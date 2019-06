Quién dijo miedo | Las diabólicas

Voz 1 00:00 sí

Voz 4 00:12 Mona León Siminiani buenas tardes bienvenida La ventana veo caras de preocupación entre la gente porque

Voz 0313 00:20 el último programa que hicimos de cara al público en Pamplona hace un par de semanas con la historia del Carnicero de Rostov ya nos dimos cuenta en fin en el fragor de la batalla que eso era que era G

Voz 1594 00:31 vi yo me quedé con ganas de decir que yo no soy Chikatilo nada hoy vengo muchísimo más alto ver eh vengo con una ficción también es decir que desde hace dos días está colgada en Podium podcast punto con la última entrega de Negra y Criminal la primera parte Rebeca y la semana que viene irá a la segunda y entonces ya la semana que viene ya vendré con todo Rebeca sí pero íbamos con las diabólicas a mí me encanta Las diabólicas es un relato o un guión más bien de igualó INAR se Jack que son los mismos guionistas de Vértigo de Hitchcock que también recuerda que tuvimos aquí hace poco Las diabólicas fue llevado al cine magistralmente por Enrique Sot en mil novecientos cincuenta y cinco con Simon señores con su mujer Veracruz Sot la cosa comienza así

Voz 5 01:14 terminando por favor nuestra poniendo

Voz 6 01:16 los nervios quieres dejar de someramente a final te van a ver a soy yo

Voz 2 01:21 ese tiene que ser supremo notar talón llegar a la estación tranquilo Robin realidad su tren llevamos diez menos cuarto no supera

Voz 5 01:29 anda ya a la venta de una vez y tranquilizante si alguien que esté en el puerto alavés entrar aquí con esta niebla además a estas horas esta ciudad es un desierto no hay nadie en la calle cómo puede estar tan tranquila como haces para no preocuparte me preocupa claro que me preocupa no no nada ponen nerviosos no cree Samur además me da seguridad sabes que estamos juntos en esto pienso que cuando todo esto acabe por fin seremos no no se pararemos se toman amor bebe esto ayudará el tiempo no aún Mireya llegará desesperado que reflexionar toda la casa me entendería porque está la bañera quería preguntas

Voz 2 02:21 ya sabes cómo es tu mujer si al oído bien ha dicho tú mujer el efecto Fernando reavive Luciana Mobile zona mal el el Angel con ellas que ya es comercial en una empresa que fabrica material de pesca Luciano es doctora tiene en París

Voz 5 02:42 no sé a veces creo que no teníamos que haber enviado esa carta quizá deberíamos haber esperado que querías esperar si no hubiéramos enviados a carta ya no estaría vendiendo ahora Annan tiene que creer que tienes un amante aquí y que te va a pillar in fraganti bueno lo de la manta sí es cierto viesen los dos millones de seguro Fernando en lo que haremos con eso también es cierto sí lo sé pero tenemos Cesare Scariolo

Voz 7 03:05 lo que pasa de estas arrepintiendo yo sólo pienso que nuestra no la vida en Antibes

Voz 0313 03:13 a ver esto tiene la pinta que tiene no sino entendido mal el el tal Fernando y Luciana que su amante están pensando en cargarse a la mujer para esposo

Voz 1594 03:21 cargarse para cobrar el dinero del seguro que el matrimonio ha firmado hace poco sí pero pongo un poco en antecedentes de la historia Mireia la esposa de Rabin él sufre desde pequeña una cardiopatía que lo obliga a recibir atención médica constante y su médico es precisamente Luciana esta mujer que hemos oido altamente segura de sí misma por decirlo suave así es como Rabin él y Luciana Se conocen así comienzan su affaire hace unos meses Mireia hay Rabin él contratan un seguro de vida y cuando pasa el periodo de carencia a Luciana se le ocurre matar a Mireya para cobrar este seguro y con este dinero irse con Fernando a las Antibes Luciani Rabinato trazan un elaborado plan para matar a Mireya en Nantes lejos de París donde viven los tres el matrimonio y Luciana para atrás para traerla hasta allí han escrito una carta

Voz 5 04:12 muy bien rabino que estás haciendo muy bien que me bien mi amor pero qué te pasa mires tranquiliza y no hay nadie más

Voz 8 04:23 como tú mismo

Voz 5 04:27 venga

Voz 9 04:30 este creías que te estaban engañando

Voz 2 04:36 de vamos a pensarlo tranquilo estás más tranquilo

Voz 5 04:45 cuando recibí una carta de Lucian de Luciana y tuya mirarle

Voz 2 04:54 una meca no era muy joven que va a verlo todas las noches que se paga antes pero está días ha vuelto loca por qué nos hacen esto

Voz 5 05:02 se deja está un estas entienda pero Mireya de verdad crees que sería capaz de hacerte algo así mañana iremos saber a Luciana es verdad que esta carta es suya lo haremos todo anda tómate una copa de vino conmigo no precisan vasos bajará

Voz 10 05:21 sí

Voz 2 05:24 si ella misma fuera directa su propia muerte aquí tienes no sé cariño tal vez lucían este Fenosa de nosotros quizá no pueda soportar vernos felices o quizás está enamorada de mí

Voz 9 05:38 el pie no creo la verdad no eres para nada subtipo

Voz 5 05:41 ah no es demasiado convencional para Luciana convencional eso crees eso beben es sólo el quiénes el convenciendo estas bien así

Voz 2 06:00 agotamiento ya te en este Training Game las tumbarla así estás mejor

Voz 11 06:24 la tienes donde queríais

Voz 0313 06:27 yo creo que está sedada otorgado lo que sea que cuál es el siguiente paso que va a hacer con ella

Voz 1594 06:31 es que aquí es donde empieza realmente lo elaborado el plan como hemos escuchado han dado un somnífero a Mireya y cuando está dormida Luciana que estaba esperando fuera entra en la casa a partir de ahí como desde el principio del plan ella Luciana toma las riendas

Voz 2 06:49 buscando su directo supongo que haya comprado una Eden hueca IPREM codo en mi carta la tienes sí que mala dicho ha hablado con alguien este viaje no ha hablado con a partir quemado también y ahora ayudan a llegar a la bañera coger a hombros mes

Voz 5 07:28 el escultura aquí está mucho mejor asegura que no podrán verse las dando el pecho Farinelli está seguro de que me hacen esto a que esperas

Voz 12 07:52 vamos vamos bien sí sí

Voz 0313 08:04 pero entonces la la han ahogado la OTAN y la dejan ahí sí

Voz 1594 08:07 es que el plan pero lo deja si la dejan por ahora lo haga dejan ahí porque el plan no ha hecho más que empezar como te decía antes perdón el plan es bastante bueno la verdad su ideas dejarla allí durante cuarenta y ocho horas para luego llevársela a la urbanización de Rabin él allí tirarla a la piscina de este modo cuando la encuentren y le hagan la autopsia el agua que encuentra en los pulmones revelará que Gemma en la piscina cuarenta y ocho horas tiempo en el que oficialmente Rabin el ha estado de viaje de negocios en Nantes con lo que sería descartar como sospechosa ilusiona por supuesto no sospechosa en ningún momento el hecho es que efectivamente en cuarenta y ocho horas Luciana vuelve a Nantes donde se ha quedado Rabin él viajan toda la noche hasta la urbanización de Rabin él con el cuerpo de Mireia en el maletero allí lo tiran a la piscina esperando que salga a flote en las próximas horas sin ambages

Voz 13 08:55 no no lo hace pasan dos días y el cadáver no aparece Rabin él empieza a ponerse nervioso hundía tomando café que un encuentro providencial con su tío que precisamente es un manitas así que Rabin él aprovecha la oportunidad

Voz 2 09:11 qué tal se el negocio de confluir su sobrino bien lo siento mucho sabes que estoy pensando apetecería hacer un trabajo en mi comunidad y el otro día planteó el de mantenimiento que era piscinas construido con la lluvia y eso un problema

Voz 14 09:27 bueno esas piscinas vieja Llano también les da por duros porque no vienes y Macías la piscina algo te llegará sin problemas a finales de semana

Voz 2 09:37 demasiado tarde no podrías antes la verdad es que antes de irme a Nantes demasiado y eso fue hace dos días así que no me quiero imaginar cómo estaba y como usado y sin Holanda pues bueno lo supongo la antigua no es el encargado más rápido de Franco mira por qué no pasamos ahora miramos si así ya se queda hecho los Escarrá tenías no dude nada te invito a este desayuno y nos vamos ya camarero quieres otro café verdad Clot joya del hijo

Voz 5 10:02 la Rabinato

Voz 15 10:05 Fernández su tío recorren en silencio el trayecto entre pequeños hotelito

Voz 2 10:08 sea colegas

Voz 15 10:10 provincial de tiene el vehículo delante de la entrada de su

Voz 2 10:12 pues si quieres dejaremos fuera el coche si quieres vea la parte de atrás ya sabes dónde está la piscina yo pasaré dentro proximidades ya me ha dejado una nota avalado

Voz 16 10:24 jardín el hace un poco de tiempo en la cocina cuidado con todo puede tardar cutre en llegar de la piscina hayan cereales

Voz 17 10:30 cubrimiento encienden cigarrillos para calmar los nervios echa el humo por la nariz Nervión

Voz 16 10:35 eso esperando que su tío de señales de vida

Voz 18 10:38 de muerte Fernando Fernando

Voz 19 10:41 casado en el que quitar piratas Fernando encontrado de una vez usted redujo al fin a la piscina yo está vacía no hay agua ni ningún Astrud que supongo que el encargado de mantenimiento mientras todas está el juez

Voz 18 10:57 como que estará adelantó salí con con perdón ahora

Voz 9 11:07 los pagaba así

Voz 2 11:11 ha hablado en algún momento de Moncada

Voz 20 11:14 con esta muerta tampoco he dicho eso

Voz 21 11:28 a ver esto tiene o tenía la Lanvin un plan perfecto cuasi perfecto se ha estado cuarenta y ocho horas la dejaron en la bañera llena de agua con una cultura encima de todo lo demás es imposible y que ha pasado aquí pues es imposible al menos es lo que piensan lucían Herralde ambos se ponen muy nerviosos lógicamente claro Luciana

Voz 1594 11:48 intentando mantener el control sobre la situación recomienda Rabin el que haga vida normal no deben verse unos días nadie puede sospechar que están juntos Rabin él recuerda entonces que al hermano de Mirella le acaban de operar así que decidí ir a verle al hospital para plantar para aparentar normalidad pero

Voz 2 12:04 hola germanos cómo estás qué sorpresa al Baça pasa lista Rainer sonríe en fin

Voz 22 12:10 qué tal estás con un poco de suerte me sueltan pasado mañana pero veremos cada vez que me tiene un poco exagerado deberías preguntarle por su mujer inventarse una excusa para mi niña no está Marta se acaba de ir casi cruza ex es que no he podido venir antes estado en Nantes no creo que volviste conduciendo toda la noche perdón como Sunny mosso mucho no podía viajar tanto como tú llevando la vida que llevo y fíjate me han tenido que quitar una disculpa Germán como sabes lo hacen antes me lo ha dicho mira ya pero como ha estado aquí esta mañana se ha marchado hace una ola

Voz 5 12:45 no puedo ser está seguro

Voz 22 12:47 yo estoy estoy seguro yo sí claro pues mi hermana suelo reconocerla

Voz 2 12:52 estás bien sí sí sí de hecho ha dejado una nota para ti una nota mejorar mucho mi mira es ese sobre que el bueno de Rabin El cojo y sobre lo vas abrirlo pero no lo va a abrir esa caja de Pandora lo abre se desatará él

Voz 23 13:13 seguro que está seco

Voz 5 13:19 eso techo primar

Voz 2 13:21 cállate la verdad es que Avilés nuestra para escuchar voces en su cabeza el sobre él está orbitando en su bolsillo todos los temores y los remordimientos que acallado en las últimas setenta y dos horas se agolpan para salir despavoridos al menor gesto desde luego las cosas no pintan bien para Fernando Robin

Voz 0313 13:42 esta historia daba daba mucho mal rollo mucho Giulio al principio por un motivo y arreglada por otro pero de verdad puede ser Mireya encerrado aquí a ver

Voz 1594 13:51 pues saber avance o es Mirella o es su fantasma pero es un fantasma que deja notas por cierto que en una nota de de de Mireia lo que le dice es sencillamente que ha debido pasar unos días a casa de sus padres como si no hubiera pasado nada como si fuera un día más en la rutina de la pareja carabineros llama Luciana histérico deciden quedar en un café saltándose la regla de no haberse y por tanto exponiéndose pero claro qué otra cosa pueden hacer así que se encuentra nunca cede el centro y cuando están hablando de qué pueden hacer ante estos acontecimientos Luciana

Voz 5 14:23 vea qué es eso me periódico si me hago el cadáver de una mujer Senna porque me Sena obliga a ser construido hace cinco años puente de Wade hasta viejos hace tres días pero como han podido salir de la piscina y aparecer en el Senado primero tenemos que asegurarnos de que siga tienes que ir al depósito de cadáveres Fernando los dos no podemos ir juntos pero tus y hayan encontrado algunos sino de nuestra coartada si tiene que se veía ya te esperaré la casa

Voz 2 15:04 bien pues estamos todos de acuerdo Gavin él tiene que bueno o desde mi punto de vista venir

Voz 0313 15:13 ya lo que pasa que aquí hay alguna cosa que no cuadra porque hasta ahora lo ha denunciado la la desaparición de la esposa Sivall depósito de cadáveres a preguntar a reclamar lo que sea Se va a exponer a exponer mucho además

Voz 1594 15:23 sí demasiado pero es que no tiene otra opción para él acude al depósito de cadáveres en principio parece que la descripción encaja sin embargo al ir a reconocerla se da cuenta de que no es ella pero eso no es lo único que le pasaba en la sala de espera hay un hombre que le mira curioso y que entabla conversación con él Rabinato lo quita rápido de encima pero cuando sale a buscar un taxi el hombre sigue

Voz 2 15:45 mire estamos de suerte ahí mismo en la parada vehículo taxi necesito estas me lo sueña Caballero permítame que amigo soy Alfred inspector de policía retirado y usted nos va a llevar a mí este caballero en ahora mismo me acuerdo inspector de policía pero por favor no hace falta que me acompaña por Dios nos molestia permítame dicho inspector de policía retirado pero con licencia para desarrollar todavía ciertas actividades investigaciones fatua dice que está usted nervioso acierto si no ha sido un día fácil usted ya me ha oído en depósito verdad verdad por eso meto morador la libertad de seguirle y de ofrecerle meses tienes que librar tiene el Fernando se lo agradezco mucho pero no es necesario claro en momentos así uno necesita ayuda para informar usted si no gano pues los otros estamos puedes pero no se preocupe los a su mujer llevo treinta y cinco años dedicándome a esto debería decirle que está usted de suerte pero de verdad no es necesaria en serio su mujer que es uno muy rota recuerden melón Sellam apunta Mirella se llamaba se llama Señor Rabin él el año llevan casados en el que estás metiendo un jardín ocho ocho dice usted que eche de menos a su mujer cuando reverso del fin de semana donde es

Voz 23 17:21 pues yo tuve que ir a antes

Voz 0313 17:27 así que el narrador era todo el tiempo el policía que también es mala pata encontrarse con un policía en esta en estas circunstancias

Voz 1594 17:33 así que muy mala el tema es que hallaban hacia la casa de Rabin él donde a Rabin él está esperando Luciana cuando llegan el policía le dice que va a hablar con el administrador de la organización para averiguar si éste ha visto algo así que Rabin él va a su casa donde lucían al espera estando allí aparecen administrador para darle otra nota que mide ya le ha dejado para él un rato antes el nivel de terror de la pareja alcanza cotas inexplicables ya o explicables bastante explicables pero Luciana se da cuenta de que la nota bien escrita en un papel con el membrete de un hotel de París así que Rabin Huelva allí con tan mala suerte que el policía retirado le está esperando otra vez en la puerta el también vio la nota en la también vio la nota en la mesa de administrador no hay rastro de ella en el hotel aunque sigue ropa suya Rabin él vuelve a casa dispuesto a hacer las maletas e irse de allí inmediatamente con Luciana pero entonces

Voz 24 18:31 ella pues eso no

Voz 25 18:33 huele a café recién hecho bien la cocina en la cocina del efecto hay una cafetera aún caliente yo hacía no toma que toma café si y revivir el tiene una idea sí eso desprecio con el arresto la te le

Voz 2 19:04 si viene el baño y eso no esto

Voz 26 19:08 no

Voz 2 19:24 con caprichos tapándole la cara el rostro desencajado mire

Voz 27 19:40 sí

Voz 7 19:48 calificado placidez

Voz 5 19:52 que luego acabar nunca alcanza con este envuelta de frío y la verdad es que te confieso que me ha sorprendido Fernando aguantado mucho más de lo que espera noté tres con todas las cartas las notas estaba a punto de estropearlo todo varias en la noche del otro día tengo un catarro que le va a durar años esquemas da con el dinero del seguro tienes todo el tiempo del mundo para recuperar tenerlo dónde vas a ir te ponen dinero Antibes es verá lo único en lo que nunca mente Luciana tú crees que somos más

Voz 19 20:29 yo diría más bien que son ustedes diabólico espero que tengan ustedes ahora van a necesitar un a mi me parece que no van a llegar a cobrar ese famoso seguro que está usted qué cree nosotros mismos matado si eso es cierto no puede hacer él se ha suicidado bueno dura en realidad así pues acaban ustedes de confesar su plan de extorsión simulación de muertes está seguro de robo tienen que edad con las llaves que medio preventivo

Voz 21 21:02 del mismo modo dejó ver membrete del hotel

Voz 19 21:05 hasta que usted perdone usted

Voz 21 21:08 todo esto aquí y ahora si no les importe acompañar

Voz 9 21:12 no vamos pero te diré algo más

Voz 1594 21:23 este esto lo hicimos en dos partes en Negra y todavía hay otro hito que lo he dejado para el que lo quiera escuchar

Voz 21 21:30 pero ojito crédito no lo gordo está aquí se me sugiere esta historia es que para para crear una una atmósfera de de miedo de suspense de mal rollo no aceptada tampoco Andre y cosa por ahí osea con con lo que se sugiere y con la presión mental de pájaras no está mal