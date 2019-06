Spielberg rueda 'Matar al soldado Ryan'

Voz 2 00:00 en el vino

Voz 1 00:06 es que usted me habla muy malamente

Voz 3 00:11 sí entendió el miércoles a las ocho de la tarde que

Voz 4 00:13 sabes en tierra que aterrizaban en el aeropuerto

Voz 3 00:16 Denis Suárez de Barajas Madrid Suárez de Baraja

Voz 5 00:20 renuncia a cualquier opción de compra cobra cinco euros más cobra cinco euros

Voz 6 00:24 más a cinco millones de euros más ahora

Voz 7 00:27 a mí me ponen entre la espada y la pared fue espada y la espada lección número dos para Echenique Tous Barbosa remojar cuando ya has como están las de los con rigor Roser remojar cuando ya como usted

Voz 8 00:41 los Reyes de España están en Shanghai han llegado esta mañana en una visita de Estado para incentivar las relaciones con China allí permanecerán durante cinco años allí permanecerán durante cinco años

Voz 7 00:51 sí hubo parte médico sobre la salud del Rey en su operación de cadera el monarca se levanta y se mueve apoyado en dos maletas apoyaron dos maletas podemos cometer errores FIBA los horrores

Voz 9 01:02 rápido hay que emitir esta finca este agravado esto sin más dilatación a las cuatro de la madrugada las cinco en Canarias Tana U de V la unidad de vigilancia que llega el informe número quinientos noventa hay dosis ellos no meteros desde mal

Voz 0827 01:22 haga bueno pasamos de la consulta el urólogo al el traumatólogo se van a cumplir tres semanas desde que se celebraron las elecciones municipales autonómicas y europeas ya se ve que el ambiente está calentito mañana se constituyen los ayuntamientos ya sabes que ha habido además problemas con el recuento en algunas urnas incluso alguna localidad va a tener que repetirlas y esta semana hemos conocido una extraña noticia una especie de nuevo caciquismo resulta que en algunas farmacias se han vendido pastillas para mejorar los resultados electorales

Voz 10 01:51 el Ministerio de Sanidad ha ordenado retirar seis tipos de complementos alimenticios que contenían Viagra Hinault lo ponía en el etiquetado vendían como productos naturales para lograr la L para lograr la L

Voz 9 02:02 la erección

Voz 0827 02:04 viagra para mejorar la elección cuántos la quisieran antes la quisieran en fin la irrupción de Vox en el panorama político está provocando notables cambios incluso alguno lingüístico hemos acuñado un nuevo verbo en los últimos días el verbo sic Stuart lo escucho Mario Suárez hablábamos del reparto de escaños en el Congreso de los Diputados

Voz 1108 02:25 Ciudadanos considera que Esquerra ocupará una parte centrada en el hemiciclo donde la pasada legislatura estaba precisamente ciudadanos que ahora compartirá la parte derecha del hemiciclo con el Partido Popular Vox se sitúa Boc se sitúa se sitúa en los últimas filas de la boca

Voz 0827 02:40 se sitúa bueno como son muy españoles el PPC sitúa por ejemplo Ciudadanos se sitúa así podríamos ir creando nuevos verbos algunos acuerdos para formar gobiernos municipales están ya cerrados otros están todavía pendientes de un hilo hasta el propio alcalde de Málaga no confirmaba lo que parece evidente buen incluso hay algunos que están pendientes de un hilo verde nos lo dices José Antonio Barrionuevo

Voz 11 03:04 si hola buenas noches pues la investidura de Ximo Puig como presidente de la Generalitat valenciana que se celebrará mañana está pendiente de un hilo verde está pendiente de un hilo verde bueno nos dicen

Voz 0827 03:14 el hace que la locución a bipolaridad verde este humilde buena a lo mejor es porque se refería el Pacto del Botánico ya se sabe que en el Botánico hay mucho verde pues oye a lo mejor es posible que fuera una figura retórica pero bueno en todo caso para no llevar a la confusión recordamos que cuando una cosa es incierta pues está pendiente de un hilo o pende de un hilo y Darío Fernández y José Javier Simon se preguntan qué le ha pasado a Manuela Carmena con los transexuales madrileños que de repente los ha borrado del mapa en un pispás

Voz 12 03:41 que todavía estamos a tiempo de que los partidos que no se consideren identificados con la extrema derecha impidan impidan que lleguen a la ante el decir que

Voz 0827 03:52 todo el movimiento LGTBI todo el movimiento eh

Voz 13 03:54 CDI es chiringuito del movimiento

Voz 0827 03:57 el falta la te falta la T Balza delante de los transexuales bueno es verdad que las siglas están aumentando tanto es que cada vez se hace más difícil pronunciarlas así que suponemos que lo de la alcaldesa todavía será por eso ramón Corominas y José Rodríguez nos envían un a ver si nos aclaramos resulta que estamos analizando las luchas los bulos los fe las Feed News de la semana como no entre ellas pues destaca la de presumido Donald Trump diciendo que el cambio climático han mejorado en su país resulta que al contar al contarlo dijimos esto

Voz 1508 04:29 que parece claro es que el presidente de Estados Unidos ha olvidado algunos datos por ejemplo que Estados Unidos es el mayor emisor de gases de efecto invernadero es el mayor emisor de gases de efecto invernadero sólo le supera China

Voz 4 04:45 hoy es el mayor o superar a China China y el lunes

Voz 0827 04:50 opción a opción B bueno pues dejemos claro que sí que lo tenemos claro pero bueno a veces las frases las construimos como las construimos es cesaría eran los envía este desliz geográfico en el que hablando de Leonard Cohen dijimos que conoció la poesía de Lorca por un libro que encontró en una librería de segunda mano en Monreal

Voz 1280 05:13 el músico canadiense se enamoró de la obra de Lorca en una librería de segunda mano de Monreal Monreal cuando con sólo quince años abrió un libro hilillo uno de sus poemas gacela del mercado

Voz 0827 05:27 Vince di con quince años yo creo que fue en Montreal donde lo Lerma es posible que alguna vez haya venido por naval donde hay una villa que se llama así Monreal pero dudamos que Leonard Cohen se encontrase allí con el libro de Lorca de un desliz geográfico a uno temporal los mandatos de algunos políticos en el mundo el de trama entre ellos lo están haciendo muy largos bolso en Haro ha cumplido cien días de gobierno en Brasil pero según escucharon Beatriz Zarautz Federico López Arturo Obregón y Fernando Kane Lotto a esta invitada de hoy por hoy le parecen un siglo

Voz 15 05:58 cuál es la popularidad del presidente según las encuestas y según lo que tú ves

Voz 16 06:02 mira es realmente muy difícil de decir que cuando él cumplió cien años en el Gobierno cuando él cumplió cien año de Gobierno Datafolha que unos días después

Voz 0827 06:11 queremos que el piso lo Theodore sonoro eso no dure tanto no dure tanto bueno hoy estos despistes son frecuentes que nosotros también nos equivocamos en las fechas nos dice Andrés Vázquez

Voz 17 06:22 el mítico Frontón Beti Jai que acaba de cumplir quince años que acaba de cumplir quince años abre sus puertas hoy a la ciudadanía para mostrar el resultado de su restauración

Voz 18 06:32 hay quien no cumple quince cumple ciento veinticinco casos de Brasil

Voz 0827 06:36 lo cumple de quince cumple ciento veinticinco años

Voz 18 06:38 me recuerda lo del bebe Navarro te acuerdas

Voz 0827 06:41 sí que Mona el bebé crecido eso es tiempo tiene nada tiene treinta y seis años un reciente

Voz 19 06:46 mira fue trasladado ayer con problemas cardíacos desde el hospital maternal de Pamplona al neonato de treinta y seis años de edad de treinta y fija años de vida se le detectó una cardiopatía congénita

Voz 0827 06:56 en fin que algunos nacen graditos neonato no neonato no un poquito pero ya estos días hemos recordado uno de los episodios que cambió la historia del siglo XX en Europa y en el mundo el desembarco de Normandía del que se cumplen setenta y cinco años se produjo el seis de junio de mil novecientos cuarenta y cuatro salvo en Radio Nacional de España en donde los retrasar un poquitín yo esto lo escucho Luis Arroyo

Voz 21 07:24 sucedía a estas horas hace setenta y cinco años el seis de junio de mil novecientos cuarenta y cinco y el seis de junio de mil novecientos cuarenta y cinco las tropas aliadas desembarcaban en Normandía

Voz 0827 07:35 pues sí desembarcaron en Normandía era un seis de junio pero no de mil novecientos cuarenta y cinco porque si hubieran desembarcado en esa fecha ya está ya se habrían encontrado trabajo hecho Hitler se había suicidado casi un mes y media antes a desembarcar nos tampoco era necesario bueno sobre este desembarco se han hecho muchas películas una de las más recordadas es la que dirigió Steven Spielberg en mil novecientos noventa y ocho setenta

Voz 4 07:57 Lula Salvar al soldado Ryan la raya muy bueno

Voz 0827 08:00 militando perteneciente a una familia que ya había perdido no sé si dos o tres de sus hermanos en la guerra así que se trataba de salvarlo no de matarlos Stephen José Miguel PES Fernando Martínez Bruno Vega

Voz 22 08:13 hoy lo tenemos fácil en la cara B porque el cine nos ha enseñado el desembarco de Normandía vamos a entrenar yo creo que por la película que todos tenemos en mente que es matar al soldado gorrillas matar al soldado Ryan

Voz 4 08:23 no matar hombres Ryan empataron

Voz 0827 08:26 pasa de desembarcar te por la vista iba si te matan los tuyos bueno

Voz 23 08:31 no

Voz 7 08:35 y ello

Voz 0827 08:37 bueno aparte del que ya hemos recordado varios verbos criados esta semana el verbo edulcorar por ejemplo que nos envía José Antonio Barrionuevo y que genera además un nuevo adjetivo que es edulcorado

Voz 24 08:48 ver que son los que todo les esto está basado en hechos reales me da miedo esa no está está escorado están muy escorado están edulcorado edulcorar

Voz 0827 08:59 sí sí y lo repiten bueno es un cruce una mezcla entre endulzar sí edulcorado de ahí tenemos un nuevo indultado que esperemos que no progrese porque cada vez que decimos una cosa aquí y de repente se vuelve a repetir bueno ya hay deslices un poquito menos dulces este por ejemplo que Quillo que pilló Carmen Espinosa a Iñaki López en las esta noche iba a entrevistar a Esperanza Aguirre dijo que la iba a entrevistar sin más dilación

Voz 25 09:25 nosotros ahora giro lo vamos ya más de la Fira casi las once de la noche más claro uno Sigma

Voz 0827 09:31 fin al pobre Iñaqui hay rodeado de delatores dice el equipo de La Sexta no y Enrique Legarra pues no tiene claro el concepto que usamos en Hoy por hoy para definir la necesidad que tiene el PSOE para llegar a pactos con diferentes partidos eso que antes por lo menos hasta ahora llamábamos geometría variable

Voz 1468 09:47 la formación morada se tendrá que adaptar a compartir o a asumir la estrategia de un Gobierno que no quiere estar maniatado por esa coalición que practicará la geometría permanente la geometría permanente que tendrá que da por ejemplo ayuntamientos pactados conciudadanos con el P

Voz 0827 10:04 TV pues con la explicación parece que eso era lo que llamábamos antes que geometría variable varía pero oye vete a saber a lo mejor a partir de ahora lo llamamos así iban hace unos minutos hemos tenido aquí al gran Antonio Banderas

Voz 7 10:19 dime María

Voz 26 10:21 el ciberacoso

Voz 0827 10:22 ella entró en la Unidad de Vigilancia este me gusta tocar guitarra es una traducción así directa del inglés pero parece muy poco correcta en español bueno hoy abrimos nuestra Ventana desde aquí desde Málaga desde el Museo Ruso de esta ciudad que

Voz 27 10:37 no tiene mérito montar aquí un museo ruso eh porque aquí mucho ruso mucho ruso

Voz 18 10:41 tampoco habláis y el gran maestro internacional estoy aquí lumbre cito a digo el gran maestro internacional el español Ibrahim cara a cara que hable Dragulescu es

Voz 0827 11:01 es muy difícil muy difícil ganarle cara Culloch que como todo el mundo saben ruso es tener cara de de eso bueno tienen problemático

Voz 28 11:10 el ruso pero no solamente con el ruso eh

Voz 0827 11:13 quizás no lleguen los malagueños al nivel de los problemas que tienen por ejemplo los compañeros de Sevilla con la pronunciación de algunas letras

Voz 11 11:19 a quién confía el calor de su hogar confíen los profesionales de tensiones eléctricas las que está astas

Voz 18 11:26 Emma Thompson ese IPI su Bud ama eso

Voz 0827 11:29 puta madre así en términos técnicos pero bueno no tropiezan con las eses pero sí que tropiezan con otras irregularidades el Juzgado de Instrucción número cuatro de Marbella así

Voz 29 11:37 a declarar el próximo doce de julio al alcalde al ex alcalde de Marbella Julián Muñoz a que fuera al queso abogado municipal ex asesor municipal José María del Nido a raíz de las diligencias abiertas por la Fiscalía Anticorrupción que investiga presuntas irregularidades y presuntas irregularidades cometidas en la concesión de licencias de obras a la empresa Fergo con

Voz 0827 11:56 casi es más fácil hablar ruso e hizo de esa manera bueno el día veintiséis de junio llega ya por fin el AVE a Granada aquí en Málaga ya tienen AVE eh pero también han tenido problemas ferroviarios y problemas en general con todo lo ferroviario

Voz 30 12:10 el tráfico ferroviario del fervor ferroviario de la línea

Voz 0827 12:13 Cercanías entre Málaga Fuengirola de lo que les pasa

Voz 4 12:15 a veces como que resbala con la red con la Ser responda eh

Voz 0827 12:19 doble bueno problemillas aparte aquí en Málaga se vive muy bien el dinero fluye y eso se nota muchísimo eh no dejan de pensar en el dinero cada minuto Francino a veces incluso se les va la cosa y además desde hace tiempo incluso desde cuándo manejábamos pesetas Costa del Sol

Voz 1108 12:40 ocho veinticinco minutos de pesetas ocho veinticinco minutos de pesetas más de un millón lo que es decir ocho veinticinco minutos de la mañana

Voz 0827 12:48 bueno en qué estaría pensando en la hipoteca que me ha tocado la Bonoloto claro escuchando estas cosas fíjate yo llega a pensar que Coral Pellicer que es una actriz valenciana nació en Valencia pero yo creo yo creo que tenía ascendencia malagueña era una actriz de cuya pensión hablaba Pepa Bueno

Voz 1727 13:07 Ellos los actores que son quiénes nos arrancan sonrisas a nosotros algunos en situación tan dura como la que vive Coral Pellicer con una pensión de trescientos noventa y uno euros al día trescientos noventa y uno euros al día

Voz 0827 13:20 pues no está mal tampoco viajemos no esta mal ciento cuarenta y dos mil euros al año tampoco está mal no mal bueno yo creo que era a veces por desgracia buena claro en este nivel económico pues se pueden permitir pues educar a los niños malagueños en colegios de élite incluso en llevarles a estudiar en las principales universidades del mundo

Voz 31 13:40 cuando decía que a lo mejor tenemos que ir a Jaguar digo a o como se diga es en inglés no tengo ni idea ahorra telón porque Jaguar la relación laboral y la idiosincrasia laboral es muy y localiza

Voz 0827 13:53 esto fue antes de lo de los másteres eh ahora empezamos a entender todo eso sin él aunque vayan a grandes universidades lo de la geografía así así

Voz 32 14:03 queremos aclaró en el planeta

Voz 33 14:13 eh Becks lo el pantalón del del mundo

Voz 0827 14:17 el planeta norte del mundo oye yo no sé lo que significa pero desde luego es un concepto pero es muy difícil dieta norte del mundo bueno vamos a darle un par de vueltas ahora las ciencias en general eso sí que es verdad de gloria es el actual alcalde de Málaga con el que hemos versado hace hace un momentito hablando de metros cúbicos

Voz 34 14:39 gran obra la planta de esta operadora decía decía que nadie hizo más grande del mundo cientos de veinticinco mil metros cúbicos de agua viaria ciento setenta y cinco millones de litros ciento seis distinto mil millones de litros por qué cada metro cúbico es un millón de litros no lo olvidemos que Perón mil millones del ICO no nos confundamos ese tema

Voz 4 15:04 no no nos confundamos nosotros no suspendo si ahora cojo los presupuestos como cuente en los metros cúbicos

Voz 28 15:15 yo no sé porque desde luego Francisco de la Torre tiene claro lo de los metros público

Voz 0827 15:21 como tienen claro lo de las fiestas en Sevilla patrocinador

Voz 35 15:25 con esta del envejecimiento el alumbrado de la Feria el servicio de de la

Voz 6 15:30 sé se colosal de Navidad hombre

Voz 36 15:34 deseas

Voz 37 15:36 estoy más metido en el tema de la Feria de Sevilla porque todos los años

Voz 0827 15:42 es que no que cuando se mete hacen una desaladora en el Retiro escuchar buena aquí en Málaga son mucho de casarse no sé si aquí hay mucho matrimonio pero no son muy de casarse quizás porque creen que cuando uno se casa la caga

Voz 38 15:53 el caso nadie porque tenemos aquí una historia se casaron y se quedó sola no abuela sola si te has hecho algo raro ahí no bueno vamos a dejarlo

Voz 0827 16:05 la salido verborrea nobles clarísimo se cargaron oye es que a veces aquí se despistan

Voz 39 16:10 Caso Malaya un joyero italiano muy conocido está acusado de los delitos de blanqueo de capitales y contra la Hacienda pública desde la puerta de los juzgados de Marbella informa Pedro Jiménez no no yo no voy

Voz 7 16:22 decíamos tanto lo haga

Voz 4 16:26 Pedro Jiménez nada yo voy venga a hablarlo

Voz 0827 16:29 bueno el caso Malaya la verdad es que dio a conocer algunos personajes que nos dejaron una gran herencia que haría todo el equipo de todo por la radio sin personajes como este que no era de Málaga pero también tocó negocios por aquí

Voz 40 16:40 depende de que David teme que ve

Voz 0827 16:42 dimite tú el famoso Sandokán pero bueno estamos en una ciudad estamos en una provincia que son maravillosas con una naturaleza espectacular con alguna especie vegetal que no se da en otros sitios Honda no yo por ejemplo lo de los cipreses yo

Voz 42 17:03 hemos puesto unos así precios bonos así Pérez es para que en el sitio de Oubiña

Voz 6 17:07 nación no haya ningún problema de días

Voz 42 17:09 silente pero los a cipreses esto están puesto en sus propias de macetas

Voz 0827 17:15 no puede ser una equivocación porque lo repite así cipreses toma nota Francino para la próxima del que vengamos bueno pero aquí hay gente muy maja gente cálida gente muy sensual eh y eso se manifiesta hasta en los pequeños gestos por ejemplo cuando miran a la alumna

Voz 43 17:33 es una bien gorda e que pero bueno hace unos ponen más gordo todavía menos ponen más gordo todavía por así decirlo no eso es la expresión

Voz 0827 17:44 la luna con unos prismáticos en no déjalo más gorda todavía claro si mirándola unas pone gorda pues que te diré yo cuando hablan de masturbación pasa a nosotros tenemos un malagueño favorito en el equipo que es Pepe Rubio que estuvo trabajando con Fernando Delgado en A vivir que son dos días y claro entre A vivir que son dos días un consultorio erótico que hacía Luis Antonio de Villena hablar de masturbación siendo en Málaga de viene pues claro que sí la masturbación es divertía en la radio imagínate en este momento

Voz 15 18:16 vamos con otro caso dice mi nombre es Iván IMI sesión la masturbación cuando era un crío creía que eran cosas de la edad de la falta de pareja pero ahora tengo treinta y seis años estoy casado y no puede evitarlo de hecho este cada vez más agotado despistado estoy más gente la masturbación

Voz 44 18:34 que de mi propia vida un poquito el respeto poco que decir

Voz 15 18:38 yo finalmente que está más pendiente que de su propia vida respuesta de Luis Antonio de Villena leída por ser buena hija si yo diría Iván tu único problema es lo que en los cuentas ser la obsesión que dices al final cualquier verdad éramos adición una idea fija se decía antes Small también podríamos concluir con Bellón de casi la voz de Garcilaso pienso Remedios el Infanta hacía en este caso sin embargo cómo no recordar la frase de Joyce en Ulises mi mano brillantes

Voz 44 19:11 vamos a ver cartero A vivir que son dos días que le dicen nuestros oyentes

Voz 15 19:16 Iván pues una analice chico la verdad es que entre lo que le gusta Lucía desnudarse no sienta bueno Carlo dices se ve que han hecho que no entiende lo que es la masturbación masculina porque la habilidad persona de hombre en estos casos nunca de la puede dar una mujer con ella puede hacer otra cosa pero el punto que era una buena maestra es personal e intransferible a concluye aquí

Voz 27 19:42 el consultorio de los doscientos estoy mental de Luis Antonio ha concluido

Voz 28 19:50 maravilloso que esto es muy difícil mantener la arrabio en algunos no

Voz 0827 19:55 entonces claro en momentos como estos imagínense buena pero llega el verano

Voz 4 20:01 estamos celebrando hoy con el verano llegará el calor

Voz 0827 20:04 pesar del cambio climático sobre las patas VRAC calor pues ha investigado esta semana Saúl cabezal

Voz 6 20:11 el veintiuno de junio a las seis menos cinco de la tarde entrará oficialmente el verano con esas altas temperaturas llegará entonces el calor que nos frenará que no sofocar a que nos apretará no segoviana durante al menos los próximos tres meses que es que son muchas las formas de expresar este fenómeno meteorológico Andalucía dicen la calor cuando hace un sol de justicia en los meses estivales aquí en el sur hace una pese a Kahlo con viaje caló ahora no está dando un poco de tregua pero cuando llega el viento tan característico que azota la ciudad aumenta la temperatura baja la humedad aquí también se dice vaya con enterrar pero Andalucía no es la única que tiene diferentes formas de expresar que hace calor en el norte aunque no hace tanto bochorno también atacan Lorenzo o sea al sol Galicia algún que otro día desoye decir que Fogasa en Asturias de vez en cuando fue un calor que juega en Navarra hace chicha Rina cuando están en plena canícula en Euskadi hace Vero de decir calor en Cataluña se dice Kina Caldas que fue en Murcia que aquí saben bastante de calor es que eso manera está cayendo aunque ABC es más bien cae lava por último en Valencia sabemos que hace mucho calor en El galo el calor el calor no no se asusten en Valencia no dicen que Loret esto fue cosecha de Rita donde también hace calor ETA aunque de forma distinta ese las Islas Afortunadas en Canarias aquí lo llaman el lujo o la talud con el día a día aprovechando que estamos del museo ruso de Malaga tenemos la curiosidad de saber cómo se dice en ruso que calorazo así que nos despedimos preguntan los blogs webs lleve

Voz 36 21:46 sí

Voz 4 21:49 ahora no tengo nada nada nada nada el ruso

Voz 0827 21:52 los despidiendo a la semana pasada inauguramos la sección nuevas formas de despedida en la radio con Josep Cuní

Voz 46 21:57 te agradezco sitiado Silva que lo haya recordado en directo en este programa mucha suerte buenas gracias mucha suerte buenas gracias mucho

Voz 4 22:02 venga gracias a vosotros mucha suerte buenas gracias la cosa va bien Francino lo de la sección esto lo escucho nuestro malagueño favorito Pepe Rubio en Hora Veinticinco Torres

Voz 47 22:10 gracias muchas noches muchas noches buenas gracias

Voz 4 22:16 buenas gracias muchas noches Angels no bueno van a ser muchas mañanas prontito ya ya ya ya yo estoy con nosotros que conoce del consultorio Yo no me del Consultorio no

Voz 0827 22:24 en el otro día estaba pensando porque no hablamos en La Ventana de masturbación ya ahora ya lo entendido nombre te te habrá dicho no no tampoco sale bueno recordamos nuestra dirección de correo que es de V arroba Cadena Ser punto com INAR ya saben sin algo equivocado que seguro que sí mucho