Por qué 'El cuento de la criada' es una serie militante

Voz 1463 00:00 pues abrimos sección de televisión íbamos con una de esas semanas intensas claro que hemos tenido porque vamos a analizar el regreso de una serie con la profundidad que nos gusta y que se merece por otra parte así que Dani bendito sea el fruto

Voz 0457 00:26 señor permita que madure

Voz 1463 00:28 pero no sé si tienen un mal eso

Voz 1 00:31 desde este centro digamos de saludar nos así verdad

Voz 1463 00:35 bueno el el cuento de la criada ha vuelto con su tercera temporada en HBO necesitamos que no se actualice es para poder hablar de ella como se merece cómo están las cosas ahora pues la República de Llíria

Voz 0457 00:46 pues mira han mejorado un poquito pero a ver cuánto cuánto dura recordemos que al final de la segunda temporada June la criada llevaba un tiempo dando un paso hacia delante y dos hacia atrás para para escapar de Gillette y cuando parecía que finalmente iba a conseguirlo decidió quedarse para hacer volar los cimientos de esa dictadura teocrática desde dentro eso sí consiguió que el bebé que había entregado a los Water for la familia que pertenecía cruzara la frontera hacia una vida mejor gracias a su alianza con serena

Voz 2 01:12 puesto a Hansen a cargo de secuestro de Nicole ejercicios que más de Joseph atacó la tía Lidia cogió a Nicole yo interpreté intentéis detenerla como buenas madres es la única forma de que lo cual Jiménez Morán

Voz 3 01:26 hace falta que sea portadas

Voz 2 01:28 ya proteger a la familia es enorme ha hecho acompañado de una mujer increíble

Voz 3 01:34 fui yo quien decidió que escapara Fred

Voz 2 01:37 condujera desesperación lo arregla haré

Voz 0457 01:40 pues todos estos acontecimientos hacen que sea destinada a una casa diferente lejos de ese matrimonio que tanto y de tantas maneras la había vejado en en ese patriarcado el comandante Josep Flores será el nuevo amo de la criada uno de los pensadores del sistema de dile a cuyo comportamiento es una de las grandes incógnitas de esta nueva tanda de capítulos

Voz 4 01:59 tiene que saber porque ayudé a Emily quería que se sentía culpable Si lo fuera lista a escapar con ella ya sabe que no puedo me parece que a mí me importa más tu hija que yo estoy salvando el planeta Corella estoy reconstruyendo la raza humana por ella tú que haces yo intenta ser su madre ya tiene madre

Voz 2 02:23 tienen que dan miedo

Voz 4 02:26 ver que los números de las tablas se convierten en personas que les personas a las que ejecuta Samer que sin nadie hubiese leído sus libros todos estaríamos mucho mejor coser uno a dársela a alguien así

Voz 0457 02:40 veníamos ya de una temporada bastante oscura en la que muchos espectadores se quejaban de esa pornografía del dolor de la serie es verdad que la Sala de guionistas de Bruce Miller el sobrante sabía vuelto bastante más sádica pero bueno era necesario también una evolución la trama y en los personajes para continuar con la historia así que por ello June tratará de ser la que consiga hacer que salte por los aires y lo tiene más claro que nunca son las mujeres las que tienen que apoyarse para salir adelante

Voz 3 03:07 sí aunque sea Fenton todas las cepas más es que las que cesen sus con motor que podamos no he venido aquí podrás hacemos hace darnos culpa no podemos hacer los hombres ser no está demostrado

Voz 1463 03:37 bueno parece que soplan vientos de cambio o de una especie de sonoridad extraña sensibilidad ya veremos cómo sigue transcurriendo la serie ahora vamos a analizar toda esta distopía que tantas veces hemos visto como un aviso de lo que podía pasar no sé si estamos ya cerca o ya pasado por eso hemos invitado a Elena Irigoyen hola qué tal hola qué tal es filósofa muy joven cómo estás muy muy bien Ia Henry Kroos que está en Radio Barcelona hola Enric

Voz 5 04:02 hola qué tal tú has estado varias veces en

Voz 1463 04:04 en el cine en la SER pese a que bienvenido de nuevo bueno los dos son Un dos de los autores del cuento de la criada ensayos para una incursión en la República de Gillette un libro que publica errata natural en el que además escribe en El Klaus Lahm Patricia Simón y Jorge Carrión y otros autores que saben mucho Ike con todos ellos no no nos van a ayudar con esta excursión a Juliette que hemos propuesto así que os haga una primera pregunta así que os parece esta tercera temporada

Voz 1949 04:32 qué pena porque es que me estoy reservando para verla cuando cuando esté entera o sea que yo no puedo decir nada pero se vuelve me como alguno

Voz 1 04:40 ya no no vamos es el bueno

Voz 1463 04:44 si te pasa algo parecido justa

Voz 5 04:46 empezado pero todavía no tengo una idea clara de lo que he leído un poquito es que después de lo que comentabais ahora de tanto dolor y todo este especie de de viacrucis Crucis de la segunda temporada ahora toca por fin el trayecto emancipación no esto es lo que he leído entonces estoy un poco expectante tengo ganas de que llegue eso

Voz 1949 05:06 y tú qué qué esperas que llegue Helena pues hombre la revolución no no yo creo que si tal y como se están dando las cosas parece que que estaba cada vez más segura de sí misma y se está conformando más como una como una líder y una heroína no de hecho lo último que hace que en la en la el final de la segunda temporada es algo muy heroico que es puedo escapar de aquí y sin embargo decido quedarme para para salvar a mi a mi primera hija no hay parece que sí que se está formando la la revolución y va convenciendo a más a más mujeres con ella

Voz 6 05:41 yo tengo tengo dudas porque me ha decepcionado un poco la la vuelta los tres primeros capítulos que a mí me gustó tanto la primera temporada que siento que ahora se ha vuelto algo convencional un thriller

Voz 1084 05:53 convencional que vale es eh tío

Voz 6 05:56 Heene una distopía la República de allí Le además el sometimiento de las mujeres pero no tiene la profundidad y la complejidad de la primera temporada sino que creo que hay soluciones mucho más fáciles a nivel narrativo la estética indudablemente la mantienen porque desarrollado y han creado una uno estética que trasciende la propia seria para instalarse en la cultura como hemos visto en algunos congresos de Estados Unidos no de mujeres vestidas entonces mantiene eso la la esencia de la estética y todo lo que les rodea pero creo que narrativa mente la voy a dejar evoluciona de ir a ver a ver cada semana eh que está un poco perdida veo la serie no sé dónde quiere ir entiendo que eso pero temo que haya un un desenlace un un resultado de esta temporada demasiado fácil para la complejidad que nos planteaba en un primer momento todos volvió locos en la primera temporada

Voz 0457 06:46 Dani Sí yo también piensa lo mismo a mí la segunda ella ya me pareció un poco coge en comparación con la primera que yo creo que nos pilló a todos por sorpresa ahí la verdad es que no nos encantó Nos horrorizó a la vez entonces tengo dudas de si el el relato S se va a perder no a partir de la novela de Margaret Atwood tan tan potente Se está perdiendo y está lleno pues pues hacia un lugar que que no es el que estaba pensando pesado en un momento pero bueno también es decir que los tres primeros a mí me han gustado creo que hay que está colocando o bien las piezas y he leído por ahí que que como que a mitad de la temporada habrá un giro bestial que cambie todo el tono

Voz 1 07:26 estoy condena etapa te lo sabía y lo hemos llegado ninguna

Voz 1949 07:31 que si lo que lo que sí que creo claro la diferencia yo creo que hay entre la primera temporada ahí las otras es que básicamente que la primera temporada está basada en la novela de and Wood y las demás no no entonces la novela aduptor realmente termina de manera muy abierta pero pretende ser un final sea cretense Un final ha abierto ambiguo con un personaje que es de Fred también confinar muy ambiguo en el que yo creo que los conflictos que a ella le le van llevando por toda la historia no se resuelven y además es algo que Henar Bud está siempre presente en toda su sus novelas no sale gusta que el final sea así para que sea el lector el que se encuentra de repente con esa ese malestar que provoca a todos el una historia no te no terminadas y ese malestar hace enormemente que reflexiones que me preguntes cómo puede acabar esto interpela como lector y creo que claro en la serie al querer seguir haciendo temporadas es se ha perdido o no y al final grado van van creando temporadas nuevas que tienen una intriga enorme y la estética es genial pero que claro al final parece poco lo que decís no que no se sabe a dónde va es como bueno como vais a terminar esto no yo creo que que igual hay un problema por ahí si puede ser

Voz 6 08:40 pronto sabremos en septiembre publica nueva novela Margaret Atwood

Voz 1949 08:43 sí es verdad es continuación de estos

Voz 1 08:46 sirve para un final de la serie es decir la vejado la segunda y la tercera que la iban ellos vale renovamos una cuarta hay ahora de que volvemos a tener novela la cerramos por todo lo alto

Voz 1463 08:57 ya sabemos como yo digo aquí por qué creéis os hago la pregunta a los dos si quieres Enrique empieza tú que estás allá al otro lado porque porque crees que ha irrumpido con tanta fuerza en las protestas y en la cultura popular

Voz 1949 09:10 la serie

Voz 5 09:11 bueno es que yo tengo la sensación de que esta serie toca temas que nos interpelan directamente y aparte sea en primer lugar los temas relativos al al género los temas relativos al patriarcado por supuesto ilícitamente temas que están vinculados en general con Aspe oye como de rearme del capitalismo no del conflicto que podría haber un conflicto histórico pero que nos habíamos olvidado de él entre capitalismo y democracia por decirlo de alguna manera no entonces aquí hay un trasfondo político muy interesante que que hace que active casi una especie nostalgia de revolución del espectador no que de repente ve esta serie casi una manera militante a mí me interesa más esa parte a tópica que decías al principio que tiene que ver con confrontar nos como saciedad nosotros en el mundo que plantea la serie que a veces pues pues esa parte más culebrón gresca de giros de guión que que por supuesto tienen que estar pero que me da un poquito más igual a veces no me gusta cuando recuperas a parte incorrecta y activista no

Voz 1463 10:14 pues si os parece vamos a centrarnos en vuestro análisis de libros sobre esta serie así que dan

Voz 5 10:20 sí vamos a pegar por el capítulo de

Voz 0457 10:22 de Elena que bueno ella se centra en cómo sobretodo en la en la novela es tópica y en otras de Margaret Atwood cómo afrontan la identidad de la mujer no que siempre se asocia pues a esa mujer sin cuerpo sin voz completamente sustituible hay un momento de la primera temporada que es muy gráfico y que ya se refiere a él que es el capítulo el que el comandante lleva ayuna a un prostíbulo en un ejercicio como de máxima hipocresía

Voz 7 10:51 no te parece creía que estarán prohibidas extraoficialmente pues hacemos la vista somos humanos vamos

Voz 2 11:05 no pasa nada quedaría raro que no es

Voz 0457 11:10 bueno escuchábamos este fragmento en él decía el el comandante en los seres humanos no pueden saltarse las reglas en algún momento actual en hablas de los seres humanos en esta serie como hombres directamente a las mujeres están completamente anegadas cómo cómo dirías que están representadas

Voz 2 11:28 estas mujeres en la serie sea yo

Voz 1949 11:31 cuando cuando decía que que que los hombres estarían representando lo que consideramos como ser humano y bueno es lo que se ha dado siempre no parece cuando hablamos de la mujer hablamos exclusivamente de la situación particular de la mujer sea la mujer nunca podría estar representando a la raza humana mientras que cuando hablamos de del hombre pues a los a los problemas las las tensiones y las emociones que tiene y es estarían representando las emociones de todos y todas sin embargo las de las de la mujer estaría sólo representando las de la mujer en la en la novela ahí en la serie pues efectivamente la mujer aparece pues como un útero andante no sea lo que importa es su cuerpo hay bueno y a través de su cuerpo se controla su su conciencia no es decir yo creo que los dos modos así de dominación que que hay tanto en la novela como en la serie

Voz 3 12:28 más más palpables

Voz 1949 12:30 son esa vigilancia constante sobre el cuerpo no que es una vigilancia que ya digo se llega a interiorizar por parte de de de ellas hay claro finalmente no hace falta que haya nadie con constantemente vigilando la sino que ellas a sí mismas como sí claro que es el triunfo de del dominio

Voz 1463 12:49 no claro que también gracias

Voz 1949 12:52 el cono estaría estaría por ahí y luego la otra forma de dominación que también tiene que ver con una interiorización de algo es pues eso de un de un estereotipo que tradicionalmente se ha concebido como lo femenino frente a lo masculino no hay esto que comprendemos cómo lo femenino que vamos yo en el ensayo basándose en una autora que recomiendo su lectura totalmente que se llama Almudena Hernando en un libro que se llama la fantasía de la individualidad pues sería plantea llama este modelo o estereotipo o este estereotipo de de identidad que han solido tomarlas las mujeres a lo largo de la modernidad como identidad relacional no que es una manera de comprenderse a sí mismas como carentes de todo poder frente al mundo y por tanto la estabilidad y la seguridad provienen siempre de de mantener una serie de lazo Si de vínculos emocionales sobre todo con los más cercanos que suelen ser además hombres no los maridos los hijos los hombres de la familia que aportan esa seguridad hizo frente a eso el estereotipo de lo masculino que es bueno pues los hombres dado que a lo largo de la modernidad han ido pudiendo intervenir mediante la ciencia y la tecnología en el control y el dominio de la natural me iré si mismos pues han ido sintiendo que tienen pues mucho más poder frente al mundo mediante el uso de la razón no que siempre ha sido algo que sale a a la mujer se lea Se le ha impedido el acceso el ser natural más apegado a la naturaleza a las pasiones a las emociones Si incapaz de raciocinio Easy y creo que esas dos modelos están ahí presentes sí claro yo creo que de Fred y June Se está debatiendo constantemente entre entre esos dos modelos pero claro ella también es una mujer del siglo XXI que ha tenido acceso al mundo laboral al mundo profesional al mundo por así decirlo de de la razón del uso de las capacidades racionales pero por otra parte también se ha educado en una sociedad patriarcal en la que a la mujer se le ha dado el papel de

Voz 8 14:48 a mantener los vínculos emocionales y sabe que son muy importantes entonces está entre esas dos cosas vamos es mi interpretación de vas a ellas las más ricas

Voz 1084 14:59 el cuerpo de la mujer también es una ha sido siempre campo de batalla político tu tu en el capítulo lo deslizar no es el tema de de tu capítulo pero es muy interesante no el uso del color también de en en la serie

Voz 5 15:10 sí sí sí sí sí bueno evidentemente el toda la gama cromática de las series muy interesante recogiendo un poco a lo que decía Elena que me parecía muy interesante a esta idea de la conversión del cuerpo de la mujer en puro objeto no que es algo que evidentemente el patriarcado siempre ha hecho y que la serie lleva como al máximo aquí se confirma pues con con el tema en los uniformes incluso con la renuncia al atractivo físico propio es decir a que alguien me pongo el uniforme que haga que este es adecuada la función en este caso reproductora etcétera etcétera es expresa también en gamas cromáticas no en cómo utiliza esta especie la luz Vermeer para todos los escenarios relacionados con la casa hay en cambio a veces cuando la serie se vuelve más siniestra opta como por colores así o por tonalidades más Rembrandt no como por claroscuros más más inquietantes no toda la estética la serie parece que está reproduciendo mundo de del Barroco holandés el siglo XVIII o quizá de de los colonos no de norteamericanos y esas expresan estos colores no hay en estas gamas como de de colores blancos muy invasivos en los que solamente los uniformes rompen un poco con una con esa gama cromática no encontrase ahora que eludía ella también al pasado Elena no que crecía es todo el pasado de de de Fred me parece muy interesante también que el pasado de sería nuestro mundo contemporáneo is expresaron una medida también es más bien grises y un poco metálicos

Voz 0457 16:43 da la sensación de que tampoco se acabamos

Voz 5 16:46 satisfechos de ese mundo en el que hemos ahora no se presenta como como una utopía tampoco no

Voz 0457 16:52 bueno hay volviendo a a June ya ya el capítulo de Elena a mi me interesa mucho cuando hablas de la relación que tiene ya con con los hombres sea primero con con el comandante no que es un tanto de sumisión evidentemente por por por toda la cuestión sexo cuál pero también tiene digamos un juego diferente cuando cuando se ponen a jugar al ex Craven del ídolo en esas conversaciones incluso puede llegar momento en parecer que se siente atraída por él y por otro lado de la relación que tiene con Nick también con el chófer que que también es distinta pero pero bueno se basa un poco en en esa necesidad de estabilidad de protección que que necesita no como cómo crees que que se relaciona con los hombres en la serie

Voz 1949 17:33 pues yo creo que por ejemplo las partidas de Eli incluso las salidas a Isabel no son momentos en los que ambos están jugando bueno él lleva la voz cantante evidentemente pero ambos están jugando a a ver cómo se siente el que haya una inversión de papeles de poder no sea en algún sentido el único poder de nuevo que puede tener una mujer en un mundo patriarcal de de a esos extremos no es lo que se llama que a mí no me gusta nada capital erótico no es decir bueno pues si puedes atraer a un hombre y así conseguir algo pues utiliza lo hizo cuando eso yo creo que termina todo en contra de la propia sociedad quedara claro efectivamente eh y entonces hay un juego hay y luego por otra parte él también como que desea estar en ese despacho que parece como una burbuja no eh desea tener jugar a tener una relación de igual a igual con ella no cuando él porque él puede estar muy agotado por por por tener muchísimo esa por por tener que ejercer un papel de poder fuera de esa habitación no constantemente tanto como hombre de la casa como luego el papel que tiene dentro de la República de Ileana Easy yo creo que están jugando a eso a a bueno yo dejo que que que tengas algo más de poder aquí infame como es una especie de juego medio erótico de ahí que ella en un momento dado pueda parecer que se siente atraída hacia él sea yo creo que ahí explora muy bien las la las contradicciones que puede que puede haber entre en la relación entre un hombre y una mujer no oí aquí está muy bien porque se esa complejidad con Nick pues bueno se sí parece que se que se llega enamorar pero en un sentido así buscaba protección estabilidad y me parece algo muy humano en un entorno así desde luego

Voz 1463 19:23 bueno pues tu parte Enric vamos a centrarnos ahora en análisis luego volvemos iba a debatir

Voz 1 19:28 el debate un análisis del contexto

Voz 1463 19:31 lo político de las bases en las que se mueve la serie con un título muy peculiar la nostalgia del antiguo régimen que bueno ahora que hoy que se han formado los gente viene muy al pelo si tenemos nostalgia fascista o no

Voz 5 19:45 bueno yo decía que que nosotros tenemos como nostalgia la revolución aunque no parece que la vayamos a hacer no por lo visto pero poder tiene nostalgia el Antiguo Régimen no hay aquí hay como una especie de rearme del del poder la serie no esto me venía un poco de de leer por ejemplo a Todorov hace algunos años ya cuando empezó a ver la crisis Si salió a la luz todo lo que el poder había hecho la connivencia que existía entre el poder económico y el poder político ella hablaba de Los Enemigos íntimos no que los enemigos no eran otros país Se sobre otros sino que el enemigo era nuestra propia clase política por decirlo de alguna manera no hay un nuestra élite podríamos hacer y aquí tenemos un mundo de nuevo gobernado por por élites por elites masculino unas élites patriarcales que crean un sistema familiar cerrado no ahora que eso es lo que decía Elena me hace pensar un poco pues en el en el contraste de los modelos medievales de amor que obviamente pasan por una masculinidad dominar de ahí tendríamos el modelo familiar y la esposa Italia y luego modelo como de amor cortés de seducción pero con unos códigos completamente regidos por lo masculino no lo decía en ese sentido no de de que les proponen modelo de devolver a un cierto feudalismo con excusas concretas en las cuales algunas de ellas han incluso ecológicas no las que plantea la serie no como una algo que es necesario imponer no

Voz 1084 21:14 a mí me gustaba mucho ahora que decías como que la revolución no está muy cerca no y en nuestro en nuestra sociedad como lo con estas un poco también con con toda la crisis de dos mil ocho no porque al final las series americanas eso sí que lo han recogido muy bien tanto a nivel estético como a nivel narrativo hubo una serie de ficciones que fueron claramente pos once S no de miedo de psicosis absoluta después

Voz 1 21:41 no hubo algo es algo esperanzador y luego ha venido otra vez con Obama ha venido otra vez el golpe definitivo entonces

Voz 1084 21:49 es está esta conexión qué haces un poco de de cómo se dieron un poco con la crisis no se dieron cuenta de que nos podían apretar todo lo que quisieran que que no íbamos a a salir a la calle viene a decir

Voz 5 22:01 sí sí sí yo creo que les hemos entregado ya el el poder definitivamente no es lo cual es inquietante e incluso también han visto que es posible activar contra discursos oí bueno a veces cuando se habla de estas cosas no de el auge por ejemplo de esto que algunos politólogos llaman los nacional populismo ese cosas ese estilo no es decir que se puede hacer contra discursos como maniobras de distracción no o apropiarse de discursos que podrían ser subversivos para domesticar los no es muy curioso por ejemplo cómo hay mucha gente mucha clase política sea apropiado del feminismo con una función en el fondo desactivado ahora no porque no no potenciar precisamente el carácter más transformador del feminismo sino una especie como de praxis diaria de mínimos no

Voz 1463 22:50 hay hay una cosa que hablaba antes Helena de que las novelas siempre las acaba con con esa sensación de que no ha acabado de que no hay un final cerrado yo no sé si a la serie le va a pesar el es una serie que abierto muchísimos debates por ejemplo bueno no solo con con ese otro personaje no el debate de la homosexualidad en el sentido en el que bueno algo que estaba un derecho que estaba más o menos conseguido a pesar de que había problemas de convivencia en algunos casos seguía habiendo cosas sigue habiendo en España violencia hacia las personas trans hacia las personas LGTB sin embargo dan la sensación de que parece que hemos retrocedido hoy que hay discursos que hace dos años eran inadmisibles y ahora lo son que de alguna manera salvando las distancias evidentemente de esta distopía es un mensaje que está en la serie la sede abierto el el también el melón del feminismo abierto muchos debates no sé es si y de alguna manera va a tener que hacer un final no sé si feliz un final medianamente que acabe bien para ser consecuente con los debates que abierto o no sé si pensáis que la serie debe hacer esto no debe hacerlo que va a tener esa presión que no la va a tener

Voz 1 23:59 eh

Voz 1463 24:02 no porque claro que acabe mal puede dar un mensaje muy pesimista de la sociedad en la que vivimos

Voz 1084 24:08 en a lo mejor todos salimos a la calle de un imposible

Voz 1463 24:12 días

Voz 5 24:13 es esto pensaba digo que el el el libro salió en la era Reagan no y ahora esta serie yo creo que tiene mucho hay que ver con la era de una manera clarísima no hay y eso es algo que creo que es muy interesante como Estados Unidos ha sabido con la ficción televisivas especialmente tomar el pulso a a ciertas preocupaciones ciudadanas no por ejemplo la transformación que ha habido de series encabezadas por personajes femeninos los muy distintos que era algo que no ocurría hace una década por lo menos a la mayoría de series tenían protagonismos masculinos todavía no y sobre el final pues no tengo ni idea estamos acostumbrados además un poco de al hecho de que la digamos la respuesta del público condición a finales no lo hemos visto ya no solamente con Perdidos con Mad Men

Voz 9 25:04 con la soprano no

Voz 5 25:08 y yo puesto fueron final en el cual todos los finales posibles ya se han sentado en la mesa guionistas y les hayan contemplado y opten por desconcertar no así e intentar hacer un poco Historia no digamos hacer un final que no sea muy previsible sí si la serie es consecuente debería ser más bien oscuro tópico no parece

Voz 1084 25:26 lo que sí he decías tú también era que que es valiente porque es una cadena como HB o no la serie y recuperó lo que decías de militante porque es una serie militante y contra nada un poco a contracorriente no Enric

Voz 5 25:40 sí yo creo que sí de hecho últimamente no se esos pasaba a vosotros que yo tengo la sensación un poquito de que estábamos en un momento de de mucha proliferación de series productos muy interesantes pero un poco ese carácter más turbador y más de interpelar al espectador que tenía cierta ficción de de eso que llamamos la segunda dorada doradas había ido perdiendo ya había se habían puesto mucho el criterio industrial al final no que fuera hecho con buen gusto y por supuesto la militancia esta era uno de los aspectos que había desaparecido a mi me gusta de la serie precisamente lo que hace que arriesga no que es esa manera interpela al espectador y también incluso a veces ese tono en el que da sensación que capítulos en los que no ocurre gran cosa que creo una una narrativa así como tanto melancólica en la que no hay muchas veces puntos fuertes claros no y en la que se opta justamente por los aspectos reflexivos no textuales y creo que esa es la la cosa más interesante la serie Illa potencial también de fabricar figuras icónicas no que hemos visto por ejemplo pues eso en manifestaciones no todas esas lo hace muy interesante

Voz 1949 26:49 claro bueno me me interesaba mucho lo que decías de esa reacción de HBO oí de Netflix de de de estas de estas grandes compañías no de de empezar a producir series en las que por ejemplo se ponen si pues se ponen como protagonistas principales a mujeres no pero también conectando también con lo que había has comentado antes Enric esas hay que yo creo que habría que diferenciar entre aquellas series en las que a pesar de poner un personaje Nino en en en en Primera en primera línea siguen planteando no se debate eso o tipo de personaje que que es como una mujer que en vez de llevar falda lleva pantalones no ese sigue siendo exactamente igual que los protagonistas masculinos no se pone realmente en juego las complejidades que tiene pues a esa mujer como ha llegado a ser pues como estar en el poder la que se ha tenido que enfrentar no sé diferenciar por ejemplo serias no sé si conocéis una serie de Polly que se llama Happy Valley pues eso me parece muy buena porque realmente es una mujer más claro de cincuenta años y además no se se ve otro tipo de mujer distinta a la que puedas ver en una serie como Bones no Pons bueno pues también es una hacía ir también la mujer pero no no hay ningún tipo de intento de de hacer pensar y de

Voz 6 28:17 elegida y los claroscuros

Voz 1949 28:20 hay y además aparte que en Happy Valley yo creo que ahí también está de por medio el tema de la clase social que es importantísimo trabajarlo junto con la cuestión del género no que no se puede

Voz 1463 28:29 totalmente de a ver da buen fichaje Elena ya lo teníamos ficha distingo lo vamos a tener que dejar aquí Elena Irigoyen muchísimas gracias gracias a vosotros Enric Ros muchas gracias

Voz 5 28:41 gracias a basados en recomendamos seguir la serie

Voz 1463 28:44 leer el cuento de la criada ensayos para una incursión en la República de Gilad gracias Dani gracias a vosotros adiós José hasta luego adiós