Las noches de Ortega: Un hombre oyó un ruido (14/06/2019)

Voz 2 00:00 buenas noches el programa que a Cadena SER emitirá a continuación puede provocar sensaciones desagradables en nuestros oyentes el miedo un miedo esencial puede paralizar desde aquí nos vemos obligados a aconsejarles que si son personas especialmente sensibles al terror cambian inmediatamente de emisora escucharán un testimonio que no podrán olvidar jamás siguen escuchando es probable que sus noches se conviertan en un infierno tal vez nunca podrán dormir con tranquilidad y sosiego no es una broma esta noche

Voz 3 01:03 si hay algo que ocurrió realmente y que por desgracia

Voz 2 01:08 sigue ocurriendo quién sabe si usted será el próximo implicado hecha esta advertencia cierren los ojos o mantengan los muy abiertos Ibis pónganse a escuchar sólo si lo desean el siguiente programa de radio

Voz 6 01:35 a mí

Voz 9 01:54 la Cadena SER

Voz 11 02:07 y no

Voz 7 02:13 muy buenas noches

Voz 12 02:18 no estaba en su habitación sólo se tapó con las sábanas quería ir a dormir cuando de repente oyó un ruido asustado abrió los ojos encendió la luz

Voz 7 02:37 dio le dejó helado

Voz 12 02:49 la misma idea del pánico a sólo dos metros al pie de la cama un hombre lo miraba sonriendo transcurridos unos diez segundos desapareció

Voz 13 03:17 muchos los casos confirmados de apariciones al pie de la cama de noche sorpresivamente un hombre siempre sonriendo es visto durante unos segundos a veces minutos incluso en ocasiones

Voz 7 03:37 horas

Voz 13 03:40 quiénes son de dónde vienen que pretenden decirnos tal vez ahora mismo hay alguien en tu casa incluso quién sabe mientras estás a oscuras en tu cama hay alguien mirando te en la nuca y sonriendo

Voz 3 04:12 no vivió usted ese momento mucho pánico

Voz 14 04:21 nunca nunca lo voy a olvidar y pensó al verlo

Voz 7 04:29 uno uno no piensa nada no

Voz 3 04:33 no no hacer nada sólo se sienten miedo que se siente pánico

Voz 13 04:39 y qué quieres que hemos sacado ese hombre que que le miraba sonriendo al pie de la cama

Voz 3 04:47 desapareció al cabo de muy poco al cabo de unos segundos padeció volvió a aparecer al día siguiente al día siguiente volvió a parecerse al pie de la cama otra vez

Voz 13 04:58 en esta ocasión sí que sí que le hablo

Voz 3 05:01 acá que aquí lo que le dijo

Voz 12 05:05 ayúdame lo pidió ayuda ayuda ayuda a mí

Voz 3 05:11 a los que estamos en mi mundo

Voz 13 05:14 qué hizo usted

Voz 3 05:16 yo estaba muerto de miedo no sabía racionada estaba atenazado por el pánico

Voz 12 05:23 él me dijo

Voz 3 05:26 te estoy hablando muy en serio quiero que me ayuda a mí y a todos los que estamos atravesando esta situación en el mismo

Voz 13 05:37 fue cuando usted lo reconoció en todas lo reconocía quién

Voz 3 05:41 mira Carles Puigdemont Carles Puigdemont Carla expuso

Voz 11 05:53 uno

Voz 7 05:56 en ese momento cuando usted

Voz 3 06:01 en ese momento les pregunto qué que acaben en casa que que se me aparecen tan al pie de la cama y que quiere responder él fue que estaba Inter nacionalizando el conflicto pidiendo ayuda en todas partes y que se iba pareciendo pues hay en las casas donde podía para pedir ayuda

Voz 15 06:31 no

Voz 7 06:36 el siguiente

Voz 3 06:38 volvió a parecerse movió a parecerse al día siguiente yo ya diales dije vamos a ir parando esto porque a mí me me está dando miedo ya claro que yo no no pues no pegó fui a que me duermo yo notaba que me tocaban la pierna me despertaba y ahí estaba Puigdemont pidiendo Help You can't no ya por miedo sino también por sus horas de sueño su sobrada de dormir yo trabajo madrugó tenía aquí estaba allí a notar el cansancio acumulado y quiere dijo Puigdemont M solidarizarse con su causa lo que ellos dicen solidariza es de tu con conmigo que tengo que dormir escasea que tengo es casi abajo y yo tengo que sacar mi dinero y tengo que estar despejado por la mañana

Voz 12 07:33 quiere dijo usted

Voz 3 07:35 que volvería al día siguiente y así pues llevo ya seis meses si con Puigdemont cada cada noche

Voz 7 07:45 pidiéndome ayuda poemas

Voz 13 07:57 el caso de Sebastián este hombre con el que estamos conversando ha supuesto el punto de partida de una serie de investigaciones que ponen patas arriba el estudio de lo paranormal Nos acompañan en la SER Eduardo Bermúdez autor del libro apariciones y uno de los principales expertos en este tipo de sucesos

Voz 17 08:18 señor Bermúdez buenas noches buenas noches estamos ante algo común en el ámbito

Voz 13 08:23 lo paranormal

Voz 1763 08:25 ya a llamarle como pero en todo caso si emergentes tipo de apariciones que en la jerga de nuestra profesión llamamos visitantes de dormitorio se movía está el momento en digamos en en el en el ámbito de la dimensionar tantos todos eres difuntos seres que volvían de otra dimensión pero ahora por primera vez estamos asistiendo a apariciones de entidades vivas que si bien Haditha sino una realidad paralela con seres de este mundo

Voz 13 08:57 cuantas apariciones de Carles Puigdemont como la del caso de Sebastián se han producido hasta ahora o en todo caso cuántas han podido registrar regalo ustedes

Voz 1763 09:06 bueno los datos son todavía muy recientes y falta someterlos a a un estudio riguroso en cualquier caso casos confirmados de apariciones de calas Pokemon en dormitorios hasta el momento ya digo confirmado hay treinta y dos

Voz 13 09:22 XXXII Himma niños Bermúdez Sebastián quiere fórmulas le una una pregunta si adelante sí señor

Voz 18 09:29 te como experto eh esto tal como viene se va quiero decir cuánto tiempo tendré que soportar las visitas nocturnas de de Puigdemont

Voz 1763 09:40 el edificio cesarlo porque la casuística es muy variada de once veintidós casos que nosotros hemos podido estudiar catalogar hay algunos que juez apariciones que duran simplemente minutos pero hay otras apariciones como la de que si lleva un tiempo más prolongado incluso hay una que lleva dos años

Voz 17 10:01 Manning de si precisar muy complicado estamos en directo en la cadena SER

Voz 19 10:11 mira no

Voz 13 10:15 nuestra compañera Irene Aretha nos pide paso desde la redacción al parecer los oyentes están interactuando mucho esta noche el asunto de Sebastián idea estos otros treinta y dos casos está generando muchísimo interés entre nuestros oyentes y viene Aretha redacción buenas noches

Voz 20 10:32 buenas noches Ortega que dicen los oyentes Irene pues hay mucho interés muchos oyentes tendrán tacto con nosotros por ejemplo Francisco desde Jerez de la Frontera nos comenta que a su esposa sería parece Puigdemont cada noche desde hace dos semanas Lorena desde Vigo nos da las gracias porque a escucharnos ha sabido que aquel que se le aparecía es Puigdemont de sonaba de algo el ente que venía cada noche a su habitación pidiéndole ayuda no pero que no terminaba de poner de cara así muchos oyentes como Francisco de Badajoz que ya tenemos en línea hay que quiere contarnos su caso os dejo yo sigo tomando el pulso a los oyentes

Voz 13 11:10 gracias Irene Aretha hasta luego Ortega Francisco buenas noches

Voz 17 11:14 anoche han llamado porque quieren participar con nosotros si tiene alguna experiencia similar

Voz 21 11:20 no es ya a

Voz 22 11:24 alargar con tal que es y ocio las que han adelante gustaría a narrar Rambla pues adelante cuando quieran escuchamos

Voz 21 11:32 pasó a ser un mes estaba yo con mi señora abriendo el televisor aquí me cogió el sueño y vice me voy a la cama

Voz 23 11:45 a si queda te mete miedo me desperté un momentico porque no de que sí que sabe

Voz 21 11:54 ha costado a mi lado en la trama y entonces yo pensaba lógicamente a la Emilio

Voz 22 12:03 mira me mires

Voz 21 12:07 en mire mire a unos noventa

Voz 17 12:10 no respondía

Voz 21 12:13 toco si no el de

Voz 17 12:18 no era su esposa a la que se había acostado en su cama

Voz 21 12:21 sí efectivamente no era mi apoyo a Emilia

Voz 17 12:26 el de quién era Jordi Pujol Jordi Pujol mal

Voz 21 12:32 la clave acostarme en Mikado

Voz 17 12:36 qué qué hizo usted Francisco

Voz 21 12:38 lo atravesó un momento de perplejidad más porque no es no es normal acortar se encontrasen en la cama a Jordi Pujol tras ese momento inicial de perplejidad pues me dije a mí mismo vamos a ver el lado bueno a esto

Voz 22 13:00 vamos a ver vamos a ver el lado bueno El lado bueno

Voz 17 13:06 ya pero cuál es el lado bueno de encontrarse a Jordi Pujol en en la cama

Voz 21 13:10 eh

Voz 17 13:16 cuál cuál es es sí

Voz 21 13:17 si no lo no lo sabe ver

Voz 17 13:20 como dice

Voz 21 13:23 no

Voz 22 13:24 es que no se prime time para mis padres

Voz 21 13:27 declaró en cuál es es la web nueve pero bueno esto es Tovar va todo a gusto no es una cosa racional las cosas no te gusta no te gusta

Voz 13 13:40 uf qué qué qué es lo que no es quiero decir

Voz 22 13:44 Francisco no no diga diga que quiere decir que yo

Voz 21 13:53 cuál es el tipo de hombre

Voz 22 13:55 es que a mí me gusta sí hemos dele gusto queme el tipo de hombre y entonces señor que no se moda fui al comedor

Voz 21 14:18 venga a mi mujer viendo el televisor todavía los piquetes juntos si miras a Payá o esto se acaba de aparecer Jordi Pujol en la cama

Voz 22 14:31 de manera sorpresiva si chica esta

Voz 21 14:35 estas cosas pasan solamente una una vez en la vida

Voz 22 14:39 sí me sincera y con ella

Voz 21 14:42 sí sí le pedí por favor que me que me dejara de Carlo

Voz 22 14:48 que le dejara disfrutarlo a disfrutarlo pero disfrutar más

Voz 21 14:53 no niños exige se quiere verla

Voz 22 14:57 a ver a ver procurar el bien del otro yo fui muy sincero con miras a dije Jordi Pujol es el tipo de hombre Davis me gusta lo que está pidiendo hasta aquí estoy yo voy a disfrutar pero disfrutaron de Jordi Pujol al margen de las ideologías más Koji canto a Jordi Pujol

Voz 21 15:27 como un objeto como objeto de placer como un objeto de placer total

Voz 22 15:33 que mi mujer no entendió lo entendió dijo bueno

Voz 21 15:39 si esto es lo que te apetece y también teniendo en cuenta que cosas como ésta pasan solamente una vez en el que una Puyol difuso claro que te hace disfrutar luego eso sí no me lo cuente cosas que yo te dé permiso pero tampoco me lo Fuentesnuevas ya has disfrutado no irán me metí en la cama con Jordi Pujol

Voz 22 16:04 sí bueno como fue un fracaso fracaso

Voz 17 16:11 de qué qué paso Fall discretas mira por favor si se si es verdad

Voz 1763 16:15 estaba escuchando con mucha atención en el caso de tome

Voz 22 16:20 los comunicante

Voz 1763 16:22 me parece interesante que que sea Jordi Pujol el que se haya parecido no había registrado en la casuística

Voz 17 16:29 no ya no había nada de Puyol y me gustaría

Voz 1763 16:33 este comunicante cifras antes de que si pudiera por favor facilitar el teléfono para yo voy a poner en contacto con él después para ampliar el el estudio y la casuística

Voz 17 16:44 después ha hablando usted pero ahora estamos en otro estado diciendo que no fue satisfactorio Francisco qué qué pasó

Voz 21 16:53 no pues creativa cuando me me tiene la con él pues yo empecé con el ritual de acercamiento es lo

Voz 22 17:06 pero es solamente quería

Voz 21 17:07 la de de la problemática pero va a pedir ayuda eso a hablar de las fuerzas de ocupación nacionales y aquí la única fuerza de ocupación la mía como gracias al

Voz 22 17:30 molestó mucho muchísimo esto esto no esto

Voz 21 17:35 Pujol no sé por qué se mole desaparecen en la cama diez entienda que yo tenga en la cabeza lo que tengo en la cabeza y ahora voz la empatía lo llevara por empatía con un en su caduca ahora mismo lo que veo es que tengo en la cama un hombre desnudo

Voz 24 17:57 sí

Voz 21 17:59 no funciona me raciocinio ahora mi mi mi mi propia voz viola

Voz 25 18:08 no verdad que fue una experiencia no del todo agradable

Voz 3 18:13 si se me permite intervenir adelante Sebastián presupuesto sino Francisco en primer lugar que sepa que entiendo perfectamente los dos estamos en situaciones similares yo no acepto por cuestiones morales su tendencia pero eso no lo voy a lo que sí quiero decirles que entiendo muy bien su frustración porque hoy me me pasa lo mismo con con Bush de Mon Joon tanto argumenta con él me me resulta

Voz 17 18:38 totalmente imposible

Voz 26 18:41 si no se lo se lo dije a Puyol yo

Voz 21 18:43 que pongan Chen pónganse en mi lugar yo no en la Cámara tranquilamente y de repente aparece a mi lado un hombre en la Cava desnudo

Voz 22 18:52 desnudó estaba esto no sirve no

Voz 21 18:56 entonces la tendencia en la SER como usted no puede enfadarse porque yo pretenda con ustedes el flirteo que no fue enfadarse porque yo lo esté crucificarlo pero él no lo entiende dice que nosotros los españoles sólo queremos abusar y yo lo digo pues a buscar pero entiendo que me me secaba para hacer ustedes en la cama

Voz 13 19:16 bueno hay volvió a parecerse Jordi Pujol o que se marchó que que que es lo que ocurrió desde dos

Voz 17 19:21 no heavys que hoy no una aparecen no en su casa

Voz 25 19:27 Francisco gracias por contarnos su experiencia y un fuerte abrazo en nombre de la Cadena SER

Voz 17 19:34 bueno os os dejan teléfono niños

Voz 13 19:41 buenas noches hasta luego nuestra compañera Irene Aretha os piden paso el flujo de oyentes es inmenso esta noche opiniones y testimonios van creciendo exponencialmente redacción Irene ahora de nuevo que nos dicen los oyentes Irene

Voz 20 19:59 Vita y las redes sociales están hoy echando humo es la expresión que más se repite es gracias gracias por hablar de este asunto y como curiosidad Teresa desde Girona se ha puesto en contacto con nosotros para contarnos una experiencia que si bien es similar formalmente a lo que estamos conociendo esta noche tiene una diferencia sustancial cortejo en contacto con tres

Voz 13 20:22 gracias a vosotros Teresa buenas noches

Voz 20 20:25 buenas noches

Voz 27 20:27 hacia similar amiga Teresa

Voz 26 20:29 experiencia similar ocurrió la semana pasada me fui a dormir y cuando ya me quedo dormida es algo que yo vivo soga noté que me tocaban la pierna pierna yo me asusté muchísimo ha ascendido ha dado luz que vi pues yo creo que va a cambiar mi vida para siempre

Voz 13 20:55 qué es lo que vio un nombre

Voz 22 20:57 ya quién era ese hombre que reconoció pues Mallén Marchena todo mirándome fijamente y me dijo

Voz 13 21:11 en ese momento Teresa

Voz 26 21:14 fuera de aquí fuerzas de ocupación fuera veo se puso muy serio mi hijo entienden meter mí

Voz 22 21:23 entiendan bien

Voz 13 21:26 entiende cuánto tiempo duró esa aparición del juez Marchena en su casa Teresa

Voz 22 21:31 segundo como vino

Voz 27 21:35 gracias Teresa por su testimonio un abrazo muy fuerte

Voz 20 21:38 buenas noches muy buenas

Voz 13 21:42 señor Bermúdez autor del libro apariciones por lo que estamos viendo se percibe un patrón en estos visitantes de dormitorio siempre intentan convencer a los no convencidos para de algún modo atraerlos a su causa

Voz 1763 21:56 sí efectivamente el el patrón es clarísimo yo yo considero que antes de de lanzar cualquier conclusión tenemos que esperar para recopilar más datos de la casuística de ser mucho más amplia el estudio ha de ser

Voz 22 22:12 el riguroso claramente más elevado para para poder ofrecer unos datos con

Voz 17 22:16 muy bien señor Bermúdez gracias por haber estado con ustedes un fuerte abrazo

Voz 3 22:23 Sebastián está nuestra usted solo no no estoy solo

Voz 7 22:28 de alguna manera me ayuda

Voz 3 22:32 estamos ante un bicho raro no pero del de todas formas yo yo no sé cómo va a acabar esto que yo yo no puedo más tiene miedo a irse a la cama está dirimido a a quedarse dormido tengo miedo a quedarme dormido con miedo a que vuelva a pasar lo de siempre el ruido se ha convertido en una rutina

Voz 7 22:55 abra los ojos

Voz 3 22:57 idea ella pudo pidiendo viendo viendo me ayuda pidiendo convenció a mi mujer no entiende es que yo yo en lo que va de mes no he facturado casi nada en el TAS no acabe Azinhaga casi porque llegó con un sueño tengo que volver pronto a casa para echar una siesta en las siestas a veces me parece también Puigdemont también laSexta si esto es una locura

Voz 13 23:24 es una locura pero ya he dicho a Puigdemont que tiene usted que dormir si yo se lo digo aquí pero no

Voz 3 23:31 que tengo que trabajar y que tengo que respetar mis horas de sueño oyendo lo que me dices que bueno pues que se acuesta conmigo y que don Domingo

Voz 28 23:40 los dos digo yo yo no no

Voz 3 23:43 yo soy así detectan no no no estoy hecho de esta madera yo yo no puedo dormir con un hombre en la cama y me dice pues no te molesto aquí quieto d5 sin sin moverme sin hacer ruido una pero usted no ha intentado lo entendamos que veo que no me queda otra pero es imposible porque se mueve mucho

Voz 13 24:03 desde desde moverse por la mueves

Voz 3 24:06 voy a veces pues sin darse cuenta me me me quitara la manta Juli Mira templo síntoma despierto es templado no si es que yo no puedo más

Voz 13 24:20 Sebastian gracias por por contarnos este testimonio aunque por haber sido valiente de deseamos lo mejor que termine esta pesadilla yo le oiga lo más pronto posible dio hoy un fuerte abrazo querido amigo Puerta buenas noches no sé desde dónde me escuchas querido oyente

Voz 29 24:41 tal vez de ese la cama con un auricular puesto tal vez esté solo pero lo más probable es que

Voz 7 24:53 no lo visteis

Voz 13 24:56 muy cerca de tía ya alguien sin que tú lo sepas

Voz 30 25:01 alguien que te mira que te vigila que te espía

Voz 31 25:08 no notas

Voz 30 25:10 una presencia son ellos ellos que quieren convencer te dándote miedo ya aprovechan de lo que tienes ahora mismo

Voz 13 25:21 ese miedo a que alguien te toque la pierna ese miedo a que tu cama se mueva

Voz 30 25:27 ese miedo esencial básico sólo puedes vencerle sin miedo aunque te resulte imposible hacerlo enciende la luz ahora mismo que la luz brilla en tu habitación que se viene todo de fotones y levántate mira a tu alrededor y verás que no hay nadie que no hay nada malo todo está bien que no te asusten esos pesados es Bill tus todo está bien lo ves tu mesita de noche con tu libro tu ropa sobre la silla y ningún espíritu un hombre Temir miran todo está bien

Voz 13 26:08 que nadie te toque eran viernes a medianoche para asustar que nadie más mueva tu cama que nadie vuelva a despertar te asustando te respirando

Voz 30 26:19 levántate

Voz 13 26:20 estación