Play Segunda: Se buscan finalistas del Play Off (14/06/2019)

Voz 1643 00:28 hola qué tal ya estamos aquí bienvenidos al capítulo doscientos tres de Play Segunda ahí bienvenidos a la vuelta de las semifinales de los play off de la Liga un dos tres Deportivo y Mallorca han golpeado primero los gallegos remontaron el uno dos al descanso del Málaga impusieron por cuatro dos en el primer asalto y los bermellones volvieron a ganar en casa donde no pierden desde hace seis meses impusieron por dos cero al Albacete a pesar de la ventaja de gallegos y mallorquines están cerradas las eliminatorias es una de las preguntas que vamos a responder en este Play Segunda este fin de semana se decide quién va a jugar la final el jueves y el domingo el sábado a las nueve Málaga Deportivo el domingo a las siete Albacete Mallorca quiénes eran los finalistas no lo sé pero pase lo que pase lo vamos a contar aquí en Play Segunda en Cadena Ser punto com donde todos los jueves a las seis hablamos de segunda con un equipo de Primera con Alejandro Muñoz a los mandos arranca a Segunda José Antonio Duro subdirector de Play Segunda muy buena Óscar Egido qué tal muy buenas dieciocho horas más sí sí sí sí nos vamos a saber quién a la final por subir a Primera División y las eliminatorias que parece N cerradas

Voz 2 01:36 que todavía alguna está muy bien de momento está muy abierto tanto ese Málaga Deportivo de la Coruña que se juega el sábado en La Rosaleda a partir de las nueve coma también el partido que se juega las siete el domingo en el Carlos Belmonte ese Albacete Mallorca el partido del miércoles en Riazor la verdad es que fue uno de los partidos de la temporada y tiene mucho que dejarnos todavía esa eliminatoria yo creo sinceramente y eso lo vas a hablar ahora con Sergio que el algo todavía no ha dicho su última palabra en el play off

Voz 1643 02:03 vamos a verlo porque el Málaga tiene la ventaja de que marcó dos goles fuera de casa el Albacete no marcó ninguno en Mallorca pero yo también creo que aún nos quedan muchas emociones y ver en estos play off así viene la vuelta de los play off de las semifinales de la Liga Un dos tres unas vueltas repelió finalizamos desde ya empleo el miércoles Deportivo cuatro en Málaga dos marcó primero Luis Hernández en el cero uno empató a uno Carlos Fernández de penalti el XXI luego Oli Ontiveros en la XXXVII ponía el uno dos se llegaron al descaro eso en el once de la segunda parte en el cincuenta de Pedro Sánchez ponía el dos dos en el sesenta y tres Carlos Fernández hacía doblete ponía el tres dos a favor del Depor y en el setenta y siete Borja Valle ponía el definitivo cuatro dos en ese Deportivo Málaga el jueves Mallorca dos Albacete cero El uno cero lo marcó Leo Suárez en el XXIII y en el ochenta y nueve Dani Rodríguez hizo un golazo para el Mallorca para poner el definitivo dos cero una vez que ha terminado el primer acto vamos por el segundo el sábado a las nueve Málaga Deportivo y el domingo a las siete se juega al Albacete de Mallorca los dos partidos en Movistar partidazo así que quién mejor para analizar esos dos partidos de vuelta que el tío que más sabe de segunda de España el único hombre de Play Segunda que trabaja Movistar Plus

Voz 4 03:29 compañeros J H muy buenas muy buenas qué tal como estamos vaya

Voz 1643 03:33 inicios de pedidos que hemos tenido eh sobre todo hola

Voz 5 03:36 pero sí preciosa preciosa espectacular

Voz 1089 03:39 la verdad es que fue un partido de esos además no sólo por el marcador y por las alternancias trigo sino con mucha con mucha clase con juego veloz parecía un partido de Primera división de los buenos los goles golazos lo tuvo todo todos los ingredientes para ser un gran para en el partido entre el Albacete sin tener tanta tanta velocidad sin haber tantas alternancias y marcar los dos equipos pero también tuvo muchísima emoción

Voz 1643 04:02 con el cuatro dos del miércoles el Málaga Deportivo lo ves decidido todavía abierto estamos diciendo

Voz 1089 04:09 no no es decidido para nada es que La Rosaleda bastar aparentar a Málaga no he visto que es un equipo capaz de consigue reaccionar sigue conseguir marcar goles porque tiene potencial para ello tiene además a los jugadores muy mentalizados de que tuvieron buenos la eliminatoria casi en sus manos no con ese uno dos descanso porque cero uno luego consigue igualar rápido el Depor pero se ponen otra vez por delante y la rabia de que se les escapó no yo creo que el de pues va a tener que sudar tinta para poder pasar la ventaja es buena y la verdad es que la situación es bastante buena después de cómo se le había puesto la eliminatoria pero yo creo que va a haber mucha tela que cortar en ese partido y además veo goles de los dos equipos

Voz 1643 04:47 con el dos cero de Mallorca en la otra eliminatoria contestaré con la cabeza no no no con el corazón porque es con el corazón más a decir que sí pero yo creo que lo diga como analista de segunda está muerto al Albacete no todavía para sorpresa va a ver muertos

Voz 1089 05:01 no pero lo tienen mucho más complicado que lo tiene por ejemplo al Málaga porque porque las situaciones que no marcó fuera lo estaba juntando vosotros marcar fuera pues te da un plus te da un plus y también la sensación no vimos que en el partido entre el Málaga el de por la distancia el dos goles pero la distancia en el juego yo creo que no fue cantado que pasa es que la efectividad que tuvo el Deportivo de la Coruña fue enorme que son Málaga capaz de mandar frente a su rival al Albacete no le vimos eso sinceramente el Albacete necesita ser el Albacete de la primera parte de los tres primeros cuartos de Liga que era un un Albacete muy solvente y un Albacete que además en casa no había perdido con nadie pero el último tramo ha perdido con Granada perdido con Málaga y en el partido de Son Moix en el sobre todo la primera mitad fue muy mala luego es verdad que el equipo bueno reaccionó más o menos bien y se llevó un palo muy duro con el dos cero porque el uno cero no era mal resultado no es verdad que no bueno ni mucho menos obviamente pero en uno cero es un resultado bastante remontar el dos cero mucho más complicado pero tampoco es imposible el dos cero mete al Albacete con estar mejor clasificados después de la prorroga entonces sigue conseguir marcar un gol en la primera parte no estamos pidiendo tampoco sea diciendo que es una proeza marcar un gol en la segunda en la primera parte y luego tiene sobre todo otros cuarenta y cinco minutos para para intentar conseguirlo yo creo que es difícil también porque los sensaciones porque el Mallorca se le vio muy bien pero el Mallorca fuera de casa baja el Albacete Si es el Albacete que ha brillado pues tiene opciones y es el Albacete de la primera parte el otro día ninguno

Voz 1643 06:31 yo te digo que Alba gente ha sufrido más con los de arriba que con los de abajo y eso pasa con el Mallorca y hay un dato malo me parece claro está ese que dice que el Mallorca siempre marca un gol en cada partido el monte lo que complicó bastante el Albacete

Voz 1089 06:46 si marca les poner fin se lo pone en chino es verdad que es difícil yo te digo que es muy difícil no porque el resultado el uno cero no era un resultado muy muy difícil el dos cero lo complica una barbaridad pero millones que los play he visto tantas cosas Oscar que heavy he visto OPA eliminatorias ascensos a Primera División decidiesen en noventa y tres y medio con lo cual ahora mismo la ventaja totalmente para el Mallorca porque es un equipo que además bueno tienes tienes creencia que no entrenador Vicente Maleno que ha jugado play off de la pasada temporada de Play Off despensa primera hace me hacen paz entonces bueno tiene muchas cosas buenas para pasar y ahora mismo si me dices cómo está como está pues setenta y cinco ochenta por ciento para el Mallorca y el resto para el Albacete pero no creo que esté muerto porque también el Carlos Belmonte va a apretar yo estoy convencido de que vamos a ver un Albacete intensos desde el primer segundo que no lo fue en el partido de somos

Voz 1643 07:36 fíjate hemos visto cosas que vimos celebraron un ascenso a Las Palmas ya los dos minutos subió el Córdoba

Voz 1089 07:41 no por eso es que si a mí me refería es que hemos visto que cambia absolutamente todo oí y además el Albacete tiene potenciales que es un equipo que hace bastantes goles que se quedó sin marcar son no sí pero es un equipo que suele tener bastante gol las últimas jornadas no es así por eso te digo Si es el Albacete de la versión buena el Albacete que hemos visto en los partidos de los primeros tres cuartos de temporada tiene opciones puede conseguirlo es el Albacete de los último partido no

Voz 1643 08:09 ya tiene preparado en Movistar Plus partidazo para los dos encuentros de vuelta a empezáis especial que podrá mover

Voz 1089 08:16 bueno pues vamos todos para estos espacios de vuelta no vamos a desplazar todo el equipo al completo al estadio allí estaremos con Juanma en la casa comprado el pico manoseada había tanto en La Rosaleda como en el Carlos Belmonte vamos a estar con la previa desde media hora antes como siempre hacemos hablando con Colón ambos entrenadores y luego al final pues lo que son también on cara a cara entre entrenadores a escuchar a los protagonistas vamos a tener también conexiones con vamos así que bueno echarlo todo no a dar a a dar todo ya echar el resto porque queda muy poquito y además esto partido ganase brutales yo estoy convencido de que tanto en La Rosaleda cuando en el Carlos Belmonte a haber emoción hasta el último segundo

Voz 1643 08:50 yo también estoy convencido te digo una cosa cuando tiene que viajar todo el equipo es al partido de vuelta de la final por si hay ascenso

Voz 1259 08:58 sí equipo de fútbol no es que sepamos a todos los que nos quedan estamos ahí todo el equipo que

Voz 1089 09:05 estaremos a ver a ver dónde terminamos cómo terminamos también pero viajar ya estaremos con ahora mismo hay que volcarse porque está está muy bonito además el partido de la primera semifinal yo creo que ha servido para la relanzar de nuevo ya fíjate si estaban altos a los play off porque se ha visto se ha visto mucho nivel no se lo emoción yo cuando lo cuento me dicen si no pende la emoción tal pero el nivel y calidad es que el partido del otro día vemos por ejemplo el gol de Ontiveros hizo bueno el que pudo llegar que se va al palo la velocidad de juego el toque la velocidad mental recordaba muchos partidos buenos de primera división

Voz 1643 09:39 pues sí yo creo que lo dije el otro día en los play off son el mejor invento que ha tenido la Liga Un dos tres en los últimos años yo no digo nada pero imagina que el próximo domingo hay hay un ascenso en casa pues monte

Voz 0953 09:53 bueno yo no es que sea lo que pasa tanto imaginar yo tengo

Voz 1259 09:57 eso porque imaginaban cosa se llevó

Voz 1089 10:00 para acabar con los sueños así que pero bueno veremos porque también de Mallorca lo está haciendo muy bien además Vicente Moreno otros entrenadores además de vamos cogiendo cariño no pues son buena gente y son buenos entrenadores yo creo que él también tiene esa espinita clavada estar a punto de subir con el Nàstic es que con el Nástic de Tarragona estuvo muy cerquita se cae al final en el último instante se queda fueron Alavés y Leganés los que subieron a Primera División en las que juega con Osasuna el playoff de ascenso irse cae no consigue subir y luego cuando llega al Mallorca los sube de Segunda B a Segunda otra vez en play off y tiene esa cuenta pendiente conseguir subir en play off de segunda primera y me parece que está tiene un trabajo excelente veremos si esta sexta plaza conseguirlo y qué pasa con el Depor Málaga que a priori a priori el que ahí puede ser favorito pero es que yo creo que el desgaste pases tan grande en el partido de La Rosaleda que eso va a beneficiar a quién salga de la de la otra eliminatoria

Voz 1643 10:52 pues el Nàstic no subió porque es que subió un equipazo subió el Leganés tres para que al caso de que haya un ascenso en El Belmonte tendría que ser un Albacete Deportivo la final para que la vuelta se jugará en casa de El Alba no en casa del Deportivo que fue sexto pues Serge mucha gracia disfruta de el fin de semana y luego ya veremos el Albacete eso ya lo contábamos el próximo viernes

Voz 0953 11:14 sí de momento estoy disfrutando de la temporada eso que no nos quiten lo bailado es verdad que el año pasado a estas alturas estaba mucha gente bueno en urgencias tomando calmantes después el uno uno en Tenerife que evitó el descenso a Segunda División B así que primero disfrutar y luego ya lo que tenía que venir bienvenido será

Voz 1643 11:31 pero es que sí qué bonito es sufrir así ilusión que no nos la quite nadie dije muchas gracias un abrazo gracias a Dios ignorar la opinión vamos con la información el sábado a las nueve con cuatro dos en la ida a favor de los gallegos Málaga Deportivo en La Rosaleda en Málaga esta Justo Rodríguez ahora gustan muy buenas en Coruña está Fran en vida o la Fran qué tal muy buenas justo el Málaga en la remontada o con ese cuatro dos lo dan por perdido

Voz 1259 11:57 bueno si se quiere

Voz 6 11:59 de que la afición estamos cada

Voz 1259 12:02 la remontada creer que puede ganar

Voz 7 12:04 muy pocos son tres uno y en eso están porque a La Rosaleda bastar a reventar taxis personas e Sampe todo absolutamente todo

Voz 1259 12:14 algo bueno lo Fisac eso tanto de los jugadores como del técnico como que la afición que sí se puede recibimiento al equipo par de horas antes de del partido bueno muchas cosas están buscando y luego veremos a ver si es capaces es el Málaga se de la plantilla los jugadores de remontar ante un equipo el Deportivo que lo hizo muy mal en la primera parte donde el Málaga oye con ese uno dos donde lo hizo muy bien en la segunda parte y el Málaga muy mal solo es una doble cara del eh que nadie se explica después de tener controlado perfectamente el partido con ese uno dos si ese golazo Ontiveros y luego el bajón en la segunda parte que hemos sufrido el Deportivo indudablemente que va a sufrir el Málaga también lo que intentara el Málaga es que no que no le metan meter esos dos goles que le hacen falta para pasar a la siguiente eliminatoria pero indudablemente aquí están todos cautos si cree en la remontada pero pero con tranquilidad

Voz 1643 13:09 a los dos técnicos de Málaga hay de deportivo cómo ve el encuentro Ensanche tan justo

Voz 8 13:16 bueno lo ven lo que digo que

Voz 1259 13:19 dijo que la efectividad del Deportivo en partido fue tremenda llegó cuatro veces metió cuatro goles

Voz 8 13:25 y cree en la remontada y que piense que hay todavía mucho eliminatoria que cortar

Voz 1967 13:31 ese es nuestro pensamiento que la remontada es posible y en eso estamos pensando desde desde el incluso el final del partido un enfoque que hacemos del encuentro oí lo lo quiero compartir con pues también con nuestra afición que nuestro rival lleva cuatro goles nosotros ya empezábamos la remontada no saca cuatro goles de ventaja haya iniciamos la remontada en ese partido iba marcando dos no quedan otros dos hicimos dos además en cuarenta y cinco minutos ahora tenemos noventa y con nuestra afición para hacer otros dos que nuestro objetivo no va a ser quedarnos en buscar dos el de buscar más por supuesto que es posible y estamos convencidos de de que nuestros jugadores están preparadísimo para ello y con el empuje de nuestra afición e va a ser un plus aún mayor para para lograr

Voz 1643 14:14 a ver yo estoy acuerdo con Víctor en que marcar dos goles fuera de casa es importante y te da opciones de pasar a la siguiente inmigratoria pero que empezará la remontada con esos dos goles en realidad cuando me dieron la remontada la empezó el Deportivo que fue el pescado ganando cuatro dos pero bueno que hay que ser positivo era que esos dos goles fuera de casa pueden ser decisivos en la eliminatoria justo decías

Voz 1259 14:32 hombre es el mensaje que que quiere vender Vitoria de de optimismo otra cosa otra cosa no podrá indudablemente con la afición volcada bueno aquí en los balcones de las casas de aquí de Málaga de la provincia buen humor donde va era con el escudo del Málaga qué azul claro no pueden ser otra cosa que no sea optimismo hoy insatisfacción porque de lo contrario o de la gente incluso Chendo iría pero que sí que lo va a tener que decir que es que no nos falte yo no lo veo en la claro absolutamente nada claro porque el equipo se ha marchado por otra parte cuando tenía el partido controlado y yo no sé qué es lo que le ha ocurrido que lo que la pasado Chile pese mucho la baja de N'Diaye no sé el portero tampoco estuvo nada bien Munir laterales bueno Kutxa es incidencia en las que pasaron en segundos cuarenta y cinco minutos que deberá deberá en estos dos días que quedaban para el partido ya

Voz 1089 15:28 Mel

Voz 1259 15:29 el técnico Víctor Sánchez del Amo de incidirá a sus jugadores aparte indudablemente más psicológico que les cómo era la cabeza les dirá que eso muy bueno que es un magnífico y maravilloso para que salgan y como han al Deportivo

Voz 1643 15:42 dado que no va a ser fácil está claro de hecho los que van ganando cuatro dos yo creo que ni siquiera ellos lo ve fácil porque Frank que se vende en Coruña prudencia confianza

Voz 0688 15:51 prudencia prudencia porque la verdad es que el partido del otro día fue un subidón hacerle tres goles al Málaga en esta segunda mitad desarbolar así a un a un equipazo como es el el malagueño pues no está al alcance de cualquiera pero bueno lo decía en la última rueda de prensa José Luís Martí la frase más escuchada en el vestuario del Deportivo es tranquilos que todavía no hemos hecho nada sí son perfectamente conscientes de que queda mucho trabajo por hacer y que esos noventa minutos o más en La Rosaleda con toda ese estadio con lo que empuja pues bueno se pueden se pueden hacer desde luego bastante largos además estamos hablando de un Depor que yo no me canso de decirlo sea acostumbrado a ser un superviviente y es que echas un vistazo a las últimas semanas bueno este equipo cuando perdió en Lugo se vio fuera cuando empató en Elche pensó que se podía ir también ahí el ascenso en la primera parte ante el Málaga estuvo KO el propio día del partido del Málaga entre el problema de Íñigo López le las bajas de última hora parecía que también se le escapaba esta opción de play off bueno ahí los tienes no con un cuatro dos entonces eso ahora mismo lo refuerza bastante el equipo pero también es decir que el desgaste a nivel físico y emocional que ha tenido este conjunto le pueda acabar por pasar por pasar factura ahí es que si echa un repaso bueno pues de cara al partido de La Rosaleda bóveda va a estar recuperado va a poder jugar Eneko Bóveda pero con Quique habrá dudas hasta el último momento a ver cuántos minutos puede aportar el máximo artillero del equipo Borja Valle Duo acabaron el partido de Riazor absolutamente tiesos Dani Pérez también está tocado bueno propio Martí ha anunciado cambios dice que necesita oxígeno tanto en las piernas como en las cabezas pero bueno yo no sé hasta qué punto puede llegar esa renovación del Depor por un lado cuando el equipo ha funcionado bien este miércoles por otro lado cuando hay varios jugadores en la plantilla que llevan muchas jornadas sin tener minutos sin ritmo ninguno de partidos y desde luego no parece que vaya a ser el de La Rosaleda un encuentro para para salir frío ni para intentar recuperar sensaciones ahí tienes que saltara al campo y darlo todo

Voz 1643 17:49 eso va a ser clave ver cómo se ha recuperado cada uno del esfuerzo del miércoles esfuerzo titánico que fue un partidazo y luego el que pase a ver si el próximo jueves y domingo no pagan el esfuerzo que han hecho en las semifinales hemos escuchado a Víktor Frankl lo que dice Martí

Voz 0688 18:04 bueno pues Martí en primer lugar no quiere que su equipo Monte la trinchera en el área tiene claro que para salir vivo de La Rosaleda necesita presionar muy arriba que el Málaga si tiene el balón lo haga lejos de la portería de Dani Jiménez un discurso de Martí de prácticamente todo el vestuario del Depor es que para para para pasar de ronda van a tener que marcar y por lo tanto quieren buscar la velocidad de los hombres de arriba para anotar fundamental hay que tener capacidad de sufrimiento sabe que el Dépor va sufrir pero ojo cree que el Málaga también

Voz 9 18:35 bueno evidentemente va a haber momentos de todo como ya vimos en el primer partido nos va a tocar sufrir en momentos determinados ante un rival que va a tener mucho tiempo la posesión del balón debemos de intentar que la pelota a nosotros nos dure mucho intentar robar la y sobre todo aprovechar todo ese equipo transiciones debemos de hacer un gol eso está más que claro debemos ir a buscar la portería intentar defender lo más lejos de la muestra pero nos va a someter a mucho eso lo tenemos claro a partir de ahí yo creo que vuelvo a repetir vamos a sufrir pero creo que ellos también lo lo van a tener que sufrir bastante

Voz 1643 19:04 un gol del Deportivo dejaría prácticamente sentenciada la eliminatoria en caso de empate en caso de cuatro dos pasaría de Aranda el equipo mejor clasificado que fue el Málaga que fue tercero en la Liga va a ser un partidazo tenemos muchísimas ganas de que empieza a rodar ya el balón mañana en La Rosaleda partido a las nueve de la noche Málaga Deportivo con cuatro dos a favor del conjunto gallego Justo Rodriguez a muchas gracias y que gane el mejor un abrazo

Voz 0688 19:29 saludo ya el domingo a las siete de la

Voz 1643 19:32 arde Albacete Mallorca en el Carlos Belmonte con ese dos cero de la ida en somos en Albacete está Juanma Sevilla o Juanma muy buenas olas qué tal muy buenas en Mallorca tenemos a Pedro Morla hola Pedro qué tal dar y Juanma baja los brazos el Albacete o va a haber conjura para la remontada

Voz 0953 19:50 bueno e se va a intentar no yo creo que se puede ser el el titular aunque visto lo visto en el partido de anoche el Albacete estuvo desconocido Si un espectador vio ayer el partido

Voz 10 20:01 hoy no ha visto la Liga

Voz 0953 20:03 los tres esta temporada perfectamente podré decir si ese equipo es el cuarto clasificado ha hecho muy pocos méritos para merecer esa clasificación ayer el equipo de Ramis muy desconocido muy plano sin apenas generar ocasiones el Mallorca incluso se pudo marcar más goles es un resultado muy complicado dos cero si el mayor Petit marca un gol en domingos ya estás obligado a hacer cuatro pero el Albacete confía en dar su

Voz 11 20:27 mejor versión por lo menos aquí se confía en que jugar

Voz 0953 20:29 peor queda noche es prácticamente imposible y también se espera que el Mallorca pueda bajar un poquito su rendimiento al salir de la isla es complicado pero no imposible Luis Miguel Ramis ayer hablaba de eso también tome una dar uno de los capitanes señalando que hace años

Voz 1259 20:43 un batacazo importante en Lorca

Voz 0953 20:45 luego el equipo a través del Camino Largo pudo conseguir el ascenso a Segunda División así que es muy complicado pero en Albacete todavía no arrojan la toalla

Voz 1643 20:54 sí hablaron además después del partido y Juanma del árbitro no es la primera vez que en el Albacete esta temporada hablan de un arbitraje

Voz 0953 21:02 sí se habló ya cuando el Albacete encadenó varias jornadas consecutivas sin perder un partido os acordaréis en Granada en el que reinan haya acabado en el hospital con un traumatismo bueno hasta mañana e Mauro Pérez ha sido el encargado director deportivo de ha denunciado Oscar casi una treintena de fallos arbitrales esta temporada contra el cuadro manchego concretamente son veintiocho así que escuchamos ya al director deportivo el canario Mauro

Voz 1259 21:26 Pérez

Voz 1967 21:27 sí ocho errores flagrantes contra el Albacete durante toda la temporada cinco errores también que no favorecieron se lo pueden velar uno por uno porque Caballé numerados como aportando porque han sido tantos qué haces olvidan porque muchos de esos partido lo sacamos

Voz 0953 21:49 bueno Mauro Pérez eh Óscar que se puede decir que ha hecho un Mourinho de sus tiempos ha sacado el papel y boli y ha tirado de hemeroteca con todo lo fallos bueno vamos a ver qué pasa insta al domingo por cierto Figueroa Vázquez vamos a ver si tiene un partido tranquilo y si pasa totalmente desapercibido en el encuentro

Voz 1643 22:07 pues bueno vamos a ver qué es lo que hace el colegiado que lo que hace el Mallorca que hay un dos cero de ventaja de la ida se ven en la final a Pedro o viendo las dos derrotas a casa con las claves acepte ha cerrado la Liga ven que es factible sacar algo positivo de Belmonte aguantar ese dos cero

Voz 12 22:24 para nada Oscar el dos cero es excelente pero no definitivo o al menos así lo ven los juegos de jugadores y directiva de del equipo bermellón que por cierto ha estado toda la semana concentrado en un hotel de la isla porque Vicente Moreno no quiere que nada distraiga a sus jugadores e hoy

Voz 5 22:40 ejemplo ha habido rueda de prensa de Andy Kohlberg

Voz 12 22:42 que es el presidente del del club Maheta Molango el consejero delegado reconocía este último que que los primeros que están alucinando con los resultados de el equipo son los máximos accionistas empezando por Robert Sarver y ya es que un hombre como Sarver propietario de los Phoenix Suns se plantó ayer por ejemplo en el palco de eso Moss con la camiseta del Mallorca rompiendo todos los protocolos IU consideran que es una temporada para disfrutar nada de presión por cierto Molango sigue insistiendo que Vicente Moreno tiene un año más de contrato pero ya te digo Óscar y y que será muy difícil retenerlo de cara a la próxima temporada tanto si el equipo sube como si no

Voz 1643 23:24 bueno pues veremos si el equipo su veo o no sube hemos escuchado a un protagonista de cada equipo Pedro nos queda escuchar al de Mallorca

Voz 12 23:31 si a Antonio Maíllo que por cierto destacaba el gran papel que ha hecho el equipo en casa donde llevan seis meses sin perder un encuentro

Voz 13 23:39 no hice nada la verdad que quedan noventa minutos pero jugador cualquiera diría que con un dos cero como un poco más tranquilos seguramente ese modelo equipos que quemaron encajamos nuestro campo o que menos veces ocasionada con los genera

Voz 1643 23:52 eso es verdad el caso un equipo que asegura un gol por partido y que además encaja muy poco va a ser una de las bazas que va a jugar en el Belmonte para estar en la final la eliminatoria el domingo a las siete de la tarde Albacete Mallorca dos cero de ventaja para el equipo bermellón Juan a Sevilla Pedro Morla muchas gracias y que el domingo ganó el mejor un saludo hasta luego en caso de empate lo mismo que dijimos en el Deportivo Málaga en caso de que el Albacete Gale dos cero pasa a la final el Albacete porque quedó cuarto clasificado en Liga por delante de Mallorca el sábado a las nueve Málaga Deportivo y el domingo a las siete de la tarde se juega el Albacete Mallorca

Voz 1643 24:39 como lo prometido es deuda vamos a pasarnos por la redacción de Gol Televisión en Barcelona Héctor Ruiz muy buenas

Voz 11 24:45 qué tal muy buenas Oscar digo que lo prometido debe que dirige

Voz 1643 24:47 hemos que cuando hubiera hubiera dos partidos y cuatro equipos habría una píldora de cada equipo que vez yo no iba a fallar ya estará muy fácil que lo clavaba que hay una para el Depor otra para en Málaga otra para Mallorca otra parte Albacete seguro que me equipo

Voz 16 25:00 bueno pues promesas no

Voz 1643 25:02 claro ya que uno tiene sino de la palabra tiene que cumplirla

Voz 11 25:05 pues yo voy a cumplir mi estado no te voy a pillar Óscar ya X una semana que esta vez sí hemos tenido que esperar tanto Leoz pero al final magos tarde que nunca

Voz 1643 25:19 me ha costado pero ahí está bueno podemos con la con la primera orden de qué equipo va primero

Voz 11 25:25 venga pues vamos a empezar por orden de eliminatorias en la primera dice el Martí yo pilón y es que él Depor fue capaz tras una primera parte dominada por el mal en ese partido de Riazor de ser un auténtico martillo el equipo de José Luís Martí al que parecían en el tramo final de temporada se le estaba resistiendo la cuota goleadora parecía que sí que tenía mejores sensaciones que hacía muchas cosas bien en el terreno de juego pero que es el encallado a un poquito de cara a la portería rival el otro día se desató se trata en una segunda parte formidable donde el conjunto de José Martín no sólo dominó mucho registros sobre el terreno de juego a nivel ofensivo y defensivo sino que también fue certero de cara a portería en una eliminatoria como ésta después de cómo había empezado el asunto la primera parte la capacidad de respuesta que tuvo el conjunto herculino fue más que reseñable y le permite tener esa ventaja para el partido de La Rosaleda

Voz 1643 26:15 pues yo creo que no se puede definir mejor con lo de el Martí yo pilón porque fue un auténtico martillo percutió por el Deportivo de la Coruña sobre todo Carlos Fernández con ese doblete en que lo pagó es el Málaga Ahora así que toca aceptar el Málaga ser protagonista de la siguiente

Voz 11 26:30 pues ya en clave de lo que sucedió en el partido de ida de semifinales y en lo que se puede producir en La Rosaleda obedecer el piloto Ontiveros porque si alguien capaz de pilotar a día de hoy la nave Mantegna Si la afición malacitana confió en un hombre para poder llevarnos a tocar la gloria darle la vuelta al eliminatoria no es otro que don Javier Ontiveros el futbolista marbellí en un hotel de exhibición en la primera parte en Riazor fue asistente fue goleador siguen una tónica superlativa como en la recta final de la fase regular y a día de hoy es el futbolista que marca la diferencia en este Málaga por lo que tanto el otro día con eso por dos movimiento que hizo para asistir para marcar tanto como lo que puede suceder a La Rosaleda el piloto Ontiveros a día de hoy es el que lleva la nave malaguista

Voz 1643 27:19 vaya golazo que metió Ontiveros tan golazo como el que marcó Dani Rodríguez para el Mallorca y entiendo que el Mallorca en el que se lleva la tercera

Voz 11 27:27 pues el Mallorca fue la va a llevar dice todo al rojo y negro y es que da la sensación de que cuando le toque jugar en Son Moix el Real Club Deportivo Mallorca esa puesta fiable que no hay error que no hay cuota mínima para equivocarse cuando se trata del conjunto de M defendiendo Cali ahí es que en un partido muy serio como nos tiene habituados manejo prácticamente a su antojo todo lo que eso es el terreno de juego apenas permitiendo o canciones para Albacete teniendo gran parte del dominio de la escena sin pelota y cosas así que todo el rojinegro apuesta fiable en Club Deportivo Mallorca que además no encajó en casa ya sabemos que es una situación a tener muy en cuenta sabiendo que eleva tocará visitar ahora en la Carlos Belmonte pero hubo no habiendo encajado hirviendo la fiabilidad de los números el equipo que encaja muy poco que siempre suele acertar en uno de los que tiene la puesta para el Mallorca parece ser de Seúl

Voz 1643 28:25 Dani yo para la siguiente píldora referentes a Albacete pondría algo así como

Voz 16 28:29 misión posible pues yo voy a decir queso curado que te parece porque me lo sé del Albacete B al pueblo

Voz 11 28:37 lo sucedido en Son Moix y qué mejor manera de hacer nuevo en un escenario repleto de público que eleva para animando con una situación adversa donde bellamente empiezan inspirarse en alguna de las situaciones pues que a lo largo de la historia son más complicada pero que luego acaban siendo todas acaban siendo odisea que que se saldan con un buen gusto pues el queso curado en lo que va a necesitar el Albacete para poder dar la vuelta a una situación ahora mismo comprometida donde va a tener que ser un equipo que a fin es mucho más la puntería de lo que lo está haciendo en las últimas semanas pero esto es el peligro aquí nadie puede dar nada por seguro la lógica te puede llevar a pensar una cosa pero el conjunto de Luis Miguel Ramis ha demostrado durante la temporada que en casa es un equipo

Voz 1259 29:23 muy duro es un equipo que le ha metido mano a mano

Voz 11 29:25 tres rivales y a pesar de la desventaja que tiene ahora mismo está a tiempo de curarse

Voz 1643 29:30 eso decía de todo a pesar de que haya perdido en la última jornada de Liga con el Málaga en la penúltima y en anterior en casa con el Granada el Albacete ha hecho una temporada prácticamente perfecta en el Belmonte y esta semana como no te puedo preguntar por partidos te pregunto si te atreves a aventurar te de quiénes son tus favoritos au Kers a jugar esa final del play off

Voz 16 29:51 pues pregunta muy delicada muy bien con los no sé si porque buena agravado con un huevo

Voz 11 30:02 a pasar la factura pero visto lo visto yo me decantaría por lo que harán en ver pero siempre puede haber espacio para la sorpresa debería Depor y Mallorca igualara lo bien porque igual me lo tienes que sacar y mucho me lo a tirar en cara

Voz 1643 30:19 no porque yo creo que a día de hoy diría practicamente lo mismo hoy los mismos domingos otra cosa distinta estos son los dos tres y esto no sabemos nunca por dónde va a salir lo sabremos el domingo a eso de las nueve de la noche porque prorroga no hay en caso de empate pasa el mejor clasificado en Liga estos muchas gracias hasta la próxima semana

Voz 11 30:36 pues un abrazo muy grande te deseamos de del fuego el tratado

Voz 4 30:46 pues esta semana en la entrevista de Play Segunda vamos a hablar íbamos a despedir a uno de los

Voz 1643 30:52 los técnicos esta esa temporada en Segunda División hablo de Antonio Iriondo el técnico del Rayo Majadahonda que nos sorprendía el pasado lunes dando un paso al lado dejando al club después de siete años en el banquillo Antonio Iriondo muy buenas

Voz 1420 31:06 hola buenas siete años son muchas

Voz 17 31:08 yo supongo que eso de decir adiós Si despedirte de tu día a día de viajes

Voz 1643 31:14 complicado Trillo no

Voz 1420 31:17 bueno el día a día es como yo estoy acostumbrado a que tocaba que pasar si no se me han pasado volando

Voz 18 31:26 sido es

Voz 1420 31:29 hemos pasado los llamados a todo buenos y no tan buenos días ahora pues yo creo que al cuerpo impide pues hacer otras cosas diferentes

Voz 1643 31:42 a muchos no sorprendería tu salida a qué se debe que motivos ahí

Voz 18 31:47 bueno eso a

Voz 1420 31:50 razonable cuando las cosas van bien no hay que tocarlas mucho encontrarlas iba mejorando pero cuando va mal hay que buscar responsabilidades yo me hago responsable la parte que me toca me parece que sí creo que hay que dejar tasado otros que en este momento vengan sin pasado inmediato dentro del club voy ir con ilusiones nuevas no entonces uno no solamente unos no creo que es lo más correcto no esto mundo

Voz 1643 32:27 en reconocer que hay que asumir responsabilidades y asumir tu parte de culpa es algo que que yo creo que te honra y te asumes queda como uno de los culpables del descenso pero obviamente no es el único claro

Voz 18 32:40 evidentemente evidentemente

Voz 1420 32:43 lo mío pero no son los únicos que ascendió aquel día sino que da muchísima gente pero cierto puesto que yo tengo

Voz 1089 32:51 esas para mejor tendidas

Voz 1420 32:53 otra cosa es ir a lo mejor pues piensas la verdad no sabe yo creo que tampoco tengo que nombrar a la responsabilidad de los problemas que hubo a mí me culpa nunca nadie de lo que yo podía al menos intentan Correa que no

Voz 1643 33:17 la falta de motivación que decías el otro día yo lo entendemos que debe ser complicado de volver a empezar a pensar de nuevo un ascenso a partir de cero como acabas de decir quizás alguien menos quemados sea mejor y tenga más ilusión por un nuevo proyecto no

Voz 1420 33:32 yo creo que sí yo no sé no tengo ninguna verdad absoluta pero yo creo que hay que empezar de nuevo alterando hace todo días yo lo intento a veces lo conseguido pero cuando tienes muy cercanos que solo sino todo lo que tiene alrededor una una situación como ha ocurrido los entonces a lo mejor yo estoy convencido que dio a lo mejor sí puedo renovar me porque ya me voy conociendo pero a lo mejor todo lo que hay alrededor no he y a lo mejor dejarlo cuando voy a manejar menos yo creo que

Voz 18 34:13 es una situación

Voz 1420 34:14 al para familias para cambiar la salida de día cuando hay cambios si no si sigue todo igual que está mal lo dejamos

Voz 1643 34:30 a cambio se mantuviera es decir demente ilusionar a empezar un nuevo proyecto un nuevo reto o de alguna manera va a seguir ligado al Rayo Majadahonda

Voz 1420 34:39 bueno yo en este momento de quería muy grande pero no tenemos de semana no ha sido larga entretenida divertida yo me lo he pasado muy bien cuidado pero yo tengo una familia y que en parte de mi vida no no es toda mi vida al fútbol

Voz 18 34:59 yo no sé lo que

Voz 1420 35:05 lo que está en este momento el club útil de de hacer un equipo voy yo no en este momento es que no estoy eso lo que yo necesitaba en este momento se está si no estoy en ese momento no devueltas no te parece normal y entonces pues voy a dedicarme exclusivamente a vivir este momento que es el momento de vacaciones de disfrutar de mi gente está

Voz 1643 35:37 ya hay es decir como contigo porque a nosotros en la prensa deportiva no pasa igual a treinta y ocho jornadas de Liga en Primera guarniciones segunda no tenemos fines de semana y la familia pues también los hecha nos echa de menos edificado con eso que con eso que dices en cuanto al descenso Antonio al principio de temporada cierto que costó mucho fuera de casa y alguno dice que el Rayo Majadahonda al final no siga segunda porque habéis sido demasiado valientes pero es tu forma de entender el fútbol

Voz 1420 36:04 bueno somos igual de valientes que lo fuimos el año pasado cuando ascendimos

Voz 19 36:08 hola hola

Voz 1420 36:10 desde cuando ascendimos también hay cosas que vas cambiando hay una tesis que es fundamental bancarios de los jugadores que son los auténticos artífices de desempleo hacer un tipo de juego pero efectivamente el entrenador inculca medida de juego brutal esos jugadores lo que no me considero un valiente consiguió que el fútbol

Voz 18 36:38 es así

Voz 1420 36:41 qué se puede hacer de muchas maneras yo creo que es como toda una vida el crecimiento y nunca posibilitaron que crecer y entonces pues conato de facilitar todas las posibilidades para toda mi forma de entender despejó juego hay por lo tanto sería a cambiar pues a lo mejor caímos porque fuimos de base valientes si alguien quiere así pues yo no pienso yo pienso que simplemente hicimos lo que teníamos que hacer ir a lo mejor si alguien piensa que teníamos que de otra cosa es decir eh que darnos Samarra hitos atrás porque éramos un equipo con por bajo sin campo de fútbol para o así para entrenar sigo diciendo cosas pues a lo mejor el mes de noviembre estábamos descendidos nosotros hemos sido unos caraduras y nos hemos ido a todos los campos de entendámonos sin ningún respeto en un complejo pero con muchísimo respeto a todos los rivales dieciocho a desean estar en primera división me siento orgullosísimo de esos chavales que han hecho además de una forma vamos descarada bueno todo lo que se hace en un terreno dejó es para llegar muchas veces a la portería contraria

Voz 18 38:00 Iker no te llegue nada menos

Voz 1420 38:02 posible bueno teniendo en consideración que el modus esa forma de querer sitio nos ha convertido en los equipos que te quemas conservación de eso pues eso no es nada pero si somos el equipo que más ocasiones de gol ha hecho con lo cual nuestro objetivo existe estaba hecho ponis porque no hemos hecho bueno pues sabía años de mala suerte de esos chicos que dólares sabía que viene pues a lo mejor hacen lo que dio examen de conciencia dicen cosas estén donde estén pues a lo mejor estoy algo pero fallamos en las áreas bueno fallamos en unas áreas bueno pues a lo mejor eso me hace a mí en la sociedad a nivel profesional de cosas que tengo que hacer

Voz 18 38:45 pero no me arrepiento de haber tenido

Voz 1420 38:48 pero Sofía en la cual los jugadores salen identificado se va enseguida a muerte y lo hacemos divertido irónico de todas las que hemos hecho la gente con lo cual eh bueno pues parte de los objetivos que alguno de estos

Voz 1643 39:02 pues con esa diversión e con esa caradura que con esa valentía yo sacar no sirve de nada pero si te sirve de halago mucha gente dice que el Rayo Majadahonda es el equipo que mejor ha jugado esta temporada en el Metropolitano

Voz 1420 39:14 sí ese fue una cosa estupenda acogida perdón

Voz 19 39:19 o sea que el Athletic

Voz 1643 39:23 no está claro

Voz 1420 39:25 hablando de poder muchísimas gracias pero no nosotros estaría bueno a comparar con nadie nosotros el rato que estoy todo lo lo pasamos muy bien no hicimos Alcampo

Voz 18 39:38 de verdad que

Voz 1420 39:39 bueno pues allí algo empatamos con el Osasuna bueno hicimos buenos partidos el equipo estaba mejor ha sido bueno pues Godino dejan mira cuando salimos de allí eh pasamos a un estadio que eran patatal que que no iba a nuestro juego y empezamos a eso iría mejor pues lleva de cambiar el estilo de juego ideada para Dante no arriesgar porque el juego en ese momento pues

Voz 1259 40:15 lento

Voz 1420 40:16 la línea de pase porque se cierra más cosas más tiempo lo veo a destaque en posiciones defensivas pero ojo cambiar el planteamiento de todo el trabajo ya pueden todo el tiempo que llevamos haciendo lo puedo hacer otra cosa no me parece oportuno porque me dijeron que iban a arreglar el campo efectivamente un poquito más de que creía el campo de las y luego pues bueno es siquiera tiene un resumen de la temporada

Voz 19 40:43 luego cuando efectivamente

Voz 1420 40:45 pues bueno pues quizá nos faltó la fortuna ese último instante también es verdad que ya la temporada porque tuvimos lesiones por un tubo

Voz 1643 40:56 una es importante estoy a preguntar es la de Aitor Ruibal cuando mejor estaba desaparece del equipo como te he dicho eso no te gustan a los jugadores sino que tengan libertad hemos contado esta semana en la Cadena Ser que tú Ruibal va a jugar la próxima temporada así que no me resisto a preguntarte si está hitos ya preparado para jugar en Primera

Voz 1420 41:16 a yo creo que editor le ha sorprendido que va a conseguir lo que se proponga es decir porque te voy a contar una anécdota cuando Diego a partir de ahí que nosotros de jugadores así que técnicamente parecían superiores y demás pero a se debe tiene la cabeza y bueno pues es de esos tíos que cuando mandas hacer es pues la gente este hace cuarenta

Voz 19 41:45 cuando

Voz 18 41:46 y tienen que correr series pues este hace siete y entonces cuando llega una situación así un futbolista de estas característica dices éste que dejó el diálogo que tienes que quiere jugar y efectivamente pues eso así en todo

Voz 1420 42:05 aprendí a hacer la forma he buscado espacios en mucha velocidad o las que he hecho ha sido de esa manera no entonces lo empezó a coger la tranquilidad necesaria para cuando uno se puedan de delante de la portería no hacer gol y entonces pues ahí se destapó hasta que se lesionó fue una lástima pero te estoy diciendo la evolución de este chico no ha sido tremenda pero no ha detenido su entrenador depende sólo y exclusivamente de hielo ha querido hoy así lo ha conseguido si ahora esperan llegar es que bueno perdemos

Voz 18 42:46 yo es que me alegro

Voz 1420 42:50 tenemos que puede jugar como no bajó al Leganés eran porque quiero jugar él si se lo propone como tiene voluntad esa consistencia lo va a conseguir fijo

Voz 1643 43:01 pues se va cedido por el Betis la próxima temporada Leganés con opción de compra para el siguiente verano veinte como dice De Andre uniendo si se empeña seguro que va a acabar jugando también en primera división en teniendo que me parece un tío muy coherente que ha elegido muy bien el momento en el que irse y que estoy seguro que en no mucho con un nuevo reto no pero proyecto y con la ilusión que te caracteriza te vamos a ver muy pronto te da muchas gracias

Voz 1420 43:25 muchísima suerte

Voz 21 43:32 yo

Voz 14 43:33 eh

Voz 1643 43:38 de lo que has sido es el final de algunos de algunos no de todos los asientos que tenía el estadio Francisco de la Hera de Almendralejo el estadio del Extremadura porque una vez que se ha acabado la temporada lo que ha hecho lo de Extremadura es donar esos asientos para otros estadios de los equipos de la Comunidad Paco Galán cuenta no muy buenas

Voz 22 43:57 qué tal compañero buenas tardes buen gesto el que ha tenido el conjunto de Almendralejo que decidió una vez que sabía que el equipo iba a permanecer en la categoría cambiar el aspecto del estadio Francisco de la era un cambio que pasan principalmente por el tema de las butacas las que había databan de la época del Club fútbol Extremadura en primera división sobre ellas ha llovido mucho le ha dado el sol a habían perdido el colorido completamente Isi será cambiar ese aspecto de cara a la próxima temporada con asientos completamente nuevos que se han hecho con los retirados pues nos han tirado sean donado a equipos del fútbol modesto la comunidad extremeña de esta forma la próxima temporada aficionados de equipos como hacen chal Solana de los Barros el Talavera Oliva de Mérida Don Benito que vayan a ver los partidos de sus equipos publicidad podrán sentarse no en el cemento como han venido haciendo de aquí para atrás sino en estos asientos donados como decimos por el equipo de Almendralejo ha sido muy aplaudida la iniciativa dentro del fútbol regional por supuesto de parte de esos equipos que se van a beneficiar de estos asientos en sus campos a partir de la próxima temporada

Voz 1643 45:12 pues normal porque me parece una iniciativa muy buena de hecho Paco Hernández dos cosas quería preguntarte una si toca algún asiento de porcelana

Voz 5 45:20 por desgracia no podemos de momento ninguno pero bueno tengo ahí en casa un wiki que seguro que le vendría bien

Voz 1643 45:26 Francis has pensado en ya que acaba la temporada ya que les extremeño ejemplo de tu tierra de tu asiento de la redacción de dárselo a a alguien que lo necesite bueno pues en algún becario lo pensé

Voz 5 45:37 lo pensaremos lo pensaremos no pero bueno una una media muy bonita la de Le Extremadura y muy agradecida por los clubes que mencionó a pago Galeano que a través de las redes sociales han agradecido el gesto de El club extremeño que está en la categoría más importante del fútbol extremeña así que aplaudimos como no la la iniciativa de repartir esas butacas se me ocurre otra idea cuál y te regalan un asiento plástico de la era y es el que puede poner en la silla de aquí de la Larra pues mira estaría sabía cómodo seguro bueno puede ser una blazer

Voz 1643 46:06 la iniciativa de el Extremadura seguimos en Play Segunda o no no porque es que es lo que viene yo estoy contarlo pero bueno tal Alejandro

