Antonio Banderas: "Tengo mucha fe en mi tierra y la tengo desde hace muchos años"

Voz 0313 00:17 hola buenas tardes el capitán de un equipo la presidenta de un Gobierno el director de una empresa de la delegada de clase el portavoz de una asociación la reina de unas fiestas el líder de una carrera todo eso son cargos papeles muy importantes papeles de autoridad de representación de poder ejecutivo pero hay una figura una en concreto que asociamos normalmente y con razón a la diplomacia que a mi se me antoja la más valiosa de todas estoy hablando de la figura del embajador hoy abrimos la Ventana desde Málaga para dar la bienvenida al verano les hablamos desde el Museo Ruso de San Petersburgo y lo hacemos acompañados del mejor embajador que tiene Málaga urbi et orbi a ver si lo reconocen

Voz 0313 01:33 Antonio Banderas buenas tardes bienvenido qué tal eh hemos empezado por destapar tu faceta musical la Feeri tiene veintí

Voz 5 01:49 esta es la razón de que tiene veinticuatro años y el otro día en una gala en Miami e Juanes que canto me invitó a subir a cantar la canción se me olvidó la letra

Voz 6 02:14 te sientes bien Enel lo he dicho bien

Voz 5 02:18 sí me ha me halaga muchísimo todos tenemos vanidad pero me da muchísimo miedo no

Voz 5 02:34 así pues la miseria salen se ven y entonces no se siente uno representante de esta ciudad en la que tengamos

Voz 0313 02:42 pero tú siempre que ha sido por ahí a cualquier lugar del mundo ha repetido hoy a insistir de lo de las raíces lo de tu casa hay gente que lo difumina está muy bien está en su derecho

Voz 0313 03:15 hace poco que decías que era una forma romántica de de arruinarse

Voz 5 03:18 yo ya estoy llegando tampoco es adverso no eso sí pero tengo al rojo vivo

Voz 5 03:46 voy a intentar hacer algo importante en ese en ese terreno no hay una ola efectivamente cultural muy importante queremos surfear la hay que hacerse con mucho cuidado porque todo este tipo de cosas son muy delicada en cualquier caso si uno tiene que hacen análisis de lo que ha pasado en esta Málaga en los últimos veinte quince veinte años Liza eh eh yo aquí a romper una lanza por el alcalde y lo voy a romper por un

Voz 0313 04:09 el lleva justamente ese tiempo es que hay

Voz 5 04:12 hay una cosa que tiene que ver con la humanidad de una ciudad probablemente eso también tenga que ver en un momento determinado en Urbanismo cuando en Málaga se toma un paso muy serio no en hacerle una guerra el coche pero sí ponen una alfombra al peatón yo creo que se da un paso importante porque la ciudad se humaniza ir poco a poco hay instituciones que empiezan a fijarse en Málaga como un lugar muy especial no para la instalación por ejemplo museo que ha sido lo que realmente la es un paso importante no con ellos Pumpido con emoción el que está en estos momentos museo ruso está también el Museo Thyssen Picasso que llegó con anterioridad vida pero después en el festival también de Málaga en el festival de cine cine España el gol pero que después se ha convertido de cine en español lo cual abierto algún internacionalizado el festival también a toda Hispanoamérica es importante entonces añadirle ahora a estos un proyecto como el teatro el Soho Caixabank que no viene solamente es hacer un teatro profesional sino que no estamos liando también tenemos que estimular todo de acuerdo pero ya existe un acuerdo en el aire con examen que es una escuela que tiene seiscientos alumnos precuela de las dos actores bailarines cantantes que están nutriendo ya a los a los teatros profesionales de Madrid y que va a tener un segundo teatro quiero que viene impulsar no esa imagen de avalaron cultural que todos

Voz 0313 05:35 ha roto una lanza en favor del alcalde en funciones

Voz 1309 05:37 si Francisco de la Torre buenas tardes bienvenida cómo está qué tal bienvenido

Voz 0313 05:44 ICA y casualmente y casualmente esta a un día tan especial Juan Marín vicepresidente de la Junta de Andalucía irresponsable turismo buenas tardes bienvenido tal yo lo venía pensando tenía pensada esta mañana en el AVE joe que viene vamos a hablar de cultura de arte de museos con Antonio Tanos pero la política está muy interesante como esta digo en dicho y uno de Málaga no está cerrado todavía digo pues ya se lo preguntara yo mañana usted en principio como el anuncio repetimos o todavía no tiene confirmados

Voz 8 06:13 aún no está confirmado yo espero que seguro que no seguro que oficialmente yo no tengo digamos la noticia definitiva pero

Voz 0313 06:21 Juan Marín está sonriendo bueno yo

Voz 1309 06:24 no yo sirve lo permite ante las permíteme felicitar al alcalde de Málaga

Voz 8 06:32 situación dan siendo enclave el resultado del es decir cada mañana yo hasta que mi interlocutora Iniesta nivel Xavier pareja me dejas mediato todo resuelto yo no lo puedo confirman soy muy disciplinada en este sentido oí muy leal en cualquier tipo de conversación y por tanto así lo veo yo espero que sí pero aún no puedo cojín

Voz 0313 06:52 bueno yo no tuve que hacer un titular de un ratito pondría en Málaga prácticamente cerrado un acuerdo para que el gobierno municipal me equivocaría con estos enormes él no quería muy pues cierra un momentito el paréntesis de la política luego volvemos a al negociado de la política y el cubismo y de la cultura pero antes hablando con eh al principio con Antonio Banderas cuando decía lo de embajador y le preguntaba por lo del traje es un embajador a ver cómo lo explico esto es sin embajador con un par se entiende no lo que es lo que significa que en un par pero yo lo que argumenta eh yo creo que la heroicidad no está siempre en grandes gestas en cosas muy heroicas como su nombre indica sino muchas veces en en actitudes en la vida cotidiana en decir un sí o un no en decir cuando tienes que empezar a cuando tienes que parar yo recuerdo pocos ejemplos de con un par de de agallas y de coraje como el que vi como tanta otra gente en el año dos mil quince hay que tener mucho valor para subir a un escenario a recoger un un Goya de Honor terminar un discurso

Voz 10 07:58 todo yo mandaré esta dedicatoria a quién quizás haya sufrido más mi pasión por el cine mis ausencias prolongadas compromisos profesionales es la persona de la que me perdí los mejores planos las mejores secuencias y que sin embargo ha sido una producción te digo este premio pidiendo perdón aquí Stella del Carmen aquí hija mía

Voz 0313 08:31 ah pero digo tal como tal como les en tiene ese momento éste es que me acordaba perfectamente estos días y no creo que fuera el único que lo que los sintió sabes que eso te humaniza más ante los ojos de mucha gente no

Voz 5 08:44 ya pero en el fondo vine a relatar lo que es la vida de la artista a nosotros se nos sitúa siempre en las alfombras rojas recibiendo halagos y los flashes de los fotógrafos en la verdad no es verdad yo no no voy a establecer aquí una queja porque

Voz 5 09:05 yo veo mucha gente que trabaja muchísimo tiene las cosas que supuso tener que me ha dado la vida por lo tanto no me gusta quejarme no pero en la vida de los artistas es muy complicada es mucho más complicada lo que la gente que está llena de eventualidad de ir era era una de las cruces que yo tuve durante esa época no fue perderme mucho del crecimiento de Níger ahí de no estar en los cumpleaños estar a mil mil kilómetros de distancia Hayden saben eso es algo que además ya no no devolverá nadie porque eso son años perdidos pero eso ese sacrificio aunque está detrás de esto no tiene mucho que ver un poco con la obra primera que hemos escogido para ponerla en servicio en aviones

Voz 0313 09:50 Ghana es musical pero que habla de eso

Voz 5 09:52 habla precisamente de de sacrificio que tienen que hacer los actores los artistas lo los cantantes los bailarines en este caso también en en un Broadway que es internacional en este caso de verdad para subsistir para que todo tiene que estar yendo un amor enorme por lo que estás haciendo porque te dejas muchas cosas en el camino muchas muchos es muy difícil aplicar esto

Voz 0313 10:13 alcalde yo un político se lo pregunta usted porque llevan muchísimos años sus era Juan un montón de equipos no Un político a lo largo del tiempo también hace esa reflexión de decir jo yo he invertido mucho esfuerzo pero ha habido gente muy cercana que ha perdido cosas

Voz 8 10:27 es decir que sigue y uno de ellos no como dice Antón distinto en plan distintos demente no pueden ser las ausencias más largas más tiempo no todavía porque trabajo suyo le lleva a cualquier lugar del mundo etc pero hay poco de paralelismo en en los problemas que puede crear efectivamente hay que organizarse bien y procurar dedicar mucho tiempo a lo que es tu compromiso con los votantes con la gente en la cual se ha mostrado confianza y no va a regatear esfuerzos ni tiempo ni iniciativa energía ideas detener pero tiene un problema es ese poquito entonces de Renfe mucho Manu Sánchez

Voz 12 11:12 James de cómico de un cómico como

Voz 11 11:19 yo estaba pensando de claro yo pensaba en la vida de de gente bueno excelente no como el alcalde como como Antonio Ander en mi caso yo creo que algún día mio recibirá un premio agradecerá al tiempo que yo le ahorramos de tener que aguantar

Voz 11 11:42 solamente miren Enter desde aquel discurso de Antonio creo que no recibió la concentración de ella está está al pequeño Manuel en las filas por cojones bautizó el gran Francino la Santísima Trinidad Oña preguntaba preguntaba Lorena dice cariño crees que los del circo viajan tanto como nosotros digo hombre no es ajeno circo pasan quince días mucho sitio Echegui osea que nosotros aún más vuelta que los del circo pero feliz de que hoy estemos aquí yo traigo una bandera una lucha de una batalla que Málaga bastar conmigo alcalde prácticamente ya ha confirmado de mañana de hecho diríamos que no nos levantamos aquí hasta que no se firme a nuestro favor es que en esta nueva que en esta están en el nuevo mandato vuelva la Torre Mónica a lucirlo de Mónica por fuera

Voz 0313 12:36 Manu tienes que tiene que explicar estos palos

Voz 0313 12:52 hemos visto esta mañana además una historia hacia Manuel Sese

Voz 11 12:54 historia de enamorados y el enamorado Le puso a Mónica allí un graffiti una preciosa el acervo popular hizo que aquellos pasará a llamarse Torre Mónica por dónde voy por la torre Mónica ellas fue claro juntos la pulcritud municipal limpio como gamos como si tenía que ser sobre el papel en la teoría aquel grafiti de Mónica Rosa sigue llamando la Torre Mónica Mónica vuelve te queremos

Voz 1309 13:27 Antonio ahí faltó que las estuviera protegido cierto descaro no haber declarado BIC

Voz 8 13:34 en su momento fue la más alta de España se construyó en los años veinte pares de pasado siglo para una fábrica de cómo mineral que Viñales etcétera llamados Guindos y además una demostración de cómo os fijáis esa torre está en la playa sin embargo cuando existía como fábrica era tierra la realeza maleta intuimos la delicadeza de poner el muro que divide lo digamos espacio público más hacia arriba mal alejándonos del agua pudiera más enciende playas detrás pero se rehabilitó porque hay algún rayo algo la vía según hay un poco inclinado de una pequeña la parte última está reeditado hecho con una fidelidad total me acuerdo que costó seiscientos y pico mil euros la broma actuó

Voz 13 14:13 no parece tiene novio y novia novio sería el precio del amor no no si han dado lo andando

Voz 1309 14:44 aparte hay que proteger habrá acuerdo con lo que habrá que declararlo Bien de Interés Cultural chimenea sino más bien de interés sentimental de sería una canción es decir que no

Voz 8 14:58 corría con mucho mérito del enamorado que ya había una escalera grande por fuera que aún está a últimas que va a preguntar yo como se Pinto aquello claro acerca de una escalera para poder subir a veces limpia lo que fuera pero los últimos peldaños externas creer Cerra e están quitado para que ningún nuevo enamorado

Voz 11 15:16 pero cubriera volver ya no descubrí que haga

Voz 0313 15:28 eh tú crees que Torre Mónica como palabra compuesta tendría lugar en institucional

Voz 14 15:33 no sé cómo nos apretaron beneficiaría Málaga estornuda

Voz 14 15:40 te estoy escuchando la Liga y la verdad es que se me estaba ocurriendo cosas por ejemplo que en Málaga que mira que es una ciudad calidad con gente cercana sin embargo es una ciudad para el arte yo creo que sería un buen eslogan para algo que

Voz 0313 15:54 no puede marcarle directamente hoy Antonio eh te habrás enterado ya hace un ratito que el festival de Venecia va a darle un premio a la trayectoria de masa a Pedro Almodóvar luego que bien no me acabó entrando por la puerta

Voz 5 16:09 me satisface mucho porque quedó algún sabor ciertamente amargo después del Festival de Montecarlo

Voz 0313 16:17 aquí un año más Antonio pero pero tú estarás contento yo también pondrá contento por por por su cuenta

Voz 5 16:22 lo que sí pero había sean la crítica creativas y sobre todo la crítica el público había abrazado la película como virtual ganador

Voz 0313 16:31 bueno le falta le falta trayectoria todavía Gloria eh falta todos

Voz 5 16:35 dice que el debería vino importante no

Voz 5 16:40 la de veces que hemos hablado en la en la Ventana de alma

Voz 0313 16:42 todo Bari Boyero con Carlos Boyero que es ABC lo tenemos de prescriptor Delfín y esta última película pues fíjate

Voz 0313 16:57 no no no te lo digo por eso eh pero que me llama la atención

Voz 5 17:00 a ver si en dos personas establecen un tipo de

Voz 0313 17:03 química determinada bueno en un sentido o en otro y cada uno hace su trabajo oí respetables

Voz 5 17:08 pero esa es una de las grandezas de vamos a ver una película a ti te gusta mi no es una cuestión también de gustos absolutamente es un adjetivo estamos viendo un cuadro no puede pasar lo mismo no por lo tanto yo eso hay que respetarlo y siempre lo he hecho nunca jamás he hablado de los críticos creo que ahí debe determinar y ese debe ser el último eslabón de la cadena no tiene una película se es la crítica del crítico crítico que te va a responder el crítico del crítico no tiene que termina

Voz 0313 17:34 el Pedro Almodóvar Antonio Banderas hoy sois como una como una marca como Xavi Iniesta que con los jugadores ya casi como una única persona la otra noche viendo bien de Rocket man la historia de de Button Johnny de Berlín doping que cincuenta años después siguen sin discutirse en una vez dónde está la química de eso cómo cómo surge lucir les te lo encuentras explicación I like

Voz 6 18:25 para nada dónde estás tú

Voz 5 18:28 eh un estas estuvo hecho les servirá a estos directores americanos Jorge trabajaba para que esto está muy bien y tal pero yo quiero ver hasta auténticos en aquel momento yo lo que hice fue enfrentarme poco entonces tuvimos un rodaje tenso siempre creativo nunca peligró ni nuestra amistad y nuestra colaboración pero fue tensión no no cuando yo vi la película en Toronto y me di cuenta de lo que había sido capaz de sacar de mí sin yo saber que ese personaje estaba dentro del entonces tuve que hacer una reflexión que tenía que ver con una duda la vida me dio la oportunidad con la con dolor y Gloria de ir de nuevo a trabajar con mi amigo Pedro no por qué hice pues me quité toda la medalla la mochila aquella la dejé mi casa eh me puse a las órdenes de abrir muy bien los ojos y los oídos quería entender no solamente la historia que quería contar sino porque me necesitaba a mí para contarla y empezamos a trabajar desde el punto de vista absolutamente diferente salió la verdad la suya y la mía

Voz 0313 19:32 oye acaba de rodar los papeles termina ya en los papeles de Panamá habéis acabado

Voz 5 19:35 si está listo cuando tengo que una visita en el doblaje que voy a hacer aquí en un pueblo de llama Chilches que es una cosa rarísima una película de Hollywood figura una parte hablada que está hecho

Voz 0313 19:49 es para Netflix papeles papeles de Panamá bueno que tenemos tenemos flecos por aquí que como para poner figurante que nos tocan de cerca botes avanzarán

Voz 5 20:00 no no es una sátira no es una película una conexión series sabe que ha sido como en tal sobre lo que ocurrió es verdad es una sátira donde los personajes de de Ramón Fonseca Moses que que son los dueños de esta gran compañía que albergaba doscientos cincuenta mil empresas de todo el mundo nos cuentan la historia desde su punto de vista mirando a cámara ir deteniendo personajes casi bufones no de ellos el mismo en pero ahí se cuenta una historia que en definitiva es arte que la mayoría de todas esas empresas eran absolutamente legales

Voz 0313 20:36 que curioso él los papeles de Panamá para Netflix en julio se va a estrenar en en HBO una serie sobre Jesús Gil en estamos ahí estamos ahí refrescando la memoria interesante yo sé lo ha dicho muchas veces no te interesa mucho hablar de de política yo creo que en eso me sumaría Totti pero tendría que corregir enseguida yo creo que hace tiempo que todos hemos confundido lo que es hablar de política que es todo con hablar de la vida de los partidos que es un aspecto muy concreto de de la política y nunca te han intentado pero deberá decir oye tú

Voz 5 21:08 bueno sí sí intenta de Política Antonio de colitis

Voz 0313 21:19 hombre habían que han tenido que he tenido a Obama en su casa preparando cosas de una campaña no quiere decir es normal que el Etienne

Voz 5 21:24 no no sí pero no me interesa o no no no no te enteras no no sabes que está Obama bueno aquí sí creo que ya está Marbella da una conferencia privada he leído no se llevaron

Voz 0313 21:34 la multinacional de turismo pero que cobran muy poco además los eh ha sido no no será la entidad el detalle si yo

Voz 1309 21:41 sí pero me da vergüenza pero me da vergüenza vergüenza decirlo

Voz 0313 21:46 hoy Antonio Banderas le tenemos que decir adiós ahora porque las cuatro y media entra en un ensayo ir las promesas hay que

Voz 8 21:58 desde que usaba allí quiero dejar claro que estoy de acuerdo contigo que es el mejor embajador ya ha tenido mala que Amos nunca y que no va a tener otro igual la vida yo he visto no tanto fuera sino aquí vendiendo más paga a la gente que la te digo gente importante y lo convierte en prescriptores de opinión de lo que él piensa que es el mejor si todo el mundo para vivir para invertir para trabajar y eso lo cree mucha gente gracias pero al IPC

Voz 0313 22:24 antes de que se vaya a antes de que sólo yo quiero una pregunta para para los dota también Juan Marín se podría meter pero le toca menos tragará Antonio Banderas que para alcalde el Málaga pasa mañana ha sido no

Voz 0313 22:36 el Málaga tiene injustamente mañana pero pasa sino no pescado tiene

Voz 1309 22:41 a cuatro dos Palancar Toxo dieron para el Málaga no bebas no seguro parecerlo te puede ganar trece

Voz 0313 22:54 a veces puedas yo voy a estar también en Jerez Allen

Voz 1309 22:59 estamos nos llevamos a Obama Ontiveros y Obama Sí Se Puede Antonio Banderas muchísimas gracias de desactivar otro

