El Cine en la SER: 'Enemigos íntimos', el thriller francés sobre la identidad árabe (15/06/2019)

Voz 2 00:00 el cine la SER como Pepa Blanes

Voz 1463 00:22 Men in black la película que puso en el imaginario colectivo aquello de los hombres de negro vuelve con una entrega protagonizada por Chris Hemsworth fría Neeson y adaptándose a los nuevos tiempos también hay una mujer Tessa tonto

Voz 3 00:33 con Viera tengo una política muy estricta anti hombre negro y sorprende ver escoria cero para él para que los tu pequeño club es un asco

Voz 1084 00:43 fuera del Blockbuster estas semanas estrena Tolkien la biografía del escritor de El señor de los anillos y el hobbit que protagoniza Nicholas Hall

Voz 3 00:49 desde pequeño me ha fascinado el lenguaje inventado apropió has inventado

Voz 4 00:57 la idea dos historias el cine francés

Voz 1463 01:00 enemigos íntimos un thriller de David Oelhoffen sobre un policía hay un narcotraficante pero también una mirada a la comunidad árabe que ha perdido el ascensor social en el país vecino

Voz 5 01:09 no lo habría trabajado jamás con un politonos ha seguido nuestra respuesta micrófonos en lo que choque lo que te crees todos vendería ese vuestra madre con tal de salvar el pellejo

Voz 1084 01:17 más cine francés estas semanas es un drama sobre la prostitución gay es la ópera prima del director Camil Vidal naked

Voz 1463 01:24 de de sus en cine clásico repasamos una de las obras maestras de Sam Peckinpah Grupo salvaje con uno de los más épicos finales de la historia del cine

Voz 6 01:35 pues yo no veo nada delito por aquí en mi opinión esto más bien parece

Voz 1084 01:40 en televisión esta semana tenemos dos recomendaciones la primera la serie documental el caso Alcàsser que dirige León Siminiani para Netflix recreando el crimen que conmocionó a España en el año noventa y dos jóvenes

Voz 1463 01:52 no sois gays de vuestro espacio porque si no ya veremos qué pasa por otro lado analizamos la tercera temporada del cuento de la criada una serie Dis tópica que ha lanzado grandes debates como el feminismo el ecologismo y la vuelta de la homofobia INDEC que tan bien

Voz 7 02:06 ver que los números de las tablas y convierten en persona al ex personas a las que ejecuta

Voz 8 02:13 hasta dejarlos a por perderte

Voz 9 02:17 hace unas el Robinson ha hecho dicho hechos consciencia Ardila te gusta caminar tira feliz

Voz 1463 02:48 hola qué tal buenos días y bienvenido sea el cine La Ser José Manuel Romero vamos a empezar como Dylan porque ese es el cine de Scorsese Dylan que acaba de estrenar documental sobre el músico

Voz 1084 02:58 hola Pepa es el segundo que realiza podemos ir abriendo boca hasta que se estrene su nueva película el irlandés todas las quinielas dicen que a Venecia tendremos que esperar a saberlo pero quien sí estará es Pedro Almodóvar que va a recibir el León de honor en el festival que empieza el veintiocho de agosto un premio a toda su carrera que es especial para el director manchego porque allí fue su debut internacional en el año ochenta y tres con entre tinieblas como nos decía en la entrevista que lo hicimos en Cannes osea que no fue

Voz 11 03:23 primera vista en absoluto que si eso sí ocurrió

Voz 0702 03:26 en Italia por ejemplo desde entre tinieblas

Voz 1463 03:29 el festival de Venecia Almodóvar va a ser uno de los nombres de la temporada de premios y ojo porque le va a acompañar Alejandro Amenábar seguramente esta semana hemos visto ya el Trailer de mientras dure la guerra película sobre el inicio de la Guerra Civil ambientada en Salamanca con el enfrentamiento entre Unamuno y Millán Astray o lo que es lo mismo Karra Elejalde y Eduard Fernández

Voz 0702 03:52 en banda

Voz 13 03:53 bueno iba a la muerte

Voz 15 04:00 viva la muestra

Voz 0702 04:03 osea

Voz 1084 04:05 la película se estrena el veintisiete de septiembre y tiene toda la pinta de que la veremos por algún festival al inicio de la temporada pero hay más novedades esta semana porque ha anunciado quién será la protagonista de la serie Dime quién soy basada en la novela de Julia Navarro será Irene Escolar

Voz 1463 04:20 ahora si dejamos las noticias y nos centramos en los estrenos de la semana empezamos por el más taquillero Men in black internacional la vuelta de la saga ahora con Chris Hemsworth Thor y Liam Neeson aunque esto tiene trampa porque la pareja de policías en realidad está formada por un hombre y una mujer síntoma de los nuevos tiempos ella expresa Thompson todo en una entrega que pierde el humor y el carisma de las anteriores

Voz 10 04:43 los recuerdos de mis no contratamos reclutados pues quiero que me quiero conocer bienvenido los hombres de negro no estoy en él

Voz 1084 05:02 dice su director Gate Gray encargado de dirigir la octava entrega de Fast and Furious director de Italia Llop que se lo ha pasado a lo grande realizando está entre

Voz 0335 05:09 men en RAC en enero internacional Ésa es una de las razones por las que quería hacer la película salir de Nueva York ir a Marruecos a hombres a París una de las grandes cosas de mi trabajo es tener la oportunidad de viajar de conocer diferentes culturas tratar con gente diferente tengo la oportunidad de cogerá la audiencia de la mano llevarla alrededor del mundo así que tenía una película global con yo dije me encanta ahora tienes la oportunidad de experimentar y eso es parte de la principal atracción lo que hace que la historia sea realmente guay tiene carácter sueldo

Voz 2 05:46 nombre

Voz 1463 05:51 escribió El señor de los anillos y el Jobbik construyó leyendas y creó un lenguaje propio el que hablaban los elfos todo esto lo hizo Tolkien escritor al que ahora Hollywood le dedica un biopic protagonizado por Nicholas Hall que se centra en sus años de niñez juventud y nos lo cuenta Sara Rodríguez

Voz 4 06:12 el director de esquí ha querido llevar a la gran pantalla la vida de John Ronald revueltos Elkin un escritor poeta servidor militari profesor universitario conocido por ser el autor de las clásicas novelas del Señor de los anillos y el hobby habla de viajes

Voz 3 06:30 los viajes que emprendemos para ponernos a prueba habla de aventuras formemos una hermandad cambiaremos el mundo del arte la música la poesía Iker quieres que mira la de la magia más poderosa que nadie haya sentido jamás Gamble de lo que significa amar ser amado

Voz 4 06:54 Tolkien cuenta la historia de un joven huérfano que tras la muerte de su madre se ponen manos de un cura y un colegio católico allí conoce a un grupo de jóvenes e inquietos artistas del que forma parte todo esto en medio del estallido de la Primera Guerra Mundial en un clima de amor experiencias en amistad

Voz 14 07:11 sí

Voz 4 07:14 este biopic cubre los primeros años de vida del escritor pero también muestra la visión de unos jóvenes que poco después serviría de inspiración para la escritura de sus famosas novelas sus algo más que un silencioso ha sido el director afirma que conectó con el protagonista desde el primer momento el también creció sin su padre por lo que puedo entender la solera de Talking cómo surge ese mágico con Édith porqué de esa unión con sus mí

Voz 0702 07:43 vox leí el señor de los anillos cuando tenía doce o trece años fue en un tiempo de mi vida en el que me sentía muy solo estaba siendo intimidado y crecí sin la figura de mi padre le conté a mis amigos estas historias que sucedían en un momento en el que sentí que había conexión quizás era magia o destino pero estaba sucediendo en ese momento de mi vida conexión tres envites de Stefano visual

Voz 4 08:09 aunque se atisba el germen del Señor de los Anillos la historia se inspira en la vida del escritor y en sus experiencias previas

Voz 0702 08:17 la cosa es que él tiene que ser fiel en ese momento no había escrito este libro teníamos que ser fieles al personaje no es lo que es por los libros es como una idea que está dando forma a submundo imagina crecer en una imaginación como la suya ver cómo confronta sus propios temores entonces vemos que en esos elementos de fantasía hay primeras ideas como bocetos de lo que sería el señor de los anillos sketches

Voz 4 08:44 para esta cinta subdirector apostado por Nicholas Hunt para interpretar al famoso escritor intérprete de películas como La favorita y X Men Apocalipsis el Lily Collins para Édith una actriz a la que hemos podido haber anteriormente en la excepción a la regla película que la nominó al Globo de Oro en la categoría Mejor actriz desde pequeño

Voz 3 09:03 me ha fascinado el lenguaje inventado una propio así inventado una lengua entera

Voz 4 09:10 ideado historias leyendas desde el principio cargos que consideró esencial representar los recuerdos de su infancia los horrores de la guerra y lo que es el mundo de la naturaleza a nivel visual con con muros que el ritmo

Voz 3 09:24 el PP decirlo nodo

Voz 4 09:29 la película del director finlandés nos transporta a la Inglaterra de los años previos a la Primera Guerra Mundial donde la mentalidad tradicional y el romanticismo seguían

Voz 16 09:38 contactos

Voz 1084 09:43 el cine francés trae dos películas esta semana la primera de la que vamos a hablar es un triller un clásico que firma David Oelhoffen director de lejos de los hombres un interesante retrato masculino que habla de la identidad de la comunidad árabe en la Francia actual a la

Voz 17 10:02 línea

Voz 1463 10:08 hace cuatro años el francés David Oelhoffen sorprendió con lejos de los hombres un western atípico situado en las montañas de Landas en los albores de la guerra de Argelia que contaba con una gran interpretación de Viggo Mortensen

Voz 19 10:24 de hecho hombre tienes que entregar renting son profesor Balduchi esas son las órdenes

Voz 3 10:32 no no no

Voz 19 10:34 tendrás problemas amenazan con cerrar tu escuela por no tener unos franceses

Voz 1463 10:42 una reflexión sobre la identidad que el director ha vuelto a colocar en el centro de su última película Enemigos íntimos estrenada en el pasado Festival de Venecia

Voz 20 10:51 Piqué que hay unos cabrones traficando en el portar haz que se vaya a la pasmada se lo tengo dicho tal que se vaya

Voz 3 11:03 la coca está en el piso dieciséis sea por la Liga

Voz 20 11:06 cortará esta noche mañana repartidos antes de esa fecha una mano hay que esos cabrones me tienen harto

Voz 1463 11:14 con un titulo y ha utilizado en infinidad de thrillers el director rastrea las huellas de la identidad de la mano de dos hombres que fueron amigos pero a los que la vida separó uno de ellos es un policía de origen argelino y el otro un delincuente

Voz 5 11:26 sabía que pasaría por aquí suelta eso aquí no pintas nada pecho suelta la no hablo con Police veinte que aquí sabes quién disparó acaso caso te importa me necesites Manuel he oído los rumores se que no ha sido tu pero necesito saber quién fue siempre decías que no llegaríamos aquellos que si tenías razón ahora lárgate

Voz 1463 11:43 sí lejos de los hombres rompía las concepciones del western aquí juega con los límites de Hitler europeo el resultado es un derroche de energía contra cada una de las convenciones del género los enemigos íntimos es un polar abrupto sobre un policía y un traficante cuyas vidas estuvieron próximas en el pasado y tras muchos avatares se vuelven a cruzar estamos en las afueras de París y la comunidad árabe tiene una importancia especial como explicaba subdirector

Voz 21 12:17 sí hecho porque es evidente que la cultura árabe está presente en la película porque está presente en la sociedad francesa y la película es una mirada sobre la sociedad en la que vivimos los interesado mirar a la comunidad de origen árabe y a las dificultades que encuentran porque no pueden entrar en el ascensor social de Francia

Voz 0702 12:38 los chimú proporcionan clon

Voz 21 12:41 la gente que quiere cambiar y no puede ese es el mensaje político Delfín sobre la comunidad árabe

Voz 20 12:46 tú no va donde simpático son estos de sido injusto creía que no nos querían entonces Mohamed le pregunta que has escrito en tu cartera

Voz 14 12:59 muy sencillo puesto me faltan diez euros para volver a y

Voz 1463 13:06 un confidente asesinado un alijo de cocaína una tradición de una venganza son el combustible narrativo de esta película que bebe del cine de Melville

Voz 5 13:14 en gran lo había trabajado jamás con un poli tunos ha seguido no sabrás puesto micrófonos hace un año los aduaneros de Amsterdam le jodieron vuestro tráfico por allí vino a suplicar me ayudan pero que te crees todos vendería a vuestra madre con tal de salvar el pellejo inventó y todos los demás

Voz 1463 13:30 el punto fuerte es el trabajo interpretativo de la pareja protagonista Matías sonar de acate lo más destacable de esta película el actor belga habitual del cine de género decía que al final esto es una historia de lealtad

Voz 22 13:42 a veces es bueno demos viure foto

Voz 0702 13:47 creo que la lealtad es una de las cosas más bonitas que puede a otro ser humano es la forma más bonita de amor porque consiste en confiar en entender que sin es algo de lo más grande

Voz 22 14:01 pues hemos ganado y hubo un sinfín de Txomin Pippo

Voz 1463 14:07 enemigos íntimos pasa en la calle las Excal

Voz 23 14:10 Beiras en los patios en los pasillos siempre con una luz entre el gris y el negro

Voz 1084 14:18 la otra película franceses sobaco

Voz 24 14:21 ah es la obra

Voz 1463 14:23 en la que estuvo nominada a César es una propuesta perturbadora que retrata sin prejuicios la prostitución masculina

Voz 1084 14:32 desde hace unos años emergen en el cine de autor europeo nuevas miradas a la sexualidad y el tratamiento de los cuerpos el francés Camil Vidal naked debuta sus cuarenta y seis años en la dirección de largometrajes con un retrato valiente desgarrador de la vida ducha pero gay exótico

Voz 6 14:48 J hockey como a posturas

Voz 1084 14:56 hoy en su barrio un intento de radiografiar el negocio de la prostitución hay una visión de prejuicio nada del día a día de un trabajador del sexo al realizador no le interesaban los motivos de dónde viene quién es ese joven de veintidós años que vaga idea vaga por París la

Voz 0702 15:11 los pedidos de la obstrucción son privadas que intentan explicar por qué uno se convierte en prostituta

Voz 8 15:19 mira que siempre que justificar

Voz 0702 15:22 por qué uno unas prostituirme son las que trabajan a estas personas que trabajan en otra cosa avisos y social no estamos teniendo inventiva explicar analizar sociológicamente el porqué de la de la de la prostitución es simplemente mostrar cómo se vive en lo cotidiano dentro de un trabajo de este tipo no es que el exquisitas de allá de cómo

Voz 1084 15:47 el director pasó tres años en un conocido parque de la capital francesa charlando con estos prostitutas para plasmar con realismo ese día a día a sus perfiles sus preocupaciones la vida de esos chicos que viven al margen del sistema pero alimentan al sistema que representan la marginalidad en un barrio de clase media alta

Voz 0702 16:06 precisamente de eso se trata es que tenemos que ver que bajo nuestras narices hay muchas personas que viven completamente fuera de las

Voz 0544 16:16 en reglas supuestamente establecidas

Voz 0702 16:18 para la sociedad están ahí delante de nosotros no se no es están tan lejos al Kun

Voz 1084 16:23 aunque dice no hay voluntad de hacer un análisis social esa marginalidad convive con la violencia

Voz 0702 16:28 el expresa

Voz 1084 16:34 y con la soledad de clientes y chaperos rehenes dejan en el sistema señores mayores que sólo buscan compañía el actor Félix más bonito que ya trabajaba en este proyecto cuando estrenó ciento veinte pulsaciones por minuto se ha convertido en un referente del nuevo cine Kuyt francés su interpretaciones un recital que incómoda atrae descoloca y fascina intentando desentrañar qué hay detrás de ese joven sin nombre sin ambición y sin interés por el dinero

Voz 0702 17:04 el punto de vista pero sí se muestra personas que no pueden conformarse con reglas de alarma ella de las personas les parece pues normales

Voz 1084 17:15 en prostituto gay anticapitalista que vende su cuerpo buscando afectos sobaco es un viaje a través de lo primario lo salvaje el placer la marginalidad el cariño el amor de un chico que no quiere cambiar de vida una cinta sensorial y corporal profesor de análisis fílmico Vidal naked es de esos autores franceses que les cuesta explicar su obra el arte está por encima de las palabras articula toda la película con el cuidado coreográfico de los cuerpos cuerpos vulnerables y vitales marginales y enérgicos que sufre la violencia disfrutan con el placer

Voz 0702 17:46 el cuerpo se viera siempre como una herramienta de trabajo Agustí cielo erotismo una película importante normaliza el trabajo alrededor partiendo del cuerpo para mostrar que es simplemente editarlo espectacular espectáculo la pornografía eso implica dos cosas por una parte la manera de rodar de firmar y luego también la manera de concebir el trabajo con los actores hacen mella

Voz 1084 18:22 las dos se construye con esa evolución corporal y como buen estudioso de la estética el estaba especialmente obsesionado en el proceso de talón AG con el color y su moralidad

Voz 0702 18:31 Coto fue claro por ejemplo los tonos de color tonalidad habría que tener mucho cuidado por ejemplo si se embellece demasiado esa fe trama había que tener mucho cuidado con cómo se tocaba Aguirre tocaba ciertos tonos tonalidades decretos corresponde si como digo yo hay como una enfatizó ración de ciertos tonos y esto tiene a embellecer eso es hacer trampa y es al revés tonalidades más crudos más es también buscar no embellecer no exagerar hacia lo más crudo lo más feo sentirse eran traje es un asunto de también de demorar la vida

Voz 1084 19:12 Sabas podría ser sólo una incursión descarnada y cruda en el mundo de la prostitución masculina pero su mirada va mucho más allá es la historia de un joven que no cuestiona su vida que no juzga la de nadie que es invisible que se ha convertido en alguien a quién usar y tirar al sólo ha elegido una forma de despojarse de todo irreal

Voz 6 19:28 verán los aspectos y el amor

Voz 1463 19:32 terminamos el repaso a los estrenos con Largo viaje hacia la noche película del director chino Gang que propone una experiencia cinematográfica en esta historia de búsqueda que tiene un famoso plano secuencia en tres D

Voz 1084 19:42 esta técnica les servía el director según explicaba en Cannes para tratar de llevar a la gente al cine a vivir una experiencia colectiva algo que se está perdiendo

Voz 0116 19:52 la cantidad en el cine para mí la duración de la secuencia no es significativa utilicé el 3D entre otras razones porque con los avances tecnológicos habrá mucha gente ve las películas en streaming online teléfonos móviles de algún modo se ha perdido la magia de las películas como resultado de utilizar este tipo de servicios para verlas por eso quiero que la gente vuelva a enamorar como la primera vez que vayan al cine reunión colectiva sincronizada creo que es algo que la gente quiere el tres de fuerza a sentarte en un cine disfrutar de la experiencia colectiva bueno pues salvajes

Voz 1463 20:32 el quieras Sam Peckinpah que rompió moldes por varias cosas su montaje su crudeza y el retrato de unos protagonistas nada heroico sino hombres cansados Antonio Martínez director del programa Sucedió una noche que producen la Cadena Ser el canal TCM nos acerca a este clásico

Voz 25 20:47 la historia de Grupo Salvaje aparece enmarcada por dos tremendos tiroteos al principio y al final de la película es todavía una banda de ladrones está atracado un banco cuando descubren que fueras esperan una docena de hombres armados apostados en las hace pegas una recompensa

Voz 26 21:06 sé cuando lo haré con el bien duro con ellos trataremos delito

Voz 14 21:11 vamos

Voz 25 21:18 Mateos Sangriento como pocos tendrá su equivalente al terminar la película en uno de los mejores y más épicos finales que jamás se hayan rodado los críticos consideran a Grupo salvaje la primera película realmente violenta de la historia del cine el uso de la cámara lenta a las malas entrando y saliendo de los cuerpos al tiempo que Sultan chorros de sangre ya muerto de los inocentes nunca antes se había visto algo parecido dentro del cine comercial

Voz 27 21:42 el turista que has empleado mientras lo mataba acaba este vampiro y cambiar a los atroz no lo sepa acabo acomodo pero te has matado suma los tres vi que quiere es qué hacía yo allí arriba titulado El museo arriba

Voz 26 21:54 la próxima vez prepara como matanza con más pitado de lo contrario empatar deportivo

Voz 25 21:58 el director Sam Peckinpah buscaba una visión realista de los personajes del viejo Oeste cuyas acciones en la pantalla siempre parecían demasiado heroicas cuando en realidad la mayoría de ellos actuaba de forma violenta y cobarde disparando por la espalda y matando con saña supervivientes de la banda huyen a México perseguidos por los cazarrecompensas y allí acabarán involucrados en la guerra entre los insurgentes de Pancho Villa You general del Ejército Mexicano que les contrata para robar un tren cargado de armas

Voz 26 22:26 por qué tiene que atacar por Supremo justamente en la frontera ruso puede ir al general en persona y encargarse de todo

Voz 27 22:31 sí sí tiene la vergüenza de a mejorar nuestras relaciones con los Estados Unidos no decía cruzar la frontera y crear problema

Voz 25 22:39 en magnífico William Holden encabeza el reparto secundado por actores como Hermes por Naim Ben Johnson o el mexicano Emilio Fernández en el papel del general

Voz 26 22:47 nuestro contrato establecía la entrega de ayer seis cajas de rifles y municiones contra Bin dólares nada de ametralladora ese es un regalo nuestra el general

Voz 6 22:56 muchas gracias gringo gringo Ponte al lado de mapa Patxi hay mucho dinero muchachas bonitas ya lo pensaré

Voz 25 23:09 Grupo salvaje es una de las películas más representativas del llamado western crepuscular toda ella está teñida de amargura y de la extraña poesía de los perdedores los protagonistas no son los típicos vaqueros heroicos del western tradicional sino hombres cansados a los que les pesan los años y las derrotas sufridas

Voz 26 23:26 el diablo otros paso deja continuar el recuerdo de los amigos muertos eran bueno por lo menos debimos enterrar están muertos quedaron muchos más atrás para hacerles compañía faith demasiado

Voz 25 23:37 William Holden y su banda están asistiendo al final de una era la del viejo Oeste que va a dar paso a un nuevo tiempo en el que los automóviles sustituirán a los caballos

Voz 26 23:46 yo he visto uno igual en Waco con vapor no con alcohol y gasolina

Voz 6 23:51 sabes lo que me ha dicho me han dicho que tienen unas cosas de éstas que vuela

Voz 26 23:56 bueno eso es un globo bien prohibió tiene razón tienen motores Si recorren noventa kilómetros en menos de una hora

Voz 25 24:03 la película rompió moldes también por su revolucionario montaje silo normal hasta entonces era que una película tuviera unos seiscientos cortes en Grupo salvaje hay más de tres mil lo que me da a las escenas de acción un ritmo endiablado tampoco era habitual que todos los personajes de la historia fueran sí binarios y crueles desde los forajidos a los militares pasando por los hombres de la ley

Voz 26 24:27 que te paguen por estar ahí sentado y contratar a otros para que maten siempre respaldados por la ley que se siente dirigiendo la capa del hombre

Voz 25 24:36 hoy hasta poco después de su estreno se publicó la noticia de que en la guerra civil de Nigeria los oficiales proyectaba la película sus tropas la noche antes de una batalla porque eso les hacía lanzarse al ataque mucho más excitados y sin miedo cuando Pekín Pax enteró se mostró triste y dolido

Voz 6 24:53 para víctimas de Cristo

Voz 0544 24:56 EFE Grupo salvaje así porque todavía creía en la teoría griega de la catarsis que dice que si vemos la violencia claramente la repudia haremos de tal forma que la expulsó haremos de nuestra vida pero me equivoqué Si esos soldados hacen eso significa que la catarsis sólo funciona en determinadas circunstancias depende de las personas de las situaciones yo he fallado completamente

Voz 28 25:20 no ah

Voz 0702 25:28 a a John Wayne se quejó al ver la película diciendo que habían destruido el mito del viejo Oeste

Voz 30 25:34 si anda de William Holden nunca del perfil de héroes de pistoleros justo

Voz 25 25:39 hicieron

Voz 26 25:43 cómo demonios pasa ver a nadie sino puede siquiera subir al caballo

Voz 25 25:46 eran como la golondrina de la canción que suena en la película

Voz 31 25:49 a seres errantes que ya no podían volar en una aventura sin retorno cargada de nostalgia

Voz 1463 25:59 vamos a entrar en la zona de las series porque José esta semana hemos trazado el retrato robot del sería lo español

Voz 1084 26:05 sí por ejemplo sabemos que le poco o al menos de lo que leía antes de la llegada de las series tienen menos horas de sueño de aburrimiento eso sí el sexo parece que no baja demasiado son las conclusiones del Observatorio de series que dice también que sólo un catorce por ciento de los españoles no ve ficciones televisivas Ike no hay referentes Femen

Voz 0702 26:23 los en ese ocho por ciento que ves series

Voz 1463 26:25 tiene poco tiempo para dormir está Dani Garrán hola qué tal buenos días Dani

Voz 0457 26:29 pues sí Pepa la verdad es que llevo varios días ya sin dormir porque Vaya semanita ha venido muy cargada de series de muchos regresos que llevábamos tiempo esperando yo es que el con el final de Juego de Tronos HB os ha puesto las pilas ya comenzada a estrenar toda la artillería pesada vamos a comenzar recomendando Bird Life que bueno teníamos dudas sobre cómo continuaría la cedió la segunda temporada después del final de la primera pero Nicole Kidman Reese Witherspoon y todas las demás han vuelto con un peso pesado que queremos ver ya en todas las escenas Meryl Streep

Voz 32 27:03 a mí me daba

Voz 1463 27:07 demasiado ruidoso para algo más oscura

Voz 0457 27:10 la vuelta de El cuento de la criada la distopía arranca la tercera temporada también con dudas sobre si finalmente June liderará la revolución para acabar con el régimen de Gillette lazo mensaje mucho más feminista que nunca

Voz 33 27:23 eh

Voz 7 27:24 tres los estropeados los alimentarnos

Voz 34 27:30 nos hicimos que se sientan fortunas

Voz 1463 27:35 así de bien

Voz 0457 27:36 a también a la plataforma ha vuelto Posse la serie de Ryan Murphy sobre la contracultura de los bolos neoyorquinos de finales de los ochenta con esas personas trans tratando de abrirse un camino en una sociedad que o bien a rechazaba o las usaba como fetiche y siempre con el drama del sida

Voz 8 27:54 las hijas de fiesta alguna cosa positiva lo que queda es caro no va a ser matrona pero si vas a serlo de todos estos chicos busca ningún hombre blanco del extrarradio Pepa

Voz 0457 28:13 por último vamos a destacar también esta vez en liza el documental el caso Alcácer que reconstruye y analiza uno de los sucesos más oscuros de España más de veintiséis años después de la desaparición de las tres niñas el crimen todavía deja muchas preguntas sin resolver los ciudadanos aún siguen en vilo ante el hecho bueno pues de que uno de los culpables permanezca en paradero desconocido sin haber asumido la culpa Elías León Siminiani y es el director de este documental que también dirigió el caso Asunta

Voz 1463 28:45 vamos a seguir intentarlo Fernando habla por las tres

Voz 35 28:48 por favor día algo digamos que de ese modo los fuegos todo el mundo corriendo eso estoy haciendo decir fuego en España porque estoy buscando si Hinault para reñir sino para darle un abrazo a todos más solamente os pido eso que que comprenderéis que quedan manos a paso en casa

Voz 1463 29:05 gracias Dani pues en el pocas ya disponible en la SER estaba madrugada profundizar más en el cuento de la criada en los estrenos de cine adiós gracias y terminamos el cine La Ser gracias a Juan Aranaz en la realización y a José Manuel Romero y Sara Rodríguez por su trabajo en la producción web y redes sociales nos despedimos con un mensaje a todos los nuevos alcaldes y las alcaldesas que hoy toman posesión y esperemos que saquen tiempo también para ir al cine adiós

Voz 33 29:46 contigo