La ventana de los viajes

Voz 1826 00:39 después sigue en Perú ahora el limbo

Voz 5 00:42 desde Lima qué tal Paco Nadal buenas tardes bueno

Voz 1826 00:44 para qué iban a unos buenos mediodía casi no

Voz 1679 00:47 bueno es mediodía siete horas menos aquí en Lima bueno es medio diez de de de de la capital del pero

Voz 1826 00:53 hoy en la semana pasada nos nos estamos contando que estabas en Iquitos a punto de iniciar tú aventura por la selva amazónica de Perú oí bueno eso es lo que estamos precisamente esperando hoy que los cuentes que nos diga saber cómo ha ido esta experiencia que no recuerdes a ver porqué estas allí quién te acompaña quiénes te acompañan ir que es lo que has estado haciendo

Voz 1679 01:14 poesías dejé un poco con césped expectantes no me Nava en la selva una aventura fabulosa así total a despertar responde a las expectativas y estoy aquí de vuelta para cortar la pues mira eh venido sobre todas las razones he venido a hacer un reportaje de un trabajo que hace una ONG que se llama despensa amazónica que lidera un famosísimo chef peruano sabes que la gastronomía en pero los cocineros son tan famoso como los futbolistas es Pedro Miguel esquí alpino es el que tiene varios restaurantes por el más conocido ese llama amada es un restaurante de cocina amazónica es un experto en la cocina amazónica en todo lo que viene del Amazonas creado una ONG para Bagdad debía contar porque he dejado conmigo también otros chefs es bien conocido buen amigo español Sacha Hormaechea que quería conocer también el proyecto bueno es internado en el Amazonas insitió muy remoto para conocer lo que están haciendo allí que básicamente es trabajar con comunidades locales del Amazonas tanto indígenas como colonos para que su trabajo su trajo de atractivo de pesca de de Agricultura de de yuca por ejemplo pueda tener mayor valor económico decir ponerlo en valor y que esos productos puedan salir de los circuitos locales de los mercados de la selva por lo que les pagado muy poquito puedan llegar a los restaurante de Lima malvender los allí llegar con un mayor valor añadido a los restaurantes desde Lima porque realmente como dice la el título de la ONG la Amazonas es un gran un gran despensa de ahí sale mal Belloso fantásticos bastante desconocidos productos naturales que sirven para la ha utilizado históricamente en la cocina peruana

Voz 1826 03:50 para poner en valor su mira estábamos escuchando precisamente a uno de tus compañeros de viaje al chef peruano al que hacía referencia no me Pedro vigueses que hacer mi

Voz 1679 04:00 él es que así se acaba qué qué hacían allí no bueno pues ese era el objetivo esa el el la razón pero el objetivo yo les quiero que me debéis a un sitio donde estáis trabajando con alguna comunidad local

Voz 1826 04:16 de dónde dónde te llevaron porque yo he visto por ahí alguna foto en la que bueno se te ve visitando una reserva es una reserva natural no

Voz 1679 04:25 sí sí me llevaron al fin del mundo yo creo que lo había estado en un sitio tan alejado de de de la civilización en mi vida mira es la Reserva Nacional para Callas a midia muy poca gente lesionara pero es la segunda reserva más grande del Perú ocupa una extensión tremenda de la Amazonía peruana en la región de Loreto son de veinte mil casi veintiun mil kilómetros cuadrados para que eso es una idea es la extensión de la provincia de Cáceres por ejemplo de Badajoz la provincia de una de las grandes españolas no es como te digo el ecosistema más extenso de Sudamérica de bosque inundable se han reportado allí pues nada hay mal más de mil especies de vertebrados el veintisiete por ciento de la diversidad de estas especies del Perú el treinta por ciento del total de la Amazonía se encuentra allí no vale es una zona además fíjate el estado de salud tan bueno de conservación te te lo viene a confirmar que hay especies como la vaca marina El matí o el delfín rosado que son muy delicados y en cuanto hay algo de contaminación desaparece y ahí se insistió en la misma hinchado a ver delfines rosados bueno a ver qué pasa para llegar allí claro si esto es tan triste y tan tan puro porque está alejado de todo de de tuve que navegar doce horas doce horas en un barco rápido al rápido remontando desde que es un puerto a dos horas de de Iquitos el río UK ya Ali luego el el Marañón primero luego lo que haya Ali hilo el río para que haya para llegar a una colcha o una coche es una laguna la coche haya mida la Cocha quien la selva es un antiguo meandro del río que quedó desconectado y forma una laguna en forma de U hay muchas cosas a lo largo de la reserva para que a mí de bueno allí trabaja un grupo de de pescadores de la aldea de Bretaña que te yo viven en el mundo lideraron Ence alejado en de todo el unas mil y pico personas bueno pues XXXII pescadores de esta zona de la coche haya mida se asociaron consiguieron del promesa P que es la el organismo que regula la pesca en Perú que le diera un certificado de pesca sostenible para que con ese certificado pudiera comprar y comercial su pesca de manera legal porque aquí bueno pues todo es ilegal o alegal lo quiere vende donde puedes sin respetar veda entonces bueno esta certificó que le dieron a estos tres detenidos pescadores les habilita para el Gobierno peruano para hacer una pesca sostenible y poder poder

Voz 1826 07:03 de Rajoy en nuestro más llevando hasta allí a través de la palabra pero también con los sonidos mira escucha esto que son sonidos de lo que has estado viviendo tres días nos decías y me parece que hablabas de estos pescadores Éste es el sonido no pescadores Sandoval creando la red esa es mi tú me exigua que el año pasado dos días y medio estos pescadores

Voz 1679 07:28 y y tirando Rede buscando el país mira el paisaje para que no lo sepa que casi nadie lo sabrá es un pedazo monstruo un pescado de río de del Amazonas

Voz 1826 07:38 tanto pesa que puede pues mira puede pesar hasta doce

Voz 1679 07:41 cientos kilos medir dos metros es un verdadero monstruo para pescar el parche van dos Cánovas en paralelo con redes atrás las redes la llevan entre las dos cámaras pescadores con esa paz tranquilidad y serenidad y silencio queda la mirada del cazador se ponen en medio de la laguna pueden pasar allí una hora dos horas con un sol de justicia un silencio tremendo un sonido de la selva esperando que un país salga a respirar cuando ven que sale uno brevemente una segundos a respirar las dos canoas empiezan a rodear lo cada una por un lado van soltando red que es lo que sólo oíamos ahora mismo la canoa corriendo el PSOE no va remando en la proa rápido el revelo va detrás soltando red forman un círculo alrededor del paisaje lo lo captura van cerrando el cerco cómo se puede hacer en la almadraba aquí lo sacan osea que es

Voz 1826 08:34 la técnica es un arte a demasiado

Voz 1679 08:36 es un arte es una técnica antiquísima que se usado en el Amazonas siempre es perfectamente sostenible porque bueno pues se pescan poco no es una de las que arrase con todo tienen una veda sirios dejen practicamente desde ahora desde mediados de junio julio agosto y septiembre no pueden pescar después tienen una cuota de cuatrocientos veintitrés mil al año en la época buena pueden sacar veinte el otro día todavía era muy al principio el agua estaba muy alta era difícil localizar los países estuvimos dos días y medio para para encontrar uno no pero pero realmente ha sido fase una experiencia fascinante primero por lo lejano la sensación tuve que dormir en tienda de campaña allí la gente que venía conmigo Pedro Miguel y el Sasha el cocinero español de Andrea la sociedad de Pedro Pinto todo lo que íbamos claro llegar a la conclusión que llegaron ese país se pescado allí vendido en el mercado de Bretaña que es la aldea donde yo

Voz 1826 09:34 vive pues les pagaban diez soles dos euros y medio oye no es es estás hablando de esta de esta reserva que su lugar idílico preservada pero a la vez es un lugar muy turístico no

Voz 1679 09:46 pues mira las reserva para que haya midia es tan grande que que tienen muchos puntos de acceso es uno de los sitios que más se ve un turista suele ir Silvia en Iquitos está como un par de horas de hitos empiezan me Sí Se suele visitar algunas cosas y algunas poblados que están digamos en el borde de la reserva eso es lo que suele visitar un turista llegan a esa interior a la coche haya midia donde yo llegue la verdad es que no llegan porque no llegan los barcos turísticos tienes que alquilar tu tu propio barco ese barco rápido la verdad es que costó un dineral porque era el barco sólo para vosotros y para leer donde queríamos es bueno si la reserva para que haya sea midia Se visita de de Iquitos pero digamos es una vez ese rasca un poquito en la fachada en lo que haría un turista no internarse hasta esa soledades tan Prístina así inmaculadas donde yo he estado pues tienes que ir una expedición preparada para esto porque no haya te digo ninguna infraestructura

Voz 1826 10:38 este es el sonido que te encontrabas

The además parece que cambian de registro a veces parece un avión a veces parece una moto se oye de fondo siempre según de los los heredada de más cercana a Sevilla pero el Chicho de un pivot dicho que es un pequeño logro pequeñito real hablan que frente Melilla muy popular allí se oye Víctor Díaz hay un pájaro que lo llaman Víctor Díaz hay muchos loros si ese era ese es el sonido que te despiertas por la mañana en la selva ICO mosquitos mucho mojitos tremenda efectividad de de mosquitos de la selva pero dormida allí en medio de la nada con ese silencio de esas noches llena de estrellas llena de ruido diferentes la verdad es que ha sido una experiencia fabulosa ha merecido la pena el esfuerzo físico oí sobre todo salid hecho un colador porque vamos por más repelente que te ponga manga larga lo que quieras a Javier lo poquito sacaban cuente pero bueno es parte de sepa con el gusto por vivir la experiencia de estar allí pescando el país con estos pecadores de la Macía arrastraría pero gana

Voz 1826 12:06 hay que todavía tenemos tiempo para que responda a alguna de las consultas que van llegando a buen viaje arroba Cadena Ser punto com Creo que vamos camino de África escuchamos a Eva hola buenas tardes

Voz 10 12:18 Paco esto lleva cuatro amigas de aquí te caigan ya hemos protagonizado un viaje organizado ya a Sudáfrica nuestra pregunta es que estamos buscando en varios foros y en varios sitios el tema de la Paco una porque realmente nos han dicho que es recomendable aunque no es necesario ni obligatorio sino que es voluntario el tema de la malaria yo el tema de la fiebre amarilla son lazos vacunas que son recomendadas pero no obligatoria sabemos que ha mal Sudáfrica no esto nada de malaria tienen la malaria ética no venimos de otros países como Tanzania o Kenia donde sí que es necesario si probamos a Sudáfrica después el tema de detectar vacunadas contra la malaria eh aquí vuestro caso se vamos a a Sudáfrica Bayos citó Sudáfrica entonces pues no se era ver qué opinaba Astún sobre las vacunas son recomendables no porque también en de foro que hay gente que lo pasa mal porque la malaria es en pastillas dice tiene que seguir tomando cuando el viaje ya ido a efectos secundarios pues son ya viejos P o ámbitos ciclos hay gente que se duerme en las piernas y que lo pasa mal en el viaje por el tema este por eso estamos un poco duros hay no podías dar tu opinión

Voz 1826 13:45 bueno muchas gracias gracias a ti lleva a ver qué hace en usado lleva pues mira

Voz 1679 13:50 este es un tema siempre peliagudo hoy mi objeto de mucho debate yo en este sentido lo tengo muy claro vacunas hay que ponerse las que sean necesarias pero no ponerse por ponerse esa llegar hecho un colador ahí ponérselo todo para luego pasar cinco días en un hotel también es un poco absurdo hay que medir más parámetros cuánto tiempo vas en qué época y donde las en el tema de Sudáfrica para fiebre amarilla que me decías mira yo llevo treinta años viajando por África y jamás me han pedido la vacuna de la fiebre amarilla excepto una vez que cruzaba de Uganda a Kenia Tanzania por carretera hay puede haber y sobre todo se alerta de ébola como está pasando ahora pero si tú llegas por avión desde Europa a Sudáfrica y lo hecho cien mil veces al aeropuerto de Johannesburgo no te van a pedir la vacuna la la esta cita amarilla o la vacuna de la fiebre amarilla ni la vas a necesitar otra cosa es que quiera exponer es una sola vacuna para toda la vida suele dar reacciones Si bueno pues la tienes puesta iba a seguir más veces por África o por territorios ecuatoriales pues ahí la tienen espero obligatoria no es ni entraban especia malaria malaria lo mismo si efectivamente la Malaria no hay vacuna se combate con pastillas hay varias marcas si dan efectos secundarios yo soy ejemplo y doy fe porque a mí siempre me dan efectos secundarios algún vómito diarrea sí lo sientes la déjate tomar esta sí va a ir a Sudáfrica no iba a aceptar tres días como mucho el Kruger la aventura que vas a hacer hiló Javi dar a visitar Ciudad del Cabo Johannesburgo Stella la zona de Guns Bay en la costa pues aquí no hay malaria yo no me tomaría la pastera la malaria para un viaje que prácticamente va a ser urbano pero ese sería mi consejo yo creo que lo que no hace falta que las hacer la profilaxis de la malaria

Voz 1826 15:40 ya antes de terminar como siempre una recomendación de los que tenemos más próximo en la agenda Paco

Voz 1679 15:49 pues hay mucha espero mira los veranos en la muralla que me encanta el nombre en Ávila donde va a ser su festival de flamenco por segundo año consecutivo que se celebra en en Ávila está la edición dos mil diecinueve pues como su nombre indica pues eh lo hace en la explanada el lienzo norte de esa fabulosa muralla de Ávila empieza este fin de semana hasta el veintitrés de junio y bueno pues van a venir Estrella Morente no a La Fura dels Baus Manuel García los secretos está sonando un montón de gente una muy buena excusa para

Voz 1826 16:20 ahora viajara a Ávila fabulosa ciudad paseíto por su ya con los secretos nos vamos seguir nos despedimos de Paco Nadal al que le deseamos como siempre buen viaje hasta la próxima dónde estás la próxima semana Paco

Voz 1679 16:39 la próxima estar en Madrid la próxima gira espera hablaremos desde allí una hora mañana empieza el regreso de desde pero

Voz 1826 16:47 aquí pero esperamos un abrazo a ustedes hasta el próximo lunes adiós buenas tardes

