómo definirlos que encima todo el que conoció a Jesús Gil recordaba lo de imperioso recordaba a su caballo se llama o imperios

Voz 12 21:23 en total

Voz 23 21:27 ya saben que para poder escuchar otros personajes igual de fascinantes que Jesús Gil

Voz 1490 21:35 nosotros seguimos atentos a vuestras peticiones en el Whatsapp seis nueve seis seis veinticinco cero cero uno seis nueve seis seis veinticinco cero cero

Voz 26 21:43 a sus mensajes de contestador en el nueve uno cinco XXXII ochenta cero cuatro nueve uno cinco XXXII ochenta cero cuatro y a sus correos electrónicos entre tiempos arroba Cadena Ser punto com entre tiempos arroba Cadena Ser punto com pida ese sonido de la fonética de la Ser que les apetece volver a escuchar con su selección con pondremos nuestra evoca entre tiempos

Voz 27 22:05 entre tiempos con Ana Martínez Concejo

Voz 9 22:09 es que esto

Voz 28 22:13 por qué

Voz 0142 22:26 bueno pues antes de que ella diga nada y piensen que hemos cambiado de encargada de listas musicales en este programa lengua decirles que no que la que va a hablar ahora la que va a hablar a continuación es María Romero María Romero de siempre pero es que la pobre está un poquito mal hay bueno su voz pues no es la de siempre y fatal como cantan los pisos

Voz 12 22:48 sí la verdad es que tienes la nariz y los ojos llorosos y la garganta hecha polvo llevo todas las semanas y bueno que como cantaban hasta hacia estoy mal alcanzada de estar Malek cansada

Voz 29 23:06 aldea

Voz 12 23:13 bueno pero ya no se refería precisamente a tener un resfriado como el que tienes tú ya ella hablaba más de los dolores que provoca el mal de amores pero bueno que los Rodríguez también mezclaron la pasión y la enfermedad sin embargo un tour que tengo la sensación de que tu Ka Tarrazón no viene del mismo lugar que la enfermedad de los Rodríguez no lo sé quizá porque lo mío es más Cavaco quizá porque lo mío es más una enfermedad moderna que cantaban allá por dos mil quince el grupo murciano Second ya en la enfermedad moderna de aquí mi colega tiene mucho que ver con andar de parranda no no oculten información Jovin es verdad y mira me ha pasado factura encuentro de arrendada no puedo con mi alma yo estoy para que me lleven al hospital aunque bueno a las que los Pegamoides hablaban de una estancia en el hospital bastante menos agradable de lo que yo tendría la verdad

Voz 0142 24:56 Doña dramas que lo tuyo es un simple constipado me encuentro fatal al doctor los agua

Voz 27 25:21 debe a una cosa tú estás muy bonita cama

Voz 0142 25:24 que además es que con esa voces brilla en nuestra mucha pero bueno todo lo que tu quieras súper enferma pero hoy la lista pelín floja no

Voz 12 25:33 pero si te puesto canciones maravillosas relacionadas con el leve malestar y la ligera fiebre que de lo que has hecho echarle más cara que Padura mira lo reconozco que tuve el filme de festival en el Palencia Sonora no haber fue precioso mágico divertidísimo pero joder qué frío pasamos y bueno no me lo puedo sorpresa cantar todas las canciones posibles a grito pelado con cuatro graditos de nada pues muy buena idea parece que no es fallos dejó el Consejo vamos que estás facha porque te puedes jolgorio Un poco sí sobre todo si hay música de por medio ya saben que estaban perdiendo pero bueno que es verdad que la lista quedado un poquito flojera pero me duele tanto todo el cuerpo que pensar bueno te voy a hacer

Voz 0142 26:12 no no

Voz 12 26:13 porque tienes una carita se nota es verdad que lo estás pasando regula hoy Bush muchas gracias pero eso sí para la próxima semana te quiero fresca como una lechuga ir recuperada valen si tú tú no te preocupes para la semana que viene estoy a tope Camarero II Derbez te prometo que traerá una Pleiss como Dios manda pero hoy para terminar os voy a dejar con una canción de novedades Carmina uno de los grupos escuchen el Palencia Sonora que me muchísimo y fíjate tú las casualidades de la vida el bajista fue conmigo alguna clase en la Uni fuera de bromas eh pero sí bueno que con esta canción pues te pido a ti y a Marcos que ya no sabe cómodo movilizarme la voz a los oyentes que no me abandoné que vosotros sois mis brillito

Voz 30 26:54 por qué

Voz 0142 27:29 pues hasta aquí nuestro programa de hoy gracias María hasta la próxima canción que espero estar un poco mejor a pequeño tenían que bueno dado Pablo guantazo

Voz 12 27:37 gracias a ti y a los oyentes gracias Marcos hasta la semana que viene

Voz 30 27:48 M